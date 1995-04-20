Ichimoku Higher Time Frame mh

Indicador Crypto_Forex HTF Ichimoku para MT4.





- O indicador Ichimoku é um dos indicadores de tendência mais poderosos. HTF significa Higher Time Frame (Quadro de Tempo Superior).

- Este indicador é excelente para os traders de tendências, bem como em combinação com entradas de ação de preço.

- O indicador HTF Ichimoku permite-lhe anexar Ichimoku de um período de tempo mais longo ao seu gráfico atual.

- Tendência de alta - linha vermelha acima da azul (e ambas as linhas estão acima da nuvem) / Tendência de baixa - linha vermelha abaixo da azul (e ambas as linhas estão abaixo da nuvem).

- Abra ordens de COMPRA apenas quando o preço romper o limite superior da Nuvem de Ichimoku.

- Abra ordens de VENDA apenas quando o preço romper o limite inferior da Nuvem de Ichimoku.

- O indicador HTF Ichimoku dá a oportunidade de captar grandes tendências.





