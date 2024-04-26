Реализация расширенного теста Дики-Фуллера в MQL5

Введение

Расширенный тест Дики-Фуллера (Augmented Dickey-Fuller, ADF) — это обычная процедура, используемая для оценки того, является ли временной ряд стационарным или нет. Хотя хорошо известно, что финансовые временные ряды по своей сути нестационарны. Многие статистические методы, которые выигрывают от стационарности, обычно требуют, чтобы нестационарные наборы данных были каким-либо образом преобразованы перед анализом. Тест ADF можно использовать для оценки эффективности этих преобразований в обеспечении стационарности. При оценке коинтеграции рядов также используются тесты на стационарность. Тесты полезны при разработке торговых стратегий, использующих различия в ценах соответствующих финансовых инструментов. В этой статье мы представим реализацию теста ADF на чистом MQL5 и продемонстрируем его применение для обнаружения коинтегрированных символов в MetaTrader 5.



Тест ADF

Проще говоря, тест ADF — это проверка гипотезы, которая позволяет нам определить, является ли конкретная характеристика наблюдаемых данных статистически значимой. В этом случае проверяемой характеристикой является стационарность ряда. Статистическая гипотеза — это предположение, сделанное в отношении набора данных, представленного выборкой. Мы можем узнать настоящую правду, только работая со всем набором данных. Обычно по тем или иным причинам это невозможно. Таким образом, образец набора данных тестируется, чтобы сделать предположение обо всем наборе данных. Здесь важно помнить, что истинность статистической гипотезы никогда не может быть с уверенностью известна при работе с выборками. Мы лишь можем предположить, является ли предположение истинным или ложным.

В тесте ADF мы рассматриваем два сценария:



Нулевая гипотеза о наличии единичного корня во временном ряду.

Альтернативная гипотеза о том, что временной ряд не имеет единичного корня.

В анализе временных рядов единичный корень — это особая характеристика последовательного набора данных. Представьте себе человека, идущего по улице со своей собакой. Скорее всего, человек пойдет к месту назначения по довольно прямой линии. В то время как собака будет часто убегать, чтобы что-то обнюхать или преследовать какого-нибудь мелкого грызуна, который привлек ее внимание. Но в конечном итоге она будет следовать за своим хозяином. Если начертить путь собаки, мы можем наблюдать некоторый тип колебаний. Собака, за которой следует человек, уходит, но в конце концов возвращается в ожидаемое общее направление.

Произвольная точка на пути собаки представляет значение переменной в определенное время. Если мы оценим эти значения, вполне вероятно, что они останутся в определенном диапазоне вокруг центральной тенденции. Статистические свойства существенно не изменяются с течением времени. Такой ряд не будет иметь единичного корня. А теперь представьте, если бы мужчина выгуливал свою необученную собаку по той же улице. Скорее всего, собака убежит и никогда не вернется к хозяину. Значения, связанные с путем, пройденным этой собакой, будут меняться непредсказуемо. Такой ряд будет иметь единичный корень.

Понятие единичного корня исходит из характеристического уравнения случайного процесса. Стохастический процесс — это последовательность переменных, индексированных по времени, описывающая систему, которая развивается случайным образом. Характеристическое уравнение случайного процесса — это уравнение, отражающее свойства системы. Единичный корень — это решение характеристического уравнения, равное 1. Если процесс имеет единичный корень, это означает, что потрясения или случайные эффекты оказывают на процесс постоянное воздействие. Такая система моделируется случайными эффектами и запаздывающими значениями. Это означает, что она носит авторегрессионный характер.

Таким образом, тест ADF использует регрессионную модель для проверки единичного корня. Наиболее распространенная форма модели представлена уравнением ниже.

где:



Y - первая разница временного ряда



a - постоянный член

b - коэффициент запаздывающего уровня временного ряда



x - коэффициент временного ряда (t)

V - коэффициенты запаздывающих первых разностей



E - остаточный член

В тесте основное внимание уделяется коэффициенту b. Если b = 0, имеется единичный корень, в противном случае, если «b» < 0, временной ряд стационарен. Статистика ADF рассчитывается на основе оценочного значения b и его стандартной ошибки. Его сравнивают с критическими значениями распределения Дики-Фуллера. Если статистика ADF более отрицательная, чем критическое значение на определенном уровне значимости, нулевая гипотеза единичного корня отклоняется. Это означает, что ряд стационарен.





Реализация

Чтобы гарантировать точность нашей реализации, мы будем использовать существующую реализацию теста ADF на Python в качестве эталона. В пакете Python 'statsmodels' функция adfuller используется для выполнения теста ADF.



adfuller(x, maxlag: 'int | None' = None, regression='c', autolag='AIC', store=False, regresults=False)



Функция сначала оценивает параметры авторегрессионной модели входного ряда с помощью обычного метода наименьших квадратов. Тестовая статистика вычисляется на основе оценочных параметров. Статистика используется для расчета значения p. Из таблицы распределения взяты три критических значения, которые представляют уровни доверия. Наконец, статистику теста можно сравнить с любым из этих значений, чтобы определить, является ли ряд стационарным или нет.



Основываясь на этом обзоре, мы должны реализовать три важных компонента. Во-первых, это обычная модель регрессии наименьших квадратов. Вероятно, это самый важный компонент, поскольку любые ошибки здесь будут распространяться на другие этапы теста. Модель будет использоваться для определения наиболее подходящей модели авторегрессии анализируемого ряда. Помимо параметров модели нам также необходимо рассчитать ее различные свойства, такие как информационный критерий Акаике и байесовские информационные критерии.



Второй компонент относится к расчету значения p. Значение p определяется тестовой статистикой, полученной на основе t-статистики оптимальной авторегрессионной модели. t-статистика — это мера, используемая для определения того, существует ли значительная разница между средними значениями двух групп. Он рассчитывается путем деления разницы между средними значениями выборки на стандартную ошибку разницы. В этом контексте t-статистика вычисляется путем деления параметров модели на стандартную ошибку модели. Метод, используемый для расчета значения p, был предложенД. Г. Маккинноном и поэтому называется приближенным методом p-значения Маккиннона. Он обеспечивает аппроксимацию значения p, связанного с критическими значениями статистических тестов.



Последний компонент, необходимый для завершения теста ADF, — это вычисление критических значений. Эти значения получены на основе приближений, приведенных в научной статье Маккиннона.

class OLS { private : matrix m_exog, m_pinv, m_cov_params, m_m_error, m_norm_cov_params; vector m_endog, m_weights, m_singularvalues, m_params, m_tvalues, m_bse, m_resid; ulong m_obs, m_model_dof, m_resid_dof, m_kconstant, m_rank; double m_aic, m_bic, m_scale, m_llf, m_sse, m_rsqe, m_centeredtss, m_uncenteredtss; uint m_error; ulong countconstants( void ); void scale( void ); void sse( void ); void rsqe( void ); void centeredtss( void ); void uncenteredtss( void ); void aic( void ); void bic( void ); void bse( void ); void llf( void ); void tvalues( void ); void covariance_matrix( void ); public : OLS( void ); ~OLS( void ); bool Fit( vector &y_vars, matrix &x_vars); double Predict( vector &inputs); double Predict( double _input); ulong ModelDOF( void ) { if (m_error) return 0 ; else return m_model_dof;} ulong ResidDOF( void ) { if (m_error) return 0 ; else return m_resid_dof;} double Scale( void ) { if (m_error) return EMPTY_VALUE ; else return m_scale; } double Aic( void ) { if (m_error) return EMPTY_VALUE ; else return m_aic; } double Bic( void ) { if (m_error) return EMPTY_VALUE ; else return m_bic; } double Sse( void ) { if (m_error) return EMPTY_VALUE ; else return m_sse; } double Rsqe( void ) { if (m_error) return EMPTY_VALUE ; else return m_rsqe; } double C_tss( void ) { if (m_error) return EMPTY_VALUE ; else return m_centeredtss;} double Loglikelihood( void ) { if (m_error) return EMPTY_VALUE ; return m_llf; } vector Tvalues( void ) { if (m_error) return m_m_error.Col( 0 ); return m_tvalues; } vector Residuals( void ) { if (m_error) return m_m_error.Col( 0 ); return m_resid; } vector ModelParameters( void ) { if (m_error) return m_m_error.Col( 0 ); return m_params; } vector Bse( void ) { if (m_error) return m_m_error.Col( 0 ); return m_bse; } matrix CovarianceMatrix( void ) { if (m_error) return m_m_error; return m_cov_params; } };

OLS.mqh содержит определение класса OLS, представляющего обычную модель регрессии методом наименьших квадратов. Класс имеет несколько общедоступных методов. Первым из них является Fit() - первый метод, который пользователи должны вызывать после создания экземпляра этого класса. В качестве входных данных требуются вектор и матрица. Вектор y_vars должен быть заполнен зависимыми значениями, а x_vars — это матрица проекта. Fit() вернет true при успешном выполнении, после чего можно вызвать любой другой общедоступный метод. Все эти методы возвращают определенное свойство вычисляемой модели. Эти свойства приведены в таблице ниже.

Тип возвращаемых данных

Значение при ошибке Метод

Описание ulong

0

ModelDOF()

степень свободы модели

ulong

0

ResidDOF()

степень свободы остатков модели

double

EMPTY_VALUE

Scale()

дисперсия ошибки, указывающая на изменчивость зависимой переменной, не объясняемую независимыми переменными.

double

EMPTY_VALUE

Aic()

информационный критерий Акаике

double

EMPTY_VALUE

Bic()

байесовский информационный критерий

double

EMPTY_VALUE

Sse()

сумма квадратов ошибок модели

double

EMPTY_VALUE

Rsqe()

это R-квадрат метрики модели, т.е. коэффициент детерминации

double

EMPTY_VALUE

C_tss()

это общая сумма квадратов ошибок, сосредоточенная вокруг среднего значения

double

EMPTY_VALUE

Loglikelihood()

Функция правдоподобия для модели OLS

vector

vector of empty values

Tvalues()

предоставляет t-статистику для оценки каждого параметра модели.

vector

vector of empty values

Residuals()

остатки модели, то есть разница между прогнозируемыми и фактическими значениями

vector

vector of empty values

Bse()

стандартные ошибки оценок параметров

matrix

матрица пустых значений

CovarianceMatrix()

матрица, отображающая дисперсии переменных и ковариации между переменными



Predict() имеет две перегрузки, которые различаются типами входных данных. Это либо вектор, либо скалярное значение типа double. Оба возвращают одно предсказание с учетом новой независимой переменной (переменных).

Следующая часть нашей реализации переходит к файлу ADF.mqh. Файл будет содержать набор определений функций, относящихся к тесту ADF. Одна из этих функций - adfuller(). Мы включаем OLS.mqh для класса OLS, Math.mqh из стандартной библиотеки, а также Specialfunctions.mqh из библиотеки Alglib.



#property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #include<Math\Stat\Math.mqh> #include<Math\Alglib\specialfunctions.mqh> #include<OLS.mqh>

Следующая часть нашей реализации переходит к файлу ADF.mqh. Файл будет содержать коллекцию определений функций, а также определение класса CAdf. Мы включаем OLS.mqh для класса OLS, Math.mqh из стандартной библиотеки, а также Specialfunctions.mqh из библиотеки Alglib. ADF.mqh начинается с определения некоторых перечислений. ENUM_INFO_CRIT представляет варианты, доступные при определении оптимальной модели регрессии для конкретной серии. Он определяет метрики, используемые для выбора правильной модели. ENUM_TRIM, ENUM_ORIGINAL, ENUM_HAS_CONST и ENUM_TREND используются при построении матрицы проектирования.



enum ENUM_INFO_CRIT { INFO_NONE= 0 , INFO_AIC, INFO_BIC }; enum ENUM_TRIM { TRIM_NONE= 0 , TRIM_FORWARD, TRIM_BACKWARD, TRIM_BOTH }; enum ENUM_ORIGINAL { ORIGINAL_EX= 0 , ORIGINAL_IN, ORIGINAL_SEP }; enum ENUM_TREND { TREND_NONE= 0 , TREND_CONST_ONLY, TREND_LINEAR_ONLY, TREND_LINEAR_CONST, TREND_QUAD_LINEAR_CONST }; enum ENUM_HAS_CONST { HAS_CONST_RAISE= 0 , HAS_CONST_SKIP, HAS_CONST_ADD };



Метод Adfuller() возвращает логическое значение, которое означает успешное выполнение теста, А НЕ СТАЦИОНАРНОСТЬ СЕРИИ. При ошибке возвращается false. Любые ошибки сопровождаются подробными сообщениями в журнал терминала. В качестве входных данных принимается массив анализируемой серии. Другие аргументы функции не являются обязательными. В большинстве случаев пользователям не придется беспокоиться об этих параметрах. Вызова функции с вышеупомянутыми параметрами должно быть достаточно.

class CAdf { private : double m_adf_stat, m_bestic, m_pvalue; ulong m_usedlag; vector m_critvals; OLS *m_ols; bool gridsearch( vector &LHS, matrix &RHS, ulong f_lag, ulong l_lag,ENUM_INFO_CRIT crit, double &b_ic, ulong &best_lag); bool lagmat( matrix &in, matrix &out[], ulong mlag,ENUM_TRIM trim=TRIM_BOTH,ENUM_ORIGINAL original=ORIGINAL_IN); bool prepare_lhs_rhs( vector &lhs, matrix &rhs, double &in[], double &in_diff[], ulong lag); public : CAdf( void ); ~CAdf( void ); bool Adfuller( double &array[], ulong max_lag = 0 ,ENUM_TREND trend = TREND_CONST_ONLY, ENUM_INFO_CRIT autolag=INFO_AIC); vector CriticalValues( void ) { return m_critvals; } double AdfStatistic( void ) { return m_adf_stat; } double Pvalue( void ) { return m_pvalue; } };

max_lag определяет максимальное количество запаздываний регрессионной модели. trend — это перечисление, которое позволяет указать тренд и постоянную настройку модели регрессии. autolag определяет, какая метрика используется для выбора оптимальной модели, лучше всего описывающей входной ряд. В Adfuller() параметры функции сначала проверяются, прежде чем использоваться для построения зависимых и независимых переменных модели регрессии.



Отбирается несколько вариантов этой исходной матрицы планирования, чтобы определить, какой из них лучше всего соответствует входному ряду. Критерии, используемые для выбора лучшей модели, зависят от значения параметра autolag. Поиск осуществляется функцией gridsearch().



После того как лучшая модель найдена, свойство задержки этой модели, относящееся к количеству столбцов, включенных в исходную матрицу проектирования, используется для определения оптимальной модели, по чьим параметрам будет оцениваться стационарность ряда. Первая t-статистика оптимальной модели OLS определяет статистику теста ADF. Значение p вычисляется функцией mackinnop(). Вызов метода Pvalue() возвращает соответствующее значение p.



double mackinnonp( double teststat, ENUM_TREND trend = TREND_CONST_ONLY, ulong nseries = 1 , uint lags = 0 ) { vector small_scaling = { 1 , 1 , 1 e- 2 }; vector large_scaling = { 1 , 1 e- 1 , 1 e- 1 , 1 e- 2 }; double tau_star_nc []= {- 1.04 , - 1.53 , - 2.68 , - 3.09 , - 3.07 , - 3.77 }; double tau_min_nc []= {- 19.04 , - 19.62 , - 21.21 , - 23.25 , - 21.63 , - 25.74 }; double tau_max_nc []= { double ( "inf" ), 1.51 , 0.86 , 0.88 , 1.05 , 1.24 }; double tau_star_c []= {- 1.61 , - 2.62 , - 3.13 , - 3.47 , - 3.78 , - 3.93 }; double tau_min_c []= {- 18.83 , - 18.86 , - 23.48 , - 28.07 , - 25.96 , - 23.27 }; double tau_max_c []= { 2.74 , 0.92 , 0.55 , 0.61 , 0.79 , 1 }; double tau_star_ct []= {- 2.89 , - 3.19 , - 3.50 , - 3.65 , - 3.80 , - 4.36 }; double tau_min_ct []= {- 16.18 , - 21.15 , - 25.37 , - 26.63 , - 26.53 , - 26.18 }; double tau_max_ct []= { 0.7 , 0.63 , 0.71 , 0.93 , 1.19 , 1.42 }; double tau_star_ctt []= {- 3.21 , - 3.51 , - 3.81 , - 3.83 , - 4.12 , - 4.63 }; double tau_min_ctt []= {- 17.17 , - 21.1 , - 24.33 , - 24.03 , - 24.33 , - 28.22 }; double tau_max_ctt []= { 0.54 , 0.79 , 1.08 , 1.43 , 3.49 , 1.92 }; double tau_nc_smallp [][ 3 ]= { { 0.6344 , 1.2378 , 3.2496 }, { 1.9129 , 1.3857 , 3.5322 }, { 2.7648 , 1.4502 , 3.4186 }, { 3.4336 , 1.4835 , 3.19 }, { 4.0999 , 1.5533 , 3.59 }, { 4.5388 , 1.5344 , 2.9807 } }; double tau_c_smallp [][ 3 ]= { { 2.1659 , 1.4412 , 3.8269 }, { 2.92 , 1.5012 , 3.9796 }, { 3.4699 , 1.4856 , 3.164 }, { 3.9673 , 1.4777 , 2.6315 }, { 4.5509 , 1.5338 , 2.9545 }, { 5.1399 , 1.6036 , 3.4445 } }; double tau_ct_smallp [][ 3 ]= { { 3.2512 , 1.6047 , 4.9588 }, { 3.6646 , 1.5419 , 3.6448 }, { 4.0983 , 1.5173 , 2.9898 }, { 4.5844 , 1.5338 , 2.8796 }, { 5.0722 , 1.5634 , 2.9472 }, { 5.53 , 1.5914 , 3.0392 } }; double tau_ctt_smallp [][ 3 ]= { { 4.0003 , 1.658 , 4.8288 }, { 4.3534 , 1.6016 , 3.7947 }, { 4.7343 , 1.5768 , 3.2396 }, { 5.214 , 1.6077 , 3.3449 }, { 5.6481 , 1.6274 , 3.3455 }, { 5.9296 , 1.5929 , 2.8223 } }; double tau_nc_largep [][ 4 ]= { { 0.4797 , 9.3557 , - 0.6999 , 3.3066 }, { 1.5578 , 8.558 , - 2.083 , - 3.3549 }, { 2.2268 , 6.8093 , - 3.2362 , - 5.4448 }, { 2.7654 , 6.4502 , - 3.0811 , - 4.4946 }, { 3.2684 , 6.8051 , - 2.6778 , - 3.4972 }, { 3.7268 , 7.167 , - 2.3648 , - 2.8288 } }; double tau_c_largep [][ 4 ]= { { 1.7339 , 9.3202 , - 1.2745 , - 1.0368 }, { 2.1945 , 6.4695 , - 2.9198 , - 4.2377 }, { 2.5893 , 4.5168 , - 3.6529 , - 5.0074 }, { 3.0387 , 4.5452 , - 3.3666 , - 4.1921 }, { 3.5049 , 5.2098 , - 2.9158 , - 3.3468 }, { 3.9489 , 5.8933 , - 2.5359 , - 2.721 } }; double tau_ct_largep [][ 4 ]= { { 2.5261 , 6.1654 , - 3.7956 , - 6.0285 }, { 2.85 , 5.272 , - 3.6622 , - 5.1695 }, { 3.221 , 5.255 , - 3.2685 , - 4.1501 }, { 3.652 , 5.9758 , - 2.7483 , - 3.2081 }, { 4.0712 , 6.6428 , - 2.3464 , - 2.546 }, { 4.4735 , 7.1757 , - 2.0681 , - 2.1196 } }; double tau_ctt_largep [][ 4 ]= { { 3.0778 , 4.9529 , - 4.1477 , - 5.9359 }, { 3.4713 , 5.967 , - 3.2507 , - 4.2286 }, { 3.8637 , 6.7852 , - 2.6286 , - 3.1381 }, { 4.2736 , 7.6199 , - 2.1534 , - 2.4026 }, { 4.6679 , 8.2618 , - 1.822 , - 1.9147 }, { 5.0009 , 8.3735 , - 1.6994 , - 1.6928 } }; vector maxstat,minstat,starstat; matrix tau_smallps, tau_largeps; switch (trend) { case TREND_NONE: if (!maxstat.Assign(tau_max_nc) || !minstat.Assign(tau_min_nc) || !starstat.Assign(tau_star_nc)|| !tau_smallps.Assign(tau_nc_smallp)|| !tau_largeps.Assign(tau_nc_largep)) { Print ( "assignment error :" , GetLastError ()); return double ( "inf" ); } else break ; case TREND_CONST_ONLY: if (!maxstat.Assign(tau_max_c) || !minstat.Assign(tau_min_c) || !starstat.Assign(tau_star_c)|| !tau_smallps.Assign(tau_c_smallp)|| !tau_largeps.Assign(tau_c_largep)) { Print ( "assignment error :" , GetLastError ()); return double ( "inf" ); } else break ; case TREND_LINEAR_CONST: if (!maxstat.Assign(tau_max_ct) || !minstat.Assign(tau_min_ct) || !starstat.Assign(tau_star_ct)|| !tau_smallps.Assign(tau_ct_smallp)|| !tau_largeps.Assign(tau_ct_largep)) { Print ( "assignment error :" , GetLastError ()); return double ( "inf" ); } else break ; case TREND_QUAD_LINEAR_CONST: if (!maxstat.Assign(tau_max_ctt) || !minstat.Assign(tau_min_ctt) || !starstat.Assign(tau_star_ctt)|| !tau_smallps.Assign(tau_ctt_smallp)|| !tau_largeps.Assign(tau_ctt_largep)) { Print ( "assignment error :" , GetLastError ()); return double ( "inf" ); } else break ; default : Print ( __FUNCTION__ , " Error invalid input for trend argument" ); return double ( "nan" ); } if (teststat>maxstat[nseries- 1 ]) return 1.0 ; else if (teststat<minstat[nseries- 1 ]) return 0.0 ; vector tau_coef; if (teststat<=starstat[nseries- 1 ]) tau_coef = small_scaling*(tau_smallps.Row(nseries- 1 )); else tau_coef = large_scaling*(tau_largeps.Row(nseries- 1 )); double rv,tau[]; ArrayResize (tau, int (tau_coef.Size())); for ( ulong i= 0 ; i<tau_coef.Size(); i++) tau[i]=tau_coef[tau_coef.Size()- 1 -i]; rv=polyval(tau,teststat); return CNormalDistr::NormalCDF(rv); }

vector mackinnoncrit( ulong nseries = 1 ,ENUM_TREND trend = TREND_CONST_ONLY, ulong num_obs= ULONG_MAX ) { matrix tau_nc_2010 [] = {{ {- 2.56574 , - 2.2358 , - 3.627 , 0 }, {- 1.94100 , - 0.2686 , - 3.365 , 31.223 }, {- 1.61682 , 0.2656 , - 2.714 , 25.364 } } }; matrix tau_c_2010 [] = { { {- 3.43035 , - 6.5393 , - 16.786 , - 79.433 }, {- 2.86154 , - 2.8903 , - 4.234 , - 40.040 }, {- 2.56677 , - 1.5384 , - 2.809 , 0 } }, { {- 3.89644 , - 10.9519 , - 33.527 , 0 }, {- 3.33613 , - 6.1101 , - 6.823 , 0 }, {- 3.04445 , - 4.2412 , - 2.720 , 0 } }, { {- 4.29374 , - 14.4354 , - 33.195 , 47.433 }, {- 3.74066 , - 8.5632 , - 10.852 , 27.982 }, {- 3.45218 , - 6.2143 , - 3.718 , 0 } }, { {- 4.64332 , - 18.1031 , - 37.972 , 0 }, {- 4.09600 , - 11.2349 , - 11.175 , 0 }, {- 3.81020 , - 8.3931 , - 4.137 , 0 } }, { {- 4.95756 , - 21.8883 , - 45.142 , 0 }, {- 4.41519 , - 14.0405 , - 12.575 , 0 }, {- 4.13157 , - 10.7417 , - 3.784 , 0 } }, { {- 5.24568 , - 25.6688 , - 57.737 , 88.639 }, {- 4.70693 , - 16.9178 , - 17.492 , 60.007 }, {- 4.42501 , - 13.1875 , - 5.104 , 27.877 } }, { {- 5.51233 , - 29.5760 , - 69.398 , 164.295 }, {- 4.97684 , - 19.9021 , - 22.045 , 110.761 }, {- 4.69648 , - 15.7315 , - 5.104 , 27.877 } }, { {- 5.76202 , - 33.5258 , - 82.189 , 256.289 }, {- 5.22924 , - 23.0023 , - 24.646 , 144.479 }, {- 4.95007 , - 18.3959 , - 7.344 , 94.872 } }, { {- 5.99742 , - 37.6572 , - 87.365 , 248.316 }, {- 5.46697 , - 26.2057 , - 26.627 , 176.382 }, {- 5.18897 , - 21.1377 , - 9.484 , 172.704 } }, { {- 6.22103 , - 41.7154 , - 102.680 , 389.33 }, {- 5.69244 , - 29.4521 , - 30.994 , 251.016 }, {- 5.41533 , - 24.0006 , - 7.514 , 163.049 } }, { {- 6.43377 , - 46.0084 , - 106.809 , 352.752 }, {- 5.90714 , - 32.8336 , - 30.275 , 249.994 }, {- 5.63086 , - 26.9693 , - 4.083 , 151.427 } }, { {- 6.63790 , - 50.2095 , - 124.156 , 579.622 }, {- 6.11279 , - 36.2681 , - 32.505 , 314.802 }, {- 5.83724 , - 29.9864 , - 2.686 , 184.116 } } }; matrix tau_ct_2010 [] = { { {- 3.95877 , - 9.0531 , - 28.428 , - 134.155 }, {- 3.41049 , - 4.3904 , - 9.036 , - 45.374 }, {- 3.12705 , - 2.5856 , - 3.925 , - 22.380 } }, { {- 4.32762 , - 15.4387 , - 35.679 , 0 }, {- 3.78057 , - 9.5106 , - 12.074 , 0 }, {- 3.49631 , - 7.0815 , - 7.538 , 21.892 } }, { {- 4.66305 , - 18.7688 , - 49.793 , 104.244 }, {- 4.11890 , - 11.8922 , - 19.031 , 77.332 }, {- 3.83511 , - 9.0723 , - 8.504 , 35.403 } }, { {- 4.96940 , - 22.4694 , - 52.599 , 51.314 }, {- 4.42871 , - 14.5876 , - 18.228 , 39.647 }, {- 4.14633 , - 11.2500 , - 9.873 , 54.109 } }, { {- 5.25276 , - 26.2183 , - 59.631 , 50.646 }, {- 4.71537 , - 17.3569 , - 22.660 , 91.359 }, {- 4.43422 , - 13.6078 , - 10.238 , 76.781 } }, { {- 5.51727 , - 29.9760 , - 75.222 , 202.253 }, {- 4.98228 , - 20.3050 , - 25.224 , 132.03 }, {- 4.70233 , - 16.1253 , - 9.836 , 94.272 } }, { {- 5.76537 , - 33.9165 , - 84.312 , 245.394 }, {- 5.23299 , - 23.3328 , - 28.955 , 182.342 }, {- 4.95405 , - 18.7352 , - 10.168 , 120.575 } }, { {- 6.00003 , - 37.8892 , - 96.428 , 335.92 }, {- 5.46971 , - 26.4771 , - 31.034 , 220.165 }, {- 5.19183 , - 21.4328 , - 10.726 , 157.955 } }, { {- 6.22288 , - 41.9496 , - 109.881 , 466.068 }, {- 5.69447 , - 29.7152 , - 33.784 , 273.002 }, {- 5.41738 , - 24.2882 , - 8.584 , 169.891 } }, { {- 6.43551 , - 46.1151 , - 120.814 , 566.823 }, {- 5.90887 , - 33.0251 , - 37.208 , 346.189 }, {- 5.63255 , - 27.2042 , - 6.792 , 177.666 } }, { {- 6.63894 , - 50.4287 , - 128.997 , 642.781 }, {- 6.11404 , - 36.4610 , - 36.246 , 348.554 }, {- 5.83850 , - 30.1995 , - 5.163 , 210.338 } }, { {- 6.83488 , - 54.7119 , - 139.800 , 736.376 }, {- 6.31127 , - 39.9676 , - 37.021 , 406.051 }, {- 6.03650 , - 33.2381 , - 6.606 , 317.776 } } }; matrix tau_ctt_2010 [] = { { {- 4.37113 , - 11.5882 , - 35.819 , - 334.047 }, {- 3.83239 , - 5.9057 , - 12.490 , - 118.284 }, {- 3.55326 , - 3.6596 , - 5.293 , - 63.559 } }, { {- 4.69276 , - 20.2284 , - 64.919 , 88.884 }, {- 4.15387 , - 13.3114 , - 28.402 , 72.741 }, {- 3.87346 , - 10.4637 , - 17.408 , 66.313 } }, { {- 4.99071 , - 23.5873 , - 76.924 , 184.782 }, {- 4.45311 , - 15.7732 , - 32.316 , 122.705 }, {- 4.17280 , - 12.4909 , - 17.912 , 83.285 } }, { {- 5.26780 , - 27.2836 , - 78.971 , 137.871 }, {- 4.73244 , - 18.4833 , - 31.875 , 111.817 }, {- 4.45268 , - 14.7199 , - 17.969 , 101.92 } }, { {- 5.52826 , - 30.9051 , - 92.490 , 248.096 }, {- 4.99491 , - 21.2360 , - 37.685 , 194.208 }, {- 4.71587 , - 17.0820 , - 18.631 , 136.672 } }, { {- 5.77379 , - 34.7010 , - 105.937 , 393.991 }, {- 5.24217 , - 24.2177 , - 39.153 , 232.528 }, {- 4.96397 , - 19.6064 , - 18.858 , 174.919 } }, { {- 6.00609 , - 38.7383 , - 108.605 , 365.208 }, {- 5.47664 , - 27.3005 , - 39.498 , 246.918 }, {- 5.19921 , - 22.2617 , - 17.910 , 208.494 } }, { {- 6.22758 , - 42.7154 , - 119.622 , 421.395 }, {- 5.69983 , - 30.4365 , - 44.300 , 345.48 }, {- 5.42320 , - 24.9686 , - 19.688 , 274.462 } }, { {- 6.43933 , - 46.7581 , - 136.691 , 651.38 }, {- 5.91298 , - 33.7584 , - 42.686 , 346.629 }, {- 5.63704 , - 27.8965 , - 13.880 , 236.975 } }, { {- 6.64235 , - 50.9783 , - 145.462 , 752.228 }, {- 6.11753 , - 37.056 , - 48.719 , 473.905 }, {- 5.84215 , - 30.8119 , - 14.938 , 316.006 } }, { {- 6.83743 , - 55.2861 , - 152.651 , 792.577 }, {- 6.31396 , - 40.5507 , - 46.771 , 487.185 }, {- 6.03921 , - 33.8950 , - 9.122 , 285.164 } }, { {- 7.02582 , - 59.6037 , - 166.368 , 989.879 }, {- 6.50353 , - 44.0797 , - 47.242 , 543.889 }, {- 6.22941 , - 36.9673 , - 10.868 , 418.414 } } }; vector ret_vector = { 0 , 0 , 0 }; switch (trend) { case TREND_CONST_ONLY: process(tau_c_2010,ret_vector,num_obs,nseries); break ; case TREND_NONE: process(tau_nc_2010,ret_vector,num_obs,nseries); break ; case TREND_LINEAR_CONST: process(tau_ct_2010,ret_vector,num_obs,nseries); break ; case TREND_QUAD_LINEAR_CONST: process(tau_ctt_2010,ret_vector,num_obs,nseries); break ; default : Print ( "Invalid input for trend argument" ); return ret_vector; } return ret_vector; }





Тестирование и проверка

Критические значения рассчитываются с помощью mackinnoncrit(). Доступ к результатам можно получить с помощью метода CriticalValues().

Чтобы убедиться, что наша реализация работает правильно, сначала проведем тест ADF на Python в случайной серии. Затем мы запустим тест ADF для той же серии в MetaTrader 5 и сравним результаты.

Код теста ADF на Python приведен ниже.

import numpy as np from statsmodels.tsa.stattools import adfuller #initialize array with 100 elements x = np.array([ 0.97841555 , 0.31931195 , 0.68205832 , 0.56256707 , 0.05741117 , 0.30310286 , 0.13354023 , 0.61382247 , 0.20699517 , 0.61969826 , 0.55718307 , 0.90422809 , 0.24220947 , 0.08719106 , 0.26714434 , 0.39439596 , 0.93919107 , 0.07756139 , 0.53188798 , 0.5074042 , 0.40468052 , 0.41235659 , 0.79233157 , 0.58948591 , 0.22049794 , 0.68278894 , 0.09500558 , 0.40421058 , 0.9971231 , 0.29665678 , 0.08254796 , 0.8089725 , 0.61434576 , 0.97610604 , 0.84084868 , 0.8034953 , 0.765576 , 0.25014613 , 0.16268394 , 0.34259495 , 0.40085009 , 0.8416158 , 0.6321962 , 0.45165205 , 0.12209775 , 0.40556958 , 0.96253644 , 0.30619429 , 0.70573114 , 0.51574979 , 0.90168104 , 0.80757639 , 0.94321618 , 0.58849563 , 0.38905617 , 0.04574506 , 0.63134219 , 0.89198262 , 0.24102367 , 0.45749333 , 0.76804682 , 0.50868223 , 0.91132151 , 0.7372344 , 0.32551467 , 0.27799709 , 0.04059095 , 0.86024797 , 0.74600612 , 0.01264258 , 0.89364963 , 0.99373472 , 0.36177673 , 0.47173929 , 0.15124127 , 0.77354455 , 0.45131917 , 0.27258213 , 0.69618127 , 0.35105122 , 0.1261404 , 0.21705172 , 0.88979093 , 0.97598448 , 0.03787156 , 0.54034132 , 0.58336702 , 0.61701685 , 0.11673483 , 0.99940389 , 0.99371688 , 0.04428256 , 0.00239077 , 0.34609507 , 0.57588045 , 0.20222325 , 0.20684364 , 0.29630613 , 0.65178447 , 0.86559185 ]) #perform ADF test on array result = adfuller(x) #print ADF statistic and p-value print(f "ADF statistic: {result[0]}, p-value:{result[1]}" ) #print critical values print(f "Critical values:{result[4]}" )

Далее запускаем MQL5-версию теста ADF на том же массиве. Код программы-скрипта показан ниже.

#property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include<ADF.mqh> void OnStart () { double rand_array[] = { 0.97841555 , 0.31931195 , 0.68205832 , 0.56256707 , 0.05741117 , 0.30310286 , 0.13354023 , 0.61382247 , 0.20699517 , 0.61969826 , 0.55718307 , 0.90422809 , 0.24220947 , 0.08719106 , 0.26714434 , 0.39439596 , 0.93919107 , 0.07756139 , 0.53188798 , 0.5074042 , 0.40468052 , 0.41235659 , 0.79233157 , 0.58948591 , 0.22049794 , 0.68278894 , 0.09500558 , 0.40421058 , 0.9971231 , 0.29665678 , 0.08254796 , 0.8089725 , 0.61434576 , 0.97610604 , 0.84084868 , 0.8034953 , 0.765576 , 0.25014613 , 0.16268394 , 0.34259495 , 0.40085009 , 0.8416158 , 0.6321962 , 0.45165205 , 0.12209775 , 0.40556958 , 0.96253644 , 0.30619429 , 0.70573114 , 0.51574979 , 0.90168104 , 0.80757639 , 0.94321618 , 0.58849563 , 0.38905617 , 0.04574506 , 0.63134219 , 0.89198262 , 0.24102367 , 0.45749333 , 0.76804682 , 0.50868223 , 0.91132151 , 0.7372344 , 0.32551467 , 0.27799709 , 0.04059095 , 0.86024797 , 0.74600612 , 0.01264258 , 0.89364963 , 0.99373472 , 0.36177673 , 0.47173929 , 0.15124127 , 0.77354455 , 0.45131917 , 0.27258213 , 0.69618127 , 0.35105122 , 0.1261404 , 0.21705172 , 0.88979093 , 0.97598448 , 0.03787156 , 0.54034132 , 0.58336702 , 0.61701685 , 0.11673483 , 0.99940389 , 0.99371688 , 0.04428256 , 0.00239077 , 0.34609507 , 0.57588045 , 0.20222325 , 0.20684364 , 0.29630613 , 0.65178447 , 0.86559185 }; CAdf adf; if (adf.Adfuller(rand_array)) Print ( "ADF test statistic: " , adf.AdfStatistic(), " P-value:" , adf.Pvalue(), "

Critical values

" ,adf.CriticalValues()); else Print ( "ADF test failed" ); }

Сначала запустим скрипт Python:



LD 0 18:30:22.912 Test_adfuller (NFLX_us,Daily) ADF statistic: -8.495443215534635, p-value:1.2796318143567197e-13 GJ 0 18:30:22.913 Test_adfuller (NFLX_us,Daily) Critical values:{'1%': -3.4989097606014496, '5%': -2.891516256916761, '10%': -2.5827604414827157}

Затем - скрипт MetaTrader 5. Результаты те же.

DO 0 18 : 30 : 48.460 ADF_test (NFLX_us,D1) ADF test statistic: - 8.495443215534634 P-value: 1.2796318143567197 e- 13 ND 0 18 : 30 : 48.460 ADF_test (NFLX_us,D1) Critical values OL 0 18 : 30 : 48.460 ADF_test (NFLX_us,D1) [- 3.49890976060145 ,- 2.891516256916761 ,- 2.582760441482716 ]





Коинтеграция

Корреляция и коинтеграция — это статистические концепции, используемые для измерения взаимосвязей между переменными, особенно в контексте данных временных рядов. Хотя оба показателя измеряют отношения, они служат разным целям и применяются в разных сценариях. Корреляция относится к статистической мере силы и направления линейной связи между двумя переменными.









Коинтеграция же имеет дело с взаимосвязями между нестационарными переменными временных рядов, которые обладают долгосрочным равновесием или устойчивыми взаимоотношениями. Проще говоря, она определяет, существует ли комбинация двух или более нестационарных переменных, которые имеют стабильную долгосрочную связь, если рассматривать их вместе. Коинтеграция полезна для выявления пар переменных, которые движутся вместе во времени, несмотря на краткосрочные колебания. Это означает, что переменные связаны в долгосрочной перспективе, что позволяет использовать эту взаимосвязь для торговых стратегий или моделирования.



Коинтеграцию обычно оценивают с помощью статистических тестов, таких как тест Энгла-Грейнджера или тест Йохансена. Эти тесты проверяют, создает ли линейная комбинация нестационарных переменных стационарный ряд, указывающий на долгосрочную связь. Тест Энгла-Грейнджера представляет собой двухэтапную процедуру проверки коинтеграции между двумя переменными в настройке временного ряда. Он включает в себя оценку регрессионной модели, а затем проведение тестов остатков, чтобы определить, существует ли коинтеграция. Если остатки регрессионной модели оказываются стационарными, это предполагает коинтеграцию между двумя переменными. В данном случае это указывает на то, что, несмотря на то, что переменные не являются стационарными по отдельности, их линейная комбинация является стационарной.



Тест Энгла-Грейнджера ограничен тем, что он не может обрабатывать несколько последовательностей одновременно. Это ограничение устраняется тестом Йохансена. По сути, это расширение подхода Энгла-Грейнджера для проверки коинтеграции нескольких рядов в векторной авторегрессионной модели. В этой статье мы не будем рассматривать тест Йохансена, ограничившись рассмотрением только двух серий одновременно.



CointegrationTest.mqh содержит класс CCoint функции. Он реализует расширенный тест Энгла-Грейнджера с помощью класса CAdf. Тест проводится путем вызова метода Aeg(). Требуются два входных массива, содержащие серии, подлежащие тестированию. Необязательные входные параметры trend, max_lag и autolag аналогичны параметрам метода Adfuller() в CAdf. Опять же, для большинства тестов значений по умолчанию должно быть достаточно. Результаты теста коинтеграции получены путем вызова трех методов CCoint. Первый (CointStatistic) возвращает статистику ADF из внутреннего теста ADF. CriticalValues() возвращает вектор критических значений теста. Значение p можно получить, вызвав Pvalue().

#property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #include<ADF.mqh> class CCoint { private : double m_coint_stat; double m_coint_pvalue; vector m_coint_critvalues; CAdf *m_adf; public : CCoint( void ); ~CCoint( void ); bool Aeg( double &in_one[], double &in_two[],ENUM_TREND trend = TREND_CONST_ONLY, ulong max_lag= 0 ,ENUM_INFO_CRIT autolag=INFO_AIC); double CointStatistic( void ){ return m_coint_stat; } double Pvalue( void ) { return m_coint_pvalue;} vector CriticalValues( void ){ return m_coint_critvalues;} }; CCoint::CCoint( void ) { m_adf = new CAdf(); m_coint_critvalues = vector ::Zeros( 3 ); m_coint_stat=m_coint_pvalue= EMPTY_VALUE ; } CCoint::~CCoint( void ) { if ( CheckPointer (m_adf)== POINTER_DYNAMIC ) delete m_adf; } bool CCoint::Aeg( double &in_one[], double &in_two[],ENUM_TREND trend = TREND_CONST_ONLY, ulong max_lag= 0 ,ENUM_INFO_CRIT autolag=INFO_AIC) { if ( CheckPointer (m_adf)== POINTER_INVALID ) { Print ( "Critical Internal error: Invalid CAdf pointer" ); return false ; } if (in_one.Size()< 1 || in_two.Size()< 1 || in_one.Size()!=in_two.Size()) { Print ( __FUNCTION__ , " Invalid input for one or both arrays" ); return false ; } vector y1,temp; matrix y2; if (!y1.Assign(in_one) || !temp.Assign(in_two) || !y2.Resize(temp.Size(), 1 ) || !y2.Col(temp, 0 )) { Print ( __FUNCTION__ , " Assignment error: " , GetLastError ()); return false ; } ulong obs,kvars= 1 ; obs = y2.Rows(); kvars++; matrix xx; if (trend==TREND_NONE) { if (!xx.Copy(y2)) { Print ( __FUNCTION__ , " Assignment error: " , GetLastError ()); return false ; } } else if (!addtrend(y2,xx,trend, false )) { Print ( __FUNCTION__ , " Assignment error: " , GetLastError ()); return false ; } OLS ols; if (!ols.Fit(y1,xx)) return false ; if (ols.Rsqe()< 1 - 100 *SQRTEPS) { double resid[]; vector resd = ols.Residuals(); ArrayResize (resid, int (resd.Size())); for ( uint i = 0 ; i<resid.Size(); i++) resid[i]=resd[i]; if (!m_adf.Adfuller(resid,max_lag,TREND_NONE,autolag)) return false ; m_coint_stat = m_adf.AdfStatistic(); } else { Print ( "They are (almost) perfectly collinear.

Cointegration test is not reliable in this case" ); m_coint_stat= double ( "nan" ); } if (trend==TREND_NONE) m_coint_critvalues.Fill( double ( "nan" )); else m_coint_critvalues = mackinnoncrit(kvars,trend,obs- 1 ); m_coint_pvalue = mackinnonp(m_coint_stat,trend,kvars); return true ; }





Проверка символов на коинтеграцию

Для финальной демонстрации мы создадим скрипт MQL5, который использует CCoint для проверки списка символов на коинтеграцию. Пользователи вводят список символов, разделенных запятыми. Установите дату начала и продолжительность истории цен закрытия, которые необходимо изучить. ConfidenceLevel позволяет пользователям выбирать желаемый уровень значимости. Это определяет критическое значение, которое будет сравниваться со статистикой ADF для получения окончательного результата.

#property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property script_show_inputs #include <CointegrationTest.mqh> enum ENUM_CONFIDENCE_LEVEL { CONF_99= 0 , CONF_95, CONF_90 }; input string Symbols = "FB_us,GOOG_us,MSFT_us,NFLX_us,NVDA_us,AAPL_us,TSLA_us" ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame = PERIOD_D1 ; input datetime StartDate= D'2022.01.01 00:00:01' ; input int Size = 250 ; input ENUM_CONFIDENCE_LEVEL ConfidenceLevel=CONF_90; void OnStart () { if (Size< 100 ) { Print ( "Invalid input for Size" ); return ; } string symbols[]; int num_symbols = StringSplit (Symbols, StringGetCharacter ( "," , 0 ),symbols); if (symbols[num_symbols- 1 ]== "" ) num_symbols--; if (num_symbols< 2 ) { Print ( "Invalid input. Please list at least two symbols" ); return ; } matrix sym_combos; PairedCombinations(symbols,sym_combos,num_symbols); double symA_prices [], symB_prices[]; vector stats, critvals; string symA,symB,result; CCoint coint; for ( ulong i= 0 ; i<sym_combos.Rows(); i++) { symA = symbols[ int (sym_combos[i][ 0 ])]; symB = symbols[ int (sym_combos[i][ 1 ])]; if ( CopyClose (symA,TimeFrame,StartDate,Size,symA_prices)<Size|| CopyClose (symB,TimeFrame,StartDate,Size,symB_prices)<Size) { Print ( "Failed to copy close prices " , :: GetLastError ()); return ; } if (!coint.Aeg(symA_prices,symB_prices)) { Print ( "Cointegration test failed " , :: GetLastError ()); return ; } vector critvals = coint.CriticalValues(); if (coint.CointStatistic()<critvals[ConfidenceLevel]) result= "likely cointegrated." ; else result= "likely not cointegrated." ; Print (symA, " and " ,symB, " are " , result); } } bool PairedCombinations( string &in[], matrix &out, int count = 0 ) { if (in.Size()< 1 ) { Print ( __FUNCTION__ , " input array is empty" ); return false ; } int upto = (count> 1 && count< ArraySize (in))?count: ArraySize (in); ulong rows = ulong (MathFactorial(upto)/(MathFactorial( 2 )*MathFactorial(upto- 2 ))); out.Resize(rows, 2 ); for ( uint i= 0 ,z= 0 ; i<in.Size(); i++) { for ( uint k = i+ 1 ; k<in.Size(); k++,z++) { out[z][ 0 ]=i; out[z][ 1 ]=k; } } return true ; }





В нашем примере мы протестируем символы Google, Facebook, Microsoft, Netflix, Nvidia, Apple и Tesla. Результаты запуска скрипта показаны ниже.

HN 0 18 : 37 : 31.239 SymbolCointegrationTester (NFLX_us,D1) FB_us and GOOG_us are likely not cointegrated. PQ 0 18 : 37 : 31.280 SymbolCointegrationTester (NFLX_us,D1) FB_us and MSFT_us are likely not cointegrated. IE 0 18 : 37 : 31.322 SymbolCointegrationTester (NFLX_us,D1) FB_us and NFLX_us are likely not cointegrated. MG 0 18 : 37 : 31.365 SymbolCointegrationTester (NFLX_us,D1) FB_us and NVDA_us are likely not cointegrated. PH 0 18 : 37 : 31.411 SymbolCointegrationTester (NFLX_us,D1) FB_us and AAPL_us are likely not cointegrated. NL 0 18 : 37 : 31.453 SymbolCointegrationTester (NFLX_us,D1) FB_us and TSLA_us are likely not cointegrated. EO 0 18 : 37 : 31.496 SymbolCointegrationTester (NFLX_us,D1) GOOG_us and MSFT_us are likely not cointegrated. ES 0 18 : 37 : 31.540 SymbolCointegrationTester (NFLX_us,D1) GOOG_us and NFLX_us are likely not cointegrated. FE 0 18 : 37 : 31.582 SymbolCointegrationTester (NFLX_us,D1) GOOG_us and NVDA_us are likely not cointegrated. CF 0 18 : 37 : 31.623 SymbolCointegrationTester (NFLX_us,D1) GOOG_us and AAPL_us are likely not cointegrated. EJ 0 18 : 37 : 31.665 SymbolCointegrationTester (NFLX_us,D1) GOOG_us and TSLA_us are likely not cointegrated. HM 0 18 : 37 : 31.705 SymbolCointegrationTester (NFLX_us,D1) MSFT_us and NFLX_us are likely not cointegrated. RN 0 18 : 37 : 31.744 SymbolCointegrationTester (NFLX_us,D1) MSFT_us and NVDA_us are likely not cointegrated. LP 0 18 : 37 : 31.785 SymbolCointegrationTester (NFLX_us,D1) MSFT_us and AAPL_us are likely not cointegrated. OD 0 18 : 37 : 31.825 SymbolCointegrationTester (NFLX_us,D1) MSFT_us and TSLA_us are likely not cointegrated. IG 0 18 : 37 : 31.866 SymbolCointegrationTester (NFLX_us,D1) NFLX_us and NVDA_us are likely not cointegrated. QI 0 18 : 37 : 31.906 SymbolCointegrationTester (NFLX_us,D1) NFLX_us and AAPL_us are likely not cointegrated. FP 0 18 : 37 : 31.946 SymbolCointegrationTester (NFLX_us,D1) NFLX_us and TSLA_us are likely cointegrated. EO 0 18 : 37 : 31.987 SymbolCointegrationTester (NFLX_us,D1) NVDA_us and AAPL_us are likely not cointegrated. RS 0 18 : 37 : 32.026 SymbolCointegrationTester (NFLX_us,D1) NVDA_us and TSLA_us are likely not cointegrated. DE 0 18 : 37 : 32.072 SymbolCointegrationTester (NFLX_us,D1) AAPL_us and TSLA_us are likely not cointegrated.

Они показывают, что Netflix и Tesla, вероятно, коинтегрированы с уровнем достоверности 90%.

Далее следует код для проведения того же теста на Python вместе с результатами.

""" Script demonstrates use of coint() from statsmodels to test symbols for cointegration """ # imports from statsmodels.tsa.stattools import coint from itertools import combinations from datetime import datetime import MetaTrader5 as mt5 import pandas as pd import numpy as np import pytz #initialize connection to mt5 if not mt5.initialize(): print("initialize() failed ") mt5.shutdown() #set up timezone infomation tz=pytz.timezone("Etc/UTC") #use time zone to set correct date for history data extraction startdate = datetime ( 2022 , 1 , 1 ,hour= 0 ,minute= 0 ,second= 1 ,tzinfo=tz) #list the symbols Symbols = ["FB_us","GOOG_us","MSFT_us","NFLX_us","NVDA_us","AAPL_us","TSLA_us"] #set length of data history num_bars = 250 #set up the shape of the data structure to store prices data = np.zeros((num_bars,len(Symbols))) prices = pd.DataFrame(data,columns=Symbols) #fill prices dataframe with close prices for symbol in Symbols: prices[symbol]=[rate[ 4 ] for rate in mt5.copy_rates_from(symbol,mt5.TIMEFRAME_D1,startdate,num_bars)] #we donot need mt5 from here mt5.shutdown() #generate pairs from Symbols list pairs = list(combinations(prices.columns, 2 )) #set our desired significance level, 0.01 -> 99 %, 0.05 -> 95 %, 0.1 -> 90 % confidence_level = 0.1 # do the test for cointegration on each pair and print results for pair in pairs: df=prices[list(pair)] adf_stat,pvalue,critvalues=coint(df.values[:, 0 ],df.values[:, 1 ]) if pvalue < confidence_level: print(pair[ 0 ]," and ",pair[ 1 ], " are likely cointegrated") else : print(pair[ 0 ]," and ",pair[ 1 ], " are likely not cointegrated")

Результаты на Python

MR 0 18 : 35 : 17.835 SymbolCointegration (NFLX_us,Daily) FB_us and GOOG_us are likely not cointegrated GE 0 18 : 35 : 17.851 SymbolCointegration (NFLX_us,Daily) FB_us and MSFT_us are likely not cointegrated DI 0 18 : 35 : 17.867 SymbolCointegration (NFLX_us,Daily) FB_us and NFLX_us are likely not cointegrated CJ 0 18 : 35 : 17.867 SymbolCointegration (NFLX_us,Daily) FB_us and NVDA_us are likely not cointegrated MO 0 18 : 35 : 17.882 SymbolCointegration (NFLX_us,Daily) FB_us and AAPL_us are likely not cointegrated JQ 0 18 : 35 : 17.898 SymbolCointegration (NFLX_us,Daily) FB_us and TSLA_us are likely not cointegrated CD 0 18 : 35 : 17.914 SymbolCointegration (NFLX_us,Daily) GOOG_us and MSFT_us are likely not cointegrated MF 0 18 : 35 : 17.930 SymbolCointegration (NFLX_us,Daily) GOOG_us and NFLX_us are likely not cointegrated QK 0 18 : 35 : 17.946 SymbolCointegration (NFLX_us,Daily) GOOG_us and NVDA_us are likely not cointegrated HM 0 18 : 35 : 17.962 SymbolCointegration (NFLX_us,Daily) GOOG_us and AAPL_us are likely not cointegrated OO 0 18 : 35 : 17.978 SymbolCointegration (NFLX_us,Daily) GOOG_us and TSLA_us are likely not cointegrated MS 0 18 : 35 : 17.978 SymbolCointegration (NFLX_us,Daily) MSFT_us and NFLX_us are likely not cointegrated PD 0 18 : 35 : 17.994 SymbolCointegration (NFLX_us,Daily) MSFT_us and NVDA_us are likely not cointegrated MF 0 18 : 35 : 18.010 SymbolCointegration (NFLX_us,Daily) MSFT_us and AAPL_us are likely not cointegrated RJ 0 18 : 35 : 18.042 SymbolCointegration (NFLX_us,Daily) MSFT_us and TSLA_us are likely not cointegrated RM 0 18 : 35 : 18.058 SymbolCointegration (NFLX_us,Daily) NFLX_us and NVDA_us are likely not cointegrated GP 0 18 : 35 : 18.074 SymbolCointegration (NFLX_us,Daily) NFLX_us and AAPL_us are likely not cointegrated LN 0 18 : 35 : 18.089 SymbolCointegration (NFLX_us,Daily) NFLX_us and TSLA_us are likely cointegrated EF 0 18 : 35 : 18.105 SymbolCointegration (NFLX_us,Daily) NVDA_us and AAPL_us are likely not cointegrated QI 0 18 : 35 : 18.121 SymbolCointegration (NFLX_us,Daily) NVDA_us and TSLA_us are likely not cointegrated OJ 0 18 : 35 : 18.137 SymbolCointegration (NFLX_us,Daily) AAPL_us and TSLA_us are likely not cointegrated

Заключение

Мы рассмотрели реализацию расширенного алгоритма Дики-Фуллера в MQL5 и использовали его для реализации теста Энгла-Грейнджера на коинтеграцию. Тест ADF — важный инструмент для тех, кто интересуется изучением стратегий парной торговли или статистического арбитража. Весь код, описанный в статье, заключен в zip-файл. В таблице ниже указано все содержимое этого файла.



Файл

Описание

Mql5\include\OLS.mqh

Содержит определение класса OLS, который реализует обычную регрессию наименьших квадратов.

Mql5\include\ADF.mqh

Содержит определения различных функций и класс CAdf, реализующий тест ADF.

Mql5\include\CointegrationTest.mqh

Определяет класс CCoint, который реализует тест коинтеграции с использованием расширенного метода Энгла-Грейнджера.

Mql5\scripts\ADF_test.mq5

Скрипт MQL5, используемый для проверки реализации теста ADF в MQL5.

Mql5\scripts\SymbolCointegrationTester.mq5

Скрипт для тестирования символов в MetaTrader 5 на предмет коинтеграции

Mql5\scripts\Test_adfuller.py

Скрипт Python, использующий реализацию statsmodels теста ADF для проверки нашей реализации в MQL5.

Mql5\scripts\SymbolCointegration.py

Версия SymbolCointegrationTester для Python





