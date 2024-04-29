Как добавить Trailing Stop по индикатору Parabolic SAR

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Введение

Трейлинг-стоп — функция, хорошо знакомая большинству трейдеров. Эта функция интегрирована в торговый терминал MetaTrader 5 и автоматически регулирует уровень StopLoss, поддерживая его на определённом расстоянии от текущей цены:







Трейлинг-стоп — это автоматическое смещение StopLoss позиции за ценой, позволяющее постоянно удерживать защитный стоп на некоторой дистанции от цены. Такой подход позволяет трейдеру защитить часть накопленной прибыли, не выходя из позиции раньше времени. Каждый раз, когда рыночная цена удаляется от цены открытия позиции, трейлинг-стоп автоматически подтягивает StopLoss, сохраняя заданное расстояние между ним и текущей ценой. Однако если цена приближается к цене открытия, StopLoss остаётся на прежнем уровне. Это обеспечивает защиту от потерь при возможных рыночных колебаниях.

Тем не менее, если вам нужна более специальная версия трейлинг-стопа, вы всегда можете разработать функцию на языке MQL5, чтобы расширить возможности стандартного инструмента.

Есть функция-программа, которой передаётся требуемая цена для установки уровня StopLoss. Программа проверяет некоторые запрещающие факторы, такие как уровень StopLevel — дистанция, ближе которой стопы ставить нельзя, уровень FreezeLevel — дистанция заморозки, в пределах которой нельзя модифицировать позицию или отложенный ордер. Т.е. если цена подошла к стоп-уровню позиции на дистанцию ближе, чем уровень FreezeLevel, то ожидается срабатывание стоп-приказа, и модификация запрещена. У тралов есть ещё некоторые индивидуальные настройки параметров, которые тоже проверяются перед переносом уровня стоплосс на указанную цену, например символ и магик позиции. Все эти критерии проверяются непосредственно перед смещением StopLoss позиции на указанный уровень.

У различных видов тралов есть различные алгоритмы расчёта цены StopLoss позиции, которые передаются в функцию трала, и с которыми далее работает функция трейлинг-стопа.



И вот таким "указателем" требуемых для StopLoss уровней как нельзя лучше подойдёт индикатор Parabolic SAR.









Индикатор Parabolic SAR (Stop and Reverse) — это популярный инструмент в техническом анализе, который используется для определения моментов возможного окончания и разворота текущего тренда. Этот индикатор разработан Уэллсом Уайлдером и часто используется для автоматического трейлинга стоп-лоссов. Вот основные причины, почему индикатор Parabolic SAR привлекателен для подтягивания защитного стопа: Легкость интерпретации: Parabolic SAR легко интерпретировать, так как он представлен на графике в виде точек, которые размещаются выше или ниже цены. Когда точки находятся ниже цен, это сигнал к покупке; когда точки выше – это сигнал к продаже. Автоматическое следование за ценой: Основное преимущество Parabolic SAR заключается в его способности автоматически адаптироваться к изменениям цены и перемещаться с течением времени. Это делает его идеальным инструментом для установки трейлинг стопов, так как он обеспечивает защиту прибыли, подтягивая стоп-лосс ближе к текущей цене по мере движения тренда. Защита прибыли: По мере того как цена движется в сторону прибыли открытой позиции, Parabolic SAR подтягивает уровень стоп-лосса, что помогает защитить часть накопленной прибыли от возможного разворота тренда. Сигналы для выхода: Кроме функции трейлинг стопа, Parabolic SAR также может служить сигналом для закрытия позиции, когда точки индикатора пересекают цену. Это может предотвратить дальнейшие потери при быстром изменении тренда. Простота настройки: Параметры Parabolic SAR (шаг и максимум) могут быть легко настроены для адаптации к конкретной волатильности рынка или торговой стратегии. Это делает его универсальным инструментом для различных торговых условий. Подходит для всех временных рамок: Индикатор может быть эффективно использован в различных таймфреймах, что делает его подходящим как для долгосрочных инвесторов, так и для трейдеров, работающих на коротких интервалах. Использование Parabolic SAR для трейлинг стопа особенно полезно в трендовых рынках, где этот инструмент помогает максимизировать прибыль, позволяя при этом удерживать позицию открытой до тех пор, пока тренд продолжается. Однако, следует помнить, что в периоды бокового тренда или при низкой волатильности, использование Parabolic SAR может привести к преждевременному закрытию позиций из-за частых изменений положения точек индикатора.





Трал по Parabolic SAR

Давайте рассмотрим структурную схему любого трала. Обычно код трейлинг-стопа состоит из нескольких самодостаточных блоков, которые можно выделить из общей схемы и оформить в виде функций: блок расчёта требуемого уровня StopLoss; полученное значение передаётся в блок Trailing StopLoss.

блок Trailing StopLoss, включает в себя блок фильтров блок установки StopLoss на полученное значение из блока расчёта требуемого уровня StopLoss, включает в себя блок фильтров на соблюдение условий сервера по уровням для символа и на соблюдение условий для смещения StopLoss. блок модификации значения StopLoss.

Блок расчёта требуемого уровня StopLoss — это в данном конкретном случае индикатор Parabolic SAR. Его значение, обычно с бара 1, на каждом тике отправляется в блок Trailing StopLoss, где в цикле по списку открытых позиций каждая выбранная позиция, её свойства, проходят через блок фильтров — обычно по символу и магику. Далее, если фильтры по символу/магику пройдены, то необходимый уровень StopLoss подвергается дополнительной фильтрации на соблюдение условий по уровню StopLevel сервера, на шаг трала, значению требуемого StopLoss относительно прошлого его положения и критерию запуска трала по прибыли позиции в пунктах. Если и эти фильтры пройдены, то StopLoss позиции модифицируется для установки на новый уровень.

Таким образом, блок расчёта уровня стоплосс у нас уже готов — это индикатор Parabolic SAR. Значит, необходимо сделать только блок смещения уровней StopLoss позиций, выбранных по текущему символу и идентификатору эксперта (Magic Number). Если значение магика будет задано как -1, то тралиться будут любые позиции, открытые по символу графика. Если же будет указан магик, то в этом случае тралиться будут только позиции с соответствующим магиком. Запускаться функция трала будет только при открытии нового бара, либо при открытии новой позиции. Пример оформим как советник

В советнике создадим индикатор Parabolic SAR с параметрами, указанными в настройках эксперта. Значения индикатора, взятые с заданного бара (по умолчанию — с первого) будем передавать в функцию трейлинг-стопа, которая в свою очередь будет заниматься всеми необходимыми расчётами для смещения уровней StopLoss позиций. Необходимо будет учитывать уровень StopLevel по символу, ближе дистанции которого нельзя выставлять стопы. Также будет проверяться текущий уже установленный уровень StopLoss и, если он такой же, либо выше (для покупок), или ниже (для продаж), чем переданный в функцию уровень, то стоп смещать не нужно. Всеми этими проверками будет заниматься специальная функция проверки критериев для модификации стоплосс позиции. Только после выполнения всех необходимых проверок стоп позиции будет переноситься на новый уровень при помощи функции для модификации стопа. В папке терминала \MQL5\Experts\ создадим новый файл советника с наименованием TrailingBySAR_01.mq5. На втором шаге работы мастера создания нового файла советника в появившемся окне поставим галочку на обработчике OnTradeTransaction():

Обработчик OnTradeTransaction() потребуется для запуска трала в момент открытия новой позиции. Обработчик вызывается при наступлении события TradeTransaction, где есть и открытие новой позиции. Подробнее про торговые транзакции и события можно почитать в статье "С чего начать при создании торгового робота для Московской биржи MOEX".

В созданный файл советника добавим такие входные параметры и глобальные переменные: #property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #define SAR_DATA_INDEX 1 input ENUM_TIMEFRAMES InpTimeframeSAR = PERIOD_CURRENT ; input double InpStepSAR = 0.02 ; input double InpMaximumSAR = 0.2 ; int ExtHandleSAR = INVALID_HANDLE ; double ExtStepSAR = 0 ; double ExtMaximumSAR= 0 ; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnTick () { } void OnTradeTransaction ( const MqlTradeTransaction & trans, const MqlTradeRequest & request, const MqlTradeResult & result) { }

В обработчике OnInit() советника установим корректные значения для введённых в настройках параметров индикатора, создадим индикатор и получим его хендл: int OnInit () { ExtStepSAR =(InpStepSAR< 0.0001 ? 0.0001 : InpStepSAR); ExtMaximumSAR=(InpMaximumSAR< 0.0001 ? 0.0001 : InpMaximumSAR); ExtHandleSAR = iSAR ( Symbol (), InpTimeframeSAR, ExtStepSAR, ExtMaximumSAR); if (ExtHandleSAR== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Failed to create iSAR(%s, %s, %.3f, %.2f) handle. Error %d" , Symbol (), TimeframeDescription(InpTimeframeSAR), ExtStepSAR, ExtMaximumSAR, GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); } При успешном создании индикатора, будет создан его хендл, по которому мы и будем далее получать значения от Parabolic SAR. При ошибке создания индикатора, в журнал выводится сообщение об ошибке с данными создаваемого индикатора. Для описания таймфрейма, на данных которого создаётся индикатор, используется функция, возвращающая текстовое описание таймфрейма: string TimeframeDescription( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { return ( StringSubstr ( EnumToString (timeframe== PERIOD_CURRENT ? Period () : timeframe), 7 )); } Получаем часть текста перечисления из константы таймфрейма и в итоге получаем строку, содержащую только название таймфрейма.

Например, из константы PERIOD_H1 получаем строку "PERIOD_H1", а из неё берём и возвращаем только "H1".

Для проверки открытия нового бара нам необходимо сравнить время открытия текущего бара с ранее запомненным прошлым временем открытия. Если проверяемые значения не равны — значит имеем факт открытия нового бара.

Так как это не индикатор, где уже есть предопределённый массив таймсерии текущего символа/периода, а советник, то нам нужно создать функцию для получения времени открытия бара: datetime TimeOpenBar( const int index) { datetime array[ 1 ]; ResetLastError (); if ( CopyTime ( NULL , PERIOD_CURRENT , index, 1 , array)!= 1 ) { PrintFormat ( "%s: CopyTime() failed. Error %d" , __FUNCTION__ , GetLastError ()); return 0 ; } return array[ 0 ]; } В функцию передаём индекс бара, время открытия которого хотим получить, копируем требуемые данные в массив и возвращаем полученные данные из массива. Так как нам нужно время только одного бара, то и массив определяем с размерностью 1. Теперь, используя эту функцию, напишем функцию, возвращающую флаг открытия нового бара: bool IsNewBar( void ) { static datetime time_prev= 0 ; datetime bar_open_time=TimeOpenBar( 0 ); if (bar_open_time== 0 ) return false ; if (bar_open_time!=time_prev) { time_prev=bar_open_time; return true ; } return false ; } Сравниваем прошлое время открытия нулевого бара с текущим, полученным из функции TimeOpenBar(). Если сравниваемые значения не равны, то запоминаем новое время для следующей проверки и возвращаем флаг true открытия нового бара. При ошибке, или при равенстве сравниваемых значений, возвращаем false — нет нового бара. Для получения данных от Parabolic SAR и отправке значений в функцию трейлинга, напишем функцию получения данных по хендлу индикатора: double GetSARData( const int index) { double array[ 1 ]; ResetLastError (); if ( CopyBuffer (ExtHandleSAR, 0 , index, 1 , array)!= 1 ) { PrintFormat ( "%s: CopyBuffer() failed. Error %d" , __FUNCTION__ , GetLastError ()); return EMPTY_VALUE ; } return array[ 0 ]; } Здесь всё точно так же, как и в функции получения времени открытия бара: получаем значение в массив с размерностью 1 по переданному в функцию индексу и при успешном получении возвращаем значение из массива. При ошибке — возвращаем "пустое" значение EMPTY_VALUE.

Для установки StopLoss позиции нужно проверить, что дистанция стопа от цены не находится в пределах, установленных уровнем StopLevel символа. Если цена StopLoss окажется ближе к цене, чем это разрешено дистанцией StopLevel, то стоп позиции установить не выйдет — будет выдана ошибка "неправильные стопы". Во избежание получения таких ошибок, нужно проверять эту дистанцию перед установкой стопа позиции. Есть ещё один уровень — уровень заморозки (FreezeLevel), который указывает дистанцию от цены до стопа позиции (StopLoss или TakeProfit), внутри которой нельзя изменять уровни стопов, так как вероятно их срабатывание. Но в подавляющем большинстве случаев эти уровни уже не используются, и здесь мы не будем делать их проверку. Что же касается уровней StopLevel, то существует нюанс: если уровень задан как 0, то это не означает его отсутствие. Это означает плавающие значения этого уровня, и они чаще всего равны двум значениям спреда. Иногда трём. Тут нужно подбирать значения, так как они зависят от настроек сервера. Для этого в функции получения значения StopLevel сделаем настраиваемый параметр. В функцию будет передаваться множитель, на который нужно умножить спред по символу для получения уровня StopLevel в том случае, если StopLevel задан нулевым. Если же значение StopLevel установлено не нулевым, то просто возвращается это значение:

int StopLevel( const int spread_multiplier) { int spread =( int ) SymbolInfoInteger ( Symbol (), SYMBOL_SPREAD ); int stop_level=( int ) SymbolInfoInteger ( Symbol (), SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); return ( stop_level== 0 ? spread * spread_multiplier : stop_level ); }

Напишем основную функцию трала: void TrailingStopByValue( const double value_sl, const long magic=- 1 , const int trailing_step_pt= 0 , const int trailing_start_pt= 0 ) { MqlTick tick={}; int total= PositionsTotal (); for ( int i=total- 1 ; i>= 0 ; i--) { ulong pos_ticket= PositionGetTicket (i); if (pos_ticket== 0 ) continue ; string pos_symbol = PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); long pos_magic = PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); if ((magic!=- 1 && pos_magic!=magic) || pos_symbol!= Symbol ()) continue ; if (! SymbolInfoTick ( Symbol (), tick)) continue ; ENUM_POSITION_TYPE pos_type=( ENUM_POSITION_TYPE ) PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); double pos_open= PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); double pos_sl = PositionGetDouble ( POSITION_SL ); if (CheckCriterion(pos_type, pos_open, pos_sl, value_sl, trailing_step_pt, trailing_start_pt, tick)) ModifySL(pos_ticket, value_sl); } } Логика простая: в цикле по списку открытых позиций в терминале выбираем каждую очередную позицию по её тикету, проверяем соответствие символа и магика позиции фильтру, установленному для выбора позиций, и проверяем условия для смещения уровня StopLoss. Если условия подходят — модифицируем стоп. Функция для проверки критериев модификации стопов: bool CheckCriterion( ENUM_POSITION_TYPE pos_type, double pos_open, double pos_sl, double value_sl, int trailing_step_pt, int trailing_start_pt, MqlTick &tick) { if ( NormalizeDouble (pos_sl-value_sl, Digits ())== 0 ) return false ; double trailing_step = trailing_step_pt * Point (); double stop_level = StopLevel( 2 ) * Point (); int pos_profit_pt = 0 ; switch (pos_type) { case POSITION_TYPE_BUY : pos_profit_pt= int ((tick.bid - pos_open) / Point ()); if (tick.bid - stop_level > value_sl && pos_sl + trailing_step < value_sl && (trailing_start_pt== 0 || pos_profit_pt>trailing_start_pt) ) return true ; break ; case POSITION_TYPE_SELL : pos_profit_pt= int ((pos_open - tick.ask) / Point ()); if (tick.ask + stop_level < value_sl && (pos_sl - trailing_step > value_sl || pos_sl== 0 ) && (trailing_start_pt== 0 || pos_profit_pt>trailing_start_pt) ) return true ; break ; default : break ; } return false ; } Условия просты: если стоп позиции и уровень, на который нужно сместить стоп, равны, то модификация не требуется — возвращаем false , если уровень стопа находится ближе к цене, чем это разрешено уровнем StopLevel — модифицировать нельзя, так как получим ошибку — возвращаем false , если цена ещё не прошла достаточную дистанцию после прошлой модификации — модифицировать ещё рано, так как не выдержан шаг трала — возвращаем false , если цена не достигла заданной прибыли в пунктах, модифицировать ещё рано — возвращаем false . Эти простые правила и являются основой для работы любого трала. Если критерии проходят — стоп нужно модифицировать. Если нет, то условия проверяются при следующем вызове функции, и т.д.

Напишем функцию для модификации цены StopLoss позиции по её тикету: bool ModifySL( const ulong ticket, const double stop_loss) { ResetLastError (); if (! PositionSelectByTicket (ticket)) { PrintFormat ( "%s: Failed to select position by ticket number %I64u. Error %d" , __FUNCTION__ , ticket, GetLastError ()); return false ; } MqlTradeRequest request={}; MqlTradeResult result ={}; request.action = TRADE_ACTION_SLTP ; request.symbol = PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); request.magic = PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); request.tp = PositionGetDouble ( POSITION_TP ); request.position = ticket; request.sl = NormalizeDouble (stop_loss,( int ) SymbolInfoInteger ( Symbol (), SYMBOL_DIGITS )); if (! OrderSend (request, result)) { PrintFormat ( "%s: OrderSend() failed to modify position #%I64u. Error %d" , __FUNCTION__ , ticket, GetLastError ()); return false ; } return true ; } Выбираем позицию по тикету, переданному в функцию, заполняем необходимые поля структуры запроса и отправляем торговый приказ на сервер. При ошибке выводим сообщение в журнал с кодом ошибки и возвращаем false. Подробнее о торговых операциях можно ознакомиться в документации по языку MQL5.

В итоге напишем функцию трала стопа позиции по значениям индикатора Parabolic SAR: void TrailingStopBySAR( const long magic=- 1 , const int trailing_step_pt= 0 , const int trailing_start_pt= 0 ) { double sar=GetSARData(SAR_DATA_INDEX); if (sar== EMPTY_VALUE ) return ; TrailingStopByValue(sar, magic, trailing_step_pt, trailing_start_pt); } Сначала получаем значение индикатора с бара 1, если значение не получено — уходим. Если же значение от Parabolic SAR успешно получили — отправляем его в функцию трала стопа по значению. Теперь пропишем созданный трал по Parabolic SAR в обработчиках советника. В OnTick(): void OnTick () { if (!IsNewBar()) return ; TrailingStopBySAR(); } На каждом открытии нового бара будет вызываться функция трейлинга по Parabolic SAR со значениями по умолчанию — тралиться будут все открытые на символе позиции, независимо от их магика. Стоп позиций будет тралиться с момента их открытия точно по значениям индикатора без какого-либо шага трала и без учёта прибыли позиций в пунктах.

В OnTradeTransaction():

void OnTradeTransaction ( const MqlTradeTransaction & trans, const MqlTradeRequest & request, const MqlTradeResult & result) { if (trans.type== TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD ) TrailingStopBySAR(); } Чтобы трал сработал при открытии позиции, в обработчике вызывается функция трейлинга при условии, что была добавлена новая сделка в список сделок терминала. Без этого обработчика трал будет срабатывать только при открытии нового бара.

Мы создали базовую функцию трейлинг-стопа и на её основе сделали советник-трал по индикатору Parabolic SAR. Можно скомпилировать советник и, запустив его на графике, открыть позицию и контролировать работу трала по значению Parabolic SAR. Файл советника прикреплён в конце статьи для самостоятельного изучения.





Используем CTrade Стандартной Библиотеки



Стандартная библиотека MQL5 написана на языке MQL5 и предназначена для облегчения написания программ конечным пользователям. Библиотека обеспечивает удобный доступ к большинству внутренних функций MQL5.

Воспользуемся такой возможностью и заменим функцию модификации StopLoss позиции методом PositionModify() класса CTrade.

Посмотрим содержание метода модификации позиции:

bool CTrade::PositionModify( const ulong ticket, const double sl, const double tp) { if ( IsStopped ( __FUNCTION__ )) return ( false ); if (! PositionSelectByTicket (ticket)) return ( false ); ClearStructures(); m_request.action = TRADE_ACTION_SLTP ; m_request.position=ticket; m_request.symbol = PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); m_request.magic =m_magic; m_request.sl =sl; m_request.tp =tp; return ( OrderSend (m_request,m_result)); }

и сравним с функцией модификации стопов позиции, написанной в советнике выше:

bool ModifySL( const ulong ticket, const double stop_loss) { ResetLastError (); if (! PositionSelectByTicket (ticket)) { PrintFormat ( "%s: Failed to select position by ticket number %I64u. Error %d" , __FUNCTION__ , ticket, GetLastError ()); return false ; } MqlTradeRequest request={}; MqlTradeResult result ={}; request.action = TRADE_ACTION_SLTP ; request.symbol = PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); request.magic = PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); request.tp = PositionGetDouble ( POSITION_TP ); request.position = ticket; request.sl = NormalizeDouble (stop_loss,( int ) SymbolInfoInteger ( Symbol (), SYMBOL_DIGITS )); if (! OrderSend (request, result)) { PrintFormat ( "%s: OrderSend() failed to modify position #%I64u. Error %d" , __FUNCTION__ , ticket, GetLastError ()); return false ; } return true ; }

Разницы особой нет. В методе торгового класса, в самом начале есть проверка на флаг снятия советника с графика. В функции — нет.

При этом, используется не стандартная функция IsStopped(), а одноимённый метод торгового класса, но с формальным параметром:

bool CTrade:: IsStopped ( const string function) { if (!:: IsStopped ()) return ( false ); PrintFormat ( "%s: MQL5 program is stopped. Trading is disabled" ,function); m_result.retcode= TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT ; return ( true ); }

Здесь, если функция IsStopped() вернула true, то сначала выводится сообщение в журнал о том, что эксперт снимается с графика и далее возвращается флаг остановки советника.

Остальные отличия в торговой функции и методе класса несущественны — это одно и тоже, реализованное по-разному. В методе класса очищаются структуры, объявленные в заголовке класса, в функции же эти структуры локальны и объявляются при вызове функции, причём сразу с инициализацией всех полей нулями. В функции при ошибке отправки торгового запроса сразу же выводится сообщение с кодом ошибки, и только потом возвращается результат, а в методе торгового класса просто возвращается результат вызова функции OrderSend().



Сделаем изменения в уже написанном советнике, сохранив его под новым именем TrailingBySAR_02.mq5. В советнике сделаем возможность тестирования трала в тестере стратегий, открывая позиции по значениям индикатора Parabolic SAR, при этом перемещая уровни StopLoss открываемых позиций по значениям этого же индикатора.



Подключим к советнику файл торгового класса, объявим во входных переменных значение магика советника, в глобальной области объявим экземпляр торгового класса, а в обработчике OnInit() присвоим объекту торгового класса значение магика из входных переменных:



#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #define SAR_DATA_INDEX 1 #include <Trade\Trade.mqh> input ENUM_TIMEFRAMES InpTimeframeSAR = PERIOD_CURRENT ; input double InpStepSAR = 0.02 ; input double InpMaximumSAR = 0.2 ; input ulong InpMagic = 123 ; int ExtHandleSAR= INVALID_HANDLE ; double ExtStepSAR= 0 ; double ExtMaximumSAR= 0 ; CTrade ExtTrade; int OnInit () { ExtTrade.SetExpertMagicNumber(InpMagic); ExtStepSAR =(InpStepSAR< 0.0001 ? 0.0001 : InpStepSAR); ExtMaximumSAR=(InpMaximumSAR< 0.0001 ? 0.0001 : InpMaximumSAR); ExtHandleSAR = iSAR ( Symbol (), InpTimeframeSAR, ExtStepSAR, ExtMaximumSAR); if (ExtHandleSAR== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Failed to create iSAR(%s, %s, %.3f, %.2f) handle. Error %d" , Symbol (), TimeframeDescription(InpTimeframeSAR), ExtStepSAR, ExtMaximumSAR, GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }





В обработчик OnTick() советника добавим код для открытия позиций по Parabolic SAR в тестере стратегий, а в функцию трейлинга добавим передачу магического номера советника:

void OnTick () { if (!IsNewBar()) return ; if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { double sar1=GetSARData(SAR_DATA_INDEX); double sar2=GetSARData(SAR_DATA_INDEX+ 1 ); MqlTick tick={}; if ( SymbolInfoTick ( Symbol (), tick) && sar1!= EMPTY_VALUE && sar2!= EMPTY_VALUE ) { if (sar1<tick.bid && sar2>tick.bid) ExtTrade.Buy( 0.1 ); if (sar1>tick.ask && sar2<tick.ask) ExtTrade.Sell( 0.1 ); } } TrailingStopBySAR( InpMagic ); }





В обработчике OnTradeTransaction() также допишем передачу магика в функцию трала:

void OnTradeTransaction ( const MqlTradeTransaction & trans, const MqlTradeRequest & request, const MqlTradeResult & result) { if (trans.type== TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD ) TrailingStopBySAR( InpMagic ); }

Использование магического номера в советнике для открытия позиций в тестере и трала их стопов позволит проверить работу фильтра по магику.

В функции универсального трейлинга вызов функции модификации заменим на вызов метода торгового класса:

void TrailingStopByValue( const double value_sl, const long magic=- 1 , const int trailing_step_pt= 0 , const int trailing_start_pt= 0 ) { MqlTick tick={}; int total= PositionsTotal (); for ( int i=total- 1 ; i>= 0 ; i--) { ulong pos_ticket= PositionGetTicket (i); if (pos_ticket== 0 ) continue ; string pos_symbol = PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); long pos_magic = PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); if ((magic!=- 1 && pos_magic!=magic) || pos_symbol!= Symbol ()) continue ; if (! SymbolInfoTick ( Symbol (), tick)) continue ; ENUM_POSITION_TYPE pos_type=( ENUM_POSITION_TYPE ) PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); double pos_open= PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); double pos_sl = PositionGetDouble ( POSITION_SL ); if (CheckCriterion(pos_type, pos_open, pos_sl, value_sl, trailing_step_pt, trailing_start_pt, tick)) ExtTrade.PositionModify(pos_ticket, value_sl, PositionGetDouble ( POSITION_TP )); } }

Теперь здесь для модификации стопа позиции вызывается не ранее написанная функция, а метод PositionModify() торгового класса CTrade. Разница между этими вызовами в одном параметре. Если функция была написана для модификации только цены StopLoss позиции, то и при указании параметров необходимо было передать в функцию значение тикета модифицируемой позиции и новый уровень её стопа. Теперь же в метод торгового класса нужно передавать три параметра — кроме тикета позиции и значения уровня StopLoss, необходимо указать ещё и уровень TakeProfit. Так как позиция уже выбрана, а значение её TakeProfit изменять не нужно, то передаём в метод значение TakeProfit без изменений прямо из свойств выбранной позиции.



Ранее написанная функция ModifySL() теперь удалена из кода советника.

Скомпилируем советник и запустим его в тестере стратегий на любом символе и любом таймфрейме графика с моделированием "Все тики":





Как видим, стопы позиций исправно тралятся по значению первого бара индикатора Parabolic SAR.

Файл советника можно посмотреть в конце статьи для самостоятельного изучения.







Готовый трейлинг в советнике "за пару строк"

И всё же, при всей лёгкости создания трала и его использования в советнике, хотелось бы не прописывать каждый раз все функции, требуемые для его работы в каждом новом советнике, а просто сделать всё в стиле "Plug & Play".

И это возможно в MQL5. Для этого нужно лишь единожды написать подключаемый файл, и далее просто подключать его к нужному советнику и прописывать где нужно вызов функций трейлинга.

Перенесём созданные функции всех трейлингов в один новый файл. Для этого создадим в папке с советником новый подключаемый файл с именем TrailingsFunc.mqh. Вообще, все такие файлы желательно хранить в общей папке для всех подключаемых файлов \MQL5\Include\, либо в подпапке внутри этого каталога. Но для данного теста достаточно создать файл прямо в папке с советником и подключать его оттуда.

Нажмём в редакторе Ctrl+N и выберем новый подключаемый файл:





В следующем окне мастера введём имя подключаемого файла TrailingFunc.

Важно отметить, что по умолчанию в строке для ввода имени файла уже вписан корневой каталог для подключаемых файлов — Include. Т.е. файл будет создан в этой папке.

Далее его можно просто переместить в нужную папку с советником, либо самостоятельно прописать путь в строке имени файла к нужной папке (вместо Include\ вписать Experts\ и далее путь к папке с тестовыми советниками, если таковая используется, а затем уже имя создаваемого файла TrailingFunc):

Нажмём "Готово" и создадим пустой файл:



#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com"





Теперь сюда нужно перенести все ранее созданные функции из тестовых советников:

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" void SimpleTrailingByValue( const double value_sl, const long magic=- 1 , const int trailing_step_pt= 0 , const int trailing_start_pt= 0 , const int trailing_offset_pt= 0 ) { MqlTick tick={}; int total= PositionsTotal (); for ( int i=total- 1 ; i>= 0 ; i--) { ulong pos_ticket= PositionGetTicket (i); if (pos_ticket== 0 ) continue ; string pos_symbol = PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); long pos_magic = PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); if ((magic!=- 1 && pos_magic!=magic) || pos_symbol!= Symbol ()) continue ; if (! SymbolInfoTick ( Symbol (), tick)) continue ; ENUM_POSITION_TYPE pos_type=( ENUM_POSITION_TYPE ) PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); double pos_open= PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); double pos_sl = PositionGetDouble ( POSITION_SL ); if (CheckCriterion(pos_type, pos_open, pos_sl, value_sl, trailing_step_pt, trailing_start_pt, tick)) ModifySL(pos_ticket, value_sl); } } bool CheckCriterion( ENUM_POSITION_TYPE pos_type, double pos_open, double pos_sl, double value_sl, int trailing_step_pt, int trailing_start_pt, MqlTick &tick) { if ( NormalizeDouble (pos_sl-value_sl, Digits ())== 0 ) return false ; double trailing_step = trailing_step_pt * Point (); double stop_level = StopLevel( 2 ) * Point (); int pos_profit_pt = 0 ; switch (pos_type) { case POSITION_TYPE_BUY : pos_profit_pt= int ((tick.bid - pos_open) / Point ()); if (tick.bid - stop_level > value_sl && pos_sl + trailing_step < value_sl && (trailing_start_pt== 0 || pos_profit_pt>trailing_start_pt) ) return true ; break ; case POSITION_TYPE_SELL : pos_profit_pt= int ((pos_open - tick.ask) / Point ()); if (tick.ask + stop_level < value_sl && (pos_sl - trailing_step > value_sl || pos_sl== 0 ) && (trailing_start_pt== 0 || pos_profit_pt>trailing_start_pt) ) return true ; break ; default : break ; } return false ; } bool ModifySL( const ulong ticket, const double stop_loss) { ResetLastError (); if (! PositionSelectByTicket (ticket)) { PrintFormat ( "%s: Failed to select position by ticket number %I64u. Error %d" , __FUNCTION__ , ticket, GetLastError ()); return false ; } MqlTradeRequest request={}; MqlTradeResult result ={}; request.action = TRADE_ACTION_SLTP ; request.symbol = PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); request.magic = PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); request.tp = PositionGetDouble ( POSITION_TP ); request.position = ticket; request.sl = NormalizeDouble (stop_loss,( int ) SymbolInfoInteger (request.symbol, SYMBOL_DIGITS )); if (! OrderSend (request, result)) { PrintFormat ( "%s: OrderSend() failed to modify position #%I64u. Error %d" , __FUNCTION__ , ticket, GetLastError ()); return false ; } return true ; } int StopLevel( const int spread_multiplier) { int spread =( int ) SymbolInfoInteger ( Symbol (), SYMBOL_SPREAD ); int stop_level=( int ) SymbolInfoInteger ( Symbol (), SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); return (stop_level== 0 ? spread * spread_multiplier : stop_level); } string TimeframeDescription( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { return ( StringSubstr ( EnumToString (timeframe== PERIOD_CURRENT ? Period () : timeframe), 7 )); } bool IsNewBar( void ) { static datetime time_prev= 0 ; datetime bar_open_time=TimeOpenBar( 0 ); if (bar_open_time== 0 ) return false ; if (bar_open_time!=time_prev) { time_prev=bar_open_time; return true ; } return false ; } datetime TimeOpenBar( const int index) { datetime array[ 1 ]; ResetLastError (); if ( CopyTime ( NULL , PERIOD_CURRENT , index, 1 , array)!= 1 ) { PrintFormat ( "%s: CopyTime() failed. Error %d" , __FUNCTION__ , GetLastError ()); return 0 ; } return array[ 0 ]; }

В советнике была написана функция для получения данных от индикатора Parabolic SAR. Данные в этой функции получали по указанному хендлу индикатора. А значит, таким индикатором может выступать не только Parabolic SAR, а любой другой подходящий для использования в качестве цен для установки StopLoss позиций.

Поэтому здесь эта функция переименована в общую функцию получения данных от индикаторов по хендлу:

double GetIndData( const int handle_ind, const int index) { double array[ 1 ]; ResetLastError (); if ( CopyBuffer (handle_ind, 0 , index, 1 , array)!= 1 ) { PrintFormat ( "%s: CopyBuffer() failed. Error %d" , __FUNCTION__ , GetLastError ()); return EMPTY_VALUE ; } return array[ 0 ]; }

Соответственно, теперь есть функция трала по данным индикатора, получаемым от вышенаписанной функции:

void TrailingByDataInd( const int handle_ind, const int index= 1 , const long magic=- 1 , const int trailing_step_pt= 0 , const int trailing_start_pt= 0 , const int trailing_offset_pt= 0 ) { double data=GetIndData(handle_ind, index); if (data== EMPTY_VALUE ) return ; SimpleTrailingByValue(data, magic, trailing_step_pt, trailing_start_pt, trailing_offset_pt); }

В функции сначала получаем данные от индикатора по указанному хендлу с указанного индекса бара, и далее вызываем функцию трала по значению, передавая в неё полученное от индикатора значение для StopLoss.

Таким образом, мы можем тралить стопы позиций, используя данные любого подходящего для этого индикатора.



Чтобы не вписывать в код советника создание индикатора Parabolic SAR, разместим в файле такую функцию:

int CreateSAR( const string symbol_name, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const double step_sar= 0.02 , const double max_sar= 0.2 ) { double step=(step_sar< 0.0001 ? 0.0001 : step_sar); double max =(max_sar < 0.0001 ? 0.0001 : max_sar); ENUM_TIMEFRAMES period=(timeframe== PERIOD_CURRENT ? Period () : timeframe); string symbol=(symbol_name== NULL || symbol_name== "" ? Symbol () : symbol_name); ResetLastError (); int handle= iSAR (symbol, period, step, max); if (handle== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Failed to create iSAR(%s, %s, %.3f, %.2f) handle. Error %d" , symbol, TimeframeDescription(period), step, max, GetLastError ()); } return handle; }

По сути, функция CreateSAR() — это код, перенесённый из обработчика OnInit() тестового советника TrailingBySAR_01.mq5. Такой подход позволит просто вызывать эту функцию, не прибегая к написанию в советнике строк коррекции входных переменных для индикатора и создание его хендла.

Далее по коду расположены аналогичные функции для создания различных скользящих средних, например, функция для создания Адаптивной Скользящей Средней:

int CreateAMA( const string symbol_name, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ama_period= 9 , const int fast_ema_period= 2 , const int slow_ema_period= 30 , const int shift= 0 , const ENUM_APPLIED_PRICE price= PRICE_CLOSE ) { int ma_period=(ama_period< 1 ? 9 : ama_period); int fast_ema=(fast_ema_period< 1 ? 2 : fast_ema_period); int slow_ema=(slow_ema_period< 1 ? 30 : slow_ema_period); ENUM_TIMEFRAMES period=(timeframe== PERIOD_CURRENT ? Period () : timeframe); string symbol=(symbol_name== NULL || symbol_name== "" ? Symbol () : symbol_name); :: ResetLastError (); int handle=:: iAMA (symbol, period, ma_period, fast_ema, slow_ema, shift, price); if (handle== INVALID_HANDLE ) { :: PrintFormat ( "Failed to create iAMA(%s, %s, %d, %d, %d, %s) handle. Error %d" , symbol, TimeframeDescription(period), ma_period, fast_ema, slow_ema, :: StringSubstr (:: EnumToString (price), 6 ), :: GetLastError ()); } return handle; }

Все остальные функции подобны представленной выше, и рассматривать их здесь нет необходимости — их можно будет посмотреть в прикреплённом к статье файлу TrailingsFunc.mqh.

Предназначены эти функции для быстрого создания скользящих средних, чтобы использовать их данные вместо данных Parabolic SAR при проведении собственных исследований для создания различных видов трейлинга.







Для тестирования написанных функций создадим новый тестовый советник с именем TrailingBySAR_03.mq5 и подключим к нему только что созданный подключаемый файл TrailingsFunc.mqh.

В глобальной области объявим переменную для хранения хендла создаваемого индикатора, а в обработчике OnInit() присвоим этой переменной результат создания индикатора ParabolicSAR:



#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #define SAR_DATA_INDEX 1 #include "TrailingsFunc.mqh" input ENUM_TIMEFRAMES InpTimeframeSAR = PERIOD_CURRENT ; input double InpStepSAR = 0.02 ; input double InpMaximumSAR = 0.2 ; input long InpMagic = 123 ; int ExtHandleSAR= INVALID_HANDLE ; int OnInit () { ExtHandleSAR=CreateSAR( Symbol (), InpTimeframeSAR, InpStepSAR, InpMaximumSAR); if (ExtHandleSAR== INVALID_HANDLE ) return ( INIT_FAILED ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }





И осталось только запустить трейлинг по данным созданного индикатора в обработчиках OnTick() и OnTradeTransaction(), передавая в функцию трала магик позиций, указанный в настройках советника:



void OnTick () { if (!IsNewBar()) return ; TrailingByDataInd(ExtHandleSAR, SAR_DATA_INDEX, InpMagic ); } void OnTradeTransaction ( const MqlTradeTransaction & trans, const MqlTradeRequest & request, const MqlTradeResult & result) { if (trans.type== TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD ) TrailingByDataInd(ExtHandleSAR, SAR_DATA_INDEX, InpMagic ); }

Созданный советник представляет собой трейлинг-стоп по данным индикатора Parabolic SAR. Он будет тралить стопы позиций, открытых на символе, на котором запущен этот советник, и у которых магик совпадает с установленным в настройках советника.





Подключаем трал к советнику

В завершение давайте подключим трейлинг по Parabolic SAR к советнику ExpertMACD стандартной поставки, находящемуся в расположении \MQL5\Experts\Advisors\ExpertMACD.mq5.

Сохраним его под новым именем ExpertMACDPSAR.mq5 и внесём в него изменения для подключения трала.

В глобальной области подключим файл функций трейлинга, добавим входные параметры трала и объявим переменную для хранения хендла созданного Parabolic SAR:

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Expert\Expert.mqh> #include <Expert\Signal\SignalMACD.mqh> #include <Expert\Trailing\TrailingNone.mqh> #include <Expert\Money\MoneyNone.mqh> #include "TrailingsFunc.mqh" input group " - ExpertMACD Parameters -" input string Inp_Expert_Title = "ExpertMACD" ; int Expert_MagicNumber = 10981 ; bool Expert_EveryTick = false ; input int Inp_Signal_MACD_PeriodFast = 12 ; input int Inp_Signal_MACD_PeriodSlow = 24 ; input int Inp_Signal_MACD_PeriodSignal= 9 ; input int Inp_Signal_MACD_TakeProfit = 50 ; input int Inp_Signal_MACD_StopLoss = 20 ; input group " - PSAR Trailing Parameters -" input bool InpUseTrail = true ; input double InpSARStep = 0.02 ; input double InpSARMaximum = 0.2 ; input int InpTrailingStart = 0 ; input int InpTrailingStep = 0 ; input int InpTrailingOffset = 0 ; CExpert ExtExpert; int ExtHandleSAR;





В обработчике OnInit() создадим индикатор и запишем его хендл в переменную:

int OnInit ( void ) { if (InpUseTrail) { ExtHandleSAR=CreateSAR( NULL , PERIOD_CURRENT ,InpSARStep,InpSARMaximum); if (ExtHandleSAR== INVALID_HANDLE ) return ( INIT_FAILED ); }





В обработчике OnDeinit() удалим хендл и освободим расчётную часть индикатора:

void OnDeinit ( const int reason) { ExtExpert.Deinit(); IndicatorRelease (ExtHandleSAR); }





В обработчиках OnTick() и OnTrade() запустим трал по индикатору Parabolic SAR:

void OnTick ( void ) { ExtExpert. OnTick (); TrailingByDataInd(ExtHandleSAR, 1 , Expert_MagicNumber, InpTrailingStep, InpTrailingStart, InpTrailingOffset); } void OnTrade ( void ) { ExtExpert. OnTrade (); TrailingByDataInd(ExtHandleSAR, 1 , Expert_MagicNumber, InpTrailingStep, InpTrailingStart, InpTrailingOffset); }

Это всё, что нужно дописать в файл советника для того, чтобы добавить к нему полноценный трал по Parabolic SAR.

Здесь же, в этом же советнике, можно создать хендл другого индикатора, например скользящей средней, и передавать его хендл в функцию трейлинга. В этом случае получим трал по скользящей средней. Можно комбинировать значения, получаемые от разных индикаторов, и отсылать в функцию трейлинга совокупные рассчитанные значения, либо при разных рыночных ситуациях тралить стопы по разным алгоритмам, передавая в функцию трейлинга необходимое рассчитанное значение стопов позиций. Простор для экспериментов большой.

Важно помнить: представленные в файле TrailingFunc.mqh функции позволяют создавать

собственные неторгующие советники-тралы по различным алгоритмам, либо по значениям индикаторов, подключать к имеющимся торгующим советникам различные трейлинги, работающие либо по значениям индикаторов, либо по собственным алгоритмам.



Но есть и ограничения: мы не можем передавать в функцию трейлинга одновременно разные значения для трала длинных и коротких позиций, мы не можем тралить позиции, открытые на другом символе. Также есть всё-таки некоторые неудобства при подключении трейлинга — необходимо создавать в советнике индикаторы и хранить в переменных их хендлы. От всего описанного, и чуть более, мы сможем избавиться, создав классы трейлингов. Но это уже по теме следующей статьи, где будут рассмотрены такие возможности.

Запустим созданного эксперта на одиночный проход в тестере с установленными параметрами.

Интервал и настройки тестирования выберем такими:

Символ: EURUSD,

Таймфрейм: M15,

Тестируем последний год по всем тикам без задержек исполнения.

Настройки входных параметров:





После тестирования на заданном интервале с выключенным тралом получаем такую статистику:











Теперь запустим советник, включив трейлинг в настройках:







Видно, что после работы трала график стал немного ровнее. Предлагаю читателям самостоятельно попробовать различные решения для тестирования тралов.

Все файлы прикреплены к статье для самостоятельного изучения и тестирования.





Заключение

Итак, мы научились быстро создавать и подключать к советникам трейлинг-стоп. Всё, что нужно сделать, чтобы подключить трейлинг-стоп к любому советнику, это:

разместить подключаемый файл TrailingsFunc.mqh в папке с советником, подключить этот файл к файлу советника командой #include "TrailingsFunc.mqh", вписать создание индикатора ParabolicSAR в OnInit() советника: ExtHandleSAR=CreateSAR(NULL,PERIOD_CURRENT); вписать в обработчики советника OnTick() и (при необходимости) в OnTrade() или OnTradeTransaction() вызов трала: TrailingByDataInd(ExtHandleSAR); в OnDeinit() советника освободить расчётную часть индикатора ParabolicSAR при помощи IndicatorRelease(ExtHandleSAR).



Теперь в этот советник будет встроен полноценный трейлинг-стоп для управления его позициями. Мы можем делать трейлинг не только по индикатору Parabolic SAR, но и по любому другому индикатору. Также можем создавать собственные алгоритмы расчёта уровней стоп-лосса.



Можно использовать несколько трейлингов с разными параметрами в одном советнике и переключаться между ними в зависимости от рыночной ситуации. В следующей статье рассмотрим классы трейлингов, лишённые недостатков простых функций.

Полный исходный код проекта со всеми файлами, описанными в статье, доступен в