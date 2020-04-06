The Golden Way
- Experts
- Lin Lin Ma
- Versão: 1.1
- Atualizado: 28 outubro 2025
- Ativações: 10
O The Golden Way é um software de negociação automática para a plataforma MT4. Ele adota uma estratégia híbrida abrangente, que opera por meio da colaboração de várias subestratégias. Essa abordagem permite capturar com precisão oportunidades de compra (long) e venda (short) no mercado do ouro (XAUUSD), ajudando você a aproveitar momentos de negociação em diferentes cenários de mercado. Com base em uma lógica de negociação madura, ele possibilita operações profissionais e eficientes no mercado do ouro.
Informações de configuração
- Par de moedas: XAUUSD
- Período de tempo: período M5
- Depósito inicial: recomendado depósito acima de 500 USD
- Alavancagem: de 1:100 a 1:1000
- Conta: qualquer conta de alto desempenho com spreads baixos
Como realizar um backtest preciso?
- Selecione um depósito mínimo de 500 USD.
- Escolha o período M5, defina uma data personalizada e selecione a opção "cada cotação" (Every Tick).
- Escolha uma alavancagem adequada dentro do intervalo indicado.
- Clique em "iniciar teste".
Como usar?
- Após comprar o produto, entre em contato conosco no fórum MQL5 imediatamente — nós ajudaremos com a configuração.
- Adicione o EA (Assistente de Negociação Automática) ao gráfico de acordo com as configurações definidas.
- Inicie a negociação automática — é assim que é simples.
Recomenda-se usar um VPS (servidor virtual privado) para reduzir atrasos e garantir negociação 24 horas por dia.
Características
- O The Golden Way utiliza uma estratégia híbrida avançada e eficiente, integrando várias subestratégias para se adaptar flexivelmente a diferentes cenários de mercado.
- Comparado a EAs tradicionais com apenas uma estratégia, o The Golden Way aumenta significativamente a flexibilidade, elevando eficazmente o nível de lucro e reduzindo drawdowns em diferentes ambientes de mercado.
- Sem ajuste de curva (curve fitting) e sem falsificação de dados.
- Resultados de teste estáveis, com qualidade de cotação superior a 90%.
Se houver qualquer dúvida, entre em contato conosco no fórum MQL5.