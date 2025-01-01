FreeMode

void FreeMode(

bool mode

)

Параметры

mode

[in] Новое значение флага управления памятью.

Возвращаемое значение

Нет.

Примечание

Установка флага управления памятью - важный момент в использовании класса CArrayObj. Так как элементами массива являются указатели на динамические объекты, важно определить, что делать с ними при удалении из массива.

Если флаг установлен, то при удалении элемента из массива, элемент автоматически удаляется оператором delete. Если же флаг не установлен, то подразумевается, что указатель на удаляемый объект остается еще где-то в программе пользователя и будет освобожден ею (программой) впоследствии.

Если программа пользователя сбрасывает флаг управления памятью, пользователь должен понимать свою ответственность за удаление элементов массива перед завершением программы, так как в противном случае остается неосвобожденной память, занятая элементами при их создании оператором new.

При больших объемах данных, это может привести, в конце концов, даже к нарушению работоспособности терминала. Если программа пользователя не сбрасывает флаг управления памятью, существует другой "подводный камень".

Использование указателей-элементов массива, сохраненных где-нибудь в локальных переменных, после удаления массива, приведет к критической ошибке и аварийному завершению программы пользователя. По умолчанию флаг управления памятью установлен, то есть класс массива сам отвечает за освобождение памяти элементов.

Пример: