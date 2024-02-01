The Gold Reaper MT4
- Experts
- Profalgo Limited
- Versão: 4.0
- Atualizado: 8 dezembro 2025
- Ativações: 10
Bem-vindo ao Ceifador de Ouro!
Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negociação de muito conservadora a extremamente volátil.
O EA utiliza múltiplos algoritmos de confirmação para encontrar o melhor preço de entrada e executa múltiplas estratégias internamente para distribuir o risco das negociações.
Todas as negociações têm stoploss e takeprofit, mas também usam stoploss e takeprofit finais para minimizar o risco e maximizar o potencial de cada negociação.
O sistema baseia-se na estratégia muito popular e comprovada: negociação de rompimentos de importantes níveis de suporte e resistência.
O ouro é muito adequado para esta estratégia, pois é um par altamente volátil.
O sistema adapta automaticamente a frequência de negociação e o tamanho do lote com base no tamanho da sua conta e na configuração de saque máximo permitido!
Os backtests mostram uma curva de crescimento muito estável, com rebaixamentos muito controlados e recuperações rápidas.
Este EA foi testado quanto ao estresse pelo período mais longo disponível para o Ouro, usando vários feeds de preços para vários corretores, e nada parece ser capaz de fazê-lo falhar.
Não há conversa de vendas sobre "rede neural/aprendizado de máquina AI/ChatGPT/computador quântico/backtests de linha reta perfeita", mas um sistema de negociação real e honesto, baseado em metodologia comprovada para desenvolvimento e execução ao vivo.
Como desenvolvedor, tenho mais de 15 anos de experiência na criação de sistemas de negociação automatizados. Eu sei o que tem potencial para funcionar e o que não tem. Crio sistemas honestos, com maior probabilidade de negociar como os backtests sem trapacear.
NOTA PARA USUÁRIOS DO GOLD TRADE PRO:
Embora ambos os EA executem estratégias semelhantes no Ouro, a correlação entre os dois é na verdade muito baixa.
Executar os dois EAs juntos mostra um crescimento muito mais forte e isso enquanto o rebaixamento máximo permanece praticamente o mesmo ou até diminui em algumas configurações! (veja a captura de tela)
Para obter orientação sobre a configuração da execução de ambos juntos, entre em contato comigo por mensagem privada.
Características principais:
- Muito fácil de usar: instale no gráfico e defina o rebaixamento máximo permitido de sua preferência. O EA determinará a frequência de negociação e o tamanho do lote de forma totalmente automática
- Sem rede/Sem Martingale/Sem gestão de riscos arriscados
- bons resultados sobre os dados históricos completos para XAUUSD
- Fácil de usar para empresas de apoio
- Saldo mínimo da conta: 300$
Backtesting:
Basta executar em XAUUSD usando as configurações padrão ou alterar o rebaixamento máximo permitido de acordo com sua preferência. Você também pode alterar a frequência de negociação manualmente para ver os diferentes resultados
Configurar:
Execute em XAUUSD e defina sua frequência de negociação (automática por padrão) e seu rebaixamento máximo permitido preferido.
Ou defina a frequência de negociação manualmente de acordo com sua preferência
Parâmetros:
- ShowInfoPanel -> exibir o painel de informações no gráfico
- Ajuste para tamanho do Infopanel -> no caso de exibição 4K, defina o valor como "2"
- atualizar o infopanel durante o teste -> desativado para backtesting mais rápido
- Frequência de negociação : permite usar diferentes configurações do EA, indo desde uma frequência de negociação muito conservadora até uma frequência de negociação extrema. Por padrão, está definido como "automático", o que significa que usará o saldo da conta e o Drawdown máximo permitido para determinar a frequência de negociação. Ao usar "StartLots", você DEVE definir a frequência de negociação também manualmente!
- Spread máximo permitido : spread máximo permitido para ordens pendentes
- Sexta-feira Stop Hour -> se você não quiser que as negociações sejam suspensas no fim de semana, defina um valor entre 0 e 23. (25 significa "desativado)
- SetSL_TP_After_Entry -> habilite somente se sua corretora não permitir ordens pendentes com SL e TP
- Use Expiração Virtual -> habilite somente se sua corretora não permitir ordem pendente com data de validade
- Randomização -> isso irá randomizar um pouco as entradas, saídas e valores do TrailingSL, para que vários usuários na mesma corretora tenham negociações um pouco diferentes. Também é bom para empresas de suporte. Um bom valor é "50"
- BaseMagicNumber -> o número mágico base que será usado para todas as estratégias
- Comentário para negociações -> o comentário a ser usado para as negociações
- Método de cálculo do tamanho do lote -> aqui você determina como o tamanho do lote deve ser calculado: Tamanho do lote fixo (use StartLots), ou use o "Max Allowed Total Drawdown
- Startlots -> definir o valor do tamanho do lote fixo, quando essa opção for escolhida. Este parâmetro será usado como "tamanho mínimo do lote" ao usar qualquer uma das outras 2 opções para cálculo do tamanho do lote
- Rebaixamento máximo permitido -> O rebaixamento total máximo permitido preferido (em%). O EA determinará então o tamanho do lote com base no DD máximo histórico do EA
- Definir rebaixamento diário máximo -> Aqui você pode definir um rebaixamento diário máximo permitido (em%). Se for alcançado, o EA fechará todas as negociações e ordens pendentes e aguardará o dia seguinte. Isso é útil para empresas de apoio
- Use Patrimônio Líquido em vez de Saldo -> use Patrimônio Líquido da conta para calcular todos os valores de tamanho de lote
- OnlyUp -> isso evitará que o tamanho do lote diminua após perdas (recuperação mais agressiva, mas mais rápida após perdas)
I purchased this EA and I’m very satisfied with the results. It does exactly what it promises and has met my expectations. The author is very honest and always willing to help with anything — he replies quickly and provides excellent support. I highly recommend it! :) Thanks Wim!