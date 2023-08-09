Quantum Emperor MT4
- Experts
- Bogdan Ion Puscasu
- Versão: 7.5
- Atualizado: 7 outubro 2025
- Ativações: 10
Apresentando Quantum Emperor EA , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos.
Imperador Quântico EA utiliza uma estratégia única que divide continuamente uma única operação em cinco posições menores. Isso significa que cada vez que o EA executa uma operação, ele a divide automaticamente em cinco posições menores.
Imperador Quântico EA Destaca-se de outros consultores especialistas por sua abordagem notável para lidar com operações com prejuízo. Ao contrário dos métodos tradicionais, que dependem exclusivamente de ordens de Stop Loss para limitar as perdas, o Quantum Emperor EA emprega uma técnica sofisticada para gerenciar posições com prejuízo de forma eficaz. Ao se deparar com um lote de cinco operações com prejuízo, em vez de fechá-las imediatamente, o Quantum Emperor EA divide a próxima posição em cinco posições menores. Em seguida, utiliza estrategicamente os lucros das operações vencedoras para fechar gradualmente as posições com prejuízo, uma a uma, até que todas sejam descartadas com sucesso.
Esta estratégia única permite que a Quantum Emperor EA otimize sua gestão de risco, minimize perdas e, potencialmente, transforme negociações perdedoras em lucrativas. Ao aproveitar o poder de múltiplas posições menores e da redistribuição de lucros, demonstra um maior nível de adaptabilidade e resiliência em condições de mercado desafiadoras.
Recomendações:
- Par de moedas: GBPUSD
- Período: H1
- Depósito mínimo: $1000
- Tipo de conta: ECN, Raw ou Razor com spreads muito baixos.
- Corretores: IC Markets, Pepperstone com contas Raw e Razor para spreads mais baixos
- IMPORTANTE: É muito importante usar contas de BAIXO SPREAD para obter melhores resultados!
- Alavancagem - pelo menos 1:100, 1:500 recomendado
- pelo menos 1:30 para níveis de risco Baixo-Médio, Baixo e Muito Baixo
- Tipo de conta: Hedge
- Negocie GBPUSD
- Cada negociação é protegida com 250 pips SL
- A estratégia de saída incorpora um trailing stop usando um gráfico H1
- Os pedidos são divididos em 6 pedidos menores e os perdedores podem ser fechados com o lucro obtido pelos pedidos vencedores.
- Função Autolot incorporada
- Muito fácil de instalar, não precisa de nenhuma alteração nas configurações, as configurações padrão são perfeitas para a maioria das corretoras que usam GMT + 2 com horário de servidor DST. Se o seu corretor tiver horário de servidor diferente, pequenos ajustes na configuração de horário precisarão ser feitos
- Use um VPS para o EA funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana (altamente recomendado)
- Você pode encontrar os resultados do backtest na seção de comentários!
I recently started using the QE EA, and I’m genuinely blown away by approach to trading. The strategy of splitting a single trade into five smaller positions offering a fresh way to manage risks. What sets this EA apart is its sophisticated handling of losing trades—rather than relying solely on Stop Loss orders, it uses profits from winning trades to strategically close out losses, often turning potential drawdowns into profitable outcomes. I’m giving 5 stars to the developer, Bogdan, for his exceptional work and lightning-fast support. I purchased the EA and after month it has already exceeded my expectations. Having used Bogdan’s EA, like QE, I knew I could trust his other products. My backtests leverages consistently showed an impressive win rate, which has translated into profitable trades on my real ECN account with IC Trading. The setup is straightforward, and the default settings are well. I experimented with optimizations but ended up sticking with the recommended settings for the best results. Bogdan’s support is phenomenal—he responds to queries quickly and provides clear, helpful guidance. I also appreciate the transparency, with test results available in the comments section. Despite some negative reviews online, I believe they often stem from emotional reactions to short-term market fluctuations rather than the EA’s actual performance. No system is perfect, but QE offers remarkable value and deserves a fair chance. I highly recommend this EA to anyone looking for a reliable and user-friendly trading tool. Pair it with a low-spread broker like IC Markets and a VPS for optimal performance, and you won’t be disappointed. I’ll update my review in a few months. Keep up the fantastic work, Bogdan! Thank you.