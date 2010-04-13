MQL5 для "чайников": Как проектировать и конструировать классы объектов

Введение в объектно-ориентированное программирование (ООП)



ВОПРОС "чайника": Имея самое смутное представление о процедурном программировании, можно ли освоить ООП и использовать его в написании автоматических торговых стратегий? Или это недоступно обычному разуму?



По большому счёту, написать на объектно-ориентированном языке программирования MQL5 советник или индикатор, можно и без использования принципов ООП. Использование новых технологий в ваших разработках не является обязательным. Поступайте так, как считаете проще. Кроме того, применение ООП тем более не может гарантировать прибыльности создаваемых вами торговых роботов.



Однако, переход на новое (объектно-ориентированное) мышление, позволит применять в своих советниках более сложные адаптивные математические модели торговых стратегий, которые самостоятельно будут реагировать на внешние изменения и синхронизироваться с рынком.



Итак, на чём базируется технология ООП:

События

Классы объектов



Именно события являются главным базисом. Вся логика программы построена на обработке постоянно поступающих событий. Какая должна быть реакция на них, определяется и описывается в классах. Другими словами, в объекте класса осуществляется перехват и обработка потока событий.

Вторым базисом является класс объектов, который в свою очередь покоится на "трёх китах":



Инкапсуляция - защита класса по принципу "чёрного ящика": объект реагирует на события, а его фактическая реализация остаётся неизвестной.

Наследование - возможность порождать новый класс от известного, с сохранением всех свойств и методов класса-предка.

Полиморфизм - возможность изменять реализацию наследованного метода в классе-потомке.

Основные понятия, лучше всего продемонстрировать в коде эксперта.

int OnInit () { return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { } void OnTimer () { } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { }

class CNew: public CObject { private : int X,Y; void EditXY(); protected : bool on_event; public : void CNew(); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };

private : int X,Y; void EditXY();

class CNew: public CObject

virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam);

Виртуальный метод обработки события OnEvent можно переопределить, но имя метода при этом остаётся тем же самым, как и у класса-предка.





2. Проектирование классов

Одним из самых значительных достоинств ООП является расширяемость - это означает, что существующую систему можно заставить работать с новыми компонентами, причем без внесения в нее каких-либо изменений. Компоненты могут быть добавлены на этапе выполнения.

Рассмотрим процесс проектирования на примере создания программы визуального конструирования классов MasterWindows for MQL5.

2.1. I Этап: Эскизный проект

Проектирование начинается с эскизов, сделанных карандашом на листке бумаги. Это один из самых сложных и увлекательных моментов в программировании. Надо продумать не только диалог программы с пользователем (интерфейс), но и организацию обработки данных. Этот процесс может занять не один день. Начать лучше всего с интерфейса, т.к. он может стать (в некоторых случаях, как в нашем например) определяющим при структуризации алгоритма.



Для организации диалога создаваемой программы, воспользуемся формой, похожей на окно приложения Windows (см. эскиз на рис.1). Она содержит строки, а те в свою очередь состоят из ячеек, а ячейки из графических объектов. Итак, уже на этапе эскизного проекта, начинает вырисовываться структура программы и классификация объектов.







Рис. 1 Форма конструктора классов (эскиз)



При достаточно большом количестве строк и ячеек (полей) в окне формы, они построены всего из двух типов графических объектов: OBJ_EDIT и OBJ_BUTTON. Таким образом, определившись с внешним видом, структурой и базовыми объектами создаваемой программы, можно считать, что эскизный проект готов и пора приступать к следующему этапу.

2.2. II Этап: Проектирование базовых классов

Таких классов пока просматривается три, а в дальнейшем к ним могут добавиться (при необходимости) и другие:

класс ячейка CCell;



класс строка CRow, состоит из ячеек класса CCell;

класс окно CWin, состоит из строк класса CRow.

Теперь можно приступать непосредственно к программированию классов, но... не решена очень важная задача - обмен данными между объектами классов. Для таких целей в языке MQL5 существуют кроме обычных переменных, ещё и новый вид - структуры. Конечно, на этом этапе проектирования не видно всех связей и трудно просчитать их. Поэтому, будем постепенно наполнять описания классов и структур по мере продвижения проекта. Тем более что принципы ООП этому не только не препятствуют, а даже наоборот - поощряют подобную технологию программирования.

Структура WinCell:

struct WinCell { color TextColor; color BGColor; color BGEditColor; ENUM_BASE_CORNER Corner; int H; int Corn; };

Структуры, которые не содержат строки и объекты динамических массивов, называются простыми структурами. Переменные таких структур могут свободно копироваться друг в друга, даже если это разные структуры. Именно такой и является созданная структура. Ее эффективность мы оценим чуть позднее.

Базовый класс CCell:

class CCell { protected : bool on_event; ENUM_OBJECT type; public : WinCell Property; string name; void CCell(); virtual void Draw( string m_name, int m_xdelta, int m_ydelta, int m_bsize); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };

Базовый класс CRow:

class CRow { protected : bool on_event; public : string name; WinCell Property; void CRow(); virtual void Draw( string m_name, int m_xdelta, int m_ydelta, int m_bsize); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };

Базовый класс CWin:

class CWin { private : void SetXY( int m_corner); protected : bool on_event; public : string name; int w_corner; int w_xdelta; int w_ydelta; int w_xpos; int w_ypos; int w_bsize; int w_hsize; int w_h_corner; WinCell Property; CRowType1 STR1; CRowType2 STR2; CRowType3 STR3; CRowType4 STR4; CRowType5 STR5; CRowType6 STR6; void CWin(); void SetWin( string m_name, int m_xdelta, int m_ydelta, int m_bsize, int m_corner); virtual void Draw( int &MMint[][ 3 ], string &MMstr[][ 3 ], int count); virtual void OnEventTick(); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };

Пояснения и рекомендации:



Во всех (в рамках данного проекта) базовых классах присутствует метод обработки событий. Он необходим для перехвата и трансляции их дальше по цепочке. Без механизма получения и передачи событий, программа (или модуль) теряет интерактивность.

При разработке базового класса, старайтесь строить его с минимальным числом методов. Затем в классах-потомках, уже реализовывать различные расширения этого класса, которые позволят нарастить функциональность создаваемых объектов.

Не использовать прямое обращение к внутренним данным другого класса!



2.3. III Этап: Рабочий проект



На этом этапе начинается пошаговое создание программы. Начиная с несущего каркаса, будем наращивать его функциональными компонентами и наполнять содержанием. При этом будем контролировать правильность работы, выполнять отладку с оптимизацией кода и вылавливать появляющиеся ошибки.



Давайте здесь остановимся и рассмотрим технологию создания каркаса, который подойдёт практически для любой программы. Основное требование к нему - он должен быть сразу работоспособным (компилироваться без ошибок и запускаться на выполнение). Разработчики языка позаботились об этом и предлагают в качестве каркаса использовать шаблон советника, который генерируется мастером MQL5.



В качестве примера, предлагаю свой вариант такого шаблона:

1) Программа = советник

#property copyright "DC2008" #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <ClassMasterWindows.mqh> CMasterWindows MasterWin; int OnInit () { MasterWin.Run(); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { MasterWin.Deinit(); } void OnTick () { MasterWin.OnEventTick(); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { MasterWin.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); }

Это полностью готовый код советника. Больше ни каких изменений, на протяжении всего проекта, в него вносить не надо!



2) Главный модуль = класс



Все основные и вспомогательные модули проекта начнут своё развитие именно отсюда. Такой подход облегчает программирование сложных многомодульных проектов и облегчает поиск возможных ошибок. А найти их бывает очень трудно. Иногда проще и быстрее написать новый проект, чем искать неуловимые "глюки".



#property copyright "DC2008" #property link "http://www.mql5.com" class CMasterWindows { protected : bool on_event; public : void CMasterWindows(); void Run(); void Deinit(); void OnEventTick(); void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };

Ниже приведу примерное начальное описание основных методов класса.

void CMasterWindows::CMasterWindows() { on_event=false; } void CMasterWindows::Run() { ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 ,- 1 ); Comment ( "MasterWindows for MQL5 © DC2008" ); on_event=true; } void CMasterWindows::Deinit() { ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 ,- 1 ); Comment ( "" ); } void CMasterWindows::OnEventTick() { if (on_event) { } } void CMasterWindows::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (on_event) { } }

3) Библиотека базовых и производных классов



В библиотеке может быть сколько угодно производных классов и группировать их лучше в отдельных включаемых файлах вместе с базовым классом (если он есть). Так легче будет вносить необходимые изменения и дополнения, а так же - находить ошибки.



Итак, каркас программы есть. Проверяем его работоспособность: компилируем и запускаем на выполнение. Если проверка прошла успешно, то можно приступить к наполнению проекта дополнительными модулями.



Начнём с подключения производных классов и в первую очередь с ячеек:

Название класса

Изображение

Класс CCellText

Класс CCellEdit



Класс CCellButton



Класс CCellButtonType





Табл. 1 Библиотека классов ячеек



Подробно рассмотрим создание только одного производного класса CCellButtonType. Этот класс создаёт кнопки разных типов.

class CCellButtonType: public CCell { public : void CCellButtonType(); virtual void Draw( string m_name, int m_xdelta, int m_ydelta, int m_type); }; void CCellButtonType::CCellButtonType() { type= OBJ_BUTTON ; on_event=false; } void CCellButtonType::Draw( string m_name, int m_xdelta, int m_ydelta, int m_type) { if (m_type<= 0 ) m_type= 0 ; name=m_name+ ".Button" +( string )m_type; if ( ObjectCreate ( 0 ,name,type, 0 , 0 , 0 , 0 , 0 )==false) Print ( "Функция " , __FUNCTION__ , " ошибка " , GetLastError ()); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,Property.TextColor); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BGCOLOR ,Property.BGColor); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_CORNER ,Property.Corner); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XDISTANCE ,m_xdelta); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YDISTANCE ,m_ydelta); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XSIZE ,Property.H); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YSIZE ,Property.H); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE , 0 ); if (m_type== 0 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , CharToString (MIN_WIN)); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Webdings" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 12 ); } if (m_type== 1 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , CharToString (CLOSE_WIN)); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Wingdings 2" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 8 ); } if (m_type== 2 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , CharToString (MAX_WIN)); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Webdings" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 12 ); } if (m_type== 3 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , "+" ); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Arial" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 10 ); } if (m_type== 4 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , "-" ); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Arial" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 13 ); } if (m_type== 5 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , CharToString (PAGE_UP)); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Wingdings 3" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 8 ); } if (m_type== 6 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , CharToString (PAGE_DOWN)); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Wingdings 3" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 8 ); } if (m_type> 6 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , "" ); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Arial" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 13 ); } on_event=true; }

Необходимые пояснения:

В конструкторе класса вводим запрет на обработку событий. Это нужно для того, чтобы подготовить объект к работе и не отвлекаться на поступающие события. После завершения всех необходимых операций, мы разрешим такую обработку, и объект начнёт полноценно функционировать.

Метод Draw использует внутренние и получает внешние данные. Поэтому следовало бы их предварительно проверить на соответствие, а уж потом только обрабатывать, чтобы избежать исключительных ситуаций. Но мы этого, в данном конкретном случае, делать не будем. Почему? Представьте себе, что объект класса - это солдат, а солдатам не обязательно знать планы генералов. Их дело - чётко, быстро и безукоснительно выполнять приказы своих командиров, а не анализировать получаемые команды и принимать самостоятельные решения. Поэтому, ответственность за соответствие внешних данных мы возложим на тот класс, который будет вызывать этот.



Теперь надо протестировать всю библиотеку ячеек. Для этого вставим в главный модуль (временно для проверки) следующий программный код и запустим советник на выполнение.

#include <ClassUnit.mqh> class CMasterWindows { protected : bool on_event; WinCell Property; CCellText Text; CCellEdit Edit; CCellButton Button; CCellButtonType ButtonType; public : void CMasterWindows(); void Run(); void Deinit(); void OnEventTick(); void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); }; void CMasterWindows::Run() { ObjectsDeleteAll( 0 , 0 ,- 1 ); Comment( "MasterWindows for MQL5 © DC2008" ); Text.Draw( "Text" , 50 , 50 , 150 , "Текстовое поле" ); Edit.Draw( "Edit" , 205 , 50 , 150 , "значение по умолчанию" , true ); Button.Draw( "Button" , 50 , 80 , 200 , "БОЛЬШАЯ КНОПКА" ); ButtonType.Draw( "type0" , 50 , 100 , 0 ); ButtonType.Draw( "type1" , 70 , 100 , 1 ); ButtonType.Draw( "type2" , 90 , 100 , 2 ); ButtonType.Draw( "type3" , 110 , 100 , 3 ); ButtonType.Draw( "type4" , 130 , 100 , 4 ); ButtonType.Draw( "type5" , 150 , 100 , 5 ); ButtonType.Draw( "type6" , 170 , 100 , 6 ); ButtonType.Draw( "type7" , 190 , 100 , 7 ); on_event= true ; }

И не забудем осуществить трансляцию событий для вызываемых классов! Если этого не сделать, управление объектами будет затруднено или вообще невозможно.



void CMasterWindows::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (on_event) { Text.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); Edit.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); Button.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); ButtonType.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); } }

В результате получим на экране все имеющиеся варианты объектов библиотеки классов ячеек.





Рис. 2 Библиотека классов ячеек



Проверяем работоспособность и реакцию объектов на события:



Вводим в поле редактора вместо "значения по умолчанию" различные переменные: значения изменяются - тестирование прошло успешно.



Нажимаем на кнопки, они занимают нажатое положение и залипают до следующего нажатия. Такая реакция не устраивает. Нам надо, чтобы кнопка после нажатия вернулась в исходное положение самостоятельно. И вот тут можно продемонстрировать мощь ООП - возможность наследования. У нас в программе может быть задействован не один десяток кнопок и для каждой добавлять нужную функциональность не надо. Достаточно изменить базовый класс CCell, и все объекты классов-наследников, чудесным образом начинают работать так, как надо!



void CCell::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (on_event) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".Button" , 0 )> 0 ) { if ( ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE )== 1 ) { Sleep (TIME_SLEEP); ObjectSetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); ChartRedraw (); } } } }

Итак, библиотека классов ячеек протестирована и подключена к проекту.



Следующим шагом добавляем библиотеку строк:

Название класса

Изображение

Класс CRowType1(0)



Класс CRowType1(1)

Класс CRowType1(2)

Класс CRowType1(3)

Класс CRowType2



Класс CRowType3



Класс CRowType4



Класс CRowType5



Класс CRowType6





Табл. 2 Библиотека классов строк



и точно так же тестируем. После завершения всех проверок, приступаем к следующему этапу.



2.4 IV Этап: Сборка проекта

Итак, все необходимые модули созданы и протестированы. Теперь приступаем к сборке проекта. Первым делом создаём оболочку: форму окна как на рис.1 и наполняем его функциональностью, т.е. программируем реакцию всех элементов и модулей на поступающие события.



Для этого у нас есть готовый каркас программы и заготовка главного модуля. Вот с него и начнём. Он является классом-наследником базового класса CWin, следовательно, все публичные методы и поля класса-предка достались ему по наследству. Поэтому, достаточно только переопределить несколько методов и новый класс CMasterWindows готов:



#include <ClassWin.mqh> #include <InitMasterWindows.mqh> #include <ClassMasterWindowsEXE.mqh> class CMasterWindows: public CWin { protected : CMasterWindowsEXE WinEXE; public : void Run(); void Deinit(); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); }; void CMasterWindows::Deinit() { ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 ,- 1 ); Comment ( "" ); } void CMasterWindows::Run() { ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 ,- 1 ); Comment ( "MasterWindows for MQL5 © DC2008" ); SetWin( "CWin1" , 1 , 30 , 250 , CORNER_RIGHT_UPPER ); Draw(Mint,Mstr, 21 ); WinEXE.Init( "CWinNew" , 30 , 18 ); WinEXE.Run(); } void CMasterWindows::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (on_event) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, "CWin1" , 0 )>= 0 && StringFind (sparam, ".Button1" , 0 )> 0 ) { ExpertRemove (); } STR1.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR2.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR3.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR4.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR5.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR6.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); WinEXE.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); } }

Сам по себе главный модуль получился небольшим, т.к. он отвечает только за создания окна приложения. Затем передаёт управление исполняемому модулю WinEXE, в котором и происходит всё самое интересное - реакция на поступающие события.

Для обмена данными между объектами ранее была создана простая структура WinCell и вот теперь становится понятным преимущества такого подхода. Копирование всех членов структуры происходит очень разумно и компактно:

STR1.Property=Property; STR2.Property=Property; STR3.Property=Property; STR4.Property=Property; STR5.Property=Property; STR6.Property=Property;

На этом этапе можно завершить дальнейшее подробное рассмотрение проектирования классов и перейти к технологии визуального их конструирования, которая на порядок ускоряет процесс создания новых классов.



3. Визуальное конструирование классов

Гораздо быстрее и значительно нагляднее класс можно сконструировать в среде визуального проектирования MasterWindows for MQL5:





Рис. 3 Процесс визуального проектирования



Всё что требуется от разработчика - это нарисовать средствами MasterWindows форму окна и потом только определить реакцию на планируемые события. Сам код создаётся автоматически. Вот и всё! Проект готов.



Пример сгенерированного кода класса CMasterWindows и самого советника приведен на рис.4 (файл создаётся в папке ...\MQL5\Files):

#property copyright "DC2008" #include <ClassWin.mqh> int Mint[][ 3 ]= { { 1 , 0 , 0 }, { 2 , 100 , 0 }, { 1 , 100 , 0 }, { 3 , 100 , 0 }, { 4 , 100 , 0 }, { 5 , 100 , 0 }, { 6 , 100 , 50 }, {} }; string Mstr[][ 3 ]= { { "Новое окно" , "" , "" }, { "NEW1" , "new1" , "" }, { "NEW2" , "new2" , "" }, { "NEW3" , "new3" , "" }, { "NEW4" , "new4" , "" }, { "NEW5" , "new5" , "" }, { "NEW6" , "new6" , "" }, {} }; class CMasterWindows: public CWin { public : void CMasterWindows() {on_event=false;} void Run(); void Deinit() { ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 ,- 1 ); Comment ( "" );} virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); }; void CMasterWindows::Run() { ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 ,- 1 ); Comment ( "Программный код сгенерирован MasterWindows for MQL5 © DC2008" ); SetWin( "CWin1" , 50 , 100 , 250 , CORNER_LEFT_UPPER ); Draw(Mint,Mstr, 7 ); } void CMasterWindows::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (on_event) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, "CWin1" , 0 )>= 0 && StringFind (sparam, ".Button1" , 0 )> 0 ) { ExpertRemove (); } STR1.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR2.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR3.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR4.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR5.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR6.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); } } CMasterWindows MasterWin; int OnInit () { MasterWin.Run(); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { MasterWin.Deinit(); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { MasterWin.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); }

При запуске которого, получим спроектированное окно:







Рис. 4 Советник project1 - результат визуального проектирования классов



Заключение

Проектировать классы нужно поэтапно. Разбивая задачу на модули, для каждого создаётся свой класс. Модули, в свою очередь, разбиваются на микромодули из производных или базовых классов.

Старайтесь не перегружать базовые классы встроенными методами - их количество должно быть минимальным.

Проектирование классов с помощью среды визуального конструирования - это очень просто, причём для любого "чайника", поскольку код генерируется автоматически.

