Uma das estratégias de trading automatizado mais poderosas de 2025

Transformámos uma das estratégias de trading manual mais fortes de 2025 num Expert Advisor totalmente automatizado, baseado em TMA (Triangular Moving Average) com lógica CG.

Este EA foi desenvolvido para entradas precisas, ordens pendentes inteligentes e controlo rigoroso de risco, sendo adequado para todos os pares Forex e ouro (XAUUSD).

O sistema apresenta o melhor desempenho em contas ECN com spreads inferiores a 10 pontos, garantindo execução precisa e derrapagem mínima.

Basta aplicá-lo ao gráfico, ajustar os parâmetros de acordo com o seu perfil de risco e desfrutar de uma automação de nível profissional.

Principais características

Funciona em todos os pares Forex e ouro (XAUUSD) 5 min SET FILE

Estratégia baseada em ordens pendentes (Buy Stop / Sell Stop)

Seguimento inteligente das ordens pendentes

Opção de trading reverso

Gestão de capital integrada (Auto Lot)

Filtro de horário e filtro por Média Móvel

Limitação de operações consecutivas

Trailing Stop avançado para posições abertas

Otimizado para brokers ECN de baixo spread

Explicação dos parâmetros de entrada

CONFIGURAÇÕES PRINCIPAIS

ReverseSystem

Quando definido como TRUE, os sinais de compra e venda são invertidos

Útil para adaptação a diferentes condições de mercado

MaxConsecutiveTrades

Limita o número máximo de operações consecutivas na mesma direção

Ajuda a reduzir o drawdown em mercados desfavoráveis

CONFIGURAÇÕES DE ORDENS PENDENTES

PendingDistance

Distância (em pips) entre o preço atual e a ordem pendente

TrailPending

Quando ativado, as ordens pendentes seguem o preço quando este se afasta

Mantém sempre uma distância de entrada ideal

CONFIGURAÇÕES DE TEMPO

UseTimeFilter

Ativa ou desativa o trading em horários específicos

StartTime / EndTime

Janela de trading baseada no horário do servidor do broker

Ideal para evitar períodos de baixa liquidez ou notícias importantes

GESTÃO DE CAPITAL

UseAutoLot

Calcula automaticamente o tamanho do lote com base no saldo da conta

AutoLotBalance

Passo de saldo utilizado para o cálculo do Auto Lot

AutoLotStep

Tamanho do lote adicionado por cada passo de saldo

Lots

Tamanho de lote fixo (utilizado quando o Auto Lot está desativado)

CONFIGURAÇÕES DE TRADING

StopLoss

Stop Loss fixo em pips (0 = sem SL fixo)

TakeProfit

Take Profit fixo em pips (0 = sem TP fixo)

TrailingStart

Lucro em pips a partir do qual o trailing stop é ativado

TrailingDist

Distância do trailing stop em pips

Slippage

Derrapagem máxima permitida

MagicNumber

Identificador único das ordens do EA

FILTROS

UseMAFilter

Ativa o filtro de tendência por Média Móvel

MA_Period

Período da Média Móvel

CONFIGURAÇÕES DO INDICADOR (TMA)

HalfLength

Período principal de suavização do TMA

Price

Tipo de preço utilizado no cálculo

BandsDeviations

Largura das bandas TMA (sensibilidade à volatilidade)

Interpolate

Suaviza os valores do indicador para uma visualização mais fluida

Recomendações

Utilizar conta ECN

Spread inferior a 10 pontos

Recomenda-se VPS para melhor estabilidade

Testar primeiro em conta demo antes de operar em conta real

Conclusão

Este Expert Advisor foi criado para traders que procuram disciplina, consistência e automação total, eliminando a influência emocional.

Ative-o, otimize os parâmetros e deixe o sistema operar por si.