Aurum AI mt4

4.94
ATUALIZAÇÃO — DEZEMBRO DE 2025
No final de novembro de 2024, o robô Aurum foi lançado para venda.
Durante todo esse período, ele operou em condições reais de mercado sem filtro de notícias, sem proteções adicionais e sem restrições complexas — mantendo-se estável e confiável.

Esse ano inteiro de operações reais demonstrou claramente a solidez do sistema de trading.
Somente após isso, com base na experiência real e nas estatísticas, em dezembro de 2025 lançamos uma grande atualização:
  • Painel premium totalmente renovado e adaptado para todas as resoluções de tela
  • Sistema ampliado de proteção das operações
  • Poderoso filtro de notícias baseado no Forex Factory
  • Dois filtros adicionais para uma detecção de sinais ainda mais precisa
  • Otimização aprimorada, maior velocidade e estabilidade geral do sistema
  • Função segura de Recovery após operações com prejuízo
  • Tema do gráfico atualizado em estilo premium

SOBRE O AURUM
Aurum – Robô Premium para negociação de Ouro (XAU/USD)
Aurum é um robô profissional desenvolvido para uma operação estável e segura no mercado de ouro. Ele funciona com uma lógica clara, utilizando análise de tendência e controle rigoroso de risco.
O robô não utiliza métodos perigosos de negociação — sem grids, sem martingale e sem médias agressivas.
Cada operação é protegida por Stop Loss e segue rigorosamente o princípio: “um sinal — uma operação”.

PROMOÇÃO
Desconto — 40%
Apenas 3 cópias disponíveis pelo preço de $300

Bônus para compradores do Aurum
Como bônus, você receberá o robô exclusivo GoldPrime AI, baseado em um sistema de fractais.
Baixar testes do GoldPrime AI
O GoldPrime AI não está disponível para venda pública e é enviado exclusivamente para compradores do Aurum.
Como receber o bônus:
Após a compra, basta entrar em contato comigo e eu enviarei o robô de presente.

COMO O AURUM FUNCIONA
  • Opera estritamente na direção da tendência, sem adivinhações
  • Sem martingale, sem grids e sem esquemas perigosos de gerenciamento de posição
  • Proteção rigorosa em cada operação: Stop Loss e Take Profit sempre ativos
  • Configuração extremamente simples: instalar e começar a operar
  • Adequado para Prop Firms e contas de trading exigentes
  • Comprovado por um ano completo de operações reais, não apenas por backtests

REQUISITOS PARA OPERAR COM O AURUM
  • Par de negociação: XAU/USD (Ouro)
  • Timeframe: M5
  • Depósito mínimo: a partir de $100 para 0.01 lote
  • Corretora: qualquer corretora confiável
  • Tipo de conta: Standard, ECN e outros
  • VPS: opcional, para operação estável 24/7

INSTALAÇÃO E INÍCIO
1. Abra o gráfico do XAU/USD (Ouro).
2. Selecione o timeframe M5.
3. Escolha o método de controle do volume:
  — lote fixo;
  — ou cálculo automático de risco.
Após isso, o robô estará totalmente pronto para operar.

UM SISTEMA COM FUTURO
Aurum é uma ferramenta para trading sistemático e controle rigoroso de risco.
O projeto está em constante evolução: acompanhamos o desempenho real, aprimoramos a lógica, aumentamos a estabilidade e lançamos atualizações regularmente.
Não é um produto de uso único — é um robô com futuro.
Comentários 36
Mohammed Alrez
167
Mohammed Alrez 2025.12.18 13:26 
 

Very good expert with an excellent support team and amazing trading results. I hope it continues like this.

Kwan Wai Chan
135
Kwan Wai Chan 2025.07.04 12:30 
 

I have just purchased the EA. So far so good, it runs about a week and there are 2 winning trades. I look forward to the future result!

A 1
137
A 1 2025.06.22 23:13 
 

It's a start, but I hope there's a good result...

