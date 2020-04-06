Jesko

Jesko EA – 

Jesko é um Expert Advisor (EA) especial, construído sobre uma estratégia comprovada que foi otimizada e testada ao longo de muitos anos.
Ele já foi testado em contas reais e demonstrou consistentemente um desempenho lucrativo e de baixo risco.

Agora decidimos disponibilizá-lo ao público.

Signal live    Quatro meses de conta real

 Instalação fácil
 Funciona em qualquer corretora (conta ECN recomendada)
 Depósito mínimo: 100 USD
 Suporte 24/7
 Compre o Jesko uma vez – receba nossos outros produtos gratuitamente!

1,5de dezembro

Para o backtest: certifique-se de que INCORRECT não apareça no gráfico.
Se aparecer, é necessário alterar as configurações.
As opções são apenas True/False — ajuste até que apareça um OK verde no gráfico, o que significa que está tudo certo.

Parâmetros de Entrada

Configurações Gerais

  • AccountType – Selecione o tipo de conta (Normal / ECN / outros).

  • RiskMode – Escolha o modo de gestão de risco (Baixo, Médio, Alto).

Lotes e Controle de Risco

  • FixedLotSize – Tamanho do lote fixo (padrão: 0.01).

  • MaxDailyTrades – Número máximo de negociações por dia (padrão: 1000).

  • DailyProfitLimit – Limite de lucro diário no qual o EA para de operar (padrão: 15000.0).

Configurações de Execução de Ordens

  • Limit – Distância da ordem em pips (padrão: 35).

  • PlaceAtConfirmationCandle – Se “true”, ordens são colocadas no High/Low da vela de confirmação.

  • def_MaxSpread – Spread máximo permitido em pips (padrão: 0.8).

  • PendingOrderExpiryMinutes – Tempo de expiração das ordens pendentes em minutos (padrão: 10).

  • MyMagicNumber – ID único para as negociações do EA (padrão: 12345679).

  • Slippage – Deslizamento máximo permitido em pontos (padrão: 3).

Outras Informações

  • Author_ – Informação do autor (Instagram: Ebtrade.tk).

Jesko foi desenvolvido tanto para iniciantes quanto para traders profissionais que procuram uma solução de negociação estável, consistente e de baixa manutenção.

Comece a negociar com o Jesko hoje e tenha acesso gratuito a todos os nossos futuros produtos!

