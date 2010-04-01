MetaTrader 5 / Индикаторы
Стили рисования в MQL5

Loong
Введение

В MQL4 есть 6 типов графического отображения индикаторов, а MQL5 доступно уже 18 стилей рисования. Поэтому, возможно, стоит написать статью о стилях рисования в MQL5.

В данной статье мы рассмотрим подробности работы со стилями графического отображения индикаторов. Кроме того, мы создадим индикатор для иллюстрации всех этих стилей и уточним особенности графических построений.

Стили рисования

В отличие от MQL5, в языке MQL4 нет свойств Plot, первый параметр функции SetIndexStyle() задает порядковый номер линии, эквивалентом которого в MQL5 является индекс графического построения, задаваемого параметром plot_index.

void SetIndexStyle( int index, int type, int style=EMPTY, int width=EMPTY, color clr=CLR_NONE)
// Параметр index - порядковый номер линии.

В MQL4 есть только 6 стилей отображения, для отображения стиля DRAW_ZIGZAG требуется 2 буфера, для остальных 5 стилей требуется только один буфер.

В MQL4 первый параметр в функции SetIndexStyle() легко идентифицируется как индекс буфера. Это не проблема, если не используется стиль DRAW_ZIGZAG. Кстати, вы когда-нибудь видели индикатор в MQL4, использующий стиль DRAW_ZIGZAG? Я не видел. (В индикаторе ZigZag.mq4, входящем в стандартную поставку MetaTrader 4,  использован стиль DRAW_SECTION).

Сравним стили рисования в MQL4 и MQL5:

Таблица 1. Список стилей рисования в MQL4 и MQL5

Что мы видим? В MQL5 было добавлено 12 новых стилей рисования, причем 8 новых стилей графического отображения имеют также цветовые буферы, понятие индекса линии MQL4 может запутать.

Таким образом, в MQL5 эквивалентом порядкового номера линии (line index) является индекс графического построения (plot index), который отображается в окне индикатора.

В MQL5 можно отображать не только линии, поэтому и наименование "индекс графического построения" является более точным.

Буферные паттерны

Введем понятие "буферный паттерн" (Buffer-Pattern). Эта характеристика включает в себя количество буферов, их тип и свойства. Можно представить это свойство при помощи строки, используя "D" для буфера данных, "C" для цветового буфера, слева направо, согласно количеству соответствующих буферов, используемых в указанном стиле рисования.

Таким образом, для стилей рисования в MQL5 эти характеристики выглядят следующим образом:

Таблица 2. Буферные паттерны для стилей рисования в MQL5

При наличии нескольких типов графических построений в ваших индикаторах, порядок индексов буферов при связывании индикаторных буферов с массивами при помощи функции SetIndexBuffer(), должен быть организован в порядке возрастания в соответствии с буферными паттернами.

При использовании дополнительных буферов для сохранения промежуточных данных, необходимых для вычислений, эти дополнительные буферы должны быть связаны при помощи функции SetIndexBuffer() после всех буферов, предназначенных для отображения.

В противном случае...

Для демонстрации паттернов буфферов я опубликовал индикатор DemoBufferPattern. Рассмотрите его самостоятельно.

Индикатор DemoDrawType

Рассмотрим индикатор DemoDrawType, иллюстрирующий типы графических отображений.

Входные параметры индикатора приведены на рис. 1-2.

Рисунок 1. Входные параметры индикатора DemoDrawType

Рисунок 2. Входные параметры индикатора DemoDrawType (продолжение)

Есть возможность выбора типа отображения (параметр inpDrawType) во вкладке "Входные параметры" индикатора и различных свойств рисования:

Рисунок 3. Список типов отображения индикатора (стилей рисования)

Таким образом, нам нужно определить входные переменные для каждого атрибута и реализовать функцию проверки корректности этих переменных.

Поскольку входные параметры индикатора не могут быть изменены в программе, нужно определить глобальные переменные для хранения проверяемых значений входных параметров. 

//--- input parameters
input ENUM_DRAW_TYPE InpDrawType    = DRAW_LINE;
input ENUM_LINE_STYLE InpLineStyle  = STYLE_SOLID;
input bool InpShowData        = true;
input uchar InpArrow          = 159;
input int InpArrowShift       = -10;
input int InpDrawBegin        = 10;
input int InpShift            = 10;
input int InpLineWidth        = 1;
input int InpColorNum         = 60;
input color InpPlotColor      = RoyalBlue;
input double InpEmptyValue    = 0.0;
input string InpLabel         = "Value";
input bool InpTestEmptyValue  = false;

//Примечание: 
//Переменные, объявленные на глобальном уровне не следует путать 
//с глобальными переменными клиентского терминала, работа с которыми осуществляется 
//посредством функций GlobalVariable...() 

//--- поскольку мы не можем изменять значения входных параметров в коде программы,
//--- нам понадобятся глобальные переменные
ENUM_DRAW_TYPE iDrawType      = DRAW_LINE;
ENUM_LINE_STYLE iLineStyle    = STYLE_SOLID;
bool bShowData       = true;
uchar uArrow         = 181;
int iArrowShift      = -10;
int iDrawBegin       = 10;
int iShift           = 10;
int iLineWidth       = 1;
int iColorNum        = 60;
color iPlotColor     = RoyalBlue;
string sLabel        = "";
bool bTestEmptyValue = false;
double dEmptyValue   = EMPTY_VALUE;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Проверка корректности входных параметров                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool checkInput()
  {
   if(InpDrawType<DRAW_NONE || InpDrawType>DRAW_COLOR_CANDLES) return(false);
   else iDrawType = InpDrawType;
   if(InpLineStyle<STYLE_SOLID || InpLineStyle>STYLE_DASHDOTDOT) return(false);
   else iLineStyle = InpLineStyle;
   bShowData   = InpShowData;
   uArrow      = InpArrow;    //if uArrow>255, MQL5 will set Arrow as uArrow%256
   iArrowShift = InpArrowShift;
   iDrawBegin  = InpDrawBegin;
   iShift      = InpShift;
   iLineWidth  = InpLineWidth;
   iColorNum   = InpColorNum;
   iPlotColor  = InpPlotColor;
   //if(InpEmptyValue<=0.0) dEmptyValue=0.0;
   //else dEmptyValue=EMPTY_VALUE;
   dEmptyValue = InpEmptyValue;  // It may be not 0.0 or EMPTY_VALUE
   sLabel      = InpLabel;
   bTestEmptyValue = InpTestEmptyValue;
   return(true);
  }
Примеры всех 18 стилей рисования представлены на рисунках 4-21:

Рисунок 4. Пример стиля рисования DRAW_NONE

Рисунок 5. Пример стиля рисования DRAW_LINE

Рисунок 6. Пример стиля рисования DRAW_HISTOGRAM

Рисунок 7. Пример стиля рисования DRAW_ARROW

Рисунок 8. Пример стиля рисования DRAW_SECTION

Рисунок 9. Пример стиля рисования DRAW_HISTOGRAM2

Рисунок 10. Пример стиля рисования DRAW_FILLING

Рисунок 11. Пример стиля рисования DRAW_ZIGZAG

Рисунок 12. Пример стиля рисования DRAW_BARS

Рисунок 13. Пример стиля рисования DRAW_CANDLES

Рисунок 14. Пример стиля рисования DRAW_COLOR_LINE

Рисунок 15. Пример стиля рисования DRAW_COLOR_HISTOGRAM

Рисунок 16. Пример стиля рисования DRAW_COLOR_ARROW

Рисунок 17. Пример стиля рисования DRAW_COLOR_SECTION

Рисунок 18. Пример стиля рисования DRAW_COLOR_HISTOGRAM2

Рисунок 19. Пример стиля рисования DRAW_COLOR_ZIGZAG

Рисунок 20. Пример стиля рисования DRAW_COLOR_BARS

Рисунок 21. Пример стиля рисования DRAW_COLOR_CANDLES


Отображение пустых значений в данных

Поскольку различные стили рисования отображают различные графики, для них требуются различные буферные паттерны. Помимо этого, наибольшее различие между стилями рисования проявляется в способе отображения пустых значений (EMPTY_VALUE).

Я добавил входной параметр inpTestEmptyValue, который позволяет вставлять пустые значения в данные.

Поскольку индикатор разработан для иллюстрации стилей рисования, пришло время рассмотреть вопрос отображения нулевых значений. По способу отображения пустых значений стили рисования могут быть разбиты на три категории, представленные в таблице 3:

Таблица 3. Классификация стилей рисования по категориям

Таблица 3. Классификация стилей рисования по категориям

Примеры отображения данных, содержащих пустые значения, приведены на рисунках 22-29.

Рисунок 22. Пример стиля рисования DRAW_LINE (с пустыми значениями)

Рисунок 23. Пример стиля рисования DRAW_SECTION (с пустыми значениями)

Рисунок 24. Пример стиля рисования DRAW_HISTOGRAM2 (с пустыми значениями)

Рисунок 25. Пример стиля рисования DRAW_BARS (с пустыми значениями)

Рисунок 26. Пример стиля рисования DRAW_FILLING (с пустыми значениями)

Рисунок 27. Пример стиля рисования DRAW_ZIGZAG (с пустыми значениями)

Рисунок 28. Пример стиля рисования DRAW_COLOR_ARROW (с пустыми значениями)

Рисунок 29. Пример стиля рисования DRAW_COLOR_CANDLES (с пустыми значениями)

Полный исходный код индикатора:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                 DemoDrawType.mq5 |
//|                             Copyright 2010, Loong@forum.mql4.com |
//|                             http://login.mql5.com/en/users/Loong |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "2010, Loong@forum.mql4.com"
#property link      "http://login.mql5.com/en/users/Loong"
#property version   "1.00"

//#property indicator_chart_window
#property indicator_separate_window //для более наглядной иллюстрации
#property indicator_plots   1       //должно быть установлено, может быть указано большее значение, чем необходимо
                               //но не больше чем значение свойства indicator_buffers 
#property indicator_buffers 5       //должно быть установлено, может быть указано большее значение, чем необходимо
//+------------------------------------------------------------------+
//| Структура DrawType,                                              |
//| Cодержит информацию о типе отображения и буферном паттерне       |
//+------------------------------------------------------------------+
struct SLoongDrawType                       // Структура Draw Type
  {
   ENUM_DRAW_TYPE    eDrawType;              // тип рисования
   int               iDrawType;             // численное значение типа рисования, используется только для просмотра
   int               iNumBufferData;        // кол-во буферов данных
   int               iNumBufferColor;       // кол-во цветовых буферов
   string            sDrawType;             // строка с наименованием типа отображения
   string            sDrawTypeDescription;  // описание типа отображения (как в документации)
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Массив структур DrawType, содержащий все стили отображения       |
//+------------------------------------------------------------------+
const SLoongDrawType caDrawType[]=
  {
     { DRAW_NONE,              0,    1,    0,    "DRAW_NONE",             "Not drawn" },
     { DRAW_LINE,              1,    1,    0,    "DRAW_LINE",             "Line" },
     { DRAW_HISTOGRAM,         2,    1,    0,    "DRAW_HISTOGRAM",        "Histogram from the zero line" },
     { DRAW_ARROW,             3,    1,    0,    "DRAW_ARROW",            "Drawing arrows" },
     { DRAW_SECTION,           4,    1,    0,    "DRAW_SECTION",          "Section" },
     { DRAW_HISTOGRAM2,        5,    2,    0,    "DRAW_HISTOGRAM2",       "Histogram of the two indicator buffers" },
     { DRAW_ZIGZAG,            6,    2,    0,    "DRAW_ZIGZAG",           "Style Zigzag allows vertical section on the bar" },
     { DRAW_FILLING,           7,    2,    0,    "DRAW_FILLING",          "Color fill between the two levels" },
     { DRAW_BARS,              8,    4,    0,    "DRAW_BARS",             "Display as a sequence of bars" },
     { DRAW_CANDLES,           9,    4,    0,    "DRAW_CANDLES",          "Display as a sequence of candlesticks" },
     { DRAW_COLOR_LINE,       10,    1,    1,    "DRAW_COLOR_LINE",       "Multicolored line" },
     { DRAW_COLOR_HISTOGRAM,  11,    1,    1,    "DRAW_COLOR_HISTOGRAM",  "Multicolored histogram from the zero line" },
     { DRAW_COLOR_ARROW,      12,    1,    1,    "DRAW_COLOR_ARROW",      "Drawing multicolored arrows" },
     { DRAW_COLOR_SECTION,    13,    1,    1,    "DRAW_COLOR_SECTION",    "Multicolored section" },
     { DRAW_COLOR_HISTOGRAM2, 14,    2,    1,    "DRAW_COLOR_HISTOGRAM2", "Multicolored histogram of the two indicator buffers" },
     { DRAW_COLOR_ZIGZAG,     15,    2,    1,    "DRAW_COLOR_ZIGZAG",     "Multicolored ZigZag" },
     { DRAW_COLOR_BARS,       16,    4,    1,    "DRAW_COLOR_BARS",       "Multicolored bars" },
     { DRAW_COLOR_CANDLES,    17,    4,    1,    "DRAW_COLOR_CANDLES",    "Multicolored candlesticks" }
  };

//--- input parameters
input ENUM_DRAW_TYPE InpDrawType    = DRAW_LINE;
input ENUM_LINE_STYLE InpLineStyle  = STYLE_SOLID;
input bool InpShowData        = true;
input uchar InpArrow          = 159;
input int InpArrowShift       = -10;
input int InpDrawBegin        = 10;
input int InpShift            = 10;
input int InpLineWidth        = 1;
input int InpColorNum         = 60;
input color InpPlotColor      = RoyalBlue;
input double InpEmptyValue    = 0.0;
input string InpLabel         = "Value";
input bool InpTestEmptyValue  = false;

//Примечание: 
//Переменные, объявленные на глобальном уровне не следует путать 
//с глобальными переменными клиентского терминала, работа с которыми осуществляется 
//посредством функций GlobalVariable...() 
ENUM_DRAW_TYPE iDrawType      = DRAW_LINE;
ENUM_LINE_STYLE iLineStyle    = STYLE_SOLID;
bool bShowData       = true;
uchar uArrow         = 181;
int iArrowShift      = -10;
int iDrawBegin       = 10;
int iShift           = 10;
int iLineWidth       = 1;
int iColorNum        = 60;
color iPlotColor     = RoyalBlue;
string sLabel        = "";
bool bTestEmptyValue = false;
double dEmptyValue   = EMPTY_VALUE;

//--- индикаторные буферы
double DC[];   // цветовой буфер
double D1[];   // буферы данных
double D2[];
double D3[];
double D4[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Проверка входных параметров                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool checkInput()
  {
   if(InpDrawType<DRAW_NONE || InpDrawType>DRAW_COLOR_CANDLES) return(false);
   else iDrawType=InpDrawType;
   if(InpLineStyle<STYLE_SOLID || InpLineStyle>STYLE_DASHDOTDOT) return(false);
   else iLineStyle=InpLineStyle;
   bShowData   =InpShowData;
   uArrow=InpArrow;    //если uArrow>255, MQL5 установит Arrow как uArrow%256
   iArrowShift = InpArrowShift;
   iDrawBegin  = InpDrawBegin;
   iShift      = InpShift;
   iLineWidth  = InpLineWidth;
   iColorNum   = InpColorNum;
   iPlotColor  = InpPlotColor;
//if(InpEmptyValue<=0.0) dEmptyValue=0.0;
//else dEmptyValue=EMPTY_VALUE;
   dEmptyValue=InpEmptyValue;  // Не может быть равно 0.0 или EMPTY_VALUE
   sLabel=InpLabel;
   bTestEmptyValue=InpTestEmptyValue;
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция для красивого цветового распределения                    |
//+------------------------------------------------------------------+
int ColorInc6section(int i,int iBase=63,int iI=0xFF)
  {
   int id  = (int)MathFloor((double)iBase/6.0);
   int ip  = (int)MathFloor((double)iI/id);
   int MA_Rinc=0;
   int MA_Ginc=0;
   int MA_Binc=0;
   color iColor=0;
   if(i<=0)        {iColor =       iI; MA_Rinc=0; MA_Ginc=0; MA_Binc=0;}
   else if(i<1*id) {iColor =       iI; MA_Rinc=  0; MA_Ginc= ip; MA_Binc=  0;}
   else if(i<2*id) {iColor =   257*iI; MA_Rinc=-ip; MA_Ginc=  0; MA_Binc=  0;}
   else if(i<3*id) {iColor =   256*iI; MA_Rinc=  0; MA_Ginc=  0; MA_Binc= ip;}
   else if(i<4*id) {iColor = 65792*iI; MA_Rinc=  0; MA_Ginc=-ip; MA_Binc=  0;}
   else if(i<5*id) {iColor = 65536*iI; MA_Rinc= ip; MA_Ginc=  0; MA_Binc=  0;}
   else if(i<6*id) {iColor = 65537*iI; MA_Rinc=  0; MA_Ginc=  0; MA_Binc=-ip;}
   else            {iColor =       iI; MA_Rinc=  0; MA_Ginc=  0; MA_Binc=  0;}
   int iColorInc=(MA_Rinc+256*MA_Ginc+65536*MA_Binc);
   return iColor+iColorInc*(i%id);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Установка цветов графического отображения plot_index             |
//+------------------------------------------------------------------+
void SetPlotColorIndexes(int plot_index)
  {
   int iIllumination=0xFF;
//color cBack=(color)ChartGetInteger(0,CHART_COLOR_BACKGROUND);
//Print("BACKGROUND is ",cBack);
//if(White==cBack) iIllumination=0x9F; //для лучшего визуального эффекта
   PlotIndexSetInteger(plot_index,PLOT_COLOR_INDEXES,iColorNum);
   for(int i=0;i<iColorNum;i++)
      PlotIndexSetInteger(plot_index,PLOT_LINE_COLOR,i,ColorInc6section(i,iColorNum,iIllumination));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Установка типов рисования и других свойств                       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool SetPlotProperties()
  {
//Print("iDrawType="+iDrawType);
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_TYPE,iDrawType);
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,iLineStyle);
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,iShift);

//--- нужно ли показывать значения индикатора в окне DataWindow
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHOW_DATA,bShowData);

   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,iDrawBegin);
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,iLineWidth);
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,dEmptyValue);
   PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,sLabel);
   switch(iDrawType) //  кол-во буферов данных, цвета
     {
      case DRAW_COLOR_ARROW:       //1,    1,
         SetIndexBuffer(0,D1,INDICATOR_DATA);
         SetIndexBuffer(1,DC,INDICATOR_COLOR_INDEX);
         PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,uArrow);
         PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW_SHIFT,iArrowShift);
         SetPlotColorIndexes(0);
         break;

      case DRAW_ARROW:             //1,    0,
         SetIndexBuffer(0,D1,INDICATOR_DATA);
         PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,uArrow);
         PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW_SHIFT,iArrowShift);
         PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,iPlotColor);
         break;

      case DRAW_COLOR_LINE:        //1,    1,
      case DRAW_COLOR_HISTOGRAM:   //1,    1,
      case DRAW_COLOR_SECTION:     //1,    1,
         SetIndexBuffer(0,D1,INDICATOR_DATA);
         SetIndexBuffer(1,DC,INDICATOR_COLOR_INDEX);
         SetPlotColorIndexes(0);
         break;

      case DRAW_NONE:              //1,    0,
      case DRAW_LINE:              //1,    0,
      case DRAW_HISTOGRAM:         //1,    0,
      case DRAW_SECTION:           //1,    0,
         SetIndexBuffer(0,D1,INDICATOR_DATA);
         PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,iPlotColor);
         break;

      case DRAW_COLOR_HISTOGRAM2:  //2,    1,
      case DRAW_COLOR_ZIGZAG:      //2,    1,
         SetIndexBuffer(0,D1,INDICATOR_DATA);
         SetIndexBuffer(1,D2,INDICATOR_DATA);
         SetIndexBuffer(2,DC,INDICATOR_COLOR_INDEX);
         SetPlotColorIndexes(0);
         break;

      case DRAW_HISTOGRAM2:        //2,    0,
      case DRAW_ZIGZAG:            //2,    0,
         SetIndexBuffer(0,D1,INDICATOR_DATA);
         SetIndexBuffer(1,D2,INDICATOR_DATA);
         PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,iPlotColor);
         break;

      case DRAW_FILLING:           //2,    0,
         SetIndexBuffer(0,D1,INDICATOR_DATA);
         SetIndexBuffer(1,D2,INDICATOR_DATA);
         PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,iPlotColor);
         break;

      case DRAW_COLOR_BARS:        //4,    1,
      case DRAW_COLOR_CANDLES:     //4,    1,
         SetIndexBuffer(0,D1,INDICATOR_DATA);
         SetIndexBuffer(1,D2,INDICATOR_DATA);
         SetIndexBuffer(2,D3,INDICATOR_DATA);
         SetIndexBuffer(3,D4,INDICATOR_DATA);
         SetIndexBuffer(4,DC,INDICATOR_COLOR_INDEX);
         SetPlotColorIndexes(0);
         break;
      case DRAW_BARS:              //4,    0,
      case DRAW_CANDLES:           //4,    0,
         SetIndexBuffer(0,D1,INDICATOR_DATA);
         SetIndexBuffer(1,D2,INDICATOR_DATA);
         SetIndexBuffer(2,D3,INDICATOR_DATA);
         SetIndexBuffer(3,D4,INDICATOR_DATA);
         PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,iPlotColor);
         break;
     }
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция инициализации пользовательского индикатора               |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- ArrayInit
   bool bInitBuffer=true;
   if(bInitBuffer)
     {
      ArrayInitialize(D1,dEmptyValue);
      ArrayInitialize(D2,dEmptyValue);
      ArrayInitialize(D3,dEmptyValue);
      ArrayInitialize(D4,dEmptyValue);
      ArrayInitialize(DC,dEmptyValue);
     }
   checkInput();
   SetPlotProperties();
//--- установка точности отображения
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,_Digits);
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DemoDrawType : "+caDrawType[iDrawType].sDrawType);
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция расчета пользовательского индикатора                     |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//--- дополнительные переменные
   int i=0;
//--- установим начальную позицию
   if(i<prev_calculated) i=prev_calculated-1;
//--- расчет
   while(i<rates_total)
     {
      switch(iDrawType) // Буферов данных, цвета, что рисуется если буфер содежит dEmptyValue
        {
         case DRAW_COLOR_LINE:        //1, 1, ничего не рисуется
            DC[i]=(double)(i%iColorNum);
         case DRAW_LINE:              //1, 0, ничего не рисуется
         case DRAW_NONE:              //1, 0, ничего не рисуется
            if(bTestEmptyValue)
              {
               if(i%5==1)D1[i]=high[i];
               else D1[i]=dEmptyValue;
              }
            else
               D1[i]=close[i];
            break;

         case DRAW_COLOR_SECTION:     //1, 1, связываются не dEmptyValue
            DC[i]=(double)(i%iColorNum);
         case DRAW_SECTION:           //1, 0, соединяются смежные не dEmptyValue
            if(bTestEmptyValue)
              {
               if(i%5==1)D1[i]=close[i];
               else D1[i]=dEmptyValue;
              }
            else
               D1[i]=close[i];
            break;

         case DRAW_FILLING:           //2, 0,
            //DC[i]=(double)(i%iColorNum);
            if(bTestEmptyValue)
              {
               if(i%5==1)
                 {
                  D1[i]=high[i];
                  D2[i]=low[i];
                 }
               else
                 {
                  D1[i]=dEmptyValue;
                  D2[i]=dEmptyValue;
                 }
              }
            else
              {
               D1[i]=high[i];
               D2[i]=low[i];
              }
            break;

         case DRAW_COLOR_ZIGZAG:      //2, 1,
            DC[i]=(double)(i%iColorNum);
         case DRAW_ZIGZAG:            //2, 0,
            if(bTestEmptyValue)
              {
               if(i%5==1)D1[i]=high[i];
               else D1[i]=dEmptyValue;
               if(i%5==4)D2[i]=low[i];
               else D2[i]=dEmptyValue;
              }
            else
              {
               D1[i]=high[i];
               D2[i]=low[i];
              }
            break;

         case DRAW_COLOR_ARROW:       //1, 1, рисуется стрелка для не dEmptyValue
         case DRAW_COLOR_HISTOGRAM:   //1, 1, рисуется только для не dEmptyValue
            DC[i]=(double)(i%iColorNum);
         case DRAW_ARROW:             //1, 0, рисуется стрелка для не dEmptyValue
         case DRAW_HISTOGRAM:         //1, 0, рисуется только для не dEmptyValue
            if(bTestEmptyValue)
              {
               if(i%5==1)D1[i]=close[i];
               else D1[i]=dEmptyValue;
              }
            else
              {
               D1[i]=close[i];
              }
            break;

         case DRAW_COLOR_HISTOGRAM2:  //2, 1, рисуется только не dEmptyValue
            DC[i]=(double)(i%iColorNum);
         case DRAW_HISTOGRAM2:        //2, 0, рисуется только не dEmptyValue
            if(bTestEmptyValue)
              {
               if(i%5==1)
                 {
                  D1[i]=high[i];
                  D2[i]=low[i];
                 }
               else
                 {
                  D1[i]=dEmptyValue;
                  D2[i]=dEmptyValue;
                 }
              }
            else
              {
               D1[i]=high[i];
               D2[i]=low[i];
              }
            break;

         case DRAW_COLOR_BARS:        //4, 1, рисуется только не dEmptyValue
         case DRAW_COLOR_CANDLES:     //4, 1, рисуется только не dEmptyValue
            DC[i]=(double)(i%iColorNum);
         case DRAW_BARS:              //4, 0, рисуется только не dEmptyValue
         case DRAW_CANDLES:           //4, 0, рисуется только не dEmptyValue
            if(bTestEmptyValue)
              {
               if(i%5==1)
                 {
                  D1[i]=open[i];
                  D2[i]=high[i];
                  D3[i]=low[i];
                  D4[i]=close[i];
                 }
               else
                 {
                  D1[i]=dEmptyValue;
                  D2[i]=dEmptyValue;
                  D3[i]=dEmptyValue;
                  D4[i]=dEmptyValue;
                 }
              }
            else
              {
               D1[i]=open[i];
               D2[i]=high[i];
               D3[i]=low[i];
               D4[i]=close[i];
              }
            break;
        }
      //---
      i++;
     }
//--- возвращаем значение для переменной prev_calculated (при следующем вызове)
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Ответы на некоторые вопросы

Q: Индикатор ничего не рисует.
A: Цель индикатора - дать возможность протестировать все стили рисования без написания кода, если входные параметры заданы неверно, данные не будут отображаться.

Q: Массив caDrawType[] похоже бесполезный, он используется лишь для получения строкового наименования DrawType?
A: Согласен, этот массив взят из другого кода. В некоторых случаях массив структур caDrawType[] может быть очень полезным, но мы рассмотрим этот вопрос в следующей статье.

Выводы

Вы можете нарисовать все что захотите.

Да пребудет с вами Код (May the Code be with you).

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная статья: https://www.mql5.com/en/articles/45

Прикрепленные файлы |
Загрузить ZIP
demodrawtype.mq5 (17.52 KB)

Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.

Данная статья написана пользователем сайта и отражает его личную точку зрения. Компания MetaQuotes Ltd не несет ответственности за достоверность представленной информации, а также за возможные последствия использования описанных решений, стратегий или рекомендаций.

Последние комментарии | Перейти к обсуждению на форуме трейдеров (6)
Rasoul Mojtahedzadeh
Rasoul Mojtahedzadeh | 26 нояб. 2015 в 00:57
Есть ли какой-нибудь пример использования DRAW_ZIGZAG в MQL4?
Rashid Umarov
Rashid Umarov | 26 нояб. 2015 в 07:48
посмотрите, что https://www.mql5.com/en/code/7762
Al Bundy
Al Bundy | 31 окт. 2021 в 11:49

>>> Вы можете рисовать то, что хотите.

Я хочу нарисовать двухцветные свечи, чтобы дополнительно отобразить тренд.


Бычья свеча во время восходящего тренда: зеленая граница с зеленой заливкой,

Бычья свеча во время нисходящего тренда: зеленая граница с красной заливкой,

Медвежья свеча во время восходящего тренда: красная граница с зеленой заливкой,

Медвежья свеча во время нисходящего тренда: красная граница с красной заливкой.


Как такое возможно? Подобное можно встретить и на других платформах.

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov | 31 окт. 2021 в 12:55
Al Bundy # :

К сожалению, это невозможно: при использовании стилей DRAW_CANDLES (или DRAW_COLOR_CANDLES) тело свечи получается БЕЗ границы.

Al Bundy
Al Bundy | 3 нояб. 2021 в 02:37
Vladimir Karputov #:

К сожалению, это невозможно: при использовании стилей DRAW_CANDLES (или DRAW_COLOR_CANDLES) тело свечи получается БЕЗ границы.

Спасибо за эту информацию
