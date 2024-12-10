Aura Neuron MT4
- Experts
- Stanislav Tomilov
- Versão: 1.965
- Atualizado: 1 novembro 2025
- Ativações: 10
Preço $ 1000 3/10 restantes, próximo preço $ 1250, preço final será $ 2.000
Confira os resultados ao vivo aqui:
ICMarkets Low Risk https://www.mql5.com/en/signals/2259480
10k account https://www.mql5.com/en/signals/2345753
O Aura Neuron foi projetado para desempenho confiável e de longo prazo, alimentado por algoritmos de rede neural. Seu design inovador garante que não haja estratégias arriscadas como martingale ou grid trading, tornando-o uma opção segura para trading automatizado.
Informações:
- Pares de negociação de trabalho : XAUUSD, GOLD
- Período: H1
- Depósito mínimo: $100
- Alavancagem mínima 1:20
- Funciona com qualquer corretor, embora um corretor ECN seja recomendado
Características:
- Sem martingale
- Sem negociação de rede
- Sem média
- Nenhuma técnica perigosa de gestão de dinheiro
- Stop loss rígido e take profit para cada negociação
- Resultados estáveis desde 1999 com cotações de qualidade de 99,9%
- Não é sensível às condições do corretor
- Fácil de instalar e usar
- FTMO e Prop firmes prontos
- Em conformidade com as regras FIFO (é necessário desabilitar o Hedging nas configurações do EA)
O que foi feito para evitar a superotimização
- Otimização Walk-Forward: divida dados históricos em segmentos, otimizando uma parte e testando a outra para evitar overfitting.
- Verificações de robustez: teste variações de parâmetros e aplique ruído aleatório para garantir a consistência da estratégia em diferentes cenários.
- Fator de lucro mínimo/métricas de desempenho: defina limites para métricas de desempenho importantes para evitar selecionar parâmetros excessivamente otimizados.
- Estabilidade dos parâmetros: garanta que os parâmetros otimizados permaneçam estáveis em diferentes condições de mercado.
- Controle de viés de espionagem de dados: randomize os períodos de teste e use vários conjuntos de dados para evitar a seleção de resultados favoráveis.
- Testes entre mercados: teste a estratégia em vários instrumentos para garantir sua robustez em diferentes condições de mercado.
- Limite nos ciclos de otimização: restrinja o número de execuções de otimização para evitar ajustes excessivos de curvas.
- Adicione ruído aleatório aos dados: introduza ruído aleatório aos dados históricos durante a otimização para evitar memorizar movimentos de preços específicos.
- Evite dados codificados: use variáveis dinâmicas em vez de dados históricos estáticos para garantir flexibilidade na negociação em tempo real.
- Otimização de algoritmo genético: use algoritmos genéticos para priorizar conjuntos de parâmetros promissores sem testar todas as combinações, reduzindo o risco de otimização excessiva.
Aviso de Risco : O desempenho passado não garante resultados futuros. Aura Neuron ainda pode carregar o risco de perda, como acontece com qualquer sistema de negociação.
tengo varias semanas probando este EA en cuenta real de $2000 y los resultados han sido fantástico!, hasta el momento recomendado!