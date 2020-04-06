NEXA Gold Macro Strategy02 EA

🇵🇹 Versão em Português — Descrição Premium para Venda de EA

NEXA Gold Macro Strategy02 EA

Sistema automático de trading 1:3 baseado em GOLD (M15 + M5)
(com Filtro Macro + Gestão de Ondas)

📌 1. Visão Geral do EA

O NEXA Gold Macro Strategy02 EA foi desenvolvido especificamente para o trading automático de Ouro (XAUUSD), combinando análise de tendência e confirmação macroeconômica.

O EA define a direção no M15, aciona entradas precisas no M5, e utiliza um filtro macro baseado em US100, US500 e OIL para identificar o sentimento global do mercado com alta assertividade.

📌 2. Principais Características

Algoritmo de Dois Timeframes (M15 + M5)

  • Análise de tendência com EMA8/20, RSI14 e ADX

  • Sinal de entrada no M5 para máxima precisão

Filtro Macro (Sistema Risk-ON / Risk-OFF)

Baseado nos índices globais US100 / US500 / OIL:

  • Risk-ON → GOLD SELL (venda)

  • Risk-OFF → GOLD BUY (compra)

Reduz sinais falsos e diminui significativamente o drawdown.

Sistema de Gestão de Ondas (3 Estágios)

Estágio 1: Confirmação da estrutura da onda
Estágio 2: Parcial ao atingir 1.5R + movimento para BE (Break Even)
Estágio 3: Trailing de 0.5R → fechamento total em 3R

Opera de maneira segura mesmo nos fortes movimentos de reversão típicos do ouro.

Recursos Avançados de Controle de Risco

  • Limite diário de perda (Daily Loss Limit)

  • Filtro de spread

  • Bloqueio após perdas consecutivas

  • Limite diário de operações por direção

📌 3. Resumo do Backtest (2022–2024)

  • Profit Factor: 1.62 ~ 1.67

  • Drawdown Máximo: 18% ~ 19% (modo estável)

  • Sharpe Ratio: 5.0+ (altíssima estabilidade)

  • Número de operações ao ano: 40–60

  • Alta precisão do filtro macro

📌 4. Configurações Recomendadas

Modo Estável (Opção A — Recomendado)

  • Lotes: 0.05

  • MaxDailyLossPercent: 7

  • MaxTradesPerDirPerDay: 2

Modo Agressivo (Opção B)

  • Lotes: 0.1

  • MaxDailyLossPercent: 10

  • MaxTradesPerDirPerDay: 2

Modo Ultra Estável (Opção C)

  • Lotes: 0.02

  • MaxDailyLossPercent: 5

  • MaxTradesPerDirPerDay: 1

📌 5. Estrutura dos Parâmetros

  • Timeframes de tendência e gatilho

  • Filtro de horário

  • Parâmetros de ATR / EMA / RSI / ADX

  • SL/TP baseados na razão 1:3 R·R

  • Gestão por estágios das ondas

  • Filtro macro ON/OFF

  • Limite de drawdown diário

  • Limite de spread

Todos os parâmetros podem ser ajustados conforme a preferência do usuário.

📌 6. Por Que Este EA Funciona Tão Bem

  • Baseado 100% na lógica real do mercado

  • Entradas somente quando o direcionamento macro confirma

  • Estrutura de SL/TP baseada em swings reais

  • RRR sustentável de 1:3

  • Sistema de ondas extremamente estável

  • Nenhuma superotimização (modelo teórico sólido)

📌 7. Requisitos

  • Tipo de conta: Standard ou ECN

  • Alavancagem recomendada: até 1:500

  • Ativo: GOLD / XAUUSD

  • Depósito mínimo: 200–500 USD

  • Aplicar no gráfico M15

📌 8. Conteúdo do Pacote

  • Arquivo principal do EA

  • 2 arquivos preset (Estável / Agressivo)

  • Manual em PDF

  • Suporte técnico incluso

📌 9. Conclusão

Este EA combina estabilidade e performance, oferecendo uma solução de trading automático sustentável de longo prazo para GOLD (XAUUSD).


