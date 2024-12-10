Aura Neuron MT4

Aura Neuron é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, Aura Neuron oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar pares de moedas como XAUUSD (GOLD). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 1999 a 2023. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento de dinheiro, como martingale, grade ou scalping, tornando-o adequado para quaisquer condições de corretora. Aura Neuron é alimentado por uma rede neural multicamadas perceptron (MLP), utilizando-a para prever tendências e movimentos de mercado. MLPs são um tipo de rede neural artificial feedforward (ANN), frequentemente referida como redes neurais "vanilla", especialmente quando consistem em uma única camada oculta. Um MLP inclui três camadas essenciais: uma camada de entrada, uma camada oculta e uma camada de saída. Cada neurônio, exceto os nós de entrada, usa uma função de ativação não linear. A rede é treinada usando uma técnica de aprendizado supervisionado chamada backpropagation. As múltiplas camadas e a ativação não linear do MLP o distinguem de um perceptron linear, permitindo que ele reconheça padrões em dados que não são linearmente separáveis. Por meio de sua sofisticada inteligência NN, o Aura Neuron tem a capacidade de identificar padrões e se adaptar às condições de mercado em evolução, como mudanças nas taxas de câmbio ou no comportamento do trader. Sua capacidade de processar dados complexos permite que ele faça previsões mais precisas, melhorando o desempenho ao longo do tempo.

Confira os resultados ao vivo aqui: ICMarkets Low Risk https://www.mql5.com/en/signals/2259480 10k account https://www.mql5.com/en/signals/2345753



Instalação (Como configurar)

O Aura Neuron foi projetado para desempenho confiável e de longo prazo, alimentado por algoritmos de rede neural. Seu design inovador garante que não haja estratégias arriscadas como martingale ou grid trading, tornando-o uma opção segura para trading automatizado. Informações:



Pares de negociação de trabalho : XAUUSD, GOLD

XAUUSD, GOLD Período: H1

Depósito mínimo: $100

Alavancagem mínima 1:20

Funciona com qualquer corretor, embora um corretor ECN seja recomendado