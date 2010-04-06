RVI Higher Time Frame MT5 r
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 5.19
- Ativações: 10
Indicador Crypto_Forex Oscilador HTF RVI para MT5, sem repintura.
- Atualize os seus métodos de negociação com o Oscilador HTF RVI profissional para MT5. HTF significa - Prazo Superior.
- O RVI é um dos melhores osciladores para a deteção de mudanças de tendência e entrada em áreas de sobrevenda/sobrecompra.
- Este indicador é excelente para sistemas de negociação Multi-Time Frame com entradas de Price Action das áreas OverSold/Bought.
- O indicador HTF RVI permite-lhe anexar o RVI de um período de tempo superior ao seu gráfico atual -> esta é uma abordagem de negociação profissional.
- Área de sobrecompra acima de 0,23; A área de sobrevenda está abaixo de -0,23;
- O indicador possui alertas integrados para telemóvel e PC.
É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.