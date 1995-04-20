Ichimoku Higher Time Frame mh
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 1.5
- Ativações: 10
Indicador Crypto_Forex HTF Ichimoku para MT4.
- O indicador Ichimoku é um dos indicadores de tendência mais poderosos. HTF significa Higher Time Frame (Quadro de Tempo Superior).
- Este indicador é excelente para os traders de tendências, bem como em combinação com entradas de ação de preço.
- O indicador HTF Ichimoku permite-lhe anexar Ichimoku de um período de tempo mais longo ao seu gráfico atual.
- Tendência de alta - linha vermelha acima da azul (e ambas as linhas estão acima da nuvem) / Tendência de baixa - linha vermelha abaixo da azul (e ambas as linhas estão abaixo da nuvem).
- Abra ordens de COMPRA apenas quando o preço romper o limite superior da Nuvem de Ichimoku.
- Abra ordens de VENDA apenas quando o preço romper o limite inferior da Nuvem de Ichimoku.
- O indicador HTF Ichimoku dá a oportunidade de captar grandes tendências.
É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.