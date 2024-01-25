Разработка MQTT-клиента для MetaTrader 5: методология TDD (Часть 2)

Введение

"Преждевременная оптимизация — корень всех зол" (Дональд Кнут)

В предыдущей статье мы рассмотрели MQTT, высокоэффективный двоичный протокол обмена сообщениями типа "публикация/подписка". Мы рассказали о том, что такое MQTT, почему его разработка началась двадцать пять лет назад и для чего он используется сегодня во многих отраслях: от автомобилестроения до Интернета вещей, от авиакосмической промышленности до простых чат-приложений. Мы увидели, что MQTT может быть полезен в любом контексте, где требуется протокол обмена сообщениями, независимый от типа контента, включая контекст торговых приложений. Мы отметили преимущества включения в нашу базу кодов нативного клиента MQL5 для MQTT и установили минимально необходимую среду разработки с использованием брокера MQTT с открытым исходным кодом Mosquitto, работающего на WSL (подсистема Windows для Linux).

Мы начали разработку нашего собственного клиента с жестко запрограммированной функцией генератора фиксированного заголовка и дошли до того, что смогли подключиться к локальному брокеру Mosquitto, но соединение было немедленно сброшено сервером из-за ошибки протокола.

Цитата из конца предыдущей статьи:

"Наш фиксированный заголовок CONNECT был распознан Mosquitto, но неизвестный (<unknown>) клиент был немедленно отключен "из-за ошибки протокола". Ошибка произошла из-за того, что мы еще не включили заголовок переменной с именем протокола, уровнем протокола и другими связанными метаданными. Мы исправим это на следующем шаге".

Рис. 01. Вкладка советников в MetaEditor, отображающая ошибку соединения





Поскольку мы применяем принцип разработки через тестирование (TDD), мы начнем с написания теста для конструктора пакетов CONNECT, который включает соответствующие метаданные и не отклоняется "из-за ошибки протокола".

Написание теста до написания тестируемого кода многим может показаться нелогичным. Но если мы будем думать о тестах как об объективном описании требований к проекту и рассматривать их как наиболее объективное определение цели, которую может иметь разработчик, то всё встанет на свои места.

"Юнит-тесты — это документы. Они описывают проект системы самого низкого уровня. Они недвусмысленны, точны, написаны на языке, понятном аудитории, и настолько формальны, что исполняются. Это лучший вид низкоуровневой документации, которая только может существовать. Какой профессионал не предоставит такую документацию?” (Роберт Мартин "Чистый код", 2011)





Организация кода: ООП и файлы заголовков

Как было сказано выше, мы начали создавать фиксированный заголовок нашего пакета подключения с жесткого кодирования массива байтов с "правильными" значениями. Затем мы попытались подключить нашего клиента, отправив этот жестко закодированный массив байтов нашему локальному брокеру. Наши попытки с треском провалились "из-за ошибки протокола". Но одновременно мы узнали кое-что о нашей среде разработки, о нашем журнале Mosquito, написали наши первые тесты и, прежде всего, начали делать что-то, что работает.

Как видите, эта неудача была намеренной. Но мы знаем, что такой способ разработки сложного приложения не является устойчивым в долгосрочной перспективе.

Создание соответствующих пакетов MQTT — это только первый (и самый легкий) шаг в процессе написания надежного и удобного в обслуживании клиента. Когда дело доходит до спецификации рабочих характеристик, всплывают все сложности протокола. Эта задача потребует от нас большей работы как разработчиков. Помимо отправки подходящих пакетов, нам придется иметь дело с большим количеством различных ответов сервера и различными состояниями приложений. На этом этапе жестко закодированных байтовых массивов (или чего-либо еще, запрограммированного в данном случае) будет недостаточно.

К счастью, MQL5 является объектно-ориентированным языком программирования, и мы не работаем в среде с ограничениями по памяти/процессору, для которых MQTT изначально был разработан. Таким образом, мы можем использовать все преимущества объектно-ориентированной (ООП) парадигмы, чтобы:

Легко принимать решения по протоколу за счет выбора правильного уровня абстракции

Легко читать код (помните, что код читается гораздо больше раз, чем пишется)

Обслуживать код без особых затруднений

И легко тестировать

В разделе "Объектно-ориентированное программирование" справочника MQL5 целый раздел посвящен этой теме.





Определения протоколов



Протокол обмена сообщениями — это набор правил, который устанавливает общую основу взаимодействия между двумя или более объектами. В нашем случае - между двумя и более устройствами. Многие из этих правил касаются того, что делать, принимая во внимание то, что было сделано раньше. Они статичны. Чтобы выбрать следующее действие, наш код должен оценить текущее состояние приложения. В протоколе MQTT это делается по правилам рабочих характеристик (Operational behavior rules).

Помимо правил с отслеживанием состояния (фактически предшествующих им) существуют определения терминов, значений и вычислений, которые не зависят от состояния приложения. Обычно это константы, перечисления и алгоритмы оценки, как и в случае с именем протокола MQTT, типами пакетов управления и значением байта оставшейся длины фиксированного заголовка соответственно.

Мы соберем эти два разных набора правил в двух отдельных заголовочных файлах. Первый из них предназначен только для определений терминов и значений, общих для наших файлов. Назовем его Defines.mqh. Эти термины и значения обычно являются константами, и этот файл практически не должен изменяться.

Другой заголовочный файл будет содержать некоторые общие перечисления, структуры и функции. Назовем его MQTT.mqh. Эти перечисления, структуры и функции будут часо меняться, и не только пока мы разрабатываем первую версию. Файл будет меняться всякий раз, когда мы проводим улучшение, оптимизацию и исправление ошибок. Вероятно, этот файл будет разделен на другие, более специфичные файлы.

Практика использования заголовочных файлов для организации кода не связана с объектно-ориентированным программированием. Полезные заметки о таких файлах можно найти в уже ставшей классической книге Брайана Кернигана и Денниса Ритчи "Язык программирования Си".

"(…) определения и декларации, общие для всех файлов. Насколько это возможно, мы хотим централизовать процесс, чтобы была только одна копия, которую можно получить и хранить по мере развития программы. (…) Вероятно, вплоть до некоторого умеренного размера программы лучше иметь один заголовочный файл, содержащий все, что должно совместно использоваться любыми двумя частями программы (...). Для гораздо более крупной программы потребуется больше организации и больше заголовков".

Но именно в объектно-ориентированном программировании практика организации кода в небольших модулях компиляции заметна особенно отчетливо. Более того, поскольку мы создаем библиотеку, почти весь наш код будет находиться в заголовочных файлах.

Заголовок Defines

На этом этапе определения имени протокола и уровня протокола используются только в пакетах CONNECT. Итак, при желании мы можем поместить их в конкретный класс CPktConnect (см. ниже). Но мы оставим их в заголовке Defines для единообразия. Хотя на данный момент они используются только в пакетах CONNECT, позже их можно будет использовать и в других файлах.

Комментарии к протоколу представляют собой цитаты из официального описания стандарта.

#define MQTT_PROTOCOL_NAME_LENGTH_MSB 0x00 #define MQTT_PROTOCOL_NAME_LENGTH_LSB 0x04 #define MQTT_PROTOCOL_NAME_BYTE_3 'M' #define MQTT_PROTOCOL_NAME_BYTE_4 'Q' #define MQTT_PROTOCOL_NAME_BYTE_5 'T' #define MQTT_PROTOCOL_NAME_BYTE_6 'T' #define MQTT_PROTOCOL_VERSION 0x05 #define MQTT_PROPERTY_PAYLOAD_FORMAT_INDICATOR 0x01 #define MQTT_PROPERTY_MESSAGE_EXPIRY_INTERVAL 0x02 #define MQTT_PROPERTY_CONTENT_TYPE 0x03 #define MQTT_PROPERTY_RESPONSE_TOPIC 0x08 #define MQTT_PROPERTY_CORRELATION_DATA 0x09 #define MQTT_PROPERTY_SUBSCRIPTION_IDENTIFIER 0x0B #define MQTT_PROPERTY_SESSION_EXPIRY_INTERVAL 0x11 #define MQTT_PROPERTY_ASSIGNED_CLIENT_IDENTIFIER 0x12 #define MQTT_PROPERTY_SERVER_KEEP_ALIVE 0x13 #define MQTT_PROPERTY_AUTHENTICATION_METHOD 0x15 #define MQTT_PROPERTY_AUTHENTICATION_DATA 0x16 #define MQTT_PROPERTY_REQUEST_PROBLEM_INFORMATION 0x17 #define MQTT_PROPERTY_WILL_DELAY_INTERVAL 0x18 #define MQTT_PROPERTY_REQUEST_RESPONSE_INFORMATION 0x19 #define MQTT_PROPERTY_RESPONSE_INFORMATION 0x1A #define MQTT_PROPERTY_SERVER_REFERENCE 0x1C #define MQTT_PROPERTY_REASON_STRING 0x1F #define MQTT_PROPERTY_RECEIVE_MAXIMUM 0x21 #define MQTT_PROPERTY_TOPIC_ALIAS_MAXIMUM 0x22 #define MQTT_PROPERTY_TOPIC_ALIAS 0x23 #define MQTT_PROPERTY_MAXIMUM_QOS 0x24 #define MQTT_PROPERTY_RETAIN_AVAILABLE 0x25 #define MQTT_PROPERTY_USER_PROPERTY 0x26 #define MQTT_PROPERTY_MAXIMUM_PACKET_SIZE 0x27 #define MQTT_PROPERTY_WILDCARD_SUBSCRIPTION_AVAILABLE 0x28 #define MQTT_PROPERTY_SUBSCRIPTION_IDENTIFIER_AVAILABLE 0x29 #define MQTT_PROPERTY_SHARED_SUBSCRIPTION_AVAILABLE 0x2A #define MQTT_REASON_CODE_SUCCESS 0x00 #define MQTT_REASON_CODE_NORMAL_DISCONNECTION 0x00 #define MQTT_REASON_CODE_GRANTED_QOS_0 0x00 #define MQTT_REASON_CODE_GRANTED_QOS_1 0x01 #define MQTT_REASON_CODE_GRANTED_QOS_2 0x02 #define MQTT_REASON_CODE_DISCONNECT_WITH_WILL_MESSAGE 0x04 #define MQTT_REASON_CODE_NO_MATCHING_SUBSCRIBERS 0x10 #define MQTT_REASON_CODE_NO_SUBSCRIPTION_EXISTED 0x11 #define MQTT_REASON_CODE_CONTINUE_AUTHENTICATION 0x18 #define MQTT_REASON_CODE_RE_AUTHENTICATE 0x19 #define MQTT_REASON_CODE_UNSPECIFIED_ERROR 0x80 #define MQTT_REASON_CODE_MALFORMED_PACKET 0x81 #define MQTT_REASON_CODE_PROTOCOL_ERROR 0x82 #define MQTT_REASON_CODE_IMPLEMENTATION_SPECIFIC_ERROR 0x83 #define MQTT_REASON_CODE_UNSUPPORTED_PROTOCOL_VERSION 0x84 #define MQTT_REASON_CODE_CLIENT_IDENTIFIER_NOT_VALID 0x85 #define MQTT_REASON_CODE_BAD_USER_NAME_OR_PASSWORD 0x86 #define MQTT_REASON_CODE_NOT_AUTHORIZED 0x87 #define MQTT_REASON_CODE_SERVER_UNAVAILABLE 0x88 #define MQTT_REASON_CODE_SERVER_BUSY 0x89 #define MQTT_REASON_CODE_BANNED 0x8A #define MQTT_REASON_CODE_SERVER_SHUTTING_DOWN 0x8B #define MQTT_REASON_CODE_BAD_AUTHENTICATION_METHOD 0x8C #define MQTT_REASON_CODE_KEEP_ALIVE_TIMEOUT 0x8D #define MQTT_REASON_CODE_SESSION_TAKEN_OVER 0x8E #define MQTT_REASON_CODE_TOPIC_FILTER_INVALID 0x8F #define MQTT_REASON_CODE_TOPIC_NAME_INVALID 0x90 #define MQTT_REASON_CODE_PACKET_IDENTIFIER_IN_USE 0x91 #define MQTT_REASON_CODE_PACKET_IDENTIFIER_NOT_FOUND 0x92 #define MQTT_REASON_CODE_RECEIVE_MAXIMUM_EXCEEDED 0x93 #define MQTT_REASON_CODE_TOPIC_ALIAS_INVALID 0x94 #define MQTT_REASON_CODE_PACKET_TOO_LARGE 0x95 #define MQTT_REASON_CODE_MESSAGE_RATE_TOO_HIGH 0x96 #define MQTT_REASON_CODE_QUOTA_EXCEEDED 0x97 #define MQTT_REASON_CODE_ADMINISTRATIVE_ACTION 0x98 #define MQTT_REASON_CODE_PAYLOAD_FORMAT_INVALID 0x99 #define MQTT_REASON_CODE_RETAIN_NOT_SUPPORTED 0x9A #define MQTT_REASON_CODE_QOS_NOT_SUPPORTED 0x9B #define MQTT_REASON_CODE_USE_ANOTHER_SERVER 0x9C #define MQTT_REASON_CODE_SERVER_MOVED 0x9D #define MQTT_REASON_CODE_SHARED_SUBSCRIPTIONS_NOT_SUPPORTED 0x9E #define MQTT_REASON_CODE_CONNECTION_RATE_EXCEEDED 0x9F #define MQTT_REASON_CODE_MAXIMUM_CONNECT_TIME 0xA0 #define MQTT_REASON_CODE_SUBSCRIPTION_IDENTIFIERS_NOT_SUPPORTED 0xA1 #define MQTT_REASON_CODE_WILDCARD_SUBSCRIPTIONS_NOT_SUPPORTED 0xA2

Обратите внимание, что мы добавляем префикс MQTT ко всем определениям, специфичным для протокола. Это сделано для того, чтобы отличать их от наших собственных определений, которые будут добавлены позже. Также обратите внимание в начале нашего файла Defines.mqh, в разделе PROTOCOL NAME AND VERSION, мы стараемся указать наименования идентификаторов как можно более явно. Это сделано для того, чтобы соответствовать принципам так называемого "чистого кода". Эти принципы должны помочь сделать наш код более удобным для чтения, более легким для отладки и дружественным к IDE, то есть более доступным для поиска и хорошо подходящим для использования функции автозаполнения современных IDE.





Заголовок MQTT

#include "Defines.mqh" enum ENUM_PKT_TYPE { CONNECT = 0x01 , CONNACK = 0x02 , PUBLISH = 0x03 , PUBACK = 0x04 , PUBREC = 0x05 , PUBREL = 0x06 , PUBCOMP = 0x07 , SUBSCRIBE = 0x08 , SUBACK = 0x09 , UNSUBSCRIBE = 0x0A , UNSUBACK = 0x0B , PINGREQ = 0x0C , PINGRESP = 0x0D , DISCONNECT = 0x0E , AUTH = 0x0F , }; enum ENUM_CONNECT_FLAGS { RESERVED = 0x00 , CLEAN_START = 0x02 , WILL_FLAG = 0x04 , WILL_QOS_1 = 0x08 , WILL_QOS_2 = 0x10 , WILL_RETAIN = 0x20 , PASSWORD_FLAG = 0x40 , USER_NAME_FLAG = 0x80 }; enum ENUM_QOS_LEVEL { AT_MOST_ONCE = 0x00 , AT_LEAST_ONCE = 0x01 , EXACTLY_ONCE = 0x02 }; void SetProtocolVersion( uchar & dest_buf[]) { dest_buf[ 8 ] = MQTT_PROTOCOL_VERSION; } void SetProtocolName( uchar & dest_buf[]) { dest_buf[ 2 ] = MQTT_PROTOCOL_NAME_LENGTH_MSB; dest_buf[ 3 ] = MQTT_PROTOCOL_NAME_LENGTH_LSB; dest_buf[ 4 ] = MQTT_PROTOCOL_NAME_BYTE_3; dest_buf[ 5 ] = MQTT_PROTOCOL_NAME_BYTE_4; dest_buf[ 6 ] = MQTT_PROTOCOL_NAME_BYTE_5; dest_buf[ 7 ] = MQTT_PROTOCOL_NAME_BYTE_6; } void SetFixedHeader(ENUM_PKT_TYPE pkt_type, uchar & buf[], uchar & dest_buf[]) { dest_buf[ 0 ] = ( uchar )pkt_type << 4 ; dest_buf[ 1 ] = GetRemainingLength(buf); } uchar GetRemainingLength( uchar &buf[]) { uint x; x = ArraySize (buf); uint rem_len; do { rem_len = x % 128 ; x = (x / 128 ); if (x > 0 ) { rem_len = rem_len | 128 ; } } while (x > 0 ); return ( uchar )rem_len; };





Классы и структуры

Интерфейс пакетов управления MQTT

Здесь нам нужно сделать выбор: начать иерархию объектов пакетов управления (Control Packets) с абстрактного класса или с интерфейса. Мы могли бы начать с общего базового класса, хорошо подходящего для любого пакета управления. Этот абстрактный класс может специализироваться на более специфических производных классах пакетов управления. Или мы могли бы начать с простого интерфейса, который будет реализован этими классами пакетов управления.

Начнем с интерфейса IcontrolPacket. Он будет иметь простой метод. Этот выбор может измениться при реализации рабочих характеристик протокола. Вероятно, мы изменим этот интерфейс на абстрактный класс с некоторыми виртуальными функциями .

#include "MQTT.mqh" interface IControlPacket { bool IsControlPacket(); };

Как уже было сказано, на данный момент единственная цель этого интерфейса — выступать в качестве корня иерархии объектов пакетов MQTT. На данный момент это не более чем заглушка.

Класс подключения управляющих пакетов MQTT

Пакет управления CONNECT является наиболее трудоемким в разработке. Помимо того, что нам еще предстоит познакомиться с протоколом, именно этот конкретный пакет получил в версии 5.0 наиболее существенные улучшения, а именно свойства подключения (Connect Properties) и свойства пользователя (User Properties).

#include "MQTT.mqh" #include "Defines.mqh" #include "IControlPacket.mqh" struct MqttClientIdentifierLength { uchar msb; uchar lsb; } clientIdLen; struct MqttKeepAlive { uchar msb; uchar lsb; } keepAlive; struct MqttConnectProperties { uint prop_len; uchar session_expiry_interval_id; uint session_expiry_interval; uchar receive_maximum_id; ushort receive_maximum; uchar maximum_packet_size_id; ushort maximum_packet_size; uchar topic_alias_maximum_id; ushort topic_alias_maximum; uchar request_response_information_id; uchar request_response_information; uchar request_problem_information_id; uchar request_problem_information; uchar user_property_id; string user_property_key; string user_property_value; uchar authentication_method_id; string authentication_method; uchar authentication_data_id; } connectProps; struct MqttConnectPayload { uchar client_id_len; string client_id; ushort will_properties_len; uchar will_delay_interval_id; uint will_delay_interval; uchar payload_format_indicator_id; uchar payload_format_indicator; uchar message_expiry_interval_id; uint message_expiry_interval; uchar content_type_id; string content_type; uchar response_topic_id; string response_topic; uchar correlation_data_id; ulong correlation_data[]; uchar user_property_id; string user_property_key; string user_property_value; uchar will_topic_len; string will_topic; uchar will_payload_len; ulong will_payload[]; uchar user_name_len; string user_name; uchar password_len; ulong password; } connectPayload; class CPktConnect : public IControlPacket { private : bool IsControlPacket() { return true ;} protected : void InitConnectFlags() {ByteArray[ 9 ] = 0 ;} void InitKeepAlive() {ByteArray[ 10 ] = 0 ; ByteArray[ 11 ] = 0 ;} void InitPropertiesLength() {ByteArray[ 12 ] = 0 ;} uchar m_connect_flags; public : CPktConnect(); CPktConnect( uchar &buf[]); ~CPktConnect(); void SetCleanStart( const bool cleanStart); void SetWillFlag( const bool willFlag); void SetWillQoS_1( const bool willQoS_1); void SetWillQoS_2( const bool willQoS_2); void SetWillRetain( const bool willRetain); void SetPasswordFlag( const bool passwordFlag); void SetUserNameFlag( const bool userNameFlag); void SetKeepAlive( ushort seconds); void SetClientIdentifierLength( string clientId); void SetClientIdentifier( string clientId); uchar ByteArray[]; }; CPktConnect::CPktConnect( uchar &buf[]) { ArrayFree (ByteArray); ArrayResize (ByteArray, buf.Size() + 2 , UCHAR_MAX ); SetFixedHeader(CONNECT, buf, ByteArray); SetProtocolName(ByteArray); SetProtocolVersion(ByteArray); InitConnectFlags(); } void CPktConnect::SetClientIdentifier( string clientId) { SetClientIdentifierLength(clientId); StringToCharArray (clientId, ByteArray, ByteArray.Size() - StringLen (clientId), StringLen (clientId)); } void CPktConnect::SetClientIdentifierLength( string clientId) { clientIdLen.msb = ( char ) StringLen (clientId) >> 8 ; clientIdLen.lsb = ( char ) StringLen (clientId) % 256 ; ByteArray[ 12 ] = clientIdLen.msb; ByteArray[ 13 ] = clientIdLen.lsb; } void CPktConnect::SetKeepAlive( ushort seconds) { keepAlive.msb = ( uchar )(seconds >> 8 ) & 255 ; keepAlive.lsb = ( uchar )seconds & 255 ; ByteArray[ 10 ] = keepAlive.msb; ByteArray[ 11 ] = keepAlive.lsb; } void CPktConnect::SetPasswordFlag( const bool passwordFlag) { passwordFlag ? m_connect_flags |= PASSWORD_FLAG : m_connect_flags &= ~PASSWORD_FLAG; ArrayFill (ByteArray, sizeof (ByteArray), 1 , m_connect_flags); } void CPktConnect::SetUserNameFlag( const bool userNameFlag) { userNameFlag ? m_connect_flags |= USER_NAME_FLAG : m_connect_flags &= ( uchar ) ~USER_NAME_FLAG; ArrayFill (ByteArray, sizeof (ByteArray), 1 , m_connect_flags); } void CPktConnect::SetWillRetain( const bool willRetain) { willRetain ? m_connect_flags |= WILL_RETAIN : m_connect_flags &= ~WILL_RETAIN; ArrayFill (ByteArray, sizeof (ByteArray), 1 , m_connect_flags); } void CPktConnect::SetWillQoS_2( const bool willQoS_2) { willQoS_2 ? m_connect_flags |= WILL_QOS_2 : m_connect_flags &= ~WILL_QOS_2; ArrayFill (ByteArray, sizeof (ByteArray), 1 , m_connect_flags); } void CPktConnect::SetWillQoS_1( const bool willQoS_1) { willQoS_1 ? m_connect_flags |= WILL_QOS_1 : m_connect_flags &= ~WILL_QOS_1; ArrayFill (ByteArray, sizeof (ByteArray), 1 , m_connect_flags); } void CPktConnect::SetWillFlag( const bool willFlag) { willFlag ? m_connect_flags |= WILL_FLAG : m_connect_flags &= ~WILL_FLAG; ArrayFill (ByteArray, sizeof (ByteArray), 1 , m_connect_flags); } void CPktConnect::SetCleanStart( const bool cleanStart) { cleanStart ? m_connect_flags |= CLEAN_START : m_connect_flags &= ~CLEAN_START; ArrayFill (ByteArray, 9 , 1 , m_connect_flags); } CPktConnect::CPktConnect() { } CPktConnect::~CPktConnect() { }





Тестируем наш первый класс

Единственная цель класса CPktConnect - создание правильно сформированного пакета MQTT CONNECT. Итак, чтобы протестировать его, нам нужно начать с создания образца массива байтов, который будет представлять правильно сформированный пакет CONNECT. Но как мы можем быть уверены, что наш сформированный массив байтов представляет собой правильно сформированный пакет CONNECT? В конце концов, это тест, который мы будем использовать, чтобы создать наш класс с нуля. Многие, если не все, наши усилия могут быть потрачены впустую, если наше "приспособление" представляет собой плохой пакет.

Здесь нам на помощь пришел разработчик протокола, OASIS. В разделе 3.1.2.12 можно найти ненормативный пример заголовка переменной для пакета CONNECT. Поскольку мы уже протестировали наш генератор фиксированного заголовка (см. предыдущую статью), этого примера OASIS будет достаточно для начала. Это позволит нам быть уверенными, что наш класс генерирует правильно сформированный пакет с некоторыми различными конфигурациями, такими как логический CleanSession и запрошенный интервал времени активности соединения (Keep-Alive).

Этот жестко закодированный массив байтов, сгенерированный вручную, затем будет сравниваться со сгенерированным пакетом CpktConnect.

#include <MQTT\CPktConnect.mqh> void OnStart () { Print (TEST_SetCleanStart_KeepAlive_ClientIdentifier()); Print (TEST_SetClientIdentifier()); Print (TEST_SetClientIdentifierLength()); Print (TEST_SetCleanStart_and_SetKeepAlive()); Print (TEST_SetKeepAlive()); Print (TEST_SetCleanStart()); } bool TEST_SetCleanStart_KeepAlive_ClientIdentifier() { Print ( __FUNCTION__ ); static uchar expected[] = { 16 , 16 , 0 , 4 , 77 , 81 , 84 , 84 , 5 , 2 , 0 , 10 , 0 , 4 , 77 , 81 , 76 , 53 }; uchar buf[expected.Size() - 2 ]; CPktConnect *cut = new CPktConnect(buf); cut.SetCleanStart( true ); cut.SetKeepAlive( 10 ); cut.SetClientIdentifier( "MQL5" ); uchar result[]; ArrayCopy (result, cut.ByteArray); bool isTrue = Assert(expected, result); delete cut; ZeroMemory (result); return isTrue ? true : false ; } bool TEST_SetClientIdentifier() { Print ( __FUNCTION__ ); static uchar expected[] = { 16 , 16 , 0 , 4 , 77 , 81 , 84 , 84 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 77 , 81 , 76 , 53 }; uchar buf[expected.Size() - 2 ]; CPktConnect *cut = new CPktConnect(buf); cut.SetClientIdentifier( "MQL5" ); uchar result[]; ArrayCopy (result, cut.ByteArray); bool isTrue = Assert(expected, result); delete cut; ZeroMemory (result); return isTrue ? true : false ; } bool TEST_SetClientIdentifierLength() { Print ( __FUNCTION__ ); static uchar expected[] = { 16 , 12 , 0 , 4 , 77 , 81 , 84 , 84 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 }; uchar buf[expected.Size() - 2 ]; CPktConnect *cut = new CPktConnect(buf); cut.SetClientIdentifierLength( "MQL5" ); uchar result[]; ArrayCopy (result, cut.ByteArray); bool isTrue = Assert(expected, result); delete cut; ZeroMemory (result); return isTrue ? true : false ; } bool TEST_SetCleanStart_and_SetKeepAlive() { Print ( __FUNCTION__ ); static uchar expected[] = { 16 , 10 , 0 , 4 , 77 , 81 , 84 , 84 , 5 , 2 , 0 , 10 }; uchar buf[expected.Size() - 2 ]; CPktConnect *cut = new CPktConnect(buf); cut.SetCleanStart( true ); cut.SetKeepAlive( 10 ); uchar result[]; ArrayCopy (result, cut.ByteArray); bool isTrue = Assert(expected, result); delete cut; ZeroMemory (result); return isTrue ? true : false ; } bool TEST_SetKeepAlive() { Print ( __FUNCTION__ ); static uchar expected[] = { 16 , 10 , 0 , 4 , 77 , 81 , 84 , 84 , 5 , 0 , 0 , 10 }; uchar buf[expected.Size() - 2 ]; CPktConnect *cut = new CPktConnect(buf); cut.SetKeepAlive( 10 ); uchar result[]; ArrayCopy (result, cut.ByteArray); bool isTrue = Assert(expected, result); delete cut; ZeroMemory (result); return isTrue ? true : false ; } bool TEST_SetCleanStart() { Print ( __FUNCTION__ ); static uchar expected[] = { 16 , 8 , 0 , 4 , 77 , 81 , 84 , 84 , 5 , 2 }; uchar buf[expected.Size() - 2 ]; CPktConnect *cut = new CPktConnect(buf); cut.SetCleanStart( true ); uchar result[]; ArrayCopy (result, cut.ByteArray); bool isTrue = Assert(expected, result); delete cut; return isTrue ? true : false ; } bool Assert( uchar & expected[], uchar & result[]) { if (! ArrayCompare (expected, result) == 0 ) { for ( uint i = 0 ; i < expected.Size(); i++) { printf ( "expected\t%d\t\t%d result" , expected[i], result[i]); } printf ( "expected size %d <=> %d result size" , expected.Size(), result.Size()); Print ( "Expected" ); ArrayPrint (expected); Print ( "Result" ); ArrayPrint (result); return false ; } return true ; }

Примечание: Как вы знаете, написание тестов по принципу "давайте посмотрим, есть ли в массиве заголовков данные, которые я только что в него поместил" может показаться пустой тратой времени. Но это не так. Этот набор "очевидных" тестов будет всегда сопровождать наш код. Их можно рассматривать как непрерывный и автоматизированный инструмент отладки, который докажет свою ценность, когда вы обнаружите какую-то регрессионную ошибку или даже какую-то элементарную оплошность, вызванную, например, неправильным копированием. По этой причине мы не проверяем только то, работает ли действие подключения методом «черного ящика». Мы хотим убедиться, что наш заголовок правильно сформирован, прежде чем тестировать действие подключения. Стоит помнить, что TDD — это процесс. Многие, если не все, эти тесты будут переписаны или даже удалены, прежде чем мы получим первую рабочую версию нашего кода. Но те, что останутся, вероятно, останутся навсегда.

Этот тест будет пройден, только когда массив байтов, сгенерированный CPktConnect, вернет 0 (ноль) при ArrayCompare(d) с нашим эталонным массивом байтов.​

После того, как мы протестировали некоторые комбинации основных свойств подключения, пакет будет отправлен брокеру. На этот раз он не должен отклоняться "из-за ошибки протокола" .

Рис. 02. Результаты тестирования класса CPktConnect на вкладке советников MetaEditor





Проверка с локальным MQTT-брокером

Теперь мы можем запустить нашего локального брокера Mosquitto на WSL, чтобы проверить, было ли наше MQTT-соединение успешным.

Если вы выполнили установку по умолчанию, Mosquito должен работать в Linux как служба. Таким образом, вам нужно только "перенаправить" (redir) порты (80 → 1883) и включить имя хоста для разрешенных URL-адресов в настройках MetaTrader 5.

Рис. 03. Журнал Mosquitto в WSL, показывающий статус подключения/отключения: Success (успех)





Ура! Наша попытка подключения не возвращает ошибку протокола. Теперь мы можем попробовать обмениваться сообщениями между клиентом и сервером.





Заключение

На следующем этапе мы рассмотрим ответы CONNACK. На этом этапе у нас будет прочная основа для публикации нашего первого сообщения. И, конечно же, мы начнем писать для него тест! :) Ждите новых статей!