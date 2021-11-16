Créer un jeu "Serpent" en MQL5

Introduction

Dans cet article, nous allons examiner un exemple de rédaction d'un jeu "Snake" en MQL5.

Depuis la 5ème version de MQL, la programmation du jeu est devenue possible, principalement grâce aux fonctionnalités de traitement des événements, y compris les événements personnalisés. La programmation orientée-objet simplifie la conception de tels programmes, rend le code plus clair et réduit le nombre d'erreurs.

Après la lecture de cet article, vous découvrirez le traitement des événements OnChart, des exemples d'utilisation des classes de la bibliothèque standard MQL5 et des recettes d'appels cycliques de la fonction après un certain temps pour effectuer d'éventuels calculs.

Description du Jeu



Le jeu "Snake" a été choisi comme exemple, principalement, en raison de la simplicité de son implémentation. Tout le monde qui s'intéressait beaucoup à la programmation est en mesure d'écrire ce jeu.

D'après Wikipédia :

Snake est un jeu vidéo paru pour la première fois au milieu des années 1970 dans les salles d'arcade et a maintenu sa popularité depuis lors, devenant en quelque sorte un classique. Le joueur contrôle une créature longue et mince, ressemblant à un serpent, qui erre dans un avion bordé, ramassant de la nourriture (ou un autre objet), essayant d'éviter d’ heurter sa propre queue ou les "murs" qui entourent l'aire de jeu. Dans certaines variantes sur le terrain, il y a des obstacles supplémentaires. Chaque fois que le serpent mange un morceau de nourriture, sa queue s'allonge, ce qui rend le jeu davantage difficile. L'utilisateur contrôle la direction de la tête du serpent (haut, bas, gauche ou droite), et le corps du serpent suit. Le joueur ne peut pas empêcher le serpent de bouger pendant que le jeu est en cours, et ne peut pas faire reculer le serpent.



Cette implémentation de "Snake" dans MQL5 aura quelques limitations et fonctionnalités.

Le nombre de niveaux est égal à 6 (de 0 à 5). Il y a 5 vies disponibles à chaque niveau. Après l'utilisation de toutes les vies ou après le passage réussi de tous les niveaux, le jeu reviendra au niveau initial. Vous pouvez créer vos propres niveaux. La vitesse du serpent et sa longueur maximale sont les mêmes pour chaque niveau.

Le terrain de jeu se compose de 4 éléments :

Titre du jeu. Il est utilisé pour le positionnement du jeu sur le graphique. En déplaçant le titre, tous les éléments du jeu sont déplacés.

Terrain de jeu. C'est un tableau (table) de cellules de dimensions 20x20. Chaque cellule a une taille de 20x20 pixels. Les éléments sur le terrain de jeu sont : Le Serpent. Il se compose d'au moins trois éléments consécutifs - la tête, le corps et la queue. La tête peut être déplacée vers la gauche, la droite, le haut et le bas. Tous les autres éléments du serpent sont déplacés après la tête.

L'Obstacle. Il est représenté par un rectangle gris, dans le cas d'une collision de la tête d'un serpent avec l'obstacle, le niveau en cours est relancé et le nombre de vies est diminué par 1.

La Nourriture. La nourriture est présentée par baie, en cas de collision de la tête du serpent avec la nourriture, la taille du serpent (longueur de son corps) est augmentée. Après avoir mangé 12 morceaux, le serpent passe au niveau suivant. Le panneau d'information (barre d'état du jeu). Il se compose de trois éléments : Niveau. Affiche le niveau actuel.

Reste de nourriture. Indique la quantité de baies qu'il reste à manger.

Vies Affiche le nombre de vies disponibles. Panneau Il se compose de trois boutons : Bouton "Démarrer". Démarre le niveau actuel.

Le bouton "Pause". Suspend le jeu.

Le bouton "Arrêter". Arrête le jeu, tandis que la transition se produit au niveau initial.

Tous ces éléments sont visibles sur la figure 1 :





Fig. 1. Éléments du jeu "Serpent"



Le titre du jeu est un objet de type "Bouton". Tous les éléments du terrain de jeu sont des objets de type "BmpLabel". Le panneau d'information est composé de trois objets de type "Éditer", le panneau de configuration est composé de trois objets de type "Bouton". Tous les objets sont positionnés par définition de distances le long de X et Y en pixels par rapport au coin supérieur gauche du graphique.

Il est à noter que jouer aux bords du terrain ne ’est pas un obstacle au mouvement du serpent. Par exemple, alors le serpent passe par le bord gauche, il apparaît à droite. On peut le voir sur la figure 2 :





Figure 2. Passage du serpent à travers le bord du terrain de jeu



La tête et la queue du serpent, contrairement au corps, peuvent être tournées. La direction de la tête est déterminée par la direction du mouvement du serpent ou par la position de ses éléments voisins. La direction de la queue n'est déterminée que par la position de l'élément voisin.

Par exemple, si l'élément de queue voisin est sur le côté gauche, la queue est tournée vers la gauche. Un peu différemment est avec la tête. La tête est tournée à gauche, si son élément voisin se trouve sur le côté droit. Les exemples de directions tête et queue sont présentés dans les figures ci-dessous. Faites attention au tour de la tête et de la queue par rapport à leurs éléments voisins.









La tête et la queue sont dirigées vers la gauche La tête et la queue sont dirigées vers la droite La tête et la queue sont dirigées vers le bas La tête et la queue sont dirigées vers le haut

Le mouvement du serpent s'effectue en trois étapes :

Le mouvement de la tête de cellule vers la droite, la gauche, le haut ou le bas selon la direction. Le mouvement du dernier élément d'un corps de serpent sur la place de la tête précédente. Déplacer la queue du serpent à l'emplacement précédent du dernier élément du corps. Le mouvement de la queue du serpent à l'emplacement précédent du dernier élément du corps du serpent.

Si le serpent mange la nourriture, la queue ne bouge pas. Au lieu de cela, un nouvel élément du corps est créé, qui s'est déplacé à la place passée du dernier élément du corps du serpent.

Un exemple de mouvement de serpent vers la gauche est présenté dans les figures ci-dessous :









Position initiale Une cellule vers le mouvement de la tête gauche

Mouvement du dernier élément du corps

à la place précédente de la tête Mouvement de queue sur la place passée

du dernier élément du corps

Théorie



Ensuite, nous discuterons des outils et des techniques qui sont utilisés lors de la rédaction de jeux.

La bibliothèque standard MQL5

Il est pratique d'utiliser les tableaux d'objets du même type (par exemple, des cellules de terrain de jeu, des éléments de serpent) pour les manipuler (créer, déplacer, supprimer). Ces tableaux et objets peuvent être implémentés à l'aide des classes de la bibliothèque standard MQL5.



L'utilisation des classes de la bibliothèque standard MQL5 permet de simplifier le processus de rédaction des programmes. Pour le jeu, nous utiliserons les classes de bibliothèque suivantes :

Pour utiliser les classes de la bibliothèque standard MQL5, il est nécessaire de les inclure à l'aide de l’instruction de compilation suivante :

#include <path_to_the_file_with_classes_description>

Par exemple, pour utiliser des objets de type CChartObjectButton nous devons écrire :

#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

Les chemins de fichiers peuvent être trouvés dans la référence MQL5.

Lorsque vous travaillez avec les classes de la bibliothèque standard MQL5, il est important de comprendre que certaines d'entre elles héritent les unes les autres. Par exemple, la CChartObjectButton classe hérite CChartObjectEdit et en retour la classe CChartObjectEdit hérites la classe CChatObjectLabel etc. Cela indique que pour les classes dérivées, les propriétés et méthodes de la classe parente sont disponibles.

Pour comprendre les avantages de l'utilisation des classes de la bibliothèque standard MQL5, examinons un exemple de création de bouton et implémentons-le de deux manières (sans et avec utilisation des classes).

Voici un exemple sans l'utilisation des classes :

ObjectCreate ( 0 , "button" , OBJ_BUTTON , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetString ( 0 , "button" , OBJPROP_TEXT , "Button text" ); ObjectSetInteger ( 0 , "button" , OBJPROP_XSIZE , 100 ); ObjectSetInteger ( 0 , "button" , OBJPROP_YSIZE , 20 ); ObjectSetInteger ( 0 , "button" , OBJPROP_XDISTANCE , 10 ); ObjectSetInteger ( 0 , "button" , OBJPROP_YDISTANCE , 10 );

Un exemple avec l'utilisation des classes :

CChartObjectButton *button; button= new CChartObjectButton; button.Create( 0 , "button" , 0 , 10 , 10 , 100 , 20 ); button.Description( "Button text" );

On peux voir, il est plus simple de travailler avec les classes. De plus, les objets de classe peuvent être stockés dans des tableaux et facilement manipulés.

Les méthodes et propriétés des classes de contrôles d'objets sont bien et clairement décrites dans la référence MQL5 aux classes de la bibliothèque standard.

Nous utiliserons la classe CArrayObj de la Bibliothèque Standard pour organiser le tableau d'objets, elle permet de soulager l'utilisateur de nombreuses opérations de routine (comme le redimensionnement d'un tableau lors de l'ajout d'un nouvel élément, la suppression d'objets dans le tableau, etc.)

Fonctionnalités de la classe CArrayObj

La classe CArrayObj permet d'organiser un tableau dynamique de pointeurs vers les objets de type classe CObject. Le CObject est une classe parente pour toutes les classes de la Bibliothèque Standard. Cela indique que nous pouvons créer un tableau dynamique de pointeurs vers les objets de n'importe quelle classe des classes de la bibliothèque standard tge. Si vous devez créer un tableau dynamique d'objets de votre propre classe, il doit être hérité de la classe CObject.

Dans l'exemple suivant, le compilateur n'imprimera pas les erreurs, car la classe personnalisée est le successeur de la classe CObject :

#include <Arrays\ArrayObj.mqh> class CMyClass: public CObject { }; CMyClass *my_obj= new CMyClass; CArrayObj array_obj; array_obj.Add(my_obj);

Pour le cas suivant, le compilateur générera une erreur, car my_obj n'est pas un pointeur vers la classe CObject, ou une classe qui hérite de la classe CObject :

#include <Arrays\ArrayObj.mqh> class CMyClass { }; CMyClass *my_obj= new CMyClass; CArrayObj array_obj; array_obj.Add(my_obj);

Lors de la rédaction le jeu va utiliser les méthodes suivantes de la classe CArrayObj :

Add - Ajoute un élément à la fin du tableau

Insert - Insère un élément à la position indiquée du tableau.

Detach - Supprime l'élément à la position indiquée (l'élément est supprimé du tableau).

Total - Obtient le nombre d'éléments dans le tableau.

At - Obtient l'élément à la position indiquée (l'élément n'est pas supprimé du tableau).

Voici un exemple de travail avec la classe CArrayObj :

#include <Arrays\ArrayObj.mqh> class CMyClass: public CObject { public : char s; }; void MyPrint(CArrayObj *array_obj) { CMyClass *my_obj; for ( int i= 0 ;i<array_obj.Total();i++) { my_obj=array_obj.At(i); printf ( "%C" ,my_obj.s); } } int OnInit () { CArrayObj *array_obj= new CArrayObj(); CMyClass *my_obj; for ( int i= 'a' ;i<= 'c' ;i++) { my_obj= new CMyClass(); my_obj.s= char (i); array_obj.Add(my_obj); } MyPrint(array_obj); my_obj= new CMyClass(); my_obj.s= 'd' ; array_obj.Insert(my_obj, 1 ); MyPrint(array_obj); my_obj=array_obj.Detach( 2 ); MyPrint(array_obj); delete array_obj; return ( 0 ); }

Dans cet exemple, la fonction OnInit crée un tableau dynamique avec trois éléments. La sortie du contenu du tableau est effectuée par l'appel de la fonction MyPrint.

Après avoir rempli le tableau à l'aide de la méthode Add, son contenu peut être représenté par (a, b, c).

Après avoir appliqué la méthode Insert, le contenu du tableau peut être représenté par (a, d, b, c).

Enfin, après avoir appliqué la méthode Detach, le tableau ressemblera à (a, d, c).

Lorsque l'opérateur delete est appliqué à la variable array_obj, le destructeur de classe CArrayObj est appelé, ce qui supprime non seulement le tableau array_obj, mais également les objets dont les pointeurs y sont stockés. Pour l'éviter, avant d'appliquer la commande delete, l'indicateur de gestion de la mémoire de la classe CArrayObj doit être défini comme false. Ce drapeau est défini par la méthode FreeMode.

S'il n'est pas nécessaire de supprimer les objets, dont les pointeurs sont stockés dans le tableau dynamique lors de la suppression d'un tableau dynamique de pointeurs d'objets, vous devez rédiger le code suivant :

array_obj.FreeMode(false); delete array_obj;

Gestionnaire d'évènement



S'il y a un ensemble d'événements générés, ils s'accumulent dans la file d'attente, puis ils arrivent systématiquement à la fonction de traitement des événements.

Pour la gestion des événements générés lors de l'utilisation du graphique, ainsi que des événements personnalisés, MQL5 dispose de la fonction OnChartEvent. Chaque événement dispose d’ un identifiant et des paramètres, transmis à la fonction OnChartEvent.

La fonction OnChartEvent est appelée uniquement lorsque le thread est hors de toutes les autres fonctions du programme. Ainsi, dans l'exemple suivant, le OnChartEvent ne prendra jamais le contrôle.

#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh> void MyFunction() { CChartObjectButton *button; button= new CChartObjectButton; button.Create( 0 , "button" , 0 , 10 , 10 , 100 , 20 ); button.Description( "Button text" ); while (true) { } } int OnInit () { MyFunction(); return ( 0 ); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam== "button" ) Alert ( "Button click" ); }

Une boucle while infinie ne permet pas de revenir de la fonction MyFunction. La fonction OnChartEvent ne peut pas prendre le contrôle. Ainsi, l'appui sur le bouton n'appelle pas la fonction Alert.

Exécution de Code Périodique avec la Gestion des Évènements

Dans le jeu, l'appel périodique de la fonction de mouvement du serpent avec la capacité de gérer les événements après un certain intervalle de temps est nécessaire. Mais comme cela a été montré ci-dessus, une boucle sans fermée conduit au fait que la fonction OnChartEvent n'est pas appelée et que la gestion des événements devient impossible.

Il faut donc inventer un autre mode d'exécution périodique du code.

Utiliser OnTimer



Le langage MQL5 dispose d’ une fonction spéciale OnTimer, qui est appelée périodiquement selon le nombre de secondes prédéfini. Pour se faire, nous utiliserons la fonction EventSetTimer.

L'exemple précédent peut être réécrit comme :

#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh> void MyFunction() { } int OnInit () { CChartObjectButton *button; button= new CChartObjectButton; button.Create( 0 , "button" , 0 , 10 , 10 , 100 , 20 ); button.Description( "Button text" ); EventSetTimer ( 1 ); return ( 0 ); } void OnTimer () { MyFunction(); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam== "button" ) Alert ( "Button click" ); }

Dans la fonction OnInit, le bouton a créé et défini une période égal à une seconde, pour l'appel de la fonction OnTimer, L'appel de la fonction OnTimer est effectué toutes les secondes, la fonction OnTimer appelle le code (MyFunction), qui doit être exécuté périodiquement.

Faites attention que l'appel de la fonction OnTimer est un multiple de secondes. Pour appeler la fonction après un nombre indiqué de millisecondes, l'autre méthode est nécessaire. Cette méthode consiste en l’usage des événements personnalisés.

Utilisation des événements personnalisés



L'événement personnalisé est généré par la fonction EventChartCustom, l’évènement ID et ses paramètres sont définis dans les paramètres d'entrée de la fonction EventChartCustom. Le nombre d'ID personnalisés peut atteindre 65536 - de 0 à 65535. Le compilateur MQL5 ajoute automatiquement l'identifiant de constante CHARTEVENT_CUSTOM à l' ID pour distinguer les événements personnalisés des autres types d'événements. Ainsi, la plage réelle des ID personnalisés va de CHARTEVENT_CUSTOM à CHARTEVENT_CUSTOM+65535 ( CHARTEVENT_CUSTOM_LAST ).

Un exemple d'appel périodique de MyFunction utilisant les événements personnalisés est présenté ci-dessous :

#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh> void MyFunction() { Sleep ( 200 ); EventChartCustom ( 0 , 0 , 0 , 0 , "" ); } int OnInit () { CChartObjectButton *button; button= new CChartObjectButton; button.Create( 0 , "button" , 0 , 10 , 10 , 100 , 20 ); button.Description( "Button text" ); MyFunction(); return ( 0 ); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam== "button" ) Alert ( "Button click" ); if (id== CHARTEVENT_CUSTOM ) MyFunction(); }

Dans cet exemple, avant la fonction MyFunction, il y a un retard de 200 ms (le temps de l'appel périodique de cette fonction) et un événement personnalisé est généré. La fonction OnChartEvent gère tous les événements, pour le cas de l'événement personnalisé, elle appelle à nouveau la fonction MyFunction. Ainsi, l'appel périodique de la fonction MyFunction est implémenté de cette façon, et il est possible de définir la période d'appel égale à des millisecondes.

Partie pratique



Examinons un exemple de rédaction d'un jeu "Snake".

Définition de la carte des constantes et des niveaux



Mapper les niveaux dans un fichier séparé (en-tête) "Snake.mqh" et est un niveau de tableau tridimensionnel [6] [20] [20]. La carte des niveaux se trouve dans un fichier d'en-tête séparé "Snake.mqh" et représentée sous la forme d'un tableau tridimensionnel game_level[6][20][20]. Chaque élément de ce tableau est un tableau à bi-dimensionnel , qui comporte la description du niveau individuel. Si la valeur d'un élément est égale à 9, c'est un obstacle. Si la valeur d'un élément du tableau est égale à 1,2 ou 3, c'est respectivement la tête, le corps ou la queue du serpent qui définit sa position initiale sur le terrain de jeu. Vous pouvez ajouter de nouveaux niveaux ou modifier les niveaux existants dans le tableau de niveaux.

De plus, le fichier "Snake.mqh" comporte les constantes, utilisées dans le jeu. Par exemple, en modifiant les constantes SPEED_SNAKE et MAX_LENGTH_SNAKE, vous pouvez augmenter/diminuer la vitesse du serpent et sa longueur maximale à chaque niveau. Toutes les constantes sont commentées.

#property copyright "Roman Martynyuk" #property link "http://www.mql5.com" #include <VirtualKeys.mqh> #include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include <ChartObjects\ChartObjectsBmpControls.mqh> #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh> #define CRASH_NO 0 #define CRASH_OBSTACLE_OR_SNAKE 1 #define CRASH_FOOD 2 #define DIRECTION_LEFT 0 #define DIRECTION_UP 1 #define DIRECTION_RIGHT 2 #define DIRECTION_DOWN 3 #define COUNT_COLUMNS ArrayRange(game_level, 2 ) #define COUNT_ROWS ArrayRange( game_ level, 1 ) #define COUNT_LEVELS ArrayRange( game_ level, 0 ) #define START_POS_X 0 #define START_POS_Y 0 #define SQUARE_WIDTH 20 #define SQUARE_HEIGHT 20 #define IMG_FILE_NAME_SQUARE "\\Images\\Games\\Snake\\square.bmp" #define IMG_FILE_NAME_OBSTACLE "\\Images\\Games\\Snake\\obstacle.bmp" #define IMG_FILE_NAME_SNAKE_HEAD_LEFT "\\Images\\Games\\Snake\\head_left.bmp" #define IMG_FILE_NAME_SNAKE_HEAD_UP "\\Images\\Games\\Snake\\head_up.bmp" #define IMG_FILE_NAME_SNAKE_HEAD_RIGHT "\\Images\\Games\\Snake\\head_right.bmp" #define IMG_FILE_NAME_SNAKE_HEAD_DOWN "\\Images\\Games\\Snake\\head_down.bmp" #define IMG_FILE_NAME_SNAKE_BODY "\\Images\\Games\\Snake\\body.bmp" #define IMG_FILE_NAME_SNAKE_TAIL_LEFT "\\Images\\Games\\Snake\\tail_left.bmp" #define IMG_FILE_NAME_SNAKE_TAIL_UP "\\Images\\Games\\Snake\\tail_up.bmp" #define IMG_FILE_NAME_SNAKE_TAIL_RIGHT "\\Images\\Games\\Snake\\tail_right.bmp" #define IMG_FILE_NAME_SNAKE_TAIL_DOWN "Games\\Snake\\tail_down.bmp" #define IMG_FILE_NAME_FOOD "Games\\Snake\food.bmp" #define SQUARE_BMP_LABEL_NAME "snake_square_%u_%u" #define OBSTACLE_BMP_LABEL_NAME "snake_obstacle_%u_%u" #define SNAKE_ELEMENT_BMP_LABEL_NAME "snake_element_%u" #define FOOD_BMP_LABEL_NAME "snake_food_%u" #define LEVEL_EDIT_NAME "snake_level_edit" #define LEVEL_EDIT_TEXT "Level: %u of %u" #define FOOD_LEFT_OVER_EDIT_NAME "snake_food_available_edit" #define FOOD_LEFT_OVER_EDIT_TEXT "Food left over: %u" #define LIVES_EDIT_NAME "snake_lives_edit" #define LIVES_EDIT_TEXT "Lives: %u" #define START_GAME_BUTTON_NAME "snake_start_game_button" #define START_GAME_BUTTON_TEXT "Start" #define PAUSE_GAME_BUTTON_NAME "snake_pause_game_button" #define PAUSE_GAME_BUTTON_TEXT "Pause" #define STOP_GAME_BUTTON_NAME "snake_stop_game_button" #define STOP_GAME_BUTTON_TEXT "Stop" #define CONTROL_WIDTH (COUNT_COLUMNS*(SQUARE_WIDTH- 1 )+ 1 )/ 3 #define CONTROL_HEIGHT 40 #define CONTROL_BACKGROUND C'240,240,240' #define CONTROL_COLOR Black #define STATUS_WIDTH (COUNT_COLUMNS*(SQUARE_WIDTH- 1 )+ 1 )/ 3 #define STATUS_HEIGHT 40 #define STATUS_BACKGROUND LemonChiffon #define STATUS_COLOR Black #define HEADER_BUTTON_NAME "snake_header_button" #define HEADER_BUTTON_TEXT "Snake" #define HEADER_WIDTH COUNT_COLUMNS*(SQUARE_WIDTH- 1 )+ 1 #define HEADER_HEIGHT 40 #define HEADER_BACKGROUND BurlyWood #define HEADER_COLOR Black #define COUNT_FOOD 3 #define LIVES_SNAKE 5 #define SPEED_SNAKE 100 #define MAX_LENGTH_SNAKE 15 #define MAX_LEVEL COUNT_LEVELS- 1 int game_level[][ 20 ][ 20 ]= { { { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 2 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 } } , { { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 9 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 } } , { { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 9 , 9 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 } } , { { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 9 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 9 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 } } , { { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 2 , 3 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 9 , 9 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 } } , { { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 1 , 2 , 3 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 9 , 9 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 } } };

Notez, la définition de la constante #define SQUARE_BMP_LABEL_NAME "snake_square_% u_% U". Nous allons créer le terrain de jeu. Chaque cellule du terrain de jeu est une étiquette bitmap, elle doit avoir un nom unique. Le nom d'une cellule est défini par cette constante, la spécification de format d'un nom de cellule est %u, cela indique l'entier inscrit.

Si vous indiquez le nom lors de la création du BmpLabel comme : StringFormat (SQUARE_BMP_LABEL_NAME, 1,0), le nom sera égal à "snake_square_1_0".

Les classes



Deux classes personnalisées ont été élaborées pour le jeu, elles sont situées dans le fichier "Snake.mq5".

La classe ChartFieldElement :

class CChartFieldElement: public CChartObjectBmpLabel { private : int pos_x,pos_y; public : int GetPosX(){ return pos_x;} int GetPosY(){ return pos_y;} void SetPos( int val_pos_x, int val_pos_y) { pos_x=(val_pos_x==- 1 )?COUNT_COLUMNS- 1 :((val_pos_x==COUNT_COLUMNS)? 0 :val_pos_x); pos_y=(val_pos_y==- 1 )?COUNT_ROWS- 1 :((val_pos_y==COUNT_ROWS)? 0 :val_pos_y); } void Move( int start_pos_x, int start_pos_y) { X_Distance(start_pos_x+pos_x*SQUARE_WIDTH-pos_x+(SQUARE_WIDTH-X_Size())/ 2 ); Y_Distance(start_pos_y+pos_y*SQUARE_HEIGHT-pos_y+(SQUARE_HEIGHT-Y_Size())/ 2 ); } };

La classe CChartFiledElement hérite de la classe CChartObjectBmpLabel, et par la suite l’étend. Tout le terrain de jeu, comme la barrière de cellule, la tête, le corps et la queue du serpent, et la « nourriture » sont les objets de cette classe. Les propriétés pos_x and pos_y sont des coordonnées relatives des éléments sur le terrain de jeu, c'est-à-dire les index de ligne et de colonne de l'élément. La méthode SetPos définit ces coordonnées. La méthode Move convertit les coordonnées relatives en distances le long des axes X et Y en pixels et déplace l'élément. Pour ce faire, il appelle les méthodes de classe de X_Distance et YDistance CChartObjectBmpLabel.



La classe CSnakeGame :

class CSnakeGame { private : CArrayObj *square_obj_arr; CArrayObj *control_panel_obj_arr; CArrayObj *status_panel_obj_arr; CArrayObj *obstacle_obj_arr; CArrayObj *food_obj_arr; CArrayObj *snake_element_obj_arr; CChartObjectButton *header; int direction; int current_lives; int current_level; int header_left; int header_top; public : void CSnakeGame() { current_lives=LIVES_SNAKE; current_level= 0 ; header_left=START_POS_X; header_top=START_POS_Y; } void SetHeaderPos( int val_header_left, int val_header_top) { header_left=val_header_left; header_top=val_header_top; }; void SetDirection( int d){direction=d;} int GetDirection(){ return direction;} void CreateHeader(); void DeleteHeader(); void CreateField(); void FieldMoveOnChart(); void DeleteField(); void CreateObstacle(); void ObstacleMoveOnChart(); void DeleteObstacle(); void CreateSnake(); void SnakeMoveOnChart(); void SnakeMoveOnField(); void SetTrueSnake(); int Check(); void DeleteSnake(); void CreateFood(); void FoodMoveOnChart(); void FoodMoveOnField( int food_num); void DeleteFood(); void CreateControlPanel(); void ControlPanelMoveOnChart(); void DeleteControlPanel(); void CreateStatusPanel(); void StatusPanelMoveOnChart(); void DeleteStatusPanel(); void AllMoveOnChart(); void Init(); void Deinit(); void StartGame(); void PauseGame(); void StopGame(); void ResetGame(); void NextLevel(); };

Le CSnakeGame est la classe principale du jeu, il comporte les champs et les méthodes de création, de déplacement et de suppression des éléments du jeu. On peut voir, au début de la description de la classe, les champs pour l’ organisation de tableaux dynamiques de pointeurs d'éléments de jeu sont déclarés. Par exemple, les pointeurs des éléments snake sont stockés dans le champ snake_element_obj_arr. Le zéroième indice de tableau du tableau snake_element_obj_arr sera une tête de serpent, et le dernier - sa queue. En le connaissant, vous pouvez facilement manipuler le serpent sur le terrain de jeu.

Examinons toutes les méthodes de la classe CSnakeGame. Les méthodes sont mises implémentées sur la base de la théorie, présentée dans le chapitre « Théorie » de cet article.

L'en-tête du jeu



void CSnakeGame::CreateHeader( void ) { header= new CChartObjectButton; header.Create( 0 ,HEADER_BUTTON_NAME, 0 ,header_left,header_top,HEADER_WIDTH,HEADER_HEIGHT); header.BackColor(HEADER_BACKGROUND); header.Color(HEADER_COLOR); header.Description(HEADER_BUTTON_TEXT); header.Selectable( true ); } void CSnakeGame::DeleteHeader( void ) { delete header; }

Le terrain de jeu

void CSnakeGame::CreateField() { int i,j; CChartFieldElement *square_obj; square_obj_arr= new CArrayObj(); for (i= 0 ;i<COUNT_ROWS;i++) for (j= 0 ;j<COUNT_COLUMNS;j++) { square_obj= new CChartFieldElement(); square_obj.Create( 0 , StringFormat (SQUARE_BMP_LABEL_NAME,i,j), 0 , 0 , 0 ); square_obj.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_SQUARE); square_obj.SetPos(j,i); square_obj_arr.Add(square_obj); } FieldMoveOnChart(); ChartRedraw (); } void CSnakeGame::FieldMoveOnChart() { CChartFieldElement *square_obj; int i; i= 0 ; while ((square_obj=square_obj_arr.At(i))!= NULL ) { square_obj.Move(header_left,header_top+HEADER_HEIGHT); i++; } ChartRedraw (); } void CSnakeGame::DeleteField() { delete square_obj_arr; ChartRedraw (); }

Les obstacles

void CSnakeGame::CreateObstacle() { int i,j; CChartFieldElement *obstacle_obj; obstacle_obj_arr= new CArrayObj(); for (i= 0 ;i<COUNT_ROWS;i++) for (j= 0 ;j<COUNT_COLUMNS;j++) if (game_level[current_level][i][j]== 9 ) { obstacle_obj= new CChartFieldElement(); obstacle_obj.Create( 0 , StringFormat (OBSTACLE_BMP_LABEL_NAME,i,j), 0 , 0 , 0 ); obstacle_obj.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_OBSTACLE); obstacle_obj.SetPos(j,i); obstacle_obj_arr.Add(obstacle_obj); } ObstacleMoveOnChart(); ChartRedraw (); } void CSnakeGame::ObstacleMoveOnChart() { CChartFieldElement *obstacle_obj; int i; i= 0 ; while ((obstacle_obj=obstacle_obj_arr.At(i))!= NULL ) { obstacle_obj.Move(header_left,header_top+HEADER_HEIGHT); i++; } ChartRedraw (); } void CSnakeGame::DeleteObstacle() { delete obstacle_obj_arr; ChartRedraw (); }

Le serpent

void CSnakeGame::CreateSnake() { int i,j; CChartFieldElement *snake_element_obj,*snake_arr[]; ArrayResize (snake_arr, 3 ); snake_element_obj_arr= new CArrayObj(); for (i= 0 ;i<COUNT_COLUMNS;i++) for (j= 0 ;j<COUNT_ROWS;j++) if (game_level[current_level][i][j]== 1 || game_level[current_level][i][j]== 2 || game_level[current_level][i][j]== 3 ) { snake_element_obj= new CChartFieldElement(); snake_element_obj.Create( 0 , StringFormat (SNAKE_ELEMENT_BMP_LABEL_NAME,game_level[current_level][i][j]), 0 , 0 , 0 ); snake_element_obj.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_SNAKE_BODY); snake_element_obj.SetPos(j,i); snake_arr[game_level[current_level][i][j]- 1 ]=snake_element_obj; } snake_element_obj_arr.Add(snake_arr[ 0 ]); snake_element_obj_arr.Add(snake_arr[ 1 ]); snake_element_obj_arr.Add(snake_arr[ 2 ]); SnakeMoveOnChart(); SetTrueSnake(); ChartRedraw (); } void CSnakeGame::SnakeMoveOnChart() { CChartFieldElement *snake_element_obj; int i; i= 0 ; while ((snake_element_obj=snake_element_obj_arr.At(i))!= NULL ) { snake_element_obj.Move(header_left,header_top+HEADER_HEIGHT); i++; } ChartRedraw (); } void CSnakeGame::SnakeMoveOnField() { int prev_x,prev_y,next_x,next_y,check; CChartFieldElement *snake_head_obj,*snake_body_obj,*snake_tail_obj; snake_head_obj=snake_element_obj_arr.At( 0 ); prev_x=snake_head_obj.GetPosX(); prev_y=snake_head_obj.GetPosY(); switch (direction) { case DIRECTION_LEFT:snake_head_obj.SetPos(prev_x- 1 ,prev_y); break ; case DIRECTION_UP:snake_head_obj.SetPos(prev_x,prev_y- 1 ); break ; case DIRECTION_RIGHT:snake_head_obj.SetPos(prev_x+ 1 ,prev_y); break ; case DIRECTION_DOWN:snake_head_obj.SetPos(prev_x,prev_y+ 1 ); break ; } snake_head_obj.Move(header_left,header_top+HEADER_HEIGHT); check=Check(); snake_body_obj=snake_element_obj_arr.Detach(snake_element_obj_arr.Total()- 2 ); next_x=snake_body_obj.GetPosX(); next_y=snake_body_obj.GetPosY(); snake_body_obj.SetPos(prev_x,prev_y); snake_body_obj.Move(header_left,header_top+HEADER_HEIGHT); prev_x=next_x; prev_y=next_y; snake_element_obj_arr.Insert(snake_body_obj, 1 ); if (check>=CRASH_FOOD) { snake_body_obj= new CChartFieldElement(); snake_body_obj.Create( 0 , StringFormat (SNAKE_ELEMENT_BMP_LABEL_NAME,snake_element_obj_arr.Total()+ 1 ), 0 , 0 , 0 ); snake_body_obj.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_SNAKE_BODY); snake_body_obj.SetPos(prev_x,prev_y); snake_body_obj.Move(header_left,header_top+HEADER_HEIGHT); snake_element_obj_arr.Insert(snake_body_obj,snake_element_obj_arr.Total()- 1 ); if (snake_element_obj_arr.Total()!=MAX_LENGTH_SNAKE) { FoodMoveOnField(check-CRASH_FOOD); } else EventChartCustom ( 0 , 2 , 0 , 0 , "" ); } else { snake_tail_obj=snake_element_obj_arr.At(snake_element_obj_arr.Total()- 1 ); snake_tail_obj.SetPos(prev_x,prev_y); snake_tail_obj.Move(header_left,header_top+HEADER_HEIGHT); } SetTrueSnake(); ChartRedraw (); EventChartCustom ( 0 , 0 , 0 , 0 , "" ); Sleep (SPEED_SNAKE); } void CSnakeGame::SetTrueSnake() { CChartFieldElement *snake_head,*snake_body,*snake_tail; int total,x1,x2,y1,y2; total=snake_element_obj_arr.Total(); snake_head=snake_element_obj_arr.At( 0 ); x1=snake_head.GetPosX(); y1=snake_head.GetPosY(); snake_body=snake_element_obj_arr.At( 1 ); x2=snake_body.GetPosX(); y2=snake_body.GetPosY(); if (x1-x2== 1 || x1-x2==-(COUNT_COLUMNS- 1 )) { snake_head.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_SNAKE_HEAD_RIGHT); direction=DIRECTION_RIGHT; } else if (y1-y2== 1 || y1-y2==-(COUNT_ROWS- 1 )) { snake_head.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_SNAKE_HEAD_DOWN); direction=DIRECTION_DOWN; } else if (x1-x2==- 1 || x1-x2==COUNT_COLUMNS- 1 ) { snake_head.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_SNAKE_HEAD_LEFT); direction=DIRECTION_LEFT; } else { snake_head.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_SNAKE_HEAD_UP); direction=DIRECTION_UP; } snake_body=snake_element_obj_arr.At(total- 2 ); x1=snake_body.GetPosX(); y1=snake_body.GetPosY(); snake_tail=snake_element_obj_arr.At(total- 1 ); x2=snake_tail.GetPosX(); y2=snake_tail.GetPosY(); if (x1-x2== 1 || x1-x2==-(COUNT_COLUMNS- 1 )) snake_tail.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_SNAKE_TAIL_RIGHT); else if (y1-y2== 1 || y1-y2==-(COUNT_ROWS- 1 )) snake_tail.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_SNAKE_TAIL_DOWN); else if (x1-x2==- 1 || x1-x2==COUNT_COLUMNS- 1 ) snake_tail.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_SNAKE_TAIL_LEFT); else snake_tail.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_SNAKE_TAIL_UP); } int CSnakeGame::Check() { int i; CChartFieldElement *snake_head_obj,*snake_element_obj,*obstacle_obj,*food_obj; snake_head_obj=snake_element_obj_arr.At( 0 ); i= 0 ; while ((obstacle_obj=obstacle_obj_arr.At(i))!= NULL ) { if (snake_head_obj.GetPosX()==obstacle_obj.GetPosX() && snake_head_obj.GetPosY()==obstacle_obj.GetPosY()) { EventChartCustom ( 0 , 1 , 0 , 0 , "" ); return CRASH_OBSTACLE_OR_SNAKE; } i++; } i= 0 ; while ((food_obj=food_obj_arr.At(i))!= NULL ) { if (snake_head_obj.GetPosX()==food_obj.GetPosX() && snake_head_obj.GetPosY()==food_obj.GetPosY()) { food_obj.Background(true); return (CRASH_FOOD+i); } i++; } i= 3 ; while ((snake_element_obj=snake_element_obj_arr.At(i))!= NULL ) { if (snake_element_obj_arr.At(i+ 1 )== NULL ) break ; if (snake_head_obj.GetPosX()==snake_element_obj.GetPosX() && snake_head_obj.GetPosY()==snake_element_obj.GetPosY()) { EventChartCustom ( 0 , 1 , 0 , 0 , "" ); snake_element_obj.Background(true); return CRASH_OBSTACLE_OR_SNAKE; } i++; } return CRASH_NO; } void CSnakeGame::DeleteSnake() { delete snake_element_obj_arr; ChartRedraw (); }

Une fois que la tête du serpent a été déplacée, il a vérifié la collision par la fonction Check(), qui renvoie l'identifiant de collision.

La fonction SetTrueSnake() est utilisée pour indiquer le dessin correct de la tête et de la queue du serpent, en fonction de la position de leurs éléments voisins.

La nourriture pour le serpent



void CSnakeGame::CreateFood() { int i; CChartFieldElement *food_obj; MathSrand ( uint ( TimeLocal ())); food_obj_arr= new CArrayObj(); i= 0 ; while (i<COUNT_FOOD) { food_obj= new CChartFieldElement; food_obj.Create( 0 , StringFormat (FOOD_BMP_LABEL_NAME,i), 0 , 0 , 0 ); food_obj.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_FOOD); food_obj_arr.Add(food_obj); FoodMoveOnField(i); i++; } } void CSnakeGame::FoodMoveOnChart() { CChartFieldElement *food_obj; int i; i= 0 ; while ((food_obj=food_obj_arr.At(i))!= NULL ) { food_obj.Move(header_left,header_top+HEADER_HEIGHT); i++; } ChartRedraw (); } void CSnakeGame::FoodMoveOnField( int food_num) { int i,j,k,n,m; CChartFieldElement *snake_element_obj,*food_obj; CChartObjectEdit *edit_obj; edit_obj=status_panel_obj_arr.At( 1 ); edit_obj.Description( StringFormat (spaces2+FOOD_LEFT_OVER_EDIT_TEXT,MAX_LENGTH_SNAKE-snake_element_obj_arr.Total())); bool b; b=false; k= 0 ; while (true) { i=( int )( MathRand ()/ 32767.0 *(COUNT_ROWS- 1 )); j=( int )( MathRand ()/ 32767.0 *(COUNT_COLUMNS- 1 )); n= 0 ; while ((snake_element_obj=snake_element_obj_arr.At(n))!= NULL ) { if (j!=snake_element_obj.GetPosX() && i!=snake_element_obj.GetPosY()) b=true; else { b=false; break ; } n++; } if (b==true) { n= 0 ; while ((food_obj=food_obj_arr.At(n))!= NULL ) { if (j!=food_obj.GetPosX() && i!=food_obj.GetPosY()) b=true; else { b=false; break ; } n++; } } if (b==true && game_level[current_level][i][j]!= 9 ) break ; k++; } food_obj=food_obj_arr.At(food_num); food_obj.Background(false); food_obj.SetPos(j,i); food_obj.Move(header_left,header_top+HEADER_HEIGHT); ChartRedraw (); } void CSnakeGame::DeleteFood() { delete food_obj_arr; ChartRedraw (); }

L'emplacement de la nourriture sur le terrain de jeu est déterminé de manière aléatoire, à condition que le champ de la cellule, où se trouvera la nourriture, ne comporte pas d'autres éléments.

Le Panneau d' Etat

void CSnakeGame::CreateStatusPanel() { CChartObjectEdit *edit_obj; status_panel_obj_arr= new CArrayObj(); edit_obj= new CChartObjectEdit; edit_obj.Create( 0 ,LEVEL_EDIT_NAME, 0 , 0 , 0 ,CONTROL_WIDTH,CONTROL_HEIGHT); edit_obj.BackColor(STATUS_BACKGROUND); edit_obj.Color(STATUS_COLOR); edit_obj.Description( StringFormat (spaces6+LEVEL_EDIT_TEXT,current_level,MAX_LEVEL)); edit_obj.Selectable(false); edit_obj.ReadOnly(true); status_panel_obj_arr.Add(edit_obj); edit_obj= new CChartObjectEdit; edit_obj.Create( 0 ,FOOD_LEFT_OVER_EDIT_NAME, 0 , 0 , 0 ,CONTROL_WIDTH,CONTROL_HEIGHT); edit_obj.BackColor(STATUS_BACKGROUND); edit_obj.Color(STATUS_COLOR); edit_obj.Description( StringFormat (spaces2+FOOD_LEFT_OVER_EDIT_TEXT,MAX_LENGTH_SNAKE- 3 )); edit_obj.Selectable(false); edit_obj.ReadOnly(true); status_panel_obj_arr.Add(edit_obj); edit_obj= new CChartObjectEdit; edit_obj.Create( 0 ,LIVES_EDIT_NAME, 0 , 0 , 0 ,CONTROL_WIDTH,CONTROL_HEIGHT); edit_obj.BackColor(STATUS_BACKGROUND); edit_obj.Color(STATUS_COLOR); edit_obj.Description( StringFormat (spaces8+LIVES_EDIT_TEXT,current_lives)); edit_obj.Selectable(false); edit_obj.ReadOnly(true); status_panel_obj_arr.Add(edit_obj); StatusPanelMoveOnChart(); ChartRedraw (); } void CSnakeGame::StatusPanelMoveOnChart() { CChartObjectEdit *edit_obj; int x,y,i; x=header_left; y=header_top+HEADER_HEIGHT+COUNT_ROWS*(SQUARE_HEIGHT- 1 )+ 1 ; i= 0 ; while ((edit_obj=status_panel_obj_arr.At(i))!= NULL ) { edit_obj.X_Distance(x+i*CONTROL_WIDTH); edit_obj.Y_Distance(y); i++; } ChartRedraw (); } void CSnakeGame::DeleteStatusPanel() { delete status_panel_obj_arr; ChartRedraw (); }

Panneau de Contrôle

void CSnakeGame::CreateControlPanel() { CChartObjectButton *button_obj; control_panel_obj_arr= new CArrayObj(); button_obj= new CChartObjectButton; button_obj.Create( 0 ,START_GAME_BUTTON_NAME, 0 , 0 , 0 ,CONTROL_WIDTH,CONTROL_HEIGHT); button_obj.BackColor(CONTROL_BACKGROUND); button_obj.Color(CONTROL_COLOR); button_obj.Description(START_GAME_BUTTON_TEXT); button_obj.Selectable(false); control_panel_obj_arr.Add(button_obj); button_obj= new CChartObjectButton; button_obj.Create( 0 ,PAUSE_GAME_BUTTON_NAME, 0 , 0 , 0 ,CONTROL_WIDTH,CONTROL_HEIGHT); button_obj.BackColor(CONTROL_BACKGROUND); button_obj.Color(CONTROL_COLOR); button_obj.Description(PAUSE_GAME_BUTTON_TEXT); button_obj.Selectable(false); control_panel_obj_arr.Add(button_obj); button_obj= new CChartObjectButton; button_obj.Create( 0 ,STOP_GAME_BUTTON_NAME, 0 , 0 , 0 ,CONTROL_WIDTH,CONTROL_HEIGHT); button_obj.BackColor(CONTROL_BACKGROUND); button_obj.Color(CONTROL_COLOR); button_obj.Description(STOP_GAME_BUTTON_TEXT); button_obj.Selectable(false); control_panel_obj_arr.Add(button_obj); ControlPanelMoveOnChart(); ChartRedraw (); } void CSnakeGame::ControlPanelMoveOnChart() { CChartObjectButton *button_obj; int x,y,i; x=header_left; y=header_top+HEADER_HEIGHT+COUNT_ROWS*(SQUARE_HEIGHT- 1 )+ 1 ; i= 0 ; while ((button_obj=control_panel_obj_arr.At(i))!= NULL ) { button_obj.X_Distance(x+i*CONTROL_WIDTH); button_obj.Y_Distance(y+CONTROL_HEIGHT); i++; } ChartRedraw (); } void CSnakeGame::DeleteControlPanel() { delete control_panel_obj_arr; ChartRedraw (); }

L'Initialisation du Jeu, la Désinitialisation et le Mouvement des Éléments de Jeu

void CSnakeGame::AllMoveOnChart() { FieldMoveOnChart(); StatusPanelMoveOnChart(); ControlPanelMoveOnChart(); ObstacleMoveOnChart(); SnakeMoveOnChart(); FoodMoveOnChart(); } void CSnakeGame::Init() { CreateHeader(); CreateField(); CreateStatusPanel(); CreateControlPanel(); CreateObstacle(); CreateSnake(); CreateFood(); ChartRedraw (); } void CSnakeGame::Deinit() { DeleteFood(); DeleteSnake(); DeleteObstacle(); DeleteControlPanel(); DeleteStatusPanel(); DeleteField(); DeleteHeader(); }

Le contrôle du jeu

void CSnakeGame::StartGame() { return ; } void CSnakeGame::PauseGame() { return ; } void CSnakeGame::StopGame() { CChartObjectEdit *edit_obj; current_level= 0 ; current_lives=LIVES_SNAKE; edit_obj=status_panel_obj_arr.At( 0 ); edit_obj.Description( StringFormat (spaces6+LEVEL_EDIT_TEXT,current_level,MAX_LEVEL)); edit_obj=status_panel_obj_arr.At( 2 ); edit_obj.Description( StringFormat (spaces8+LIVES_EDIT_TEXT,current_lives)); DeleteFood(); DeleteSnake(); DeleteObstacle(); CreateObstacle(); CreateSnake(); CreateFood(); } void CSnakeGame::ResetGame() { CChartObjectEdit *edit_obj; if (current_lives- 1 ==- 1 )StopGame(); else { current_lives--; edit_obj=status_panel_obj_arr.At( 2 ); edit_obj.Description( StringFormat (spaces8+LIVES_EDIT_TEXT,current_lives)); DeleteFood(); DeleteSnake(); CreateSnake(); CreateFood(); } } void CSnakeGame::NextLevel() { CChartObjectEdit *edit_obj; current_lives=LIVES_SNAKE; if (current_level+ 1 >MAX_LEVEL)StopGame(); else { current_level++; edit_obj=status_panel_obj_arr.At( 0 ); edit_obj.Description( StringFormat (spaces6+LEVEL_EDIT_TEXT,current_level,MAX_LEVEL)); edit_obj=status_panel_obj_arr.At( 2 ); edit_obj.Description( StringFormat (spaces8+LIVES_EDIT_TEXT,current_lives)); DeleteFood(); DeleteSnake(); DeleteObstacle(); CreateObstacle(); CreateSnake(); CreateFood(); } }

La Gestion des Événements (code final)

CSnakeGame snake_field; int OnInit () { snake_field.Init(); EventSetTimer ( 1 ); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { snake_field.Deinit(); } void OnTimer () { if ( ObjectFind ( 0 ,START_GAME_BUTTON_NAME)>= 0 && ObjectGetInteger ( 0 ,START_GAME_BUTTON_NAME, OBJPROP_STATE )==true) ObjectSetInteger ( 0 ,START_GAME_BUTTON_NAME, OBJPROP_STATE ,false); if ( ObjectFind ( 0 ,PAUSE_GAME_BUTTON_NAME)>= 0 && ObjectGetInteger ( 0 ,PAUSE_GAME_BUTTON_NAME, OBJPROP_STATE )==true) ObjectSetInteger ( 0 ,PAUSE_GAME_BUTTON_NAME, OBJPROP_STATE ,false); if ( ObjectFind ( 0 ,STOP_GAME_BUTTON_NAME)>= 0 && ObjectGetInteger ( 0 ,STOP_GAME_BUTTON_NAME, OBJPROP_STATE )==true) ObjectSetInteger ( 0 ,STOP_GAME_BUTTON_NAME, OBJPROP_STATE ,false); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { long x,y; static bool press_key=true; static bool press_button=false; static bool move=false; if (id== CHARTEVENT_KEYDOWN && press_key==false) { if ((lparam==VK_LEFT) && (snake_field.GetDirection()!=DIRECTION_LEFT && snake_field.GetDirection()!=DIRECTION_RIGHT)) snake_field.SetDirection(DIRECTION_LEFT); else if ((lparam==VK_RIGHT) && (snake_field.GetDirection()!=DIRECTION_LEFT && snake_field.GetDirection()!=DIRECTION_RIGHT)) snake_field.SetDirection(DIRECTION_RIGHT); else if ((lparam==VK_DOWN) && (snake_field.GetDirection()!=DIRECTION_UP && snake_field.GetDirection()!=DIRECTION_DOWN)) snake_field.SetDirection(DIRECTION_DOWN); else if ((lparam==VK_UP) && (snake_field.GetDirection()!=DIRECTION_UP && snake_field.GetDirection()!=DIRECTION_DOWN)) snake_field.SetDirection(DIRECTION_UP); press_key=true; } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam==START_GAME_BUTTON_NAME && press_button==false) { Sleep ( 1000 ); EventChartCustom ( 0 , 0 , 0 , 0 , "" ); press_button=true; } else if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam==PAUSE_GAME_BUTTON_NAME) { press_button=false; } else if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam==STOP_GAME_BUTTON_NAME) { snake_field.StopGame(); press_key=true; press_button=false; } else if (id== CHARTEVENT_CUSTOM && press_button==true) { snake_field.SnakeMoveOnField(); press_key=false; } else if (id== CHARTEVENT_CUSTOM + 1 ) { snake_field.ResetGame(); Sleep ( 1000 ); press_key=true; press_button=false; } else if (id== CHARTEVENT_CUSTOM + 2 ) { snake_field.NextLevel(); Sleep ( 1000 ); press_key=true; press_button=false; } else if (id== CHARTEVENT_OBJECT_DRAG && sparam==HEADER_BUTTON_NAME) { x= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_XDISTANCE ); y= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_YDISTANCE ); snake_field.SetHeaderPos(x,y); snake_field.AllMoveOnChart(); } }

Press_key et press_button sont deux variables statiques, définies dans la fonction de gestionnaire d'événements OnChartEvent.

Le démarrage du jeu est autorisé si la variable press_button est fausse. Après le clic sur le bouton "Démarrer", la variable press_button est mise à true (elle interdit la ré-exécution du code qui démarre le jeu), cet état reste le même jusqu'à l'un des événements suivants :

Redémarrage du niveau actuel ;

Passer au niveau suivant ;

La pause du jeu (le bouton « Pause » a été enfoncé) ;

Le jeu s'arrête (le bouton "Stop" a été enfoncé).

Le changement de direction du mouvement du serpent est possible s'il est perpendiculaire à la direction actuelle, ainsi qu'après que le serpent s'est déplacé sur le terrain de jeu (la valeur de la variable press_key l'indique) Ces conditions sont prises en compte dans la fonction de traitement événementiel CHARTEVENT_KEYDOWN (événement appui touche).

Ensuite, vous déplacez l'en-tête, l'événement CHARTEVENT_OBJECT_DRAG est généré, les champs header_left et header_top de la classe CSnakeGame sont redéfinis. Le mouvement des autres éléments du jeu est déterminé par les valeurs de ces champs.

Le mouvement du terrain de jeu est mis en œuvre de la manière présentée dans le TradePad_Sample.

Conclusion



Dans cet article, nous avons considéré un exemple de rédaction de jeux en MQL5.



Nous avons introduit les classes de Bibliothèque Standard (les classes de contrôle), la classe CArrayObj, et avons également appris à effectuer l'appel de fonction périodique avec la gestion des événements.

Une archive avec les codes sources du jeu "Snake" peut être téléchargée depuis la référence ci-dessous.. L'archive doit être décompressée dans le dossier terminal_data_folder..