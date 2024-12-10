Aura Neuron MT4

4.58
Aura Neuron é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, Aura Neuron oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar pares de moedas como XAUUSD (GOLD). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 1999 a 2023. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento de dinheiro, como martingale, grade ou scalping, tornando-o adequado para quaisquer condições de corretora. Aura Neuron é alimentado por uma rede neural multicamadas perceptron (MLP), utilizando-a para prever tendências e movimentos de mercado. MLPs são um tipo de rede neural artificial feedforward (ANN), frequentemente referida como redes neurais "vanilla", especialmente quando consistem em uma única camada oculta. Um MLP inclui três camadas essenciais: uma camada de entrada, uma camada oculta e uma camada de saída. Cada neurônio, exceto os nós de entrada, usa uma função de ativação não linear. A rede é treinada usando uma técnica de aprendizado supervisionado chamada backpropagation. As múltiplas camadas e a ativação não linear do MLP o distinguem de um perceptron linear, permitindo que ele reconheça padrões em dados que não são linearmente separáveis. Por meio de sua sofisticada inteligência NN, o Aura Neuron tem a capacidade de identificar padrões e se adaptar às condições de mercado em evolução, como mudanças nas taxas de câmbio ou no comportamento do trader. Sua capacidade de processar dados complexos permite que ele faça previsões mais precisas, melhorando o desempenho ao longo do tempo.  

Preço $ 1000 3/10 restantes, próximo preço $ 1250, preço final será $ 2.000

Confira os resultados ao vivo aqui:

ICMarkets Low Risk https://www.mql5.com/en/signals/2259480 

10k account https://www.mql5.com/en/signals/2345753

More signals in Profile >>>>>> Check my profile

Instalação (Como configurar)

O Aura Neuron   foi projetado para desempenho confiável e de longo prazo, alimentado por algoritmos de rede neural.   Seu design inovador garante que não haja estratégias arriscadas como martingale ou grid trading, tornando-o uma opção segura para trading automatizado.   

Informações:

  • Pares de negociação de trabalho  :  XAUUSD, GOLD 
  • Período: H1
  • Depósito mínimo: $100
  • Alavancagem mínima 1:20 
  • Funciona com qualquer corretor, embora um corretor ECN seja recomendado

Características:

  • Sem martingale
  • Sem negociação de rede
  • Sem média
  • Nenhuma técnica perigosa de gestão de dinheiro
  • Stop loss rígido e take profit para cada negociação
  • Resultados estáveis ​​desde 1999 com cotações de qualidade de 99,9%
  • Não é sensível às condições do corretor
  • Fácil de instalar e usar
  • FTMO e Prop firmes prontos
  • Em conformidade com as regras FIFO (é necessário desabilitar o Hedging nas configurações do EA)

O que foi feito para evitar a superotimização

  • Otimização Walk-Forward: divida dados históricos em segmentos, otimizando uma parte e testando a outra para evitar overfitting.
  • Verificações de robustez: teste variações de parâmetros e aplique ruído aleatório para garantir a consistência da estratégia em diferentes cenários.
  • Fator de lucro mínimo/métricas de desempenho: defina limites para métricas de desempenho importantes para evitar selecionar parâmetros excessivamente otimizados.
  • Estabilidade dos parâmetros: garanta que os parâmetros otimizados permaneçam estáveis ​​em diferentes condições de mercado.
  • Controle de viés de espionagem de dados: randomize os períodos de teste e use vários conjuntos de dados para evitar a seleção de resultados favoráveis.
  • Testes entre mercados: teste a estratégia em vários instrumentos para garantir sua robustez em diferentes condições de mercado.
  • Limite nos ciclos de otimização: restrinja o número de execuções de otimização para evitar ajustes excessivos de curvas.
  • Adicione ruído aleatório aos dados: introduza ruído aleatório aos dados históricos durante a otimização para evitar memorizar movimentos de preços específicos.
  • Evite dados codificados: use variáveis ​​dinâmicas em vez de dados históricos estáticos para garantir flexibilidade na negociação em tempo real.
  • Otimização de algoritmo genético: use algoritmos genéticos para priorizar conjuntos de parâmetros promissores sem testar todas as combinações, reduzindo o risco de otimização excessiva.

Instalação (Como configurar)

Aviso de Risco  :  O desempenho passado não garante resultados futuros. Aura Neuron ainda pode carregar o risco de perda, como acontece com qualquer sistema de negociação.

Comentários 15
NealAbreu
29
NealAbreu 2025.12.17 22:11 
 

tengo varias semanas probando este EA en cuenta real de $2000 y los resultados han sido fantástico!, hasta el momento recomendado!

Muhammad Fawwaz
26
Muhammad Fawwaz 2025.11.02 17:57 
 

I’ve been running Aura Neuron for almost a year now, and it has proven to be one of the most consistent and dependable Expert Advisors I’ve ever used. The performance has remained remarkably stable even through different market phases, showing strong adaptability and solid risk control. What I appreciate most is how it delivers steady profits without the need for constant monitoring — it truly feels like a professional-grade trading system. Overall, Aura Neuron has exceeded my expectations in both reliability and long-term consistency. It’s a top-tier EA that every serious trader should consider adding to their portfolio. The seller, Stanislav, deserves special mention as well. He’s incredibly professional, friendly, and always supportive. His customer service is excellent — quick to respond and genuinely helpful whenever I have questions or requests. It’s rare to find this level of dedication and honesty in the market. Overall, Aura Neuron and the support behind it have been exceptional. I’m genuinely impressed and look forward to continuing with this great team and their products.

할부로애틋하게
47
할부로애틋하게 2025.08.25 08:21 
 

It shows very good results. I'm very satisfied. I'm also interested in your other products!

Produtos recomendados
ProfessorMoriartyMT4
Evgeniy Zhdan
Experts
The basis of the strategy is the identification of quick corrective movements between the crosses of a working currency pair or metal. At the moment of differences in prices of trading instruments, the adviser analyzes the possible direction of price movement on a working instrument and starts work. Each position has a stop loss and take profit. A unique position tracking algorithm allows you to control the superiority of profit over loss. The adviser does not use dangerous trading methods.
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably w
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
Experts
Robô de negociação no indicador MACD Esta é uma versão simplificada do robô de negociação, usa apenas uma estratégia de entrada (a versão avançada possui mais de 10 estratégias) Benefícios do especialista: Escalpelamento, Martingale, negociação em rede. Você pode configurar a negociação com apenas um pedido ou uma grade de pedidos. Uma grade de ordens altamente personalizável com uma etapa dinâmica, fixa ou multiplicadora e lote de negociação permitirá que você adapte o Expert Advisor a pra
PairsTrading
Evgenii Kuznetsov
3.67 (9)
Experts
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
Aura Superstar MT4
Stanislav Tomilov
4.78 (9)
Experts
Aura Superstar  is a fully automated EA designed to trade  currencies during rollover time .  It is based on machine learning cluster analysis and genetic scalping  algorithms. The first multi-currency scalper using deep machine learning mechanism, a multi-level perceptron and an adaptive neuro filter combined with classic indicators. Expert showed stable results since 2003 year. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid, or hedge. Suitable for any good ECN broker.  I
NeoFx Start MT4
Sergey Kruglov
Experts
NeoFx MT4 – Intelligent Grid Trading System The   NeoFx MT4   Expert Advisor is an advanced algorithmic system designed for efficient trading on highly liquid currency pairs. Initially optimized for   GBP/USD , it also delivers stable results on other popular pairs such as   EUR/USD ,   USD/CHF , and similar. NeoFx Start   employs a unique strategy where each trade is automatically split into three smaller sub-trades. This means that whenever the EA opens a position, it immediately divides it in
FREE
Smart Hedge Trader MT4
Adil Mohsine
Experts
Smart Hedge Trader – MT4 Expert Advisor Link to MT5 version Smart Hedge Trader MT5 Smart Hedge Trader is an MT4 Expert Advisor that uses a structured hedging strategy to manage trades with precision. It monitors market conditions and applies calculated logic to manage exposure, aiming for consistent trade cycles with defined risk parameters. This EA is designed for traders who prefer an automated system that adapts to volatility while maintaining control over daily trading activity. Features: Dy
The Viper EA
Profalgo Limited
3.18 (11)
Experts
NOTE: only recommended for these pairs currently: EURAUD;GBPAUD;GBPCHF;EURCHF;AUDCAD and AUDUSD NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Live monitoring :  https://www.mql5.com/en/signals/1422803 The Viper EA uses sharp and effective "mean reversion" entries during the ranging period of the trading sessions (between 23h and 1h GMT+2, US DST).    These trades already have a very high su
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Ichimoku Super Swift Ease Pro
Tyrae Trae Bailey
Experts
Hungry for Japanese style? Thirsty for samurai action? Behold! Ichimoku Super Swift Ease Pro is an expert advisor that has an Ichimoku indicator with a moderate lot size. It is recommended that you use this EA for JPY pairs like USDJPY, EURJPY, etc. If you enjoy using Ichimoku, this EA may be what you are looking for. According to the details of this expert advisor, it has an ATR to allow traders to see the line with the flow of the Japanese Yen along with another currency pair with it. Only use
Trends Hunter
Sergey Musin
Experts
Trends Hunter Expert Advisor is designed for medium-term trading. It is not a martingale and it does not depend on an account type (ECN, STP etc.) or spread level. This is a fully automated EA that features a custom algorithm for recognizing the price action and origination of a trend. If the EA identifies the beginning of a trend, one trade is opened. If a trend continues, the EA adds to the position. The number of addings is adjusted by the settings. Options Lots - fixed lot size; EMA1/EMA2 p
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
BTC Pro ea MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing BTC. It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure   BTC Pro  at the current price before the next price incre
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
RoundLock EA
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Experts
O Round Lock é um consultor inteligente com bloqueio dinâmico de posições. O Round Lock é um consultor inteligente com a função de bloqueio dinâmico de posições, um consultor de negociação avançado que implementa uma estratégia de bloqueio de ordens bidirecional com crescimento gradual de posições e adaptação dinâmica ao mercado . Vantagens da fechadura redonda: Controle de risco por meio de bloqueio de posição, Crescimento dinâmico de volumes em áreas de tendência do mercado, Configurações de
Gold Fox MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold AI EA for gold trading in MetaTrader 4 (MT4) platform is an automated trading system specially designed for gold (XAU/USD) trading. Such advisors typically use algorithms to execute trades based on technical analysis and other market data. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Its ability to interact contagiously with market volatility gives confidence to even the most cautious traders, opening up new horizons for them to achieve su
Golden Ace
Lorenzo Mancuso
Experts
Expert Advisor : Golden Ace Timeframe: H1. General Description: GoldenAce is an Expert Advisor (EA) that optimize support and resitances breakout trading strategies for the XAUUSD pair. Employing innovative trailing stop mechanisms and tailored trade settings, GoldenAce capitalizes on market dynamics while minimizing risks. GoldenAce represents a sophisticated yet accessible tool for traders seeking consistent returns in the dynamic world of Gold trading. Key Features: Dynamic Trailing Stop
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Experts
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
TC Poseidon EA
Pablo Leonardo Spata
Experts
This is a trading robot to work on USDCHF - Timeframe H1 . It exploits a statistical advantage produced in the Swiss franc. All trades with SL and TP. Backtest now!   Special OFFER for this week Discount price - $ 49. Next price $ 149. BUY NOW!!!   Would you like to see how 100 dollars turn into more than 3 million dollars? Do you already have a robust strategy that works on USDCHF ? TC Poseidon EA is the god of the seas, water, storms, hurricanes, earthquakes, and horses. Use its power to
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Karman
Vladislav Filippov
Experts
Karman is a fully automated trading advisor working on a М30 timeframe. The settings of the advisor are based on the safe trading, the essence of which is to close the transaction, while achieving a positive profitability dynamism of several points, which allows the user to reduce the costs of opening losing trades. The Expert Advisor is multi-functional and does not require a specific type of account for the normal operation of all functions embedded in it. The advisor’s manual involves encapsu
MACD Trader
Konstantin Nikitin
Experts
This is a fully automated multi-currency Expert Advisor with unlimited number of currency pairs using MACD and Envelopes indicators. You can specify how the EA should work with each currency pair. You can add orders manually. The free version is available here . Parameters Common TradeObjectsDelete : delete trade objects. OrderPanel : display the panel for opening orders. TradeToBalance : target balance to stop trading. The parameter is triggered only after all trades are closed. Otherwise, it
WhiteCatFX
Polsin Kingket
Experts
White Cat FX Automatic Trading System designed for trading H1-H4.  Recommendations EA Settings : Use default settings or set files. Symbol : EURUSD, GBPUSD, AUDUSD Time Frame : H4. Brokers : ECN brokers, low spread. Minimum Deposit : $100 USD. Parameters Magicnumber : Magic number Lots  : Lot size Takeprofit  : Points to take profit Stoploss :  Points to stoploss UseTralingStop :  Use Trailing Stop SpreadLimit  : Points to Spread Limit
Max ScalperSpeed
Paranchai Tensit
Experts
Max ScalperSpeed   is a fully automated expert advisor. This system has been developed to improve the efficiency of generating more returns. Rely on scalping trading strategies and recovery strategies with appropriate trading frequencies, and also able to work well in all market conditions, whether trend or sideways, able to trade full time in all conditions. Enable or disable news filtering according to user needs. Added a proportional lot size adjustment function, where users can choose to ad
BreakthroughEA
Li Peng Fang
Experts
This EA is a breakthrough EA. When the monitoring market changes rapidly, fluctuates rapidly in one direction, and exceeds the set threshold, the EA will quickly place an order and quickly adopt a mobile stop loss strategy to complete capital preservation and profitability. Advantages of this EA: 1. The transaction is very fast to the closing of the position, and it is never procrastinated. 2. After the transaction, the accuracy rate is very high. 3. Place an order with compound interest, and th
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Experts
Apresentando HFT KING EA - O HFT KING definitivo da negociação! Este sistema de negociação de alta frequência totalmente automatizado foi projetado para revolucionar sua experiência de negociação com seu algoritmo avançado e recursos de última geração. O HFT King utiliza uma combinação única de análise técnica, inteligência artificial, negociação de alta frequência e aprendizado de máquina para fornecer aos traders sinais de negociação confiáveis ​​e lucrativos. A tecnologia de ponta da HFT King
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Experts
This is a grid Expert Advisor. It has several trading strategies based on the MACD indicator. The virtual trailing stop, stop loss, take profit levels can be set pips, in the deposit currency or as a percentage of the balance. Depending on the settings, different orders may be opened for diversifying risks. Their closure can be either an oppositely directed or unidirectional basket of orders. The orders grid is adaptive, only market orders are used in it. If the price moves the distance of Order
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Experts
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
IQmovingZ
Alexander Kovalenko
Experts
This is an automatic 24-hour trading system based on the algorithm of collective behavior of adaptive automata (a kind of algorithms of self-learning of artificial intelligence) that does not require manual intervention and does not use any indicators or well-known trading methods. The principle of the EA is to remember and analyze each step. A step is a price movement for a certain number (BaseStep) of points up or down. The depth of memory (how many steps to remember and analyze) is determined
Os compradores deste produto também adquirem
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experts
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experts
O       Opening Range Breakout Master   é um sistema de negociação algorítmica profissional projetado para capitalizar conceitos de negociação institucional, como       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) e estratégias baseadas em liquidez   . Este consultor especialista automatiza a detecção e execução de       rompimentos de intervalo de abertura (ORB)       nas principais sessões globais de Forex, incluindo       Londres, Nova York, Tóquio e Midnight Killzones   , permitindo
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experts
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
Forjado a partir da perda. Aperfeiçoado com dor. Lançado com propósito. ️ ESTRUTURA. NÃO ESPECULAÇÃO. O Three Little Birds EA não é apenas mais um robô de negociação. É um motor forjado em batalha, criado ao longo de anos de fracassos reais e projetado para uma missão:   proteger, recuperar e aumentar seu patrimônio — quando o mercado se torna cruel. Ele combina   três estratégias poderosas   em perfeita sincronia: Grade de Perdas com Martingale   : absorve perdas e constrói em dir
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experts
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Experts
️ Hedging Forex EA1 – Smart Risk Control with ATR & Hedge Strategy Now with enhanced features and virtual strategy tester guidance --- Overview Hedging Forex EA1 is a smart, risk-managed Expert Advisor designed for volatile currency pairs using a hedging strategy. This EA provides advanced control over position sizing, trade timing, and Take Profit strategies with ATR integration. Whether you're a beginner or an experienced trader, Hedging Forex EA1 offers flexibility, protection, an
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experts
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experts
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Experts
GridSync Pro       é um       EA de negociação de grade sofisticada       projetado para       MetaTrader 4       que combina       execução totalmente automatizada       com       flexibilidade de negociação manual   . Isto       EA de rede inteligente       implementa um       estratégia de grade avançada e não martingale       com       controles precisos de gerenciamento de risco   , incluindo       metas de lucro diário, limites de perdas e trailing stops       para proteger o capital duran
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Experts
Introducing   Trade Vantage : Professional Market Analyst Trade Vantage   is a highly effective analytical tool that uses a specialized algorithm for trading on the Forex and cryptocurrency markets. Its operating principle is based on price analysis for a certain time interval, identifying the strength and amplitude of price movements using a unique indication system. When a trend loses its strength and changes direction, the expert closes the previous position and opens a new one. The bot also
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Experts
Trillion Pips GridX EA - Grid and Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4 that uses grid trade management, progressive lot scaling, and optional hedging logic to manage trades under various market conditions. This EA is intended for experienced traders who fully understand the risks associated with grid and martingale style trading systems. Strategy Overview Grid Trading Logic The EA opens sequential trades at defined price intervals to
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
Experts
MATrader QuickScalper – Scalping de precisão com o núcleo MATrader MATrader QuickScalper é um Expert Advisor de scalping da Marc Albrecht Trading, criado como uma estratégia independente ao lado do conhecido MATrader AI. Enquanto o MATrader AI foca em lógica adaptativa de ciclos e movimentos maiores do mercado, o MATrader QuickScalper foi projetado para execução rápida, operações curtas e entradas limpas de scalping . Este EA carrega o nome MATrader porque foi construído com a mesma filosofia
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experts
The trading Expert Advisor's strategy is based on one of the most powerful technical analysis signals - the Pin Bar. When determining this figure, a trading expert studies the current market situation and, if there is a combination of certain factors, it starts working. It is recommended to start working with a small trading lot . As you become familiar with the work of an expert, the trading lot can be increased (use money management) to a psychologically acceptable size. Attention : the fo
SAR Expert Advisor
Dian Wahyudi
Experts
SAR Expert Advisor works automatically 24 hours from monday to friday and use VPS so that the robot works 24 hours from Monday to Friday and to get maximum trading results. This ea uses  Scalping , Trend, and Trailing Stop Strategy.  This system uses the Parabolic SAR  indicator to open positions. Live Account Minimum balance required : $100   use cent account,  deposit  $500   use cent account,  deposit  $1000   use micro account SAR Expert Advisor works for this: Currency pairs:  GBP/USD Timef
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Experts
The Gold Lady Expert Advisor for gold trading in the MetaTrader 4 (MT4) platform is an automated trading system specifically designed for gold (XAU/USD) trading. Such advisors typically use algorithms to execute trades based on technical analysis and other market data. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The advisor employs neural networks to analyze market data in real time, skillfully adapting to changing conditions and issuing highl
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Experts
### Forex Hedging Expert Advisor: No Loss Strategy #### Overview The Forex Hedging Expert Advisor (EA) with a No Loss Strategy is an advanced automated trading system designed to mitigate risk and protect against adverse market movements. The core principle behind this EA is to implement a sophisticated hedging strategy that aims to lock in profits and minimize losses in volatile forex markets. This EA is ideal for traders who seek a robust, risk-averse trading solution that maintains capital
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Experts
TCUSD GRID EA é um programa automatizado projetado para usar a estratégia de negociação em grade BTCUSD GRID EA é altamente útil tanto para iniciantes quanto para traders experientes.   Embora existam outros tipos de bots de negociação que você pode usar, a natureza lógica da estratégia de negociação em grade torna mais fácil para os bots de negociação em grade criptográfica realizarem negociações automatizadas sem problemas.   BTCUSD GRID EA é a melhor plataforma geral para usar se você deseja
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Trend King EA
Frank Paetsch
Experts
Trend King (MT4) – v4.4 AO Adaptive Trend–Pullback EA with AO Baseline Snap, 3-EMA Mapping, and Hybrid Exits  What is Trend King? Trend King is a professional trend–pullback EA that combines a clean 3-EMA regime model with an Adaptive Optimization (AO) core. The AO learns market volatility via percentiles and snaps your baseline to symbol/timeframe conditions, then maps entry strictness, stops and exits around those baselines (no recompile). It adds robust risk controls, volatility exits ,
Rockman
Jia Jie Tian
Experts
IMPORTANT! Contact me immediately after the purchase to get instructions and Manual Guide to set up EA. I spent a lot of time and effort to make this software sophisticated with possibilities of high potential returns while keeping the drawdown below 20%. The algorithms of the robot provide investors of any level of training with an investment opportunity that is both safe and aggressive. Golden Coup EA imitating the work of the brain, capable of learning and adapting to changing conditions and
Guran xauusd
Ran Gu
Experts
Currently discounted: $30 per month for the first ten users, then back to $1000 per month after  Feature Introduction When the edit box above the screen displays "Trading Volume Heatmap = 0," please wait patiently 1. When the edit box above the screen displays "Reverse=0" (Wait=1: ready to buy, Wait=-1: ready to sell) 2. When the waiting count is not zero and the waiting equals the reverse value, the EA officially opens a position. You can consider adding positions based on the timing 3. In
Perfect Smart Scalper
Abdelmaseh Adel Azez Abdelmaseh
5 (2)
Experts
We are pleased to introduce our new and innovative product, the high-quality automated trading robot, designed to be a lifelong Passive income source. Live Monitoring Accounts Contact me on messages After renting or purchasing, please contact me via private message to receive the link to our Telegram group. Also  You can test the product for a period of 3 months before purchasing it for only $30. Instructions: Use Default Setting On Those Pairs(Change only the risk type depending on Each pai
GOLD Max MT4
Peng Peng Gao
Experts
GOLD MAX — A New Era in Gold Trading Intelligence Welcome to a whole new dimension of gold trading! We proudly present   GOLD MAX , the latest member of the Trend Intelligent Trading System family, specializing in precise trading of   XAUUSD (Gold/USD) . No matter how the market fluctuates, GOLD MAX leverages exceptional strategies and stable performance to help you seize brilliant trading opportunities in the gold market! Why Choose GOLD MAX? Smart Trading, Focused on Gold Trend
Mais do autor
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
One Gold MT5
Stanislav Tomilov
4.76 (34)
Experts
Apresentando o One Gold EA, um sofisticado robô de negociação para ouro na plataforma Meta Trader, desenvolvido para auxiliar os traders com análises avançadas de mercado. Nossa tecnologia proprietária alavanca redes neurais e algoritmos baseados em dados para analisar dados históricos e em tempo real do mercado de ouro, fornecendo insights que podem auxiliar na tomada de decisões. Ao contrário das estratégias manuais tradicionais, o One Gold EA opera com intervenção mínima, agilizando o process
Oracle MT5
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Oracle: O Futuro da Negociação O Oracle Trading Expert para Meta Trader foi criado para oferecer desempenho confiável nos mercados GBPUSD e Ouro, aproveitando as mais recentes técnicas de programação e ferramentas de aprendizado de máquina. Com algoritmos proprietários e uma rede neural integrada, a Oracle analisa dados de forma eficaz, ajudando os usuários a tomar decisões de negociação informadas. O design da Oracle também enfatiza a estabilidade: suas estratégias são elaboradas para evitar ot
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.89 (37)
Experts
Aura Bitcoin Hash EA é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, o Aura BTC oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar o par de moedas BTCUSD (Bitcoin). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 2017 a 2025. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Experts
Aura Neuron é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, Aura Neuron oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar pares de moedas como XAUUSD (GOLD). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 1999 a 2023. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento de din
Aura Superstar MT5
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Aura Superstar    é um EA totalmente automatizado projetado para negociar    moedas durante o tempo de rollover   .    Ele é baseado em análise de cluster de aprendizado de máquina e    algoritmos de scalping genético. O primeiro scalper multimoeda usando mecanismo de aprendizado de máquina profundo, um perceptron multinível e um filtro neuro adaptativo combinados com indicadores clássicos. O especialista mostrou resultados estáveis ​​desde o ano de 2003. Nenhum método perigoso de gerenciamento
Aura Superstar MT4
Stanislav Tomilov
4.78 (9)
Experts
Aura Superstar  is a fully automated EA designed to trade  currencies during rollover time .  It is based on machine learning cluster analysis and genetic scalping  algorithms. The first multi-currency scalper using deep machine learning mechanism, a multi-level perceptron and an adaptive neuro filter combined with classic indicators. Expert showed stable results since 2003 year. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid, or hedge. Suitable for any good ECN broker.  I
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Experts
Apresentando o One Gold EA, um sofisticado robô de negociação para ouro na plataforma Meta Trader, desenvolvido para auxiliar os traders com análises avançadas de mercado. Nossa tecnologia proprietária alavanca redes neurais e algoritmos baseados em dados para analisar dados históricos e em tempo real do mercado de ouro, fornecendo insights que podem auxiliar na tomada de decisões. Ao contrário das estratégias manuais tradicionais, o One Gold EA opera com intervenção mínima, agilizando o process
Filtro:
NealAbreu
29
NealAbreu 2025.12.17 22:11 
 

tengo varias semanas probando este EA en cuenta real de $2000 y los resultados han sido fantástico!, hasta el momento recomendado!

Muhammad Fawwaz
26
Muhammad Fawwaz 2025.11.02 17:57 
 

I’ve been running Aura Neuron for almost a year now, and it has proven to be one of the most consistent and dependable Expert Advisors I’ve ever used. The performance has remained remarkably stable even through different market phases, showing strong adaptability and solid risk control. What I appreciate most is how it delivers steady profits without the need for constant monitoring — it truly feels like a professional-grade trading system. Overall, Aura Neuron has exceeded my expectations in both reliability and long-term consistency. It’s a top-tier EA that every serious trader should consider adding to their portfolio. The seller, Stanislav, deserves special mention as well. He’s incredibly professional, friendly, and always supportive. His customer service is excellent — quick to respond and genuinely helpful whenever I have questions or requests. It’s rare to find this level of dedication and honesty in the market. Overall, Aura Neuron and the support behind it have been exceptional. I’m genuinely impressed and look forward to continuing with this great team and their products.

Christopher Graham Parish
2824
Christopher Graham Parish 2025.09.18 07:10 
 

I have been running this since July. There is a very high win rate but you need to be aware that one loss can wipe out a lot of profit. Good EA overall. Thank you

할부로애틋하게
47
할부로애틋하게 2025.08.25 08:21 
 

It shows very good results. I'm very satisfied. I'm also interested in your other products!

Jason Chang
255
Jason Chang 2025.07.27 14:40 
 

相當高的勝率，客戶支援也很好

Max Pat
101
Max Pat 2025.07.26 16:15 
 

Это первый советник купленный у Станислава(впоследствии были и другие), специально искал себе советника на MQL5, чтобы он не копил сделки неделями и месяцами(не сидеть в просадке) и именно такого я тут и нашёл(это было в марте). И если не жадничать(уменьшить риск) и настроить его под себя, то он отлично работает. Да и Станислав старается своевременно его обновлять, следя за мировыми тенденциями. Если у меня возникают какие либо вопросы, то он всегда компетентно и быстро на них отвечает.

Elkin Xabier Arteta Viana
202
Elkin Xabier Arteta Viana 2025.07.24 08:30 
 

I've been using Aura Neuron for a few weeks now, and I can honestly say it's been a significant upgrade to my trading strategy. As someone who's constantly looking for reliable and efficient EAs, Aura Neuron has truly impressed me. What stands out most is its consistency. I've seen stable and promising results across various market conditions. In summary, if you're looking for an Expert Advisor that combines consistent performance, user-friendliness, and solid support, Aura Neuron is definitely worth considering. It's truly helped me optimize my trading and I'm looking forward to continuing to use it

Tomas Cerny
232
Tomas Cerny 2025.05.04 20:36 
 

This EA looks very promising, just one loss and many profitable trades. Its author provides great support. It is one of the best EA's I have tried so far.

MattGo
134
MattGo 2025.04.16 12:21 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Soldier of Heaven
119
Soldier of Heaven 2025.04.15 21:48 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Aliwarsame
136
Aliwarsame 2025.04.14 05:41 
 

this is a realy scam this ea uerusd never trade for 45 days straigth save you money from this scamer

Stanislav Tomilov
29548
Resposta do desenvolvedor Stanislav Tomilov 2025.04.25 23:00
This EA works at Gold (XAUUSD) not EURUSD!!!!
You installed it incorrectly, contact me in pm, an I will help you to install it remotely by Anydesk. Don't mislead people Expert works great! /
/
/
UPD ****No response from this user, I offered him a refund, but he does not respond, most likely this review is written by competitors****
Matthias Bessler
2641
Matthias Bessler 2025.03.14 13:05 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Adam J.
223
Adam J. 2025.02.13 11:34 
 

EA results looks very promising, I like strategy used in the Robot. Stanislav is extremely helpful and answer all questions and solve all problems! Thank you for that :)

Nazhdat Dzhaliabi
111
Nazhdat Dzhaliabi 2025.01.10 14:16 
 

Hello. The advisor AURA NEURON, bought by me, gives good results. I am satisfied, thank you!

Mikulas Kyjovsky
554
Mikulas Kyjovsky 2024.12.13 12:56 
 

Hello, I bought the mt4 version, and I can confirm that there is no difference compared to the mt5 version. It works as the author writes. I have tried many EAs, but Aura Neuron is simply the best. So far I have only 100% trades, which I am very happy about and I have a lot of time for my family and my hobbies. If anyone is hesitating, then don't hesitate, you will be very satisfied. Support works and answers questions immediately, the author's approach is exemplary.

Responder ao comentário