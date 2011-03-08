Реализация автоматического анализа волн Эллиотта на MQL5

Одним из самых популярных методов анализа рынка является волновой анализ. Однако данный процесс является достаточно сложным, что приводит к использованию дополнительных инструментов. Одним из таких инструментов является автоматический разметчик.



В данной статье рассматривается создание автоматического анализатора волн Эллиотта на языке MQL5. Предполагается, что читатель уже знаком с волновой теорией, а если нет, то необходимо обратиться к соответствующим источникам.

Волны Эллиотта - теоретическая модель поведения рынка, разработанная Ральфом Нельсон Эллиоттом, согласно которой все движение цен на рынке подчиняется психологии людей и является циклическим процессом смены импульсных волн на коррекционные и наоборот.



Импульсные волны представляют собой последовательность пяти колебаний цены, коррекционные волны - последовательность трех или пяти колебаний цены. Импульсные волны по форме, структуре, а также применимым к ним правилам бывают следующих типов:

Представленные выше модели волн и правила соответствуют лишь классическому представлению о волновом анализе.



Существует также его современное представление, сформированное при изучении рынка Forex. Найдена, например новая модель наклонного (сдвигающегося) треугольника, выявлены импульсы с треугольником во второй волне и др.

Как видно из рисунков 1-11, каждая импульсная или коррекционная волна состоит из таких же импульсных и коррекционных волн (выделены штриховой линией), но уже меньшей степени. Это так называемая фрактальность (вложенность) волн Эллиотта: волны больших степеней состоят из волн меньших степеней, которые в свою очередь состоят из волн еще меньших степеней и так далее.

На этом можно закончить краткое введение в волновой принцип Эллиотта и перейти к теме автоматической разметки волн.

Как уже, наверное, стало ясно, анализ волн Эллиотта - сложный и многогранный процесс. Поэтому люди с самого начала стали искать и применять инструменты, помогающие его облегчить.



Одним из таких инструментов стал механизм автоматической разметки волн Эллиотта.

Можно выделить два принципа авторазметки:

Блок-схема алгоритма автоматического анализа волн Эллиотта представлена на рисунке 12.



Рисунок 12. Блок-схема алгоритма автоматического анализа волн Эллиотта

Рассмотрим алгоритм более подробно на примере автоматической разметки Импульса (см. рисунок 13).

На первом этапе, на требуемом интервале времени графика цены с помощью "Зигзага" выделяется необходимое для разметки количество точек. Количество точек зависит от того, какую волну мы хотим анализировать. Так, для анализа Импульса требуется шесть точек - 5 вершин и одна точка начала. Если бы анализировался Зигзаг, то количество требуемых точек было бы уже 4 - 3 вершины и одна точка начала.

Если "Зигзаг" определил шесть точек на графике цены, тогда сразу можно произвести разметку Импульса: первая точка - точка начала волны 1, вторая точка - вершина волны 1, третья точка - вершина волны 2, четвертая точка - вершина волны 3, пятая точка - вершина волны 4, и шестая точка - вершина волны 5.

Однако на рисунке 13 "Зигзаг" определил 8 точек. В этом случае придется перебрать по этим точкам все возможные варианты разметки волны. А их, если нетрудно посчитать, будет пять (выделены разным цветом). И каждый вариант разметки придется проверять на правила.



Рисунок 13. Варианты разметки импульса



После проверки на правила, в случае, если размеченная волна по всем параметрам является Импульсом, таким же образом происходит анализ ее субволн.

То же самое касается анализа всех остальных импульсных и коррекционных волн.



Как уже было ранее сказано, анализ будет вестись сверху вниз путем подачи программе указания найти на заданном интервале какую-либо волну. Однако на самом большом интервале невозможно определить состояние волны, ее начало и конец. Такую волну будем называть неначатой и незавершенной.



Все волны можно разбить на следующие группы:

Знак "<" после номера волны говорит о том, что она не началась. Знак ">" после номера волны говорит, что она незавершена.

На рисунке 14 можно выделить следующие волны:



Рисунок 14. Неначатые и незавершенные волны

Функция FindWaveInWaveDescription применяется в функциях анализа волн NotStartedAndNotFinishedWaves, NotStartedWaves, NotFinishedWaves и FinishedWaves.

5.9. Already

Функция, проверяющая, был ли уже проанализирован данный участок графика:

bool Already(TWave *Wave, int NumWave,TNode *Node, string Subwaves)

Так как автоматический анализ волн Эллиотта происходит методом перебора, то может возникнуть ситуация, когда данный участок графика уже был проанализирован на предмет наличия какой-либо волны или группы волн. Чтобы это знать, необходимо сохранять ссылку на узел в дереве волн уже проанализированной волны, а затем только выдавать эту ссылку. Все это происходит в функции Already.

Функция Already ищет в глобальном массиве NodeInfoArray, в котором хранятся объекты класса TNodeInfo, участок графика, соответствующий волне NumWave волны с именем Wave.Name, имеющую форму Subwaves волн, и записывает в Node адрес узла уже размеченного участка графика. Если данного участка нет, то создается и заполняется новый объект класса TNodeInfo и записывается в массив NodeInfoArray.

Функция возвращает true, если участок графика уже анализировался, иначе возвращается false.

Массив NodeInfoArray объявляется следующим образом:

CArrayObj NodeInfoArray;

5.10. Функции проверки волны на правила



Включают в себя функцию VertexAAboveB, WaveAMoreWaveB и собственно WaveRules, из которой и вызываются первые две функции. При проверке следует помнить, что волны бывают неначатые и (или) незавершенные, и, например, у волны с формулой "1<-2-3>" невозможно определить, зашла ли четвертая волна за территорию первой или нет, т.к. четвертой волны еще нет.

5.10.1. WaveRules



Функция проверки волны на правила:

bool WaveRules(TWave *Wave)

Функция WaveRules возвращает true, если волна с названием Wave.Name "правильная", иначе возвращается false. При своей работе функция WaveRules вызывает функции VertexAAboveVertexB и WaveAMoreWaveB.

5.10.2. VertexAAboveVertexB



Функция проверки превышения одной вершины другой вершины:

int VertexAAboveVertexB( int A, int B, bool InternalPoints)

Функция VertexAAboveVertexB возвращает число >=0, если вершина волны A превысила вершину волны B, иначе возвращается -1. Если InternalPoints=true, то учитываются внутренние точки волн (максимальные и (или) минимальные значения волн).

5.10.3. WaveAMoreWaveB



Функция проверки превышения длины одной волны длины другой волны:

int WaveAMoreWaveB( int A, int B)

Функция WaveAMoreWaveB возвращает число >=0, если волна A больше волны B, иначе возвращается -1.

11. Функции очистки памяти

5.11.1. ClearTree

Функция очистки дерева волн с верхним узлом Node:

void ClearTree(TNode *Node)

5.11.2. ClearNodeInfoArray

Функция очистки массива ClearNodeInfoArray:

void ClearNodeInfoArray()

5.11.3. ClearZigzagArray

Функция очистки массива ZigzagArray:

void ClearZigzagArray()

5.12. Функции обхода дерева волн и выдачи результатов анализа на график

После завершения автоматического анализа волн Эллиотта у нас имеется дерево волн.

Его пример можно представить как на рисунке ниже:



Рисунок 16. Пример дерева волн

Теперь, чтобы отобразить результаты анализа на графике, необходимо обойти данное дерево. Как видно из рисунка 16, вариантов обхода может быть несколько (т.к. имеется несколько вариантов волн), и каждый вариант обхода ведет за собой разную разметку.

Можно выделить два типа узлов дерева.



Первый тип - узлы с названием волн ("Импульс", "Зигзаг" и т.п.). Второй тип - узлы с номерами волн ("1", "1<" и т.п.). Вся информация о параметрах волны находится в первом типе узлов. Поэтому при посещении данных узлов мы будем извлекать и записывать информацию о волне, чтобы затем отобразить ее на графике.

Для простоты мы будем обходить дерево, посещая только первые варианты волн.



Пример обхода приведен на рисунке 17 и выделен красной линией.



Рисунок 17. Пример обхода дерева волн

5.12.1. FillLabelArray

Функция обхода дерева волн:

void FillLabelArray(TNode *Node)

Функция FillLabelArray обходит дерево волн с корнем Node, посещая только первые варианты волн в дереве, и заполняет глобальный массив LabelArray, в каждом индексе которого будет храниться ссылка на массив вершин (массив объектов класса TLabel), имеющих данный индекс на графике.

Массив LabelArray определен следующим образом:

CArrayObj *LabelArray[];

5.12.2. CreateLabels

Функция вывода результатов анализа на график:

void CreateLabels()

Функция CreateLabels создает графические объекты "Текст", соответствующие меткам волн на графике. Метки волн создаются на основе массива LabelArray.

5.12.3. CorrectLabel

Функция обновления (корректировки) вершин волн на графике:

void CorrectLabel()

Функция CorrectLabel корректирует метки волн на графике при его прокручивании и (или) его сужении.

6. Реализация функций автоматической разметки волн Эллиотта



6.1. Функция Zigzag:

int Zigzag( int H, int Start, int Finish,CArrayInt *IndexVertex,CArrayDouble *ValueVertex) { bool Up= true ; double dH=H* Point (); int j= 0 ; int TempMaxBar = Start; int TempMinBar = Start; double TempMax = rates[Start].high; double TempMin = rates[Start].low; for ( int i=Start+ 1 ;i<=Finish;i++) { if (Up== true ) { if (rates[i].high>TempMax) { TempMax=rates[i].high; TempMaxBar=i; } else if (rates[i].low<TempMax-dH) { ValueVertex.Add(TempMax); IndexVertex.Add(TempMaxBar); j++; Up= false ; TempMin=rates[i].low; TempMinBar=i; } } else { if (rates[i].low<TempMin) { TempMin=rates[i].low; TempMinBar=i; } else if (rates[i].high>TempMin+dH) { ValueVertex.Add(TempMin); IndexVertex.Add(TempMinBar); j++; Up= true ; TempMax=rates[i].high; TempMaxBar=i; } } } return (j); }

6.2. Функция FillZigzagArray:

CArrayObj ZigzagArray; void FillZigzagArray( int Start, int Finish) { CArrayInt *IndexVertex= new CArrayInt; CArrayDouble *ValueVertex= new CArrayDouble; TZigzag *Zigzag; int H= 1 ; int j= 0 ; int n=Zigzag(H,Start,Finish,IndexVertex,ValueVertex); if (n> 0 ) { Zigzag= new TZigzag; Zigzag.IndexVertex=IndexVertex; Zigzag.ValueVertex=ValueVertex; ZigzagArray.Add(Zigzag); j++; } H++; while ( true ) { IndexVertex= new CArrayInt; ValueVertex= new CArrayDouble; n=Zigzag(H,Start,Finish,IndexVertex,ValueVertex); if (n> 0 ) { Zigzag=ZigzagArray.At(j- 1 ); CArrayInt *PrevIndexVertex=Zigzag.IndexVertex; bool b= false ; for ( int i= 0 ; i<=n- 1 ;i++) { if (PrevIndexVertex.At(i)!=IndexVertex.At(i)) { Zigzag= new TZigzag; Zigzag.IndexVertex=IndexVertex; Zigzag.ValueVertex=ValueVertex; ZigzagArray.Add(Zigzag); j++; b= true ; break ; } } if (b== false ) { delete IndexVertex; delete ValueVertex; } } if (n<= 2 ) break ; H++; } }

6.3. Функция FindPoints:

bool FindPoints( int NumPoints, int IndexStart, int IndexFinish, double ValueStart, double ValueFinish,TPoints &Points) { int n= 0 ; for ( int i=ZigzagArray.Total()- 1 ; i>= 0 ;i--) { TZigzag *Zigzag=ZigzagArray.At(i); CArrayInt *IndexVertex=Zigzag.IndexVertex; CArrayDouble *ValueVertex=Zigzag.ValueVertex; int Index1=- 1 ,Index2=- 1 ; for ( int j= 0 ;j<IndexVertex.Total();j++) { if (IndexVertex.At(j)>=IndexStart) { Index1=j; break ; } } for ( int j=IndexVertex.Total()- 1 ;j>= 0 ;j--) { if (IndexVertex.At(j)<=IndexFinish) { Index2=j; break ; } } if ((Index1!=- 1 ) && (Index2!=- 1 )) { n=Index2-Index1+ 1 ; } if (n>=NumPoints) { if (((ValueStart!= 0 ) && (ValueVertex.At(Index1)!=ValueStart)) || ((ValueFinish!= 0 ) && (ValueVertex.At(Index1+n- 1 )!=ValueFinish))) continue ; Points.NumPoints=n; ArrayResize (Points.ValuePoints, n); ArrayResize (Points.IndexPoints, n); int k= 0 ; for ( int j=Index1; j<Index1+n;j++) { Points.ValuePoints[k]=ValueVertex.At(j); Points.IndexPoints[k]=IndexVertex.At(j); k++; } return ( true ); }; }; return ( false ); };

6.4. Функция NotStartedAndNotFinishedWaves:

void NotStartedAndNotFinishedWaves(TWave *ParentWave, int NumWave,TNode *Node, string Subwaves, int Level) { int v1,v2,v3,v4,I; TPoints Points; TNode *ParentNode,*ChildNode; int IndexWave; string NameWave; TWave *Wave; int i= 0 ,pos= 0 ,start= 0 ; string ListNameWave[]; ArrayResize (ListNameWave, ArrayRange (WaveDescription, 0 )); while (pos!= StringLen (Subwaves)- 1 ) { pos= StringFind (Subwaves, "," ,start); NameWave= StringSubstr (Subwaves,start,pos-start); ListNameWave[i++]=NameWave; start=pos+ 1 ; } int IndexStart=ParentWave.IndexVertex[NumWave- 1 ]; int IndexFinish=ParentWave.IndexVertex[NumWave]; double ValueStart = ParentWave.ValueVertex[NumWave - 1 ]; double ValueFinish= ParentWave.ValueVertex[NumWave]; if (FindPoints( 2 ,IndexStart,IndexFinish,ValueStart,ValueFinish,Points)== false ) return ; v1= 0 ; while (v1<=Points.NumPoints- 2 ) { v2=v1+ 1 ; while (v2<=Points.NumPoints- 1 ) { int j= 0 ; while (j<=i- 1 ) { NameWave=ListNameWave[j++]; IndexWave=FindWaveInWaveDescription(NameWave); if ((WaveDescription[IndexWave].NumWave== 5 ) || (WaveDescription[IndexWave].NumWave== 3 )) { Wave= new TWave; Wave.Name=NameWave; Wave.Level=Level; Wave.Formula= "1<-2-3>" ; Wave.ValueVertex[ 0 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 1 ] = Points.ValuePoints[v1]; Wave.ValueVertex[ 2 ] = Points.ValuePoints[v2]; Wave.ValueVertex[ 3 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 4 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 5 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 0 ] = IndexStart; Wave.IndexVertex[ 1 ] = Points.IndexPoints[v1]; Wave.IndexVertex[ 2 ] = Points.IndexPoints[v2]; Wave.IndexVertex[ 3 ] = IndexFinish; Wave.IndexVertex[ 4 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 5 ] = 0 ; if (WaveRules(Wave)== true ) { ParentNode=Node.Add(NameWave,Wave); I= 1 ; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) NotStartedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) FinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) NotFinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); } else delete Wave; } } v2=v2+ 2 ; } v1=v1+ 2 ; } v2= 0 ; while (v2<=Points.NumPoints- 2 ) { v3=v2+ 1 ; while (v3<=Points.NumPoints- 1 ) { int j= 0 ; while (j<=i- 1 ) { NameWave=ListNameWave[j++]; IndexWave=FindWaveInWaveDescription(NameWave); if (WaveDescription[IndexWave].NumWave== 5 ) { Wave= new TWave; Wave.Name=NameWave; Wave.Level=Level; Wave.Formula= "2<-3-4>" ; Wave.ValueVertex[ 0 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 1 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 2 ] = Points.ValuePoints[v2]; Wave.ValueVertex[ 3 ] = Points.ValuePoints[v3]; Wave.ValueVertex[ 4 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 5 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 0 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 1 ] = IndexStart; Wave.IndexVertex[ 2 ] = Points.IndexPoints[v2]; Wave.IndexVertex[ 3 ] = Points.IndexPoints[v3]; Wave.IndexVertex[ 4 ] = IndexFinish; Wave.IndexVertex[ 5 ] = 0 ; if (WaveRules(Wave)== true ) { ParentNode=Node.Add(NameWave,Wave); I= 2 ; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) NotStartedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) FinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) NotFinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); } else delete Wave; } } v3=v3+ 2 ; } v2=v2+ 2 ; } v3= 0 ; while (v3<=Points.NumPoints- 2 ) { v4=v3+ 1 ; while (v4<=Points.NumPoints- 1 ) { int j= 0 ; while (j<=i- 1 ) { NameWave=ListNameWave[j++]; IndexWave=FindWaveInWaveDescription(NameWave); if (WaveDescription[IndexWave].NumWave== 5 ) { Wave= new TWave; Wave.Name=NameWave; Wave.Level=Level; Wave.Formula= "3<-4-5>" ; Wave.ValueVertex[ 0 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 1 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 2 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 3 ] = Points.ValuePoints[v3]; Wave.ValueVertex[ 4 ] = Points.ValuePoints[v4]; Wave.ValueVertex[ 5 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 0 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 1 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 2 ] = IndexStart; Wave.IndexVertex[ 3 ] = Points.IndexPoints[v3]; Wave.IndexVertex[ 4 ] = Points.IndexPoints[v4]; Wave.IndexVertex[ 5 ] = IndexFinish; if (WaveRules(Wave)== true ) { ParentNode=Node.Add(NameWave,Wave); I= 3 ; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) NotStartedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) FinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) NotFinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); } else delete Wave; } } v4=v4+ 2 ; } v3=v3+ 2 ; } if (FindPoints( 3 ,IndexStart,IndexFinish,ValueStart,ValueFinish,Points)== false ) return ; v1= 0 ; while (v1<=Points.NumPoints- 3 ) { v2=v1+ 1 ; while (v2<=Points.NumPoints- 2 ) { v3=v2+ 1 ; while (v3<=Points.NumPoints- 1 ) { int j= 0 ; while (j<=i- 1 ) { NameWave=ListNameWave[j++]; IndexWave=FindWaveInWaveDescription(NameWave); if (WaveDescription[IndexWave].NumWave== 5 ) { Wave= new TWave; Wave.Name=NameWave; Wave.Level=Level; Wave.Formula= "1<-2-3-4>" ; Wave.ValueVertex[ 0 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 1 ] = Points.ValuePoints[v1]; Wave.ValueVertex[ 2 ] = Points.ValuePoints[v2]; Wave.ValueVertex[ 3 ] = Points.ValuePoints[v3]; Wave.ValueVertex[ 4 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 5 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 0 ] = IndexStart; Wave.IndexVertex[ 1 ] = Points.IndexPoints[v1]; Wave.IndexVertex[ 2 ] = Points.IndexPoints[v2]; Wave.IndexVertex[ 3 ] = Points.IndexPoints[v3]; Wave.IndexVertex[ 4 ] = IndexFinish; Wave.IndexVertex[ 5 ] = 0 ; if (WaveRules(Wave)== true ) { ParentNode=Node.Add(NameWave,Wave); I= 1 ; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) NotStartedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) FinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) FinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) NotFinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); } else delete Wave; } } v3=v3+ 2 ; } v2=v2+ 2 ; } v1=v1+ 2 ; } v2= 0 ; while (v2<=Points.NumPoints- 3 ) { v3=v2+ 1 ; while (v3<=Points.NumPoints- 2 ) { v4=v3+ 1 ; while (v4<=Points.NumPoints- 1 ) { int j= 0 ; while (j<=i- 1 ) { NameWave=ListNameWave[j++]; IndexWave=FindWaveInWaveDescription(NameWave); if (WaveDescription[IndexWave].NumWave== 5 ) { Wave= new TWave; Wave.Name=NameWave; Wave.Level=Level; Wave.Formula= "2<-3-4-5>" ; Wave.ValueVertex[ 0 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 1 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 2 ] = Points.ValuePoints[v2]; Wave.ValueVertex[ 3 ] = Points.ValuePoints[v3]; Wave.ValueVertex[ 4 ] = Points.ValuePoints[v4]; Wave.ValueVertex[ 5 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 0 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 1 ] = IndexStart; Wave.IndexVertex[ 2 ] = Points.IndexPoints[v2]; Wave.IndexVertex[ 3 ] = Points.IndexPoints[v3]; Wave.IndexVertex[ 4 ] = Points.IndexPoints[v4]; Wave.IndexVertex[ 5 ] = IndexFinish; if (WaveRules(Wave)== true ) { ParentNode=Node.Add(NameWave,Wave); I= 2 ; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) NotStartedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) FinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) FinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) NotFinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); } else delete Wave; } } v4=v4+ 2 ; } v3=v3+ 2 ; } v2=v2+ 2 ; } if (FindPoints( 4 ,IndexStart,IndexFinish,ValueStart,ValueFinish,Points)== false ) return ; v1= 0 ; while (v1<=Points.NumPoints- 4 ) { v2=v1+ 1 ; while (v2<=Points.NumPoints- 3 ) { v3=v2+ 1 ; while (v3<=Points.NumPoints- 2 ) { v4=v3+ 1 ; while (v4<=Points.NumPoints- 1 ) { int j= 0 ; while (j<=i- 1 ) { NameWave=ListNameWave[j++]; IndexWave=FindWaveInWaveDescription(NameWave); if (WaveDescription[IndexWave].NumWave== 5 ) { Wave= new TWave; Wave.Name=NameWave; Wave.Level=Level; Wave.Formula= "1<-2-3-4-5>" ; Wave.ValueVertex[ 0 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 1 ] = Points.ValuePoints[v1]; Wave.ValueVertex[ 2 ] = Points.ValuePoints[v2]; Wave.ValueVertex[ 3 ] = Points.ValuePoints[v3]; Wave.ValueVertex[ 4 ] = Points.ValuePoints[v4]; Wave.ValueVertex[ 5 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 0 ] = IndexStart; Wave.IndexVertex[ 1 ] = Points.IndexPoints[v1]; Wave.IndexVertex[ 2 ] = Points.IndexPoints[v2]; Wave.IndexVertex[ 3 ] = Points.IndexPoints[v3]; Wave.IndexVertex[ 4 ] = Points.IndexPoints[v4]; Wave.IndexVertex[ 5 ] = IndexFinish; if (WaveRules(Wave)== true ) { ParentNode=Node.Add(NameWave,Wave); I= 1 ; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) NotStartedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) FinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) FinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) FinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) NotFinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); } else delete Wave; } } v4=v4+ 2 ; } v3=v3+ 2 ; } v2=v2+ 2 ; } v1=v1+ 2 ; } if (FindPoints( 1 ,IndexStart,IndexFinish,ValueStart,ValueFinish,Points)== false ) return ; v1= 0 ; while (v1<=Points.NumPoints- 1 ) { int j= 0 ; while (j<=i- 1 ) { NameWave=ListNameWave[j++]; IndexWave=FindWaveInWaveDescription(NameWave); if (WaveDescription[IndexWave].NumWave== 5 || WaveDescription[IndexWave].NumWave== 3 ) { Wave= new TWave; Wave.Name=NameWave; Wave.Level=Level; Wave.Formula= "1<-2>" ; Wave.ValueVertex[ 0 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 1 ] = Points.ValuePoints[v1]; Wave.ValueVertex[ 2 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 3 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 4 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 5 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 0 ] = IndexStart; Wave.IndexVertex[ 1 ] = Points.IndexPoints[v1]; Wave.IndexVertex[ 2 ] = IndexFinish; Wave.IndexVertex[ 3 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 4 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 5 ] = 0 ; if (WaveRules(Wave)== true ) { ParentNode=Node.Add(NameWave,Wave); I= 1 ; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) NotStartedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) NotFinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); } else delete Wave; } } v1=v1+ 1 ; } v2= 0 ; while (v2<=Points.NumPoints- 1 ) { int j= 0 ; while (j<=i- 1 ) { NameWave=ListNameWave[j++]; IndexWave=FindWaveInWaveDescription(NameWave); if (WaveDescription[IndexWave].NumWave== 5 || WaveDescription[IndexWave].NumWave== 3 ) { Wave= new TWave; Wave.Name=NameWave; Wave.Level=Level; Wave.Formula= "2<-3>" ; Wave.ValueVertex[ 0 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 1 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 2 ] = Points.ValuePoints[v2]; Wave.ValueVertex[ 3 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 4 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 5 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 0 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 1 ] = IndexStart; Wave.IndexVertex[ 2 ] = Points.IndexPoints[v2]; Wave.IndexVertex[ 3 ] = IndexFinish; Wave.IndexVertex[ 4 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 5 ] = 0 ; if (WaveRules(Wave)== true ) { ParentNode=Node.Add(NameWave,Wave); I= 2 ; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) NotStartedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) NotFinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); } else delete Wave; } } v2=v2+ 1 ; } v3= 0 ; while (v3<=Points.NumPoints- 1 ) { int j= 0 ; while (j<=i- 1 ) { NameWave=ListNameWave[j++]; IndexWave=FindWaveInWaveDescription(NameWave); if (WaveDescription[IndexWave].NumWave== 5 ) { Wave= new TWave; Wave.Name=NameWave; Wave.Level=Level; Wave.Formula= "3<-4>" ; Wave.ValueVertex[ 0 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 1 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 2 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 3 ] = Points.ValuePoints[v3]; Wave.ValueVertex[ 4 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 5 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 0 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 1 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 2 ] = IndexStart; Wave.IndexVertex[ 3 ] = Points.IndexPoints[v3]; Wave.IndexVertex[ 4 ] = IndexFinish; Wave.IndexVertex[ 5 ] = 0 ; if (WaveRules(Wave)== true ) { ParentNode=Node.Add(NameWave,Wave); I= 3 ; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) NotStartedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) NotFinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); } else delete Wave; } } v3=v3+ 1 ; } v4= 0 ; while (v4<=Points.NumPoints- 1 ) { int j= 0 ; while (j<=i- 1 ) { NameWave=ListNameWave[j++]; IndexWave=FindWaveInWaveDescription(NameWave); if (WaveDescription[IndexWave].NumWave== 5 ) { Wave= new TWave; Wave.Name=NameWave; Wave.Level=Level; Wave.Formula= "4<-5>" ; Wave.ValueVertex[ 0 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 1 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 2 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 3 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 4 ] = Points.ValuePoints[v4]; Wave.ValueVertex[ 5 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 0 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 1 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 2 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 3 ] = IndexStart; Wave.IndexVertex[ 4 ] = Points.IndexPoints[v4]; Wave.IndexVertex[ 5 ] = IndexFinish; if (WaveRules(Wave)== true ) { ParentNode=Node.Add(NameWave,Wave); I= 4 ; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) NotStartedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) NotFinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); } else delete Wave; } } v4=v4+ 1 ; } }

6.5. Функция NotStartedWaves:

void NotStartedWaves(TWave *ParentWave, int NumWave,TNode *Node, string Subwaves, int Level) { int v1,v2,v3,v4,v5,I; TPoints Points; TNode *ParentNode,*ChildNode; int IndexWave; string NameWave; TWave *Wave; int i= 0 ,Pos= 0 ,Start= 0 ; string ListNameWave[]; ArrayResize (ListNameWave, ArrayRange (WaveDescription, 0 )); while (Pos!= StringLen (Subwaves)- 1 ) { Pos= StringFind (Subwaves, "," ,Start); NameWave= StringSubstr (Subwaves,Start,Pos-Start); ListNameWave[i++]=NameWave; Start=Pos+ 1 ; } int IndexStart=ParentWave.IndexVertex[NumWave- 1 ]; int IndexFinish=ParentWave.IndexVertex[NumWave]; double ValueStart = ParentWave.ValueVertex[NumWave - 1 ]; double ValueFinish= ParentWave.ValueVertex[NumWave]; if (FindPoints( 2 ,IndexStart,IndexFinish,ValueStart,ValueFinish,Points)== false ) return ; v5=Points.NumPoints- 1 ; v4=v5- 1 ; while (v4>= 0 ) { int j= 0 ; while (j<=i- 1 ) { NameWave=ListNameWave[j++]; IndexWave=FindWaveInWaveDescription(NameWave); if (WaveDescription[IndexWave].NumWave== 5 ) { Wave= new TWave; Wave.Name=NameWave; Wave.Level=Level; Wave.Formula= "4<-5" ; Wave.ValueVertex[ 0 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 1 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 2 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 3 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 4 ] = Points.ValuePoints[v4]; Wave.ValueVertex[ 5 ] = Points.ValuePoints[v5]; Wave.IndexVertex[ 0 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 1 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 2 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 3 ] = IndexStart; Wave.IndexVertex[ 4 ] = Points.IndexPoints[v4]; Wave.IndexVertex[ 5 ] = Points.IndexPoints[v5]; if (WaveRules(Wave)== true ) { ParentNode=Node.Add(NameWave,Wave); I= 4 ; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) NotStartedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) FinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); } else delete Wave; } } v4=v4- 2 ; } v3=Points.NumPoints- 1 ; v2=v3- 1 ; while (v2>= 0 ) { int j= 0 ; while (j<=i- 1 ) { NameWave=ListNameWave[j++]; IndexWave=FindWaveInWaveDescription(NameWave); if (WaveDescription[IndexWave].NumWave== 3 ) { Wave= new TWave; Wave.Name=NameWave; Wave.Level=Level; Wave.Formula= "2<-3" ; Wave.ValueVertex[ 0 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 1 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 2 ] = Points.ValuePoints[v2]; Wave.ValueVertex[ 3 ] = Points.ValuePoints[v3]; Wave.ValueVertex[ 4 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 5 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 0 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 1 ] = IndexStart; Wave.IndexVertex[ 2 ] = Points.IndexPoints[v2]; Wave.IndexVertex[ 3 ] = Points.IndexPoints[v3]; Wave.IndexVertex[ 4 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 5 ] = 0 ; if (WaveRules(Wave)== true ) { ParentNode=Node.Add(NameWave,Wave); I= 2 ; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) NotStartedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) FinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); } else delete Wave; } } v2=v2- 2 ; } if (FindPoints( 3 ,IndexStart,IndexFinish,ValueStart,ValueFinish,Points)== false ) return ; v5=Points.NumPoints- 1 ; v4=v5- 1 ; while (v4>= 1 ) { v3=v4- 1 ; while (v3>= 0 ) { int j= 0 ; while (j<=i- 1 ) { NameWave=ListNameWave[j++]; IndexWave=FindWaveInWaveDescription(NameWave); if (WaveDescription[IndexWave].NumWave== 5 ) { Wave= new TWave; Wave.Name=NameWave; Wave.Level=Level; Wave.Formula= "3<-4-5" ; Wave.ValueVertex[ 0 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 1 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 2 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 3 ] = Points.ValuePoints[v3]; Wave.ValueVertex[ 4 ] = Points.ValuePoints[v4]; Wave.ValueVertex[ 5 ] = Points.ValuePoints[v5]; Wave.IndexVertex[ 0 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 1 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 2 ] = IndexStart; Wave.IndexVertex[ 3 ] = Points.IndexPoints[v3]; Wave.IndexVertex[ 4 ] = Points.IndexPoints[v4]; Wave.IndexVertex[ 5 ] = Points.IndexPoints[v5]; if (WaveRules(Wave)== true ) { ParentNode=Node.Add(NameWave,Wave); I= 3 ; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) NotStartedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) FinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) FinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); } else delete Wave; } } v3=v3- 2 ; } v4=v4- 2 ; } v3=Points.NumPoints- 1 ; v2=v3- 1 ; while (v2>= 1 ) { v1=v2- 1 ; while (v1>= 0 ) { int j= 0 ; while (j<=i- 1 ) { NameWave=ListNameWave[j++]; IndexWave=FindWaveInWaveDescription(NameWave); if (WaveDescription[IndexWave].NumWave== 3 ) { Wave= new TWave; Wave.Name=NameWave; Wave.Level=Level; Wave.Formula= "1<-2-3" ; Wave.ValueVertex[ 0 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 1 ] = Points.ValuePoints[v1]; Wave.ValueVertex[ 2 ] = Points.ValuePoints[v2]; Wave.ValueVertex[ 3 ] = Points.ValuePoints[v3]; Wave.ValueVertex[ 4 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 5 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 0 ] = IndexStart; Wave.IndexVertex[ 1 ] = Points.IndexPoints[v1]; Wave.IndexVertex[ 2 ] = Points.IndexPoints[v2]; Wave.IndexVertex[ 3 ] = Points.IndexPoints[v3]; Wave.IndexVertex[ 4 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 5 ] = 0 ; if (WaveRules(Wave)== true ) { ParentNode=Node.Add(NameWave,Wave); I= 1 ; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) NotStartedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) FinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) FinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); } else delete Wave; } } v1=v1- 2 ; } v2=v2- 2 ; } if (FindPoints( 4 ,IndexStart,IndexFinish,ValueStart,ValueFinish,Points)== false ) return ; v5=Points.NumPoints- 1 ; v4=v5- 1 ; while (v4>= 2 ) { v3=v4- 1 ; while (v3>= 1 ) { v2=v3- 1 ; while (v2>= 0 ) { int j= 0 ; while (j<=i- 1 ) { NameWave=ListNameWave[j++]; IndexWave=FindWaveInWaveDescription(NameWave); if (WaveDescription[IndexWave].NumWave== 5 ) { Wave= new TWave; Wave.Name=NameWave; Wave.Level=Level; Wave.Formula= "2<-3-4-5" ; Wave.ValueVertex[ 0 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 1 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 2 ] = Points.ValuePoints[v2]; Wave.ValueVertex[ 3 ] = Points.ValuePoints[v3]; Wave.ValueVertex[ 4 ] = Points.ValuePoints[v4]; Wave.ValueVertex[ 5 ] = Points.ValuePoints[v5]; Wave.IndexVertex[ 0 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 1 ] = IndexStart; Wave.IndexVertex[ 2 ] = Points.IndexPoints[v2]; Wave.IndexVertex[ 3 ] = Points.IndexPoints[v3]; Wave.IndexVertex[ 4 ] = Points.IndexPoints[v4]; Wave.IndexVertex[ 5 ] = Points.IndexPoints[v5]; if (WaveRules(Wave)== true ) { ParentNode=Node.Add(NameWave,Wave); I= 2 ; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) NotStartedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) FinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) FinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) FinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); } else delete Wave; } } v2=v2- 2 ; } v3=v3- 2 ; } v4=v4- 2 ; } if (FindPoints( 5 ,IndexStart,IndexFinish,ValueStart,ValueFinish,Points)== false ) return ; v5=Points.NumPoints- 1 ; v4=v5- 1 ; while (v4>= 3 ) { v3=v4- 1 ; while (v3>= 2 ) { v2=v3- 1 ; while (v2>= 1 ) { v1=v2- 1 ; while (v1>= 0 ) { int j= 0 ; while (j<=i- 1 ) { NameWave=ListNameWave[j++]; IndexWave=FindWaveInWaveDescription(NameWave); if (WaveDescription[IndexWave].NumWave== 5 ) { Wave= new TWave; Wave.Name=NameWave; Wave.Level=Level; Wave.Formula= "1<-2-3-4-5" ; Wave.ValueVertex[ 0 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 1 ] = Points.ValuePoints[v1]; Wave.ValueVertex[ 2 ] = Points.ValuePoints[v2]; Wave.ValueVertex[ 3 ] = Points.ValuePoints[v3]; Wave.ValueVertex[ 4 ] = Points.ValuePoints[v4]; Wave.ValueVertex[ 5 ] = Points.ValuePoints[v5]; Wave.IndexVertex[ 0 ] = IndexStart; Wave.IndexVertex[ 1 ] = Points.IndexPoints[v1]; Wave.IndexVertex[ 2 ] = Points.IndexPoints[v2]; Wave.IndexVertex[ 3 ] = Points.IndexPoints[v3]; Wave.IndexVertex[ 4 ] = Points.IndexPoints[v4]; Wave.IndexVertex[ 5 ] = Points.IndexPoints[v5]; if (WaveRules(Wave)== true ) { ParentNode=Node.Add(NameWave,Wave); I= 1 ; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) NotStartedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) FinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) FinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) FinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) FinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); } else delete Wave; } } v1=v1- 2 ; } v2=v2- 2 ; } v3=v3- 2 ; } v4=v4- 2 ; } }

6.6. Функция NotFinishedWaves:

void NotFinishedWaves(TWave *ParentWave, int NumWave,TNode *Node, string Subwaves, int Level) { int v0,v1,v2,v3,v4,I; TPoints Points; TNode *ParentNode,*ChildNode; int IndexWave; string NameWave; TWave *Wave; int i= 0 ,Pos= 0 ,Start= 0 ; string ListNameWave[]; ArrayResize (ListNameWave, ArrayRange (WaveDescription, 0 )); while (Pos!= StringLen (Subwaves)- 1 ) { Pos= StringFind (Subwaves, "," ,Start); NameWave= StringSubstr (Subwaves,Start,Pos-Start); ListNameWave[i++]=NameWave; Start=Pos+ 1 ; } int IndexStart=ParentWave.IndexVertex[NumWave- 1 ]; int IndexFinish=ParentWave.IndexVertex[NumWave]; double ValueStart = ParentWave.ValueVertex[NumWave - 1 ]; double ValueFinish= ParentWave.ValueVertex[NumWave]; if (FindPoints( 2 ,IndexStart,IndexFinish,ValueStart,ValueFinish,Points)== false ) return ; v0= 0 ; v1=v0+ 1 ; while (v1<=Points.NumPoints- 1 ) { int j= 0 ; while (j<=i- 1 ) { NameWave=ListNameWave[j++]; IndexWave=FindWaveInWaveDescription(NameWave); if ((WaveDescription[IndexWave].NumWave== 5 ) || (WaveDescription[IndexWave].NumWave== 3 )) { Wave= new TWave; Wave.Name=NameWave; Wave.Level=Level; Wave.Formula= "1-2>" ; Wave.ValueVertex[ 0 ] = Points.ValuePoints[v0]; Wave.ValueVertex[ 1 ] = Points.ValuePoints[v1]; Wave.ValueVertex[ 2 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 3 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 4 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 5 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 0 ] = Points.IndexPoints[v0]; Wave.IndexVertex[ 1 ] = Points.IndexPoints[v1]; Wave.IndexVertex[ 2 ] = IndexFinish; Wave.IndexVertex[ 3 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 4 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 5 ] = 0 ; if (WaveRules(Wave)== true ) { ParentNode=Node.Add(NameWave,Wave); I= 1 ; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) FinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) NotFinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); } else delete Wave; } } v1=v1+ 2 ; } if (FindPoints( 3 ,IndexStart,IndexFinish,ValueStart,ValueFinish,Points)== false ) return ; v0= 0 ; v1=v0+ 1 ; while (v1<=Points.NumPoints- 2 ) { v2=v1+ 1 ; while (v2<=Points.NumPoints- 1 ) { int j= 0 ; while (j<=i- 1 ) { NameWave=ListNameWave[j++]; IndexWave=FindWaveInWaveDescription(NameWave); if ((WaveDescription[IndexWave].NumWave== 5 ) || (WaveDescription[IndexWave].NumWave== 3 )) { Wave= new TWave; Wave.Name=NameWave; Wave.Level=Level; Wave.Formula= "1-2-3>" ; Wave.ValueVertex[ 0 ] = Points.ValuePoints[v0]; Wave.ValueVertex[ 1 ] = Points.ValuePoints[v1]; Wave.ValueVertex[ 2 ] = Points.ValuePoints[v2]; Wave.ValueVertex[ 3 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 4 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 5 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 0 ] = Points.IndexPoints[v0]; Wave.IndexVertex[ 1 ] = Points.IndexPoints[v1]; Wave.IndexVertex[ 2 ] = Points.IndexPoints[v2]; Wave.IndexVertex[ 3 ] = IndexFinish; Wave.IndexVertex[ 4 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 5 ] = 0 ; if (WaveRules(Wave)== true ) { ParentNode=Node.Add(NameWave,Wave); I= 1 ; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) FinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) FinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) NotFinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); } else delete Wave; } } v2=v2+ 2 ; } v1=v1+ 2 ; } if (FindPoints( 4 ,IndexStart,IndexFinish,ValueStart,ValueFinish,Points)== false ) return ; v0= 0 ; v1=v0+ 1 ; while (v1<=Points.NumPoints- 3 ) { v2=v1+ 1 ; while (v2<=Points.NumPoints- 2 ) { v3=v2+ 1 ; while (v3<=Points.NumPoints- 1 ) { int j= 0 ; while (j<=i- 1 ) { NameWave=ListNameWave[j++]; IndexWave=FindWaveInWaveDescription(NameWave); if (WaveDescription[IndexWave].NumWave== 5 ) { Wave= new TWave; Wave.Name=NameWave; Wave.Level=Level; Wave.Formula= "1-2-3-4>" ; Wave.ValueVertex[ 0 ] = Points.ValuePoints[v0]; Wave.ValueVertex[ 1 ] = Points.ValuePoints[v1]; Wave.ValueVertex[ 2 ] = Points.ValuePoints[v2]; Wave.ValueVertex[ 3 ] = Points.ValuePoints[v3]; Wave.ValueVertex[ 4 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 5 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 0 ] = Points.IndexPoints[v0]; Wave.IndexVertex[ 1 ] = Points.IndexPoints[v1]; Wave.IndexVertex[ 2 ] = Points.IndexPoints[v2]; Wave.IndexVertex[ 3 ] = Points.IndexPoints[v3]; Wave.IndexVertex[ 4 ] = IndexFinish; Wave.IndexVertex[ 5 ] = 0 ; if (WaveRules(Wave)== true ) { ParentNode=Node.Add(NameWave,Wave); I= 1 ; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) FinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) FinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) FinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) NotFinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); } else delete Wave; } } v3=v3+ 2 ; } v2=v2+ 2 ; } v1=v1+ 2 ; } if (FindPoints( 5 ,IndexStart,IndexFinish,ValueStart,ValueFinish,Points)== false ) return ; v0= 0 ; v1=v0+ 1 ; while (v1<=Points.NumPoints- 4 ) { v2=v1+ 1 ; while (v2<=Points.NumPoints- 3 ) { v3=v2+ 1 ; while (v3<=Points.NumPoints- 2 ) { v4=v3+ 1 ; while (v4<=Points.NumPoints- 1 ) { int j= 0 ; while (j<=i- 1 ) { NameWave=ListNameWave[j++]; IndexWave=FindWaveInWaveDescription(NameWave); if (WaveDescription[IndexWave].NumWave== 5 ) { Wave= new TWave; Wave.Name=NameWave; Wave.Level=Level; Wave.Formula= "1-2-3-4-5>" ; Wave.ValueVertex[ 0 ] = Points.ValuePoints[v0]; Wave.ValueVertex[ 1 ] = Points.ValuePoints[v1]; Wave.ValueVertex[ 2 ] = Points.ValuePoints[v2]; Wave.ValueVertex[ 3 ] = Points.ValuePoints[v3]; Wave.ValueVertex[ 4 ] = Points.ValuePoints[v4]; Wave.ValueVertex[ 5 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 0 ] = Points.IndexPoints[v0]; Wave.IndexVertex[ 1 ] = Points.IndexPoints[v1]; Wave.IndexVertex[ 2 ] = Points.IndexPoints[v2]; Wave.IndexVertex[ 3 ] = Points.IndexPoints[v3]; Wave.IndexVertex[ 4 ] = Points.IndexPoints[v4]; Wave.IndexVertex[ 5 ] = IndexFinish; if (WaveRules(Wave)== true ) { ParentNode=Node.Add(NameWave,Wave); I= 1 ; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) FinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) FinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) FinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) FinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) NotFinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); } else delete Wave; } } v4=v4+ 2 ; } v3=v3+ 2 ; } v2=v2+ 2 ; } v1=v1+ 2 ; } }

6.7. Функция FinishedWaves:

void FinishedWaves(TWave *ParentWave, int NumWave,TNode *Node, string Subwaves, int Level) { int v0,v1,v2,v3,v4,v5,I; TPoints Points; TNode *ParentNode,*ChildNode; int IndexWave; string NameWave; TWave *Wave; int i= 0 ,Pos= 0 ,Start= 0 ; string ListNameWave[]; ArrayResize (ListNameWave, ArrayRange (WaveDescription, 0 )); while (Pos!= StringLen (Subwaves)- 1 ) { Pos= StringFind (Subwaves, "," ,Start); NameWave= StringSubstr (Subwaves,Start,Pos-Start); ListNameWave[i++]=NameWave; Start=Pos+ 1 ; } int IndexStart=ParentWave.IndexVertex[NumWave- 1 ]; int IndexFinish=ParentWave.IndexVertex[NumWave]; double ValueStart = ParentWave.ValueVertex[NumWave - 1 ]; double ValueFinish= ParentWave.ValueVertex[NumWave]; if (FindPoints( 4 ,IndexStart,IndexFinish,ValueStart,ValueFinish,Points)== false ) return ; v0 = 0 ; v1 = 1 ; v3 = Points.NumPoints - 1 ; while (v1<=v3- 2 ) { v2=v1+ 1 ; while (v2<=v3- 1 ) { int j= 0 ; while (j<=i- 1 ) { NameWave=ListNameWave[j++]; IndexWave=FindWaveInWaveDescription(NameWave); if (WaveDescription[IndexWave].NumWave== 3 ) { Wave= new TWave;; Wave.Name=NameWave; Wave.Formula= "1-2-3" ; Wave.Level=Level; Wave.ValueVertex[ 0 ] = Points.ValuePoints[v0]; Wave.ValueVertex[ 1 ] = Points.ValuePoints[v1]; Wave.ValueVertex[ 2 ] = Points.ValuePoints[v2]; Wave.ValueVertex[ 3 ] = Points.ValuePoints[v3]; Wave.ValueVertex[ 4 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 5 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 0 ] = Points.IndexPoints[v0]; Wave.IndexVertex[ 1 ] = Points.IndexPoints[v1]; Wave.IndexVertex[ 2 ] = Points.IndexPoints[v2]; Wave.IndexVertex[ 3 ] = Points.IndexPoints[v3]; Wave.IndexVertex[ 4 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 5 ] = 0 ; if (WaveRules(Wave)== true ) { ParentNode=Node.Add(NameWave,Wave); I= 1 ; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (i)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) FinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (i)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) FinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) FinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); } else delete Wave; } } v2=v2+ 2 ; } v1=v1+ 2 ; } if (FindPoints( 6 ,IndexStart,IndexFinish,ValueStart,ValueFinish,Points)== false ) return ; v0 = 0 ; v1 = 1 ; v5 = Points.NumPoints - 1 ; while (v1<=v5- 4 ) { v2=v1+ 1 ; while (v2<=v5- 3 ) { v3=v2+ 1 ; while (v3<=v5- 2 ) { v4=v3+ 1 ; while (v4<=v5- 1 ) { int j= 0 ; while (j<=i- 1 ) { NameWave=ListNameWave[j++]; IndexWave=FindWaveInWaveDescription(NameWave); if (WaveDescription[IndexWave].NumWave== 5 ) { Wave= new TWave; Wave.Name=NameWave; Wave.Level=Level; Wave.Formula= "1-2-3-4-5" ; Wave.ValueVertex[ 0 ] = Points.ValuePoints[v0]; Wave.ValueVertex[ 1 ] = Points.ValuePoints[v1]; Wave.ValueVertex[ 2 ] = Points.ValuePoints[v2]; Wave.ValueVertex[ 3 ] = Points.ValuePoints[v3]; Wave.ValueVertex[ 4 ] = Points.ValuePoints[v4]; Wave.ValueVertex[ 5 ] = Points.ValuePoints[v5]; Wave.IndexVertex[ 0 ] = Points.IndexPoints[v0]; Wave.IndexVertex[ 1 ] = Points.IndexPoints[v1]; Wave.IndexVertex[ 2 ] = Points.IndexPoints[v2]; Wave.IndexVertex[ 3 ] = Points.IndexPoints[v3]; Wave.IndexVertex[ 4 ] = Points.IndexPoints[v4]; Wave.IndexVertex[ 5 ] = Points.IndexPoints[v5]; if (WaveRules(Wave)== true ) { ParentNode=Node.Add(NameWave,Wave); I= 1 ; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) FinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) FinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) FinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) FinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); I++; ChildNode=ParentNode.Add( IntegerToString (I)); if (Already(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I])== false ) FinishedWaves(Wave,I,ChildNode,WaveDescription[IndexWave].Subwaves[I],Level+ 1 ); } else delete Wave; } } v4=v4+ 2 ; } v3=v3+ 2 ; } v2=v2+ 2 ; } v1=v1+ 2 ; } }

6.8. Функция FindWaveInWaveDescription:

int FindWaveInWaveDescription( string NameWave) { for ( int i= 0 ;i< ArrayRange (WaveDescription, 0 );i++) if (WaveDescription[i].NameWave==NameWave) return (i); return (- 1 ); }

6.9. Функция Already:

bool Already(TWave *Wave, int NumWave,TNode *Node, string Subwaves) { int IndexStart=Wave.IndexVertex[NumWave- 1 ]; int IndexFinish=Wave.IndexVertex[NumWave]; double ValueStart = Wave.ValueVertex[NumWave - 1 ]; double ValueFinish= Wave.ValueVertex[NumWave]; for ( int i=NodeInfoArray.Total()- 1 ; i>= 0 ;i--) { TNodeInfo *NodeInfo=NodeInfoArray.At(i); if (NodeInfo.Subwaves==Subwaves && (NodeInfo.ValueStart==ValueStart) && (NodeInfo.ValueFinish==ValueFinish) && (NodeInfo.IndexStart==IndexStart) && (NodeInfo.IndexFinish==IndexFinish)) { for ( int j= 0 ;j<NodeInfo.Node.Child.Total();j++) Node.Child.Add(NodeInfo.Node.Child.At(j)); return ( true ); } } TNodeInfo *NodeInfo= new TNodeInfo; NodeInfo.IndexStart=IndexStart; NodeInfo.IndexFinish=IndexFinish; NodeInfo.ValueStart=ValueStart; NodeInfo.ValueFinish=ValueFinish; NodeInfo.Subwaves=Subwaves; NodeInfo.Node=Node; NodeInfoArray.Add(NodeInfo); return ( false ); }

6.10. Функция WaveRules:

int IndexVertex[ 6 ]; double ValueVertex[ 6 ],Maximum[ 6 ],Minimum[ 6 ]; string Trend; string Formula; int FixedVertex[ 6 ]; bool WaveRules(TWave *Wave) { Formula=Wave.Formula; bool Result= false ; for ( int i= 0 ;i<= 5 ;i++) { IndexVertex[i]=Wave.IndexVertex[i]; ValueVertex[i]=Wave.ValueVertex[i]; FixedVertex[i]=- 1 ; } int Pos1= StringFind (Formula, "<" ); string Str; if (Pos1> 0 ) { Str= ShortToString ( StringGetCharacter (Formula,Pos1- 1 )); FixedVertex[ StringToInteger (Str)]= 1 ; FixedVertex[ StringToInteger (Str)- 1 ]= 0 ; Pos1= StringToInteger (Str)+ 1 ; } else Pos1= 0 ; int Pos2= StringFind (Formula, ">" ); if (Pos2> 0 ) { Str= ShortToString ( StringGetCharacter (Formula,Pos2- 1 )); FixedVertex[ StringToInteger (Str)]= 0 ; Pos2= StringToInteger (Str)- 1 ; } else { Pos2= StringLen (Formula); Str= ShortToString ( StringGetCharacter (Formula,Pos2- 1 )); Pos2= StringToInteger (Str); } for ( int i=Pos1;i<=Pos2;i++) FixedVertex[i]= 1 ; double High[],Low[]; ArrayResize (High, ArrayRange (rates, 0 )); ArrayResize (Low, ArrayRange (rates, 0 )); for ( int i= 1 ; i<= 5 ; i++) { Maximum[i]=rates[IndexVertex[i]].high; Minimum[i]=rates[IndexVertex[i- 1 ]].low; for ( int j=IndexVertex[i- 1 ];j<=IndexVertex[i];j++) { if (rates[j].high>Maximum[i])Maximum[i]=rates[j].high; if (rates[j].low<Minimum[i])Minimum[i]=rates[j].low; } } if ((FixedVertex[ 0 ]== 1 && ValueVertex[ 0 ]==rates[IndexVertex[ 0 ]].low) || (FixedVertex[ 1 ]== 1 && ValueVertex[ 1 ]==rates[IndexVertex[ 1 ]].high) || (FixedVertex[ 2 ]== 1 && ValueVertex[ 2 ]==rates[IndexVertex[ 2 ]].low) || (FixedVertex[ 3 ]== 1 && ValueVertex[ 3 ]==rates[IndexVertex[ 3 ]].high) || (FixedVertex[ 4 ]== 1 && ValueVertex[ 4 ]==rates[IndexVertex[ 4 ]].low) || (FixedVertex[ 5 ]== 1 && ValueVertex[ 5 ]==rates[IndexVertex[ 5 ]].high)) Trend= "Up" ; else Trend= "Down" ; if (Wave.Name== "Импульс" ) { if (VertexAAboveVertexB( 1 , 0 , true )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 2 , 0 , true )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 1 , 2 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 3 , 2 , true )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 3 , 1 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 4 , 1 , true )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 3 , 4 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 5 , 4 , true )>= 0 && (WaveAMoreWaveB( 3 , 1 )>= 0 || WaveAMoreWaveB( 3 , 5 )>= 0 )) Result= true ; } else if (Wave.Name== "Клин" ) { if (VertexAAboveVertexB( 1 , 0 , true )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 2 , 0 , true )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 1 , 2 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 3 , 2 , true )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 3 , 1 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 4 , 2 , true )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 1 , 4 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 3 , 4 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 5 , 4 , true )>= 0 && (WaveAMoreWaveB( 3 , 1 )>= 0 || WaveAMoreWaveB( 3 , 5 )>= 0 )) Result= true ; } else if (Wave.Name== "Диагональ" ) { if (VertexAAboveVertexB( 1 , 0 , true )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 2 , 0 , true )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 1 , 2 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 3 , 2 , true )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 3 , 1 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 4 , 2 , true )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 3 , 4 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 5 , 4 , true )>= 0 && (WaveAMoreWaveB( 3 , 1 )>= 0 || WaveAMoreWaveB( 3 , 5 )>= 0 )) Result= true ; } else if (Wave.Name== "Зигзаг" ) { if (VertexAAboveVertexB( 1 , 0 , true )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 2 , 0 , true )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 1 , 2 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 3 , 2 , true )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 3 , 1 , false )>= 0 ) Result= true ; } else if (Wave.Name== "Плоскость" ) { if (VertexAAboveVertexB( 1 , 0 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 1 , 2 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 3 , 2 , true )>= 0 ) Result= true ; } else if (Wave.Name== "Двойной зигзаг" ) { if (VertexAAboveVertexB( 1 , 0 , true )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 2 , 0 , true )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 1 , 2 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 3 , 2 , true )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 3 , 1 , false )>= 0 ) Result= true ; } else if (Wave.Name== "Двойная тройка" ) { if (VertexAAboveVertexB( 1 , 0 , true )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 1 , 2 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 3 , 2 , false )>= 0 ) Result= true ; } else if (Wave.Name== "Тройной зигзаг" ) { if (VertexAAboveVertexB( 1 , 0 , true )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 2 , 0 , true )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 1 , 2 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 3 , 2 , true )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 3 , 1 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 5 , 3 , false ) && VertexAAboveVertexB( 3 , 4 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 5 , 4 , true )>= 0 ) Result= true ; } else if (Wave.Name== "Тройная тройка" ) { if (VertexAAboveVertexB( 1 , 0 , true )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 1 , 2 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 3 , 2 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 3 , 4 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 5 , 4 , false )>= 0 ) Result= true ; } else if (Wave.Name== "Сходящийся треугольник" ) { if (VertexAAboveVertexB( 1 , 0 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 1 , 2 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 3 , 2 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 3 , 4 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 5 , 4 , false )>= 0 && WaveAMoreWaveB( 2 , 3 )>= 0 && WaveAMoreWaveB( 3 , 4 )>= 0 && WaveAMoreWaveB( 4 , 5 )>= 0 ) Result= true ; } else if (Wave.Name== "Расходящийся треугольник" ) { if (VertexAAboveVertexB( 1 , 0 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 1 , 2 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 3 , 2 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 3 , 4 , false )>= 0 && VertexAAboveVertexB( 5 , 4 , false )>= 0 && WaveAMoreWaveB( 3 , 2 )>= 0 && WaveAMoreWaveB( 3 , 2 )>= 0 ) Result= true ; } return (Result); }

6.11. Функция VertexAAboveVertexB:

int VertexAAboveVertexB( int A, int B, bool InternalPoints) { double VA= 0 ,VB= 0 ,VC= 0 ; int IA= 0 ,IB= 0 ; int Result= 0 ; if (A>=B) { IA = A; IB = B; } else if (A<B) { IA = B; IB = A; } if (InternalPoints== true ) { if ((Trend== "Up" ) && ((IA% 2 == 0 ) || ((IA-IB== 1 ) && (IB% 2 == 0 )))) { VA=Minimum[IA]; IA=IA-IA% 2 ; } else if ((Trend== "Down" ) && ((IA% 2 == 0 ) || ((IA-IB== 1 ) && (IB% 2 == 0 )))) { VA=Maximum[IA]; IA=IA-IA% 2 ; } else if ((Trend== "Up" ) && ((IA% 2 == 1 ) || ((IA-IB== 1 ) && (IB% 2 == 1 )))) { VA=Maximum[IA]; IA=IA -( 1 -IA% 2 ); } else if ((Trend== "Down" ) && (IA% 2 == 1 ) || ((IA-IB== 1 ) && (IB% 2 == 1 ))) { VA=Minimum[IA]; IA=IA -( 1 -IA% 2 ); } VB=ValueVertex[IB]; } else { VA = ValueVertex[IA]; VB = ValueVertex[IB]; } if (A>B) { A = IA; B = IB; } else if (A<B) { A = IB; B = IA; VC = VA; VA = VB; VB = VC; } if (((FixedVertex[A]== 1 ) && (FixedVertex[B]== 1 )) || ((FixedVertex[A] == 0 ) &&(A % 2 == 0 ) && (FixedVertex[B] == 1 )) || ((FixedVertex[A] == 1 ) && (FixedVertex[B] == 0 ) && (B % 2 == 1 )) || ((FixedVertex[A] == 0 ) & (A % 2 == 0 ) && (FixedVertex[B] == 0 ) && (B % 2 == 1 ))) { if (((Trend== "Up" ) && (VA>=VB)) || ((Trend== "Down" ) && (VA<=VB))) Result= 1 ; else Result=- 1 ; } return (Result); }

6.12. Функция WaveAMoreWaveB:

int WaveAMoreWaveB( int A, int B) { int Result= 0 ; double LengthWaveA= 0 ,LengthWaveB= 0 ; if (FixedVertex[A]== 1 && FixedVertex[A- 1 ]== 1 && (FixedVertex[B]== 1 || FixedVertex[B- 1 ]== 1 )) { LengthWaveA= MathAbs (ValueVertex[A]-ValueVertex[A- 1 ]); if (FixedVertex[B]== 1 && FixedVertex[B- 1 ]== 1 ) LengthWaveB= MathAbs (ValueVertex[B]-ValueVertex[B- 1 ]); else if (FixedVertex[B]== 1 && FixedVertex[B- 1 ]== 0 ) { if (Trend== "Up" ) LengthWaveB= MathAbs (ValueVertex[B]-Minimum[B]); else LengthWaveB= MathAbs (ValueVertex[B]-Maximum[B]); } else if (FixedVertex[B]== 0 && FixedVertex[B- 1 ]== 1 ) { if (Trend== "Up" )LengthWaveB= MathAbs (ValueVertex[B- 1 ]-Minimum[B- 1 ]); else LengthWaveB= MathAbs (ValueVertex[B- 1 ]-Maximum[B- 1 ]); } if (LengthWaveA>LengthWaveB) Result= 1 ; else Result=- 1 ; } return (Result); }

6.13. Функция ClearTree:

void ClearTree(TNode *Node) { if ( CheckPointer (Node)!= POINTER_INVALID ) { for ( int i= 0 ; i<Node.Child.Total();i++) ClearTree(Node.Child.At(i)); delete Node.Child; if ( CheckPointer (Node.Wave)!= POINTER_INVALID ) delete Node.Wave; delete Node; } }

6.14. Функция ClearNodeInfoArray:

void ClearNodeInfoArray() { for ( int i=NodeInfoArray.Total()- 1 ; i>= 0 ;i--) { TNodeInfo *NodeInfo=NodeInfoArray.At(i); if ( CheckPointer (NodeInfo.Node)!= POINTER_INVALID ) delete NodeInfo.Node; delete NodeInfo; } NodeInfoArray.Clear(); }

6.15. Функция ClearZigzagArray:

void ClearZigzagArray() { for ( int i= 0 ;i<ZigzagArray.Total();i++) { TZigzag *Zigzag=ZigzagArray.At(i); delete Zigzag.IndexVertex; delete Zigzag.ValueVertex; delete Zigzag; } ZigzagArray.Clear(); }

6.16. Функция FillLabelArray:

CArrayObj *LabelArray[]; int LevelMax= 0 ; void FillLabelArray(TNode *Node) { if (Node.Child.Total()> 0 ) { TNode *ChildNode=Node.Child.At( 0 ); TWave *Wave=ChildNode.Wave; string Text; if (Wave.ValueVertex[ 1 ]> 0 ) { if (Wave.Name== "Импульс" || Wave.Name== "Клин" || Wave.Name== "Диагональ" ) Text= "1" ; else if (Wave.Name== "Зигзаг" || Wave.Name== "Плоскость" || Wave.Name== "Расходящийся треугольник" || Wave.Name== "Сходящийся треугольник" ) Text= "A" ; else if (Wave.Name== "Двойной зигзаг" || Wave.Name== "Двойная тройка" || Wave.Name== "Тройной зигзаг" || Wave.Name== "Тройная тройка" ) Text= "W" ; CArrayObj *ArrayObj=LabelArray[Wave.IndexVertex[ 1 ]]; if ( CheckPointer (ArrayObj)== POINTER_INVALID ) { ArrayObj= new CArrayObj; LabelArray[Wave.IndexVertex[ 1 ]]=ArrayObj; } TLabel *Label= new TLabel; Label.Text=Text; Label.Level=Wave.Level; if (Wave.Level>LevelMax)LevelMax=Wave.Level; Label.Value=Wave.ValueVertex[ 1 ]; ArrayObj.Add(Label); } if (Wave.ValueVertex[ 2 ]> 0 ) { if (Wave.Name== "Импульс" || Wave.Name== "Клин" || Wave.Name== "Диагональ" ) Text= "2" ; else if (Wave.Name== "Зигзаг" || Wave.Name== "Плоскость" || Wave.Name== "Расходящийся треугольник" || Wave.Name== "Сходящийся треугольник" ) Text= "B" ; else if (Wave.Name== "Двойной зигзаг" || Wave.Name== "Двойная тройка" || Wave.Name== "Тройной зигзаг" || Wave.Name== "Тройная тройка" ) Text= "X" ; CArrayObj *ArrayObj=LabelArray[Wave.IndexVertex[ 2 ]]; if ( CheckPointer (ArrayObj)== POINTER_INVALID ) { ArrayObj= new CArrayObj; LabelArray[Wave.IndexVertex[ 2 ]]=ArrayObj; } TLabel *Label= new TLabel; Label.Text=Text; Label.Level=Wave.Level; if (Wave.Level>LevelMax)LevelMax=Wave.Level; Label.Value=Wave.ValueVertex[ 2 ]; ArrayObj.Add(Label); } if (Wave.ValueVertex[ 3 ]> 0 ) { if (Wave.Name== "Импульс" || Wave.Name== "Клин" || Wave.Name== "Диагональ" ) Text= "3" ; else if (Wave.Name== "Зигзаг" || Wave.Name== "Плоскость" || Wave.Name== "Расходящийся треугольник" || Wave.Name== "Сходящийся треугольник" ) Text= "C" ; else if (Wave.Name== "Двойной зигзаг" || Wave.Name== "Двойная тройка" || Wave.Name== "Тройной зигзаг" || Wave.Name== "Тройная тройка" ) Text= "Y" ; CArrayObj *ArrayObj=LabelArray[Wave.IndexVertex[ 3 ]]; if ( CheckPointer (ArrayObj)== POINTER_INVALID ) { ArrayObj= new CArrayObj; LabelArray[Wave.IndexVertex[ 3 ]]=ArrayObj; } TLabel *Label= new TLabel; Label.Text=Text; Label.Level=Wave.Level; if (Wave.Level>LevelMax)LevelMax=Wave.Level; Label.Value=Wave.ValueVertex[ 3 ]; ArrayObj.Add(Label); } if (Wave.ValueVertex[ 4 ]> 0 ) { if (Wave.Name== "Импульс" || Wave.Name== "Клин" || Wave.Name== "Диагональ" ) Text= "4" ; else if (Wave.Name== "Расходящийся треугольник" || Wave.Name== "Сходящийся треугольник" ) Text= "D" ; else if (Wave.Name== "Тройной зигзаг" || Wave.Name== "Тройная тройка" ) Text= "XX" ; CArrayObj *ArrayObj=LabelArray[Wave.IndexVertex[ 4 ]]; if ( CheckPointer (ArrayObj)== POINTER_INVALID ) { ArrayObj= new CArrayObj; LabelArray[Wave.IndexVertex[ 4 ]]=ArrayObj; } TLabel *Label= new TLabel; Label.Text=Text; Label.Level=Wave.Level; if (Wave.Level>LevelMax)LevelMax=Wave.Level; Label.Value=Wave.ValueVertex[ 4 ]; ArrayObj.Add(Label); } if (Wave.ValueVertex[ 5 ]> 0 ) { if (Wave.Name== "Импульс" || Wave.Name== "Клин" || Wave.Name== "Диагональ" ) Text= "5" ; else if (Wave.Name== "Расходящийся треугольник" || Wave.Name== "Сходящийся треугольник" ) Text= "E" ; else if (Wave.Name== "Тройной зигзаг" || Wave.Name== "Тройная тройка" ) Text= "Z" ; CArrayObj *ArrayObj=LabelArray[Wave.IndexVertex[ 5 ]]; if ( CheckPointer (ArrayObj)== POINTER_INVALID ) { ArrayObj= new CArrayObj; LabelArray[Wave.IndexVertex[ 5 ]]=ArrayObj; } TLabel *Label= new TLabel; Label.Text=Text; Label.Level=Wave.Level; if (Wave.Level>LevelMax)LevelMax=Wave.Level; Label.Value=Wave.ValueVertex[ 5 ]; ArrayObj.Add(Label); } for ( int j= 0 ;j<ChildNode.Child.Total();j++) FillLabelArray(ChildNode.Child.At(j)); } }

6.17. Функция CreateLabels:

double PriceInPixels; CArrayObj ObjTextArray; void CreateLabels() { double PriceMax = ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MAX , 0 ); double PriceMin = ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MIN ); int WindowHeight= ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); PriceInPixels=(PriceMax-PriceMin)/WindowHeight; int n= 0 ; for ( int i= 0 ;i< ArrayRange (LabelArray, 0 );i++) { if ( CheckPointer (LabelArray[i])!= POINTER_INVALID ) { CArrayObj *ArrayObj=LabelArray[i]; for ( int j=ArrayObj.Total()- 1 ;j>= 0 ;j--) { TLabel *Label=ArrayObj.At(j); int Level=LevelMax-Label.Level; string Text=Label.Text; double Value=Label.Value; color Color; int Size= 8 ; if ((Level/ 3 )% 2 == 0 ) { if (Text== "1" ) Text= "i" ; else if (Text == "2" ) Text = "ii" ; else if (Text == "3" ) Text = "iii" ; else if (Text == "4" ) Text = "iv" ; else if (Text == "5" ) Text = "v" ; else if (Text == "A" ) Text = "a" ; else if (Text == "B" ) Text = "b" ; else if (Text == "C" ) Text = "c" ; else if (Text == "D" ) Text = "d" ; else if (Text == "E" ) Text = "e" ; else if (Text == "W" ) Text = "w" ; else if (Text== "X" ) Text= "x" ; else if (Text == "XX" ) Text = "xx" ; else if (Text == "Y" ) Text = "y" ; else if (Text == "Z" ) Text = "z" ; } if (Level% 3 == 2 ) { Color= Green ; Text= "[" +Text+ "]" ; } if (Level% 3 == 1 ) { Color= Blue ; Text= "(" +Text+ ")" ; } if (Level% 3 == 0 ) Color= Red ; int Anchor; if (Value==rates[i].high) { for ( int k=ArrayObj.Total()-j- 1 ;k>= 0 ;k--) Value=Value+ 15 *PriceInPixels; Anchor= ANCHOR_UPPER ; } else if (Value==rates[i].low) { for ( int k=ArrayObj.Total()-j- 1 ;k>= 0 ;k--) Value=Value- 15 *PriceInPixels; Anchor= ANCHOR_LOWER ; } CChartObjectText *ObjText= new CChartObjectText; ObjText.Create( 0 , "wave" + IntegerToString (n), 0 ,rates[i].time,Value); ObjText.Description(Text); ObjText.Color(Color); ObjText.SetInteger( OBJPROP_ANCHOR ,Anchor); ObjText.FontSize( 8 ); ObjText.Selectable( true ); ObjTextArray.Add(ObjText); n++; } } } ChartRedraw (); }

6.18. Функция CorrectLabel:

void CorrectLabel() { double PriceMax= ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MAX , 0 ); double PriceMin = ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MIN ); int WindowHeight= ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); double CurrentPriceInPixels=(PriceMax-PriceMin)/WindowHeight; for ( int i= 0 ;i<ObjTextArray.Total();i++) { CChartObjectText *ObjText=ObjTextArray.At(i); double PriceValue=ObjText.Price( 0 ); datetime PriceTime=ObjText.Time( 0 ); int j; for (j= 0 ;j< ArrayRange (rates, 0 );j++) { if (rates[j].time==PriceTime) break ; } double OffsetInPixels; if (rates[j].low>=PriceValue) { OffsetInPixels=(rates[j].low-PriceValue)/PriceInPixels; ObjText.Price( 0 ,rates[j].low-OffsetInPixels*CurrentPriceInPixels); } else if (rates[j].high<=PriceValue) { OffsetInPixels=(PriceValue-rates[j].high)/PriceInPixels; ObjText.Price( 0 ,rates[j].high+OffsetInPixels*CurrentPriceInPixels); } } PriceInPixels=CurrentPriceInPixels; }





7. Функции инициализации, деинициализации и обработки событий



В функции OnInit происходит создание кнопок управления автоматического анализатора волн Эллиотта.



Создаются кнопки:



"Начать анализ" - происходит автоматический анализ волн,

"Показать результаты" - происходит вывод меток волн на график,

"Очистить график" - происходит очистка памяти и удаление меток волн с графика,

"Скорректировать метки" - происходит корректировка меток волн на графике.

Обработка нажатия на эти кнопки происходит в функции обработки событий OnChartEvent.

В функции OnDeinit удаляются все графические объекты с графика, включая кнопки управления, а также удаляются все объекты, используемые в программе.

#include <Object.mqh> #include <Arrays\List.mqh> #include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include <Arrays\ArrayInt.mqh> #include <Arrays\ArrayDouble.mqh> #include <Arrays\ArrayString.mqh> #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh> #include <Elliott wave\Data structures.mqh> #include <Elliott wave\Analysis functions.mqh> #include <Elliott wave\Rules functions.mqh> CChartObjectButton *ButtonStart,*ButtonShow,*ButtonClear,*ButtonCorrect; int State; int OnInit () { State= 0 ; ButtonStart= new CChartObjectButton; ButtonStart.Create( 0 , "Начать анализ" , 0 , 0 , 0 , 150 , 20 ); ButtonStart.Description( "Начать анализ" ); ButtonShow= new CChartObjectButton; ButtonShow.Create( 0 , "Показать результаты" , 0 , 150 , 0 , 150 , 20 ); ButtonShow.Description( "Показать результаты" ); ButtonClear= new CChartObjectButton; ButtonClear.Create( 0 , "Очистить график" , 0 , 300 , 0 , 150 , 20 ); ButtonClear.Description( "Очистить график" ); ButtonCorrect= new CChartObjectButton; ButtonCorrect.Create( 0 , "Скорректировать метки" , 0 , 450 , 0 , 150 , 20 ); ButtonCorrect.Description( "Скорректировать метки" ); ChartRedraw (); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { ClearTree(FirstNode); ClearNodeInfoArray(); ClearZigzagArray(); for ( int i= 0 ;i< ArrayRange (LabelArray, 0 );i++) { CArrayObj *ArrayObj=LabelArray[i]; if ( CheckPointer (ArrayObj)!= POINTER_INVALID ) { for ( int j= 0 ;j<ArrayObj.Total();j++) { TLabel *Label=ArrayObj.At(j); delete Label; } ArrayObj.Clear(); delete ArrayObj; } } for ( int i=ObjTextArray.Total()- 1 ;i>= 0 ;i--) { CChartObjectText *ObjText=ObjTextArray.At(i); delete ObjText; } ObjTextArray.Clear(); delete ButtonStart; delete ButtonShow; delete ButtonClear; delete ButtonCorrect; ChartRedraw (); } MqlRates rates[]; TNode *FirstNode; void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam== "Начать анализ" && State!= 0 ) MessageBox ( "Сначала нажмите кнопку \"Очистить график\"" ); if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam== "Показать результаты" && State!= 1 ) MessageBox ( "Сначала нажмите кнопку \"Начать анализ\"" ); if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam== "Очистить график" && State!= 2 ) MessageBox ( "Сначала нажмите кнопку \"Показать результаты\"" ); if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam== "Скорректировать метки" && State!= 2 ) MessageBox ( "Сначала нажмите кнопку \"Показать результаты\"" ); if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam== "Начать анализ" && State== 0 ) { CopyRates ( NULL , 0 , 0 , Bars ( _Symbol , _Period ),rates); FillZigzagArray( 0 , Bars ( _Symbol , _Period )- 1 ); TWave *Wave= new TWave; Wave.IndexVertex[ 0 ] = 0 ; Wave.IndexVertex[ 1 ] = Bars ( _Symbol , _Period )- 1 ; Wave.ValueVertex[ 0 ] = 0 ; Wave.ValueVertex[ 1 ] = 0 ; FirstNode= new TNode; FirstNode.Child= new CArrayObj; FirstNode.Wave=Wave; FirstNode.Text= "Первый узел" ; string NameWaves= "Импульс,Клин,Диагональ,Зигзаг,Плоскость,Двойной зигзаг,Тройной зигзаг,Двойная тройка,Тройная тройка,Сходящийся треугольник,Расходящийся треугольник," ; NotStartedAndNotFinishedWaves(Wave, 1 ,FirstNode,NameWaves, 0 ); MessageBox ( "Анализ завершен" ); State= 1 ; ButtonStart.State( false ); ChartRedraw (); } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam== "Показать результаты" && State== 1 ) { ArrayResize (LabelArray, ArrayRange (rates, 0 )); FillLabelArray(FirstNode); CreateLabels(); State= 2 ; ButtonShow.State( false ); ChartRedraw (); } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam== "Очистить график" && State== 2 ) { ClearTree(FirstNode); ClearNodeInfoArray(); ClearZigzagArray(); for ( int i= 0 ;i< ArrayRange (LabelArray, 0 );i++) { CArrayObj *ArrayObj=LabelArray[i]; if ( CheckPointer (ArrayObj)!= POINTER_INVALID ) { for ( int j= 0 ;j<ArrayObj.Total();j++) { TLabel *Label=ArrayObj.At(j); delete Label; } ArrayObj.Clear(); delete ArrayObj; } } for ( int i=ObjTextArray.Total()- 1 ;i>= 0 ;i--) { CChartObjectText *ObjText=ObjTextArray.At(i); ObjText.Delete(); } ObjTextArray.Clear(); State= 0 ; ButtonClear.State( false ); ChartRedraw (); } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam== "Скорректировать метки" && State== 2 ) { CorrectLabel(); ButtonCorrect.State( false ); ChartRedraw (); } }

На этом мы рассмотрели все функции автоматического анализатора волн Эллиотта.

8. Пути совершенствования программы



Написанная на MQL5 программа автоматической разметки волн Эллиотта обладает рядом недостатков:

Несовершенная система проверки правил разметки. Так например, при проверке на правила не учитываются соотношения Фибоначчи между волнами, как временные, так и ценовые. Наличие неразмеченных областей на графике (пробелов в разметке). Это значит, что по найденным точкам на заданном временном интервале невозможно построить правильную волну. Выходом из данной ситуации является увеличение количества точек для определения какой-либо волны. Например, для нахождения импульса искать не 6, а 8 точек или более. По результатам разметки не выводится какая-либо дополнительная информация, например, автоматически не строятся каналы, не вычисляются цели и др. Реализация работы с деревом волн в статье не предусмотрена (нельзя выбрать конкретный вариант разметки), поэтому на график выводится только один из множества вариантов разметки (самый первый вариант разметки). Вне зависимости от того, что на график выводится только один вариант волн, все остальные варианты находятся в памяти и занимают ее. Программа ориентирована на разметку графиков от месячных до дневных, т.к. наблюдается очень медленная работа при большом количестве баров (могут уйти часы для разметки часового графика). Пример разметки месячного графика EURUSD приведен на рисунке 18.



Рисунок 18. Разметка волн автоматическим анализатором на MQL5

Заключение

