Jesko é um Expert Advisor (EA) especial, construído sobre uma estratégia comprovada que foi otimizada e testada ao longo de muitos anos.

Ele já foi testado em contas reais e demonstrou consistentemente um desempenho lucrativo e de baixo risco.

Agora decidimos disponibilizá-lo ao público.

Signal live Quatro meses de conta real

Instalação fácil

Funciona em qualquer corretora (conta ECN recomendada)

Depósito mínimo: 100 USD

Suporte 24/7

Compre o Jesko uma vez – receba nossos outros produtos gratuitamente!

Para o backtest: certifique-se de que INCORRECT não apareça no gráfico.

Se aparecer, é necessário alterar as configurações.

As opções são apenas True/False — ajuste até que apareça um OK verde no gráfico, o que significa que está tudo certo.



Parâmetros de Entrada

Configurações Gerais

AccountType – Selecione o tipo de conta (Normal / ECN / outros).

RiskMode – Escolha o modo de gestão de risco (Baixo, Médio, Alto).

Lotes e Controle de Risco

FixedLotSize – Tamanho do lote fixo (padrão: 0.01).

MaxDailyTrades – Número máximo de negociações por dia (padrão: 1000).

DailyProfitLimit – Limite de lucro diário no qual o EA para de operar (padrão: 15000.0).

Configurações de Execução de Ordens

Limit – Distância da ordem em pips (padrão: 35).

PlaceAtConfirmationCandle – Se “true”, ordens são colocadas no High/Low da vela de confirmação.

def_MaxSpread – Spread máximo permitido em pips (padrão: 0.8).

PendingOrderExpiryMinutes – Tempo de expiração das ordens pendentes em minutos (padrão: 10).

MyMagicNumber – ID único para as negociações do EA (padrão: 12345679).

Slippage – Deslizamento máximo permitido em pontos (padrão: 3).

Outras Informações

Author_ – Informação do autor (Instagram: Ebtrade.tk).

Jesko foi desenvolvido tanto para iniciantes quanto para traders profissionais que procuram uma solução de negociação estável, consistente e de baixa manutenção.

Comece a negociar com o Jesko hoje e tenha acesso gratuito a todos os nossos futuros produtos!