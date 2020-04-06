Jesko
- Experts
- Versão: 1.8
- Atualizado: 11 novembro 2025
- Ativações: 10
Jesko EA –
Jesko é um Expert Advisor (EA) especial, construído sobre uma estratégia comprovada que foi otimizada e testada ao longo de muitos anos.
Ele já foi testado em contas reais e demonstrou consistentemente um desempenho lucrativo e de baixo risco.
Agora decidimos disponibilizá-lo ao público.
Instalação fácil
Funciona em qualquer corretora (conta ECN recomendada)
Depósito mínimo: 100 USD
Suporte 24/7
Para o backtest: certifique-se de que INCORRECT não apareça no gráfico.
Se aparecer, é necessário alterar as configurações.
As opções são apenas True/False — ajuste até que apareça um OK verde no gráfico, o que significa que está tudo certo.
Parâmetros de Entrada
Configurações Gerais
-
AccountType – Selecione o tipo de conta (Normal / ECN / outros).
-
RiskMode – Escolha o modo de gestão de risco (Baixo, Médio, Alto).
Lotes e Controle de Risco
-
FixedLotSize – Tamanho do lote fixo (padrão: 0.01).
-
MaxDailyTrades – Número máximo de negociações por dia (padrão: 1000).
-
DailyProfitLimit – Limite de lucro diário no qual o EA para de operar (padrão: 15000.0).
Configurações de Execução de Ordens
-
Limit – Distância da ordem em pips (padrão: 35).
-
PlaceAtConfirmationCandle – Se “true”, ordens são colocadas no High/Low da vela de confirmação.
-
def_MaxSpread – Spread máximo permitido em pips (padrão: 0.8).
-
PendingOrderExpiryMinutes – Tempo de expiração das ordens pendentes em minutos (padrão: 10).
-
MyMagicNumber – ID único para as negociações do EA (padrão: 12345679).
-
Slippage – Deslizamento máximo permitido em pontos (padrão: 3).
Outras Informações
-
Author_ – Informação do autor (Instagram: Ebtrade.tk).
Jesko foi desenvolvido tanto para iniciantes quanto para traders profissionais que procuram uma solução de negociação estável, consistente e de baixa manutenção.
Comece a negociar com o Jesko hoje e tenha acesso gratuito a todos os nossos futuros produtos!