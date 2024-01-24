Тип рисования DRAW_ARROW в мультисимвольных мультипериодных индикаторах

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Введение

Продолжаем тему мультисимвольных мультипериодных индикаторов. Последняя статья этой серии была о цветных буферах в мультисимвольных мультипериодных индикаторах. Сегодня доработаем класс мульти- индикаторов так, чтобы он мог работать со стрелочными индикаторами.

Стрелочные индикаторы подразумевают не постоянное наличие данных в их рисуемом буфере. Там, где отображается стрелка — там есть значение в буфере, тогда как в остальные моменты времени в буфере находится пустое значение, установленное для него. Обычно это EMPTY_VALUE, но для буфера возможно установить любое значение, которое будет "пустым", и не будет отображаться на графике. Сделать это можно при помощи функции

PlotIndexSetDouble (buffer_index, PLOT_EMPTY_VALUE ,empty_value);

где buffer_index — это индекс буфера, которому устанавливается пустое значение, а empty_value — величина "пустого значения", которое будет установлено для этого буфера.

В мультипериодных индикаторах, где буфер заполняется данными с разрывами, нужно учитывать наличие пустых значений там, где нет стрелок, и не вписывать эти пустые значения в бар графика, где уже вписано непустое значение. Иначе стрелка, поставленная ранее, будет стёрта новым пустым значением. Это справедливо в случае, если на старший таймфрейм копируются данные от индикатора, рассчитанного на младшем таймфрейме.

Поясню на примере. На изображении графика М5 помечены бары графика М15:





Здесь мы видим фракталы графика М5, которые необходимо установить на бары графика М15.

Для первого бара М15 (I) необходимо установить верхний фрактал, расположенный на баре 3 — этот фрактал в любом случае будет виден на М15, так как он последний из трёх.

Для второго бара М15 (II) нужно установить фрактал, расположенный на баре 2 — этот фрактал будет виден на М15 только в том случае, если не копировать пустое значение с бара 3, так как оно заменит собою значение нижнего фрактала. Бар на М15 будет иметь два фрактала — верхний и нижний, так как на М5 есть нижний фрактал на баре 2 и верхний фрактал на баре 3.



Для третьего бара М15 (III) нужно установить верхний фрактал с бара 1 — этот фрактал будет виден на М15 только в том случае, если не копировать пустые значения с баров 2 и 3, так как они заменят собою значение фрактала.



Таким образом, нам необходимо отслеживать значение на баре текущего графика и, если оно пустое, то можно копировать любое значение из буфера младшего таймфрейма. Но если значение уже не пустое, то копировать нужно только тоже не пустое значение. В этом случае на баре графика старшего таймфрейма будет установлено значение последнего фрактала из тех баров младшего таймфрейма, которые входят в состав бара старшего периода графика. Почему именно последнего бара, а не первого — считаю, что это значение более актуально, так как оно находится ближе к текущему времени.







При копировании данных индикатора, рассчитанного на старшем таймфрейме, на график младшего таймфрейма, нужно учитывать то, что стрелка может ставиться не на нулевой или первый бар графика, а, например, на второй, третий, или более старший. Если же копировать данные только первого и нулевого баров, как это сделано сейчас в классе мульти- индикаторов, то никакие стрелки на график выставлены не будут — они попросту находятся на барах с более высоким индексом и, соответственно, алгоритм расчёта индикатора их просто не может увидеть:





Здесь мы видим, что фрактал образован на баре с индексом 2. Если же копировать только нулевой и первый бары, то этот фрактал для программы будет не виден.

Соответственно, так как мы не можем точно знать какой индикатор на каком баре ставит свои стрелки, то для класса мульти- индикаторов необходимо ввести переменную, в которой будем явно указывать бар, с которого необходимо начинать поиск и копирование значений. На данный момент класс копирует только первый и нулевой бары на текущем тике, соответственно, фракталы он видеть не может — для них значения начинаются с бара с индексом 2.

Если в качестве исходного индикатора использовать пользовательский, то он может ставить стрелки и на любом ином баре — не только на втором, как индикатор Fractals. Например, если это индикатор пользовательских фракталов, где ищутся фракталы иной размерности, например 3-X-3, то стрелка может ставиться на баре с индексом 3 (если фрактал перерисовывается) или 4 (если фрактал не перерисовывается).

Для стандартных индикаторов будем явно указывать индекс бара, так как он известен. Для пользовательских индикаторов сделаем возможность указания бара начала поиска в параметрах конструктора класса.





Доработка классов мульти- индикаторов

При копировании данных в методах класса мы использовали локальные временные массивы. Сделаем их глобальными чтобы каждый раз не перевыделять память под эти массивы.

В приватной секции базового класса мультисимвольных мультипериодных индикаторов CIndMSTF объявим новые массивы, а в защищённой секции — переменную для хранения количества баров для расчёта индикатора на текущем тике:

class CIndMSTF : public CObject { private : ENUM_PROGRAM_TYPE m_program; ENUM_INDICATOR m_type; ENUM_TIMEFRAMES m_timeframe; string m_symbol; int m_handle; int m_id; bool m_success; ENUM_ERR_TYPE m_type_err; string m_description; string m_name; string m_parameters; double m_array_data[]; datetime m_array_time[]; protected : ENUM_IND_CATEGORY m_category; MqlParam m_param[]; string m_title; SBuffer m_buffers[]; int m_digits; int m_limit; int m_rates_total; int m_prev_calculated; uint m_bars_to_calculate;





В публичной секции класса напишем метод, устанавливающий количество баров, необходимое для расчёта индикатора на текущем тике:

int Calculated( void ) const { return :: BarsCalculated ( this .m_handle); } void SetBarsToCalculate( const int bars) { this .m_bars_to_calculate=bars; if ( this .m_array_data.Size()!= this .m_bars_to_calculate) { :: ArrayResize ( this .m_array_data, this .m_bars_to_calculate); :: ArrayResize ( this .m_array_time, this .m_bars_to_calculate); } }

В метод передаётся требуемое количество баров, в новую переменную записывается это значение и размеры массивов устанавливаются равными значению этой переменной.

Таким образом, при успешном изменении размеров массивов, их далее уже не придётся заново и каждый раз устанавливать в методах копирования данных. Если же здесь не удастся изменить размеры массивов, то функции копирования данных внутри методов копирования в этом случае будут пытаться изменить размер массива под требуемое количество. Если же и там это сделать не удастся, то из методов будет выдано сообщение об ошибке копирования.

Таким образом, мы один раз устанавливаем требуемый размер массивам — либо в конструкторе класса, либо (при неудаче) в методах копирования, а далее уже используем массивы с установленным требуемым размером, что избавляет нас от постоянного перевыделения памяти под массивы, в том случае, если бы они были локальными.



В конструкторе класса вызываем этот метод со значением по умолчанию для подавляющего большинства индикаторов, равным два бара, для копирования данных (первый и нулевой):

CIndMSTF::CIndMSTF( const ENUM_INDICATOR type, const uint buffers, const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { :: ResetLastError (); if (!:: EventSetTimer ( 1 )) :: PrintFormat ( "%s: EventSetTimer failed. Error %lu" , __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); this .m_program=( ENUM_PROGRAM_TYPE ):: MQLInfoInteger ( MQL_PROGRAM_TYPE ); this .m_type=type; this .m_symbol=(symbol== NULL || symbol== "" ? :: Symbol () : symbol); this .m_timeframe=(timeframe== PERIOD_CURRENT ? :: Period () : timeframe); this .m_handle= INVALID_HANDLE ; this .m_digits=:: Digits (); this .m_success= true ; this .m_type_err=ERR_TYPE_NO_ERROR; :: ResetLastError (); if (:: ArrayResize ( this .m_buffers,buffers)!=buffers) :: PrintFormat ( "%s: Buffers ArrayResize failed. Error %lu" __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); for ( int i= 0 ;i<( int ) this .m_buffers.Size();i++) this .SetBufferInitValue(i, EMPTY_VALUE ); this .m_prev_calculated= 0 ; this .m_limit= 0 ; this .m_rates_total=:: Bars ( this .m_symbol, this .m_timeframe); this .SetBarsToCalculate( 2 ); datetime array[]; if (symbol!=:: Symbol () || timeframe!=:: Period ()) :: CopyTime ( this .m_symbol, this .m_timeframe, 0 , this .m_rates_total,array); }





В деструкторе класса освобождаем память, выделенную под временные массивы:

CIndMSTF::~CIndMSTF() { :: EventKillTimer (); :: ResetLastError (); if ( this .m_handle!= INVALID_HANDLE && !:: IndicatorRelease ( this .m_handle)) :: PrintFormat ( "%s: %s, handle %ld IndicatorRelease failed. Error %ld" , __FUNCTION__ , this .Title(),m_handle,:: GetLastError ()); for ( int i= 0 ;i<( int ) this .BuffersTotal();i++) { :: ArrayFree ( this .m_buffers[i].array0); :: ArrayFree ( this .m_buffers[i].array1); :: ArrayFree ( this .m_buffers[i].array2); :: ArrayFree ( this .m_buffers[i].array3); :: ArrayFree ( this .m_buffers[i].color_indexes); } :: ArrayFree ( this .m_array_data); :: ArrayFree ( this .m_array_time); }





В методе копирования данных указанного массива указанного буфера теперь проверяем количество копируемых данных по значению, установленному в новой переменной. Ранее там было жёстко задано значение в два бара:



bool CIndMSTF::CopyArray( const uint buff_num, const uint array_num, const int to_copy, double &array[]) { :: ResetLastError (); int copied= 0 ; if (to_copy== this .m_bars_to_calculate) { switch (array_num) { case 0 : case 1 : case 2 : case 3 : copied=:: CopyBuffer ( this .m_handle, this .m_buffers[buff_num].BufferFrom(), - this .m_buffers[buff_num].Shift(),to_copy,array); break ; case 4 : copied=:: CopyBuffer ( this .m_handle, this .m_buffers[buff_num].BufferFrom()+ 1 ,- this .m_buffers[buff_num].Shift(),to_copy,array); break ; default : break ; } } else { switch (array_num) { case 0 : copied=:: CopyBuffer ( this .m_handle, this .m_buffers[buff_num].BufferFrom(), - this .m_buffers[buff_num].Shift(),to_copy, this .m_buffers[buff_num].array0); break ; case 1 : copied=:: CopyBuffer ( this .m_handle, this .m_buffers[buff_num].BufferFrom(), - this .m_buffers[buff_num].Shift(),to_copy, this .m_buffers[buff_num].array1); break ; case 2 : copied=:: CopyBuffer ( this .m_handle, this .m_buffers[buff_num].BufferFrom(), - this .m_buffers[buff_num].Shift(),to_copy, this .m_buffers[buff_num].array2); break ; case 3 : copied=:: CopyBuffer ( this .m_handle, this .m_buffers[buff_num].BufferFrom(), - this .m_buffers[buff_num].Shift(),to_copy, this .m_buffers[buff_num].array3); break ; case 4 : copied=:: CopyBuffer ( this .m_handle, this .m_buffers[buff_num].BufferFrom()+ 1 ,- this .m_buffers[buff_num].Shift(),to_copy, this .m_buffers[buff_num].color_indexes); break ; default : break ; } } if (copied> 0 ) return true ; if (copied== WRONG_VALUE ) :: PrintFormat ( "%s::%s: Start downloading data by %s/%s. Waiting for the next tick..." , __FUNCTION__ , this .Title(), this .m_symbol, this .TimeframeDescription()); else :: PrintFormat ( "%s::%s: Not all data was copied. Data available: %lu, total copied: %ld" , __FUNCTION__ , this .Title(), this .m_rates_total,copied); return false ; }





В методе копирования данных всех массивов указанного буфера ранее было жёстко задано копирование двух баров, и было прямо прописано в коде с какого индекса временного массива в какой индекс массива-буфера копировать данные:

bool CIndMSTF::CopyArrays( const uint buff_num, const int to_copy) { bool res= true ; double array[ 2 ]; if (to_copy== 2 ) { switch ( this .BufferDrawType(buff_num)) { case DRAW_LINE : case DRAW_HISTOGRAM : case DRAW_ARROW : case DRAW_SECTION : res= this .CopyArray(buff_num, 0 ,to_copy,array); if (res) { this .m_buffers[buff_num].array0[ this .DataTotal(buff_num, 0 )- 1 ]=array [ 1 ] ; this .m_buffers[buff_num].array0[ this .DataTotal(buff_num, 0 )- 2 ]=array [ 0 ] ; } return res; case DRAW_HISTOGRAM2 : case DRAW_ZIGZAG : case DRAW_FILLING :

Сейчас же заранее не известно количество копируемых данных — оно прописано в новой переменной. Поэтому и проверять будем значение этой переменной, а копировать данные будем в цикле по количеству копируемых данных.

Индексы исходного и приёмного массивов будем рассчитывать из индекса цикла. При этом теперь у нас объявлен глобальный временный массив, поэтому локальный, как был ранее, уже не нужен:

bool CIndMSTF::CopyArrays( const uint buff_num, const int to_copy) { bool res= true ; if (to_copy== this .m_bars_to_calculate) { int total=( int ) this .m_array_data.Size(); switch ( this .BufferDrawType(buff_num)) { case DRAW_LINE : case DRAW_HISTOGRAM : case DRAW_ARROW : case DRAW_SECTION : res= this .CopyArray(buff_num, 0 ,to_copy, this .m_array_data ); if (res) { for ( int i= 0 ;i<total;i++) this .m_buffers[buff_num].array0[ this .DataTotal(buff_num, 0 )-(total-i) ]= this .m_array_data [i] ; } return res; case DRAW_HISTOGRAM2 : case DRAW_ZIGZAG : case DRAW_FILLING : res= this .CopyArray(buff_num, 0 ,to_copy, this .m_array_data ); if (res) { for ( int i= 0 ;i<total;i++) this .m_buffers[buff_num].array0[ this .DataTotal(buff_num, 0 )-(total-i) ]= this .m_array_data [i] ; } res &= this .CopyArray(buff_num, 1 ,to_copy, this .m_array_data ); if (res) { for ( int i= 0 ;i<total;i++) this .m_buffers[buff_num].array1[ this .DataTotal(buff_num, 1 )-(total-i) ]= this .m_array_data [i] ; } return res; case DRAW_BARS : case DRAW_CANDLES : res= this .CopyArray(buff_num, 0 ,to_copy, this .m_array_data ); if (res) { for ( int i= 0 ;i<total;i++) this .m_buffers[buff_num].array0[ this .DataTotal(buff_num, 0 )-(total-i) ]= this .m_array_data [i] ; } res &= this .CopyArray(buff_num, 1 ,to_copy, this .m_array_data ); if (res) { for ( int i= 0 ;i<total;i++) this .m_buffers[buff_num].array1[ this .DataTotal(buff_num, 1 )-(total-i) ]= this .m_array_data [i] ; } res &= this .CopyArray(buff_num, 2 ,to_copy, this .m_array_data ); if (res) { for ( int i= 0 ;i<total;i++) this .m_buffers[buff_num].array2[ this .DataTotal(buff_num, 2 )-(total-i) ]= this .m_array_data [i] ; } res &= this .CopyArray(buff_num, 3 ,to_copy, this .m_array_data ); if (res) { for ( int i= 0 ;i<total;i++) this .m_buffers[buff_num].array3[ this .DataTotal(buff_num, 3 )-(total-i) ]= this .m_array_data [i] ; } return res; case DRAW_COLOR_LINE : case DRAW_COLOR_HISTOGRAM : case DRAW_COLOR_ARROW : case DRAW_COLOR_SECTION : res= this .CopyArray(buff_num, 0 ,to_copy, this .m_array_data ); if (res) { for ( int i= 0 ;i<total;i++) this .m_buffers[buff_num].array0[ this .DataTotal(buff_num, 0 )-(total-i) ]= this .m_array_data [i] ; } res &= this .CopyArray(buff_num, 4 ,to_copy, this .m_array_data ); if (res) { for ( int i= 0 ;i<total;i++) this .m_buffers[buff_num].color_indexes[ this .DataTotal(buff_num, 4 )-(total-i) ]= this .m_array_data [i] ; } return res; case DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 : case DRAW_COLOR_ZIGZAG : res= this .CopyArray(buff_num, 0 ,to_copy, this .m_array_data ); if (res) { for ( int i= 0 ;i<total;i++) this .m_buffers[buff_num].array0[ this .DataTotal(buff_num, 0 )-(total-i) ]= this .m_array_data [i] ; } res &= this .CopyArray(buff_num, 1 ,to_copy, this .m_array_data ); if (res) { for ( int i= 0 ;i<total;i++) this .m_buffers[buff_num].array1[ this .DataTotal(buff_num, 1 )-(total-i) ]= this .m_array_data [i] ; } res &= this .CopyArray(buff_num, 4 ,to_copy, this .m_array_data ); if (res) { for ( int i= 0 ;i<total;i++) this .m_buffers[buff_num].color_indexes[ this .DataTotal(buff_num, 4 )-(total-i) ]= this .m_array_data [i] ; } return res; case DRAW_COLOR_BARS : case DRAW_COLOR_CANDLES : res= this .CopyArray(buff_num, 0 ,to_copy, this .m_array_data ); if (res) { for ( int i= 0 ;i<total;i++) this .m_buffers[buff_num].array0[ this .DataTotal(buff_num, 0 )-(total-i) ]= this .m_array_data [i] ; } res &= this .CopyArray(buff_num, 1 ,to_copy, this .m_array_data ); if (res) { for ( int i= 0 ;i<total;i++) this .m_buffers[buff_num].array1[ this .DataTotal(buff_num, 1 )-(total-i) ]= this .m_array_data [i] ; } res &= this .CopyArray(buff_num, 2 ,to_copy, this .m_array_data ); if (res) { for ( int i= 0 ;i<total;i++) this .m_buffers[buff_num].array2[ this .DataTotal(buff_num, 2 )-(total-i) ]= this .m_array_data [i] ; } res &= this .CopyArray(buff_num, 3 ,to_copy, this .m_array_data ); if (res) { for ( int i= 0 ;i<total;i++) this .m_buffers[buff_num].array3[ this .DataTotal(buff_num, 3 )-(total-i) ]= this .m_array_data [i] ; } res &= this .CopyArray(buff_num, 4 ,to_copy, this .m_array_data ); if (res) { for ( int i= 0 ;i<total;i++) this .m_buffers[buff_num].color_indexes[ this .DataTotal(buff_num, 4 )-(total-i) ]= this .m_array_data [i] ; } return res; default : break ; } } else { switch ( this .BufferDrawType(buff_num)) { case DRAW_LINE : case DRAW_HISTOGRAM : case DRAW_ARROW : case DRAW_SECTION : return this .CopyArray(buff_num, 0 ,to_copy, this .m_array_data ); case DRAW_HISTOGRAM2 : case DRAW_ZIGZAG : case DRAW_FILLING : res = this .CopyArray(buff_num, 0 ,to_copy, this .m_array_data ); res &= this .CopyArray(buff_num, 1 ,to_copy, this .m_array_data ); return res; case DRAW_BARS : case DRAW_CANDLES : res = this .CopyArray(buff_num, 0 ,to_copy, this .m_array_data ); res &= this .CopyArray(buff_num, 1 ,to_copy, this .m_array_data ); res &= this .CopyArray(buff_num, 2 ,to_copy, this .m_array_data ); res &= this .CopyArray(buff_num, 3 ,to_copy, this .m_array_data ); return res; case DRAW_COLOR_LINE : case DRAW_COLOR_HISTOGRAM : case DRAW_COLOR_ARROW : case DRAW_COLOR_SECTION : res = this .CopyArray(buff_num, 0 ,to_copy, this .m_array_data ); res &= this .CopyArray(buff_num, 4 ,to_copy, this .m_array_data ); return res; case DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 : case DRAW_COLOR_ZIGZAG : res = this .CopyArray(buff_num, 0 ,to_copy, this .m_array_data ); res &= this .CopyArray(buff_num, 1 ,to_copy, this .m_array_data ); res &= this .CopyArray(buff_num, 4 ,to_copy, this .m_array_data ); return res; case DRAW_COLOR_BARS : case DRAW_COLOR_CANDLES : res = this .CopyArray(buff_num, 0 ,to_copy, this .m_array_data ); res &= this .CopyArray(buff_num, 1 ,to_copy, this .m_array_data ); res &= this .CopyArray(buff_num, 2 ,to_copy, this .m_array_data ); res &= this .CopyArray(buff_num, 3 ,to_copy, this .m_array_data ); res &= this .CopyArray(buff_num, 4 ,to_copy, this .m_array_data ); return res; default : break ; } } return false ; }





В методе заполнения буферов объекта данными из буфера расчётной части в блоке кода, отвечающем за работу на текущем тике, теперь будем копировать не два бара, а количество баров, установленное в переменной m_bars_to_calculate:

if ( this .m_limit<= 1 ) { for ( int i= 0 ;i<total;i++) { if ( this .m_limit== 1 && ! this .BufferResize(i, this .m_rates_total)) { this .m_success= false ; return false ; } :: ResetLastError (); if (! this .CopyArrays(i, this .m_bars_to_calculate)) { :: PrintFormat ( "%s::%s: CopyBuffer(%lu) failed. Error %lu" , __FUNCTION__ , this .Title(),i,:: GetLastError ()); this .m_success &= false ; } } if (! this .m_success) { this .m_type_err=ERR_TYPE_NO_DATA; return false ; } this .m_type_err=ERR_TYPE_NO_ERROR; this .m_success= true ; return true ; } return false ; }





Метод, заполняющий переданный рисуемый массив данными из буфера класса, теперь полностью переработан. В нём учтены нюансы копирования данных с младшего таймфрейма на старший, со старшего на младший и количество копируемых данных на текущем тике, которые обсуждались в самом начале этой статьи. Логика этого метода полностью переписана и прокомментирована:

bool CIndMSTF::DataToBuffer( const string symbol_to, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe_to, const uint buffer_num, const uint array_num, const int limit, double &buffer[]) { this .m_success= true ; bool as_series=:: ArrayGetAsSeries (buffer); if (!as_series) :: ArraySetAsSeries (buffer, true ); string symbol=(symbol_to== "" || symbol_to== NULL ? :: Symbol () : symbol_to); ENUM_TIMEFRAMES timeframe=(timeframe_to== PERIOD_CURRENT ? :: Period () : timeframe_to); if (limit> 1 && this .m_limit> 1 ) { :: PrintFormat ( "%s::%s First start, or historical data has been changed. Initialize Buffer(%lu)" , __FUNCTION__ , this .Title(),buffer_num); :: ArrayInitialize (buffer, this .BufferInitValue(buffer_num)); } int count=(limit<= 1 ? ( int ) this .m_bars_to_calculate : :: fmin (:: TerminalInfoInteger ( TERMINAL_MAXBARS ),limit)); for ( int i= 0 ;i<count;i++) { if (timeframe==:: Period () && this .m_timeframe==:: Period ()) buffer[i]= this .GetData(buffer_num,array_num,i); else { if (timeframe< this .m_timeframe) { if (i>( int ) this .m_bars_to_calculate- 1 ) { :: ResetLastError (); if (:: CopyTime (symbol,timeframe,i, 1 , this .m_array_time)!= 1 ) { if (:: GetLastError ()== 4401 ) continue ; this .m_success &= false ; return false ; } int bar=:: iBarShift ( this .m_symbol, this .m_timeframe, this .m_array_time[ 0 ]); if (bar== WRONG_VALUE ) { this .m_success &= false ; continue ; } buffer[i]= this .GetData(buffer_num,array_num,bar); } else { if (:: CopyTime ( this .m_symbol, this .m_timeframe, 0 , this .m_bars_to_calculate, this .m_array_time)!= this .m_bars_to_calculate) { this .m_success= false ; return false ; } int num_bars=:: PeriodSeconds ( this .m_timeframe)/:: PeriodSeconds (timeframe); if (num_bars< 1 ) num_bars= 1 ; for ( int j= 0 ;j<( int ) this .m_array_time.Size();j++) { int barN=:: iBarShift (symbol,timeframe, this .m_array_time[j]); if (barN== WRONG_VALUE ) { this .m_success &= false ; return false ; } int end=barN-num_bars; if (end< 0 ) end=- 1 ; for ( int n=barN;n>end;n--) buffer[n]= this .GetData(buffer_num,array_num, this .m_bars_to_calculate- 1 -j); } } } else if (timeframe> this .m_timeframe) { int num_bars=:: PeriodSeconds (timeframe)/:: PeriodSeconds ( this .m_timeframe); :: ResetLastError (); if (:: CopyTime (symbol,timeframe,i, 1 , this .m_array_time)!= 1 ) { if (:: GetLastError ()== 4401 ) continue ; this .m_success &= false ; return false ; } int bar=:: iBarShift ( this .m_symbol, this .m_timeframe, this .m_array_time[ 0 ]); if (bar== WRONG_VALUE ) { this .m_success &= false ; continue ; } int end=bar-num_bars; if (end< 0 ) end=- 1 ; for ( int j=bar;j>end;j--) { :: ResetLastError (); if (:: CopyTime ( this .m_symbol, this .m_timeframe,j, 1 , this .m_array_time)!= 1 ) { if (:: GetLastError ()== 4401 ) continue ; this .m_success &= false ; return false ; } int barN=:: iBarShift (symbol,timeframe, this .m_array_time[ 0 ]); double value_data= this .GetData(buffer_num,array_num,j); double value_buff=buffer[barN]; if (value_buff== this .BufferInitValue(buffer_num) || (value_buff!= this .BufferInitValue(buffer_num) && value_data!= this .BufferInitValue(buffer_num))) buffer[barN]=value_data; } } } } :: ArraySetAsSeries (buffer,as_series); return true ; }

Класс базового объекта мультисимвольного мультипериодного индикатора готов.

Теперь доработаем классы-наследники.



Из всех стандартных индикаторов только индикатор фракталов Билла Вильямса имеет отрисовку в виде стрелок с разрывами (Parabolic SAR тоже рисуется стрелками, но без разрывов на графике).

И отрисовка индикатора Fractals начинается на баре с индексом 2, т.е. для расчёта индикатора нужно обновлять на каждом тике три бара: 2, 1 и 0.

В конструкторе класса этого индикатора укажем количество баров расчёта равное трём:

class CIndFractals : public CIndMSTF { public : CIndFractals( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) : CIndMSTF( IND_FRACTALS , 2 ,symbol,timeframe) { bool current=( this . Symbol ()==:: Symbol () && this .Timeframe()==:: Period ()); string symbol_period=(current ? "" : :: StringFormat ( "%s,%s" , this . Symbol (), this .TimeframeDescription())); string param=(current ? "" : StringFormat ( "(%s)" ,symbol_period)); this .SetParameters(param); this .SetName( "Fractals" ); this .SetDescription( "Fractals" ); this .m_title= this .Name()+ this .Parameters(); this .m_category=IND_CATEGORY_WILLIAMS; this .SetBufferDescription( UPPER_LINE , this .m_title+ " Up" ); this .SetBufferDescription( LOWER_LINE , this .m_title+ " Down" ); this .SetBufferDrawType( 0 , DRAW_ARROW , UPPER_LINE ); this .SetBufferDrawType( 1 , DRAW_ARROW , LOWER_LINE ); this .SetBufferColorToIndex( UPPER_LINE , 0 , clrGray ); this .SetBufferColorToIndex( LOWER_LINE , 0 , clrGray ); this .SetBarsToCalculate( 3 ); } };

В базовом классе это количество по умолчанию устанавливается равное двум барам. Здесь мы переопределяем количество на три бара и, соответственно, увеличиваем и размерности временных массивов тоже до трёх.





В классе пользовательского индикатора заранее не известно сколько требуется баров для его расчёта на текущем тике. А значит, мы не можем заранее указать нужное количество баров, как это сделано в конструкторе класса индикатора фракталов. Здесь придётся это количество указывать в параметрах конструктора класса, передавая и устанавливая его через входную переменную:

class CIndCustom : public CIndMSTF { public : CIndCustom( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const string path, const string name, const uint buffers, const uint bars_to_calculate, const MqlParam ¶m[] ) : CIndMSTF( IND_CUSTOM ,buffers,symbol,timeframe) { int total=( int )param.Size(); if (total== 0 ) :: PrintFormat ( "%s Error. Passed an empty array" , __FUNCTION__ ); ResetLastError (); if (total> 0 && :: ArrayResize ( this .m_param,total+ 1 )==total+ 1 ) { :: ZeroMemory ( this .m_param); this .m_param[ 0 ].type= TYPE_STRING ; this .m_param[ 0 ].string_value=path; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { this .m_param[i+ 1 ].type=param[i].type; this .m_param[i+ 1 ].double_value=param[i].double_value; this .m_param[i+ 1 ].integer_value=param[i].integer_value; this .m_param[i+ 1 ].string_value=param[i].string_value; } bool current=( this . Symbol ()==:: Symbol () && this .Timeframe()==:: Period ()); string symbol_period=(current ? "" : :: StringFormat ( "%s,%s" , this . Symbol (), this .TimeframeDescription())); string param=(current ? "" : StringFormat ( "(%s)" ,symbol_period)); this .SetParameters(param); this .SetName(name); this .SetDescription(name); this .m_title= this .Name()+ this .Parameters(); this .m_category=IND_CATEGORY_CUSTOM; this .SetBufferDescription( 0 , this .m_title); this .SetBarsToCalculate(bars_to_calculate); } } };





В классе-коллекции индикаторов в методе создания нового объекта пользовательского индикатора необходимо также указать количество баров для расчёта индикатора:

int AddNewVolumes( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume= VOLUME_TICK ); int AddNewCustom( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const string path, const string name, const uint buffers, const uint bars_to_calculate, const MqlParam ¶m[]);

а в коде реализации этого метода передать значение этой переменной в конструктор класса пользовательского индикатора:

int CMSTFIndicators::AddNewCustom( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const string path, const string name, const uint buffers, const uint bars_to_calculate , const MqlParam ¶m[]) { CIndCustom *ind_obj= new CIndCustom(symbol,timeframe,path,name,buffers, bars_to_calculate ,param); if (ind_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create %s custom indicator object" , __FUNCTION__ ,name); return INVALID_HANDLE ; } return this .AddNewIndicator(ind_obj, __FUNCTION__ ); }

Теперь классы мультисимвольных мультипериодных индикаторов должны работать со стрелочными индикаторами и теми индикаторами, в которых в буфере содержатся дынные с разрывами — индикаторы со стилями рисования DRAW_ARROW, DRAW_COLOR_ARROW, DRAW_SECTION, DRAW_ZIGZAG, DRAW_COLOR_SECTION и DRAW_COLOR_ZIGZAG.







Тестирование

Для тестирования возьмём любой индикатор из ранее созданных, например Parabolis SAR, так как он тоже рисуется стрелками. Он имеет один рисуемый буфер, а индикатор фракталов — два. Один буфер используется для отрисовки верхних фракталов, а второй — для отрисовки нижних. Доработаем код индикатора так, чтобы он рисовал стрелки в двух буферах и сохраним его под именем TestMSTFFractals.mq5.

Индикатор будет выводить на график данные сразу двух индикаторов Fractals — один будет рисовать фракталы с текущего периода графика, а второй — фракталы с индикатора Fractals, рассчитанного на указанных в настройках символе и периоде графика. Также, для отображения данных индикаторов фракталов будет использоваться информационная панель, которую используем во всех индикаторах в статьях этой серии:

#property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 4 #property indicator_plots 4 #property indicator_label1 "FractalsUp1" #property indicator_type1 DRAW_ARROW #property indicator_color1 clrGray #property indicator_width1 1 #property indicator_label2 "FractalsDown1" #property indicator_type2 DRAW_ARROW #property indicator_color2 clrGray #property indicator_width2 1 #property indicator_label3 "FractalsUp2" #property indicator_type3 DRAW_ARROW #property indicator_color3 clrDodgerBlue #property indicator_width3 1 #property indicator_label4 "FractalsDown2" #property indicator_type4 DRAW_ARROW #property indicator_color4 clrDodgerBlue #property indicator_width4 1 #include <IndMSTF\IndMSTF.mqh> #include <Dashboard\Dashboard.mqh> input string InpSymbol = NULL ; input ENUM_TIMEFRAMES InpTimeframe = PERIOD_CURRENT ; input uchar InpArrowShift1 = 10 ; input uchar InpArrowShift2 = 10 ; input bool InpAsSeries = true ; double BufferFractalsUp1[]; double BufferFractalsDn1[]; double BufferFractalsUp2[]; double BufferFractalsDn2[]; int handle_fractals1; int handle_fractals2; CMSTFIndicators indicators; CDashboard *panel= NULL ; int mouse_bar_index; int OnInit () { EventSetTimer ( 1 ); SetIndexBuffer ( 0 ,BufferFractalsUp1, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,BufferFractalsDn1, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,BufferFractalsUp2, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 ,BufferFractalsDn2, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_ARROW , 217 ); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_ARROW , 218 ); PlotIndexSetInteger ( 2 , PLOT_ARROW , 217 ); PlotIndexSetInteger ( 3 , PLOT_ARROW , 218 ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_ARROW_SHIFT ,-InpArrowShift1); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_ARROW_SHIFT , InpArrowShift1); PlotIndexSetInteger ( 2 , PLOT_ARROW_SHIFT ,-InpArrowShift2); PlotIndexSetInteger ( 3 , PLOT_ARROW_SHIFT , InpArrowShift2); ArraySetAsSeries (BufferFractalsUp1,InpAsSeries); ArraySetAsSeries (BufferFractalsDn1,InpAsSeries); ArraySetAsSeries (BufferFractalsUp2,InpAsSeries); ArraySetAsSeries (BufferFractalsDn2,InpAsSeries); handle_fractals1=indicators.AddNewFractals( NULL , PERIOD_CURRENT ); handle_fractals2=indicators.AddNewFractals(InpSymbol,InpTimeframe); if (handle_fractals1== INVALID_HANDLE || handle_fractals2== INVALID_HANDLE ) return INIT_FAILED ; indicators.SetPlotLabelFromBuffer( 0 ,handle_fractals1, 0 ); indicators.SetPlotLabelFromBuffer( 1 ,handle_fractals1, 1 ); indicators.SetPlotLabelFromBuffer( 2 ,handle_fractals2, 0 ); indicators.SetPlotLabelFromBuffer( 3 ,handle_fractals2, 1 ); int width= 311 ; panel= new CDashboard( 1 , 20 , 20 ,width, 264 ); if (panel== NULL ) { Print ( "Error. Failed to create panel object" ); return INIT_FAILED ; } panel.SetFontParams( "Calibri" , 9 ); panel.View( Symbol ()+ ", " + StringSubstr ( EnumToString ( Period ()), 7 )); panel.CreateNewTable( 0 ); panel.DrawGrid( 0 , 2 , 20 , 6 , 2 , 18 ,width/ 2 - 2 ); panel.CreateNewTable( 1 ); int y1=panel.TableY2( 0 )+ 22 ; panel.DrawGrid( 1 , 2 ,y1, 2 , 2 , 18 ,width/ 2 - 2 ); panel.CreateNewTable( 2 ); int y2=panel.TableY2( 1 )+ 3 ; panel.DrawGrid( 2 , 2 ,y2, 3 , 2 , 18 ,width/ 2 - 2 ); mouse_bar_index= 0 ; DrawData(mouse_bar_index, TimeCurrent ()); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); if (panel!= NULL ) delete panel; Comment ( "" ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int limit=rates_total-prev_calculated; if (limit> 1 ) { limit=rates_total- 1 ; } if (!indicators.Calculate()) return 0 ; DrawData(mouse_bar_index,time[mouse_bar_index]); if (!indicators.DataToBuffer( NULL , PERIOD_CURRENT ,handle_fractals1, 0 , 0 ,limit,BufferFractalsUp1)) return 0 ; if (!indicators.DataToBuffer( NULL , PERIOD_CURRENT ,handle_fractals1, 1 , 0 ,limit,BufferFractalsDn1)) return 0 ; if (!indicators.DataToBuffer( NULL , PERIOD_CURRENT ,handle_fractals2, 0 , 0 ,limit,BufferFractalsUp2)) return 0 ; if (!indicators.DataToBuffer( NULL , PERIOD_CURRENT ,handle_fractals2, 1 , 0 ,limit,BufferFractalsDn2)) return 0 ; return (rates_total); } void OnTimer () { indicators. OnTimer (); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { panel. OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam); if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE || id== CHARTEVENT_CLICK ) { datetime time= 0 ; double price= 0 ; int wnd= 0 ; if ( ChartXYToTimePrice ( ChartID (),( int )lparam,( int )dparam,wnd,time,price)) { mouse_bar_index= iBarShift ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,time); DrawData(mouse_bar_index,time); } } if (id> CHARTEVENT_CUSTOM ) { PrintFormat ( "%s: Event id=%ld, object id (lparam): %lu, event message (sparam): %s" , __FUNCTION__ ,id,lparam,sparam); } } void DrawData( const int index, const datetime time) { MqlRates rates[ 1 ]; if ( CopyRates ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,index, 1 ,rates)!= 1 ) return ; int size= 0 ; uint flags= 0 ; uint angle= 0 ; string name=panel.FontParams(size,flags,angle); panel.SetFontParams(name, 9 , FW_BOLD ); panel.DrawText( "Bar data [" +( string )index+ "]" , 3 ,panel.TableY1( 0 )- 16 , clrMaroon ,panel.Width()- 6 ); panel.DrawText( "Indicators data [" +( string )index+ "]" , 3 ,panel.TableY1( 1 )- 16 , clrGreen ,panel.Width()- 6 ); panel.SetFontParams(name, 9 ); panel.DrawText( "Date" , panel.CellX( 0 , 0 , 0 )+ 2 , panel.CellY( 0 , 0 , 0 )+ 2 ); panel.DrawText( TimeToString ( rates[ 0 ].time, TIME_DATE ), panel.CellX( 0 , 0 , 1 )+ 2 , panel.CellY( 0 , 0 , 1 )+ 2 , clrNONE , 90 ); panel.DrawText( "Time" , panel.CellX( 0 , 1 , 0 )+ 2 , panel.CellY( 0 , 1 , 0 )+ 2 ); panel.DrawText( TimeToString ( rates[ 0 ].time, TIME_MINUTES ), panel.CellX( 0 , 1 , 1 )+ 2 , panel.CellY( 0 , 1 , 1 )+ 2 , clrNONE , 90 ); panel.DrawText( "Open" , panel.CellX( 0 , 2 , 0 )+ 2 , panel.CellY( 0 , 2 , 0 )+ 2 ); panel.DrawText( DoubleToString (rates[ 0 ].open, Digits ()), panel.CellX( 0 , 2 , 1 )+ 2 , panel.CellY( 0 , 2 , 1 )+ 2 , clrNONE , 90 ); panel.DrawText( "High" , panel.CellX( 0 , 3 , 0 )+ 2 , panel.CellY( 0 , 3 , 0 )+ 2 ); panel.DrawText( DoubleToString (rates[ 0 ].high, Digits ()), panel.CellX( 0 , 3 , 1 )+ 2 , panel.CellY( 0 , 3 , 1 )+ 2 , clrNONE , 90 ); panel.DrawText( "Low" , panel.CellX( 0 , 4 , 0 )+ 2 , panel.CellY( 0 , 4 , 0 )+ 2 ); panel.DrawText( DoubleToString (rates[ 0 ].low, Digits ()), panel.CellX( 0 , 4 , 1 )+ 2 , panel.CellY( 0 , 4 , 1 )+ 2 , clrNONE , 90 ); panel.DrawText( "Close" , panel.CellX( 0 , 5 , 0 )+ 2 , panel.CellY( 0 , 5 , 0 )+ 2 ); panel.DrawText( DoubleToString (rates[ 0 ].close, Digits ()), panel.CellX( 0 , 5 , 1 )+ 2 , panel.CellY( 0 , 5 , 1 )+ 2 , clrNONE , 90 ); panel.DrawText(indicators.Title(handle_fractals1)+ " Up" , panel.CellX( 1 , 0 , 0 )+ 2 , panel.CellY( 1 , 0 , 0 )+ 2 ); double value10=indicators.GetData(handle_fractals1, 0 , 0 ,index); string value_str10=(value10!= EMPTY_VALUE ? DoubleToString (value10,indicators. Digits (handle_fractals1)) : " " ); panel.DrawText(value_str10,panel.CellX( 1 , 0 , 1 )+ 2 ,panel.CellY( 1 , 0 , 1 )+ 2 , clrNONE , 110 ); panel.DrawText(indicators.Title(handle_fractals1)+ " Down" , panel.CellX( 1 , 1 , 0 )+ 2 , panel.CellY( 1 , 1 , 0 )+ 2 ); double value11=indicators.GetData(handle_fractals1, 1 , 0 ,index); string value_str11=(value11!= EMPTY_VALUE ? DoubleToString (value11,indicators. Digits (handle_fractals1)) : " " ); panel.DrawText(value_str11,panel.CellX( 1 , 1 , 1 )+ 2 ,panel.CellY( 1 , 1 , 1 )+ 2 , clrNONE , 110 ); panel.DrawText(indicators.Title(handle_fractals2)+ " Up" , panel.CellX( 2 , 0 , 0 )+ 2 , panel.CellY( 2 , 0 , 0 )+ 2 ); double value20=indicators.GetDataTo( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,handle_fractals2, 0 , 0 ,index); string value_str20=(value20!= EMPTY_VALUE ? DoubleToString (value20,indicators. Digits (handle_fractals2)) : " " ); panel.DrawText(value_str20,panel.CellX( 2 , 0 , 1 )+ 2 ,panel.CellY( 2 , 0 , 1 )+ 2 , clrNONE , 110 ); panel.DrawText(indicators.Title(handle_fractals2)+ " Down" , panel.CellX( 2 , 1 , 0 )+ 2 , panel.CellY( 2 , 1 , 0 )+ 2 ); double value21=indicators.GetDataTo( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,handle_fractals2, 1 , 0 ,index); string value_str21=(value21!= EMPTY_VALUE ? DoubleToString (value21,indicators. Digits (handle_fractals2)) : " " ); panel.DrawText(value_str21,panel.CellX( 2 , 1 , 1 )+ 2 ,panel.CellY( 2 , 1 , 1 )+ 2 , clrNONE , 110 ); ChartRedraw ( ChartID ()); }





Скомпилируем индикатор и запустим его на графике М1, затем переключим период графика на М5 и М15:





Видим, как буферы индикатора на графике М1 заполняются данными с индикатора, рассчитанного на М5.

В то же время, при переключении графика на М15, мы видим, как все фракталы индикатора, рассчитанного на М5 рисуются на барах М15. При этом видно, что на каждом баре графика М15, где присутствуют фракталы, их, судя по графику, быть там не должно. Но это не так — просто в каждом баре графика М15 присутствует три бара с периода графика М5, а там эти фракталы есть, и вот они-то и отображаются на барах графика М15, так как индикатор для того и создан — быть мультисимвольным мультипериодным индикатором.







Заключение

Сегодня создали и протестировали работу классов мультисимвольных мультипериодных индикаторов со стилем рисования DRAW_ARROW. В последующих статьях попробуем разобраться с остальными стилями рисования, предполагающих разрывы данных на графике, и доделаем остальные, ещё не рассмотренные стандартные индикаторы — чтобы закрыть тему мультисимвольных мультипериодных индикаторов.

Все используемые в статье файлы — классы мульти- индикаторов, класс панели и файл индикатора прикреплены к статье для самостоятельного тестирования и использования.



Полный исходный код проекта со всеми файлами, описанными в статье, доступен в



