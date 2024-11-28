Aurum AI mt4
- Experts
- Leonid Arkhipov
- Versão: 1.3
- Atualizado: 8 dezembro 2025
- Ativações: 10
No final de novembro de 2024, o robô Aurum foi lançado para venda.
Durante todo esse período, ele operou em condições reais de mercado sem filtro de notícias, sem proteções adicionais e sem restrições complexas — mantendo-se estável e confiável.
Esse ano inteiro de operações reais demonstrou claramente a solidez do sistema de trading.
Somente após isso, com base na experiência real e nas estatísticas, em dezembro de 2025 lançamos uma grande atualização:
- Painel premium totalmente renovado e adaptado para todas as resoluções de tela
- Sistema ampliado de proteção das operações
- Poderoso filtro de notícias baseado no Forex Factory
- Dois filtros adicionais para uma detecção de sinais ainda mais precisa
- Otimização aprimorada, maior velocidade e estabilidade geral do sistema
- Função segura de Recovery após operações com prejuízo
- Tema do gráfico atualizado em estilo premium
SOBRE O AURUM
Aurum – Robô Premium para negociação de Ouro (XAU/USD)
Aurum é um robô profissional desenvolvido para uma operação estável e segura no mercado de ouro. Ele funciona com uma lógica clara, utilizando análise de tendência e controle rigoroso de risco.
O robô não utiliza métodos perigosos de negociação — sem grids, sem martingale e sem médias agressivas.
Cada operação é protegida por Stop Loss e segue rigorosamente o princípio: “um sinal — uma operação”.
PROMOÇÃO
Desconto — 40%
Apenas 3 cópias disponíveis pelo preço de $300
Bônus para compradores do Aurum
Como bônus, você receberá o robô exclusivo GoldPrime AI, baseado em um sistema de fractais.
Baixar testes do GoldPrime AI
O GoldPrime AI não está disponível para venda pública e é enviado exclusivamente para compradores do Aurum.
Como receber o bônus:
Após a compra, basta entrar em contato comigo e eu enviarei o robô de presente.
COMO O AURUM FUNCIONA
- Opera estritamente na direção da tendência, sem adivinhações
- Sem martingale, sem grids e sem esquemas perigosos de gerenciamento de posição
- Proteção rigorosa em cada operação: Stop Loss e Take Profit sempre ativos
- Configuração extremamente simples: instalar e começar a operar
- Adequado para Prop Firms e contas de trading exigentes
- Comprovado por um ano completo de operações reais, não apenas por backtests
REQUISITOS PARA OPERAR COM O AURUM
- Par de negociação: XAU/USD (Ouro)
- Timeframe: M5
- Depósito mínimo: a partir de $100 para 0.01 lote
- Corretora: qualquer corretora confiável
- Tipo de conta: Standard, ECN e outros
- VPS: opcional, para operação estável 24/7
INSTALAÇÃO E INÍCIO
1. Abra o gráfico do XAU/USD (Ouro).
2. Selecione o timeframe M5.
3. Escolha o método de controle do volume:
— lote fixo;
— ou cálculo automático de risco.
Após isso, o robô estará totalmente pronto para operar.
UM SISTEMA COM FUTURO
Aurum é uma ferramenta para trading sistemático e controle rigoroso de risco.
O projeto está em constante evolução: acompanhamos o desempenho real, aprimoramos a lógica, aumentamos a estabilidade e lançamos atualizações regularmente.
Não é um produto de uso único — é um robô com futuro.
Very good expert with an excellent support team and amazing trading results. I hope it continues like this.