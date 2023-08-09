Quantum Emperor MT4

Apresentando Quantum Emperor EA , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos.



Imperador Quântico EA utiliza uma estratégia única que divide continuamente uma única operação em cinco posições menores. Isso significa que cada vez que o EA executa uma operação, ele a divide automaticamente em cinco posições menores.

Imperador Quântico EA Destaca-se de outros consultores especialistas por sua abordagem notável para lidar com operações com prejuízo. Ao contrário dos métodos tradicionais, que dependem exclusivamente de ordens de Stop Loss para limitar as perdas, o Quantum Emperor EA emprega uma técnica sofisticada para gerenciar posições com prejuízo de forma eficaz. Ao se deparar com um lote de cinco operações com prejuízo, em vez de fechá-las imediatamente, o Quantum Emperor EA divide a próxima posição em cinco posições menores. Em seguida, utiliza estrategicamente os lucros das operações vencedoras para fechar gradualmente as posições com prejuízo, uma a uma, até que todas sejam descartadas com sucesso.

Esta estratégia única permite que a Quantum Emperor EA otimize sua gestão de risco, minimize perdas e, potencialmente, transforme negociações perdedoras em lucrativas. Ao aproveitar o poder de múltiplas posições menores e da redistribuição de lucros, demonstra um maior nível de adaptabilidade e resiliência em condições de mercado desafiadoras.

Recomendações:

Par de moedas: GBPUSD

Período: H1

Depósito mínimo: $1000



Tipo de conta: ECN, Raw ou Razor com spreads muito baixos.

Corretores: IC Markets, Pepperstone com contas Raw e Razor para spreads mais baixos

IMPORTANTE: É muito importante usar contas de BAIXO SPREAD para obter melhores resultados!

É muito importante usar contas de BAIXO SPREAD para obter melhores resultados! Alavancagem - pelo menos 1:100, 1:500 recomendado

- pelo menos 1:30 para níveis de risco Baixo-Médio, Baixo e Muito Baixo

- pelo menos 1:30 para níveis de risco Baixo-Médio, Baixo e Muito Baixo Tipo de conta: Hedge