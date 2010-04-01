Стили рисования в MQL5

Введение

В MQL4 есть 6 типов графического отображения индикаторов, а MQL5 доступно уже 18 стилей рисования. Поэтому, возможно, стоит написать статью о стилях рисования в MQL5.



В данной статье мы рассмотрим подробности работы со стилями графического отображения индикаторов. Кроме того, мы создадим индикатор для иллюстрации всех этих стилей и уточним особенности графических построений.

Стили рисования

В отличие от MQL5, в языке MQL4 нет свойств Plot, первый параметр функции SetIndexStyle() задает порядковый номер линии, эквивалентом которого в MQL5 является индекс графического построения, задаваемого параметром plot_index.



void SetIndexStyle( int index, int type, int style=EMPTY, int width=EMPTY, color clr= CLR_NONE )

В MQL4 есть только 6 стилей отображения, для отображения стиля DRAW_ZIGZAG требуется 2 буфера, для остальных 5 стилей требуется только один буфер.



В MQL4 первый параметр в функции SetIndexStyle() легко идентифицируется как индекс буфера. Это не проблема, если не используется стиль DRAW_ZIGZAG. Кстати, вы когда-нибудь видели индикатор в MQL4, использующий стиль DRAW_ZIGZAG? Я не видел. (В индикаторе ZigZag.mq4, входящем в стандартную поставку MetaTrader 4, использован стиль DRAW_SECTION).

Сравним стили рисования в MQL4 и MQL5:





Таблица 1. Список стилей рисования в MQL4 и MQL5

Что мы видим? В MQL5 было добавлено 12 новых стилей рисования, причем 8 новых стилей графического отображения имеют также цветовые буферы, понятие индекса линии MQL4 может запутать.

Таким образом, в MQL5 эквивалентом порядкового номера линии (line index) является индекс графического построения (plot index), который отображается в окне индикатора.

В MQL5 можно отображать не только линии, поэтому и наименование "индекс графического построения" является более точным.



Буферные паттерны

Введем понятие "буферный паттерн" (Buffer-Pattern). Эта характеристика включает в себя количество буферов, их тип и свойства. Можно представить это свойство при помощи строки, используя "D" для буфера данных, "C" для цветового буфера, слева направо, согласно количеству соответствующих буферов, используемых в указанном стиле рисования.



Таким образом, для стилей рисования в MQL5 эти характеристики выглядят следующим образом:







Таблица 2. Буферные паттерны для стилей рисования в MQL5



При наличии нескольких типов графических построений в ваших индикаторах, порядок индексов буферов при связывании индикаторных буферов с массивами при помощи функции SetIndexBuffer(), должен быть организован в порядке возрастания в соответствии с буферными паттернами.

При использовании дополнительных буферов для сохранения промежуточных данных, необходимых для вычислений, эти дополнительные буферы должны быть связаны при помощи функции SetIndexBuffer() после всех буферов, предназначенных для отображения.



В противном случае...

Для демонстрации паттернов буфферов я опубликовал индикатор DemoBufferPattern. Рассмотрите его самостоятельно.



Индикатор DemoDrawType

Рассмотрим индикатор DemoDrawType, иллюстрирующий типы графических отображений.

Входные параметры индикатора приведены на рис. 1-2.



Рисунок 1. Входные параметры индикатора DemoDrawType







Рисунок 2. Входные параметры индикатора DemoDrawType (продолжение)



Есть возможность выбора типа отображения (параметр inpDrawType) во вкладке "Входные параметры" индикатора и различных свойств рисования:





Рисунок 3. Список типов отображения индикатора (стилей рисования)



Таким образом, нам нужно определить входные переменные для каждого атрибута и реализовать функцию проверки корректности этих переменных.

Поскольку входные параметры индикатора не могут быть изменены в программе, нужно определить глобальные переменные для хранения проверяемых значений входных параметров.



input ENUM_DRAW_TYPE InpDrawType = DRAW_LINE ; input ENUM_LINE_STYLE InpLineStyle = STYLE_SOLID ; input bool InpShowData = true; input uchar InpArrow = 159 ; input int InpArrowShift = - 10 ; input int InpDrawBegin = 10 ; input int InpShift = 10 ; input int InpLineWidth = 1 ; input int InpColorNum = 60 ; input color InpPlotColor = RoyalBlue ; input double InpEmptyValue = 0.0 ; input string InpLabel = "Value" ; input bool InpTestEmptyValue = false; ENUM_DRAW_TYPE iDrawType = DRAW_LINE ; ENUM_LINE_STYLE iLineStyle = STYLE_SOLID ; bool bShowData = true; uchar uArrow = 181 ; int iArrowShift = - 10 ; int iDrawBegin = 10 ; int iShift = 10 ; int iLineWidth = 1 ; int iColorNum = 60 ; color iPlotColor = RoyalBlue ; string sLabel = "" ; bool bTestEmptyValue = false; double dEmptyValue = EMPTY_VALUE ; bool checkInput() { if (InpDrawType< DRAW_NONE || InpDrawType> DRAW_COLOR_CANDLES ) return (false); else iDrawType = InpDrawType; if (InpLineStyle< STYLE_SOLID || InpLineStyle> STYLE_DASHDOTDOT ) return (false); else iLineStyle = InpLineStyle; bShowData = InpShowData; uArrow = InpArrow; iArrowShift = InpArrowShift; iDrawBegin = InpDrawBegin; iShift = InpShift; iLineWidth = InpLineWidth; iColorNum = InpColorNum; iPlotColor = InpPlotColor; dEmptyValue = InpEmptyValue; sLabel = InpLabel; bTestEmptyValue = InpTestEmptyValue; return (true); }

Примеры всех 18 стилей рисования представлены на рисунках 4-21:

Рисунок 4. Пример стиля рисования DRAW_NONE



Рисунок 5. Пример стиля рисования DRAW_LINE

Рисунок 6. Пример стиля рисования DRAW_HISTOGRAM

Рисунок 7. Пример стиля рисования DRAW_ARROW

Рисунок 8. Пример стиля рисования DRAW_SECTION

Рисунок 9. Пример стиля рисования DRAW_HISTOGRAM2

Рисунок 10. Пример стиля рисования DRAW_FILLING



Рисунок 11. Пример стиля рисования DRAW_ZIGZAG

Рисунок 12. Пример стиля рисования DRAW_BARS

Рисунок 13. Пример стиля рисования DRAW_CANDLES

Рисунок 14. Пример стиля рисования DRAW_COLOR_LINE

Рисунок 15. Пример стиля рисования DRAW_COLOR_HISTOGRAM

Рисунок 16. Пример стиля рисования DRAW_COLOR_ARROW

Рисунок 17. Пример стиля рисования DRAW_COLOR_SECTION

Рисунок 18. Пример стиля рисования DRAW_COLOR_HISTOGRAM2

Рисунок 19. Пример стиля рисования DRAW_COLOR_ZIGZAG

Рисунок 20. Пример стиля рисования DRAW_COLOR_BARS

Рисунок 21. Пример стиля рисования DRAW_COLOR_CANDLES

Отображение пустых значений в данных



Поскольку различные стили рисования отображают различные графики, для них требуются различные буферные паттерны. Помимо этого, наибольшее различие между стилями рисования проявляется в способе отображения пустых значений (EMPTY_VALUE).

Я добавил входной параметр inpTestEmptyValue, который позволяет вставлять пустые значения в данные.



Поскольку индикатор разработан для иллюстрации стилей рисования, пришло время рассмотреть вопрос отображения нулевых значений. По способу отображения пустых значений стили рисования могут быть разбиты на три категории, представленные в таблице 3:





Таблица 3. Классификация стилей рисования по категориям

Примеры отображения данных, содержащих пустые значения, приведены на рисунках 22-29.

Рисунок 22. Пример стиля рисования DRAW_LINE (с пустыми значениями)



Рисунок 23. Пример стиля рисования DRAW_SECTION (с пустыми значениями)

Рисунок 24. Пример стиля рисования DRAW_HISTOGRAM2 (с пустыми значениями)

Рисунок 25. Пример стиля рисования DRAW_BARS (с пустыми значениями)

Рисунок 26. Пример стиля рисования DRAW_FILLING (с пустыми значениями)

Рисунок 27. Пример стиля рисования DRAW_ZIGZAG (с пустыми значениями)

Рисунок 28. Пример стиля рисования DRAW_COLOR_ARROW (с пустыми значениями)

Рисунок 29. Пример стиля рисования DRAW_COLOR_CANDLES (с пустыми значениями)

Полный исходный код индикатора:

#property copyright "2010, Loong@forum.mql4.com" #property link "http://login.mql5.com/en/users/Loong" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_plots 1 #property indicator_buffers 5 struct SLoongDrawType { ENUM_DRAW_TYPE eDrawType; int iDrawType; int iNumBufferData; int iNumBufferColor; string sDrawType; string sDrawTypeDescription; }; const SLoongDrawType caDrawType[]= { { DRAW_NONE , 0 , 1 , 0 , "DRAW_NONE" , "Not drawn" }, { DRAW_LINE , 1 , 1 , 0 , "DRAW_LINE" , "Line" }, { DRAW_HISTOGRAM , 2 , 1 , 0 , "DRAW_HISTOGRAM" , "Histogram from the zero line" }, { DRAW_ARROW , 3 , 1 , 0 , "DRAW_ARROW" , "Drawing arrows" }, { DRAW_SECTION , 4 , 1 , 0 , "DRAW_SECTION" , "Section" }, { DRAW_HISTOGRAM2 , 5 , 2 , 0 , "DRAW_HISTOGRAM2" , "Histogram of the two indicator buffers" }, { DRAW_ZIGZAG , 6 , 2 , 0 , "DRAW_ZIGZAG" , "Style Zigzag allows vertical section on the bar" }, { DRAW_FILLING , 7 , 2 , 0 , "DRAW_FILLING" , "Color fill between the two levels" }, { DRAW_BARS , 8 , 4 , 0 , "DRAW_BARS" , "Display as a sequence of bars" }, { DRAW_CANDLES , 9 , 4 , 0 , "DRAW_CANDLES" , "Display as a sequence of candlesticks" }, { DRAW_COLOR_LINE , 10 , 1 , 1 , "DRAW_COLOR_LINE" , "Multicolored line" }, { DRAW_COLOR_HISTOGRAM , 11 , 1 , 1 , "DRAW_COLOR_HISTOGRAM" , "Multicolored histogram from the zero line" }, { DRAW_COLOR_ARROW , 12 , 1 , 1 , "DRAW_COLOR_ARROW" , "Drawing multicolored arrows" }, { DRAW_COLOR_SECTION , 13 , 1 , 1 , "DRAW_COLOR_SECTION" , "Multicolored section" }, { DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 , 14 , 2 , 1 , "DRAW_COLOR_HISTOGRAM2" , "Multicolored histogram of the two indicator buffers" }, { DRAW_COLOR_ZIGZAG , 15 , 2 , 1 , "DRAW_COLOR_ZIGZAG" , "Multicolored ZigZag" }, { DRAW_COLOR_BARS , 16 , 4 , 1 , "DRAW_COLOR_BARS" , "Multicolored bars" }, { DRAW_COLOR_CANDLES , 17 , 4 , 1 , "DRAW_COLOR_CANDLES" , "Multicolored candlesticks" } }; input ENUM_DRAW_TYPE InpDrawType = DRAW_LINE ; input ENUM_LINE_STYLE InpLineStyle = STYLE_SOLID ; input bool InpShowData = true; input uchar InpArrow = 159 ; input int InpArrowShift = - 10 ; input int InpDrawBegin = 10 ; input int InpShift = 10 ; input int InpLineWidth = 1 ; input int InpColorNum = 60 ; input color InpPlotColor = RoyalBlue ; input double InpEmptyValue = 0.0 ; input string InpLabel = "Value" ; input bool InpTestEmptyValue = false; ENUM_DRAW_TYPE iDrawType = DRAW_LINE ; ENUM_LINE_STYLE iLineStyle = STYLE_SOLID ; bool bShowData = true; uchar uArrow = 181 ; int iArrowShift = - 10 ; int iDrawBegin = 10 ; int iShift = 10 ; int iLineWidth = 1 ; int iColorNum = 60 ; color iPlotColor = RoyalBlue ; string sLabel = "" ; bool bTestEmptyValue = false; double dEmptyValue = EMPTY_VALUE ; double DC[]; double D1[]; double D2[]; double D3[]; double D4[]; bool checkInput() { if (InpDrawType< DRAW_NONE || InpDrawType> DRAW_COLOR_CANDLES ) return (false); else iDrawType=InpDrawType; if (InpLineStyle< STYLE_SOLID || InpLineStyle> STYLE_DASHDOTDOT ) return (false); else iLineStyle=InpLineStyle; bShowData =InpShowData; uArrow=InpArrow; iArrowShift = InpArrowShift; iDrawBegin = InpDrawBegin; iShift = InpShift; iLineWidth = InpLineWidth; iColorNum = InpColorNum; iPlotColor = InpPlotColor; dEmptyValue=InpEmptyValue; sLabel=InpLabel; bTestEmptyValue=InpTestEmptyValue; return (true); } int ColorInc6section( int i, int iBase= 63 , int iI= 0xFF ) { int id = ( int ) MathFloor (( double )iBase/ 6.0 ); int ip = ( int ) MathFloor (( double )iI/id); int MA_Rinc= 0 ; int MA_Ginc= 0 ; int MA_Binc= 0 ; color iColor= 0 ; if (i<= 0 ) {iColor = iI; MA_Rinc= 0 ; MA_Ginc= 0 ; MA_Binc= 0 ;} else if (i< 1 *id) {iColor = iI; MA_Rinc= 0 ; MA_Ginc= ip; MA_Binc= 0 ;} else if (i< 2 *id) {iColor = 257 *iI; MA_Rinc=-ip; MA_Ginc= 0 ; MA_Binc= 0 ;} else if (i< 3 *id) {iColor = 256 *iI; MA_Rinc= 0 ; MA_Ginc= 0 ; MA_Binc= ip;} else if (i< 4 *id) {iColor = 65792 *iI; MA_Rinc= 0 ; MA_Ginc=-ip; MA_Binc= 0 ;} else if (i< 5 *id) {iColor = 65536 *iI; MA_Rinc= ip; MA_Ginc= 0 ; MA_Binc= 0 ;} else if (i< 6 *id) {iColor = 65537 *iI; MA_Rinc= 0 ; MA_Ginc= 0 ; MA_Binc=-ip;} else {iColor = iI; MA_Rinc= 0 ; MA_Ginc= 0 ; MA_Binc= 0 ;} int iColorInc=(MA_Rinc+ 256 *MA_Ginc+ 65536 *MA_Binc); return iColor+iColorInc*(i%id); } void SetPlotColorIndexes( int plot_index) { int iIllumination= 0xFF ; PlotIndexSetInteger (plot_index, PLOT_COLOR_INDEXES ,iColorNum); for ( int i= 0 ;i<iColorNum;i++) PlotIndexSetInteger (plot_index, PLOT_LINE_COLOR ,i,ColorInc6section(i,iColorNum,iIllumination)); } bool SetPlotProperties() { PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_TYPE ,iDrawType); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_STYLE ,iLineStyle); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHIFT ,iShift); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHOW_DATA ,bShowData); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,iDrawBegin); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_WIDTH ,iLineWidth); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE ,dEmptyValue); PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL ,sLabel); switch (iDrawType) { case DRAW_COLOR_ARROW : SetIndexBuffer ( 0 ,D1, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,DC, INDICATOR_COLOR_INDEX ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_ARROW ,uArrow); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_ARROW_SHIFT ,iArrowShift); SetPlotColorIndexes( 0 ); break ; case DRAW_ARROW : SetIndexBuffer ( 0 ,D1, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_ARROW ,uArrow); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_ARROW_SHIFT ,iArrowShift); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR ,iPlotColor); break ; case DRAW_COLOR_LINE : case DRAW_COLOR_HISTOGRAM : case DRAW_COLOR_SECTION : SetIndexBuffer ( 0 ,D1, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,DC, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetPlotColorIndexes( 0 ); break ; case DRAW_NONE : case DRAW_LINE : case DRAW_HISTOGRAM : case DRAW_SECTION : SetIndexBuffer ( 0 ,D1, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR ,iPlotColor); break ; case DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 : case DRAW_COLOR_ZIGZAG : SetIndexBuffer ( 0 ,D1, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,D2, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,DC, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetPlotColorIndexes( 0 ); break ; case DRAW_HISTOGRAM2 : case DRAW_ZIGZAG : SetIndexBuffer ( 0 ,D1, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,D2, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR ,iPlotColor); break ; case DRAW_FILLING : SetIndexBuffer ( 0 ,D1, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,D2, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR ,iPlotColor); break ; case DRAW_COLOR_BARS : case DRAW_COLOR_CANDLES : SetIndexBuffer ( 0 ,D1, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,D2, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,D3, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 ,D4, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 4 ,DC, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetPlotColorIndexes( 0 ); break ; case DRAW_BARS : case DRAW_CANDLES : SetIndexBuffer ( 0 ,D1, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,D2, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,D3, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 ,D4, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR ,iPlotColor); break ; } return (true); } int OnInit () { bool bInitBuffer=true; if (bInitBuffer) { ArrayInitialize (D1,dEmptyValue); ArrayInitialize (D2,dEmptyValue); ArrayInitialize (D3,dEmptyValue); ArrayInitialize (D4,dEmptyValue); ArrayInitialize (DC,dEmptyValue); } checkInput(); SetPlotProperties(); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits ); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "DemoDrawType : " +caDrawType[iDrawType].sDrawType); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int i= 0 ; if (i<prev_calculated) i=prev_calculated- 1 ; while (i<rates_total) { switch (iDrawType) { case DRAW_COLOR_LINE : DC[i]=( double )(i%iColorNum); case DRAW_LINE : case DRAW_NONE : if (bTestEmptyValue) { if (i% 5 == 1 )D1[i]=high[i]; else D1[i]=dEmptyValue; } else D1[i]=close[i]; break ; case DRAW_COLOR_SECTION : DC[i]=( double )(i%iColorNum); case DRAW_SECTION : if (bTestEmptyValue) { if (i% 5 == 1 )D1[i]=close[i]; else D1[i]=dEmptyValue; } else D1[i]=close[i]; break ; case DRAW_FILLING : if (bTestEmptyValue) { if (i% 5 == 1 ) { D1[i]=high[i]; D2[i]=low[i]; } else { D1[i]=dEmptyValue; D2[i]=dEmptyValue; } } else { D1[i]=high[i]; D2[i]=low[i]; } break ; case DRAW_COLOR_ZIGZAG : DC[i]=( double )(i%iColorNum); case DRAW_ZIGZAG : if (bTestEmptyValue) { if (i% 5 == 1 )D1[i]=high[i]; else D1[i]=dEmptyValue; if (i% 5 == 4 )D2[i]=low[i]; else D2[i]=dEmptyValue; } else { D1[i]=high[i]; D2[i]=low[i]; } break ; case DRAW_COLOR_ARROW : case DRAW_COLOR_HISTOGRAM : DC[i]=( double )(i%iColorNum); case DRAW_ARROW : case DRAW_HISTOGRAM : if (bTestEmptyValue) { if (i% 5 == 1 )D1[i]=close[i]; else D1[i]=dEmptyValue; } else { D1[i]=close[i]; } break ; case DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 : DC[i]=( double )(i%iColorNum); case DRAW_HISTOGRAM2 : if (bTestEmptyValue) { if (i% 5 == 1 ) { D1[i]=high[i]; D2[i]=low[i]; } else { D1[i]=dEmptyValue; D2[i]=dEmptyValue; } } else { D1[i]=high[i]; D2[i]=low[i]; } break ; case DRAW_COLOR_BARS : case DRAW_COLOR_CANDLES : DC[i]=( double )(i%iColorNum); case DRAW_BARS : case DRAW_CANDLES : if (bTestEmptyValue) { if (i% 5 == 1 ) { D1[i]=open[i]; D2[i]=high[i]; D3[i]=low[i]; D4[i]=close[i]; } else { D1[i]=dEmptyValue; D2[i]=dEmptyValue; D3[i]=dEmptyValue; D4[i]=dEmptyValue; } } else { D1[i]=open[i]; D2[i]=high[i]; D3[i]=low[i]; D4[i]=close[i]; } break ; } i++; } return (rates_total); }

Ответы на некоторые вопросы

Q: Индикатор ничего не рисует.

A: Цель индикатора - дать возможность протестировать все стили рисования без написания кода, если входные параметры заданы неверно, данные не будут отображаться.

Q: Массив caDrawType[] похоже бесполезный, он используется лишь для получения строкового наименования DrawType?

A: Согласен, этот массив взят из другого кода. В некоторых случаях массив структур caDrawType[] может быть очень полезным, но мы рассмотрим этот вопрос в следующей статье.

Выводы

Вы можете нарисовать все что захотите.

Да пребудет с вами Код (May the Code be with you).