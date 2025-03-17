Goldex AI
Goldex AI: O sucesso de hoje será o fruto de amanhã
Goldex AI - Robô de negociação avançado com redes neurais, tendência e ação de preço.
O Goldex AI é um robô de negociação de alto desempenho que utiliza a ação do preço com a quebra de suporte e resistência no ouro, aproveitando ao máximo os movimentos da sessão de Nova Iorque do mercado e obtendo assim o maior lucro possível.
Este robô tem uma estratégia chamada recuperação inteligente, que após ter perdas é activada e abre um lote maior para recuperar num curto espaço de tempo essas possíveis perdas, no entanto, o multiplicador pode ser reduzido se o utilizador desejar.
O Goldex AI tem um filtro de notícias inteligente incorporado, que filtra os dias em que não há notícias de impacto médio e alto e, portanto, desactiva a negociação, isto porque o mercado nestes dias é muito lento e não tem movimento suficiente para alcançar a ação correta do preço com a quebra de suporte e resistência. O Goldex AI utiliza o ForexFactory como fonte de dados, um dos melhores fornecedores de notícias atualmente. Recomenda-se que o active se estiver a negociar ao vivo e que o desactive se o for utilizar para backtesting.
O Goldex AI tem uma função de compensação AutoGMT, que detecta automaticamente o GMT do corretor para abrir corretamente as transacções à hora exacta necessária. Para o backtesting, é necessário definir manualmente o GMT nos parâmetros, por defeito está definido para +3 (DST) como IC Markets, etc.
Goldex AI - O filtro de tendências inteligente detecta a melhor tendência para negociar em ouro exatamente nesse momento, filtrando assim os sinais falsos e evitando o maior número possível de negociações negativas. Isto reduzirá o número de transacções e, por conseguinte, poderá reduzir os lucros, mas aumentará a probabilidade de ganhar. Recomenda-se sempre a utilização do filtro de tendências.
A IA que tem o Goldex é um programa Python que criei usando bibliotecas de IA. Ou seja, exportei os dados do MT4, treinei o modelo em Python com uma biblioteca chamada Scikit-learn e depois usei uma ponte (como ZeroMQ ou ficheiros) para que o EA actuasse sobre as previsões.
Nota: O Goldex AI não utiliza grelha, hedging ou estratégias agressivas que possam queimar a conta.
Nas imagens pode ver o backtest na IC Markets (uma das melhores corretoras actuais) durante 15 anos, desde 2010 até hoje, recomenda-se a utilização de programas de backtesting TDS ou com 99,90% de qualidade para resultados mais atempados e objectivos.
GMT para backtesting:
ICMarkets +2 / +3 DST (Recomendado)
A hora de início das transacções deve ser 16:30!
FTMO (Contacte-me para obter conjuntos especiais de FTMO)
Se o seu corretor for diferente, por favor contacte-me.
Especificações:
|Símbolo
|XAUUSD (ORO)
|Timeframe
|M5
|Capital Mínimo
|200$
|Corretor
|Qualquer corretor, de preferência IC Markets, IC Trading
|Tipo de conta
|Qualquer, de preferência Raw/ECN
|Alavancagem
|Apenas alavancagem 1:500 ou superior, se só puder utilizar uma alavancagem inferior, contacte-me para obter ficheiros especiais como FTMO
|VPS
|Qualquer VPS
The Expert is great. Through my experience with it for a whole month with medium-risk settings on a real trading account, it was able to achieve a profit of more than 5% for me with complete stability and without worry or manual intervention at all. Thank you and in all honesty you deserve praise for your effort and cooperation. Now I can try Expert on a real funded trading account.