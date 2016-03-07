Erstellen eines "Schlangenspiels" in MQL5

Einleitung

In diesem Beitrag beschäftigen wir uns mit einem Beispiel für die Programmierung eines Schlangenspiels in MQL5.

Ab der 5. Fassung von MQL ist da Programmieren von Spielen in erster Linie dank der Verarbeitungsroutinen für Ereignisse, einschließlich vom Benutzer selbst angelegter, möglich. Zudem erleichtert die Unterstützung der objektorientierten Programmierung (OOP) die Gestaltung derartiger Programme ganz wesentlich, macht den Programmcode nachvollziehbarer und verringert die Anzahl von Fehlern in ihm.

In diesem Artikel erfahren Sie etwas über die Besonderheiten der Verarbeitungsroutine für Ereignisse, die bei der Arbeit mit Diagrammen auftreten, und Sie lernen Beispiele für die Arbeit der Standardbibliothek in MQL5 sowie Möglichkeiten zum regelmäßig wiederkehrenden Aufrufen von Funktionen zur Ausführung bestimmter Berechnungen kennen.

Das Spiel



Die Wahl des Schlangenspiels „Snake“ als Beispiel ist in erster Linie auf die Einfachheit seiner Umsetzung zurückzuführen. Jeder, der sich etwas mit Programmierung auskennt, kann es schreiben.

In der deutschen Fassung von Wikipedia [Stand 29. 01. 2016] heißt es dazu:

„Snake (englisch für Schlange) ist ein Computerspielklassiker, bei dem man eine Schlange durch ein Spielfeld steuert und Futter (manchmal Apples genannt) aufnehmen soll. Die Schlange wird mit jedem Futterhappen länger. Es können andere Schlangen auftauchen, die man nicht berühren darf. Auch können Plums auftauchen, die man nicht berühren darf (außer mit dem Schwanz). Auch die Berührung der Spielfeldränder oder des eigenen Schwanzes führen zum Tod der Schlange.“ Die Steuerung des Schlangenkopfs erfolgt mithilfe der Richtungspfeiltasten, der Körper der Schlange folgt auf demselben Weg. Der Spieler kann die Schlange weder stoppen noch rückgängig machen.



Unsere Umsetzung des Spiels in MQL5 wird eine Reihe von Beschränkungen und Besonderheiten aufweisen.

Es gibt 6 Stufen (0 bis 5). Auf jeder Stufe hat man 5 „Leben“. Sind alle Leben aufgebraucht oder alle Stufen durchlaufen, beginnt das Spiel von neuem. Es können eigene Stufen hinzugefügt werden. Die Geschwindigkeit sowie die maximale Länge der Schlange sind auf allen Stufen gleich.

Das Spielfeld besteht aus vier Elementen:

der Kopfzeile des Spiels. Sie wird zur Platzierung des Spiels in dem Diagramm verwendet. Wird die Kopfzeile verschoben, wechseln auch alle Elemente des Spiels ihren Platz.

dem Spielfeld. Dabei handelt es sich um ein Datenfeld (eine Tabelle) mit 20x20 Zellen. Jede Zelle wiederum hat die Größe von 20x20 Bildpunkten (Pixel). Auf dem Spielfeld befinden sich: Die Schlange (Snake). Sie besteht aus drei aufeinander folgenden Gliedern, Kopf, Körper und Schwanz. Der Kopf kann nach oben und unten sowie nach links und nach rechts bewegt werden. Die übrigen Glieder der Schlange folgen dem Kopf.

Das Hindernis. Ein schwarzes Rechteck, bei dessen Berührung durch den Schlangenkopf die aktuelle Stufe von neuem beginnt, wobei sich die Anzahl der „Leben“ um 1 verringert.

Das Futter. „Beeren“, bei deren Berührung die Schlange, um genau zu sein ihr Körper, länger wird. Nach dem „Verzehr“ von 12 Beeren erfolgt der Wechsel zur nächsten Stufe. der Infoleiste (Anzeige des Spielstands). Sie besteht aus drei Teilen: Level. Die aktuelle Stufe.

Food left over. Verbleibende „Beeren“.

Lives. Verbleibende „Leben“. dem Bedienfeld. Es umfasst drei Schaltflächen: Start. Zum Starten des Spiels auf der aktuellen Stufe.

Pause. Zum Unterbrechen des Spiels mit Verbleib an der aktuellen Position.

Stop. Zum Abbrechen des Spiels mit Rückkehr zur ersten Stufe.

Abbildung 1 zeigt alle aufgeführten Elemente:





Abbildung 1. Die Elemente des Schlangenspiels



Bei der Kopfzeile des Spiels handelt es sich um ein Objekt der Art „Schaltfläche“. Alle Elemente auf dem Spielfeld sind „grafische Objekte“ (BmpLabel). Die Infoleiste besteht aus drei Objekten vom Typ „Eingabefeld“, das Bedienfeld dagegen aus drei „Schaltflächen“. Alle Elemente werden in einem festgelegten Abstand von der oberen linken Ecke des Diagramms entlang der x- und der y-Achse angeordnet.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Spielfeldränder für die Schlange kein Hindernis darstellen. Erreicht die Schlange beispielsweise den linken Rand, so taucht sie rechts wieder auf. Das zeigt Abbildung 2:





Abbildung 2. Überschreiten des Spielfeldrandes durch die Schlange



Anders als der Körper können der Kopf und der Schwanz der Schlange gedreht werden. Die Drehung des Kopfes folgt der Bewegungsrichtung der Schlange oder der Lage des nächst gelegenen Gegenstands bestimmt. Die Drehrichtung des Schwanzes wird nur durch Lage des nächst gelegenen Gegenstands beeinflusst.

Befindet sich der nächst gelegene Gegenstand beispielsweise links vom Schwanz, so dreht sich dieser nach links. Etwas anders sieht es beim Kopf aus. Er wird nach links gedreht, wenn sich der nächst gelegene Gegenstand rechts befindet. Beispiele für die Drehrichtungen von Kopf und Schwanz zeigen die folgenden Abbildungen. Achten Sie auf die Drehung des Kopfes und des Schwanzes in Bezug auf die jeweils nächstgelegenen Gegenstände.









Kopf und Schwanz weisen nach links Kopf und Schwanz weisen nach rechts Kopf und Schwanz weisen nach unten Kopf und Schwanz weisen nach oben

Die Bewegung der Schlange erfolgt in drei Schritten:

Die Verlagerung des Kopfes um eine Zelle nach rechts, links, oben oder unten je nach Bewegungsrichtung. Die Verlagerung des letzten Elements des Schlangenkörpers auf die vorherige Position des Kopfes. Die Verlagerung des Schwanzes der Schlange auf die vorherige Position des letzten Elements ihres Körpers. Verlagerung des Schlangenschwanzes auf die vorherige Position des letzten Elements des Schlangenkörpers.

Frisst die Schlange einen Gegenstand, so wird der Schwanz nicht verlagert. Stattdessen kommt ein neues Körperelement hinzu und nimmt die Position des vorherigen letzten Elements des Körpers ein.

Die folgenden Zeichnungen geben ein Beispiel für die Bewegung der Schlange nach links wieder.









Ausgangsposition Verlagerung des Kopfes um eine Zelle nach links

Verlagerung des letzten Elements

des Körpers auf die vorherige Position des Kopfes Verlagerung des Schwanzes auf die

vorherige Position des letzten Körperelements

Theoretischer Teil



Als Nächstes widmen wir uns den beim Schreiben von Programmen verwendeten Hilfsmitteln und Techniken.

Die Standardbibliothek

Für die Bearbeitung (Erstellung, Verlagerung, Löschung) gleichartiger Objekte des Spiels (zum Beispiel von Spielfeldzellen oder Schlangengliedern) empfiehlt sich die Verwendung von Datenfeldern (Arrays) für besagte Objekte. Die Organisation dieser Datenfelder und Objekte kann mithilfe der Klassen der Standardbibliothek von MQL5 erfolgen.



Die Standardbibliothek von MQL5 erleichtert die Programmierung. Für unser Spiel werden wir folgende Klassen aus dieser Bibliothek verwenden:

Um die Klassen der MQL5-Standardbibliothek nutzen zu können, müssen sie mithilfe folgender Include-Anweisung eingebunden werden:

#include <path_to_the_file_with_classes_description>

Zur Einbindung der Klasse CChartObjectButton muss beispielsweise geschrieben werden:

#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

Die Dateipfade sind in der Dokumentation zu MQL5 zu finden.

Bei der Arbeit Klassen aus der MQL5-Standardbibliothek muss klar sein, dass einige von ihnen aufeinander aufbauen. Die Klasse CChartObjectButton zum Beispiel baut auf die Klasse CChartObjectEdit auf, im Gegenzug „beerbt“ die Klasse CChartObjectEdit die Klasse CChatObjectLabel usw. Das bedeutet, dass die „erbende“ oder abgeleitete Klasse über die Eigenschaften und Methoden der „Elternklasse“ verfügt.

Um die Vorzüge der Verwendung von Klassen aus der MQL5-Standardbibliothek in Programmen nachvollziehen zu können, sehen wir uns als Beispiel die Erstellung einer Schaltfläche auf zwei unterschiedlichen Wegen an (einmal ohne und einmal mit der Verwendung von Klassen).

Ein Beispiel ohne Verwendung von Klassen:

ObjectCreate ( 0 , "button" , OBJ_BUTTON , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetString ( 0 , "button" , OBJPROP_TEXT , "Button text" ); ObjectSetInteger ( 0 , "button" , OBJPROP_XSIZE , 100 ); ObjectSetInteger ( 0 , "button" , OBJPROP_YSIZE , 20 ); ObjectSetInteger ( 0 , "button" , OBJPROP_XDISTANCE , 10 ); ObjectSetInteger ( 0 , "button" , OBJPROP_YDISTANCE , 10 );

Ein Beispiel unter Verwendung von Klassen:

CChartObjectButton *button; button= new CChartObjectButton; button.Create( 0 , "button" , 0 , 10 , 10 , 100 , 20 ); button.Description( "Button text" );

Unübersehbar ist es einfacher, mit Klassen zu arbeiten. Außerdem lassen sich die Objekte der Klassen in Datenfeldern speichern und mühelos bearbeiten.

Die Methoden und Eigenschaften der Klassen der Steuerelemente werden in der Dokumentation zu der Standardbibliothek gut und übersichtlich dargestellt.

Für die Organisation des Objektdatenfeldes verwenden wir die Klasse CArrayObj aus der Standardbibliothek, wodurch uns eine Menge Routinearbeiten erspart bleiben (wie die Anpassung der Größe des Datenfeldes, wenn ein neues Element hinzugefügt wird, oder das Löschen aller Objekte in dem Datenfeld u. ä.).

Die Besonderheiten der Klasse CArrayObj

Die Klasse CArrayObj ermöglicht die Einrichtung eines dynamischen Datenfeldes mit den Adressenverweisen für die Objekte der Klasse CObject. Bei der Klasse CObject handelt es sich um die Elternklasse aller Klassen der Standardbibliothek. Das heißt, dass wir für die Objekte jeder Klasse der Standardbibliothek ein dynamisches Datenfeld mit Adressenverweisen anlegen können. Wenn ein dynamisches Datenfeld für die Objekte einer eigenen Klasse angelegt werden muss, so muss dieses aus CObject abgeleitet bzw. „geerbt“ werden.

In dem folgenden Beispiel meldet das Kompilierungsprogramm keine Fehler, weil die benutzerdefinierte Klasse ein „Kind“ der Klasse CObject ist:

#include <Arrays\ArrayObj.mqh> class CMyClass: public CObject { }; CMyClass *my_obj= new CMyClass; CArrayObj array_obj; array_obj.Add(my_obj);

Im folgenden Fall dagegen meldet das Kompilierungsprogramm einen Fehler, da my_obj auf kein Objekt der Klasse CObject oder einer Kindklasse zu CObject verweist:

#include <Arrays\ArrayObj.mqh> class CMyClass { }; CMyClass *my_obj= new CMyClass; CArrayObj array_obj; array_obj.Add(my_obj);

Bei der Programmierung des Spiels kommen folgende Methoden der Klasse CArrayObj zum Einsatz:

Add - Hinzufügen eines Elementes am Ende des Datenfeldes.

Insert - Einfügen eines Elementes an einer angegebenen Stelle des Datenfeldes.

Detach - Entfernen eines Elementes von einer angegebenen Stelle (das Element wird aus dem Datenfeld gelöscht).

Total - Abrufen der Anzahl der Elemente in dem Datenfeld.

At - Abrufen des Elementes einer angegebenen Stelle (das Element wird nicht aus dem Datenfeld gelöscht).

Es folgt ein Beispiel für die Arbeit mit der Klasse CArrayObj:

#include <Arrays\ArrayObj.mqh> class CMyClass: public CObject { public : char s; }; void MyPrint(CArrayObj *array_obj) { CMyClass *my_obj; for ( int i= 0 ;i<array_obj.Total();i++) { my_obj=array_obj.At(i); printf ( "%C" ,my_obj.s); } } int OnInit () { CArrayObj *array_obj= new CArrayObj(); CMyClass *my_obj; for ( int i= 'a' ;i<= 'c' ;i++) { my_obj= new CMyClass(); my_obj.s= char (i); array_obj.Add(my_obj); } MyPrint(array_obj); my_obj= new CMyClass(); my_obj.s= 'd' ; array_obj.Insert(my_obj, 1 ); MyPrint(array_obj); my_obj=array_obj.Detach( 2 ); MyPrint(array_obj); delete array_obj; return ( 0 ); }

In diesem Beispiel wird in der Funktion OnInit eine dynamisches Datenfeld aus drei Bestandteilen angelegt. Die Ausgabe des Inhaltes des Datenfeldes erfolgt durch Aufrufen der Funktion MyPrint.

Nach dem Füllen des Datenfeldes mithilfe der Methode Add kann sein Inhalt in etwa folgendermaßen aussehen: {a, b, c}.

Nach Anwendung der Methode Insert kann der Inhalt des Datenfeldes folgendes Aussehen annehmen: {a, d, b, c}.

Nach Anwendung der Methode Detach wird das Datenfeld schließlich so aussehen {a, d, c}.

Bei Anwendung des Operators delete auf die Variable array_obj wird der Destruktor der Klasse CArrayObj aufgerufen, dieser löscht nicht nur das Datenfeld array_obj sondern auch die Objekte, deren Adressenverweise in ihm gespeichert sind. Damit das nicht geschieht, muss vor Anwendung des Befehls delete die Speicherplatzverwaltungsmarkierung der Klasse CArrayObj auf „false“ gesetzt werden. Diese Markierung wird mithilfe der Methode FreeMode eingestellt.

Somit muss also, wenn keine Notwendigkeit besteht, beim Löschen eines dynamischen Datenfeldes auch die Objekte zu löschen, deren Adressenverweise in ihm gespeichert sind, Folgendes programmiert werden:

array_obj.FreeMode(false); delete array_obj;

Die Verarbeitung von Ereignissen



Bei Auftreten mehrerer Ereignisse werden diese der Reihe nach erfasst und anschließend nacheinander an die Ereignisverarbeitungsfunktion weitergegeben.

Für die Verarbeitung von Ereignissen, die bei der Arbeit mit dem Diagramm auftreten, sowie von benutzerdefinierten Ereignissen gibt es in MQL5 die Funktion OnChartEvent. Jedes Ereignis besitzt einen Bezeichner sowie Parameter, die an die Funktion OnChartEvent weitergegeben werden.

Die Funktion OnChartEvent wird nur dann aufgerufen, wenn sich der Ausführungsdurchlauf außerhalb aller übrigen Funktionen des Programms befindet. Auf diese Weise kann die Funktion OnChartEvent im nächsten Beispiel nie das Ruder übernehmen.

#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh> void MyFunction() { CChartObjectButton *button; button= new CChartObjectButton; button.Create( 0 , "button" , 0 , 10 , 10 , 100 , 20 ); button.Description( "Button text" ); while (true) { } } int OnInit () { MyFunction(); return ( 0 ); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam== "button" ) Alert ( "Button click" ); }

Die Endlosschleife while entlässt den Programmausführungsdurchlauf nicht aus der Funktion MyFunction. Somit kann die Funktion OnChartEvent nicht das Kommando übernehmen. Folglich führt die Betätigung der angelegten Schaltfläche nicht zum Aufruf der Warnfunktion Alert.

Regelmäßig wiederkehrende Ausführung von Programmcode mit der Möglichkeit zur Verarbeitung von Ereignissen

Um die Schlange in bestimmten Zeitabständen zu verlagern benötigen wir im Spiel den regelmäßigen Aufruf der Verlagerungsfunktion mit der Möglichkeit zur Verarbeitung von Ereignissen. Wie oben gezeigt führt eine Endlosschleife jedoch dazu, dass die Funktion OnChartEvent nicht aufgerufen und die Ereignisverarbeitung somit unmöglich wird.

Es ist demnach nötig, sich eine andere Möglichkeit zur regelmäßig wiederkehrenden Code-Ausführung einfallen zu lassen.

Die Verwendung der Funktion OnTimer



MQL5 bietet die besondere Funktion OnTimer, die nach Ablauf einer vorher eingestellten Anzahl von Sekunden regelmäßig aufgerufen wird. Die Einstellung der Sekundenzahl erfolgt mithilfe der FunktionEventSetTimer.

Danach kann das vorige Beispiel wie folgt umgeschrieben werden:

#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh> void MyFunction() { } int OnInit () { CChartObjectButton *button; button= new CChartObjectButton; button.Create( 0 , "button" , 0 , 10 , 10 , 100 , 20 ); button.Description( "Button text" ); EventSetTimer ( 1 ); return ( 0 ); } void OnTimer () { MyFunction(); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam== "button" ) Alert ( "Button click" ); }

In der Funktion OnInit werden eine Schaltfläche angelegt und ein Zeitraum im Umfang einer Sekunde bis zum Aufrufen der Funktion OnTimer festgelegt. Jede Sekunde erfolgt ein Aufruf der Funktion OnTimer, aus der wiederum ein regelmäßige Berechnungen erfordernder Code (die Funktion MyFunction) aufgerufen wird.

Dabei ist zu beachten, dass der Aufrufzeitraum OnTimer in Sekunden angegeben wird. Es ist ein anderes Vorgehen erforderlich, wenn die Funktion nach einer bestimmten Anzahl von Millisekunden aufgerufen werden soll. Bei diesem Vorgehen kommen benutzerdefinierte Ereignisse zum Einsatz.

Die Verwendung benutzerdefinierter Ereignisse



Benutzerdefinierte Ereignisse werden mit der Funktion EventChartCustom erzeugt, in deren Parametern der Bezeichner und die Parameter des Ereignisses festgelegt werden. Möglich ist die Festlegung von bis zu 65536 Bezeichnern für benutzerdefinierte Ereignisse, von 0 bis 65535. Bei Aufruf der Funktion EventChartCustom erweitert das Kompilierungsprogramm von MQL5 den Bezeichner automatisch um die Konstante CHARTEVENT_CUSTOM, um benutzerdefinierte Ereignisse von Ereignissen anderer Art zu unterscheiden. Somit erstreckt sich der tatsächliche Bereich für die Bezeichner benutzerdefinierter Ereignisse von CHARTEVENT_CUSTOM bis CHARTEVENT_CUSTOM + 65535 (CHARTEVENT_CUSTOM_LAST).

Weiter unten sehen wir ein Beispiel für den regelmäßigen Aufruf der Funktion MyFunction unter Verwendung benutzerdefinierter Ereignisse:

#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh> void MyFunction() { Sleep ( 200 ); EventChartCustom ( 0 , 0 , 0 , 0 , "" ); } int OnInit () { CChartObjectButton *button; button= new CChartObjectButton; button.Create( 0 , "button" , 0 , 10 , 10 , 100 , 20 ); button.Description( "Button text" ); MyFunction(); return ( 0 ); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam== "button" ) Alert ( "Button click" ); if (id== CHARTEVENT_CUSTOM ) MyFunction(); }

In diesem Beispiel erfolgt vor dem Verlassen der Funktion MyFunction eine Verzögerung um 200 ms (die Zeit bis zu ihrem turnusgemäßen Aufruf), und es wird ein benutzerdefiniertes Ereignis erzeugt. Die Funktion OnChartEvent verarbeitet die Ereignisreihe und ruft die Funktion MyFunction erneut auf, wenn sie auf ein benutzerdefiniertes Ereignis trifft. Auf diese Weise wird der regelmäßig wiederkehrende Aufruf der Funktion MyFunction umgesetzt, wobei die möglichen Aufrufintervalle in Millisekunden eingestellt werden können.

Praktischer Teil



Im Weiteren untersuchen wir sofort das Beispiel der Programmierung des Schlangenspiels.

Festlegung der Konstanten und der Stufenkarte



Die Stufenkarte (Map) befindet sich in der eigenen eingebetteten (Include) (Kopfzeilen-) Datei Snake.mqh und ist ein dreidimensionales Datenfeld namens game_level[6][20][20]. Die Stufenkarte (Map) befindet sich in der eigenen eingebetteten Kopfzeilendatei Snake.mqh und ist ein dreidimensionales Datenfeld namens game_level[6][20][20]. Jedes Datenfeldelement ist wiederum ein zweidimensionales Datenfeld mit der Beschreibung der jeweiligen Ebene. Hat das Datenfeldelement den Wert 9, so handelt es sich um ein Hindernis. Ist der Wert 1, 2 oder 3, so haben wir es entsprechend mit dem Kopf, dem Körper oder dem Schwanz der Schlange zu tun, deren Ausgangsposition auf dem Spielfeld festgelegt wird. Dem Datenfeld level können wir neue Stufen hinzufügen oder seine vorhandenen bearbeiten.

Außerdem werden in der Datei Snake.mqh die bei der Programmierung des Spiels verwendeten Konstanten festgelegt. Durch Änderung der Konstanten SPEED_SNAKE und MAX_LENGTH_SNAKE können beispielsweise die Geschwindigkeit der Schlange sowie ihre maximale Länge auf jeder Stufe herauf- bzw. herabgesetzt werden. Zu jeder Konstanten ist ein entsprechender Kommentar vorhanden.

#property copyright "Roman Martynyuk" #property link "http://www.mql5.com" #include <VirtualKeys.mqh> #include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include <ChartObjects\ChartObjectsBmpControls.mqh> #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh> #define CRASH_NO 0 #define CRASH_OBSTACLE_OR_SNAKE 1 #define CRASH_FOOD 2 #define DIRECTION_LEFT 0 #define DIRECTION_UP 1 #define DIRECTION_RIGHT 2 #define DIRECTION_DOWN 3 #define COUNT_COLUMNS ArrayRange(game_level, 2 ) #define COUNT_ROWS ArrayRange( game_ level, 1 ) #define COUNT_LEVELS ArrayRange( game_ level, 0 ) #define START_POS_X 0 #define START_POS_Y 0 #define SQUARE_WIDTH 20 #define SQUARE_HEIGHT 20 #define IMG_FILE_NAME_SQUARE "\\Images\\Games\\Snake\\square.bmp" #define IMG_FILE_NAME_OBSTACLE "\\Images\\Games\\Snake\\obstacle.bmp" #define IMG_FILE_NAME_SNAKE_HEAD_LEFT "\\Images\\Games\\Snake\\head_left.bmp" #define IMG_FILE_NAME_SNAKE_HEAD_UP "\\Images\\Games\\Snake\\head_up.bmp" #define IMG_FILE_NAME_SNAKE_HEAD_RIGHT "\\Images\\Games\\Snake\\head_right.bmp" #define IMG_FILE_NAME_SNAKE_HEAD_DOWN "\\Images\\Games\\Snake\\head_down.bmp" #define IMG_FILE_NAME_SNAKE_BODY "\\Images\\Games\\Snake\\body.bmp" #define IMG_FILE_NAME_SNAKE_TAIL_LEFT "\\Images\\Games\\Snake\\tail_left.bmp" #define IMG_FILE_NAME_SNAKE_TAIL_UP "\\Images\\Games\\Snake\\tail_up.bmp" #define IMG_FILE_NAME_SNAKE_TAIL_RIGHT "\\Images\\Games\\Snake\\tail_right.bmp" #define IMG_FILE_NAME_SNAKE_TAIL_DOWN "Games\\Snake\\tail_down.bmp" #define IMG_FILE_NAME_FOOD "Games\\Snake\food.bmp" #define SQUARE_BMP_LABEL_NAME "snake_square_%u_%u" #define OBSTACLE_BMP_LABEL_NAME "snake_obstacle_%u_%u" #define SNAKE_ELEMENT_BMP_LABEL_NAME "snake_element_%u" #define FOOD_BMP_LABEL_NAME "snake_food_%u" #define LEVEL_EDIT_NAME "snake_level_edit" #define LEVEL_EDIT_TEXT "Level: %u of %u" #define FOOD_LEFT_OVER_EDIT_NAME "snake_food_available_edit" #define FOOD_LEFT_OVER_EDIT_TEXT "Food left over: %u" #define LIVES_EDIT_NAME "snake_lives_edit" #define LIVES_EDIT_TEXT "Lives: %u" #define START_GAME_BUTTON_NAME "snake_start_game_button" #define START_GAME_BUTTON_TEXT "Start" #define PAUSE_GAME_BUTTON_NAME "snake_pause_game_button" #define PAUSE_GAME_BUTTON_TEXT "Pause" #define STOP_GAME_BUTTON_NAME "snake_stop_game_button" #define STOP_GAME_BUTTON_TEXT "Stop" #define CONTROL_WIDTH (COUNT_COLUMNS*(SQUARE_WIDTH- 1 )+ 1 )/ 3 #define CONTROL_HEIGHT 40 #define CONTROL_BACKGROUND C'240,240,240' #define CONTROL_COLOR Black #define STATUS_WIDTH (COUNT_COLUMNS*(SQUARE_WIDTH- 1 )+ 1 )/ 3 #define STATUS_HEIGHT 40 #define STATUS_BACKGROUND LemonChiffon #define STATUS_COLOR Black #define HEADER_BUTTON_NAME "snake_header_button" #define HEADER_BUTTON_TEXT "Snake" #define HEADER_WIDTH COUNT_COLUMNS*(SQUARE_WIDTH- 1 )+ 1 #define HEADER_HEIGHT 40 #define HEADER_BACKGROUND BurlyWood #define HEADER_COLOR Black #define COUNT_FOOD 3 #define LIVES_SNAKE 5 #define SPEED_SNAKE 100 #define MAX_LENGTH_SNAKE 15 #define MAX_LEVEL COUNT_LEVELS- 1 int game_level[][ 20 ][ 20 ]= { { { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 2 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 } } , { { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 9 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 } } , { { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 9 , 9 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 } } , { { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 9 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 9 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 } } , { { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 2 , 3 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 9 , 9 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 } } , { { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 1 , 2 , 3 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 9 , 9 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }, { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 } } };

Sehen wir uns zum Beispiel die Festlegung der Konstanten #define SQUARE_BMP_LABEL_NAME "snake_square_% u_% U“ einmal genauer an. Dazu legen wir das Spielfeld an. Jede Zelle des Spielfelds ist ein grafisches Symbol, das eine eindeutige Bezeichnung haben muss. Mithilfe dieser Konstanten wird die Zellenbezeichnung festgelegt, das Format der Zellenbezeichnung ist %u, was bedeutet, dass es sich um eine vorzeichenlose ganze Zahl handelt.

Wenn ein grafisches Symbol angelegt wird, ist dessen Bezeichnung wie folgt anzugeben: StringFormat (SQUARE_BMP_LABEL_NAME, 1,0), sodass sie „snake_square_1_0“ lautet.

Die Klassen



Für die Programmierung des Spiels wurden in seiner Hauptdatei „Snake.mq5“ zwei benutzerdefinierte Klassen angelegt.

Die Klasse ChartFieldElement:

class CChartFieldElement: public CChartObjectBmpLabel { private : int pos_x,pos_y; public : int GetPosX(){ return pos_x;} int GetPosY(){ return pos_y;} void SetPos( int val_pos_x, int val_pos_y) { pos_x=(val_pos_x==- 1 )?COUNT_COLUMNS- 1 :((val_pos_x==COUNT_COLUMNS)? 0 :val_pos_x); pos_y=(val_pos_y==- 1 )?COUNT_ROWS- 1 :((val_pos_y==COUNT_ROWS)? 0 :val_pos_y); } void Move( int start_pos_x, int start_pos_y) { X_Distance(start_pos_x+pos_x*SQUARE_WIDTH-pos_x+(SQUARE_WIDTH-X_Size())/ 2 ); Y_Distance(start_pos_y+pos_y*SQUARE_HEIGHT-pos_y+(SQUARE_HEIGHT-Y_Size())/ 2 ); } };

Die Klasse CChartFiledElement ist ein Ableger der Klasse CChartObjectBmpLabel, erweitert diese somit. Alle Objekte des Spielfeldes, z. B. die Zellen, Hindernisse sowie Kopf, Körper und Schwanz der Schlange und das Element „Futter“ sind Objekte dieser Klasse. Bei den Eigenschaften pos_x und pos_y handelt es sich um relative Koordinaten der Elemente auf dem Spielfeld, d. h. um die Nummern der Zeile und der Spalte, in denen das Element liegt. Die Methode SetPos legt diese Koordinaten fest. Die Methode Move wandelt die relativen Koordinaten in Abstände bezüglich der x- und y-Achsen in Bildpunkte (Pixel) um, und verlagert das Element. Dazu werden die Methoden X_Distance und YDistance der Klasse CChartObjectBmpLabel aufgerufen.

Die Klasse CSnakeGame:

class CSnakeGame { private : CArrayObj *square_obj_arr; CArrayObj *control_panel_obj_arr; CArrayObj *status_panel_obj_arr; CArrayObj *obstacle_obj_arr; CArrayObj *food_obj_arr; CArrayObj *snake_element_obj_arr; CChartObjectButton *header; int direction; int current_lives; int current_level; int header_left; int header_top; public : void CSnakeGame() { current_lives=LIVES_SNAKE; current_level= 0 ; header_left=START_POS_X; header_top=START_POS_Y; } void SetHeaderPos( int val_header_left, int val_header_top) { header_left=val_header_left; header_top=val_header_top; }; void SetDirection( int d){direction=d;} int GetDirection(){ return direction;} void CreateHeader(); void DeleteHeader(); void CreateField(); void FieldMoveOnChart(); void DeleteField(); void CreateObstacle(); void ObstacleMoveOnChart(); void DeleteObstacle(); void CreateSnake(); void SnakeMoveOnChart(); void SnakeMoveOnField(); void SetTrueSnake(); int Check(); void DeleteSnake(); void CreateFood(); void FoodMoveOnChart(); void FoodMoveOnField( int food_num); void DeleteFood(); void CreateControlPanel(); void ControlPanelMoveOnChart(); void DeleteControlPanel(); void CreateStatusPanel(); void StatusPanelMoveOnChart(); void DeleteStatusPanel(); void AllMoveOnChart(); void Init(); void Deinit(); void StartGame(); void PauseGame(); void StopGame(); void ResetGame(); void NextLevel(); };

Bei der Klasse CSnakeGame handelt es sich um die Hauptklasse des Spiels, sie beinhaltet die Felder und die Methoden zur Umsetzung der Erstellung, Verlagerung und Löschung von Spielelementen. Wie wir sehen, werden am Anfang der Klasse Felder für den Aufbau dynamischer Datenfelder mit Adressenverweisen für Spielelemente deklariert. In dem Feld snake_element_obj_arr werden zum Beispiel die Adressenverweise der Schlangenelemente gespeichert. Die Kennziffer Null des Datenfeldes snake_element_obj_arr steht für den Kopf der Schlange, die letzte Kennziffer für ihren Schwanz. Wenn man das weiß, lässt sich die Schlange auf dem Spielfeld ganz einfach bewegen.

Im Weiteren werden alle Methoden der Klasse CSnakeGame festgelegt. Die Methoden werden auf der Grundlage der im „theoretischen Teil“ dieses Beitrags dargelegten Theorie umgesetzt.

Bearbeiten der Kopfzeile

void CSnakeGame::CreateHeader( void ) { header= new CChartObjectButton; header.Create( 0 ,HEADER_BUTTON_NAME, 0 ,header_left,header_top,HEADER_WIDTH,HEADER_HEIGHT); header.BackColor(HEADER_BACKGROUND); header.Color(HEADER_COLOR); header.Description(HEADER_BUTTON_TEXT); header.Selectable( true ); } void CSnakeGame::DeleteHeader( void ) { delete header; }

Bearbeiten des Spielfeldes

void CSnakeGame::CreateField() { int i,j; CChartFieldElement *square_obj; square_obj_arr= new CArrayObj(); for (i= 0 ;i<COUNT_ROWS;i++) for (j= 0 ;j<COUNT_COLUMNS;j++) { square_obj= new CChartFieldElement(); square_obj.Create( 0 , StringFormat (SQUARE_BMP_LABEL_NAME,i,j), 0 , 0 , 0 ); square_obj.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_SQUARE); square_obj.SetPos(j,i); square_obj_arr.Add(square_obj); } FieldMoveOnChart(); ChartRedraw (); } void CSnakeGame::FieldMoveOnChart() { CChartFieldElement *square_obj; int i; i= 0 ; while ((square_obj=square_obj_arr.At(i))!= NULL ) { square_obj.Move(header_left,header_top+HEADER_HEIGHT); i++; } ChartRedraw (); } void CSnakeGame::DeleteField() { delete square_obj_arr; ChartRedraw (); }

Bearbeiten der Hindernisse

void CSnakeGame::CreateObstacle() { int i,j; CChartFieldElement *obstacle_obj; obstacle_obj_arr= new CArrayObj(); for (i= 0 ;i<COUNT_ROWS;i++) for (j= 0 ;j<COUNT_COLUMNS;j++) if (game_level[current_level][i][j]== 9 ) { obstacle_obj= new CChartFieldElement(); obstacle_obj.Create( 0 , StringFormat (OBSTACLE_BMP_LABEL_NAME,i,j), 0 , 0 , 0 ); obstacle_obj.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_OBSTACLE); obstacle_obj.SetPos(j,i); obstacle_obj_arr.Add(obstacle_obj); } ObstacleMoveOnChart(); ChartRedraw (); } void CSnakeGame::ObstacleMoveOnChart() { CChartFieldElement *obstacle_obj; int i; i= 0 ; while ((obstacle_obj=obstacle_obj_arr.At(i))!= NULL ) { obstacle_obj.Move(header_left,header_top+HEADER_HEIGHT); i++; } ChartRedraw (); } void CSnakeGame::DeleteObstacle() { delete obstacle_obj_arr; ChartRedraw (); }

Bearbeiten der Schlange

void CSnakeGame::CreateSnake() { int i,j; CChartFieldElement *snake_element_obj,*snake_arr[]; ArrayResize (snake_arr, 3 ); snake_element_obj_arr= new CArrayObj(); for (i= 0 ;i<COUNT_COLUMNS;i++) for (j= 0 ;j<COUNT_ROWS;j++) if (game_level[current_level][i][j]== 1 || game_level[current_level][i][j]== 2 || game_level[current_level][i][j]== 3 ) { snake_element_obj= new CChartFieldElement(); snake_element_obj.Create( 0 , StringFormat (SNAKE_ELEMENT_BMP_LABEL_NAME,game_level[current_level][i][j]), 0 , 0 , 0 ); snake_element_obj.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_SNAKE_BODY); snake_element_obj.SetPos(j,i); snake_arr[game_level[current_level][i][j]- 1 ]=snake_element_obj; } snake_element_obj_arr.Add(snake_arr[ 0 ]); snake_element_obj_arr.Add(snake_arr[ 1 ]); snake_element_obj_arr.Add(snake_arr[ 2 ]); SnakeMoveOnChart(); SetTrueSnake(); ChartRedraw (); } void CSnakeGame::SnakeMoveOnChart() { CChartFieldElement *snake_element_obj; int i; i= 0 ; while ((snake_element_obj=snake_element_obj_arr.At(i))!= NULL ) { snake_element_obj.Move(header_left,header_top+HEADER_HEIGHT); i++; } ChartRedraw (); } void CSnakeGame::SnakeMoveOnField() { int prev_x,prev_y,next_x,next_y,check; CChartFieldElement *snake_head_obj,*snake_body_obj,*snake_tail_obj; snake_head_obj=snake_element_obj_arr.At( 0 ); prev_x=snake_head_obj.GetPosX(); prev_y=snake_head_obj.GetPosY(); switch (direction) { case DIRECTION_LEFT:snake_head_obj.SetPos(prev_x- 1 ,prev_y); break ; case DIRECTION_UP:snake_head_obj.SetPos(prev_x,prev_y- 1 ); break ; case DIRECTION_RIGHT:snake_head_obj.SetPos(prev_x+ 1 ,prev_y); break ; case DIRECTION_DOWN:snake_head_obj.SetPos(prev_x,prev_y+ 1 ); break ; } snake_head_obj.Move(header_left,header_top+HEADER_HEIGHT); check=Check(); snake_body_obj=snake_element_obj_arr.Detach(snake_element_obj_arr.Total()- 2 ); next_x=snake_body_obj.GetPosX(); next_y=snake_body_obj.GetPosY(); snake_body_obj.SetPos(prev_x,prev_y); snake_body_obj.Move(header_left,header_top+HEADER_HEIGHT); prev_x=next_x; prev_y=next_y; snake_element_obj_arr.Insert(snake_body_obj, 1 ); if (check>=CRASH_FOOD) { snake_body_obj= new CChartFieldElement(); snake_body_obj.Create( 0 , StringFormat (SNAKE_ELEMENT_BMP_LABEL_NAME,snake_element_obj_arr.Total()+ 1 ), 0 , 0 , 0 ); snake_body_obj.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_SNAKE_BODY); snake_body_obj.SetPos(prev_x,prev_y); snake_body_obj.Move(header_left,header_top+HEADER_HEIGHT); snake_element_obj_arr.Insert(snake_body_obj,snake_element_obj_arr.Total()- 1 ); if (snake_element_obj_arr.Total()!=MAX_LENGTH_SNAKE) { FoodMoveOnField(check-CRASH_FOOD); } else EventChartCustom ( 0 , 2 , 0 , 0 , "" ); } else { snake_tail_obj=snake_element_obj_arr.At(snake_element_obj_arr.Total()- 1 ); snake_tail_obj.SetPos(prev_x,prev_y); snake_tail_obj.Move(header_left,header_top+HEADER_HEIGHT); } SetTrueSnake(); ChartRedraw (); EventChartCustom ( 0 , 0 , 0 , 0 , "" ); Sleep (SPEED_SNAKE); } void CSnakeGame::SetTrueSnake() { CChartFieldElement *snake_head,*snake_body,*snake_tail; int total,x1,x2,y1,y2; total=snake_element_obj_arr.Total(); snake_head=snake_element_obj_arr.At( 0 ); x1=snake_head.GetPosX(); y1=snake_head.GetPosY(); snake_body=snake_element_obj_arr.At( 1 ); x2=snake_body.GetPosX(); y2=snake_body.GetPosY(); if (x1-x2== 1 || x1-x2==-(COUNT_COLUMNS- 1 )) { snake_head.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_SNAKE_HEAD_RIGHT); direction=DIRECTION_RIGHT; } else if (y1-y2== 1 || y1-y2==-(COUNT_ROWS- 1 )) { snake_head.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_SNAKE_HEAD_DOWN); direction=DIRECTION_DOWN; } else if (x1-x2==- 1 || x1-x2==COUNT_COLUMNS- 1 ) { snake_head.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_SNAKE_HEAD_LEFT); direction=DIRECTION_LEFT; } else { snake_head.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_SNAKE_HEAD_UP); direction=DIRECTION_UP; } snake_body=snake_element_obj_arr.At(total- 2 ); x1=snake_body.GetPosX(); y1=snake_body.GetPosY(); snake_tail=snake_element_obj_arr.At(total- 1 ); x2=snake_tail.GetPosX(); y2=snake_tail.GetPosY(); if (x1-x2== 1 || x1-x2==-(COUNT_COLUMNS- 1 )) snake_tail.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_SNAKE_TAIL_RIGHT); else if (y1-y2== 1 || y1-y2==-(COUNT_ROWS- 1 )) snake_tail.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_SNAKE_TAIL_DOWN); else if (x1-x2==- 1 || x1-x2==COUNT_COLUMNS- 1 ) snake_tail.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_SNAKE_TAIL_LEFT); else snake_tail.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_SNAKE_TAIL_UP); } int CSnakeGame::Check() { int i; CChartFieldElement *snake_head_obj,*snake_element_obj,*obstacle_obj,*food_obj; snake_head_obj=snake_element_obj_arr.At( 0 ); i= 0 ; while ((obstacle_obj=obstacle_obj_arr.At(i))!= NULL ) { if (snake_head_obj.GetPosX()==obstacle_obj.GetPosX() && snake_head_obj.GetPosY()==obstacle_obj.GetPosY()) { EventChartCustom ( 0 , 1 , 0 , 0 , "" ); return CRASH_OBSTACLE_OR_SNAKE; } i++; } i= 0 ; while ((food_obj=food_obj_arr.At(i))!= NULL ) { if (snake_head_obj.GetPosX()==food_obj.GetPosX() && snake_head_obj.GetPosY()==food_obj.GetPosY()) { food_obj.Background(true); return (CRASH_FOOD+i); } i++; } i= 3 ; while ((snake_element_obj=snake_element_obj_arr.At(i))!= NULL ) { if (snake_element_obj_arr.At(i+ 1 )== NULL ) break ; if (snake_head_obj.GetPosX()==snake_element_obj.GetPosX() && snake_head_obj.GetPosY()==snake_element_obj.GetPosY()) { EventChartCustom ( 0 , 1 , 0 , 0 , "" ); snake_element_obj.Background(true); return CRASH_OBSTACLE_OR_SNAKE; } i++; } return CRASH_NO; } void CSnakeGame::DeleteSnake() { delete snake_element_obj_arr; ChartRedraw (); }

Nach der Verlagerung des Schlangenkopfes prüft die Funktion Check(), ob es zu einem Zusammenstoß gekommen ist, und gibt den entsprechenden Bezeichner für den Zusammenstoß aus.

Die Funktion SetTrueSnake() sorgt für die korrekte Abbildung des Kopfes und des Schwanzes der Schlange in Abhängigkeit von der Lage der ihnen am nächsten liegenden Elemente.

Bearbeiten der Elemente, die als Schlangenfutter dienen



void CSnakeGame::CreateFood() { int i; CChartFieldElement *food_obj; MathSrand ( uint ( TimeLocal ())); food_obj_arr= new CArrayObj(); i= 0 ; while (i<COUNT_FOOD) { food_obj= new CChartFieldElement; food_obj.Create( 0 , StringFormat (FOOD_BMP_LABEL_NAME,i), 0 , 0 , 0 ); food_obj.BmpFileOn(IMG_FILE_NAME_FOOD); food_obj_arr.Add(food_obj); FoodMoveOnField(i); i++; } } void CSnakeGame::FoodMoveOnChart() { CChartFieldElement *food_obj; int i; i= 0 ; while ((food_obj=food_obj_arr.At(i))!= NULL ) { food_obj.Move(header_left,header_top+HEADER_HEIGHT); i++; } ChartRedraw (); } void CSnakeGame::FoodMoveOnField( int food_num) { int i,j,k,n,m; CChartFieldElement *snake_element_obj,*food_obj; CChartObjectEdit *edit_obj; edit_obj=status_panel_obj_arr.At( 1 ); edit_obj.Description( StringFormat (spaces2+FOOD_LEFT_OVER_EDIT_TEXT,MAX_LENGTH_SNAKE-snake_element_obj_arr.Total())); bool b; b=false; k= 0 ; while (true) { i=( int )( MathRand ()/ 32767.0 *(COUNT_ROWS- 1 )); j=( int )( MathRand ()/ 32767.0 *(COUNT_COLUMNS- 1 )); n= 0 ; while ((snake_element_obj=snake_element_obj_arr.At(n))!= NULL ) { if (j!=snake_element_obj.GetPosX() && i!=snake_element_obj.GetPosY()) b=true; else { b=false; break ; } n++; } if (b==true) { n= 0 ; while ((food_obj=food_obj_arr.At(n))!= NULL ) { if (j!=food_obj.GetPosX() && i!=food_obj.GetPosY()) b=true; else { b=false; break ; } n++; } } if (b==true && game_level[current_level][i][j]!= 9 ) break ; k++; } food_obj=food_obj_arr.At(food_num); food_obj.Background(false); food_obj.SetPos(j,i); food_obj.Move(header_left,header_top+HEADER_HEIGHT); ChartRedraw (); } void CSnakeGame::DeleteFood() { delete food_obj_arr; ChartRedraw (); }

Die Anordnung des „Futters“ auf dem Spielfeld erfolgt zufällig unter der Bedingung, dass die Zellen des Feldes, in denen das Futter platziert werden soll, keine anderen Elemente enthalten.

Bearbeiten der Zustandsanzeige

void CSnakeGame::CreateStatusPanel() { CChartObjectEdit *edit_obj; status_panel_obj_arr= new CArrayObj(); edit_obj= new CChartObjectEdit; edit_obj.Create( 0 ,LEVEL_EDIT_NAME, 0 , 0 , 0 ,CONTROL_WIDTH,CONTROL_HEIGHT); edit_obj.BackColor(STATUS_BACKGROUND); edit_obj.Color(STATUS_COLOR); edit_obj.Description( StringFormat (spaces6+LEVEL_EDIT_TEXT,current_level,MAX_LEVEL)); edit_obj.Selectable(false); edit_obj.ReadOnly(true); status_panel_obj_arr.Add(edit_obj); edit_obj= new CChartObjectEdit; edit_obj.Create( 0 ,FOOD_LEFT_OVER_EDIT_NAME, 0 , 0 , 0 ,CONTROL_WIDTH,CONTROL_HEIGHT); edit_obj.BackColor(STATUS_BACKGROUND); edit_obj.Color(STATUS_COLOR); edit_obj.Description( StringFormat (spaces2+FOOD_LEFT_OVER_EDIT_TEXT,MAX_LENGTH_SNAKE- 3 )); edit_obj.Selectable(false); edit_obj.ReadOnly(true); status_panel_obj_arr.Add(edit_obj); edit_obj= new CChartObjectEdit; edit_obj.Create( 0 ,LIVES_EDIT_NAME, 0 , 0 , 0 ,CONTROL_WIDTH,CONTROL_HEIGHT); edit_obj.BackColor(STATUS_BACKGROUND); edit_obj.Color(STATUS_COLOR); edit_obj.Description( StringFormat (spaces8+LIVES_EDIT_TEXT,current_lives)); edit_obj.Selectable(false); edit_obj.ReadOnly(true); status_panel_obj_arr.Add(edit_obj); StatusPanelMoveOnChart(); ChartRedraw (); } void CSnakeGame::StatusPanelMoveOnChart() { CChartObjectEdit *edit_obj; int x,y,i; x=header_left; y=header_top+HEADER_HEIGHT+COUNT_ROWS*(SQUARE_HEIGHT- 1 )+ 1 ; i= 0 ; while ((edit_obj=status_panel_obj_arr.At(i))!= NULL ) { edit_obj.X_Distance(x+i*CONTROL_WIDTH); edit_obj.Y_Distance(y); i++; } ChartRedraw (); } void CSnakeGame::DeleteStatusPanel() { delete status_panel_obj_arr; ChartRedraw (); }

Bearbeiten des Bedienfeldes

void CSnakeGame::CreateControlPanel() { CChartObjectButton *button_obj; control_panel_obj_arr= new CArrayObj(); button_obj= new CChartObjectButton; button_obj.Create( 0 ,START_GAME_BUTTON_NAME, 0 , 0 , 0 ,CONTROL_WIDTH,CONTROL_HEIGHT); button_obj.BackColor(CONTROL_BACKGROUND); button_obj.Color(CONTROL_COLOR); button_obj.Description(START_GAME_BUTTON_TEXT); button_obj.Selectable(false); control_panel_obj_arr.Add(button_obj); button_obj= new CChartObjectButton; button_obj.Create( 0 ,PAUSE_GAME_BUTTON_NAME, 0 , 0 , 0 ,CONTROL_WIDTH,CONTROL_HEIGHT); button_obj.BackColor(CONTROL_BACKGROUND); button_obj.Color(CONTROL_COLOR); button_obj.Description(PAUSE_GAME_BUTTON_TEXT); button_obj.Selectable(false); control_panel_obj_arr.Add(button_obj); button_obj= new CChartObjectButton; button_obj.Create( 0 ,STOP_GAME_BUTTON_NAME, 0 , 0 , 0 ,CONTROL_WIDTH,CONTROL_HEIGHT); button_obj.BackColor(CONTROL_BACKGROUND); button_obj.Color(CONTROL_COLOR); button_obj.Description(STOP_GAME_BUTTON_TEXT); button_obj.Selectable(false); control_panel_obj_arr.Add(button_obj); ControlPanelMoveOnChart(); ChartRedraw (); } void CSnakeGame::ControlPanelMoveOnChart() { CChartObjectButton *button_obj; int x,y,i; x=header_left; y=header_top+HEADER_HEIGHT+COUNT_ROWS*(SQUARE_HEIGHT- 1 )+ 1 ; i= 0 ; while ((button_obj=control_panel_obj_arr.At(i))!= NULL ) { button_obj.X_Distance(x+i*CONTROL_WIDTH); button_obj.Y_Distance(y+CONTROL_HEIGHT); i++; } ChartRedraw (); } void CSnakeGame::DeleteControlPanel() { delete control_panel_obj_arr; ChartRedraw (); }

Verlagern aller Spielelemente sowie Bereitstellung und Bereinigung des Spiels

void CSnakeGame::AllMoveOnChart() { FieldMoveOnChart(); StatusPanelMoveOnChart(); ControlPanelMoveOnChart(); ObstacleMoveOnChart(); SnakeMoveOnChart(); FoodMoveOnChart(); } void CSnakeGame::Init() { CreateHeader(); CreateField(); CreateStatusPanel(); CreateControlPanel(); CreateObstacle(); CreateSnake(); CreateFood(); ChartRedraw (); } void CSnakeGame::Deinit() { DeleteFood(); DeleteSnake(); DeleteObstacle(); DeleteControlPanel(); DeleteStatusPanel(); DeleteField(); DeleteHeader(); }

Steuerung des Spiels

void CSnakeGame::StartGame() { return ; } void CSnakeGame::PauseGame() { return ; } void CSnakeGame::StopGame() { CChartObjectEdit *edit_obj; current_level= 0 ; current_lives=LIVES_SNAKE; edit_obj=status_panel_obj_arr.At( 0 ); edit_obj.Description( StringFormat (spaces6+LEVEL_EDIT_TEXT,current_level,MAX_LEVEL)); edit_obj=status_panel_obj_arr.At( 2 ); edit_obj.Description( StringFormat (spaces8+LIVES_EDIT_TEXT,current_lives)); DeleteFood(); DeleteSnake(); DeleteObstacle(); CreateObstacle(); CreateSnake(); CreateFood(); } void CSnakeGame::ResetGame() { CChartObjectEdit *edit_obj; if (current_lives- 1 ==- 1 )StopGame(); else { current_lives--; edit_obj=status_panel_obj_arr.At( 2 ); edit_obj.Description( StringFormat (spaces8+LIVES_EDIT_TEXT,current_lives)); DeleteFood(); DeleteSnake(); CreateSnake(); CreateFood(); } } void CSnakeGame::NextLevel() { CChartObjectEdit *edit_obj; current_lives=LIVES_SNAKE; if (current_level+ 1 >MAX_LEVEL)StopGame(); else { current_level++; edit_obj=status_panel_obj_arr.At( 0 ); edit_obj.Description( StringFormat (spaces6+LEVEL_EDIT_TEXT,current_level,MAX_LEVEL)); edit_obj=status_panel_obj_arr.At( 2 ); edit_obj.Description( StringFormat (spaces8+LIVES_EDIT_TEXT,current_lives)); DeleteFood(); DeleteSnake(); DeleteObstacle(); CreateObstacle(); CreateSnake(); CreateFood(); } }

Verarbeiten von Ereignissen (endgültiger Programmcode)

CSnakeGame snake_field; int OnInit () { snake_field.Init(); EventSetTimer ( 1 ); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { snake_field.Deinit(); } void OnTimer () { if ( ObjectFind ( 0 ,START_GAME_BUTTON_NAME)>= 0 && ObjectGetInteger ( 0 ,START_GAME_BUTTON_NAME, OBJPROP_STATE )==true) ObjectSetInteger ( 0 ,START_GAME_BUTTON_NAME, OBJPROP_STATE ,false); if ( ObjectFind ( 0 ,PAUSE_GAME_BUTTON_NAME)>= 0 && ObjectGetInteger ( 0 ,PAUSE_GAME_BUTTON_NAME, OBJPROP_STATE )==true) ObjectSetInteger ( 0 ,PAUSE_GAME_BUTTON_NAME, OBJPROP_STATE ,false); if ( ObjectFind ( 0 ,STOP_GAME_BUTTON_NAME)>= 0 && ObjectGetInteger ( 0 ,STOP_GAME_BUTTON_NAME, OBJPROP_STATE )==true) ObjectSetInteger ( 0 ,STOP_GAME_BUTTON_NAME, OBJPROP_STATE ,false); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { long x,y; static bool press_key=true; static bool press_button=false; static bool move=false; if (id== CHARTEVENT_KEYDOWN && press_key==false) { if ((lparam==VK_LEFT) && (snake_field.GetDirection()!=DIRECTION_LEFT && snake_field.GetDirection()!=DIRECTION_RIGHT)) snake_field.SetDirection(DIRECTION_LEFT); else if ((lparam==VK_RIGHT) && (snake_field.GetDirection()!=DIRECTION_LEFT && snake_field.GetDirection()!=DIRECTION_RIGHT)) snake_field.SetDirection(DIRECTION_RIGHT); else if ((lparam==VK_DOWN) && (snake_field.GetDirection()!=DIRECTION_UP && snake_field.GetDirection()!=DIRECTION_DOWN)) snake_field.SetDirection(DIRECTION_DOWN); else if ((lparam==VK_UP) && (snake_field.GetDirection()!=DIRECTION_UP && snake_field.GetDirection()!=DIRECTION_DOWN)) snake_field.SetDirection(DIRECTION_UP); press_key=true; } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam==START_GAME_BUTTON_NAME && press_button==false) { Sleep ( 1000 ); EventChartCustom ( 0 , 0 , 0 , 0 , "" ); press_button=true; } else if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam==PAUSE_GAME_BUTTON_NAME) { press_button=false; } else if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam==STOP_GAME_BUTTON_NAME) { snake_field.StopGame(); press_key=true; press_button=false; } else if (id== CHARTEVENT_CUSTOM && press_button==true) { snake_field.SnakeMoveOnField(); press_key=false; } else if (id== CHARTEVENT_CUSTOM + 1 ) { snake_field.ResetGame(); Sleep ( 1000 ); press_key=true; press_button=false; } else if (id== CHARTEVENT_CUSTOM + 2 ) { snake_field.NextLevel(); Sleep ( 1000 ); press_key=true; press_button=false; } else if (id== CHARTEVENT_OBJECT_DRAG && sparam==HEADER_BUTTON_NAME) { x= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_XDISTANCE ); y= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_YDISTANCE ); snake_field.SetHeaderPos(x,y); snake_field.AllMoveOnChart(); } }

Die beiden statischen Variablen press_key und press_button werden in der Ereignisverarbeitungsfunktion OnChartEvent eingerichtet.

Der Spielbeginn ist möglich, wenn der Wert der Variablen press_button = „false“ ist. Nach Betätigung der Schaltfläche „Start“ erhält die Variable press_button den Wert „true“ (wodurch die wiederholte Ausführung des Codes zum Starten des Spiels verhindert wird) und behält ihn bis zum Eintreten eines der folgenden Ereignisse:

Neustart der aktuellen Stufe;

Übergang zur nächsten Stufe;

Spielunterbrechung (Betätigen der Schaltfläche „Pause“);

Beendigung des Spiels (Betätigen der Schaltfläche „Stop“).

Eine Richtungsänderung bei der Verlagerung der Schlange ist nur dann möglich, wenn sie rechtwinklig zu der aktuellen Richtung erfolgt, sowie nachdem die Schlange mindestens eine Verlagerung auf dem Spielfeld vollzogen hat (dafür sorgt die Variable press_key) Diese Bedingungen spiegeln sich auch bei der Verarbeitung des Ereignisses CHARTEVENT_KEYDOWN (Betätigung einer Tastaturtaste) wider.

Bei der Verlagerung der Kopfzeile wird das Ereignis CHARTEVENT_OBJECT_DRAG erzeugt, anhand dessen die Felder header_left und header_top der Klasse CSnakeGame eingestellt werden. Entsprechend den Werten dieser Felder erfolgt die Verlagerung der übrigen Spielelemente.

Die Verlagerung des Spielfeldes erfolgt wie in dem Beispiel TradePad_Sample.

Fazit



In diesem Beitrag haben wir uns mit einem Beispiel für die Programmierung eines Schlangenspiels in MQL5 befasst.



Sie haben die Standardbibliothek, und zwar insbesondere die Klassen der Steuerelemente, dazu die Besonderheiten der Klasse CArrayObj sowie einige Verfahren für den regelmäßigen Aufruf der Funktion mit der Möglichkeit der Verarbeitung von Ereignissen kennengelernt.

Unten können Sie eine gepackte Datei mit einem Musterschlangenspiel herunterladen. Dieses Archiv muss in den Ordner terminal_data_folder entpackt werden.