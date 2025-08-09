Gold Throne MT4
- Versão: 2.6
- Atualizado: 24 dezembro 2025
- Ativações: 15
Gold Throne EA – Sistema de negociação de grade não-Martingale para ouro (XAUUSD)
O Gold Throne EA é um Expert Advisor desenvolvido exclusivamente para a negociação de ouro (XAUUSD). Ele opera com uma metodologia de negociação em grade estruturada, evitando o uso de gestão financeira de martingale. Em vez de aumentar o tamanho dos lotes exponencialmente após perdas, o EA utiliza uma abordagem de dimensionamento de lotes fixos ou incrementalmente ajustáveis, proporcionando aos traders maior controle sobre a exposição e o risco.
Ao remover a lógica de martingale, o Gold Throne EA visa fornecer uma estrutura de dimensionamento de posições mais estável, permitindo que os traders planejem a alocação de capital sem aumento repentino no tamanho dos lotes. Isso o torna adequado para traders que preferem uma estrutura de grade sistemática sem os riscos compostos tipicamente associados às estratégias de martingale.
Integração com Filtro de Notícias
O EA vem equipado com um filtro de notícias integrado que pode pausar as negociações em eventos econômicos de alto impacto. Esse recurso ajuda a reduzir a chance de executar negociações durante períodos de extrema volatilidade, o que pode ser especialmente importante nos mercados de ouro, onde oscilações bruscas são comuns.
Prazo e Estilo de Negociação
O EA Gold Throne é otimizado para o prazo M30. O prazo mínimo recomendado é M10, pois o uso de prazos menores pode levar a um comportamento de negociação excessivamente agressivo. Prazos mais curtos podem fazer com que o EA abra inúmeras negociações com base em sinais de mercado mais fracos ou menos confiáveis, potencialmente sobrecarregando desnecessariamente a conta.
Recomendações de Risco e Capital
Como a negociação em grade inerentemente mantém múltiplas posições em aberto, é importante uma gestão cuidadosa do capital. Os seguintes níveis de capital são sugeridos para diferentes categorias de risco:
- Alto Risco: Depósito mínimo de $ 500
- Risco Médio: $ 1.500 – $ 2.000
- Baixo Risco: Acima de $ 2.000
Esses níveis são baseados no projeto operacional do sistema e na necessidade de manter margem suficiente durante reduções.
O uso de VPS é altamente recomendado para execução ininterrupta. A operação contínua garante que o EA possa abrir, gerenciar e fechar negociações conforme o planejado, sem atrasos causados por tempo de inatividade ou conexões instáveis.
Principais recursos:
- Projetado apenas para ouro (XAUUSD)
- Funciona com a maioria dos corretores, ambientes de spread baixo são recomendados (não recomendado para Exness)
- Estratégia de negociação de grade sem Martingale
- Filtro de notícias integrado para evitar negociações de eventos de alto impacto
- Otimizado para o período M30 (mínimo M10)
- Espaçamento de grade ajustável, tamanho de lote e configurações de controle de negociação
- Uso de VPS recomendado para estabilidade ideal
- Diretrizes baseadas em capital para diferentes níveis de risco
O EA Gold Throne é mais adequado para traders que entendem os princípios de negociação em grade e preferem uma abordagem sem martingale para a gestão de posições. A configuração adequada e a adesão às diretrizes incluídas podem ajudar a manter uma execução disciplinada e consistente em diferentes ambientes de mercado.
so far so good iam using it on demo and live account and its going well will update weekly