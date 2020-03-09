Quantum King MT4
- Experts
- Bogdan Ion Puscasu
- Versão: 2.3
- Ativações: 10
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader
Sinal ao vivo: CLIQUE AQUI
Versão MT5: CLIQUE AQUI
Regra Suas negociações com precisão e disciplina.
Quantum King EA O sistema combina a robustez de uma grade estruturada com a inteligência do Martingale adaptativo em um único sistema integrado — projetado para AUDCAD no M5 e desenvolvido tanto para iniciantes quanto para profissionais que desejam um crescimento constante e controlado.
Quantum King EA É um sistema de negociação totalmente automatizado desenvolvido para o par AUDCAD no período de tempo M5.
Ela combina a estrutura de uma estratégia Grid com a lógica de recuperação adaptativa da Martingale, formando um sistema que gerencia as negociações de forma inteligente em todas as fases do mercado.
Construído para acessibilidade e consistência, Rei Quântico É ideal para traders que desejam aumentar seu capital sem intervenção manual constante. Sua configuração é simples, a execução é rápida e o desempenho é equilibrado — tornando-a uma excelente escolha tanto para traders iniciantes quanto experientes.
O algoritmo se adapta dinamicamente à volatilidade, expandindo ou contraindo sua grade para manter o equilíbrio e a eficiência. Esse comportamento inteligente permite Rei Quântico Negociar ativamente, minimizando a exposição desnecessária.
Otimizado especificamente para o par AUDCAD, o EA aproveita os movimentos de preço estáveis e repetitivos do par para extrair lucro com precisão e consistência.
Principais características
- Negociação totalmente automatizada para AUDCAD (M5)
- Sistema híbrido Grid + Martingale com controle adaptativo
- Desenvolvido tanto para iniciantes quanto para profissionais.
- Trabalha com depósitos pequenos — mínimo de $200
- Otimizado para estabilidade a longo prazo e preservação de capital.
- Fácil de instalar e pronto para uso imediato.
Recomendações
- Par de moedas: AUDCAD
- Período: M5
- Depósito mínimo: US$ 200; recomendado: US$ 500 ou mais.
- Tipo de conta: ECN, Raw ou Razor (spreads muito baixos)
- Alavancagem: 1:100
- Tipo de conta: Hedge
- Corretoras recomendadas: I C Markets, IC Trading
Para obter o melhor desempenho, utilize sempre contas com spreads baixos.
Quantum King EA Combina estrutura, inteligência e acessibilidade em um sistema poderoso.
Foi projetado para negociar com confiança — de forma consistente, eficiente e sempre sob controle.
Quer esteja a começar com pouco ou a gerir uma carteira maior, Rei Quântico Oferece uma ferramenta de nível profissional, refinada com a elegância da série Quantum.
Negocie com confiança. Negocie com equilíbrio. Negocie com o Rei .