Follow Trend Oscillator mq
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 1.2
- Atualizado: 21 março 2024
- Ativações: 10
"Follow Trend Oscillator" - é um indicador Crypto_Forex personalizado avançado, ferramenta de negociação eficiente!
- Indicador amigável oferece oportunidades para escalar na direção da tendência principal.
- Oscilador suave e ajustável com parte histórica do sinal.
- Cor verde do oscilador para tendências ascendentes, Cor castanha - para tendências descendentes.
- Valores sobrevendidos: abaixo de -30; Valores de sobrecompra: acima de 30.
- Existem muitas oportunidades para atualizar até mesmo as estratégias padrão com este indicador.
É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.