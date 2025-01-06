Goldbot One MT4

Como configurar o EA para negociação ao vivo:

Defina o “Método de cálculo do tamanho do lote” como “usar risco máximo por estratégia”

você deve adicionar a URL "https : // www . worldtimeserver.com/" (remova os espaços!!) às "URLs permitidas" no seu terminal MT4/MT5 (ferramentas -> opções -> consultores especialistas)









Visão geral dos parâmetros:

- ShowInfoPanel -> exibe o painel de informações no gráfico

- Ajuste para tamanho do Infopanel -> no caso de tela 4K, defina o valor para "2"

- atualizar infopanel durante o teste -> desabilitado para backtesting mais rápido

- Permitir negociações de compra / Permitir negociações de venda -> aqui você pode habilitar/desabilitar negociações de compra e venda

- Executar estratégia 1..8 -> habilitar/desabilitar as diferentes estratégias (todas são rompimentos de suporte e resistência diários, mas diferentes configurações de entrada e saída)

- Spread máximo permitido: spread máximo para ordens pendentes a serem permitidas

- Hora de parada de sexta-feira -> se você não quiser que as negociações sejam mantidas durante o fim de semana, defina um valor entre 0 e 23. (25 significa "desativado)

- SetSL_TP_After_Entry -> habilitar somente se sua corretora não permitir ordens pendentes com SL e TP

- Usar Expiração Virtual -> habilitar somente se sua corretora não permitir ordens pendentes com data de expiração

- Randomização -> isso randomizará um pouco as entradas, saídas e valores TrailingSL, para que vários usuários no mesmo corretor tenham negociações um pouco diferentes. Também é bom para empresas de prop. Um bom valor é "50"

- BaseMagicNumber -> o magicnumber base que será usado para todas as estratégias

- Comentário para negociações -> o comentário a ser usado para as negociações

- EnableNFP_Filter -> liga ou desliga o filtro NFP

- AutoGMT -> deixe o EA calcular o deslocamento GMT correto para sua corretora, para que o horário do NFP esteja correto

- GMT_OFFSET_Winter -> para definir o deslocamento GMT manualmente no inverno (quando o AutoGMT estiver desativado ou durante o backtesting!)

- GMT_OFFSET_Summer -> para definir o deslocamento GMT manualmente no horário de verão (quando o AutoGMT estiver desativado ou durante o backtesting!)

- NFP_CloseOpenTrades -> força o EA a fechar todas as negociações abertas quando o NFP começa (X minutos antes do NFP)

- NFP_ClosePendingOrders -> força o EA a excluir todos os pedidos pendentes quando o NFP inicia (X minutos antes do NFP)

- NFP_MinutesBefore -> quantos minutos antes do evento NFP, para fechar negociações e ordens pendentes

- NFP_MinutesAfter -> quantos minutos após o evento NFP, antes que o EA retome a negociação novamente

- Configurações exclusivas do Propfirm -> aqui você pode ajustar vários parâmetros de entrada e saída para tornar a negociação do EA diferente de outros usuários

- Método de cálculo do tamanho do lote -> aqui você determina como o tamanho do lote deve ser calculado: Tamanho de lote fixo (Use StartLots), Usando risco máximo por estratégia ou usando LotsizeStep

- Startlots -> define o valor para tamanho de lote fixo, quando essa opção é escolhida. Este parâmetro será usado como "tamanho de lote mínimo" ao usar qualquer uma das outras 2 opções para cálculo de tamanho de lote

- LotsizeStep -> vincula o tamanho do lote ao saldo ou patrimônio líquido. Então LotsizeStep=1000 significaria: 0,01 lotes por saldo de 1000. Então um saldo de 3000 seria executado em 0,03 lotes

- Risco Máximo por Estratégia -> A perda máxima (em %) quando uma estratégia atinge seu drawdown histórico máximo. Então o valor "2" significaria perda máxima de 2% se o drawdown histórico máximo dessa estratégia for atingido.

- Definir Max Daily Drawdown -> Aqui você pode definir um drawdown diário máximo permitido (em %). Se for atingido, o EA fechará todas as negociações e ordens pendentes e esperará pelo dia seguinte. Isso é útil para empresas de prop

- Use o Patrimônio Líquido em vez do Saldo -> use o Patrimônio Líquido da conta para calcular todos os valores de tamanho de lote

- OnlyUp -> isso evitará que o tamanho do lote diminua após perdas (recuperação mais agressiva, mas mais rápida após perdas)

- Verifique a margem livre antes de definir negociações -> Use quando o EA tiver problemas para definir negociações em seu corretor devido à margem baixa, enquanto houver margem suficiente

- AdjustLotsizeToVariableValues ​​-> isso ajustará o tamanho do lote para os níveis SL/TP ajustados (caso o próprio Goldprice mude muito)







