NEXA Gold Macro Strategy02 EA
- Experts
- Park Seongcheon
- Versão: 2.0
- Atualizado: 1 dezembro 2025
- Ativações: 5
NEXA Gold Macro Strategy02 EA
Sistema automático de trading 1:3 baseado em GOLD (M15 + M5)
(com Filtro Macro + Gestão de Ondas)
📌 1. Visão Geral do EA
O NEXA Gold Macro Strategy02 EA foi desenvolvido especificamente para o trading automático de Ouro (XAUUSD), combinando análise de tendência e confirmação macroeconômica.
O EA define a direção no M15, aciona entradas precisas no M5, e utiliza um filtro macro baseado em US100, US500 e OIL para identificar o sentimento global do mercado com alta assertividade.
📌 2. Principais Características
✔ Algoritmo de Dois Timeframes (M15 + M5)
-
Análise de tendência com EMA8/20, RSI14 e ADX
-
Sinal de entrada no M5 para máxima precisão
✔ Filtro Macro (Sistema Risk-ON / Risk-OFF)
Baseado nos índices globais US100 / US500 / OIL:
-
Risk-ON → GOLD SELL (venda)
-
Risk-OFF → GOLD BUY (compra)
Reduz sinais falsos e diminui significativamente o drawdown.
✔ Sistema de Gestão de Ondas (3 Estágios)
Estágio 1: Confirmação da estrutura da onda
Estágio 2: Parcial ao atingir 1.5R + movimento para BE (Break Even)
Estágio 3: Trailing de 0.5R → fechamento total em 3R
Opera de maneira segura mesmo nos fortes movimentos de reversão típicos do ouro.
✔ Recursos Avançados de Controle de Risco
-
Limite diário de perda (Daily Loss Limit)
-
Filtro de spread
-
Bloqueio após perdas consecutivas
-
Limite diário de operações por direção
📌 3. Resumo do Backtest (2022–2024)
-
Profit Factor: 1.62 ~ 1.67
-
Drawdown Máximo: 18% ~ 19% (modo estável)
-
Sharpe Ratio: 5.0+ (altíssima estabilidade)
-
Número de operações ao ano: 40–60
-
Alta precisão do filtro macro
📌 4. Configurações Recomendadas
Modo Estável (Opção A — Recomendado)
-
Lotes: 0.05
-
MaxDailyLossPercent: 7
-
MaxTradesPerDirPerDay: 2
Modo Agressivo (Opção B)
-
Lotes: 0.1
-
MaxDailyLossPercent: 10
-
MaxTradesPerDirPerDay: 2
Modo Ultra Estável (Opção C)
-
Lotes: 0.02
-
MaxDailyLossPercent: 5
-
MaxTradesPerDirPerDay: 1
📌 5. Estrutura dos Parâmetros
-
Timeframes de tendência e gatilho
-
Filtro de horário
-
Parâmetros de ATR / EMA / RSI / ADX
-
SL/TP baseados na razão 1:3 R·R
-
Gestão por estágios das ondas
-
Filtro macro ON/OFF
-
Limite de drawdown diário
-
Limite de spread
Todos os parâmetros podem ser ajustados conforme a preferência do usuário.
📌 6. Por Que Este EA Funciona Tão Bem
-
Baseado 100% na lógica real do mercado
-
Entradas somente quando o direcionamento macro confirma
-
Estrutura de SL/TP baseada em swings reais
-
RRR sustentável de 1:3
-
Sistema de ondas extremamente estável
-
Nenhuma superotimização (modelo teórico sólido)
📌 7. Requisitos
-
Tipo de conta: Standard ou ECN
-
Alavancagem recomendada: até 1:500
-
Ativo: GOLD / XAUUSD
-
Depósito mínimo: 200–500 USD
-
Aplicar no gráfico M15
📌 8. Conteúdo do Pacote
-
Arquivo principal do EA
-
2 arquivos preset (Estável / Agressivo)
-
Manual em PDF
-
Suporte técnico incluso
📌 9. Conclusão
Este EA combina estabilidade e performance, oferecendo uma solução de trading automático sustentável de longo prazo para GOLD (XAUUSD).