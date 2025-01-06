Goldbot One MT4
- Experts
- Profalgo Limited
- Versão: 2.0
- Atualizado: 7 dezembro 2025
- Ativações: 10
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO:
- Restam apenas algumas cópias pelo preço atual!
- Preço final: 990$
- NOVO: Compre Goldbot One e escolha 1 EA grátis!! (para 2 contas de negociação)
JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO: Clique aquiOferta de combinação definitiva -> clique aqui
Apresentando o Goldbot One , um robô de negociação altamente sofisticado projetado para o mercado de ouro.
Com foco em negociações de rompimento, o Goldbot One aproveita os níveis de suporte e resistência para identificar as principais oportunidades de negociação.
Este consultor especializado foi criado para traders que buscam eficiência, confiabilidade e uma vantagem estratégica no volátil mercado de metais preciosos.
Fato notável: o desempenho do EA em dados fora da amostra é perfeito em comparação com os dados dentro da amostra usados para otimização.
O período dentro da amostra é de 2016-2023. Os dados fora da amostra usados para confirmação das estratégias são de 2004-2016 e 2024.
Em 2024, o desempenho estava entre os melhores dos últimos 20 anos! Agora, esse é um ótimo indicador para o desempenho futuro.
Principais características:
Abordagem multiestratégia:
- 8 Variações de uma estratégia vencedora: Goldbot One executa oito variações diferentes da estratégia de breakout, cada uma otimizada para diferentes condições de mercado. Essa diversificação garante uma boa distribuição de risco e cria uma expectativa de crescimento mais suave
Negociação de Breakout:
- Especialmente projetado para negociar rompimentos, o Goldbot One identifica momentos-chave quando os preços do ouro rompem níveis de suporte ou resistência estabelecidos, oferecendo uma chance de entrar em negociações em pontos potencialmente lucrativos.
Gestão de Riscos:
- Stop Loss e Take Profit: Cada operação é protegida com níveis predefinidos de stop loss e take profit, protegendo seu investimento de quedas significativas e garantindo lucros nos horários de pico.
- Trailing Stops: O robô emprega mecanismos de trailing stop loss e trailing take profit, permitindo que ele siga a tendência do mercado, garantindo lucros conforme o mercado se move favoravelmente e evitando perdas por reversões repentinas.
- Trailing Takeprofit : O robô também usa um algoritmo inteligente de trailing take profit que tentará sair de uma negociação mais cedo se o preço se mover contra a posição aberta.
Negociação única por estratégia:
- O Goldbot One executa uma negociação por estratégia para manter as operações limpas, focadas e gerenciáveis. Essa abordagem disciplinada ajuda a manter a integridade da estratégia sem a complexidade de várias negociações simultâneas por estratégia.
Interface amigável:
- Projetado tanto para traders novatos quanto experientes, a configuração e a personalização do Goldbot One são diretas. Os parâmetros para cada estratégia podem ser ajustados para corresponder aos perfis de risco individuais e visões de mercado.
Auto-adaptabilidade:
- O EA se adaptará automaticamente ao valor atual do Ouro. Isso significa que se o Ouro continuar a subir no futuro, o EA não precisará de nenhuma nova otimização, mas ajustará automaticamente todos os parâmetros internos.
Melhoria Contínua:
- Atualizações regulares são fornecidas para se adaptar às mudanças na dinâmica do mercado, garantindo que o Goldbot One permaneça na vanguarda da tecnologia de negociação.
Por que escolher o Goldbot One?
- Especializado em ouro: Adaptado especificamente para o mercado de ouro, entendendo sua volatilidade e tendências únicas.
- Estratégia comprovada: O breakout trading é um método reconhecido com um histórico de sucesso quando aplicado com precisão.
- Gestão de Riscos Robusta: Com múltiplas camadas de proteção para cada negociação, seu capital fica protegido.
- Simplicidade e sofisticação: fácil de usar e ainda equipado com algoritmos sofisticados para resultados de negociação profissionais.
Comece: desbloqueie o potencial da sua negociação de ouro com o Goldbot One.
Quer você esteja procurando diversificar seu portfólio ou se especializar em negociação de ouro, o Goldbot One é seu trader automatizado, projetado para navegar no mercado de ouro com precisão e lucratividade.
Junte-se ao grupo de traders bem-sucedidos que confiam no padrão ouro dos bots de negociação.
Como fazer o backtest do EA:
- Execute o backtest no gráfico diário do XAUUSD.
- Defina o “Método de cálculo do tamanho do lote” como “usar risco máximo por estratégia”
- Defina o risco máximo por estratégia como "3" para baixo risco, "6" para risco médio ou "10" para risco mais alto
- MT5 -> você pode usar "1minute OHLC" para modelar a qualidade (o EA só usou informações de 1 minuto OHLC internamente)
- MT4 -> use "cada tick" para modelar a qualidade
- Defina um período mínimo de um ano para backtesting . Esta é uma estratégia de longo prazo. Quanto maior o período, mais a estabilidade do EA se apresentará.
Como configurar o EA para negociação ao vivo:
- habilite "AlgoTrading" no seu MT5 ("AutoTrading" no MT4)
- você deve adicionar a URL "https : // www . worldtimeserver.com/" (remova os espaços!!) às "URLs permitidas" no seu terminal MT4/MT5 (ferramentas -> opções -> consultores especialistas)
- Gráfico diário aberto do XAUUSD
- Defina o “Método de cálculo do tamanho do lote” como “usar risco máximo por estratégia”
- Defina o risco máximo por estratégia como "3" para baixo risco, "6" para risco médio ou "10" para risco mais alto, ou simplesmente carregue os arquivos definidos aqui
Visão geral dos parâmetros:
- ShowInfoPanel -> exibe o painel de informações no gráfico
- Ajuste para tamanho do Infopanel -> no caso de tela 4K, defina o valor para "2"
- atualizar infopanel durante o teste -> desabilitado para backtesting mais rápido
- Permitir negociações de compra / Permitir negociações de venda -> aqui você pode habilitar/desabilitar negociações de compra e venda
- Executar estratégia 1..8 -> habilitar/desabilitar as diferentes estratégias (todas são rompimentos de suporte e resistência diários, mas diferentes configurações de entrada e saída)
- Spread máximo permitido: spread máximo para ordens pendentes a serem permitidas
- Hora de parada de sexta-feira -> se você não quiser que as negociações sejam mantidas durante o fim de semana, defina um valor entre 0 e 23. (25 significa "desativado)
- SetSL_TP_After_Entry -> habilitar somente se sua corretora não permitir ordens pendentes com SL e TP
- Usar Expiração Virtual -> habilitar somente se sua corretora não permitir ordens pendentes com data de expiração
- Randomização -> isso randomizará um pouco as entradas, saídas e valores TrailingSL, para que vários usuários no mesmo corretor tenham negociações um pouco diferentes. Também é bom para empresas de prop. Um bom valor é "50"
- BaseMagicNumber -> o magicnumber base que será usado para todas as estratégias
- Comentário para negociações -> o comentário a ser usado para as negociações
- EnableNFP_Filter -> liga ou desliga o filtro NFP
- AutoGMT -> deixe o EA calcular o deslocamento GMT correto para sua corretora, para que o horário do NFP esteja correto
- GMT_OFFSET_Winter -> para definir o deslocamento GMT manualmente no inverno (quando o AutoGMT estiver desativado ou durante o backtesting!)
- GMT_OFFSET_Summer -> para definir o deslocamento GMT manualmente no horário de verão (quando o AutoGMT estiver desativado ou durante o backtesting!)
- NFP_CloseOpenTrades -> força o EA a fechar todas as negociações abertas quando o NFP começa (X minutos antes do NFP)
- NFP_ClosePendingOrders -> força o EA a excluir todos os pedidos pendentes quando o NFP inicia (X minutos antes do NFP)
- NFP_MinutesBefore -> quantos minutos antes do evento NFP, para fechar negociações e ordens pendentes
- NFP_MinutesAfter -> quantos minutos após o evento NFP, antes que o EA retome a negociação novamente
- Configurações exclusivas do Propfirm -> aqui você pode ajustar vários parâmetros de entrada e saída para tornar a negociação do EA diferente de outros usuários
- Método de cálculo do tamanho do lote -> aqui você determina como o tamanho do lote deve ser calculado: Tamanho de lote fixo (Use StartLots), Usando risco máximo por estratégia ou usando LotsizeStep
- Startlots -> define o valor para tamanho de lote fixo, quando essa opção é escolhida. Este parâmetro será usado como "tamanho de lote mínimo" ao usar qualquer uma das outras 2 opções para cálculo de tamanho de lote
- LotsizeStep -> vincula o tamanho do lote ao saldo ou patrimônio líquido. Então LotsizeStep=1000 significaria: 0,01 lotes por saldo de 1000. Então um saldo de 3000 seria executado em 0,03 lotes
- Risco Máximo por Estratégia -> A perda máxima (em %) quando uma estratégia atinge seu drawdown histórico máximo. Então o valor "2" significaria perda máxima de 2% se o drawdown histórico máximo dessa estratégia for atingido.
- Definir Max Daily Drawdown -> Aqui você pode definir um drawdown diário máximo permitido (em %). Se for atingido, o EA fechará todas as negociações e ordens pendentes e esperará pelo dia seguinte. Isso é útil para empresas de prop
- Use o Patrimônio Líquido em vez do Saldo -> use o Patrimônio Líquido da conta para calcular todos os valores de tamanho de lote
- OnlyUp -> isso evitará que o tamanho do lote diminua após perdas (recuperação mais agressiva, mas mais rápida após perdas)
- Verifique a margem livre antes de definir negociações -> Use quando o EA tiver problemas para definir negociações em seu corretor devido à margem baixa, enquanto houver margem suficiente
- AdjustLotsizeToVariableValues -> isso ajustará o tamanho do lote para os níveis SL/TP ajustados (caso o próprio Goldprice mude muito)
OBSERVAÇÃO:
Eu não uso nenhum discurso de vendas de 'rede neural/aprendizado de máquina IA/ChatGPT/computador quântico/backtests de linha reta perfeita', mas, em vez disso, ofereço um sistema de negociação real e honesto .
com base em metodologia comprovada para desenvolvimento e execução ao vivo.
Como desenvolvedor, tenho mais de 15 anos de experiência na criação de sistemas de negociação automatizados. Sei o que tem potencial para funcionar e o que não tem.
Eu crio sistemas honestos, com a maior probabilidade de negociação ao vivo correspondendo aos backtests, sem trapaças.
Highly recommended!Great Ea and suport! Tks Wim!