Blox
- Experts
- Versão: 1.0
- Ativações: 10
Uma das estratégias de trading automatizado mais poderosas de 2025
Transformámos uma das estratégias de trading manual mais fortes de 2025 num Expert Advisor totalmente automatizado, baseado em TMA (Triangular Moving Average) com lógica CG.
Este EA foi desenvolvido para entradas precisas, ordens pendentes inteligentes e controlo rigoroso de risco, sendo adequado para todos os pares Forex e ouro (XAUUSD).
O sistema apresenta o melhor desempenho em contas ECN com spreads inferiores a 10 pontos, garantindo execução precisa e derrapagem mínima.
Basta aplicá-lo ao gráfico, ajustar os parâmetros de acordo com o seu perfil de risco e desfrutar de uma automação de nível profissional.
Principais características
Funciona em todos os pares Forex e ouro (XAUUSD)5 min SET FILE
Estratégia baseada em ordens pendentes (Buy Stop / Sell Stop)
Seguimento inteligente das ordens pendentes
Opção de trading reverso
Gestão de capital integrada (Auto Lot)
Filtro de horário e filtro por Média Móvel
Limitação de operações consecutivas
Trailing Stop avançado para posições abertas
Otimizado para brokers ECN de baixo spread
Explicação dos parâmetros de entrada
CONFIGURAÇÕES PRINCIPAIS
ReverseSystem
-
Quando definido como TRUE, os sinais de compra e venda são invertidos
-
Útil para adaptação a diferentes condições de mercado
MaxConsecutiveTrades
-
Limita o número máximo de operações consecutivas na mesma direção
-
Ajuda a reduzir o drawdown em mercados desfavoráveis
CONFIGURAÇÕES DE ORDENS PENDENTES
PendingDistance
-
Distância (em pips) entre o preço atual e a ordem pendente
TrailPending
-
Quando ativado, as ordens pendentes seguem o preço quando este se afasta
-
Mantém sempre uma distância de entrada ideal
CONFIGURAÇÕES DE TEMPO
UseTimeFilter
-
Ativa ou desativa o trading em horários específicos
StartTime / EndTime
-
Janela de trading baseada no horário do servidor do broker
-
Ideal para evitar períodos de baixa liquidez ou notícias importantes
GESTÃO DE CAPITAL
UseAutoLot
-
Calcula automaticamente o tamanho do lote com base no saldo da conta
AutoLotBalance
-
Passo de saldo utilizado para o cálculo do Auto Lot
AutoLotStep
-
Tamanho do lote adicionado por cada passo de saldo
Lots
-
Tamanho de lote fixo (utilizado quando o Auto Lot está desativado)
CONFIGURAÇÕES DE TRADING
StopLoss
-
Stop Loss fixo em pips (0 = sem SL fixo)
TakeProfit
-
Take Profit fixo em pips (0 = sem TP fixo)
TrailingStart
-
Lucro em pips a partir do qual o trailing stop é ativado
TrailingDist
-
Distância do trailing stop em pips
Slippage
-
Derrapagem máxima permitida
MagicNumber
-
Identificador único das ordens do EA
FILTROS
UseMAFilter
-
Ativa o filtro de tendência por Média Móvel
MA_Period
-
Período da Média Móvel
CONFIGURAÇÕES DO INDICADOR (TMA)
HalfLength
-
Período principal de suavização do TMA
Price
-
Tipo de preço utilizado no cálculo
BandsDeviations
-
Largura das bandas TMA (sensibilidade à volatilidade)
Interpolate
-
Suaviza os valores do indicador para uma visualização mais fluida
Recomendações
-
Utilizar conta ECN
-
Spread inferior a 10 pontos
-
Recomenda-se VPS para melhor estabilidade
-
Testar primeiro em conta demo antes de operar em conta real
Conclusão
Este Expert Advisor foi criado para traders que procuram disciplina, consistência e automação total, eliminando a influência emocional.
Ative-o, otimize os parâmetros e deixe o sistema operar por si.
Bought yesterday. Seems very promising. Market conditions these days are not the best. As Dominik I put the EA to work on a Vantage ECN RAW account and it makes profit during asian session (5 trades. 3 wins and 2 loses). This morning I put the EA to work on a Roboforex ECN account, but in this case it makes 5 trades (3 wins and 2 loses) but account it´s 3% down, so not the same results. I´m going to put the EA to work on a IC Markets RAW account. At the moment 5 stars