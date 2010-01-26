Пример создания интерфейса информационной системы с возможностью совершать сделки нажатием кнопки. Представлены примеры реализаций объектов для сборки таблицы торговых инструментов.



При нажатии на имени Символа в графический объект Chart (OBJ_CHART) загружаются ценовые данные этого финансового инструмента. Каждый символ отображается цветом, несущим информацию о текущей тенденции на заданном таймфрейме.



Цветом показаны текущие тенденции:

Красный цвет - нисходящий тренд (значение индикатора Стохастик>80);

Зеленый цвет - восходящий тренд (значение индикатора Стохастик<20);

Серый цвет - тренд не выявлен (флэт - значение индикатора Стохастик между 20 и 80);

Песочный цвет - нет ценовых данных по символу.

Торговые функции для кнопок Buy и Sell не реализованы, можете сделать как вам будет удобно. Функцию определения тренда GetColorOfSymbol() также можете переписать самостоятельно. Код писался давно, и вполне возможно, не оптимизирован (особенно, что касается доступа к значениям индикатора и ценовых данных).

Все используемые классы содержатся во включаемых файлах, положите их в ту же папку, где будет находиться эксперт TradePad_Sample.mq5, например, в каталог_данных_терминала\MQL5\Experts\TradePad.

