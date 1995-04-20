Inside Bar and Outside Bar Patterns m

Indicador Crypto_Forex "Padrões de barra interna e barra externa" para MT4.





- O indicador "Padrões de barra interna e de barra externa" é muito poderoso para a negociação de Price Action. Sem repintura; Sem atraso;

- O indicador deteta padrões de barras internas e externas no gráfico:

- Padrão de alta - Sinal de seta azul no gráfico (ver fotos).

- Padrão de baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico (ver fotos).

- O próprio Inside Bar apresenta uma elevada relação R/R (recompensa/risco).

- Com alertas de PC, telemóvel e e-mail.

- Indicador "Padrões de barra interna e barra externa" é excelente para combinar com os níveis de suporte/resistência.





É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.