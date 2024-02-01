The Gold Reaper MT4

Bem-vindo ao Ceifador de Ouro!

Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negociação de muito conservadora a extremamente volátil.

O EA utiliza múltiplos algoritmos de confirmação para encontrar o melhor preço de entrada e executa múltiplas estratégias internamente para distribuir o risco das negociações.

Todas as negociações têm stoploss e takeprofit, mas também usam stoploss e takeprofit finais para minimizar o risco e maximizar o potencial de cada negociação.

O sistema baseia-se na estratégia muito popular e comprovada: negociação de rompimentos de importantes níveis de suporte e resistência.  

O ouro é muito adequado para esta estratégia, pois é um par altamente volátil.

O sistema adapta automaticamente a frequência de negociação e o tamanho do lote com base no tamanho da sua conta e na configuração de saque máximo permitido!


Os backtests mostram uma curva de crescimento muito estável, com rebaixamentos muito controlados e recuperações rápidas. 

Este EA foi testado quanto ao estresse pelo período mais longo disponível para o Ouro, usando vários feeds de preços para vários corretores, e nada parece ser capaz de fazê-lo falhar.

Não há conversa de vendas sobre "rede neural/aprendizado de máquina AI/ChatGPT/computador quântico/backtests de linha reta perfeita", mas um sistema de negociação real e honesto, baseado em metodologia comprovada para desenvolvimento e execução ao vivo.

Como desenvolvedor, tenho mais de 15 anos de experiência na criação de sistemas de negociação automatizados.  Eu sei o que tem potencial para funcionar e o que não tem.  Crio sistemas honestos, com maior probabilidade de negociar como os backtests sem trapacear.

NOTA PARA USUÁRIOS DO GOLD TRADE PRO:

Embora ambos os EA executem estratégias semelhantes no Ouro, a correlação entre os dois é na verdade muito baixa. 

Executar os dois EAs juntos mostra um crescimento muito mais forte e isso enquanto o rebaixamento máximo permanece praticamente o mesmo ou até diminui em algumas configurações!  (veja a captura de tela)

Para obter orientação sobre a configuração da execução de ambos juntos, entre em contato comigo por mensagem privada.


Características principais:

  • Muito fácil de usar: instale no gráfico e defina o rebaixamento máximo permitido de sua preferência.  O EA determinará a frequência de negociação e o tamanho do lote de forma totalmente automática 
  • Sem rede/Sem Martingale/Sem gestão de riscos arriscados
  • bons resultados sobre os dados históricos completos para XAUUSD
  • Fácil de usar para empresas de apoio
  • Saldo mínimo da conta: 300$


Backtesting: 

Basta executar em XAUUSD usando as configurações padrão ou alterar o rebaixamento máximo permitido de acordo com sua preferência.  Você também pode alterar a frequência de negociação manualmente para ver os diferentes resultados


Configurar:

Execute em XAUUSD e defina sua frequência de negociação (automática por padrão) e seu rebaixamento máximo permitido preferido.

Ou defina a frequência de negociação manualmente de acordo com sua preferência


Parâmetros:

  • ShowInfoPanel  -> exibir o painel de informações no gráfico 
  • Ajuste para tamanho do Infopanel  -> no caso de exibição 4K, defina o valor como "2"
  • atualizar o infopanel durante o teste  -> desativado para backtesting mais rápido
  • Frequência de negociação  : permite usar diferentes configurações do EA, indo desde uma frequência de negociação muito conservadora até uma frequência de negociação extrema.  Por padrão, está definido como "automático", o que significa que usará o saldo da conta e o Drawdown máximo permitido para determinar a frequência de negociação.   Ao usar "StartLots", você DEVE definir a frequência de negociação também manualmente!
  • Spread máximo permitido  : spread máximo permitido para ordens pendentes
  • Sexta-feira Stop Hour  -> se você não quiser que as negociações sejam suspensas no fim de semana, defina um valor entre 0 e 23. (25 significa "desativado)
  • SetSL_TP_After_Entry  -> habilite somente se sua corretora não permitir ordens pendentes com SL e TP
  • Use Expiração Virtual  -> habilite somente se sua corretora não permitir ordem pendente com data de validade
  • Randomização  -> isso irá randomizar um pouco as entradas, saídas e valores do TrailingSL, para que vários usuários na mesma corretora tenham negociações um pouco diferentes.  Também é bom para empresas de suporte.  Um bom valor é "50"
  • BaseMagicNumber  -> o número mágico base que será usado para todas as estratégias
  • Comentário para negociações  -> o comentário a ser usado para as negociações
  • Método de cálculo do tamanho do lote  -> aqui você determina como o tamanho do lote deve ser calculado: Tamanho do lote fixo (use StartLots), ou use o "Max Allowed Total Drawdown
  • Startlots  -> definir o valor do tamanho do lote fixo, quando essa opção for escolhida.  Este parâmetro será usado como "tamanho mínimo do lote" ao usar qualquer uma das outras 2 opções para cálculo do tamanho do lote
  • Rebaixamento máximo permitido  -> O rebaixamento total máximo permitido preferido (em%).  O EA determinará então o tamanho do lote com base no DD máximo histórico do EA
  • Definir rebaixamento diário máximo  -> Aqui você pode definir um rebaixamento diário máximo permitido (em%).  Se for alcançado, o EA fechará todas as negociações e ordens pendentes e aguardará o dia seguinte.  Isso é útil para empresas de apoio
  • Use Patrimônio Líquido em vez de Saldo  -> use Patrimônio Líquido da conta para calcular todos os valores de tamanho de lote
  • OnlyUp  -> isso evitará que o tamanho do lote diminua após perdas (recuperação mais agressiva, mas mais rápida após perdas)


Joao Maria Da Costa De Macedo Jara De Carvalho
766
Joao Maria Da Costa De Macedo Jara De Carvalho 2025.10.17 15:34 
 

I purchased this EA and I’m very satisfied with the results. It does exactly what it promises and has met my expectations. The author is very honest and always willing to help with anything — he replies quickly and provides excellent support. I highly recommend it! :) Thanks Wim!

Frank Paetsch
7549
Frank Paetsch 2025.09.02 09:45 
 

Good and solid EA.

fredlebasque
121
fredlebasque 2025.05.12 09:32 
 

Thank you Wim for your quality EA, which does not promise the moon but which is profitable in the long term. The strategies are well-researched and very effective.

Joao Maria Da Costa De Macedo Jara De Carvalho
766
Joao Maria Da Costa De Macedo Jara De Carvalho 2025.10.17 15:34 
 

I purchased this EA and I’m very satisfied with the results. It does exactly what it promises and has met my expectations. The author is very honest and always willing to help with anything — he replies quickly and provides excellent support. I highly recommend it! :) Thanks Wim!

David Vicente Martin
268
David Vicente Martin 2025.09.08 14:50 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Frank Paetsch
7549
Frank Paetsch 2025.09.02 09:45 
 

Good and solid EA.

fredlebasque
121
fredlebasque 2025.05.12 09:32 
 

Thank you Wim for your quality EA, which does not promise the moon but which is profitable in the long term. The strategies are well-researched and very effective.

Klogarg
142
Klogarg 2024.10.23 10:29 
 

Really good EA, real trades match the backtest and the support from Wim is outstanding, he is constantly improving the EA

Yu Xiao
39
Yu Xiao 2024.07.09 06:47 
 

租用了3个月，但是无法赚钱甚至亏钱，使用大止损的阻力位和支撑位的突破单，可想而知，一旦止损那就是大回撤。

Blake Powell
61
Blake Powell 2024.06.30 15:33 
 

The support from Wim is excellent. Looking forward to using these EAs in my portfolio.

Bob Marsey
33
Bob Marsey 2024.06.29 17:17 
 

Not sure about this one. I bought it, applied it to my MT4 account yet it never opened a single trade whilst set to auto trade for nearly 2 weeks. Think I have wasted my money tbh.

Profalgo Limited
83406
Resposta do desenvolvedor Wim Schrynemakers 2024.06.29 17:33
Why ooooh why did you not ask me about it one single time since you bought it, before immediately putting a 1 star review for something that I can fix probably in 5 minutes if you send me screenshot of your setup. Since nobody else has this problem, it is probably something in your setup. So I will now contact you to check what is the problem. I’m not sure how I can help you with the ea if you don’t let me know that you have a problem?
tdceagold41
21
tdceagold41 2024.06.26 16:54 
 

HOLA QUE TAL, NECESSITO UN POCO DE SOPORTE EN LA COMPRA DE THE GOLD REAPER MT4 , YA QUE ESTUVE INSTALANDOLO PERO NO ME DEJA , ME SALE UN MENSAJE QUE NO QUEDAN LISENCIAS, QUE SE DEBE COMPRAR DE NUEVO ????!!!!!! ESTO FUE COMPRADO DESDE MI ACADEMIA Y TRABAJAMOS JUNTOS PARA INSTALARLO Y NO PUDIMOS . LE AGRADECERIA QUE REVISE ESTE CASO Y DESDE YA GRACIAS POR ATENDER MI SOLICITUD Y LO SALUDOS ATTE. DANTE.

Profalgo Limited
83406
Resposta do desenvolvedor Wim Schrynemakers 2024.06.26 17:32
Hi Dante, Please send me all the details in private message please
James Edward Oakden
197
James Edward Oakden 2024.05.17 09:29 
 

I've been using the Gold Reaper Expert Advisor for almost two months, and I'm really happy with it. With a 90.825% profit trade success rate, it’s gone beyond what I expected. It handles loss recovery really well, making my trading pretty much stress-free. Wim, the developer, is super helpful and always ready to answer questions and give setup tips. He’s constantly improving the EA too, with two updates already since I got it. All in all, the Gold Reaper EA is fantastic and is quickly paying for itself. I highly recommend it!

Nick Bailey
69
Nick Bailey 2024.05.12 11:59 
 

bought this bot about a week ago. have set up and have running with good results. very happy. nice and easy to use and very good. very happy

Raphael Traen
33
Raphael Traen 2024.05.01 10:21 
 

The Gold Reaper of Wim is an exceptional trading bot, created for capitalizing on gold market breakouts. Its strategy is finely tuned. What also really sets this EA apart is the incredible customer service provided. The developer is very responsive and genuinely committed to assisting users in maximizing their trading experience. Overall, this bot offers both a robust trading strategy and exceptional support, making it a valuable tool for traders!

igivaka
83
igivaka 2024.04.28 00:57 
 

Wim is a great developer. All his EAs have sound logic and work well on live accounts. Everything (including DD) is scalable. Your questions wont wait at all to be answered. All the best.

Bryan Cua
133
Bryan Cua 2024.04.26 09:53 
 

I don't kow much about trading, that is why I been trying a lot of EA for months. I put this robot in a live account and since 5 April 2024, it made 11% gains already (with Gold Trade Pro combo). The best EA so far beats Perceptrader AI, XAUBOT Pro, King Robot, etc. https: // www.myfxbook.com / members / ScarySnow / gold-reaper-combo / 10820426 . I hope it continues to do great things!

Cybersix
183
Cybersix 2024.04.23 05:10 
 

OK, I wanted to see what would happen on a major reversal day (April 21-22nd for XAU)...and Wim passed with flying colours!

fotofuji
90
fotofuji 2024.04.22 17:23 
 

I have been running it on my live account for about 30 days. It has done a great job so far, it has made EA money :), It answers every question very quickly and even more, it helps a lot. If nothing unusual happens, it definitely works. Thanks Wim and colleagues.

burtjo
49
burtjo 2024.04.05 19:27 
 

Could not be happier with Wim and his awesome EAs! This is 1 of 6 EAs that I have bought from him and I am incredibly pleased. The profit factor is off the charts and the risk to reward in terms of return to drawdown is amazing. My gold reaper is up 28% since February with only 4% drawdown! Thank you Wim!

Abdullah Uygar Tuna
420
Abdullah Uygar Tuna 2024.04.02 17:23 
 

I have been using this EA on 2 different accounts with 2 different settings for more than a month and it has already made more than I paid for it. It took me a while to figure out how to come up with the right settings based on my risk management preferences since this EA has a sophisticated trading algorithm, unlike the ones I had previously used, and I was a little bit skeptical at the beginning even though I had done quite a lot of research before buying. The fact that it has been a money maker so far doesn't mean that it will continue to be the case in the future but so far so good! Wim also is very supportive and patiently helps with any kind of questions you might have.

FloM
54
FloM 2024.04.02 16:48 
 

I bought this EA 2 weeks ago, It combine really good with Gold Trade Pro. they already made me 300 profits with only the least risky setup. Backtest and live did the same trades, I highly recommend these EA, in addition, support is always ready to help you, take advantage of the price I really think it's worth more !

YUN CHOI
548
YUN CHOI 2024.03.15 11:54 
 

Other EA's have been so cool and tempting in backtesting, only to be disappointed in their real accounts. There was even a strange result in which a loss occurred during a period using real-world data, but profits were made when backtesting the loss period. So, I have high expectations for this Gold Reaper EA, which showed the same results in backtesting, demo, and real. Thank you for making great EA.

Profalgo Limited
83406
Resposta do desenvolvedor Wim Schrynemakers 2024.03.15 12:05
thx mate!
