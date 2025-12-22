Blox

5

Uma das estratégias de trading automatizado mais poderosas de 2025

Transformámos uma das estratégias de trading manual mais fortes de 2025 num Expert Advisor totalmente automatizado, baseado em TMA (Triangular Moving Average) com lógica CG.

Este EA foi desenvolvido para entradas precisas, ordens pendentes inteligentes e controlo rigoroso de risco, sendo adequado para todos os pares Forex e ouro (XAUUSD).

O sistema apresenta o melhor desempenho em contas ECN com spreads inferiores a 10 pontos, garantindo execução precisa e derrapagem mínima.

 Basta aplicá-lo ao gráfico, ajustar os parâmetros de acordo com o seu perfil de risco e desfrutar de uma automação de nível profissional.

 Principais características

  • Funciona em todos os pares Forex e ouro (XAUUSD)5 min  SET FILE

  • Estratégia baseada em ordens pendentes (Buy Stop / Sell Stop)

  • Seguimento inteligente das ordens pendentes

  • Opção de trading reverso

  • Gestão de capital integrada (Auto Lot)

  • Filtro de horário e filtro por Média Móvel

  • Limitação de operações consecutivas

  • Trailing Stop avançado para posições abertas

  • Otimizado para brokers ECN de baixo spread

 Explicação dos parâmetros de entrada

CONFIGURAÇÕES PRINCIPAIS

ReverseSystem

  • Quando definido como TRUE, os sinais de compra e venda são invertidos

  • Útil para adaptação a diferentes condições de mercado

MaxConsecutiveTrades

  • Limita o número máximo de operações consecutivas na mesma direção

  • Ajuda a reduzir o drawdown em mercados desfavoráveis

 CONFIGURAÇÕES DE ORDENS PENDENTES

PendingDistance

  • Distância (em pips) entre o preço atual e a ordem pendente

TrailPending

  • Quando ativado, as ordens pendentes seguem o preço quando este se afasta

  • Mantém sempre uma distância de entrada ideal

 CONFIGURAÇÕES DE TEMPO

UseTimeFilter

  • Ativa ou desativa o trading em horários específicos

StartTime / EndTime

  • Janela de trading baseada no horário do servidor do broker

  • Ideal para evitar períodos de baixa liquidez ou notícias importantes

 GESTÃO DE CAPITAL

UseAutoLot

  • Calcula automaticamente o tamanho do lote com base no saldo da conta

AutoLotBalance

  • Passo de saldo utilizado para o cálculo do Auto Lot

AutoLotStep

  • Tamanho do lote adicionado por cada passo de saldo

Lots

  • Tamanho de lote fixo (utilizado quando o Auto Lot está desativado)

 CONFIGURAÇÕES DE TRADING

StopLoss

  • Stop Loss fixo em pips (0 = sem SL fixo)

TakeProfit

  • Take Profit fixo em pips (0 = sem TP fixo)

TrailingStart

  • Lucro em pips a partir do qual o trailing stop é ativado

TrailingDist

  • Distância do trailing stop em pips

Slippage

  • Derrapagem máxima permitida

MagicNumber

  • Identificador único das ordens do EA

FILTROS

UseMAFilter

  • Ativa o filtro de tendência por Média Móvel

MA_Period

  • Período da Média Móvel

 CONFIGURAÇÕES DO INDICADOR (TMA)

HalfLength

  • Período principal de suavização do TMA

Price

  • Tipo de preço utilizado no cálculo

BandsDeviations

  • Largura das bandas TMA (sensibilidade à volatilidade)

Interpolate

  • Suaviza os valores do indicador para uma visualização mais fluida

Recomendações

  • Utilizar conta ECN

  • Spread inferior a 10 pontos

  • Recomenda-se VPS para melhor estabilidade

  • Testar primeiro em conta demo antes de operar em conta real

 Conclusão

Este Expert Advisor foi criado para traders que procuram disciplina, consistência e automação total, eliminando a influência emocional.

Ative-o, otimize os parâmetros e deixe o sistema operar por si.


Comentários 2
zaustorron
829
zaustorron 2025.12.26 09:35 
 

Bought yesterday. Seems very promising. Market conditions these days are not the best. As Dominik I put the EA to work on a Vantage ECN RAW account and it makes profit during asian session (5 trades. 3 wins and 2 loses). This morning I put the EA to work on a Roboforex ECN account, but in this case it makes 5 trades (3 wins and 2 loses) but account it´s 3% down, so not the same results. I´m going to put the EA to work on a IC Markets RAW account. At the moment 5 stars

DominikDorner
271
DominikDorner 2025.12.23 19:17 
 

Great support! Just started on a Vantage ECN account and had the first profitable trades on the evening before Christmas, which is really good. I will update my review frequently. Would be great to have set files from other currency pairs! Merry Christmas!

___

Update: I started on a Fusion Markets ECN and on a Vantage ECN acoount. I have exactly the same trades on both sides, which makes me really happy since the EA seems not to be that much Broker dependent like many others!

Produtos recomendados
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold of the Incas is a highly effective trading advisor created specifically for the MT4 platform and focused on the gold market and major currency pairs. Using complex algorithms, it analyzes market trends and price fluctuations in real time, ensuring maximum profit with minimal risk. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The effectiveness of Gold of the Incas is confirmed by long testing periods, where it demonstrated outstanding res
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Experts
Euro Gift (EURUSD M15) I am celebrating my birthday, so i will publish some EAs for FREE. This EA has been developed for EURUSD M15.  Strategy is based on ICHIMOKU indicator and has very little parameters - so its VERY ROBUST. It uses Stop pending orders with   ATR   Stop Loss . At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+2 only!!! For every candle the pending orders are modified to adapt the mar
FREE
Dark Kakashi PRO EA
Aleksandr Kazmirchuk
Experts
Dark Kakashi PRO EA is an improved Dark Kakashi FREE EA advisor (unfortunately, they deliberately knock down the ratings, so they had to release a paid version). All the functions that were requested are implemented. The code has been rewritten and many errors have been fixed, including those related to closing positions. This advisor will be further improved. One of the Yarukami Mnukakashi advisor family for gold (XAUUSD) . You can also trade Forex currency pairs. Work with a spread of up to
Dsc Hedge Average Distance GbpUsd M15 Full
Diogo Sawitzki Cansi
Experts
Corretora Recomendada para usar esse Expert: https://tinyurl.com/5ftaha7c   Abrir conta Standart Account e solicitar o FREE SWAP   Dsc Had Mt4   Expert Advisor desenvolvido por Diogo Sawitzki Cansi para operar no ativo GBPUSD no time frame de 15 minutos. Ele opera fazendo Hedge quando o mercado se desloca bastante numa direção e as posições abertas são fechadas no limite de ganho ou no limite de perda. Capital recomendado: U$ 1000,00 para Lot de 0.01   Parameters EA: Password: Digite apenas dio
Infinity Break 2 MT4
Evan Pierre Clement
Experts
InfinityBreak v2.0 – O EA Breakout Premium Leve seu trading para o próximo nível com automação inteligente e sem estresse. InfinityBreak detecta automaticamente os breakouts-chave e gerencia TP, SL e tamanho de lote com precisão cirúrgica. Recomendado no timeframe M1 para XAU/USD . Versão MT5 :  Infinity Break 2 | Buy Trading Robot (Expert Advisor) for MetaTrader 5 Infinity EAs Channel :  Private Messages - Evan Pierre Clement - KurukoPro - Trader's profile Informações de preço : O
Trade Capital PRO Grid Bot
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experts
The adviser includes three independent strategies that work according to the methods of distributing trend phases for working out each of the strategies. The averaging mode is applied, which allows you to bring a group of orders to close without loss. The EA has the option of emergency closing of all orders, when they reach the amount and total profit in the deposit currency specified in the settings. The adviser automatically determines the 4 and 5-digit stream of quotes. Recommended trading
Fluffy Sheep
Ahmed Sabry Mohammed Youssef Elgendi
Experts
this is an EA which trades based on the trend detected by robot. EA seeking for good opportunities for Entry-Management and Exit trades. Can be used for all forex pairs but it's better to use it on Gold symbol and H1 TimeFrame.  The robot has strong mathematical logic to detect good  opportunities and as long as market is trendy it's making money for you. but if there were a situation to reversal the EA automatically starts to manage toward close trades as low as loss possible. Since the contra
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
Experts
The Expert Advisor (SynapseTrader EA) made by the company ProfitFXBot is designed to trade the Forex market specifically on GBP/USD, using smart strategies to generate consistent profits. This bot must be turned on at 8:00 PM (New York time) and manually turned off at 5:00 AM (UTC-5), the bot must be placed in temporality M1. During these hours, the bot makes decisions based on market analysis, with optimized logic to trade efficiently and maximize profit opportunities. The bot will only be act
Hermes Gold PRO
Igor Pereira Calil
Experts
O especialista HERMES é um robô para Meta Trader com objetivos de trabalhar com tendência e estratégias próprias do robô. TENHA HERMES GOLD PRO GRATUITAMENTE INSTALADO E OPERANDO EM SUA CONTA, ME MANDE MENSAGEM NO PRIVADO. RECOMENDAÇÃO DE USO TIMEFRAME: H1 HERMES foi desenvolvido para trabalhar no metal americano XAUUSD (GOLD). HERMES é um Expert de longo prazo em SCALPING assertivos, e então, ele pode ficar 1,2,3 dias sem operar, dependendo do valor do seu "risco (configuração", mas, não se
Silkyway
Segun Oladipo
Experts
Silkyway is an advanced Expert Advisor that calculates how orders flow in the market and quickly reacts to the flow when it is safe to do so. It complies strictly to the core rules of trading and has its core strength of in its ability to preserve initial capital and taking position when it is deemed safe. No toxic or margin hugging technique, like Martingale, Averaging, Gridding, Zone Recovery Strategy . The EA will always use a hard stop loss and have different early smart exit strategy to exi
FiboPlusWaveRunner
Sergey Malysh
3.29 (7)
Experts
Negociação automática e manual Um sistema comercial pronto baseado nas  ondas de Elliott e níveis de Fibonacci . Simples e de fácil acesso Exibição de marcação das ondas de Elliott (opção geral ou alternativa) em um gráfico Construção dos níveis horizontais, linhas de apoio e resistência, canal Sobreposição dos níveis de Fibonacci para as ondas 1, 3, 5, A Sistema de alerta (no ecrã, E-Mail, Push notificações) painel visual para abertura de ordens para negociação manual painel visual para configu
Atena Gold EA
Igor Pereira Calil
Experts
O especialista Atena é um robô para Meta Trader com objetivos de trabalhar com tendência e estratégias próprias do robô. OBTENHA Atena Gold EA GRATUITAMENTE INSTALADO E OPERANDO EM SUA CONTA, ME PERGUNTE MANDE MENSAGEM NO PRIVADO. Atena foi desenvolvido para operar com maior segurança no metal americano (GOLD, XAUUSD). Atena GOLD é um robô de longo prazo, com lucros SEMANAL E MENSAL, não se apavore muito se as vezes demorar algum fechamento. Lembre-se que Atena opera nas duas tendências do merca
BuckWise
Joel Protusada
Experts
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
Simos MT4
Maryna Shulzhenko
5 (1)
Experts
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Experts
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
EuroNest Egg
Tsoi Chi Kin
Experts
EuroNest Egg EA   is a fully automated trading system, which is especially effective in trading EURUSD on the Forex Market. Several trading patterns had been integrated into EuroNest Egg EA to analyze the market trend and find the entry point.  It also integrated with a special designed market filters to protect the capital.  Price: $220 LIVE Signals: https://www.mql5.com/en/signals/1636889 Requirements Minimum balance $2000  Recommended leverage 1:200 or more Allow Web Request To allow the
TPS DynamicFX Pro
Gopal Goswami
Experts
TPS DynamicFX Pro EA: Revolutionizing Forex Trading with AI Precision Unlock the future of forex trading with the TPS DynamicFX Pro EA, a groundbreaking expert advisor meticulously designed to navigate the complexities of the financial markets with unmatched accuracy and efficiency. Harnessing the power of advanced artificial intelligence, this EA is the ultimate tool for both novice traders seeking consistent profits and seasoned professionals aiming to enhance their trading strategies. Minimum
Hiroment
Ivan Simonika
Experts
The Hiroment bot is suitable for everyone who was looking for a universal scalpel but cannot stop at a specific product because they notice flaws in all of them or a lack of understanding of the trading strategy. For those who are included in this category of searchers, there is good news - this bot is for you! The description below will provide only essential information, and nothing more. An example of how to conduct testing, see the screenshot! Testing recommendations. It is necessary to
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Divergence Progression
Anton Karabeinikov
Experts
Conselheiro " Divergence Progression» Para que o EA funcione, você deve baixar o indicador da seção CodeBase-http: / / www.mql5. com/PT/code/32437 - e colocá-lo na pasta MQL4 / Indicators Parâmetros recomendados D1 EUR / USD: TakeProfit-250; StopLoss-30; Fechar no sinal oposto=false; Este EA é de médio prazo e destina-se apenas à negociação no período D1. O EA Negocia de acordo com os sinais de diver
SPYDR Pro EA
Mhmwd Hsn Mhmwd Mhmd
Experts
Why Choose SPYDR Pro EA?   Optimized for Indices : Perfectly tailored for trading major indices like   US 500, US 30, US 100, and DAX .   Daily Timeframe Strategy : Works exclusively on the   Daily (D1) chart , ensuring low-frequency, high-probability trades.   Advanced Risk Management : Built-in stop-loss (SL) and take-profit (TP) levels to protect your capital.   No Martingale or Grid Strategies : Safe and sustainable trading approach without risky money management techniques.   User
Forex Mentors Bot4
Andriy Sydoruk
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Red Shark
Elie Almachaalany
Experts
RED SHARK EA – Smart, Ruthless, and Built to Hunt Shorts Red Shark is a sell-only trading system designed specifically for EURUSD on the H1 timeframe.   Based on a layered parabolic mesh logic with adaptive spacing and dynamic recovery, this EA thrives in bearish or ranging markets by capitalizing on micro-movements and pullbacks. Originally launched as "WiT", the core logic has been refined and reborn under a more aggressive identity: Red Shark.   It enters only SELL positions and adapts
MartinZ
Iurii Kuksov
Experts
Este é um conselheiro normal que trabalha no sistema Martingale. Coloca ordens dependendo da intersecção do preço médio. Aqui é necessário dizer que o preço de fechamento com lucro após a abertura da segunda e seguintes ordens, por exemplo, a venda é medida por pontos e não é considerada. Ou seja, você mesmo terá que executar o Expert Advisor no testador de estratégias e prepará-lo adequadamente para um determinado par de moedas, etc ativos fornecidos a você por seu corretor. extern double Lots
Darwinex Obtain Funding
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Obtain Funding Darwinex Un asesor experto diseñado para cuentas de Darwinex teniendo en cuenta sus reglas de drop y apalancamiento 1:10 .Diseñado especielmente para  la gestión de activos de divisas. Especializado para divisas en el eur usd por el bajo spread recomendación de métrica H1 Darwinex es una excelente plataforma y hemos creado este robot para trabajar expresamente con ella. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading
Ksm Bot4
Andriy Sydoruk
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Gold4Money
Gurkamal Singh
Experts
This product is specially designed for serious traders who want to earn  stable and passive income .This will not provide 100 % percent profit. There are some months in which it gave losses but that losses are not as big as profits . Try this strategy yourself first and then apply it in real account . Gold4money é um especialista que ajuda a ganhar dinheiro facilmente com muito menos risco, pois dá ganho máximo com pouco risco de apenas 2% do dinheiro. As configurações para esta estratégia são
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Experts
This is a grid Expert Advisor. It has several trading strategies based on the MACD indicator. The virtual trailing stop, stop loss, take profit levels can be set pips, in the deposit currency or as a percentage of the balance. Depending on the settings, different orders may be opened for diversifying risks. Their closure can be either an oppositely directed or unidirectional basket of orders. The orders grid is adaptive, only market orders are used in it. If the price moves the distance of Order
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter Quantum StarMan  de graça!*** Peça mais detalhes em particular Si
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, Aura Neuron oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar pares de moedas como XAUUSD (GOLD). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 1999 a 2023. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento de din
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Tecnologia orientada por IA com ChatGPT Turbo Infinity EA é um Expert Advisor avançado de trading projetado para GBPUSD e XAUUSD. Ele foca em segurança, retornos consistentes e lucratividade infinita. Ao contrário de muitos outros EAs, que dependem de estratégias de alto risco, como martingale ou grid trading. Infinity EA emprega uma estratégia de scalping disciplinada e lucrativa baseada em rede neural incorporada em aprendizado de máquina, tecnologia baseada em IA de análise de dados fornecid
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSÃO ULTRA OTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , em sua versão para MT4, é o lançamento mais poderoso, estável e refinado até hoje. HFT é um scalper de alta frequência que opera exclusivamente em Ouro (XAUUSD) no TF: M1, executando um grande número de operações diariamente. Ele suporta alavancagem de até 1:500 e opera com tamanhos de lote muito razoáveis para uma verdadeira estratégia de scalping. Por isso, requer contas dedicadas para scalping (RAW ou ECN). ICMarkets é o corretor re
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequên
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experts
KonokaSystemNEO é uma das três irmãs ( NEO, JOY, FUN ) baseada em KonokaSystem com uma nova personalidade e é uma EA original. O estilo de negociação é a negociação diurna, visando a meia-noite ao meio-dia, hora do Japão. O par cambial é "USDJPY" e a entrada é feita ao preço de abertura de M5. Cada uma das três irmãs tem uma lógica diferente e está equipada com dois tipos de entradas e dois tipos de saídas. Não é utilizada qualquer lógica de grelha ou de martingale. A lógica interna repete o lu
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Experts
ThraeX – Scalping em M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado pela disciplina e precisão da era romana, ThraeX é um Expert Advisor (EA) especializado para MetaTrader 4 , desenvolvido especificamente para operações de alta frequência no gráfico de 1 minuto (M1) . Foi projetado para lidar com rápidas flutuações do mercado, buscando identificar e reagir a movimentos de preço de curto prazo com alta velocidade e adaptabilidade. Principais características: ️ Lógica de scalping para M1 – Desenvolvido para tom
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experts
EvoTrade: O Primeiro Sistema de Trading Autoaprendizado do Mercado Permita-me apresentar o EvoTrade, um consultor de trading único desenvolvido com tecnologias de ponta em visão computacional e análise de dados. Este é o primeiro sistema de trading autoaprendizado no mercado, operando em tempo real. O EvoTrade analisa as condições do mercado, ajusta estratégias e se adapta dinamicamente às mudanças, oferecendo precisão excepcional em qualquer ambiente. O EvoTrade utiliza redes neurais avançadas,
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experts
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experts
O       Opening Range Breakout Master   é um sistema de negociação algorítmica profissional projetado para capitalizar conceitos de negociação institucional, como       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) e estratégias baseadas em liquidez   . Este consultor especialista automatiza a detecção e execução de       rompimentos de intervalo de abertura (ORB)       nas principais sessões globais de Forex, incluindo       Londres, Nova York, Tóquio e Midnight Killzones   , permitindo
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experts
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
Promoção de lançamento! Restam apenas algumas cópias por 449$! Próximo preço: 599$ Preço final: 999$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro junta-se ao clube dos EAs de negociação de
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Experts
Gold Throne EA – Sistema de negociação de grade não-Martingale para ouro (XAUUSD) O Gold Throne EA é um Expert Advisor desenvolvido exclusivamente para a negociação de ouro (XAUUSD). Ele opera com uma metodologia de negociação em grade estruturada, evitando o uso de gestão financeira de martingale. Em vez de aumentar o tamanho dos lotes exponencialmente após perdas, o EA utiliza uma abordagem de dimensionamento de lotes fixos ou incrementalmente ajustáveis, proporcionando aos traders maior con
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.8 (5)
Experts
Recommended:  it's better to  use in accounts with lower swap or swap-free accounts. SEE AND COMPARE WITH OTHER EA's , Real monitoring signals:  Greedy Golden +1000% Signal Contact me after payment to send you the user manual PDF file See the real monitoring signal in my profile. Use only on gold and on the  BUY direction. Trading gold is attractive to many traders due to the high volatility and depth of the market. Should we invest in gold or just scalp it? Answering this question is a big cha
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experts
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
Forjado a partir da perda. Aperfeiçoado com dor. Lançado com propósito. ️ ESTRUTURA. NÃO ESPECULAÇÃO. O Three Little Birds EA não é apenas mais um robô de negociação. É um motor forjado em batalha, criado ao longo de anos de fracassos reais e projetado para uma missão:   proteger, recuperar e aumentar seu patrimônio — quando o mercado se torna cruel. Ele combina   três estratégias poderosas   em perfeita sincronia: Grade de Perdas com Martingale   : absorve perdas e constrói em dir
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Experts
Candle Power EA Carteira de 5 Estratégias de Mean-Reversion para o S&P 500 Por favor, escreva-me após a Compra para receber o Manual em PDF e um link para um Vídeo Explicativo detalhado!!! ¡Ponga siempre en funcionamiento el EA con un ajuste! Descarregue aqui o SETFILE e as instruções   Com medo do próximo Crash? Com o Candle Power EA não precisa. O EA reúne cinco Estratégias complementares de Mean-Reversion ( 5 Definições com diferentes Métodos de Filtro ) sobre o S&P 500 . Ele trata Excessos —
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experts
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
Martini EA MT4
Abhimanyu Hans
5 (4)
Experts
Tecnologia orientada por IA com OpenAI O Martini AI EA é um Expert Advisor de negociação avançado desenvolvido para AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD e USDCHF. Seu foco é segurança, retornos consistentes e lucratividade escalável. O Martini AI EA integra uma estratégia de scalping disciplinada, aprimorada por redes neurais, aprendizado de máquina e análises baseadas em IA, desenvolvidas com a mais recente tecnologia ChatGPT. Isso garante tomada de decisão adaptável, negociação precisa e uma experi
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
Promoção de lançamento: Número limitado de cópias disponíveis no preço atual Preço final: 990$ NOVO: ganhe 1 EA grátis!   (para 2 contas comerciais) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Bem-vindo ao DayTrade Pro Algo!   Depois de anos estudando os mercados e programando diferentes estratégias, encontrei um algoritmo que tem tudo o que um bom sistema de negociação precisa: É corretor independente
Mais do autor
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jackal Expert Advisor – Estratégia de Trading Operando ao vivo há 4 meses Após a compra, todos os meus produtos permanecerão gratuitos para sempre.  Baixar arquivo de configurações Ouro M1 | Conta ECN: Compatível com qualquer corretora O Jackal EA é baseado em uma estratégia multilayer e inteligente de rompimento que combina uma gestão avançada de risco e lucro para se adaptar à dinâmica do mercado. 1. Estratégia de Armadilha de Rompimento Coloca duas ordens pendentes simultâneas em direções
LENA Scalp
Cence Jk Oizeijoozzisa
4.4 (5)
Experts
LENA Couo Cabeludo Com tecnologia avançada de stop-loss utilizando inteligência artificial, o Lena Expert Advisor oferece uma experiência inovadora de trading.  O robô Lena evita grandes níveis de stop-loss, Martingale e trading de grade. Em vez disso, utiliza um sistema dinâmico de stop-loss que se adapta às condições do mercado. A análise baseada em inteligência artificial ajuda a identificar oportunidades-chave no mercado, alinhando-se à sua estratégia cuidadosamente projetada. Esta solução
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jesko EA –  Jesko é um Expert Advisor (EA) especial , construído sobre uma estratégia comprovada que foi otimizada e testada ao longo de muitos anos. Ele já foi testado em contas reais e demonstrou consistentemente um desempenho lucrativo e de baixo risco . Agora decidimos disponibilizá-lo ao público. Signal live     Quatro meses de conta real  Instalação fácil  Funciona em qualquer corretora (conta ECN recomendada)  Depósito mínimo: 100 USD  Suporte 24/7  Compre o Jesko uma vez – receba nossos
Filtro:
zaustorron
829
zaustorron 2025.12.26 09:35 
 

Bought yesterday. Seems very promising. Market conditions these days are not the best. As Dominik I put the EA to work on a Vantage ECN RAW account and it makes profit during asian session (5 trades. 3 wins and 2 loses). This morning I put the EA to work on a Roboforex ECN account, but in this case it makes 5 trades (3 wins and 2 loses) but account it´s 3% down, so not the same results. I´m going to put the EA to work on a IC Markets RAW account. At the moment 5 stars

Cence Jk Oizeijoozzisa
1421
Resposta do desenvolvedor Cence Jk Oizeijoozzisa 2025.12.26 09:37
Thank you, the IC has a lot of slippage, it reduces your profit, increase the float limit for the IC, change it to 50
DominikDorner
271
DominikDorner 2025.12.23 19:17 
 

Great support! Just started on a Vantage ECN account and had the first profitable trades on the evening before Christmas, which is really good. I will update my review frequently. Would be great to have set files from other currency pairs! Merry Christmas!

___

Update: I started on a Fusion Markets ECN and on a Vantage ECN acoount. I have exactly the same trades on both sides, which makes me really happy since the EA seems not to be that much Broker dependent like many others!

Cence Jk Oizeijoozzisa
1421
Resposta do desenvolvedor Cence Jk Oizeijoozzisa 2025.12.23 19:19
Hello, thank you, dear friend. It will be sent to you after the holidays. Don't worry.
Responder ao comentário