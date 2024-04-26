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Реализация расширенного теста Дики-Фуллера в MQL5

Реализация расширенного теста Дики-Фуллера в MQL5

MetaTrader 5Примеры |
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Francis Dube
Francis Dube

Введение

Расширенный тест Дики-Фуллера (Augmented Dickey-Fuller, ADF) — это обычная процедура, используемая для оценки того, является ли временной ряд стационарным или нет. Хотя хорошо известно, что финансовые временные ряды по своей сути нестационарны. Многие статистические методы, которые выигрывают от стационарности, обычно требуют, чтобы нестационарные наборы данных были каким-либо образом преобразованы перед анализом. Тест ADF можно использовать для оценки эффективности этих преобразований в обеспечении стационарности. При оценке коинтеграции рядов также используются тесты на стационарность. Тесты полезны при разработке торговых стратегий, использующих различия в ценах соответствующих финансовых инструментов. В этой статье мы представим реализацию теста ADF на чистом MQL5 и продемонстрируем его применение для обнаружения коинтегрированных символов в MetaTrader 5.


Тест ADF

Проще говоря, тест ADF — это проверка гипотезы, которая позволяет нам определить, является ли конкретная характеристика наблюдаемых данных статистически значимой. В этом случае проверяемой характеристикой является стационарность ряда. Статистическая гипотеза — это предположение, сделанное в отношении набора данных, представленного выборкой. Мы можем узнать настоящую правду, только работая со всем набором данных. Обычно по тем или иным причинам это невозможно. Таким образом, образец набора данных тестируется, чтобы сделать предположение обо всем наборе данных. Здесь важно помнить, что истинность статистической гипотезы никогда не может быть с уверенностью известна при работе с выборками. Мы лишь можем предположить, является ли предположение истинным или ложным.

Нестационарная серия с трендом

В тесте ADF мы рассматриваем два сценария:

  • Нулевая гипотеза о наличии единичного корня во временном ряду.
  • Альтернативная гипотеза о том, что временной ряд не имеет единичного корня.

В анализе временных рядов единичный корень — это особая характеристика последовательного набора данных. Представьте себе человека, идущего по улице со своей собакой. Скорее всего, человек пойдет к месту назначения по довольно прямой линии. В то время как собака будет часто убегать, чтобы что-то обнюхать или преследовать какого-нибудь мелкого грызуна, который привлек ее внимание. Но в конечном итоге она будет следовать за своим хозяином. Если начертить путь собаки, мы можем наблюдать некоторый тип колебаний. Собака, за которой следует человек, уходит, но в конце концов возвращается в ожидаемое общее направление.

Произвольная точка на пути собаки представляет значение переменной в определенное время. Если мы оценим эти значения, вполне вероятно, что они останутся в определенном диапазоне вокруг центральной тенденции. Статистические свойства существенно не изменяются с течением времени. Такой ряд не будет иметь единичного корня. А теперь представьте, если бы мужчина выгуливал свою необученную собаку по той же улице. Скорее всего, собака убежит и никогда не вернется к хозяину. Значения, связанные с путем, пройденным этой собакой, будут меняться непредсказуемо. Такой ряд будет иметь единичный корень.

Серия со сменой уровня

Понятие единичного корня исходит из характеристического уравнения случайного процесса. Стохастический процесс — это последовательность переменных, индексированных по времени, описывающая систему, которая развивается случайным образом. Характеристическое уравнение случайного процесса — это уравнение, отражающее свойства системы. Единичный корень — это решение характеристического уравнения, равное 1. Если процесс имеет единичный корень, это означает, что потрясения или случайные эффекты оказывают на процесс постоянное воздействие. Такая система моделируется случайными эффектами и запаздывающими значениями. Это означает, что она носит авторегрессионный характер.

Таким образом, тест ADF использует регрессионную модель для проверки единичного корня. Наиболее распространенная форма модели представлена уравнением ниже.

Авторегрессионная формула

где:

  • Y - первая разница временного ряда
  •  a - постоянный член
  •  b - коэффициент запаздывающего уровня временного ряда
  •  x - коэффициент временного ряда (t)
  •  V - коэффициенты запаздывающих первых разностей
  •  E - остаточный член

В тесте основное внимание уделяется коэффициенту b. Если b = 0, имеется единичный корень, в противном случае, если «b» < 0, временной ряд стационарен. Статистика ADF рассчитывается на основе оценочного значения b и его стандартной ошибки. Его сравнивают с критическими значениями распределения Дики-Фуллера. Если статистика ADF более отрицательная, чем критическое значение на определенном уровне значимости, нулевая гипотеза единичного корня отклоняется. Это означает, что ряд стационарен.


Реализация

Чтобы гарантировать точность нашей реализации, мы будем использовать существующую реализацию теста ADF на Python в качестве эталона. В пакете Python 'statsmodels' функция adfuller используется для выполнения теста ADF. 

adfuller(x, maxlag: 'int | None' = None, regression='c', autolag='AIC', store=False, regresults=False)


Функция сначала оценивает параметры авторегрессионной модели входного ряда с помощью обычного метода наименьших квадратов. Тестовая статистика вычисляется на основе оценочных параметров. Статистика используется для расчета значения p. Из таблицы распределения взяты три критических значения, которые представляют уровни доверия. Наконец, статистику теста можно сравнить с любым из этих значений, чтобы определить, является ли ряд стационарным или нет.

Основываясь на этом обзоре, мы должны реализовать три важных компонента. Во-первых, это обычная модель регрессии наименьших квадратов. Вероятно, это самый важный компонент, поскольку любые ошибки здесь будут распространяться на другие этапы теста. Модель будет использоваться для определения наиболее подходящей модели авторегрессии анализируемого ряда. Помимо параметров модели нам также необходимо рассчитать ее различные свойства, такие как информационный критерий Акаике и байесовские информационные критерии.

Второй компонент относится к расчету значения p. Значение p определяется тестовой статистикой, полученной на основе t-статистики оптимальной авторегрессионной модели. t-статистика — это мера, используемая для определения того, существует ли значительная разница между средними значениями двух групп. Он рассчитывается путем деления разницы между средними значениями выборки на стандартную ошибку разницы. В этом контексте t-статистика вычисляется путем деления параметров модели на стандартную ошибку модели. Метод, используемый для расчета значения p, был предложенД. Г. Маккинноном и поэтому называется приближенным методом p-значения Маккиннона. Он обеспечивает аппроксимацию значения p, связанного с критическими значениями статистических тестов.

Последний компонент, необходимый для завершения теста ADF, — это вычисление критических значений. Эти значения получены на основе приближений, приведенных в научной статье Маккиннона. 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Ordinary least squares class                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
class OLS
  {
private:
   matrix m_exog,               //design matrix
          m_pinv,               //pseudo-inverse of matrix
          m_cov_params,         //covariance of matrix
          m_m_error,            //error matrix
          m_norm_cov_params;    //normalized covariance matrix
   vector m_endog,              //dependent variables
          m_weights,            //weights
          m_singularvalues,     //singular values of solution
          m_params,             //coefficients of regression model(solution)
          m_tvalues,            //test statistics of model
          m_bse,                //standard errors of model
          m_resid;              //residuals of model
   ulong  m_obs,                //number of observations
          m_model_dof,          //degrees of freedom of model
          m_resid_dof,          //degrees of freedom of residuals
          m_kconstant,          //number of constants
          m_rank;               //rank of design matrix
   double m_aic,                //Akiake information criteria
          m_bic,                //Bayesian information criteria
          m_scale,              //scale of model
          m_llf,                //loglikelihood of model
          m_sse,                //sum of squared errors
          m_rsqe,               //r-squared of model
          m_centeredtss,        //centered sum of squares
          m_uncenteredtss;      //uncentered sum of squares
   uint              m_error;              //error flag
   // private methods
   ulong             countconstants(void);
   void              scale(void);
   void              sse(void);
   void              rsqe(void);
   void              centeredtss(void);
   void              uncenteredtss(void);
   void              aic(void);
   void              bic(void);
   void              bse(void);
   void              llf(void);
   void              tvalues(void);
   void              covariance_matrix(void);


public:
   //constructor
                     OLS(void);
   //destructor
                    ~OLS(void);
   //public methods
   bool              Fit(vector &y_vars,matrix &x_vars);
   double            Predict(vector &inputs);
   double            Predict(double _input);
   //get properties of OLS model
   ulong             ModelDOF(void) { if(m_error) return 0; else return m_model_dof;}
   ulong             ResidDOF(void) { if(m_error) return 0; else return m_resid_dof;}
   double            Scale(void)  { if(m_error) return EMPTY_VALUE; else return m_scale;    }
   double            Aic(void)    { if(m_error) return EMPTY_VALUE; else return m_aic;      }
   double            Bic(void)    { if(m_error) return EMPTY_VALUE; else return m_bic;    }
   double            Sse(void)    { if(m_error) return EMPTY_VALUE; else return m_sse;    }
   double            Rsqe(void)   { if(m_error) return EMPTY_VALUE; else return m_rsqe;   }
   double            C_tss(void)  { if(m_error) return EMPTY_VALUE; else return m_centeredtss;}
   double            Loglikelihood(void) { if(m_error) return EMPTY_VALUE; return m_llf; }
   vector            Tvalues(void) { if(m_error) return m_m_error.Col(0); return m_tvalues; }
   vector            Residuals(void) { if(m_error) return m_m_error.Col(0); return m_resid; }
   vector            ModelParameters(void) { if(m_error) return m_m_error.Col(0); return m_params; }
   vector            Bse(void) { if(m_error) return m_m_error.Col(0);  return m_bse; }
   matrix            CovarianceMatrix(void) { if(m_error) return m_m_error; return m_cov_params; }
  };

OLS.mqh содержит определение класса OLS, представляющего обычную модель регрессии методом наименьших квадратов. Класс имеет несколько общедоступных методов. Первым из них является Fit() - первый метод, который пользователи должны вызывать после создания экземпляра этого класса. В качестве входных данных требуются вектор и матрица. Вектор y_vars должен быть заполнен зависимыми значениями, а x_vars — это матрица проекта. Fit() вернет true при успешном выполнении, после чего можно вызвать любой другой общедоступный метод. Все эти методы возвращают определенное свойство вычисляемой модели. Эти свойства приведены в таблице ниже.

Тип возвращаемых данных
 Значение при ошибке Метод
 Описание
ulong
0
 ModelDOF()
 степень свободы модели
ulong
 0
 ResidDOF()
 степень свободы остатков модели
double
 EMPTY_VALUE
 Scale()
 дисперсия ошибки, указывающая на изменчивость зависимой переменной, не объясняемую независимыми переменными.
double
 EMPTY_VALUE
Aic()
 информационный критерий Акаике
double
EMPTY_VALUE
 Bic()
 байесовский информационный критерий
double
 EMPTY_VALUE
Sse()
 сумма квадратов ошибок модели
double
 EMPTY_VALUE
Rsqe()
 это R-квадрат метрики модели, т.е. коэффициент детерминации
double
 EMPTY_VALUE
C_tss()
 это общая сумма квадратов ошибок, сосредоточенная вокруг среднего значения
double
 EMPTY_VALUE
Loglikelihood()
 Функция правдоподобия для модели OLS
vector
 vector of empty values
Tvalues()
 предоставляет t-статистику для оценки каждого параметра модели.
vector
 vector of empty values
Residuals()
 остатки модели, то есть разница между прогнозируемыми и фактическими значениями
vector
 vector of empty values
Bse()
 стандартные ошибки оценок параметров
matrix
 матрица пустых значений
CovarianceMatrix()
 матрица, отображающая дисперсии переменных и ковариации между переменными

 Predict() имеет две перегрузки, которые различаются типами входных данных. Это либо вектор, либо скалярное значение типа double. Оба возвращают одно предсказание с учетом новой независимой переменной (переменных).

Следующая часть нашей реализации переходит к файлу ADF.mqh. Файл будет содержать набор определений функций, относящихся к тесту ADF. Одна из этих функций - adfuller(). Мы включаем OLS.mqh для класса OLS, Math.mqh из стандартной библиотеки, а также Specialfunctions.mqh из библиотеки Alglib. 

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                          ADF.mqh |
//|                                  Copyright 2023, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#include<Math\Stat\Math.mqh>
#include<Math\Alglib\specialfunctions.mqh>
#include<OLS.mqh>

Следующая часть нашей реализации переходит к файлу ADF.mqh. Файл будет содержать коллекцию определений функций, а также определение класса CAdf. Мы включаем OLS.mqh для класса OLS, Math.mqh из стандартной библиотеки, а также Specialfunctions.mqh из библиотеки Alglib. ADF.mqh начинается с определения некоторых перечислений. ENUM_INFO_CRIT представляет варианты, доступные при определении оптимальной модели регрессии для конкретной серии. Он определяет метрики, используемые для выбора правильной модели. ENUM_TRIM, ENUM_ORIGINAL, ENUM_HAS_CONST и ENUM_TREND используются при построении матрицы проектирования.  

//+------------------------------------------------------------------+
//| Information criterion                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_INFO_CRIT
  {
   INFO_NONE=0,
   INFO_AIC,
   INFO_BIC
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Options for  trimming invalid observations                       |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_TRIM
  {
   TRIM_NONE=0,
   TRIM_FORWARD,
   TRIM_BACKWARD,
   TRIM_BOTH
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| options for how to handle original data set                      |
//+------------------------------------------------------------------+

enum ENUM_ORIGINAL
  {
   ORIGINAL_EX=0,
   ORIGINAL_IN,
   ORIGINAL_SEP
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Constant and trend used in regression model                      |
//+------------------------------------------------------------------+

enum ENUM_TREND
  {
   TREND_NONE=0,
   TREND_CONST_ONLY,
   TREND_LINEAR_ONLY,
   TREND_LINEAR_CONST,
   TREND_QUAD_LINEAR_CONST
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Options for how to handle existing constants                     |
//+------------------------------------------------------------------+

enum ENUM_HAS_CONST
  {
   HAS_CONST_RAISE=0,
   HAS_CONST_SKIP,
   HAS_CONST_ADD
  };


Метод Adfuller() возвращает логическое значение, которое означает успешное выполнение теста, А НЕ СТАЦИОНАРНОСТЬ СЕРИИ. При ошибке возвращается false. Любые ошибки сопровождаются подробными сообщениями в журнал терминала. В качестве входных данных принимается массив анализируемой серии. Другие аргументы функции не являются обязательными. В большинстве случаев пользователям не придется беспокоиться об этих параметрах. Вызова функции с вышеупомянутыми параметрами должно быть достаточно. 

//+---------------------------------------------------------------------+
//|Class CAdf                                                           |
//|   encapsulates the the Augmented Dickey Fuller Test for Stationarity|
//+---------------------------------------------------------------------+

class CAdf
{
 private:
  double m_adf_stat,  //adf statistic
         m_bestic,    //optimal bic or aic
         m_pvalue;    //p-value
  ulong  m_usedlag;   //lag used for optimal reg model
  vector m_critvals;  //estimated critical values
  OLS    *m_ols;      //internal ordinary least squares reg model
   // private methods
 bool   gridsearch(vector &LHS, matrix &RHS, ulong f_lag, ulong l_lag,ENUM_INFO_CRIT crit, double &b_ic, ulong &best_lag);
 bool   lagmat(matrix &in,matrix &out[],ulong mlag,ENUM_TRIM trim=TRIM_BOTH,ENUM_ORIGINAL original=ORIGINAL_IN);
 bool   prepare_lhs_rhs(vector &lhs, matrix &rhs, double &in[], double &in_diff[],ulong lag);
 
 
 public:
  CAdf(void);
  ~CAdf(void);
  
 bool Adfuller(double &array[],ulong max_lag = 0,ENUM_TREND trend = TREND_CONST_ONLY, ENUM_INFO_CRIT autolag=INFO_AIC);
 vector CriticalValues(void) {  return m_critvals; }
 double AdfStatistic(void)   {  return m_adf_stat; }
 double Pvalue(void)         {  return m_pvalue;   }
};

max_lag определяет максимальное количество запаздываний регрессионной модели. trend — это перечисление, которое позволяет указать тренд и постоянную настройку модели регрессии. autolag определяет, какая метрика используется для выбора оптимальной модели, лучше всего описывающей входной ряд. В Adfuller() параметры функции сначала проверяются, прежде чем использоваться для построения зависимых и независимых переменных модели регрессии.

Отбирается несколько вариантов этой исходной матрицы планирования, чтобы определить, какой из них лучше всего соответствует входному ряду. Критерии, используемые для выбора лучшей модели, зависят от значения параметра autolag. Поиск осуществляется функцией gridsearch().

После того как лучшая модель найдена, свойство задержки этой модели, относящееся к количеству столбцов, включенных в исходную матрицу проектирования, используется для определения оптимальной модели, по чьим параметрам будет оцениваться стационарность ряда. Первая t-статистика оптимальной модели OLS определяет статистику теста ADF. Значение p вычисляется функцией mackinnop(). Вызов метода Pvalue() возвращает соответствующее значение p. 

//+----------------------------------------------------------------------+
//| calculates MacKinnon's approximate p-value for a given test statistic|
//+----------------------------------------------------------------------+
double mackinnonp(double teststat, ENUM_TREND trend = TREND_CONST_ONLY,ulong nseries = 1, uint lags =0)
  {
   vector small_scaling =  {1, 1, 1e-2};
   vector large_scaling =  {1, 1e-1, 1e-1, 1e-2};

   double tau_star_nc []= {-1.04, -1.53, -2.68, -3.09, -3.07, -3.77};
   double tau_min_nc []= {-19.04, -19.62, -21.21, -23.25, -21.63, -25.74};
   double tau_max_nc []= {double("inf"), 1.51, 0.86, 0.88, 1.05, 1.24};
   double tau_star_c []= {-1.61, -2.62, -3.13, -3.47, -3.78, -3.93};
   double tau_min_c []= {-18.83, -18.86, -23.48, -28.07, -25.96, -23.27};
   double tau_max_c []= {2.74, 0.92, 0.55, 0.61, 0.79, 1};
   double tau_star_ct []= {-2.89, -3.19, -3.50, -3.65, -3.80, -4.36};
   double tau_min_ct []= {-16.18, -21.15, -25.37, -26.63, -26.53, -26.18};
   double tau_max_ct []= {0.7, 0.63, 0.71, 0.93, 1.19, 1.42};
   double tau_star_ctt []= {-3.21, -3.51, -3.81, -3.83, -4.12, -4.63};
   double tau_min_ctt []= {-17.17, -21.1, -24.33, -24.03, -24.33, -28.22};
   double tau_max_ctt []= {0.54, 0.79, 1.08, 1.43, 3.49, 1.92};

   double tau_nc_smallp [][3]=
     {
        {0.6344, 1.2378, 3.2496},
        {1.9129, 1.3857, 3.5322},
        {2.7648, 1.4502, 3.4186},
        {3.4336, 1.4835, 3.19},
        {4.0999, 1.5533, 3.59},
        {4.5388, 1.5344, 2.9807}
     };

   double tau_c_smallp [][3]=
     {
        {2.1659, 1.4412, 3.8269},
        {2.92, 1.5012, 3.9796},
        {3.4699, 1.4856, 3.164},
        {3.9673, 1.4777, 2.6315},
        {4.5509, 1.5338, 2.9545},
        {5.1399, 1.6036, 3.4445}
     };

   double tau_ct_smallp [][3]=
     {
        {3.2512, 1.6047, 4.9588},
        {3.6646, 1.5419, 3.6448},
        {4.0983, 1.5173, 2.9898},
        {4.5844, 1.5338, 2.8796},
        {5.0722, 1.5634, 2.9472},
        {5.53, 1.5914, 3.0392}
     };

   double tau_ctt_smallp [][3]=
     {
        {4.0003, 1.658, 4.8288},
        {4.3534, 1.6016, 3.7947},
        {4.7343, 1.5768, 3.2396},
        {5.214, 1.6077, 3.3449},
        {5.6481, 1.6274, 3.3455},
        {5.9296, 1.5929, 2.8223}
     };



   double tau_nc_largep [][4]=
     {
        {0.4797, 9.3557, -0.6999, 3.3066},
        {1.5578, 8.558, -2.083, -3.3549},
        {2.2268, 6.8093, -3.2362, -5.4448},
        {2.7654, 6.4502, -3.0811, -4.4946},
        {3.2684, 6.8051, -2.6778, -3.4972},
        {3.7268, 7.167, -2.3648, -2.8288}
     };

   double tau_c_largep [][4]=
     {
        {1.7339, 9.3202, -1.2745, -1.0368},
        {2.1945, 6.4695, -2.9198, -4.2377},
        {2.5893, 4.5168, -3.6529, -5.0074},
        {3.0387, 4.5452, -3.3666, -4.1921},
        {3.5049, 5.2098, -2.9158, -3.3468},
        {3.9489, 5.8933, -2.5359, -2.721}
     };

   double tau_ct_largep [][4]=
     {
        {2.5261, 6.1654, -3.7956, -6.0285},
        {2.85, 5.272, -3.6622, -5.1695},
        {3.221, 5.255, -3.2685, -4.1501},
        {3.652, 5.9758, -2.7483, -3.2081},
        {4.0712, 6.6428, -2.3464, -2.546},
        {4.4735, 7.1757, -2.0681, -2.1196}
     };

   double tau_ctt_largep [][4]=
     {
        {3.0778, 4.9529, -4.1477, -5.9359},
        {3.4713, 5.967, -3.2507, -4.2286},
        {3.8637, 6.7852, -2.6286, -3.1381},
        {4.2736, 7.6199, -2.1534, -2.4026},
        {4.6679, 8.2618, -1.822, -1.9147},
        {5.0009, 8.3735, -1.6994, -1.6928}
     };


   vector maxstat,minstat,starstat;
   matrix tau_smallps, tau_largeps;

   switch(trend)
     {
      case TREND_NONE:
         if(!maxstat.Assign(tau_max_nc) ||
            !minstat.Assign(tau_min_nc) ||
            !starstat.Assign(tau_star_nc)||
            !tau_smallps.Assign(tau_nc_smallp)||
            !tau_largeps.Assign(tau_nc_largep))
           {
            Print("assignment error :", GetLastError());
            return double("inf");
           }
         else
            break;
      case TREND_CONST_ONLY:
         if(!maxstat.Assign(tau_max_c) ||
            !minstat.Assign(tau_min_c) ||
            !starstat.Assign(tau_star_c)||
            !tau_smallps.Assign(tau_c_smallp)||
            !tau_largeps.Assign(tau_c_largep))
           {
            Print("assignment error :", GetLastError());
            return double("inf");
           }
         else
            break;
      case TREND_LINEAR_CONST:
         if(!maxstat.Assign(tau_max_ct) ||
            !minstat.Assign(tau_min_ct) ||
            !starstat.Assign(tau_star_ct)||
            !tau_smallps.Assign(tau_ct_smallp)||
            !tau_largeps.Assign(tau_ct_largep))
           {
            Print("assignment error :", GetLastError());
            return double("inf");
           }
         else
            break;
      case TREND_QUAD_LINEAR_CONST:
         if(!maxstat.Assign(tau_max_ctt) ||
            !minstat.Assign(tau_min_ctt) ||
            !starstat.Assign(tau_star_ctt)||
            !tau_smallps.Assign(tau_ctt_smallp)||
            !tau_largeps.Assign(tau_ctt_largep))
           {
            Print("assignment error :", GetLastError());
            return double("inf");
           }
         else
            break;
      default:
         Print(__FUNCTION__," Error invalid input for trend argument");
         return double("nan");
     }

   if(teststat>maxstat[nseries-1])
      return 1.0;
   else
      if(teststat<minstat[nseries-1])
         return 0.0;


   vector tau_coef;

   if(teststat<=starstat[nseries-1])
      tau_coef = small_scaling*(tau_smallps.Row(nseries-1));
   else
      tau_coef = large_scaling*(tau_largeps.Row(nseries-1));


   double rv,tau[];

   ArrayResize(tau,int(tau_coef.Size()));

   for(ulong i=0; i<tau_coef.Size(); i++)
      tau[i]=tau_coef[tau_coef.Size()-1-i];

   rv=polyval(tau,teststat);

   return CNormalDistr::NormalCDF(rv);
  }
Критические значения рассчитываются с помощью mackinnoncrit(). Доступ к результатам можно получить с помощью метода CriticalValues(). 
//+------------------------------------------------------------------+
//|Computes critical values                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
vector mackinnoncrit(ulong nseries = 1,ENUM_TREND trend = TREND_CONST_ONLY, ulong num_obs=ULONG_MAX)
  {
   matrix tau_nc_2010 [] = {{
           {-2.56574, -2.2358, -3.627, 0},  // N [] = 1
           {-1.94100, -0.2686, -3.365, 31.223},
           {-1.61682, 0.2656, -2.714, 25.364}
        }
     };

   matrix tau_c_2010 [] =
     {
        {  {-3.43035, -6.5393, -16.786, -79.433},  // N [] = 1, 1%
           {-2.86154, -2.8903, -4.234, -40.040},   // 5 %
           {-2.56677, -1.5384, -2.809, 0}
        },        // 10 %
        {  {-3.89644, -10.9519, -33.527, 0},       // N [] = 2
           {-3.33613, -6.1101, -6.823, 0},
           {-3.04445, -4.2412, -2.720, 0}
        },
        {  {-4.29374, -14.4354, -33.195, 47.433},  // N [] = 3
           {-3.74066, -8.5632, -10.852, 27.982},
           {-3.45218, -6.2143, -3.718, 0}
        },
        {  {-4.64332, -18.1031, -37.972, 0},       // N [] = 4
           {-4.09600, -11.2349, -11.175, 0},
           {-3.81020, -8.3931, -4.137, 0}
        },
        {  {-4.95756, -21.8883, -45.142, 0},       // N [] = 5
           {-4.41519, -14.0405, -12.575, 0},
           {-4.13157, -10.7417, -3.784, 0}
        },
        {  {-5.24568, -25.6688, -57.737, 88.639},  // N [] = 6
           {-4.70693, -16.9178, -17.492, 60.007},
           {-4.42501, -13.1875, -5.104, 27.877}
        },
        {  {-5.51233, -29.5760, -69.398, 164.295},  // N [] = 7
           {-4.97684, -19.9021, -22.045, 110.761},
           {-4.69648, -15.7315, -5.104, 27.877}
        },
        {  {-5.76202, -33.5258, -82.189, 256.289},  // N [] = 8
           {-5.22924, -23.0023, -24.646, 144.479},
           {-4.95007, -18.3959, -7.344, 94.872}
        },
        {  {-5.99742, -37.6572, -87.365, 248.316},  // N [] = 9
           {-5.46697, -26.2057, -26.627, 176.382},
           {-5.18897, -21.1377, -9.484, 172.704}
        },
        {  {-6.22103, -41.7154, -102.680, 389.33},  // N [] = 10
           {-5.69244, -29.4521, -30.994, 251.016},
           {-5.41533, -24.0006, -7.514, 163.049}
        },
        {  {-6.43377, -46.0084, -106.809, 352.752},  // N [] = 11
           {-5.90714, -32.8336, -30.275, 249.994},
           {-5.63086, -26.9693, -4.083, 151.427}
        },
        {  {-6.63790, -50.2095, -124.156, 579.622},  // N [] = 12
           {-6.11279, -36.2681, -32.505, 314.802},
           {-5.83724, -29.9864, -2.686, 184.116}
        }
     };

   matrix tau_ct_2010 [] =
     {
        {  {-3.95877, -9.0531, -28.428, -134.155},   // N [] = 1
           {-3.41049, -4.3904, -9.036, -45.374},
           {-3.12705, -2.5856, -3.925, -22.380}
        },
        {  {-4.32762, -15.4387, -35.679, 0},         // N [] = 2
           {-3.78057, -9.5106, -12.074, 0},
           {-3.49631, -7.0815, -7.538, 21.892}
        },
        {  {-4.66305, -18.7688, -49.793, 104.244},   // N [] = 3
           {-4.11890, -11.8922, -19.031, 77.332},
           {-3.83511, -9.0723, -8.504, 35.403}
        },
        {  {-4.96940, -22.4694, -52.599, 51.314},    // N [] = 4
           {-4.42871, -14.5876, -18.228, 39.647},
           {-4.14633, -11.2500, -9.873, 54.109}
        },
        {  {-5.25276, -26.2183, -59.631, 50.646},    // N [] = 5
           {-4.71537, -17.3569, -22.660, 91.359},
           {-4.43422, -13.6078, -10.238, 76.781}
        },
        {  {-5.51727, -29.9760, -75.222, 202.253},   // N [] = 6
           {-4.98228, -20.3050, -25.224, 132.03},
           {-4.70233, -16.1253, -9.836, 94.272}
        },
        {  {-5.76537, -33.9165, -84.312, 245.394},   // N [] = 7
           {-5.23299, -23.3328, -28.955, 182.342},
           {-4.95405, -18.7352, -10.168, 120.575}
        },
        {  {-6.00003, -37.8892, -96.428, 335.92},    // N [] = 8
           {-5.46971, -26.4771, -31.034, 220.165},
           {-5.19183, -21.4328, -10.726, 157.955}
        },
        {  {-6.22288, -41.9496, -109.881, 466.068},  // N [] = 9
           {-5.69447, -29.7152, -33.784, 273.002},
           {-5.41738, -24.2882, -8.584, 169.891}
        },
        {  {-6.43551, -46.1151, -120.814, 566.823},  // N [] = 10
           {-5.90887, -33.0251, -37.208, 346.189},
           {-5.63255, -27.2042, -6.792, 177.666}
        },
        {  {-6.63894, -50.4287, -128.997, 642.781},  // N [] = 11
           {-6.11404, -36.4610, -36.246, 348.554},
           {-5.83850, -30.1995, -5.163, 210.338}
        },
        {  {-6.83488, -54.7119, -139.800, 736.376},  // N [] = 12
           {-6.31127, -39.9676, -37.021, 406.051},
           {-6.03650, -33.2381, -6.606, 317.776}
        }
     };

   matrix tau_ctt_2010 [] =
     {
        {  {-4.37113, -11.5882, -35.819, -334.047},  // N [] = 1
           {-3.83239, -5.9057, -12.490, -118.284},
           {-3.55326, -3.6596, -5.293, -63.559}
        },
        {  {-4.69276, -20.2284, -64.919, 88.884},    // N [] =2
           {-4.15387, -13.3114, -28.402, 72.741},
           {-3.87346, -10.4637, -17.408, 66.313}
        },
        {  {-4.99071, -23.5873, -76.924, 184.782},   // N [] = 3
           {-4.45311, -15.7732, -32.316, 122.705},
           {-4.17280, -12.4909, -17.912, 83.285}
        },
        {  {-5.26780, -27.2836, -78.971, 137.871},   // N [] = 4
           {-4.73244, -18.4833, -31.875, 111.817},
           {-4.45268, -14.7199, -17.969, 101.92}
        },
        {  {-5.52826, -30.9051, -92.490, 248.096},   // N [] = 5
           {-4.99491, -21.2360, -37.685, 194.208},
           {-4.71587, -17.0820, -18.631, 136.672}
        },
        {  {-5.77379, -34.7010, -105.937, 393.991},  // N [] = 6
           {-5.24217, -24.2177, -39.153, 232.528},
           {-4.96397, -19.6064, -18.858, 174.919}
        },
        {  {-6.00609, -38.7383, -108.605, 365.208},  // N [] = 7
           {-5.47664, -27.3005, -39.498, 246.918},
           {-5.19921, -22.2617, -17.910, 208.494}
        },
        {  {-6.22758, -42.7154, -119.622, 421.395},  // N [] = 8
           {-5.69983, -30.4365, -44.300, 345.48},
           {-5.42320, -24.9686, -19.688, 274.462}
        },
        {  {-6.43933, -46.7581, -136.691, 651.38},   // N [] = 9
           {-5.91298, -33.7584, -42.686, 346.629},
           {-5.63704, -27.8965, -13.880, 236.975}
        },
        {  {-6.64235, -50.9783, -145.462, 752.228},  // N [] = 10
           {-6.11753, -37.056, -48.719, 473.905},
           {-5.84215, -30.8119, -14.938, 316.006}
        },
        {  {-6.83743, -55.2861, -152.651, 792.577},  // N [] = 11
           {-6.31396, -40.5507, -46.771, 487.185},
           {-6.03921, -33.8950, -9.122, 285.164}
        },
        {  {-7.02582, -59.6037, -166.368, 989.879},  // N [] = 12
           {-6.50353, -44.0797, -47.242, 543.889},
           {-6.22941, -36.9673, -10.868, 418.414}
        }
     };

   vector ret_vector = {0,0,0};

   switch(trend)
     {
      case TREND_CONST_ONLY:
         process(tau_c_2010,ret_vector,num_obs,nseries);
         break;
      case TREND_NONE:
         process(tau_nc_2010,ret_vector,num_obs,nseries);
         break;
      case TREND_LINEAR_CONST:
         process(tau_ct_2010,ret_vector,num_obs,nseries);
         break;
      case TREND_QUAD_LINEAR_CONST:
         process(tau_ctt_2010,ret_vector,num_obs,nseries);
         break;
      default:
         Print("Invalid input for trend argument");
         return ret_vector;
     }

   return ret_vector;
  }


Тестирование и проверка

Чтобы убедиться, что наша реализация работает правильно, сначала проведем тест ADF на Python в случайной серии. Затем мы запустим тест ADF для той же серии в MetaTrader 5 и сравним результаты.

Код теста ADF на Python приведен ниже.

import numpy as np
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller

#initialize array with 100 elements
x = np.array([0.97841555,0.31931195,0.68205832,0.56256707,0.05741117,0.30310286,
              0.13354023,0.61382247,0.20699517,0.61969826,0.55718307,0.90422809,
              0.24220947,0.08719106,0.26714434,0.39439596,0.93919107,0.07756139,
              0.53188798,0.5074042,0.40468052,0.41235659,0.79233157,0.58948591,
              0.22049794,0.68278894,0.09500558,0.40421058,0.9971231,0.29665678,
              0.08254796,0.8089725,0.61434576,0.97610604,0.84084868,0.8034953,
              0.765576,0.25014613,0.16268394,0.34259495,0.40085009,0.8416158,
              0.6321962,0.45165205,0.12209775,0.40556958,0.96253644,0.30619429,
              0.70573114,0.51574979,0.90168104,0.80757639,0.94321618,0.58849563,
              0.38905617,0.04574506,0.63134219,0.89198262,0.24102367,0.45749333,
              0.76804682,0.50868223,0.91132151,0.7372344,0.32551467,0.27799709,
              0.04059095,0.86024797,0.74600612,0.01264258,0.89364963,0.99373472,
              0.36177673,0.47173929,0.15124127,0.77354455,0.45131917,0.27258213,
              0.69618127,0.35105122,0.1261404,0.21705172,0.88979093,0.97598448,
              0.03787156,0.54034132,0.58336702,0.61701685,0.11673483,0.99940389,
              0.99371688,0.04428256,0.00239077,0.34609507,0.57588045,0.20222325,
              0.20684364,0.29630613,0.65178447,0.86559185])
   
#perform ADF test on array 
result = adfuller(x)

#print ADF statistic and p-value
print(f"ADF statistic: {result[0]}, p-value:{result[1]}")

#print critical values
print(f"Critical values:{result[4]}")
  

Далее запускаем MQL5-версию теста ADF на том же массиве. Код программы-скрипта показан ниже.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     ADF_test.mq5 |
//|                                  Copyright 2023, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#include<ADF.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---series
   double rand_array[] =
     {
      0.97841555,0.31931195,0.68205832,0.56256707,0.05741117,0.30310286,
      0.13354023,0.61382247,0.20699517,0.61969826,0.55718307,0.90422809,
      0.24220947,0.08719106,0.26714434,0.39439596,0.93919107,0.07756139,
      0.53188798,0.5074042,0.40468052,0.41235659,0.79233157,0.58948591,
      0.22049794,0.68278894,0.09500558,0.40421058,0.9971231,0.29665678,
      0.08254796,0.8089725,0.61434576,0.97610604,0.84084868,0.8034953,
      0.765576,0.25014613,0.16268394,0.34259495,0.40085009,0.8416158,
      0.6321962,0.45165205,0.12209775,0.40556958,0.96253644,0.30619429,
      0.70573114,0.51574979,0.90168104,0.80757639,0.94321618,0.58849563,
      0.38905617,0.04574506,0.63134219,0.89198262,0.24102367,0.45749333,
      0.76804682,0.50868223,0.91132151,0.7372344,0.32551467,0.27799709,
      0.04059095,0.86024797,0.74600612,0.01264258,0.89364963,0.99373472,
      0.36177673,0.47173929,0.15124127,0.77354455,0.45131917,0.27258213,
      0.69618127,0.35105122,0.1261404,0.21705172,0.88979093,0.97598448,
      0.03787156,0.54034132,0.58336702,0.61701685,0.11673483,0.99940389,
      0.99371688,0.04428256,0.00239077,0.34609507,0.57588045,0.20222325,
      0.20684364,0.29630613,0.65178447,0.86559185
     };

//---variables that will be used to store test results
   CAdf adf;
//--- Do ADF test
   if(adf.Adfuller(rand_array))
      Print("ADF test statistic: ", adf.AdfStatistic(), " P-value:", adf.Pvalue(),"\nCritical values \n",adf.CriticalValues());
   else
      Print("ADF test failed");
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Сначала запустим скрипт Python:

LD      0       18:30:22.912    Test_adfuller (NFLX_us,Daily)   ADF statistic: -8.495443215534635, p-value:1.2796318143567197e-13
GJ      0       18:30:22.913    Test_adfuller (NFLX_us,Daily)   Critical values:{'1%': -3.4989097606014496, '5%': -2.891516256916761, '10%': -2.5827604414827157}

Затем - скрипт MetaTrader 5. Результаты те же. 

DO      0       18:30:48.460    ADF_test (NFLX_us,D1)   ADF test statistic: -8.495443215534634 P-value:1.2796318143567197e-13
ND      0       18:30:48.460    ADF_test (NFLX_us,D1)   Critical values 
OL      0       18:30:48.460    ADF_test (NFLX_us,D1)   [-3.49890976060145,-2.891516256916761,-2.582760441482716]


Коинтеграция

Корреляция и коинтеграция — это статистические концепции, используемые для измерения взаимосвязей между переменными, особенно в контексте данных временных рядов. Хотя оба показателя измеряют отношения, они служат разным целям и применяются в разных сценариях. Корреляция относится к статистической мере силы и направления линейной связи между двумя переменными.

Коинтегрированная серия



Коинтеграция же имеет дело с взаимосвязями между нестационарными переменными временных рядов, которые обладают долгосрочным равновесием или устойчивыми взаимоотношениями. Проще говоря, она определяет, существует ли комбинация двух или более нестационарных переменных, которые имеют стабильную долгосрочную связь, если рассматривать их вместе. Коинтеграция полезна для выявления пар переменных, которые движутся вместе во времени, несмотря на краткосрочные колебания. Это означает, что переменные связаны в долгосрочной перспективе, что позволяет использовать эту взаимосвязь для торговых стратегий или моделирования.

Коинтеграцию обычно оценивают с помощью статистических тестов, таких как тест Энгла-Грейнджера или тест Йохансена. Эти тесты проверяют, создает ли линейная комбинация нестационарных переменных стационарный ряд, указывающий на долгосрочную связь. Тест Энгла-Грейнджера представляет собой двухэтапную процедуру проверки коинтеграции между двумя переменными в настройке временного ряда. Он включает в себя оценку регрессионной модели, а затем проведение тестов остатков, чтобы определить, существует ли коинтеграция. Если остатки регрессионной модели оказываются стационарными, это предполагает коинтеграцию между двумя переменными. В данном случае это указывает на то, что, несмотря на то, что переменные не являются стационарными по отдельности, их линейная комбинация является стационарной.

Тест Энгла-Грейнджера ограничен тем, что он не может обрабатывать несколько последовательностей одновременно. Это ограничение устраняется тестом Йохансена. По сути, это расширение подхода Энгла-Грейнджера для проверки коинтеграции нескольких рядов в векторной авторегрессионной модели. В этой статье мы не будем рассматривать тест Йохансена, ограничившись рассмотрением только двух серий одновременно.


CointegrationTest.mqh содержит класс CCoint функции. Он реализует расширенный тест Энгла-Грейнджера с помощью класса CAdf. Тест проводится путем вызова метода Aeg(). Требуются два входных массива, содержащие серии, подлежащие тестированию. Необязательные входные параметры trend, max_lag и autolag аналогичны параметрам метода Adfuller() в CAdf. Опять же, для большинства тестов значений по умолчанию должно быть достаточно. Результаты теста коинтеграции получены путем вызова трех методов CCoint. Первый (CointStatistic) возвращает статистику ADF из внутреннего теста ADF. CriticalValues() возвращает вектор критических значений теста. Значение p можно получить, вызвав Pvalue().

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                            CointegrationTest.mqh |
//|                                  Copyright 2023, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#include<ADF.mqh>

//+------------------------------------------------------------------+
//|Class CCoint                                                      |
//|    implements cointegration test of two series                   |
//+------------------------------------------------------------------+
class CCoint
{
 private:
  double m_coint_stat;       //ADF test statistic
  double m_coint_pvalue;     //cointegration p-value
  vector m_coint_critvalues; //Cointegration critical values
  CAdf   *m_adf;             //CAdf object pointer
 public:
  CCoint(void);
  ~CCoint(void);
  
  bool Aeg(double &in_one[],double &in_two[],ENUM_TREND trend = TREND_CONST_ONLY,ulong max_lag=0,ENUM_INFO_CRIT autolag=INFO_AIC);
  
  double CointStatistic(void){ return m_coint_stat; }
  double Pvalue(void)        { return m_coint_pvalue;}
  vector CriticalValues(void){ return m_coint_critvalues;}
};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Constructor                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
CCoint::CCoint(void)
{
 m_adf = new CAdf();
 
 m_coint_critvalues = vector::Zeros(3);
 
 m_coint_stat=m_coint_pvalue=EMPTY_VALUE;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Destructor                                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
CCoint::~CCoint(void)
{
 if(CheckPointer(m_adf)==POINTER_DYNAMIC)
     delete m_adf;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Test for cointegration                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CCoint::Aeg(double &in_one[],double &in_two[],ENUM_TREND trend = TREND_CONST_ONLY,ulong max_lag=0,ENUM_INFO_CRIT autolag=INFO_AIC)
  {
//---  
   if(CheckPointer(m_adf)==POINTER_INVALID)
    {
     Print("Critical Internal error: Invalid CAdf pointer");
     return false;
    }
//---    
   if(in_one.Size()<1 || in_two.Size()<1 || in_one.Size()!=in_two.Size())
     {
      Print(__FUNCTION__," Invalid input for one or both arrays");
      return false;
     }

   vector y1,temp;
   matrix y2;

   if(!y1.Assign(in_one) || !temp.Assign(in_two) || !y2.Resize(temp.Size(),1) || !y2.Col(temp,0))
     {
      Print(__FUNCTION__," Assignment error: ", GetLastError());
      return false;
     }


   ulong obs,kvars=1;
   obs = y2.Rows();
   kvars++;
   matrix xx;

   if(trend==TREND_NONE)
     {
      if(!xx.Copy(y2))
        {
         Print(__FUNCTION__," Assignment error: ", GetLastError());
         return false;
        }
     }
   else
    if(!addtrend(y2,xx,trend,false))
        {
         Print(__FUNCTION__," Assignment error: ", GetLastError());
         return false;
        }

   OLS ols;

   if(!ols.Fit(y1,xx))
      return false;

   if(ols.Rsqe()< 1 - 100*SQRTEPS)
     {
      double resid[];

      vector resd = ols.Residuals();

      ArrayResize(resid,int(resd.Size()));

      for(uint i = 0; i<resid.Size(); i++)
         resid[i]=resd[i];

      if(!m_adf.Adfuller(resid,max_lag,TREND_NONE,autolag))
         return false;

      m_coint_stat = m_adf.AdfStatistic();
     }
   else
     {
      Print("They are (almost) perfectly collinear.\nCointegration test is not reliable in this case");
      m_coint_stat=double("nan");
     }

   if(trend==TREND_NONE)
      m_coint_critvalues.Fill(double("nan"));
   else
      m_coint_critvalues = mackinnoncrit(kvars,trend,obs-1);

   m_coint_pvalue = mackinnonp(m_coint_stat,trend,kvars);

   return true;
  }    


Проверка символов на коинтеграцию

Для финальной демонстрации мы создадим скрипт MQL5, который использует CCoint для проверки списка символов на коинтеграцию. Пользователи вводят список символов, разделенных запятыми. Установите дату начала и продолжительность истории цен закрытия, которые необходимо изучить. ConfidenceLevel позволяет пользователям выбирать желаемый уровень значимости. Это определяет критическое значение, которое будет сравниваться со статистикой ADF для получения окончательного результата.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                    SymbolCointegrationTester.mq5 |
//|                                  Copyright 2023, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property script_show_inputs
#include <CointegrationTest.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| enumeration maps to confidence levels of 99%,95%, and 90%        |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_CONFIDENCE_LEVEL
  {
   CONF_99=0,//99%
   CONF_95,//95%
   CONF_90 //90%
  };
//--- input parameters
input string   Symbols = "FB_us,GOOG_us,MSFT_us,NFLX_us,NVDA_us,AAPL_us,TSLA_us";//Comma separated list of symbols to test
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame = PERIOD_D1;
input datetime StartDate=D'2022.01.01 00:00:01';
input int Size = 250;//History length
input ENUM_CONFIDENCE_LEVEL ConfidenceLevel=CONF_90;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---Check Size input value
   if(Size<100)
     {
      Print("Invalid input for Size");
      return;
     }
//---array for symbols
   string symbols[];
//---process list of symbols from user input
   int num_symbols = StringSplit(Symbols,StringGetCharacter(",",0),symbols);
//---incase list contains ending comma
   if(symbols[num_symbols-1]=="")
      num_symbols--;

//---in case there are less than two symbols specified
   if(num_symbols<2)
     {
      Print("Invalid input. Please list at least two symbols");
      return;
     }
//---output matrix of indices
   matrix sym_combos;
//---fill sym_combos with index values of symbols array
   PairedCombinations(symbols,sym_combos,num_symbols);
//---price arrays for pair of symbols
   double symA_prices [], symB_prices[];
//---output vectors holding results of cointegration test
   vector stats, critvals;
//---symbol pairs and result output
   string symA,symB,result;
//---CCoint object
   CCoint coint;
//---loop through all paired combinations from list
   for(ulong i=0; i<sym_combos.Rows(); i++)
     {
      //--- get symbol pair for current combination
      symA = symbols[int(sym_combos[i][0])];
      symB = symbols[int(sym_combos[i][1])];
      //--- get prices for the pair of symbols
      if(CopyClose(symA,TimeFrame,StartDate,Size,symA_prices)<Size||
         CopyClose(symB,TimeFrame,StartDate,Size,symB_prices)<Size)
        {
         Print("Failed to copy close prices ", ::GetLastError());
         return;
        }
      //--- test the pair for cointegreation
      if(!coint.Aeg(symA_prices,symB_prices))
        {
         Print("Cointegration test failed ", ::GetLastError());
         return;
        }
      //---
      vector critvals = coint.CriticalValues();
      //--- prepare results output for a test
      if(coint.CointStatistic()<critvals[ConfidenceLevel])
         result="likely cointegrated.";
      else
         result="likely not cointegrated.";
      //--- output the result from cointegration test
      Print(symA," and ",symB, " are ", result);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Combinations: generates paired combinations                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool PairedCombinations(string &in[], matrix &out,int count = 0)
  {
//---check input array
   if(in.Size()<1)
     {
      Print(__FUNCTION__," input array is empty");
      return false;
     }
//---set value for upto equal to the number of elements that should be
//---considered in the input array
   int upto = (count>1 && count<ArraySize(in))?count:ArraySize(in);
//--- calculate the number of rows equivalent to number of combinations
   ulong rows = ulong(MathFactorial(upto)/(MathFactorial(2)*MathFactorial(upto-2)));
//---resize output matrix accordingly
   out.Resize(rows,2);
//---fill output matrix with indexes of input array
   for(uint i=0,z=0; i<in.Size(); i++)
     {
      for(uint k = i+1; k<in.Size(); k++,z++)
        {
         out[z][0]=i;
         out[z][1]=k;
        }
     }
//---return
   return true;
  }
//+------------------------------------------------------------------+


В нашем примере мы протестируем символы Google, Facebook, Microsoft, Netflix, Nvidia, Apple и Tesla. Результаты запуска скрипта показаны ниже. 

HN      0       18:37:31.239    SymbolCointegrationTester (NFLX_us,D1)  FB_us and GOOG_us are likely not cointegrated.
PQ      0       18:37:31.280    SymbolCointegrationTester (NFLX_us,D1)  FB_us and MSFT_us are likely not cointegrated.
IE      0       18:37:31.322    SymbolCointegrationTester (NFLX_us,D1)  FB_us and NFLX_us are likely not cointegrated.
MG      0       18:37:31.365    SymbolCointegrationTester (NFLX_us,D1)  FB_us and NVDA_us are likely not cointegrated.
PH      0       18:37:31.411    SymbolCointegrationTester (NFLX_us,D1)  FB_us and AAPL_us are likely not cointegrated.
NL      0       18:37:31.453    SymbolCointegrationTester (NFLX_us,D1)  FB_us and TSLA_us are likely not cointegrated.
EO      0       18:37:31.496    SymbolCointegrationTester (NFLX_us,D1)  GOOG_us and MSFT_us are likely not cointegrated.
ES      0       18:37:31.540    SymbolCointegrationTester (NFLX_us,D1)  GOOG_us and NFLX_us are likely not cointegrated.
FE      0       18:37:31.582    SymbolCointegrationTester (NFLX_us,D1)  GOOG_us and NVDA_us are likely not cointegrated.
CF      0       18:37:31.623    SymbolCointegrationTester (NFLX_us,D1)  GOOG_us and AAPL_us are likely not cointegrated.
EJ      0       18:37:31.665    SymbolCointegrationTester (NFLX_us,D1)  GOOG_us and TSLA_us are likely not cointegrated.
HM      0       18:37:31.705    SymbolCointegrationTester (NFLX_us,D1)  MSFT_us and NFLX_us are likely not cointegrated.
RN      0       18:37:31.744    SymbolCointegrationTester (NFLX_us,D1)  MSFT_us and NVDA_us are likely not cointegrated.
LP      0       18:37:31.785    SymbolCointegrationTester (NFLX_us,D1)  MSFT_us and AAPL_us are likely not cointegrated.
OD      0       18:37:31.825    SymbolCointegrationTester (NFLX_us,D1)  MSFT_us and TSLA_us are likely not cointegrated.
IG      0       18:37:31.866    SymbolCointegrationTester (NFLX_us,D1)  NFLX_us and NVDA_us are likely not cointegrated.
QI      0       18:37:31.906    SymbolCointegrationTester (NFLX_us,D1)  NFLX_us and AAPL_us are likely not cointegrated.
FP      0       18:37:31.946    SymbolCointegrationTester (NFLX_us,D1)  NFLX_us and TSLA_us are likely cointegrated.
EO      0       18:37:31.987    SymbolCointegrationTester (NFLX_us,D1)  NVDA_us and AAPL_us are likely not cointegrated.
RS      0       18:37:32.026    SymbolCointegrationTester (NFLX_us,D1)  NVDA_us and TSLA_us are likely not cointegrated.
DE      0       18:37:32.072    SymbolCointegrationTester (NFLX_us,D1)  AAPL_us and TSLA_us are likely not cointegrated.

Они показывают, что Netflix и Tesla, вероятно, коинтегрированы с уровнем достоверности 90%.

Далее следует код для проведения того же теста на Python вместе с результатами. 

"""
 Script demonstrates use of coint() from statsmodels
 to test symbols for cointegration
"""
# imports 
from statsmodels.tsa.stattools import coint
from itertools import combinations
from datetime import datetime
import MetaTrader5 as mt5
import pandas as pd
import numpy as np
import pytz

#initialize connection to mt5
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed ")
    mt5.shutdown()
 
#set up timezone infomation   
tz=pytz.timezone("Etc/UTC")

#use time zone to set correct date for history data extraction
startdate = datetime(2022,1,1,hour=0,minute=0,second=1,tzinfo=tz)

#list the symbols 
Symbols = ["FB_us","GOOG_us","MSFT_us","NFLX_us","NVDA_us","AAPL_us","TSLA_us"]

#set length of data history
num_bars = 250

#set up the shape of the data structure to store prices 
data = np.zeros((num_bars,len(Symbols)))
prices = pd.DataFrame(data,columns=Symbols)

#fill prices dataframe with close prices
for symbol in Symbols:
    prices[symbol]=[rate[4]  for rate in mt5.copy_rates_from(symbol,mt5.TIMEFRAME_D1,startdate,num_bars)]
    
#we donot need mt5 from here 
mt5.shutdown()

#generate pairs from Symbols list 
pairs = list(combinations(prices.columns,2))

#set our desired significance level, 0.01->99%, 0.05->95%, 0.1->90%
confidence_level = 0.1

#do the test for cointegration on each pair and print results
for pair in pairs:
    df=prices[list(pair)]
    adf_stat,pvalue,critvalues=coint(df.values[:,0],df.values[:,1])
    if pvalue < confidence_level:
        print(pair[0]," and ",pair[1], " are likely cointegrated")
    else:
        print(pair[0]," and ",pair[1], " are likely not cointegrated")  

Результаты на Python

MR      0       18:35:17.835    SymbolCointegration (NFLX_us,Daily)     FB_us  and  GOOG_us  are likely not cointegrated
GE      0       18:35:17.851    SymbolCointegration (NFLX_us,Daily)     FB_us  and  MSFT_us  are likely not cointegrated
DI      0       18:35:17.867    SymbolCointegration (NFLX_us,Daily)     FB_us  and  NFLX_us  are likely not cointegrated
CJ      0       18:35:17.867    SymbolCointegration (NFLX_us,Daily)     FB_us  and  NVDA_us  are likely not cointegrated
MO      0       18:35:17.882    SymbolCointegration (NFLX_us,Daily)     FB_us  and  AAPL_us  are likely not cointegrated
JQ      0       18:35:17.898    SymbolCointegration (NFLX_us,Daily)     FB_us  and  TSLA_us  are likely not cointegrated
CD      0       18:35:17.914    SymbolCointegration (NFLX_us,Daily)     GOOG_us  and  MSFT_us  are likely not cointegrated
MF      0       18:35:17.930    SymbolCointegration (NFLX_us,Daily)     GOOG_us  and  NFLX_us  are likely not cointegrated
QK      0       18:35:17.946    SymbolCointegration (NFLX_us,Daily)     GOOG_us  and  NVDA_us  are likely not cointegrated
HM      0       18:35:17.962    SymbolCointegration (NFLX_us,Daily)     GOOG_us  and  AAPL_us  are likely not cointegrated
OO      0       18:35:17.978    SymbolCointegration (NFLX_us,Daily)     GOOG_us  and  TSLA_us  are likely not cointegrated
MS      0       18:35:17.978    SymbolCointegration (NFLX_us,Daily)     MSFT_us  and  NFLX_us  are likely not cointegrated
PD      0       18:35:17.994    SymbolCointegration (NFLX_us,Daily)     MSFT_us  and  NVDA_us  are likely not cointegrated
MF      0       18:35:18.010    SymbolCointegration (NFLX_us,Daily)     MSFT_us  and  AAPL_us  are likely not cointegrated
RJ      0       18:35:18.042    SymbolCointegration (NFLX_us,Daily)     MSFT_us  and  TSLA_us  are likely not cointegrated
RM      0       18:35:18.058    SymbolCointegration (NFLX_us,Daily)     NFLX_us  and  NVDA_us  are likely not cointegrated
GP      0       18:35:18.074    SymbolCointegration (NFLX_us,Daily)     NFLX_us  and  AAPL_us  are likely not cointegrated
LN      0       18:35:18.089    SymbolCointegration (NFLX_us,Daily)     NFLX_us  and  TSLA_us  are likely cointegrated
EF      0       18:35:18.105    SymbolCointegration (NFLX_us,Daily)     NVDA_us  and  AAPL_us  are likely not cointegrated
QI      0       18:35:18.121    SymbolCointegration (NFLX_us,Daily)     NVDA_us  and  TSLA_us  are likely not cointegrated
OJ      0       18:35:18.137    SymbolCointegration (NFLX_us,Daily)     AAPL_us  and  TSLA_us  are likely not cointegrated

Заключение

Мы рассмотрели реализацию расширенного алгоритма Дики-Фуллера в MQL5 и использовали его для реализации теста Энгла-Грейнджера на коинтеграцию. Тест ADF — важный инструмент для тех, кто интересуется изучением стратегий парной торговли или статистического арбитража. Весь код, описанный в статье, заключен в zip-файл. В таблице ниже указано все содержимое этого файла.

Файл
Описание
Mql5\include\OLS.mqh
 Содержит определение класса OLS, который реализует обычную регрессию наименьших квадратов.
Mql5\include\ADF.mqh
 Содержит определения различных функций и класс CAdf, реализующий тест ADF.
Mql5\include\CointegrationTest.mqh
  Определяет класс CCoint, который реализует тест коинтеграции с использованием расширенного метода Энгла-Грейнджера.
Mql5\scripts\ADF_test.mq5
 Скрипт MQL5, используемый для проверки реализации теста ADF в MQL5.
Mql5\scripts\SymbolCointegrationTester.mq5
 Скрипт для тестирования символов в MetaTrader 5 на предмет коинтеграции
Mql5\scripts\Test_adfuller.py
 Скрипт Python, использующий реализацию statsmodels теста ADF для проверки нашей реализации в MQL5.
Mql5\scripts\SymbolCointegration.py
 Версия SymbolCointegrationTester для Python


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная статья: https://www.mql5.com/en/articles/13991

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SymbolCointegration.py (1.71 KB)
Test_adfuller.py (1.71 KB)
ADF.mqh (30.73 KB)
OLS.mqh (13.36 KB)
CointegrationTest.mqh (4.13 KB)
ADF_test.mq5 (2.34 KB)
SymbolCointegrationTester.mq5 (4.6 KB)
Mql5.zip (17.2 KB)

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Francis Dube
Francis Dube

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Bryan Djoufack Nguessong
Bryan Djoufack Nguessong | 16 мая 2024 в 23:56
MetaQuotes:

Ознакомьтесь с новой статьей: Реализация теста дополненного Дикки-Фуллера в MQL5.

Автор: Фрэнсис Дюбе

Привет, большое спасибо за эту статью. Я использовал код из этой статьи, но я хотел бы знать, если вы когда-нибудь обновить этот код для скорости. Я сделал тест, но когда размер становится выше тысячи, это действительно занимает время. Не знаю, можно ли это как-то оптимизировать.
Rumen Chikov
Rumen Chikov | 19 окт. 2025 в 17:08

Здравствуйте, Фрэнсис,

Я прочитал статью и протестировал код, который отлично работает. В своей статье вы определили:

Cointegration

Корреляция и коинтеграция - это статистические понятия, используемые для измерения взаимосвязей между переменными, особенно в контексте данных временных рядов. Хотя обе эти концепции измеряют взаимосвязи, они служат разным целям и применяются в разных сценариях. Корреляция - это статистическая мера силы и направления линейной связи между двумя переменными.

И мы знаем, что корреляция может быть положительной и отрицательной.

Мой вопрос заключается в том, можем ли мы также иметь коинтеграцию, которая также является отрицательной? В целом ваша статья охватывает положительную часть.

Как можно изменить код, чтобы охватить второй случай, чтобы иметь два символа, которые, вероятно, коинтегрированы, но отрицательно, т.е. когда один из этих символов растет, его пара падает и наоборот с уровнем доверия > 90%?

Заранее спасибо.

Dmitriy Skub
Dmitriy Skub | 20 окт. 2025 в 04:37
Rumen Chikov #:

Здравствуйте, Фрэнсис,

Я прочитал статью и протестировал код, который отлично работает. В своей статье вы определили:

И мы знаем, что корреляция может быть положительной и отрицательной.

Мой вопрос заключается в том, можем ли мы также иметь коинтеграцию, которая также является отрицательной? В целом ваша статья охватывает положительную часть.

Как можно изменить код, чтобы охватить второй случай, чтобы иметь два символа, которые, вероятно, коинтегрированы, но отрицательно, т.е. когда один из этих символов растет, его пара падает и наоборот с уровнем доверия > 90%?

Заранее спасибо.

Замените в одном из рядов все значения Ki на 1/Ki.
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