KT Gold Nexus EA MT4
- Experts
- KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
- Versão: 3.1
- Atualizado: 28 dezembro 2025
- Ativações: 10
Sinal ao vivo da ICMarkets: Clique aqui
O que você precisa fazer para ter sucesso com o KT Gold Nexus EA?
Paciência. Disciplina. Tempo.
O KT Gold Nexus EA é baseado em uma abordagem de trading do mundo real, utilizada por traders profissionais e gestores de fundos privados. Sua força não está na empolgação de curto prazo, mas na consistência de longo prazo.
Este EA foi projetado para ser operado ao longo do tempo. Recomenda-se mantê-lo ativo por pelo menos um ano para experimentar seu verdadeiro potencial. Assim como no trading profissional, podem ocorrer semanas ou até meses de perdas. Isso é normal. O que realmente importa é o desempenho acumulado em um período mais longo.
Muitos sistemas de grid ou martingale apresentam lucros rápidos no início, mas quase sempre terminam em estouro da conta. Este EA foi desenvolvido para evitar esse risco e focar em um crescimento estável e controlado.
Introdução
O KT Gold Nexus EA é um sistema de trading profissional, plug-and-play, desenvolvido para o mercado de Ouro (XAUUSD) no timeframe H4. Ele foi criado utilizando dados históricos da Dukascopy com 100% de qualidade de modelagem e passou por extensivos testes de robustez e estresse em múltiplas condições de mercado.
Os dados históricos de preços são divididos em diferentes regimes de mercado, e cada ideia de trading é testada repetidamente nesses ambientes com o uso de servidores de alto desempenho. Apenas as configurações de entrada que se mantêm consistentes em todas as condições são selecionadas. Esse processo garante que a estratégia seja construída para estabilidade, adaptabilidade e desempenho de longo prazo, e não para resultados ajustados ao passado.
Este EA utiliza nosso módulo proprietário de autoaprendizagem, integrando de forma fluida diversos indicadores técnicos, incluindo Laguerre, ATR, RSI suavizado, DPO, CCI e AO, para construir uma configuração de trading robusta. Quando surge uma oportunidade de negociação, o sistema divide estrategicamente a posição em múltiplas ordens e gerencia cada operação de forma independente, otimizando a execução e se adaptando à dinâmica do mercado.
Configurações
- Símbolo: Ouro (XAUUSD)
- Timeframe: 4 horas
- Depósito mínimo: $1000
- Depósito recomendado: $2000 (colchão extra de segurança em mercados altamente voláteis)
- Configurações de entrada: Padrão (não são necessários arquivos set especiais)
- Corretora: Qualquer (nenhuma condição especial é necessária)
- Apto para Prop Firm: Sim (swing trading)
Utilize o Lot Size Finder para encontrar o tamanho de lote correto para este EA com base no saldo da sua conta e na tolerância máxima de drawdown.
Este EA é atualizado anualmente para permanecer alinhado às mudanças nas condições e regimes de mercado. Quando uma nova atualização for lançada, você receberá uma notificação nas mensagens do MQL5. Aplique as atualizações apenas durante o fim de semana e somente após todas as operações da versão anterior terem sido completamente encerradas.
Os resultados de backtest não refletem totalmente o potencial deste EA. Os algoritmos são projetados para performar e se adaptar ao longo do tempo em condições reais de mercado, especialmente durante o ano seguinte à atualização mais recente. A paciência é essencial. Permita pelo menos um ano de trading ao vivo para que a estratégia demonstre sua verdadeira força.
Características
- Não utiliza técnicas de alto risco como grid, martingale, hedge ou estratégias de média.
- As operações são protegidas por stop-loss e take-profit ocultos integrados, reduzindo a exposição à interferência da corretora ou à caça de stops.
- Não são necessários arquivos set especiais ou configurações personalizadas. Os parâmetros padrão são otimizados para as condições atuais do mercado.
- Todas as operações são encerradas antes do fim do pregão de sexta-feira, eliminando o risco de gaps de fim de semana ou movimentos bruscos de preço.
- Entradas simples, fáceis de usar e compreender.
O EA evita táticas de alto risco como grid trading, hedge ou métodos de martingale. Em vez disso, segue uma abordagem disciplinada e transparente, aceitando tanto operações vencedoras quanto perdedoras como parte natural do trading. O sucesso a longo prazo vem de manter um lucro médio superior à perda média, permitindo que a estratégia cresça de forma constante ao longo do tempo.
Aviso de risco: Qualquer forma de trading envolve risco, e perdas fazem parte do mercado real. O desempenho passado, incluindo backtests, não garante resultados futuros. Os Expert Advisors seguem uma lógica predefinida e não conseguem se adaptar a todas as situações de mercado. Condições de mercado, volatilidade e fatores da corretora podem impactar o desempenho. Negocie sempre com risco adequado e expectativas realistas.
A great expert advisors ! I realized my first benefice with just one day after my purchase and I'm very satisfied :)