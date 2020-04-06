Triple Moving Average EA Strategy

Visão Geral



O Triple Moving Average EA é um Expert Advisor de seguimento de tendência projetado para o MetaTrader 5. Ele usa três médias móveis (períodos padrão: 20, 50, 200) para identificar a direção da tendência, o alinhamento e os gatilhos de entrada. As negociações são abertas apenas quando condições rigorosas são atendidas em velas fechadas, garantindo que não haja repintagem ou viés de retrospectiva. O EA incorpora stop loss baseado em ATR para controle dinâmico de risco e dimensionamento de posição baseado no saldo para arriscar uma porcentagem definida pelo usuário por negociação (padrão 1%).

Características principais:



Compatibilidade apenas com hedge: Funciona exclusivamente em contas de hedge para evitar problemas com contas de liquidação netting.

Proteção de reentrada após SL: Após um stop loss, a reentrada na mesma direção requer que o preço forme um novo extremo (máxima mais alta para compra, mínima mais baixa para venda) em comparação com todas as velas desde o sinal original.

Médias móveis personalizáveis: Cada média móvel pode ser SMA, EMA, SMMA ou LWMA.

Sem martingale ou grid: Única negociação por sinal, risco fixo.

Números mágicos únicos: Cada negociação tem seu próprio número mágico para fácil rastreamento.



Este EA é adequado para traders iniciantes e experientes. Sempre faça backtest com os dados do seu corretor antes do uso real, pois os resultados podem variar devido aos spreads, slippage e condições de mercado.

Descrição da Estratégia

O EA segue uma estratégia clássica de cruzamento de três médias móveis com aprimoramentos para gerenciamento de risco e lógica de reentrada. Ele identifica tendências de alta ou de baixa com base no alinhamento das MAs e na posição do preço em relação a elas. As entradas são acionadas apenas em velas fechadas para garantir confiabilidade.



Regras de Entrada



As negociações são abertas no início de uma nova vela se a vela fechada anterior atender a todas as condições:



Sinal de Compra:

Tendência de Alta: Fechamento > MA Lenta (período 200).

Alinhamento: MA Rápida (20) > MA Média (50) > MA Lenta (200).

Gatilho: Fechamento > MA Rápida, Fechamento > MA Média, Fechamento > MA Lenta (preço acima de todas as três).



Sinal de Venda:

Tendência de Baixa: Fechamento < MA Lenta (período 200).

Alinhamento: MA Rápida (20) < MA Média (50) < MA Lenta (200).

Gatilho: Fechamento < MA Rápida, Fechamento < MA Média, Fechamento < MA Lenta (preço abaixo de todas as três).



Apenas uma negociação é aberta por sinal (sem pirâmide). O EA omite a abertura se uma negociação já estiver ativa na mesma direção.



Regras de Saída



Saída Normal: A negociação fecha na abertura da próxima vela quando a MA Rápida (20) cruza a MA Média (50):

Para COMPRA: A MA Rápida cruza abaixo da MA Média (cruzamento de baixa).

Para VENDA: A MA Rápida cruza acima da MA Média (cruzamento de alta).



Stop Loss: SL dinâmico baseado em ATR (padrão período 20, multiplicador de 3x). Colocado no nível de entrada.

Sem Take Profit: Baseia-se no cruzamento de MA para saídas, permitindo que os lucros corram em tendências.



Reentrada Após Stop Loss



Se uma negociação atinge o SL, a reentrada na mesma direção é protegida:



O EA exige que a vela fechada anterior forme uma nova máxima mais alta (para COMPRA) ou uma nova mínima mais baixa (para VENDA) em comparação com todas as velas desde a vela do sinal original.

Isso confirma a retomada da tendência antes de arriscar novamente.

A proteção é redefinida com sinais opostos ou saídas normais por cruzamento de MA.



Gerenciamento de Dinheiro



Dimensionamento de Posição: Calculado com base no saldo da conta (não no patrimônio/equity) para arriscar uma % fixa por negociação (padrão 1%).

Fórmula: Tamanho do lote = (Saldo * %Risco) / (Distância do SL em pontos * Valor do Ponto).

Ajustado para os tamanhos de lote mín/máx/incremento da corretora.



Sem composição: Usa apenas o saldo para os cálculos, ignorando o lucro/prejuízo flutuante.

Stop Loss: Baseado em ATR para adaptação à volatilidade.