Follow Trend Oscillator mq

"Follow Trend Oscillator" - é um indicador Crypto_Forex personalizado avançado, ferramenta de negociação eficiente!





- Indicador amigável oferece oportunidades para escalar na direção da tendência principal.

- Oscilador suave e ajustável com parte histórica do sinal.

- Cor verde do oscilador para tendências ascendentes, Cor castanha - para tendências descendentes.

- Valores sobrevendidos: abaixo de -30; Valores de sobrecompra: acima de 30.

- Existem muitas oportunidades para atualizar até mesmo as estratégias padrão com este indicador.





É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.