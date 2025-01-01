Оператор цикла while

Оператор while состоит из проверяемого выражения и оператора, который должен быть выполнен:

while(выражение)

оператор;

Если выражение истинно, то оператор выполняется до тех пор, пока выражение не станет ложным. Если выражение ложно, то управление передается следующему оператору. Значение выражения определяется до выполнения оператора. Следовательно, если выражение ложно с самого начала, то оператор вообще не выполняется.

Примечание

Если в цикле предполагается обрабатывать большое количество итераций, то рекомендуется проверять факт принудительного завершения программы с помощью функции IsStopped().

Пример:

while(k<n && !IsStopped())

{

y=y*x;

k++;

}

