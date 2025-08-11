Нейросети в трейдинге: Декомпозиция вместо масштабирования (Окончание)

Введение

Финансовые рынки сегодня — это не просто поле для встреч продавца и покупателя, а сложная динамическая экосистема, где каждый тик цены — результат мгновенного взаимодействия сотен факторов. Здесь нет места случайности в привычном смысле этого слова: за кажущимся хаосом скрываются закономерности, пусть и облечённые в сложные, многослойные формы. Именно умение распознать эти скрытые структуры и предугадать их развитие определяет успех трейдера или алгоритмической системы. В предыдущих статьях мы познакомились с фреймворком SSCNN (Spatial-Sequential Convolutional Neural Network). За этим, на первый взгляд, громоздким названием скрывается весьма стройная и изящная концепция, объединяющая пространственные и временные зависимости в единый вычислительный алгоритм.

В основе SSCNN лежит идея, что временной ряд — это развёрнутый во времени отпечаток многомерных процессов. Каждый момент времени связан не только с прошлым и будущим, но и с параллельными структурами — внутренними пространствами признаков, которые изменяются синхронно или с задержкой.

Чтобы уловить эти связи, модель использует каскад блоков, способных извлекать локальные паттерны, и модулей последовательной обработки, которые удерживают и аккумулируют контекст. Ключевым звеном здесь является модуль Attention-based Normalization — комбинация внимания и нормализации, которая позволяет системе акцентироваться на действительно значимых участках данных, одновременно стабилизируя процесс обучения. Благодаря такой архитектуре, SSCNN способна не только анализировать сигналы с разной степенью детализации, но и адаптироваться к изменяющейся структуре данных, что особенно важно для финансовых инструментов с их непостоянной волатильностью и сменой рыночных режимов.

Ещё одним важным преимуществом является модульность. Архитектура SSCNN легко масштабируется и настраивается под конкретную задачу — будь то краткосрочное прогнозирование ценового импульса или поиск долгосрочных циклов. Концепция слоистого восприятия данных, где каждый уровень модели выделяет свою порцию признаков и передаёт её следующему, даёт гибкость и устойчивость.

В предыдущих публикациях мы подробно разобрали, как эти идеи были воплощены в коде и интегрировали их в среду MQL5, создав основу для полноценной торговой системы.

Теперь же мы подходим к завершающему этапу, где теория должна встретиться с практикой в её самом требовательном проявлении. Нам предстоит собрать отдельные блоки в целостную архитектуру фреймворка и оценить, как SSCNN обрабатывает и интерпретирует рыночные данные. Мы проверим эффективность реализованных решений в условиях, максимально приближенных к реальной торговле. Этот шаг важен не только для того, чтобы измерить точность прогнозов или устойчивость модели, но и для того, чтобы понять, насколько глубоко её алгоритмы чувствуют рынок, различают скрытые структуры и способны распознавать смену контекста. Ведь в конечном счёте успех любой торговой системы определяется не блеском архитектуры, а тем, как она справляется с шумом, неожиданными всплесками и коварными поворотами графиков.





Энкодер

В предыдущих работах мы построили отдельные блоки архитектуры SSCNN, и сегодня начинаем их соединять в едином Энкодере — том самом узле, где множество потоков информации (долгосрочные тренды, сезонные паттерны, краткосрочные флуктуации и пространственные взаимосвязи) аккуратно раскладываются, упорядочиваются, генерируются их проекции на заданный горизонт планирования и затем сливаются в единое прогнозное представление.

Класс CNeuronSSCNNEncoder воплощает эту идею в коде. Его задача — не просто последовательно вызвать набор модулей, а синхронизировать их работу: выделить каждую компоненту по своей логике, экстраполировать её на требуемый горизонт, спрогнозировать соответствующие статистики и только затем собрать всё это в богатое, структурированное представление для финальной полиномиальной регрессии. Энкодер управляет потоками данных, организует транспонирования там, где это необходимо для корректной работы по фазам, и гарантирует, что каждый результат работы отдельной подсистемы попадёт в своё место конкатенации в нужном формате. Структура класса представлена ниже.

class CNeuronSSCNNEncoder : public CNeuronTransposeOCL { protected : CNeuronPeriodNorm cLongNorm; CNeuronConvOCL cLongExtrapolate; CNeuronTransposeOCL cLongMeanSTDevTransp; CNeuronBaseOCL cLongMeanExtrapolate; CNeuronTransposeVRCOCL cSeasonTransp; CNeuronAttentNorm cSeasonNorm; CNeuronTransposeVRCOCL cUnSeasonTransp; CNeuronConvOCL cSeasonExtrapolate; CNeuronConvOCL cSeasonMeanExtrapolate; CNeuronAttentNorm cShortNorm; CNeuronConvOCL cShortExtrapolate; CNeuronConvOCL cShortMeanExtrapolate; CNeuronSAttentNorm cSpatialNorm; CNeuronConvOCL cSpatialExtrapolate; CNeuronConvOCL cSpatialMeanExtrapolate; CNeuronBaseOCL cConcatenated; CNeuronTransposeOCL cTranspose; CNeuronPolynomialRegression cFusion; virtual bool feedForward(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) override ; virtual bool updateInputWeights(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) override ; virtual bool calcInputGradients(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) override ; public : CNeuronSSCNNEncoder( void ) {}; ~CNeuronSSCNNEncoder( void ) {}; virtual bool Init( uint numOutputs, uint myIndex, COpenCLMy *open_cl, uint units_count, uint variables, uint forecast, uint season_period, uint short_period, ENUM_OPTIMIZATION optimization_type, uint batch); virtual bool Save( const int file_handle) override ; virtual bool Load( const int file_handle) override ; virtual int Type( void ) override const { return defNeuronSSCNNEncoder; } virtual void TrainMode( bool flag) override ; virtual void SetOpenCL(COpenCLMy *obj) override ; virtual bool WeightsUpdate(CNeuronBaseOCL *source, float tau) override ; virtual void SetActivationFunction(ENUM_ACTIVATION value) override { } };

Рабочая цепочка внутри Энкодера аккуратно выстроена. Все внутренние объекты объявлены статично, поэтому конструктор и деструктор класса остаются пустыми, а фактическая сборка вычислительного графа выполняется централизовано в методе Init.

bool CNeuronSSCNNEncoder::Init( uint numOutputs, uint myIndex, COpenCLMy *open_cl, uint units_count, uint variables, uint forecast, uint season_period, uint short_period, ENUM_OPTIMIZATION optimization_type, uint batch) { if (!CNeuronTransposeOCL::Init(numOutputs, myIndex, open_cl, units_count + forecast, variables, optimization_type, batch)) return false ; activation = None;

Алгоритм метода начинает с инициализации родительского класса CNeuronTransposeOCL, в который передаются базовые параметры создаваемой архитектуры. Этот вызов подготавливает общую инфраструктуру — выделение глобальных буферов, установку размеров тензоров и привязку OpenCL-контекста.

Обратите внимание, что размерность тензора результатов указывается в виде суммы длины анализируемой последовательности и горизонта планирования. Здесь становится очевидно, что на выходе модуля мы планируем получить очищенные исходные данные и необходимый прогноз в едином сопоставимом представлении.

Сразу после базовой инициализации мы явно отключаем функцию активацию у текущего слоя (activation = None), поскольку Энкодер работает с числовыми представлениями и статистиками.

Далее переходим к инициализации внутренних объектов. Первой идет долгосрочная ветвь — cLongNorm. Здесь создаётся модуль нормализации по периодам, который готовит устойчивую компоненту ряда (тренд).

int index = 0 ; if (!cLongNorm.Init( 0 , index, OpenCL, 1 , units_count, iWindow, optimization, iBatch)) return false ;

Затем инициализируем cLongExtrapolate — блок экстраполяции тренда, который будет расширять долгосрочную компоненту на горизонт прогноза.

index++; if (!cLongExtrapolate.Init( 0 , index, OpenCL, units_count, units_count, iCount, iWindow, 1 , optimization, iBatch)) return false ; cLongExtrapolate.SetActivationFunction(None);

Здесь следует обратить внимание, что в авторской реализации для экстраполяции данных используется матрица обучаемых параметров E.

Мы же в своей реализации для выполнения указанной функции решили использовать сверточный слой без функции активации. Сверточный слой при нулевой активации — это тоже линейный оператор, но с дополнительными преимуществами инженерного характера. Свертки дают параметрическое разрежение (shared weights), аппаратно оптимизированы, а так же естественным образом описывают локальные и квазилокальные преобразования, которые часто встречаются во временных рядах.

После того как мы экстраполировали остатки долгосрочной компоненты, наступает очередь экстраполяции самих средних значений. Практический нюанс в том, что CNeuronPeriodNorm возвращает тензор, в котором значения записаны парами — среднее и дисперсия. Вместо того чтобы выполнять явную деконкатенацию и копирование данных, мы воспользовались аккуратным приёмом: простым транспонированием тензора.

Транспонирование перестраивает данные так, что конвейер последовательно выстраивает отдельные последовательности всех средних и всех дисперсий, причём последовательность средних оказывается первой. Это даёт возможность передать транспонированный тензор напрямую в модуль экстраполяции средних. По существу мы используем свойство порядка элементов в памяти, чтобы получить логически разделённые потоки данных минимальными усилиями.

index++; if (!cLongMeanSTDevTransp.Init( 0 , index, OpenCL, iWindow, 2 , optimization, iBatch)) return false ; if (!cLongMeanSTDevTransp.getGradient().Fill( 0 )) return false ; index++; if (!cLongMeanExtrapolate.Init( 0 , index, OpenCL, Neurons(), optimization, iBatch)) return false ; cLongExtrapolate.SetActivationFunction(None); if (!cLongMeanExtrapolate.getPrevOutput().Fill( 1 )) return false ;

Но здесь есть ещё два узких, но важных момента, о которых стоит заранее позаботиться. Первый — защита от загрязнения градиентов дисперсий. Поскольку наш модуль экстраполяции работает только со средними, нам нужно гарантировать, что в память градиентов для дисперсий не попадут случайные значения, способные исказить дальнейший обратный проход. В реализации это просто и надёжно решается на этапе инициализации: буфер градиентов транспонирующего объекта обнуляется. Так мы явно снимаем любую историческую наэлектризованность памяти и исключаем влияние мусорных значений на σ².

Второй момент — сама экстраполяция средних. В оригинальной формулировке авторы используют простое заполнение тензора полученными значениями. Мы же пошли по инженерно-экономичному пути: для получения нужного заполненного тензора мы используем внешнее произведение (outer product) в простом виде. Берём вектор-столбец средних µ размера N•1 и умножаем его на вектор-строку единиц размера 1•M. Результат — матрица N•M, где каждая строка является копией соответствующего µi. Это делает копирование значений в тензор нужного размера без явных циклов. Практические преимущества такого решения очевидны: это линейная операция, легко распараллеливаемая на GPU, она экономна по памяти и ясно транслируется в OpenCL.

В итоге, при минимальном коде и с малыми накладными расходами мы получаем чистый, понятный и эффективно реализуемый механизм экстраполяции средних значений. Он сохраняет семантику авторского замысла (линейная проекция по времени), но делает её более экономной и хорошо приспособленной к параллельным вычислениям на OpenCL.

Следующей идёт ветвь сезонности. Сначала объект cSeasonTransp настраивает транспонирование по циклам: мы группируем данные по фазам одного цикла, используя параметр season_period. Это облегчает последующую операцию отбора одинаковых фаз и позволяет использовать универсальный модуль нормализации с коэффициентами внимания CNeuronAttentNorm.

index++; if (!cSeasonTransp.Init( 0 , index, OpenCL, iWindow, units_count / season_period, season_period, optimization, iBatch)) return false ; index++; if (!cSeasonNorm.Init( 0 , index, OpenCL, season_period, cSeasonTransp.GetCount(), iWindow, optimization, iBatch)) return false ; index++; if (!cUnSeasonTransp.Init( 0 , index, OpenCL, iWindow, season_period, cSeasonTransp.GetCount(), optimization, iBatch)) return false ;

Объект cSeasonNorm извлекает сезонную компоненту и нормализует остаточные значения, а cUnSeasonTransp вернёт данные к исходной ориентации перед экстраполяцией. Непосредственно экстраполяция сезонных компонент осуществляется объектами cSeasonExtrapolate и cSeasonMeanExtrapolate.

index++; if (!cSeasonExtrapolate.Init( 0 , index, OpenCL, units_count, units_count, iCount, iWindow, 1 , optimization, iBatch)) return false ; cSeasonExtrapolate.SetActivationFunction(None); index++; if (!cSeasonMeanExtrapolate.Init( 0 , index, OpenCL, season_period, season_period, iCount, iWindow, 1 , optimization, iBatch)) return false ; cSeasonMeanExtrapolate.SetActivationFunction(None);

Краткосрочная ветвь задаётся похожим набором модулей, но без транспонирования данных. Объект cShortNorm выделяет локальные, быстрые эффекты по окну short_period, cShortExtrapolate строит их прогноз, а cShortMeanExtrapolate — прогноз статистик краткосрочного слоя. Обратите внимание, что в параметрах инициализации объекта экстраполяции средних значений мы используем cShortNorm.GetUnits() для согласования форматов — это гарантирует, что последующие блоки корректно принимают выходы нормализатора как входы.

index++; if (!cShortNorm.Init( 0 , index, OpenCL, units_count / short_period, short_period, iWindow, optimization, iBatch)) return false ; index++; if (!cShortExtrapolate.Init( 0 , index, OpenCL, units_count, units_count, iCount, iWindow, 1 , optimization, iBatch)) return false ; cShortExtrapolate.SetActivationFunction(None); index++; if (!cShortMeanExtrapolate.Init( 0 , index, OpenCL, cShortNorm.GetUnits(), cShortNorm.GetUnits(), iCount, iWindow, 1 , optimization, iBatch)) return false ; cShortMeanExtrapolate.SetActivationFunction(None); index++;

Далее инициализируется пространственная ветвь: cSpatialNorm — это модуль S-AttnNorm, который выделяет пространственно согласованные паттерны между унитарными последовательностями отдельных признаков.

if (!cSpatialNorm.Init( 0 , index, OpenCL, units_count, variables, optimization, iBatch)) return false ; index++; if (!cSpatialExtrapolate.Init( 0 , index, OpenCL, units_count, units_count, iCount, iWindow, 1 , optimization, iBatch)) return false ; cSpatialExtrapolate.SetActivationFunction(None); index++; if (!cSpatialMeanExtrapolate.Init( 0 , index, OpenCL, units_count, units_count, iCount, 1 , iWindow, optimization, iBatch)) return false ; cSpatialMeanExtrapolate.SetActivationFunction(None); index++;

За ним следуют cSpatialExtrapolate и cSpatialMeanExtrapolate, которые прогнозируют пространственную компоненту и её статистики на заданный горизонт.

Все прогнозные компоненты и их статистики затем собираются в единый тензор cConcatenated. Здесь мы явно умножаем размерность тензора на восемь, потому что на выходе каждой ветви формируется пара структура + остаток (Rlt, μlt, Rse, μse, Rst, μst, Rsi, μsi), то есть восемь потоков информации на единицу.

if (!cConcatenated.Init( 0 , index, OpenCL, 8 * Neurons(), optimization, iBatch)) return false ; index++; if (!cTranspose.Init( 0 , index, OpenCL, 8 * iWindow, iCount, optimization, iBatch)) return false ;

Получившийся широкий тензор затем транспонируется модулем cTranspose, чтобы привести данные в формат, ожидаемый финальным слоем фьюжна.

Последним шагом инициализации является cFusion — это наш модуль полиномиальный регрессор (фьюжн), который принимает на вход объединённый набор признаков размером 8*iWindow и выдаёт сжатое, но информативное представление длиной iWindow для каждого временного шага. Именно здесь реализуется схема сочетание мультипликативных и аддитивных эффектов между компонентами.

index++; if (!cFusion.Init( 0 , index, OpenCL, iCount, 8 * iWindow, iWindow, optimization, iBatch)) return false ; return true ; }

На каждом этапе мы контролируем процесс инициализации объектов и в случае возникновения ошибки метод возвращает false. Такое защищённое программирование позволяет немедленно остановить сборку Энкодера при любой проблеме. Если все модули успешно созданы и сконфигурированы, метод завершает работу с результатом true, сигнализируя о готовности Энкодера к работе.

После инициализации структуры объекта мы переходим к организации прямого прохода Энкодера в методе feedForward, где каждый модуль появляется в нужный момент и передаёт эстафету дальше. Метод организован пошагово и отражает логику обработки четырёх компонент: долгосрочной, сезонной, краткосрочной и пространственной, затем собирает всё в единый вектор признаков и передаёт его на полиномиальный фьюжн. В коде это видно ясно: на каждом шаге мы вызываем FeedForward для соответствующего блока, проверяем успешность и переходим далее — если где-то что-то пошло не так, функция возвращает false и цепочка останавливается.

bool CNeuronSSCNNEncoder::feedForward(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) { if (!cLongNorm.FeedForward(NeuronOCL)) return false ; if (!cLongExtrapolate.FeedForward(cLongNorm.AsObject())) return false ; if (!cLongMeanSTDevTransp.FeedForward(cLongNorm.GetMeanSTDevs())) return false ; if (!MatMul(cLongMeanSTDevTransp.getOutput(), cLongMeanExtrapolate.getPrevOutput(), cLongMeanExtrapolate.getOutput(), 1 , 1 , iCount, iWindow, true )) return false ;

Сначала запускается долгосрочная ветвь. Вызов cLongNorm.FeedForward вычисляет нормализованную долгосрочную компоненту анализируемых данных — это подготовительный шаг, который отделяет тренд от локальных эффектов. Далее cLongExtrapolate.FeedForward берёт результат нормализации и строит прогноз остатков долгосрочной компоненты на требуемый горизонт. Здесь важно отметить, что модуль получает уже структурированные данные от cLongNorm.

Затем необходимо экстраполировать статистики — средние и стандартные отклонения. Для этого сначала транспонируется тензор статистик cLongMeanSTDevTransp, чтобы собрать последовательности средних отдельно от дисперсий (о приёме с транспонированием мы говорили ранее). После этого выполняется матричное умножение. Здесь мы фактически проецируем транспонированные статистики в необходимы нам формат, используя вектор-строку. Реализация даёт желаемое поведение репликации средних по горизонту без лишних копирований.

Далее стартует сезонная ветвь. Сначала cSeasonTransp проводит транспонирование анализируемых данных по фазам цикла — это подготовка к фазово-ориентированной нормализации

if (!cSeasonTransp.FeedForward(cLongNorm.AsObject())) return false ; if (!cSeasonNorm.FeedForward(cSeasonTransp.AsObject())) return false ; if (!cUnSeasonTransp.FeedForward(cSeasonNorm.AsObject())) return false ; if (!cSeasonExtrapolate.FeedForward(cUnSeasonTransp.AsObject())) return false ; if (!cSeasonMeanExtrapolate.FeedForward(cSeasonNorm.GetMeans())) return false ;

Затем cSeasonNorm выполняет Attention-based Normalization по циклам, выделяя релевантные фазовые позиции. Обратное транспонирование cUnSeasonTransp возвращает данные в исходную форму, готовую для экстраполяции. После этого cSeasonExtrapolate получает восстановленные сезонные остатки и прогнозирует их, а cSeasonMeanExtrapolate экстраполирует средние сезонных компонент, полученные из нормализатора.

Краткосрочная ветвь следует похожему сценарию:

cShortNorm берёт уже очищенные от сезонности данные и выделяет локальные, быстрые эффекты;

берёт уже от сезонности данные и выделяет локальные, быстрые эффекты; cShortExtrapolate прогнозирует эти краткосрочные остатки;

прогнозирует эти краткосрочные остатки; cShortMeanExtrapolate формирует прогнозы их статистик.

if (!cShortNorm.FeedForward(cUnSeasonTransp.AsObject())) return false ; if (!cShortExtrapolate.FeedForward(cShortNorm.AsObject())) return false ; if (!cShortMeanExtrapolate.FeedForward(cShortNorm.GetMeans())) return false ;

Обратите внимание, что передача данных из сезонной ветви в краткосрочную — сознательное решение: сначала убрать крупные циклы, затем ловить локальные всплески.

Следом идёт пространственная ветвь. Модуль cSpatialNorm анализирует наборы рядов во временном срезе и выделяет пространственно согласованные структуры. Затем cSpatialExtrapolate и cSpatialMeanExtrapolate выполняют прогноз пространственных остатков и их статистик, соответственно.

if (!cSpatialNorm.FeedForward(cShortNorm.AsObject())) return false ; if (!cSpatialExtrapolate.FeedForward(cSpatialNorm.AsObject())) return false ; if (!cSpatialMeanExtrapolate.FeedForward(cSpatialNorm.GetMeans())) return false ;

Такая последовательность гарантирует, что пространственная нормализация видит локальные эффекты, уже очищенные от тренда и сезонности.

Когда все ветви дали свои прогнозы, идёт аккуратная сборка признаков. Первый вызов метода конкатенации Concat объединяет экстраполированные остатки и средние для долгосрочной и сезонной ветвей в широкий буфер.

if (!Concat(cLongExtrapolate.getOutput(), cLongMeanExtrapolate.getOutput(), cSeasonExtrapolate.getOutput(), cSeasonMeanExtrapolate.getOutput(), cConcatenated.getOutput(), iCount, iCount, iCount, iCount, iWindow)) return false ; if (!Concat(cConcatenated.getOutput(), cShortExtrapolate.getOutput(), cShortMeanExtrapolate.getOutput(), cConcatenated.getPrevOutput(), 4 * iCount, iCount, iCount, iWindow)) return false ; if (!Concat(cConcatenated.getPrevOutput(), cSpatialExtrapolate.getOutput(), cSpatialMeanExtrapolate.getOutput(), cConcatenated.getOutput(), 6 * iCount, iCount, iCount, iWindow)) return false ;

Далее второй вызов Concat добавляет краткосрочные данные, расширяя накопленный тензор. Третий вызов метода конкатенации дополняет результат пространственными компонентами.

Наконец следует этап фьюжна. Предварительно cTranspose приводит широкий тензор анализируемых данных к форме, пригодной для полиномиального регрессора — это перестановка размерностей признаков и временных шагов, которое делает структуру данных удобной для последующей агрегации. А модуль cFusion запускает сам полиномиальный фьюжн: комбинацию аддитивных и мультипликативных путей, которая даёт сжатое, но информативное представление прогноза.

if (!cTranspose.FeedForward(cConcatenated.AsObject())) return false ; if (!cFusion.FeedForward(cTranspose.AsObject())) return false ; return CNeuronTransposeOCL::feedForward(cFusion.AsObject()); }

Заканчивается алгоритм прямого прохода вызовом одноименного метода родительского класса CNeuronTransposeOCL, который приводит тензор результатов в набор унитарных последовательностей отдельных признаков, пригодную для анализа последующими нейронными слоями модели.

На каждом шаге код строго проверяет результат выполнения операций. И это не формализм, а осознанная защита: любое исключение, ошибка выделения буфера или неверный формат тут же прекращают выполнение, что облегчает отладку и делает поведение модели безопасным в продакшене.

С архитектурной точки зрения порядок вызовов отражает принцип снизу вверх: сначала извлекаем и экстраполируем грубые, устойчивые компоненты, затем последовательность компонентов более высокого разрешения, затем исследуем пространственные связи и, наконец, аккуратно сливаем всё в фьюжн. Такой стиль упрощает трассировку ошибок, даёт явную семантику каждому блоку и делает возможной поэтапную валидацию качества — от тренда до локальных всплесков.

Если рассматривать метод прямого прохода в качестве сценария, где мы последовательно выводим актёров на сцену. То в этом контексте calcInputGradients — это мгновение после спектакля, когда нужно аккуратно разобрать реквизит, собрать замечания режиссёра и вернуть энергию ошибки назад к каждому модулю, позволяя ему скорректировать своё поведение.

bool CNeuronSSCNNEncoder::calcInputGradients(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) { if (!NeuronOCL) return false ;

В теле метода сразу проверяем валидность указателя на объект исходных данных NeuronOCL. Простая и необходимая защита: без корректного указателя никто не знает, куда возвращать градиенты, поэтому мы аккуратно выходим при ошибке.

Далее начинается фаза фьюжна. Поскольку на прямом проходе финальным шагом был полиномиальный фьюжн и транспонирование, в обратном порядке сначала снимаем градиенты с этих модулей.

if (!CNeuronTransposeOCL::calcInputGradients(cFusion.AsObject())) return false ; if (!cTranspose.CalcHiddenGradients(cFusion.AsObject())) return false ; if (!cConcatenated.CalcHiddenGradients(cTranspose.AsObject())) return false ;

Вызываем одноименный метод родительского класса CNeuronTransposeOCL, который передаёт ошибку от внешнего контекста в модуль полиномиальной регрессии. Затем спускаем градиенты до уровня объекта транспонирования cTranspose. И наконец, передаем полученные значения в объект широкого тензора конкатенации результатов всех компонент cConcatenated.

Далее нам предстоит последовательно распаковывают вклад каждой компоненты, выполнив последовательную деконкатенацию (DeConcat), чтобы распилить общий градиент на составляющие.

if (!DeConcat(cConcatenated.getPrevOutput(), cSpatialExtrapolate.getGradient(), cSpatialMeanExtrapolate.getGradient(), cConcatenated.getGradient(), 6 * iCount, iCount, iCount, iWindow)) return false ; if (!DeConcat(cConcatenated.getGradient(), cShortExtrapolate.getGradient(), cShortMeanExtrapolate.getGradient(), cConcatenated.getPrevOutput(), 4 * iCount, iCount, iCount, iWindow)) return false ; if (!DeConcat(cLongExtrapolate.getGradient(), cLongMeanExtrapolate.getGradient(), cSeasonExtrapolate.getGradient(), cSeasonMeanExtrapolate.getGradient(), cConcatenated.getGradient(), iCount, iCount, iCount, iCount, iWindow)) return false ;

Первыми извлекаем градиенты для пространственной ветви (cSpatialExtrapolate и cSpatialMeanExtrapolate) из cConcatenated. Следующие два вызова метода DeConcat разбирают градиенты для краткосрочной, сезонной и для долгосрочной компонент. По сути, единый широкий буфер рассылается по адресатам: каждый модуль получает ровно ту долю градиента, которую он породил на прямом проходе.

Теперь начинается последовательное снятие градиентов по ветвям в логическом порядке, обратном их построению. Для пространственной ветви сначала передаём градиенты статистик — это перенос ошибки от блока прогнозирования средних пространственной компоненты в модуль нормализации, который отвечал за эти средние.

if (!cSpatialNorm.GetMeans().CalcHiddenGradients(cSpatialMeanExtrapolate.AsObject())) return false ; if (!cSpatialNorm.CalcHiddenGradients(cSpatialExtrapolate.AsObject())) return false ;

Затем метод cSpatialNorm.CalcHiddenGradients снимает градиент с основной Spatial-ветви и подготавливает его к передаче вниз.

Краткосрочная ветвь требует аккуратности: сначала cShortNorm.CalcHiddenGradients передаёт градиент пространственной нормализации в нормализатор краткосрочных эффектов.

if (!cShortNorm.CalcHiddenGradients(cSpatialNorm.AsObject())) return false ; CBufferFloat* temp = cShortNorm.getGradient(); if (!cShortNorm.SetGradient(cShortNorm.getPrevOutput(), false ) || !cShortNorm.CalcHiddenGradients(cShortExtrapolate.AsObject()) || !SumAndNormilize(temp, cShortNorm.getGradient(), temp, iWindow, false , 0 , 0 , 0 , 1 ) || !cShortNorm.SetGradient(temp, false )) return false ; if (!cShortNorm.GetMeans().CalcHiddenGradients(cShortMeanExtrapolate.AsObject())) return false ;

Затем нам необходимо получить градиент ошибки от объекта экстраполяции данных. И чтобы не потерять ранее полученные значения, мы сохраняем текущий указатель буфер градиентов ошибки в локальную переменную temp. Дальше идёт хитрый приём: мы временно меняем текущий указатель буфера градиентов нормализатора на свободный объект того же размера. А затем вычисляем градиенты относительно модуля экстраполяции. После этого мы суммируем значения двух информационных потоков и возвращаем указатели на буферы данных в исходное состояние. В завершении работы блока распределения градиентов ошибки краткосрочной компоненты возвращаем погрешность от блока прогнозирования средних краткосрочной ветви обратно в путь, который их породил.

Сезонная ветвь обрабатывается по аналогичной схеме, но с дополнительным транспонированием.

if (!cUnSeasonTransp.CalcHiddenGradients(cShortNorm.AsObject())) return false ; temp = cUnSeasonTransp.getGradient(); if (!cUnSeasonTransp.SetGradient(cUnSeasonTransp.getPrevOutput(), false ) || !cUnSeasonTransp.CalcHiddenGradients(cSeasonExtrapolate.AsObject()) || !SumAndNormilize(temp, cUnSeasonTransp.getGradient(), temp, iWindow, false , 0 , 0 , 0 , 1 ) || !cUnSeasonTransp.SetGradient(temp, false )) return false ; if (!cSeasonNorm.GetMeans().CalcHiddenGradients(cSeasonMeanExtrapolate.AsObject())) return false ; if (!cSeasonNorm.CalcHiddenGradients(cUnSeasonTransp.AsObject())) return false ; if (!cSeasonTransp.CalcHiddenGradients(cSeasonNorm.AsObject())) return false ;

Сначала cUnSeasonTransp.CalcHiddenGradients возвращает градиенты из краткосрочной нормализации к блоку обратного транспонирования. Снова применён приём с временным буфером: сохраняем в temp, переключаем градиент на свободный буфер, вычисляем CalcHiddenGradients, аккумулируем и возвращаем результат в cUnSeasonTransp. Это гарантирует корректное суммирование вкладов и согласование масштабов.

После этого переносим ошибки вниз в Seasonal-Normalizer и распаковывает транспонирование — то есть возвращаемся к формату, в котором данные приходили из долгосрочного нормализатора.

Долгосрочная ветвь содержит самый деликатный фрагмент — обратное матричное умножение для статистик. В методе MatMulGrad мы выполняем обратную операцию по отношению к умножению векторов из прямого прохода: это вычисляет вклад ошибки в транспонированный буфер cLongMeanSTDevTransp из cLongMeanExtrapolate. Фактически мы распределяем градиенты по средним, учитывая структуру репликации, которую мы использовали при экстраполяции средних. Затем направляет полученные градиенты в модуль нормализации.

if (!MatMulGrad(cLongMeanSTDevTransp.getOutput(), cLongMeanSTDevTransp.getGradient(), cLongMeanExtrapolate.getPrevOutput(), cLongMeanExtrapolate.getGradient(), cLongMeanExtrapolate.getGradient(), 1 , 1 , iCount, iWindow, true )) return false ; if (!cLongNorm.GetMeanSTDevs().CalcHiddenGradients(cLongMeanSTDevTransp.AsObject())) return false ; if (!cLongNorm.CalcHiddenGradients(cSeasonTransp.AsObject())) return false ; temp = cLongNorm.getGradient(); if (!cLongNorm.SetGradient(cLongNorm.getPrevOutput(), false ) || !cLongNorm.CalcHiddenGradients(cLongExtrapolate.AsObject()) || !SumAndNormilize(temp, cLongNorm.getGradient(), temp, iWindow, false , 0 , 0 , 0 , 1 ) || !cLongNorm.SetGradient(temp, false )) return false ;

После этого cLongNorm.CalcHiddenGradients передаёт накопленные градиенты из сезонной транспозиции назад в долгосрочный нормализатор, и мы снова применяем приём с временным буфером. Это обеспечивает аккумулирование вкладов от экстраполяции остатка долгосрочной компоненты и от других зависимых модулей, не теряя промежуточных результатов.

Наконец, законченная цепочка обратной передачи передаёт градиенты дальше, в предыдущий слой (NeuronOCL). Это естественная точка выхода для ошибки: после всех внутренних перерасчётов Энкодер отдал корректно сформированный вклад предыдущему звену вычислительной графа.

if (!NeuronOCL.CalcHiddenGradients(cLongNorm.AsObject())) return false ; return true ; }

По ходу метода все вызовы обёрнуты проверкой результатов. Это не просто надёжность — это политика fail-fast: на раннем этапе улавливаем проблему, чтобы избежать тонких несогласованностей в буферах, которые потом было бы трудно отследить. Важные приёмы, которые повторяются во всём методе и заслуживают отдельного внимания:

использование временных буферов данных для аккумулирования частичных градиентов,

переключение активного градиентного буфера, чтобы не потерять данные,

вызов SumAndNormilize для корректного объединения вкладов по размерности окна.

Всё это нужно, чтобы гарантировать математическую корректность обратного прохода при минимуме лишних копирований и с учётом ограничений параллельной архитектуры

В сухом остатке: метод аккуратно идёт по обратному порядку прямого прохода, распаковывает конкатенированные буферы, распределяет градиенты по ветвям, аккумулирует многократные источники вклада через временные буферы и нормализацию, и в конце возвращает ошибку назад на уровень ниже. Такой порядок гарантирует, что каждый модуль получает именно тот градиент, который он породил, и что суммарная корректировка будет состоятельной и стабильно сходимой при обучении.

После того как градиенты собраны и аккуратно распределены по всем ветвям Энкодера, наступает финальная фаза — собственно обновление обучаемых параметров. В нашем коде это сведено к последовательным вызовам одноимённых методов внутренних компонентов: каждый модуль сам отвечает за то, как применить накопленный градиент к своим весам.

bool CNeuronSSCNNEncoder::updateInputWeights(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) { if (!cLongNorm.UpdateInputWeights(NeuronOCL)) return false ; if (!cLongExtrapolate.UpdateInputWeights(cLongNorm.AsObject())) return false ; if (!cSeasonNorm.UpdateInputWeights(cSeasonTransp.AsObject())) return false ; if (!cSeasonExtrapolate.UpdateInputWeights(cUnSeasonTransp.AsObject())) return false ; if (!cSeasonMeanExtrapolate.UpdateInputWeights(cSeasonNorm.GetMeans())) return false ; if (!cShortNorm.UpdateInputWeights(cUnSeasonTransp.AsObject())) return false ; if (!cShortExtrapolate.UpdateInputWeights(cShortNorm.AsObject())) return false ; if (!cShortMeanExtrapolate.UpdateInputWeights(cShortNorm.GetMeans())) return false ; if (!cSpatialNorm.UpdateInputWeights(cShortNorm.AsObject())) return false ; if (!cSpatialExtrapolate.UpdateInputWeights(cSpatialNorm.AsObject())) return false ; if (!cSpatialMeanExtrapolate.UpdateInputWeights(cSpatialNorm.GetMeans())) return false ; if (!cFusion.UpdateInputWeights(cTranspose.AsObject())) return false ; return true ; }

В итоге метод updateInputWeights — это лаконичный, но мощный диспетчер: он просто идёт по списку компонентов, делегирует им ответственность за свои веса и аккуратно собирает статусы выполнения. Такой подход сохраняет модульность, облегчает тестирование и упрощает расширение архитектуры: при добавлении новых обучаемых компонентов достаточно вставить их обновление в нужное место в этой цепочке.

На этом мы завершаем подробное рассмотрение логики построения Энкодера. Полный исходный код класса CNeuronSSCNNEncoder и всех его методов представлен во вложении и может служить опорой при внедрении или модификации.





Объект верхнего уровня

Фреймворк SSCNN изначально задумывался как композиция из цепочки Энкодеров, каждый из которых углубляет анализ и повышает степень абстракции признаков. На практике это даёт возможность сначала выровнять и извлечь очевидные компоненты (тренд, сезонность, локальные всплески), а затем последовательно работать со всё более богатым и сжатым представлением, выделяя тонкие взаимосвязи. Именно для управления такой последовательностью мы и вводим объект верхнего уровня CNeuronSSCNN, унаследованный от CNeuronSCNN.

Класс служит диспетчером: он инкапсулирует последовательность Энкодеров, организует поток тензоров между ними, решает вопросы согласования размеров и форматов, обеспечивая корректный прямой и обратный проход по всей цепочке.

class CNeuronSSCNN : public CNeuronSCNN { protected : virtual bool feedForward(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) override ; virtual bool calcInputGradients(CNeuronBaseOCL *NeuronOCL) override ; public : CNeuronSSCNN( void ) {}; ~CNeuronSSCNN( void ) {}; virtual bool Init( uint numOutputs, uint myIndex, COpenCLMy *open_cl, uint units_count, uint variables, uint forecast, uint season_period, uint short_period, uint layers, ENUM_OPTIMIZATION optimization_type, uint batch) override ; virtual int Type( void ) override const { return defNeuronSSCNN; } };

Стоит отметить, что поведение CNeuronSSCNN полностью соответствует логике, унаследованной от родительского класса — мы не изобретаем новый алгоритм, а лишь явно указываем, какие именно Энкодеры используются в новой конфигурации. Причина переопределения класса сугубо прагматическая: нужно закрепить конкретный тип Энкодера и его параметры для последовательного построения нескольких уровней. В новых методах мы выполняем лишь точечные изменения — подменяем типы и форматы используемых Энкодеров, не трогая саму вычислительную логику. Поэтому сейчас нет смысла детально рассматривать алгоритмы, уже разобранные ранее — их реализация остаётся прежней. Полный исходный код класса и всех его методов доступен во вложении.





Обучение модели

Несколько слов о процессе обучения модели. Мы сохраняем двухэтапную стратегию: сначала мощное офлайн-обучение, затем тонкая онлайн-донастройка в рабочем режиме. Чтобы ускорить офлайн-этап, мы сознательно упростили представление состояния среды в Энкодере состояния окружающей среды и исключили обучение вспомогательных прогнозных модулей — это даёт заметный выигрыш по скорости подготовки, но снижает репрезентативность начального представления. Процесс обучения реализован в методе Train.

void Train( void ) { int start = iBarShift (Symb.Name(), TimeFrame, Start); int end = iBarShift (Symb.Name(), TimeFrame, End); int bars = CopyRates (Symb.Name(), TimeFrame, 0 , start, Rates);

Сначала метод вычисляет индексы начала и конца обучающего окна, а затем загружает исторические данные из терминала. Это стандартная подготовка данных: нам нужны сырые цены и метки времени, на которых будут строиться все последующие признаки и выборки.

if (!RSI.BufferResize(bars) || !CCI.BufferResize(bars) || !ATR.BufferResize(bars) || !MACD.BufferResize(bars)) { PrintFormat ( "%s -> %d" , __FUNCTION__ , __LINE__ ); ExpertRemove (); return ; }

Следующий блок проверяет, удалось ли изменить размер буферов для индикаторов. Если хотя бы один буфер не удалось выделить, мы выводим отладочное сообщение и корректно завершаем работу эксперта (ExpertRemove), чтобы не продолжать в неконсистентном состоянии.

Далее идёт цикл ожидания расчёта индикаторов. Мы проверяем, посчитаны ли индикаторы в течение ограниченного числа итераций. Это защищает от ситуаций, когда данные ещё не готовы: вместо того, чтобы стартовать с неполными данными, мы даём системе время, но не вечно. При превышении лимита — выводим сообщение и завершаем работу.

int count = - 1 ; bool calculated = false ; do { count++; calculated = (RSI. BarsCalculated () >= bars && CCI. BarsCalculated () >= bars && ATR. BarsCalculated () >= bars && MACD. BarsCalculated () >= bars ); Sleep ( 100 ); count++; } while (!calculated && count < 100 ); if (!calculated) { PrintFormat ( "%s -> %d The training data has not been loaded" , __FUNCTION__ , __LINE__ ); ExpertRemove (); return ; } RSI.Refresh(); CCI.Refresh(); ATR.Refresh(); MACD.Refresh(); if (! ArraySetAsSeries (Rates, true )) { PrintFormat ( "%s -> %d" , __FUNCTION__ , __LINE__ ); ExpertRemove (); return ; } bars -= end + HistoryBars + NForecast; if (bars < 0 ) { PrintFormat ( "%s -> %d" , __FUNCTION__ , __LINE__ ); ExpertRemove (); return ; }

После этого обновляем индикаторы методом Refres и выставляем массив Rates в режим Series, чтобы обращения по индексам работали в привычном порядке для исторических данных. Затем корректируем число доступных баров. Это учитывает, что для каждого обучающего примера нам нужны HistoryBars предыдущих значений и запас на прогноз NForecast. Если результата получается меньше нуля — это сигнал, что данных мало, и мы прекращаем работу.

Подготавливаем рабочие векторы и флаг досрочной остановки. Также отмечаем текущее время — это понадобится для периодического обновления UI и контроля времени.

vector < float > result, target, neg_target; bool Stop = false ; uint ticks = GetTickCount ();

Главный цикл обучения — по эрам (epoch). Он идёт до тех пор, пока не достигнут предел Epochs, не вызван IsStopped (внешний стоп) или не поднят флаг Stop из-за внутренней ошибки. В начале каждой эпохи очищаем внутреннее состояние Энкодера.

for ( int epoch = 0 ; (epoch < Epochs && ! IsStopped () && !Stop); epoch ++) { if (!cEncoder.Clear()) { PrintFormat ( "%s -> %d" , __FUNCTION__ , __LINE__ ); ExpertRemove (); return ; }

Внутри эпохи идёт цикл по позициям posit, который идёт от старта к концу исторического окна. Для каждой позиции сначала готовим исходные данные вызовом CreateBuffers — это формирует State и Time буферы, которые затем подаются в сеть. Затем формируем вектор состояния счёта и генерируем эталонное действие.

for ( int posit = start - HistoryBars - NForecast - 1 ; posit >= end; posit--) { if (!CreateBuffers(posit, GetPointer (bState), GetPointer (bTime), Result)) { PrintFormat ( "%s -> %d" , __FUNCTION__ , __LINE__ ); ExpertRemove (); return ; } const vector < float > account = SampleAccount( GetPointer (bState), datetime (bTime[ 0 ])); const vector < float > target_action = OraculAction(account, Result); if (!bAccount.AssignArray(account)) { PrintFormat ( "%s -> %d" , __FUNCTION__ , __LINE__ ); ExpertRemove (); return ; }

Мы используем гибридное обучение — по сигналам вознаграждения и эталонной траектории с заглядыванием в будущее.

Далее начинается прямой проход. Сначала Энкодер состояния окружающей среды формирует представление текущего состояния рынка.

if (!cEncoder.feedForward((CBufferFloat*) GetPointer (bState), 1 , false , (CBufferFloat*) GetPointer (bTime))) { PrintFormat ( "%s -> %d" , __FUNCTION__ , __LINE__ ); Stop = true ; break ; }

Затем Actor выдаёт действие агента. А Critic оценивает качество действия в текущем состоянии.

if (!cActor.feedForward( GetPointer (bAccount), 1 , false , GetPointer (cEncoder), LatentLayer)) { PrintFormat ( "%s -> %d" , __FUNCTION__ , __LINE__ ); Stop = true ; break ; } if (!cCritic.feedForward( GetPointer (cActor), - 1 , GetPointer (cEncoder), LatentLayer)) { PrintFormat ( "%s -> %d" , __FUNCTION__ , __LINE__ ); Stop = true ; break ; }

Все вызовы защищены проверками — при ошибке немедленно прерываем и ставим флаг Stop.

Блок Study — это основной шаг обновления на основе вознаграждения. Мы получаем действие Агента и формируем вознаграждение. Интересная деталь — если reward отрицателен, мы умножаем его на 2, то есть усиливаем штрафы за плохие решения. Такое усиление ускоряет обучение на примерах ошибок, но требует осторожности: слишком агрессивный штраф может дестабилизировать обучение.

cActor.getResults(Action); double equity = bAccount[ 2 ] * bAccount[ 0 ] * EtalonBalance / ( 1 + bAccount[ 1 ]); double reward = CheckAction(Action, equity, posit - NForecast + 1 ) / EtalonBalance; if (reward < 0 ) reward *= 2 ; Result.Clear(); if (!Result.Add( float (reward))) { PrintFormat ( "%s -> %d" , __FUNCTION__ , __LINE__ ); Stop = true ; break ; } if (!cCritic.backProp(Result, GetPointer (cEncoder), LatentLayer) || !cEncoder.backPropGradient((CBufferFloat*) NULL , NULL , LatentLayer, true ) || !cActor.backPropGradient( GetPointer (cEncoder), LatentLayer, - 1 , true ) ) { PrintFormat ( "%s -> %d" , __FUNCTION__ , __LINE__ ); Stop = true ; break ; }

Затем выполняем последовательный обратный проход: сначала Critic, затем Encoder и Actor. Это классическая схема Actor-Critic: Критик обновляется по ошибке оценки ценности, а затем сигнал идёт в Актор и Энкодер. Здесь важно учитывать порядок: Critic -> Encoder -> Actor, чтобы градиенты корректно прокатились по общей графовой структуре.

Далее идёт Oracul этап — обучение эталонной траектории. Снова выполняем прямой проход через Энкодер и Актор, ведь немногим ранее мы обновили их параметры и результат анализа того же состояния окружающей среды ожидаемо будет иной.

if (!cEncoder.feedForward((CBufferFloat*) GetPointer (bState), 1 , false , (CBufferFloat*) GetPointer (bTime))) { PrintFormat ( "%s -> %d" , __FUNCTION__ , __LINE__ ); Stop = true ; break ; } if (!cActor.feedForward( GetPointer (bAccount), 1 , false , GetPointer (cEncoder), LatentLayer)) { PrintFormat ( "%s -> %d" , __FUNCTION__ , __LINE__ ); Stop = true ; break ; } if (!Action.AssignArray(target_action)) { PrintFormat ( "%s -> %d" , __FUNCTION__ , __LINE__ ); Stop = true ; break ; } reward = CheckAction(Action, equity, posit - NForecast + 1 ) / EtalonBalance;

Затем вместо действия агента ставим эталонное и считаем вознаграждение для него. После этого делаем обратный проход Актера — то есть обучаем его имитировать эталон.

if (!cActor.backProp(Action, GetPointer (cEncoder), LatentLayer)) { PrintFormat ( "%s -> %d" , __FUNCTION__ , __LINE__ ); Stop = true ; break ; } if (!cCritic.feedForward(Action, 1 , false , GetPointer (cEncoder), LatentLayer)) { PrintFormat ( "%s -> %d" , __FUNCTION__ , __LINE__ ); Stop = true ; break ; } if (!Result.Update( 0 , float (reward))) { PrintFormat ( "%s -> %d" , __FUNCTION__ , __LINE__ ); Stop = true ; break ; } if (!cCritic.backProp(Result, GetPointer (cEncoder), LatentLayer) || !cEncoder.backPropGradient((CBufferFloat*) NULL , NULL , LatentLayer, true )) { PrintFormat ( "%s -> %d" , __FUNCTION__ , __LINE__ ); Stop = true ; break ; } if ( GetTickCount () - ticks > 500 ) { double percent = (epoch + 1.0 - double (posit - end) / (start - end - HistoryBars - NForecast)) / Epochs * 100.0 ; string str = "" ; str += StringFormat ( "%-12s %6.2f%% -> Error %15.8f

" , "Actor" , percent, cActor.getRecentAverageError()); str += StringFormat ( "%-12s %6.2f%% -> Error %15.8f

" , "Critic" , percent, cCritic.getRecentAverageError()); Comment (str); ticks = GetTickCount (); } } }

Затем запускаем Critic на эталонном действии, выполняя прямой и обратный проходы. После этого снова вызываем оптимизацию параметров Энкодера. Таким образом, на каждом шаге мы сначала учимся на собственном опыте (Reinforcement), а затем подправляем политику в сторону эталона (Supervised). Это часто даёт более стабильную и быструю сходимость.

Во время цикла раз в ~500 мс формируем строку статуса с процентом прогресса и текущими ошибками Актёра и Критика. Это важный механизм информирования пользователя о ходе обучения.

По завершении всех эпох очищаем комментарий и печатаем финальные метрики в журнал терминала, после чего безопасно завершаем работу программы.

Comment ( "" ); PrintFormat ( "%s -> %d -> %-15s %10.7f" , __FUNCTION__ , __LINE__ , "Actor" , cActor.getRecentAverageError()); PrintFormat ( "%s -> %d -> %-15s %10.7f" , __FUNCTION__ , __LINE__ , "Critic" , cCritic.getRecentAverageError()); ExpertRemove (); }

Полный код программы офлайн обучения представлен во вложении. Там же вы найдете код всех программ, используемых при подготовке статьи, и архитектуру обучаемых моделей, которые перенесены из предыдущей работы практически без изменений. В Архитектуру Энкодера мы лишь изменили тип основного слоя Энкодера.





Тестирование

Как уже упоминалось ранее, процесс обучения состоит из двух последовательных этапов. На первом, офлайн-этапе, модель обучалась на исторических данных по паре EURUSD с таймфреймом H1 за весь 2024 год. Этот период включал широкий спектр рыночных сценариев — от спокойных фаз до резких всплесков — и позволил модели ознакомиться как с типичными, так и с редкими ситуациями.

На втором этапе мы провели тонкую онлайн-настройку в условиях, максимально приближённых к реальному рынку. Обучение велось в тестере стратегий MetaTrader 5, где модель поступательно обрабатывала живой поток свечей. Такой режим выявляет устойчивость к шумам и искажениям и даёт возможность адаптировать поведение при смене рыночного контекста.

В конце мы проверили модель на полностью новых данных — котировках за период с Января по Март 2025 года. Все параметры и настройки оставались неизменными. Полученные результаты дают объективную картину точности и практической надёжности предложенного подхода. Результаты тестирования приведены ниже.

Результаты тестирования показывает умеренную положительную динамику. Начав с депозита $100, советник сумел заработать $62.25, продемонстрировав небольшую положительную разницу между общими прибылью и убытком. При этом фактор прибыли едва превышает 1, что говорит о слабой эффективности стратегии.

За период тестирования было совершено 898 сделок, почти поровну распределённых между покупками и продажами. В обоих случаях прибыльность осталась около 50%, с незначительным перевесом в сторону коротких позиций. Средняя прибыльная сделка приносила $1.97, тогда как убыточная — $1.82. Максимальная прибыль достигала $13.56, а максимальный убыток — $12.42.

В целом, советник демонстрирует стабильную работу с точной реализацией сделок, но прибыльность и устойчивость стратегии остаются под вопросом.





Заключение

Статья завершает работу по построению подходов, предложенных авторами фреймворка SSCNN, средствами MQL5. Читатель познакомился с идеей пространственно-временной интеграции признаков, где каждый момент времени отражает сложные взаимосвязи между внутренними структурами данных и внешними рыночными импульсами.

Такая модель не только расширяет границы понимания рыночного поведения, но и предлагает инструмент адаптации к смене режимов — от спокойных фаз до бурных изменений волатильности. Внедрение Attention-based Normalization усиливает фокусировку на значимых участках и стабилизирует обучение, превращая SSCNN в гибкий аналитический механизм, способный распутывать структурную сложность финансовых рядов.

Ссылки

Программы, используемые в статье