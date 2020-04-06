The Golden Way

O The Golden Way é um software de negociação automática para a plataforma MT4. Ele adota uma estratégia híbrida abrangente, que opera por meio da colaboração de várias subestratégias. Essa abordagem permite capturar com precisão oportunidades de compra (long) e venda (short) no mercado do ouro (XAUUSD), ajudando você a aproveitar momentos de negociação em diferentes cenários de mercado. Com base em uma lógica de negociação madura, ele possibilita operações profissionais e eficientes no mercado do ouro.

Informações de configuração

  • Par de moedas: XAUUSD
  • Período de tempo: período M5
  • Depósito inicial: recomendado depósito acima de 500 USD
  • Alavancagem: de 1:100 a 1:1000
  • Conta: qualquer conta de alto desempenho com spreads baixos

Como realizar um backtest preciso?

  1. Selecione um depósito mínimo de 500 USD.
  2. Escolha o período M5, defina uma data personalizada e selecione a opção "cada cotação" (Every Tick).
  3. Escolha uma alavancagem adequada dentro do intervalo indicado.
  4. Clique em "iniciar teste".

Como usar?

  1. Após comprar o produto, entre em contato conosco no fórum MQL5 imediatamente — nós ajudaremos com a configuração.
  2. Adicione o EA (Assistente de Negociação Automática) ao gráfico de acordo com as configurações definidas.
  3. Inicie a negociação automática — é assim que é simples.
Recomenda-se usar um VPS (servidor virtual privado) para reduzir atrasos e garantir negociação 24 horas por dia.

Características

  • O The Golden Way utiliza uma estratégia híbrida avançada e eficiente, integrando várias subestratégias para se adaptar flexivelmente a diferentes cenários de mercado.
  • Comparado a EAs tradicionais com apenas uma estratégia, o The Golden Way aumenta significativamente a flexibilidade, elevando eficazmente o nível de lucro e reduzindo drawdowns em diferentes ambientes de mercado.
  • Sem ajuste de curva (curve fitting) e sem falsificação de dados.
  • Resultados de teste estáveis, com qualidade de cotação superior a 90%.
Se houver qualquer dúvida, entre em contato conosco no fórum MQL5.

