Inside Bar and Outside Bar Patterns m
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 1.5
- Ativações: 10
Indicador Crypto_Forex "Padrões de barra interna e barra externa" para MT4.
- O indicador "Padrões de barra interna e de barra externa" é muito poderoso para a negociação de Price Action. Sem repintura; Sem atraso;
- O indicador deteta padrões de barras internas e externas no gráfico:
- Padrão de alta - Sinal de seta azul no gráfico (ver fotos).
- Padrão de baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico (ver fotos).
- O próprio Inside Bar apresenta uma elevada relação R/R (recompensa/risco).
- Com alertas de PC, telemóvel e e-mail.
- Indicador "Padrões de barra interna e barra externa" é excelente para combinar com os níveis de suporte/resistência.
É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.