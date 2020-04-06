🇵🇹

NEXA Gold Macro Strategy02 EA

Sistema automático de trading 1:3 baseado em GOLD (M15 + M5)

(com Filtro Macro + Gestão de Ondas)

📌 1. Visão Geral do EA

O NEXA Gold Macro Strategy02 EA foi desenvolvido especificamente para o trading automático de Ouro (XAUUSD), combinando análise de tendência e confirmação macroeconômica.

O EA define a direção no M15, aciona entradas precisas no M5, e utiliza um filtro macro baseado em US100, US500 e OIL para identificar o sentimento global do mercado com alta assertividade.

📌 2. Principais Características

✔ Algoritmo de Dois Timeframes (M15 + M5)

Análise de tendência com EMA8/20, RSI14 e ADX

Sinal de entrada no M5 para máxima precisão

✔ Filtro Macro (Sistema Risk-ON / Risk-OFF)

Baseado nos índices globais US100 / US500 / OIL:

Risk-ON → GOLD SELL (venda)

Risk-OFF → GOLD BUY (compra)

Reduz sinais falsos e diminui significativamente o drawdown.

✔ Sistema de Gestão de Ondas (3 Estágios)

Estágio 1: Confirmação da estrutura da onda

Estágio 2: Parcial ao atingir 1.5R + movimento para BE (Break Even)

Estágio 3: Trailing de 0.5R → fechamento total em 3R

Opera de maneira segura mesmo nos fortes movimentos de reversão típicos do ouro.

✔ Recursos Avançados de Controle de Risco

Limite diário de perda (Daily Loss Limit)

Filtro de spread

Bloqueio após perdas consecutivas

Limite diário de operações por direção

📌 3. Resumo do Backtest (2022–2024)

Profit Factor: 1.62 ~ 1.67

Drawdown Máximo: 18% ~ 19% (modo estável)

Sharpe Ratio: 5.0+ (altíssima estabilidade)

Número de operações ao ano: 40–60

Alta precisão do filtro macro

📌 4. Configurações Recomendadas

Modo Estável (Opção A — Recomendado)

Lotes: 0.05

MaxDailyLossPercent: 7

MaxTradesPerDirPerDay: 2

Modo Agressivo (Opção B)

Lotes: 0.1

MaxDailyLossPercent: 10

MaxTradesPerDirPerDay: 2

Modo Ultra Estável (Opção C)

Lotes: 0.02

MaxDailyLossPercent: 5

MaxTradesPerDirPerDay: 1

📌 5. Estrutura dos Parâmetros

Timeframes de tendência e gatilho

Filtro de horário

Parâmetros de ATR / EMA / RSI / ADX

SL/TP baseados na razão 1:3 R·R

Gestão por estágios das ondas

Filtro macro ON/OFF

Limite de drawdown diário

Limite de spread

Todos os parâmetros podem ser ajustados conforme a preferência do usuário.

📌 6. Por Que Este EA Funciona Tão Bem

Baseado 100% na lógica real do mercado

Entradas somente quando o direcionamento macro confirma

Estrutura de SL/TP baseada em swings reais

RRR sustentável de 1:3

Sistema de ondas extremamente estável

Nenhuma superotimização (modelo teórico sólido)

📌 7. Requisitos

Tipo de conta: Standard ou ECN

Alavancagem recomendada: até 1:500

Ativo: GOLD / XAUUSD

Depósito mínimo: 200–500 USD

Aplicar no gráfico M15

📌 8. Conteúdo do Pacote

Arquivo principal do EA

2 arquivos preset (Estável / Agressivo)

Manual em PDF

Suporte técnico incluso

📌 9. Conclusão

Este EA combina estabilidade e performance, oferecendo uma solução de trading automático sustentável de longo prazo para GOLD (XAUUSD).