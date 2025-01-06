Goldbot One MT4

5

Apresentando   o Goldbot One  , um robô de negociação altamente sofisticado projetado para o mercado de ouro.

Com foco em negociações de rompimento, o Goldbot One aproveita os níveis de suporte e resistência para identificar as principais oportunidades de negociação.

Este consultor especializado foi criado para traders que buscam eficiência, confiabilidade e uma vantagem estratégica no volátil mercado de metais preciosos.

 

Fato notável:    o desempenho do EA em dados fora da amostra é perfeito em comparação com os dados dentro da amostra usados ​​para otimização.  

O período dentro da amostra é de 2016-2023.  Os dados fora da amostra usados ​​para confirmação das estratégias são de 2004-2016 e 2024.     

Em 2024, o desempenho estava entre os melhores dos últimos 20 anos!    Agora, esse é um ótimo indicador para o desempenho futuro.

 

Principais características:

Abordagem multiestratégia:

    • 8 Variações de uma estratégia vencedora:  Goldbot One executa oito variações diferentes da estratégia de breakout, cada uma otimizada para diferentes condições de mercado. Essa diversificação garante uma boa distribuição de risco e cria uma expectativa de crescimento mais suave  

Negociação de Breakout:

    • Especialmente projetado para negociar rompimentos, o Goldbot One identifica momentos-chave quando os preços do ouro rompem níveis de suporte ou resistência estabelecidos, oferecendo uma chance de entrar em negociações em pontos potencialmente lucrativos.

Gestão de Riscos:

    • Stop Loss e Take Profit:    Cada operação é protegida com níveis predefinidos de stop loss e take profit, protegendo seu investimento de quedas significativas e garantindo lucros nos horários de pico.
    • Trailing Stops:    O robô emprega mecanismos de trailing stop loss e trailing take profit, permitindo que ele siga a tendência do mercado, garantindo lucros conforme o mercado se move favoravelmente e evitando perdas por reversões repentinas.
    • Trailing Takeprofit  : O robô também usa um algoritmo inteligente de trailing take profit que tentará sair de uma negociação mais cedo se o preço se mover contra a posição aberta.  

Negociação única por estratégia:

    • O Goldbot One executa uma negociação por estratégia para manter as operações limpas, focadas e gerenciáveis. Essa abordagem disciplinada ajuda a manter a integridade da estratégia sem a complexidade de várias negociações simultâneas por estratégia.

Interface amigável:

    • Projetado tanto para traders novatos quanto experientes, a configuração e a personalização do Goldbot One são diretas. Os parâmetros para cada estratégia podem ser ajustados para corresponder aos perfis de risco individuais e visões de mercado.

Auto-adaptabilidade:

    • O EA se adaptará automaticamente ao valor atual do Ouro.  Isso significa que se o Ouro continuar a subir no futuro, o EA não precisará de nenhuma nova otimização, mas ajustará automaticamente todos os parâmetros internos.    

Melhoria Contínua:

    • Atualizações regulares são fornecidas para se adaptar às mudanças na dinâmica do mercado, garantindo que o Goldbot One permaneça na vanguarda da tecnologia de negociação.

 

Por que escolher o Goldbot One?

  • Especializado em ouro:    Adaptado especificamente para o mercado de ouro, entendendo sua volatilidade e tendências únicas.
  • Estratégia comprovada:    O breakout trading é um método reconhecido com um histórico de sucesso quando aplicado com precisão.
  • Gestão de Riscos Robusta:    Com múltiplas camadas de proteção para cada negociação, seu capital fica protegido.
  • Simplicidade e sofisticação:    fácil de usar e ainda equipado com algoritmos sofisticados para resultados de negociação profissionais.

 

Comece:    desbloqueie o potencial da sua negociação de ouro com o Goldbot One.

Quer você esteja procurando diversificar seu portfólio ou se especializar em negociação de ouro, o Goldbot One é seu trader automatizado, projetado para navegar no mercado de ouro com precisão e lucratividade.

Junte-se ao grupo de traders bem-sucedidos que confiam no padrão ouro dos bots de negociação.

 


Como fazer o backtest do EA:

  • Execute o backtest no gráfico diário do XAUUSD.
  • Defina o “Método de cálculo do tamanho do lote” como “usar risco máximo por estratégia”
  • Defina o risco máximo por estratégia como "3" para baixo risco, "6" para risco médio ou "10" para risco mais alto
  • MT5 -> você pode usar "1minute OHLC" para modelar a qualidade (o EA só usou informações de 1 minuto OHLC internamente)
  • MT4 -> use "cada tick" para modelar a qualidade
  • Defina um período mínimo de um ano para backtesting  . Esta é uma estratégia de longo prazo. Quanto maior o período, mais a estabilidade do EA se apresentará.


Como configurar o EA para negociação ao vivo:

  • habilite "AlgoTrading" no seu MT5 ("AutoTrading" no MT4)
  • você deve adicionar a URL  "https : // www . worldtimeserver.com/" (remova os espaços!!)  às "URLs permitidas" no seu terminal MT4/MT5 (ferramentas -> opções -> consultores especialistas)    
  • Gráfico diário aberto do XAUUSD
  • Defina o “Método de cálculo do tamanho do lote” como “usar risco máximo por estratégia”
  • Defina o risco máximo por estratégia como "3" para baixo risco, "6" para risco médio ou "10" para risco mais alto, ou simplesmente carregue os arquivos definidos  aqui



Visão geral dos parâmetros:

- ShowInfoPanel -> exibe o painel de informações no gráfico 

- Ajuste para tamanho do Infopanel -> no caso de tela 4K, defina o valor para "2"

- atualizar infopanel durante o teste -> desabilitado para backtesting mais rápido

- Permitir negociações de compra / Permitir negociações de venda -> aqui você pode habilitar/desabilitar negociações de compra e venda

- Executar estratégia 1..8 -> habilitar/desabilitar as diferentes estratégias (todas são rompimentos de suporte e resistência diários, mas diferentes configurações de entrada e saída)

- Spread máximo permitido: spread máximo para ordens pendentes a serem permitidas

- Hora de parada de sexta-feira -> se você não quiser que as negociações sejam mantidas durante o fim de semana, defina um valor entre 0 e 23. (25 significa "desativado)

- SetSL_TP_After_Entry -> habilitar somente se sua corretora não permitir ordens pendentes com SL e TP

- Usar Expiração Virtual -> habilitar somente se sua corretora não permitir ordens pendentes com data de expiração

- Randomização -> isso randomizará um pouco as entradas, saídas e valores TrailingSL, para que vários usuários no mesmo corretor tenham negociações um pouco diferentes. Também é bom para empresas de prop. Um bom valor é "50"

- BaseMagicNumber -> o magicnumber base que será usado para todas as estratégias

- Comentário para negociações -> o comentário a ser usado para as negociações

- EnableNFP_Filter -> liga ou desliga o filtro NFP

- AutoGMT -> deixe o EA calcular o deslocamento GMT correto para sua corretora, para que o horário do NFP esteja correto 

- GMT_OFFSET_Winter -> para definir o deslocamento GMT manualmente no inverno (quando o AutoGMT estiver desativado ou durante o backtesting!)

- GMT_OFFSET_Summer -> para definir o deslocamento GMT manualmente no horário de verão (quando o AutoGMT estiver desativado ou durante o backtesting!)

- NFP_CloseOpenTrades -> força o EA a fechar todas as negociações abertas quando o NFP começa (X minutos antes do NFP)

- NFP_ClosePendingOrders -> força o EA a excluir todos os pedidos pendentes quando o NFP inicia (X minutos antes do NFP)

- NFP_MinutesBefore -> quantos minutos antes do evento NFP, para fechar negociações e ordens pendentes

- NFP_MinutesAfter -> quantos minutos após o evento NFP, antes que o EA retome a negociação novamente

- Configurações exclusivas do Propfirm -> aqui você pode ajustar vários parâmetros de entrada e saída para tornar a negociação do EA diferente de outros usuários

- Método de cálculo do tamanho do lote -> aqui você determina como o tamanho do lote deve ser calculado: Tamanho de lote fixo (Use StartLots), Usando risco máximo por estratégia ou usando LotsizeStep

- Startlots -> define o valor para tamanho de lote fixo, quando essa opção é escolhida. Este parâmetro será usado como "tamanho de lote mínimo" ao usar qualquer uma das outras 2 opções para cálculo de tamanho de lote

- LotsizeStep -> vincula o tamanho do lote ao saldo ou patrimônio líquido. Então LotsizeStep=1000 significaria: 0,01 lotes por saldo de 1000. Então um saldo de 3000 seria executado em 0,03 lotes

- Risco Máximo por Estratégia -> A perda máxima (em %) quando uma estratégia atinge seu drawdown histórico máximo. Então o valor "2" significaria perda máxima de 2% se o drawdown histórico máximo dessa estratégia for atingido.

- Definir Max Daily Drawdown -> Aqui você pode definir um drawdown diário máximo permitido (em %). Se for atingido, o EA fechará todas as negociações e ordens pendentes e esperará pelo dia seguinte. Isso é útil para empresas de prop

- Use o Patrimônio Líquido em vez do Saldo -> use o Patrimônio Líquido da conta para calcular todos os valores de tamanho de lote

- OnlyUp -> isso evitará que o tamanho do lote diminua após perdas (recuperação mais agressiva, mas mais rápida após perdas)

- Verifique a margem livre antes de definir negociações -> Use quando o EA tiver problemas para definir negociações em seu corretor devido à margem baixa, enquanto houver margem suficiente

- AdjustLotsizeToVariableValues ​​-> isso ajustará o tamanho do lote para os níveis SL/TP ajustados (caso o próprio Goldprice mude muito)



OBSERVAÇÃO: 

Eu não uso nenhum discurso de vendas de 'rede neural/aprendizado de máquina IA/ChatGPT/computador quântico/backtests de linha reta perfeita', mas, em vez disso, ofereço um sistema de negociação real e honesto  .

com base em metodologia comprovada para desenvolvimento e execução ao vivo.

Como desenvolvedor, tenho mais de 15 anos de experiência na criação de sistemas de negociação automatizados. Sei o que tem potencial para funcionar e o que não tem. 

Eu crio sistemas honestos, com a maior probabilidade de negociação ao vivo correspondendo aos backtests, sem trapaças.


Comentários 5
Joao Maria Da Costa De Macedo Jara De Carvalho
766
Joao Maria Da Costa De Macedo Jara De Carvalho 2025.10.17 15:40 
 

Highly recommended!Great Ea and suport! Tks Wim!

Abdullah Uygar Tuna
420
Abdullah Uygar Tuna 2025.05.10 21:17 
 

Another state of art EA from the author. Have been using since day 1 on several accounts with different settings. I have already passed a prop firm challenge with this one. So far so good.

yoshida3599
147
yoshida3599 2025.04.24 15:39 
 

Mr Wim Schrynemakers is a very talented ea developer. Long term backtest resluts of Goldbot one show stable profit. Acutual live reuslt also shows solid profit. If you buy this ea, you can get another great ea such as the Gold Reaper. You will get nice profit by these Wim'ea. Thus, I can recommend.

Responder ao comentário