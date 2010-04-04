Создание тиковых индикаторов

Введение

При торговле хочется иметь как можно больше информации. Возникает желание видеть более детальную картину изменения цен. Для этого можно использовать тиковый график. Попробуем построить тиковый график средствами MQL5.

В этой статье описывается создание двух индикаторов: строящего тиковый график цены и рисующего "тиковые свечи" - свечи, содержащие заданное количество тиков. Каждый из рассмотренных индикаторов записывает поступающие значения цен в файл для построения индикаторов при повторном запуске терминала (эти данные также могут использоваться другими приложениями).



Создание тикового индикатора

Напишем на языке MQL5 индикатор, строящий тиковый график цены. Пример работы такого индикатора можно увидеть на рисунке:

Рисунок 1. Тиковый график

Индикатор строит две линии: Bid и Ask. Отображение каждой из них можно отключать в настройках индикатора.

Цены, поступающие от брокера по текущему финансовому инструменту, индикатор записывает в файл в текстовом виде: серверное время котировки, цена Bid и цена Ask:

2010.03 . 26 19 : 43 : 02 1.33955 1.33968

Имя файла соответствует финансовому инструменту (например, EURUSD.txt). Файлы располагаются по следующему пути: каталог_установки_MT5\MQL5\Files. В настройках индикатора можно указать дополнительный каталог для файла, а также префикс в имени файла перед названием финансового инструмента (это может быть полезно, если на одном финансовом инструменте запущено несколько индикаторов, создающих такие файлы).

Для создания индикатора запускаем торговый терминал MetaTrader 5, при помощи клавиши F4 вызываем Редактор MetaQuotes Language и начинаем писать текст программы.

Укажем, что индикатор должен строиться в отдельном окне под графиком цены:

#property indicator_separate_window

На индикаторе будут отображены две линии: Bid и Ask, соответственно будет два графических построения:

#property indicator_plots 2

И два буфера, содержащие данные, предназначенные для отображения на графике:

#property indicator_buffers 2

Для каждой из линий индикатора укажем тип линии DRAW_LINE - линия, цвет, стиль рисования STYLE_SOLID - сплошная линия, текстовую метку "Bid" или "Ask":

#property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Red #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_label1 "Bid" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 Blue #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_label2 "Ask"

Укажем входные переменные, значения которых пользователь может изменять из меню свойств индикатора:

input bool BidLineEnable=true; input bool AskLineEnable=true; input string path_prefix= "" ;

Переменные BidLineEnable и AskLineEnable позволяют включать и выключать отображение линий Bid и Ask индикатора. Переменная path_prefix позволяет указать префикс в имени файла, который будет располагаться перед названием финансового инструмента. Также, при помощи этой переменной, можно указать путь к вложенному каталогу, например, если path_prefix="MyBroker/test_", путь для файлов будет следующий: "каталог_установки_MT5\MQL5\Files\MyBroker", а для инструмента EUR/USD имя файла будет "test_EURUSD.txt".

На глобальном уровне объявим переменные, которые будут использоваться в различных функциях индикатора и значения которых будут сохраняться между вызовами индикатора:

int ticks_stored; double BidBuffer[],AskBuffer[];

Переменную tick_stored будем использовать для хранения количества имеющихся в наличии котировок. Динамические массивы BidBuffer[] и AskBuffer[] будут являться индикаторными буферами, в них будут храниться ценовые данные, отображаемые на графике в виде линий Bid и Ask.

В функции OnInit указываем, что в массивах BidBuffer[] и AskBuffer[] содержаться данные для отрисовки. Указываем, что значения 0 в индикаторных буферах не нужно отображать на графике.

void OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,BidBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,AskBuffer, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); PlotIndexSetDouble ( 1 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); }

Теперь создаем функцию OnCalculate, перечислим все параметры, которые передаются в эту функцию при ее вызове:

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) {

Объявляем переменные:

int file_handle,BidPosition,AskPosition,line_string_len,i; double last_price_bid= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID ); double last_price_ask= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_ASK ); string filename,file_buffer;

Переменная целого типа file_handle будет использоваться для хранения хэндла (указателя) файла в файловых операциях, BidPosition и AskPosition - для хранения позиции начала цен Bid и Ask в строке, line_string_len - для длины строки, прочитанной из файла, i - в качестве счетчика цикла. В вещественных переменных last_price_bid и last_price_ask хранятся последние поступившие цены Bid и Ask. Строковая переменная filename используется для хранения имени файла, file_buffer - для строки, прочитанной из файла или записываемой в него.

Составляем имя файла из переменной path_prefix, названия финансового инструмента и символов ".txt". Использование функции StringConcatenate более предпочтительно, чем объединение строковых данных с помощью оператора сложения, так как работает быстрее и экономнее по памяти.

StringConcatenate (filename,path_prefix, Symbol (), ".txt" );

Открываем файл с помощью функции FileOpen для дальнейшей работы с ним:

file_handle= FileOpen (filename, FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_ANSI | FILE_SHARE_READ );

Используем флаги FILE_READ - так как будет проводиться чтение из файла, FILE_WRITE - будет и запись, FILE_ANSI - используется кодировка ANSI (по умолчанию Unicode), FILE_SHARE_READ - разрешаем доступ к файлу для чтения другим приложениям во время работы с ним.

Если это первый запуск индикатора и данных еще нет (или была произведена смена периода графика):

if (prev_calculated== 0 ) { line_string_len= StringLen ( FileReadString (file_handle))+ 2 ; if ( FileSize (file_handle)>( ulong )line_string_len*rates_total/ 2 ) { FileSeek (file_handle,-line_string_len*rates_total/2, SEEK_END ); FileReadString (file_handle); } else { FileSeek (file_handle, 0 , SEEK_SET ); } ticks_stored= 0 ; while ( FileIsEnding (file_handle)==false) { file_buffer= FileReadString (file_handle); if ( StringLen (file_buffer)> 6 ) { BidPosition= StringFind (file_buffer, " " , StringFind (file_buffer, " " )+ 1 )+ 1 ; AskPosition= StringFind (file_buffer, " " ,BidPosition)+ 1 ; if (BidLineEnable) BidBuffer[ticks_stored]= StringToDouble ( StringSubstr (file_buffer,BidPosition,AskPosition-BidPosition- 1 )); if (AskLineEnable) AskBuffer[ticks_stored]= StringToDouble ( StringSubstr (file_buffer,AskPosition)); ticks_stored++; } } }

Для того, чтобы количество хранящихся котировок не превышало количество баров на графике цены, ограничим количество загружаемых из файла котировок половиной количества баров на графике. Читаем первую строку из файла и определяем ее длину. К длине строки добавляем число два, так как в конце строки находятся еще два байта - коды 13 и 10 ("перевод строки" и "возврат каретки").



Будем считать, что средняя длина остальных строк файла такая же. Если длина файла больше, чем произведение длины одной строки на количество rates_total/2 (то есть, если файл содержит большее количество котировок, чем rates_total/2), то будет производиться чтение только последних rates_total/2 котировок. Для этого устанавливается файловый указатель на расстоянии произведения длины строки на rates_total/2 от конца файла и читаем одну строку для того, чтобы выровнять файловый указатель на границу начала строки.

Обращаю внимание, что в операторе if производится сравнение двух величин, одна из которых - длина файла - имеет тип ulong, а выражение в правой части - тип int. Поэтому производим явное приведение типа данных правой части выражения к типу ulong.

Если файл содержит меньшее количество котировок, чем rates_total/2, то перемещаем файловый указатель в начало файла.

Сбрасываем счетчик котировок и читаем строки из файла, пока не дойдем до конца. Обрабатываем строки только размером более шести символов - это минимальная длина строки, содержащая по одному символу на дату, время, цены Bid и Ask и разделительные пробелы между ними. Извлекаем из строки, прочитанной из файла, значения цен Bid и Ask, если соответствующая линия должна отображаться. Увеличиваем счетчик котировок.

Если данные уже были прочитаны ранее, при помощи функции FileSeek перемещаем файловый указатель в конец файла (новые данные записываются в конец файла). При помощи функции StringConcatenate сформируем строку, которая будет записана в файл при помощи функции FileWrite. Заносим новые значения цен Bid и Ask в массивы BidBuffer[] и AskBuffer[], если соответствующая линия должна отображаться и увеличиваем счетчик котировок.

else { FileSeek (file_handle, 0 , SEEK_END ); StringConcatenate (file_buffer, TimeCurrent (), " " , DoubleToString (last_price_bid, _Digits ), " " , DoubleToString (last_price_ask, _Digits )); FileWrite (file_handle,file_buffer); if (BidLineEnable) BidBuffer[ticks_stored]=last_price_bid; if (AskLineEnable) AskBuffer[ticks_stored]=last_price_ask; ticks_stored++; }

Может возникнуть вопрос, почему бы не прочитать данные из файла в функции OnInit? В функции OnInit еще не определен размер динамических массивов BidBuffer[] и AskBuffer[], он назначается только при вызове функции OnCalculate.

Закрываем открытый ранее файл:

FileClose (file_handle);

Если после чтения данных из файла или добавления новых цен в массивы BidBuffer[] и AskBuffer[] количество хранящихся котировок будет равняться количеству баров на ценовом графике или превысит его, будет удалена половина более старых котировок, а оставшиеся будут смещены на их место.

if (ticks_stored>=rates_total) { for (i=ticks_stored/ 2 ;i<ticks_stored;i++) { if (BidLineEnable) BidBuffer[i-ticks_stored/ 2 ]=BidBuffer[i]; if (AskLineEnable) AskBuffer[i-ticks_stored/ 2 ]=AskBuffer[i]; } ticks_stored-=ticks_stored/ 2 ; }

Массивы буферов индикатора BidBuffer[] и AskBuffer[] не являются таймсериями, самый последний, "свежий" элемент в них имеет индекс ticks_stored-1, а самый последний, "свежий" бар на графике цены имеет индекс rates_total-1. Чтобы их совместить на одном уровне, смещаем линии индикатора при помощи функции PlotIndexSetInteger:

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHIFT ,rates_total-ticks_stored); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_SHIFT ,rates_total-ticks_stored);

заносим в элемент массивов BidBuffer[] и AskBuffer[] под индексом rates_total-1 значения последних поступивших цен (если соответствующие линии должны отображаться) для отображения их в левом верхнем углу индикатора:

if (BidLineEnable) BidBuffer[rates_total- 1 ]=last_price_bid; if (AskLineEnable) AskBuffer[rates_total- 1 ]=last_price_ask;

Завершаем выполнение функции OnCalculate (возвращаем количество баров, можно вернуть любое число, отличное от нуля) и закрываем фигурную скобку.

return (rates_total); }

Тиковый индикатор написан. Исходный текст индикатора можно загрузить по ссылке, расположенной в конце статьи.

Создание индикатора "тиковых свечей"

Теперь напишем индикатор, строящий так называемые "тиковые свечи". В отличие от обычного свечного графика, в котором каждая свеча соответствует определенному интервалу времени, в индикаторе "тиковых свечей" каждая свеча не привязана ко времени, а включает в себя определенное количество котировок, поступивших от брокера. Вид такого индикатора изображен на рисунке:

Рисунок 2. Индикатор "тиковых свечей"

Индикатор "тиковых свечей", так же, как и тиковый индикатор, рассмотренный ранее, записывает все приходящие котировки по данному инструменту в файл. Формат записи и расположение файла такие же. В параметрах индикатора можно указать путь и префикс имени файла, количество котировок, соответствующее одной свече, какие цены используются для построения индикатора - Bid или Ask.

Для написания индикатора запускаем торговый терминал MetaTrader 5 и из него запускаем Редактор MetaQuotes Language, нажав клавишу F4.

Укажем, что индикатор строится не на графике цены, а в отдельном окне под ним:

#property indicator_separate_window

Индикатор имеет только одно графическое построение: цветные свечи.

#property indicator_plots 1

Для отображения цветных свечей необходимо четыре буфера для хранения ценовых данных, содержащие значения цен открытия, максимальной, минимальной и закрытия каждой отображаемой свечи. И один буфер необходим для хранения индекса цвета свечи.

#property indicator_buffers 5

Укажем тип графического построения: DRAW_COLOR_CANDLES - разноцветные свечи.

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES

Укажем цвета, которые будут использоваться при построении свечей:

#property indicator_color1 Gray,Red,Green

Создадим данные перечислимого типа price_types, которые могут принимать значения Bid или Ask:

enum price_types { Bid, Ask };

Укажем входные переменные, значение которых пользователь может изменять из меню свойств индикатора:

input int ticks_in_candle= 16 ; input price_types applied_price= 0 ; input string path_prefix= "" ;

Переменная ticks_in_candle указывает количество котировок, соответствующее одной свече индикатора. Переменная applied_price указывает, какие цены используются для построения графика: Bid или Ask. В переменной path_prefix можно указать каталог, в котором будет находиться создаваемый файл с историческими котировками и префикс в имени файла перед названием финансового инструмента.

На глобальном уровне объявим переменные, значения которых должны сохраняться при повторном вызове функций индикатора:

int ticks_stored; double TicksBuffer[],OpenBuffer[],HighBuffer[],LowBuffer[],CloseBuffer[],ColorIndexBuffer[];

Переменная ticks_stored используется для хранения количества имеющихся котировок. Массив TicksBuffer[] используется для хранения значений цен поступивших котировок, а массивы OpenBuffer[], HighBuffer[], LowBuffer[] и CloseBuffer[] - для хранения значений цен открытия, максимальной, минимальной и цены закрытия свечей, которые будут отображаться на графике. Массив ColorIndexBuffer[] используется для хранения индексов цветов свечей.

В функции OnInit указываем, что массивы OpenBuffer[], HighBuffer[], LowBuffer[] и CloseBuffer[] используются как индикаторные буферы, массив ColorIndexBuffer[] содержит индексы цветов свечей, а массив TicksBuffer[] используется для промежуточных вычислений:

void OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,OpenBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,HighBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,LowBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 ,CloseBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 4 ,ColorIndexBuffer, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetIndexBuffer ( 5 ,TicksBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS );

Укажем, что массивы OpenBuffer[], HighBuffer[], LowBuffer[], CloseBuffer[] и ColorIndexBuffer[] будут таймсериями (то есть самые "свежие" данные имеют индекс 0):

ArraySetAsSeries(OpenBuffer, true ); ArraySetAsSeries(HighBuffer, true ); ArraySetAsSeries(LowBuffer, true ); ArraySetAsSeries(CloseBuffer, true ); ArraySetAsSeries(ColorIndexBuffer, true );

Укажем, что значения 0 индикаторных буферов не должны отображаться на графике:

PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); PlotIndexSetDouble ( 1 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); PlotIndexSetDouble ( 2 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); PlotIndexSetDouble ( 3 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); }

На этом написание функции OnInit завершено (в конце ставим закрывающую фигурную скобку).

Пишем функцию OnCalculate. Укажем все параметры, которые передаются в функцию при ее вызове.

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[]) {

Объявляем переменные, которые будут использоваться в функции OnInit.

int file_handle,BidPosition,AskPosition,line_string_len,CandleNumber,i; double last_price_bid= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID ); double last_price_ask= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_ASK ); string filename,file_buffer;

Переменная целого типа file_handle использоваться для хранения хэндла (указателя) файла в файловых операциях, BidPosition и AskPosition - для хранения позиции начала цен Bid и Ask в строке, line_string_len - для длины строки, прочитанной из файла CandleNumber - номера свечи, для которой определяются значения цен OHLC, i - в качестве счетчика цикла.



В вещественных переменных last_price_bid и last_price_ask хранятся последние поступившие цены Bid и Ask. Строковая переменная filename используется для хранения имени файла, file_buffer - для строки, прочитанной из файла или записываемой в него.

Так как размер массива TicksBuffer[] не устанавливается автоматически, в отличие от массивов OpenBuffer[], HighBuffer[], LowBuffer[], CloseBuffer[] и ColorIndexBuffer[], являющихся индикаторными буферами, установим размер массива TicksBuffer[] такой же, как и размер массивов OpenBuffer[], HighBuffer[], LowBuffer[], CloseBuffer[] и ColorIndexBuffer[]:

ArrayResize (TicksBuffer, ArraySize (CloseBuffer));

Составляем имя файла из переменной path_prefix, названия финансового инструмента и символов ".txt":

StringConcatenate (filename,path_prefix, Symbol (), ".txt" );

Открываем файл (значения используемых флагов описано при создании предыдущего индикатора).

file_handle= FileOpen (filename, FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_ANSI | FILE_SHARE_READ );

Если функция OnCalculate вызвана первый раз и в массиве TicksBuffer[] еще нет данных, загружаем их из файла:

if (prev_calculated== 0 ) { line_string_len= StringLen ( FileReadString (file_handle))+ 2 ; if ( FileSize (file_handle)>( ulong )line_string_len*rates_total/ 2 ) { FileSeek (file_handle,-line_string_len*rates_total/ 2 , SEEK_END ); FileReadString (file_handle); } else { FileSeek (file_handle, 0 , SEEK_SET ); } ticks_stored= 0 ; while ( FileIsEnding (file_handle)==false) { file_buffer= FileReadString (file_handle); if ( StringLen (file_buffer)> 6 ) { BidPosition= StringFind (file_buffer, " " , StringFind (file_buffer, " " )+ 1 )+ 1 ; AskPosition= StringFind (file_buffer, " " ,BidPosition)+ 1 ; if (applied_price== 0 ) TicksBuffer[ticks_stored]= StringToDouble ( StringSubstr (file_buffer,BidPosition,AskPosition-BidPosition- 1 )); if (applied_price== 1 ) TicksBuffer[ticks_stored]= StringToDouble ( StringSubstr (file_buffer,AskPosition)); ticks_stored++; } } }

Чтение котировок из файла более подробно описывалось выше при создании предыдущего индикатора, здесь оно происходит подобным образом.

Если котировки загружены в массив TicksBuffer[] ранее, дописываем в конец файла новое значение цен, а также заносим новую цену в массив TicksBuffer[] и увеличиваем счетчик котировок:

else { FileSeek (file_handle, 0 , SEEK_END ); StringConcatenate (file_buffer, TimeCurrent (), " " , DoubleToString (last_price_bid, _Digits ), " " , DoubleToString (last_price_ask, _Digits )); FileWrite (file_handle,file_buffer); if (applied_price== 0 ) TicksBuffer[ticks_stored]=last_price_bid; if (applied_price== 1 ) TicksBuffer[ticks_stored]=last_price_ask; ticks_stored++; }

Закрываем файл:

FileClose (file_handle);

Если количество хранящихся котировок достигло количества баров на ценовом графике или стало превышать его, удаляем половину самых старых данных, а оставшиеся данные сдвигаем:

if (ticks_stored>=rates_total) { for (i=ticks_stored/ 2 ;i<ticks_stored;i++) { TicksBuffer[i-ticks_stored/ 2 ]=TicksBuffer[i]; } ticks_stored-=ticks_stored/ 2 ; }

Вычисляем значения цен OHLC для каждой свечи и заносим эти значения в соответствующие буферы индикатора:

CandleNumber=- 1 ; for (i= 0 ;i<ticks_stored;i++) { if (CandleNumber==( int )( MathFloor ((ticks_stored- 1 )/ticks_in_candle)- MathFloor (i/ticks_in_candle))) { CloseBuffer[CandleNumber]=TicksBuffer[i]; if (TicksBuffer[i]>HighBuffer[CandleNumber]) HighBuffer[CandleNumber]=TicksBuffer[i]; if (TicksBuffer[i]<LowBuffer[CandleNumber]) LowBuffer[CandleNumber]=TicksBuffer[i]; if (CloseBuffer[CandleNumber]>OpenBuffer[CandleNumber]) ColorIndexBuffer[CandleNumber]= 2 ; if (CloseBuffer[CandleNumber]<OpenBuffer[CandleNumber]) ColorIndexBuffer[CandleNumber]= 1 ; if (CloseBuffer[CandleNumber]==OpenBuffer[CandleNumber]) ColorIndexBuffer[CandleNumber]= 0 ; } else { CandleNumber=( int )( MathFloor ((ticks_stored- 1 )/ticks_in_candle)- MathFloor (i/ticks_in_candle)); OpenBuffer[CandleNumber]=TicksBuffer[i]; HighBuffer[CandleNumber]=TicksBuffer[i]; LowBuffer[CandleNumber]=TicksBuffer[i]; CloseBuffer[CandleNumber]=TicksBuffer[i]; ColorIndexBuffer[CandleNumber]= 0 ; } }

Завершаем выполнение функции OnCalculate, возвращаем любое ненулевое значение, что означает, что ценовые данные в массиве TicksBuffer[] уже есть и читать их при следующем вызове функции не нужно. В конце ставим закрывающую фигурную скобку.

return (rates_total); }

В конце статьи расположена ссылка, по которой можно загрузить исходный текст индикатора.

Заключение

В этой статье было описано создание двух тиковых индикаторов: тикового графика и индикатора "тиковых свечей".