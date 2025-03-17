Goldex AI

4.29

Goldex AI: O sucesso de hoje será o fruto de amanhã

SUPER DESCONTO POR TEMPO LIMITADO!

ÚLTIMOS 2 EXEMPLARES POR 299 USD ANTES DE O PREÇO AUMENTAR.

Live Signal > IC Markets Real: Goldex AI Conjunto de alto risco

Manual e ficheiros de configuração: Contacte-me após a compra para receber o manual e os ficheiros de configuração.

Preço: O preço inicial é de 899 dólares e será aumentado em 199 dólares por cada dez vendas.

Cópias disponíveis: 2

Goldex AI - Robô de negociação avançado com redes neurais, tendência e ação de preço.

O Goldex AI é um robô de negociação de alto desempenho que utiliza a ação do preço com a quebra de suporte e resistência no ouro, aproveitando ao máximo os movimentos da sessão de Nova Iorque do mercado e obtendo assim o maior lucro possível.

Este robô tem uma estratégia chamada recuperação inteligente, que após ter perdas é activada e abre um lote maior para recuperar num curto espaço de tempo essas possíveis perdas, no entanto, o multiplicador pode ser reduzido se o utilizador desejar.

O Goldex AI tem um filtro de notícias inteligente incorporado, que filtra os dias em que não há notícias de impacto médio e alto e, portanto, desactiva a negociação, isto porque o mercado nestes dias é muito lento e não tem movimento suficiente para alcançar a ação correta do preço com a quebra de suporte e resistência. O Goldex AI utiliza o ForexFactory como fonte de dados, um dos melhores fornecedores de notícias atualmente. Recomenda-se que o active se estiver a negociar ao vivo e que o desactive se o for utilizar para backtesting.

O Goldex AI tem uma função de compensação AutoGMT, que detecta automaticamente o GMT do corretor para abrir corretamente as transacções à hora exacta necessária. Para o backtesting, é necessário definir manualmente o GMT nos parâmetros, por defeito está definido para +3 (DST) como IC Markets, etc.

Goldex AI - O filtro de tendências inteligente detecta a melhor tendência para negociar em ouro exatamente nesse momento, filtrando assim os sinais falsos e evitando o maior número possível de negociações negativas. Isto reduzirá o número de transacções e, por conseguinte, poderá reduzir os lucros, mas aumentará a probabilidade de ganhar. Recomenda-se sempre a utilização do filtro de tendências.

A IA que tem o Goldex é um programa Python que criei usando bibliotecas de IA. Ou seja, exportei os dados do MT4, treinei o modelo em Python com uma biblioteca chamada Scikit-learn e depois usei uma ponte (como ZeroMQ ou ficheiros) para que o EA actuasse sobre as previsões.

Nota: O Goldex AI não utiliza grelha, hedging ou estratégias agressivas que possam queimar a conta.

Nas imagens pode ver o backtest na IC Markets (uma das melhores corretoras actuais) durante 15 anos, desde 2010 até hoje, recomenda-se a utilização de programas de backtesting TDS ou com 99,90% de qualidade para resultados mais atempados e objectivos.


GMT para backtesting:

ICMarkets +2 / +3 DST (Recomendado)

A hora de início das transacções deve ser 16:30!

FTMO (Contacte-me para obter conjuntos especiais de FTMO)

Se o seu corretor for diferente, por favor contacte-me.


Especificações:

Símbolo XAUUSD (ORO)
Timeframe M5
Capital Mínimo 200$
Corretor Qualquer corretor, de preferência IC Markets, IC Trading
Tipo de conta Qualquer, de preferência Raw/ECN
Alavancagem Apenas alavancagem 1:500 ou superior, se só puder utilizar uma alavancagem inferior, contacte-me para obter ficheiros especiais como FTMO
VPS Qualquer VPS


Não hesite em contactar-me com quaisquer questões em: https://www.mql5.com/pt/users/mateopp
Adicione o meu perfil para se manter atualizado com as minhas últimas notícias e actualizações!


Comentários 30
abdulaziz atash
70
abdulaziz atash 2025.12.06 21:03 
 

The Expert is great. Through my experience with it for a whole month with medium-risk settings on a real trading account, it was able to achieve a profit of more than 5% for me with complete stability and without worry or manual intervention at all. Thank you and in all honesty you deserve praise for your effort and cooperation. Now I can try Expert on a real funded trading account.

infinityBot
39
infinityBot 2025.11.26 23:47 
 

Congratulations on this EA. I did several backtests of all kinds before using it for real. And I can say that I get the same results in real life. I give this EA 5 stars for that reason.

Scott Smith
136
Scott Smith 2025.11.11 21:46 
 

very impressed with this ea. i've been using ea's on live accounts for over 4 years and i really love this one. yes it will make the next lot size bigger on a loss, part of the strategy, but you can control this, i have set mine (after a lot of backtesting, forward testing on demo and orward testing on a small live account to get proper data) to x3, however this is personal prefference. it has a high win rate and you can also control the lot size based on the balance so you could have a smaller lot with a bigger multiplier on a loss, or a bigger lot with a lot multiplier or even zero multiplier. on the brokers FP Markets, IC Markets and GO Markets, its very profitable even if you make every lot the size, ie on a loss do not increase the next trades lot size. i would highly recommend this ea.

