TradePad_Sample - эксперт для MetaTrader 5
Пример создания интерфейса информационной системы с возможностью совершать сделки нажатием кнопки. Представлены примеры реализаций объектов для сборки таблицы торговых инструментов.
При нажатии на имени Символа в графический объект Chart (OBJ_CHART) загружаются ценовые данные этого финансового инструмента. Каждый символ отображается цветом, несущим информацию о текущей тенденции на заданном таймфрейме.
Цветом показаны текущие тенденции:
- Красный цвет - нисходящий тренд (значение индикатора Стохастик>80);
- Зеленый цвет - восходящий тренд (значение индикатора Стохастик<20);
- Серый цвет - тренд не выявлен (флэт - значение индикатора Стохастик между 20 и 80);
- Песочный цвет - нет ценовых данных по символу.
Торговые функции для кнопок Buy и Sell не реализованы, можете сделать как вам будет удобно. Функцию определения тренда GetColorOfSymbol() также можете переписать самостоятельно. Код писался давно, и вполне возможно, не оптимизирован (особенно, что касается доступа к значениям индикатора и ценовых данных).
Все используемые классы содержатся во включаемых файлах, положите их в ту же папку, где будет находиться эксперт TradePad_Sample.mq5, например, в каталог_данных_терминала\MQL5\Experts\TradePad.
Иногда полезно смотреть поведение осциллятора в канале. Оценка ситуации упрощается.Bulls Bears Power
Индикатор определяет быки или медведи господствуют на рынке и их силу.
Класс упрощает работу с глобальными переменными клиентского терминала.SphereSample
Скрипт иллюстрирует управление графическими объектами при помощи классов из Стандартной библиотеки.