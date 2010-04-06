Trend Correction Histogram MT5 r

Indicador Crypto_Forex "Histograma de correção de tendência" para MT5.





- O histograma de correção de tendências pode ter 2 cores: vermelho para tendência de baixa e azul para tendência de alta.

- 7 colunas consecutivas do histograma da mesma cor significam o início de uma nova tendência.

- Indicador Histograma de Correção de Tendências desenhado com o objetivo principal - minimizar as perdas e maximizar os lucros.

- Possui um parâmetro - “Período”, responsável pela sensibilidade do indicador.

- Alertas integrados para dispositivos móveis e PC.

- O histograma de correção de tendências pode ser utilizado como um sistema de negociação simples, mas rentável.





COMO UTILIZAR o indicador:

1) Verifique se existem pelo menos 7 colunas consecutivas do histograma da mesma cor, isto significa o início de uma nova tendência. Por exemplo, existem mais de 7 colunas azuis na imagem abaixo.

2) Aguarde apenas 1 (UMA) coluna de cor oposta, vermelha no nosso caso, que é novamente alterada para azul logo de seguida. Isto significa que foi uma correção de tendência.

3) Abra a negociação longa quando a coluna azul ocorre, depois de apenas uma coluna vermelha antes. Isto significa que a ordem foi aberta na direção da tendência principal após a correção.

4) Organize SL (ver fotos) e TP. O TP deve ser pelo menos 3 vezes superior ao SL. Neste caso terá lucro mesmo que ganhe apenas 30%.

5) Vice-versa para as negociações de venda (a descoberto) (ver fotos).





É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.