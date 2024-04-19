Алгоритм оптимизации на основе мозгового штурма — Brain Storm Optimization (Часть II): Многомодальность

Содержание:





1. Введение

В первой части статьи мы окунулись в мир оптимизации с алгоритмом BSO (Brain Storm Optimization), где раскрывали основные принципы этой инновационной методики, вдохновленной мозговым штурмом. Мы не только изучили его логическую структуру, но и погрузились в обсуждение методов кластеризации, K-Means и K-Means++. Алгоритм Brain Storm Optimization (BSO) представляет собой метод оптимизации, который включает в себя фазы генерации и оценки идей в групповой деятельности. Этот алгоритм внес вклад в область оптимизации в совокупности с методами кластеризации. Кластеризация позволяет выявить группы данных схожих элементов, что помогает BSO находить оптимальные решения. Применение метода мутации позволяет алгоритму обходить препятствия в пространстве поиска решений и искать более эффективные пути к оптимуму.

Теперь настало время перейти к реальному действию! Во второй части нашего исследования мы погрузимся в практическую реализацию алгоритма, поговорим о многомодальности, испытаем алгоритм на тестах и с нетерпением подведем итоги.







2.Реализация алгоритма

Кратко обозначим ключевые моменты в логике алгоритма BSO: Кластеризация. Смещение кластеров.

Выбор идей из кластеров: центроидов кластеров или идей из кластеров.

Слияние выбранных идей. Мутация полученных на предыдущих этапов идей. Отбор идей для этапов 2, 3, 4. Помещение новых идей в родительскую популяцию и сортировка.

Переходим к описанию кода алгоритма BSO.

Напишем структуру агента алгоритма "S_BSO_Agent", которая используется для описания каждого агента в алгоритме BSO.



1. Структура содержит следующие поля:



c[] - массив для хранения координат агента.

- массив для хранения координат агента. f - переменная для хранения оценки (фитнеса) агента.

- переменная для хранения оценки (фитнеса) агента. label - переменная для хранения метки принадлежности к кластеру.

2. Init - метод структуры "S_BSO_Agent", который инициализирует поля структуры. Он принимает целочисленный аргумент "coords", который используется для изменения размера массива координат "c" с помощью функции "ArrayResize".

3. f = -DBL_MAX - устанавливает начальное значение переменной "f" равным минимально возможной величине числа типа double.

4. label = -1 - устанавливает начальное значение переменной "label" равным -1, что означает, что агент не принадлежит ни к одному кластеру.

Этот код представляет собой базовую структуру данных для агентов в алгоритме оптимизации BSO и инициализирует их поля при создании нового агента.



struct S_BSO_Agent { double c []; double f; int label; void Init ( int coords) { ArrayResize (c, coords); f = - DBL_MAX ; label = - 1 ; } };

Алгоритм кластеризации K-Means и K-Means++ мы уже подробно разобрали в предыдущей статье и здесь на этом останавливаться не будем.



Переходим к описанию кода класса "C_AO_BSO", который является наследником базового класса популяционных алгоритмов "C_AO" и содержит следующие поля и методы:



1. Публичные поля:



ao_name - имя алгоритма оптимизации.

- имя алгоритма оптимизации. ao_desc - описание алгоритма оптимизации.

- описание алгоритма оптимизации. ao_link - ссылка на статью об алгоритме оптимизации.

- ссылка на статью об алгоритме оптимизации. popSize - размер популяции.

- размер популяции. parentPopSize - размер родительской популяции.

- размер родительской популяции. clustersNumb - количество кластеров.

- количество кластеров. p_Replace - вероятность замены.

- вероятность замены. p_One - вероятность одиночного выбора.



- вероятность одиночного выбора. p_One_center - вероятность выбора одного центра либо индивида в выбранном кластере.



- вероятность выбора одного центра либо индивида в выбранном кластере. p_Two_center - вероятность выбора двух центров либо двух индивидуумов в выбранном кластере.



- вероятность выбора двух центров либо двух индивидуумов в выбранном кластере. k_Mutation - коэффициент мутации.

- коэффициент мутации. distribCoeff - коэффициент распределения.

- коэффициент распределения. agent - массив агентов.

- массив агентов. parents - массив родителей.

- массив родителей. clusters - массив кластеров.

- массив кластеров. km - объект класса KMeans.

2. Методы:



SetParams - метод для установки параметров алгоритма.

- метод для установки параметров алгоритма. Init - метод для инициализации алгоритма. Принимает минимальный и максимальный диапазоны поиска, шаг поиска и количество эпох.

- метод для инициализации алгоритма. Принимает минимальный и максимальный диапазоны поиска, шаг поиска и количество эпох. Moving - метод для перемещения агентов.

- метод для перемещения агентов. Revision - метод для ревизии агентов.

3. Приватные поля:



parentsTemp - временный массив родителей.

- временный массив родителей. epochs - максимальное количество эпох.

- максимальное количество эпох. epochsNow - текущая эпоха.

class C_AO_BSO : public C_AO { public : ~C_AO_BSO () { } C_AO_BSO () { ao_name = "BSO" ; ao_desc = "Brain Storm Optimization" ; ao_link = "https://www.mql5.com/ru/articles/14622" ; popSize = 25 ; parentPopSize = 50 ; clustersNumb = 5 ; p_Replace = 0.1 ; p_One = 0.5 ; p_One_center = 0.3 ; p_Two_center = 0.2 ; k_Mutation = 20.0 ; distribCoeff = 1.0 ; ArrayResize ( params , 9 ); params [ 0 ].name = "popSize" ; params [ 0 ].val = popSize; params [ 1 ].name = "parentPopSize" ; params [ 1 ].val = parentPopSize; params [ 2 ].name = "clustersNumb" ; params [ 2 ].val = clustersNumb; params [ 3 ].name = "p_Replace" ; params [ 3 ].val = p_Replace; params [ 4 ].name = "p_One" ; params [ 4 ].val = p_One; params [ 5 ].name = "p_One_center" ; params [ 5 ].val = p_One_center; params [ 6 ].name = "p_Two_center" ; params [ 6 ].val = p_Two_center; params [ 7 ].name = "k_Mutation" ; params [ 7 ].val = k_Mutation; params [ 8 ].name = "distribCoeff" ; params [ 8 ].val = distribCoeff; } void SetParams () { popSize = ( int ) params [ 0 ].val; parentPopSize = ( int ) params [ 1 ].val; clustersNumb = ( int ) params [ 2 ].val; p_Replace = params [ 3 ].val; p_One = params [ 4 ].val; p_One_center = params [ 5 ].val; p_Two_center = params [ 6 ].val; k_Mutation = params [ 7 ].val; distribCoeff = params [ 8 ].val; } bool Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ); void Moving (); void Revision (); void Injection ( const int popPos, const int coordPos, const double value ); int parentPopSize; int clustersNumb; double p_Replace; double p_One; double p_One_center; double p_Two_center; double k_Mutation; double distribCoeff; S_BSO_Agent agent []; S_BSO_Agent parents []; S_Clusters clusters []; S_BSO_KMeans km; private : S_BSO_Agent parentsTemp []; int epochs; int epochsNow; };

Метод "Init" класса "C_AO_BSO" выполняет следующие действия для инициализации алгоритма оптимизации:



Проверка инициализации . Сначала вызывается метод "StandardInit" с параметрами диапазона поиска и шага. Если "StandardInit" возвращает "false", то инициализация прерывается, и метод "Init" возвращает "false".

. Сначала вызывается метод "StandardInit" с параметрами диапазона поиска и шага. Если "StandardInit" возвращает "false", то инициализация прерывается, и метод "Init" возвращает "false". Инициализация агентов . Размер массива "agent" изменяется до "popSize", и для каждого агента вызывается метод "Init" с параметром "coords", определяющим количество координат.



. Размер массива "agent" изменяется до "popSize", и для каждого агента вызывается метод "Init" с параметром "coords", определяющим количество координат. Инициализация кластеров . Размер массива "clusters" изменяется до "clustersNumb" (максимальное количество кластеров), и для каждого кластера вызывается метод "Init".

. Размер массива "clusters" изменяется до "clustersNumb" (максимальное количество кластеров), и для каждого кластера вызывается метод "Init". Инициализация родителей . Размеры массивов "parents" и "parentsTemp" изменяются до "parentPopSize + popSize", и для каждого родителя вызывается метод "Init". Массивы должны иметь такой размер, что бы в него поместились родительская и дочерняя популяции для последующей сортировки.



. Размеры массивов "parents" и "parentsTemp" изменяются до "parentPopSize + popSize", и для каждого родителя вызывается метод "Init". Массивы должны иметь такой размер, что бы в него поместились родительская и дочерняя популяции для последующей сортировки. Установка эпох. Значения "epochs" и "epochsNow" устанавливаются в соответствии с переданным параметром "epochsP" и "0" соответственно.

Метод возвращает "true", если все шаги инициализации выполнены успешно. Это подготавливает алгоритм к выполнению оптимизации на заданное количество эпох.



bool C_AO_BSO::Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ) { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false ; ArrayResize (agent, popSize); for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) agent [i].Init (coords); ArrayResize (clusters, clustersNumb); for ( int i = 0 ; i < clustersNumb; i++) clusters [i].Init (coords); ArrayResize (parents, parentPopSize + popSize); ArrayResize (parentsTemp, parentPopSize + popSize); for ( int i = 0 ; i < parentPopSize + popSize; i++) { parents [i].Init (coords); parentsTemp [i].Init (coords); } epochs = epochsP; epochsNow = 0 ; return true ; }

Метод "Moving" класса "C_AO_BSO" используется для перемещения агентов в процессе оптимизации. Метод выполняет следующие действия:



Увеличивается значение текущей эпохи ("epochsNow++"). Если "revision" равно "false", происходит инициализация координат агентов с использованием случайных значений в заданных диапазонах. Затем метод завершает работу. Если "revision" не равно "false", для каждого агента происходит вычисление новых координат с использованием формул и вероятностей. Используются различные математические вычисления, случайные числа и вероятности для определения новых координат агентов. Новые координаты вычисляются в соответствии с условиями и вероятностями. Новые координаты устанавливаются с использованием метода "SeInDiSp" для коррекции значений в соответствии с диапазонами поиска и шагами. Происходит генерация новой идеи, которая заменяет выбранный центр кластера (смещение центра кластера), если выполняется условие "u.RNDprobab () < p_Replace". Выбирается идея из одного кластера, если выполняется условие "u.RNDprobab () < p_One". Выбираются идеи из двух кластеров, если не выполняется условие "u.RNDprobab () < p_One". Происходит мутация координат агентов. Сохраняются новые координаты агентов.

Этот метод отвечает за обновление координат агентов в алгоритме оптимизации BSO в соответствии с текущей эпохой и вероятностями. Давайте выделим цветом соответствующие участки кода, описывающие различные модели поведения агентов:



Генерация новой идеи . С каждой новой эпохой агенты более тщательно исследуют окрестности найденного глобального решения согласно коэффициенту "p_Replace", стремясь приблизиться к глобальному оптимуму и смещая центроиды кластеров.

С каждой новой эпохой агенты более тщательно исследуют окрестности найденного глобального решения согласно коэффициенту "p_Replace", стремясь приблизиться к глобальному оптимуму и смещая центроиды кластеров. Исследование окрестностей одного кластера . С учётом коэффициента "p_One" агенты исследуют окрестности одного случайно выбранного кластера. Таким образом, продолжается исследование всех областей, где находятся агенты в популяции.

С учётом коэффициента "p_One" агенты исследуют окрестности одного случайно выбранного кластера. Таким образом, продолжается исследование всех областей, где находятся агенты в популяции. Выбор идей из двух кластеров . Если не выполняется условие "u.RNDprobab () < p_One", выбираются идеи из двух случайно выбранных кластеров.

Если не выполняется условие "u.RNDprobab () < p_One", выбираются идеи из двух случайно выбранных кластеров. Мутация . Координаты агентов подвергаются мутации, что обеспечивает разнообразие в популяции и помогает избегать преждевременной сходимости к локальным оптимумам.

Координаты агентов подвергаются мутации, что обеспечивает разнообразие в популяции и помогает избегать преждевременной сходимости к локальным оптимумам. Сохранение агентов. После всех операций новые координаты агентов сохраняются для следующей итерации.

void C_AO_BSO::Moving () { epochsNow++; if (!revision) { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { a [i].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); agent [i].c [c] = a [i].c [c]; } } return ; } int cIndx_1 = 0 ; int iIndx_1 = 0 ; int cIndx_2 = 0 ; int iIndx_2 = 0 ; double min = 0.0 ; double max = 0.0 ; double dist = 0.0 ; double val = 0.0 ; double X1 = 0.0 ; double X2 = 0.0 ; int clListSize = 0 ; int clustList []; ArrayResize (clustList, 0 , clustersNumb); for ( int cl = 0 ; cl < clustersNumb; cl++) { if (clusters [cl].count > 0 ) { clListSize++; ArrayResize (clustList, clListSize); clustList [clListSize - 1 ] = cl; } } for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { if (u.RNDprobab () < p_Replace) { cIndx_1 = u.RNDminusOne (clListSize); for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { val = clusters [clustList [cIndx_1]].centroid [c]; dist = (rangeMax [c] - rangeMin [c]) * 0.8 ; min = val - dist; if (min < rangeMin [c]) min = rangeMin [c]; max = val + dist; if (max > rangeMax [c]) max = rangeMax [c]; val = u.GaussDistribution (val, min, max, 3 ); val = u.SeInDiSp (val, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); clusters [clustList [cIndx_1]].centroid [c] = val; } } if (u.RNDprobab () < p_One) { cIndx_1 = u.RNDminusOne (clListSize); if (u.RNDprobab () < p_One_center) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { a [i].c [c] = clusters [clustList [cIndx_1]].centroid [c]; } } else { iIndx_1 = u.RNDminusOne (clusters [clustList [cIndx_1]].count); for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { a [i].c [c] = parents [clusters [clustList [cIndx_1]].ideasList [iIndx_1]].c [c]; } } } else { if (clListSize == 1 ) { cIndx_1 = 0 ; cIndx_2 = 0 ; } else { if (clListSize == 2 ) { cIndx_1 = 0 ; cIndx_2 = 1 ; } else { cIndx_1 = u.RNDminusOne (clListSize); do { cIndx_2 = u.RNDminusOne (clListSize); } while (cIndx_1 == cIndx_2); } } if (u.RNDprobab () < p_Two_center) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { X1 = clusters [clustList [cIndx_1]].centroid [c]; X2 = clusters [clustList [cIndx_2]].centroid [c]; a [i].c [c] = u.RNDfromCI (X1, X2); } } else { iIndx_1 = u.RNDminusOne (clusters [clustList [cIndx_1]].count); iIndx_2 = u.RNDminusOne (clusters [clustList [cIndx_2]].count); for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { X1 = parents [clusters [clustList [cIndx_1]].ideasList [iIndx_1]].c [c]; X2 = parents [clusters [clustList [cIndx_2]].ideasList [iIndx_2]].c [c]; a [i].c [c] = u.RNDfromCI (X1, X2); } } } for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { int x = ( int )u.Scale (epochsNow, 1 , epochs, 1 , 200 ); double ξ = ( 1.0 / ( 1.0 + exp (-(( 100 - x) / k_Mutation)))); double dist = (rangeMax [c] - rangeMin [c]) * distribCoeff * ξ; double min = a [i].c [c] - dist; if (min < rangeMin [c]) min = rangeMin [c]; double max = a [i].c [c] + dist; if (max > rangeMax [c]) max = rangeMax [c]; val = a [i].c [c]; a [i].c [c] = u.GaussDistribution (val, min, max, 8 ); } for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { val = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); a [i].c [c] = val; agent [i].c [c] = val; } } }

Основная задача метода "Revision" класса "C_AO_BSO" заключается в обновлении глобального решения и построении кластеров решений. Метод выполняет следующие действия:



Получение приспособленности. Для каждого агента в популяции извлекается значение приспособленности и сохраняется в соответствующем поле структуры агента. Перенос новых идей в популяцию. Новые идеи (агенты), сгенерированные в процессе оптимизации, добавляются в популяцию родителей. Сортировка родительской популяции. Родительская популяция сортируется по значению приспособленности. Это позволяет участвовать в создании новых идей только лучшим решениям на следующей эпохе. Проверка на лучшее решение. Если приспособленность лучшего агента в родительской популяции превышает текущее лучшее решение, то обновляется лучшее решение и его координаты. Выполнение кластеризации. Если это первая итерация, выполняется инициализация алгоритма k-means с родительской популяцией и кластерами. Затем выполняется алгоритм k-means для кластеризации родительской популяции. Назначение лучшего решения кластера центром кластера. Для каждого кластера проверяется, есть ли в нем агенты (кластеры могут оказаться пустыми). Если есть, то для каждого агента в родительской популяции проверяется, принадлежит ли он данному кластеру. Если приспособленность агента превышает текущую приспособленность кластера, то обновляется приспособленность кластера и его центроид (центроид участвует в создании новых идей).

void C_AO_BSO::Revision () { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { agent [i].f = a [i].f; } for ( int i = parentPopSize; i < parentPopSize + popSize; i++) { parents [i] = agent [i - parentPopSize]; } u.Sorting (parents, parentsTemp, parentPopSize + popSize); if (parents [ 0 ].f > fB) { fB = parents [ 0 ].f; ArrayCopy (cB, parents [ 0 ].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); } if (!revision) { km.KMeansInit (parents, parentPopSize, clusters); revision = true ; } km.KMeansInit (parents, parentPopSize, clusters); km.KMeans (parents, parentPopSize, clusters); for ( int cl = 0 ; cl < clustersNumb; cl++) { clusters [cl].f = - DBL_MAX ; if (clusters [cl].count > 0 ) { for ( int p = 0 ; p < parentPopSize; p++) { if (parents [p].label == cl) { if (parents [p].f > clusters [cl].f) { clusters [cl].f = parents [p].f; ArrayCopy (clusters [cl].centroid, parents [p].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); } } } } } }

К разговору о многомодальности, алгоритм BSO изначально представлен как метод оптимизации для решения многомодальных задач. Однако результаты тестов показали, что значимые локальные экстремумы недостаточно исследуются данным алгоритмом, и многие из них остаются незамеченными. Возможно, моя текущая реализация не является самой оптимальной. Поэтому я принял решение уделить больше внимания адаптивности агентов в контексте кластеризации K-Means. Для этого потребовалось внести некоторые изменения в алгоритм кластеризации.

Напомню, что многомодальность в рамках оптимизационных алгоритмов означает, что функция, подлежащая оптимизации, имеет несколько оптимальных точек или пиков. Такие функции могут содержать несколько локальных оптимумов, которые могут быть как близки к глобальному оптимуму по значению фитнес-функции или быть значимыми в рамках решаемой задачи. Кластеризация может помочь выделить различные регионы в пространстве поиска, где функция имеет различные модальности.

Итак, попробуем усилить влияние приспособленности агентов на процесс кластеризации. Обернём функцию расчета расстояний между агентами в новую функцию "FitnessDistance", она будет иметь дополнительный параметр "alpha", выступающий в качестве коэффициента баланса значимости между расстоянием и приспособленностью.



Функция "FitnessDistance" вычисляет расстояние между агентом и центроидом кластера, учитывая как расстояние, так и разницу в фитнес-функции между ними. Это делается путем вычисления взвешенной суммы расстояния и абсолютного значения разницы между фитнес-функцией агента и центроида. Вес "alpha" определяет относительную важность расстояния по сравнению с разницей в фитнес-функции.



double FitnessDistance (S_BSO_Agent &data, S_Cluster &clust, double alpha) { double distance = VectorDistance (data.c, clust.centroid); double fitness_diff = fabs (data.f - clust.f); return alpha * distance + ( 1 - alpha) * fitness_diff; }

Метод "KMeans" дополним параметром "alpha":



void KMeans (S_BSO_Agent &data [], int dataSizeClust, S_Cluster &clust [], double alpha)

Изменим участок кода метода "KMeans", отвечающего за обновление центроидов, таким образом, что бы каждый кластер имел максимальное значение приспособленности индивида, входящего в кластер.



double sum_c []; ArrayResize (sum_c, ArraySize (data [ 0 ].c)); double sum_f = 0.0 ; for ( int cl = 0 ; cl < nClusters; cl++) { ArrayInitialize (sum_c, 0.0 ); clust [cl].count = 0 ; ArrayResize (clust [cl].ideasList, 0 ); sum_f = - DBL_MAX ; for ( int d = 0 ; d < dataSizeClust; d++) { if (data [d].label == cl) { for ( int k = 0 ; k < ArraySize (data [d].c); k++) { sum_c [k] += data [d].c [k]; } if (data [d].f > sum_f) sum_f = data [d].f; clust [cl].count++; ArrayResize (clust [cl].ideasList, clust [cl].count); clust [cl].ideasList [clust [cl].count - 1 ] = d; } } if (clust [cl].count > 0 ) { for ( int k = 0 ; k < ArraySize (sum_c); k++) { clust [cl].centroid [k] = sum_c [k] / clust [cl].count; } } }

Внесенные изменения позволяют учитывать фитнес-функцию при кластеризации, однако они не привели к заметному улучшению выделения отдельных мод в фитнес-функции и не повлияли на результаты. Возможно, это связано с тем, что использование фитнес-функции в процессе кластеризации не всегда эффективно, по крайней мере в данной реализации BSO.

Если методы K-Means и K-Means++ не дали желаемых результатов, можно попробовать рассмотреть другие методы кластеризации:



1. Основанная на плотности пространственная кластеризация для приложений с шумами (DBSCAN), метод кластеризации основан на плотности, а не на расстоянии. Он группирует вместе точки, которые находятся близко друг к другу в пространстве признаков и имеют достаточное количество соседей. DBSCAN является одним из наиболее часто используемых алгоритмов кластеризации.



2. Иерархическая кластеризация (Hierarchical Clustering), метод строит иерархию кластеров, где каждый кластер связан с двумя ближайшими кластерами. Иерархическая кластеризация может быть агломеративной (снизу вверх) или дивизионной (сверху вниз).



3. Смесь Гауссовых моделей (GMM), эта статистическая модель предполагает, что все наблюдаемые данные генерируются из смеси нескольких Гауссовых распределений, параметры которых неизвестны. Каждый кластер соответствует одному из этих распределений.



4. Спектральная кластеризация (Spectral Clustering), метод использует собственные векторы матрицы сходства для уменьшения размерности данных перед кластеризацией в низкоразмерном пространстве.

Методов кластеризации достаточно много, чтобы пробовать и проводить дальнейшие исследования в этой области, если найдутся желающие поэкспериментировать, в приложенном коде достаточно легко можно заменить метод K-Means на любой другой.





3. Результаты тестов

Вывод в принт результатов работы алгоритма BSO:



BSO|Brain Storm Optimization|25.0|50.0|5.0|0.1|0.5|0.3|0.2|20.0|1.0|

=============================

5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.9301770731803266

25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.5801719580773876

500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.30916005647304245

=============================

5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.929981802038364

25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.5907047167619348

500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.2477599978259004

=============================

5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.5246153846153847

25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.2784615384615384

500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.1253384615384627

=============================

All score: 4.51637 (50.18%)



Результаты тестирования алгоритма на тестовых функциях (общий результат (All score) 4.51637 соответствует 50,18% от максимального возможного значения) показывают, что при использовании параметров, указанных в первой строке принтов, получаются достаточно хорошие результаты. Значения результатов функций находятся в диапазоне от 0,125 для 1000 оптимизируемых параметров и до 0,93 для 10 соответственно, что говорит о достаточно успешной работе алгоритма при поиске оптимальных решений.



Хотелось бы отдельно отметить как на визуализации выглядит кластеризация решений, особенно это процесс хорошо заметен на функциях с максимальным количеством параметров, как из первоначального хаоса, с каждой пройденной итерацией все более отчетливо начинают выделяться характеристические участки кластеров.



BSO на тестовой функции Hilly.



BSO на тестовой функции Forest.







BSO на тестовой функции Megacity.



Возлагались большие надежды на этот алгоритм и я надеялся увидеть его на первой позиции рейтинговой таблицы. Ведь это первый раз, когда метод кластеризации был применен мной в сочетании с методом мутации, которые должны были показать уникальные результаты алгоритма. И я был несколько разочарован, увидев, что алгоритм занял место только в верхней части рейтинговой таблицы, но не в числе лидеров. Хотелось бы отметить, что BSO демонстрирует отличные результаты на функциях Forest и Megacity c 1000 параметров, которые вполне достойны лидеров таблицы.



Однако хотя BSO показал хорошие общие результаты и занял достойное место в рейтинговой таблице, он требует тщательной настройки параметров для достижения максимальной эффективности. Множество настраиваемых параметров включает в себя такие факторы, как скорость сходимости, размер популяции, методы мутации и оценки идей, которые влияют на производительность алгоритма.





Выводы

Алгоритм BSO имеет несколько преимуществ, включая гибкость, сбалансированность исследования и эксплуатации, а также адаптивность к различным задачам оптимизации.



Однако, следует отметить, что эффективность алгоритма сильно зависит от настроек внешних параметров (количество внешних параметров - главный недостаток BSO), поэтому необходимо проводить тщательные исследования и эксперименты для определения оптимальных настроек для каждой конкретной задачи.



Я призываю всех энтузиастов оптимизации присоединиться к экспериментам и совместно исследовать возможности алгоритма в решении практических задач. Если кто-то обнаружит более интересные результаты и лучшие внешние параметры, то, пожалуйста, делитесь ими в комментариях к статье.

Рисунок 1. Цветовая градация алгоритмов по соответствующим тестам. Белым цветом подсвечены результаты больше или равные 0.99.



Рисунок 2. Гистограмма результатов тестирования алгоритмов (по шкале от 0 до 100, чем больше, тем лучше,

где 100 - максимально возможный теоретический результат, в архиве скрипт для расчета рейтинговой таблицы).

Плюсы и минусы алгоритма оптимизации на основе мозгового штурма (BSO):



Плюсы:

Хорошие результаты на острой функции Forest и дискретной Megacity с высокой размерностью.



Минусы:

Очень большое количество внешних параметров.

Сложная архитектура и реализация. Требователен к вычислительным ресурсам.

К статье прикреплен архив с актуальными версиями кодов алгоритмов. Автор статьи не несёт ответственности за абсолютную точность в описании канонических алгоритмов, во многие из них были внесены изменения для улучшения поисковых возможностей. Выводы и суждения, представленные в статьях, основываются на результатах проведённых экспериментов.