Javier Gold Scalper V2

Javier Gold Scalper: Nossa Tecnologia ao seu lado!

Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 5

Javier Gold Scalper foi desenvolvido exatamente para integrar esses pilares em um sistema robusto e sofisticado, pensado para otimizar operações no mercado de ouro. Utilizando tecnologias de ponta e estratégias avançadas, o Golden Scalper oferece suporte tanto para traders iniciantes quanto para profissionais, permitindo que enfrentem com segurança os desafios e explorem as oportunidades desse mercado dinâmico. Com o Golden Scalper, você conta com uma ferramenta confiável, desenvolvida para lidar com as particularidades do ouro. Negociar ouro, um dos ativos mais voláteis do mercado financeiro, exige alta precisão, análise criteriosa e um gerenciamento de risco extremamente eficaz.

Símbolo XAUUSD (OURO) Unidade de tempo M30 PropFirm Pronto Capital mín. 1000$ Corretor qualquer corretor Tipo de conta qualquer, preferível spread mais baixo Alavancagem a partir de 1:500 VPS preferido, mas não obrigatório



Por dentro do Javier Gold Scalper!

Padrões Gráficos para Análise de Mercado O Golden Scalper Além de armazenar todas as informações do gráfico faz em tempo real análises gráficas para identificar com precisão oportunidades de movimentos que ocorram com frequência no gráfico juntamente com o volume de ordens de compra e venda, tornando a analise e o resultado da entrada muito mais assertiva.

Essa abordagem garante que o Golden Scalper mantenha sua eficácia operacional mesmo sob condições adversas, preservando a estabilidade e a consistência dos resultados. Ao antecipar comportamentos atípicos do mercado, o sistema fortalece sua capacidade de adaptação e proteção do capital, oferecendo uma negociação mais segura e preparada para qualquer cenário.





Ajuste Dinâmico da Frequência de Trading Um dos grandes diferenciais do Javier Gold Scalper é sua capacidade de ajustar dinamicamente a frequência das operações conforme a volatilidade do mercado. Em momentos de alta volatilidade, o sistema intensifica a quantidade de operações, aproveitando os movimentos rápidos e as maiores oportunidades de entradas. Por outro lado, em períodos de baixa volatilidade, o Javier Gold Scalper reduz a frequência das entradas, priorizando apenas setups altamente qualificados e com maior probabilidade de sucesso.

Desempenho Comprovado Através de Extensos Testes Com mais de uma década de testes em contas reais passamos por todos os cenários possíveis, o Javier Gold Scalper demonstrou sua robustez e lucratividade mesmo em condições de mercado desafiadoras. O EA apresentou curvas de crescimento consistentes com drawdowns controlados, provando sua estabilidade em várias fontes de dados de corretoras e fases voláteis, como crises econômicas. *Recomendamos fortemente que façam testes em contas demos e sigam EXATAMENTE as recomendações do desenvolver para melhores resultados, para usuários mais arrojados recomendamos entradas de lot em 0.01 a cada $ 1.000,00 USD para usuários mais conservadores e contas propfirm recomendamos entradas com lot 0.01 a cada $ 5.000,00 USD.





Fácil de Usar e Personalizável As configurações padrão do Javier Gold Scalper estão otimizadas para facilidade de uso, tornando-o acessível até mesmo para iniciantes. No entanto, para traders experientes, há a opção de ajustar configurações como a frequência de negociação, estratégia adotada, distância entre operações, configurações de controle de lots e infinitas outras configurações. O Javier Gold Scalper não é apenas uma ferramenta de negociação, mas um parceiro confiável na negociação de ouro. Seja você experiente ou novo na negociação algorítmica, o Javier Gold Scalper oferece uma solução personalizada e flexível que combina precisão com proteção de capital a longo prazo. Ao integrar análises de ponta e estratégias comprovadas, o Javier Gold Scalper garante que você possa aproveitar as oportunidades lucrativas enquanto navega pelas complexidades do mercado de ouro. Dê o próximo passo em sua jornada de negociação incorporando o Javier Gold Scalper ao seu portfólio e desbloqueie um novo nível de precisão, segurança e eficiência na negociação de ouro.



