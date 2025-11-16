Pingo AI

Pingo é um robô de negociação totalmente automatizado, projetado para negociações estáveis e seguras no mercado Forex.

O sistema de consultoria foi projetado com ênfase no controle rigoroso de riscos e na ausência de estratégias perigosas como martingale, grids ou médias.


MT5 Version: https://www.mql5.com/ru/market/product/155602


Como funciona

O Pingo analisa padrões de preços e dinâmicas de mercado de curto prazo usando filtros de volatilidade inteligentes.

O robô identifica zonas de impulso e correção para entrar no mercado com alta probabilidade de sucesso e risco mínimo.

As decisões de negociação são tomadas estritamente de acordo com o algoritmo, sem emoções ou intervenção do investidor.


Segurança e confiabilidade

Não utiliza métodos de martingale , de média ou de gestão de posições perigosas.

Gestão de riscos através de lotes dinâmicos ou volumes fixos

Compatível com qualquer corretora e tipo de conta.


Principais Características

  • Funciona sem martingale , média , bloqueio ou grades
  • Utiliza algoritmos precisos de análise de preços e volatilidade
  • Otimizado para alta velocidade de execução e mínimos drawdowns
  • Fácil de configurar – “configure e esqueça”
  • Adequado para negociação automatizada de longo prazo


Ferramentas e configurações recomendadas

Período: M15

Tipo de conta: ECN ou Spread Bruto

Depósito mínimo: a partir de US$ 100

Spread recomendado: até 20 pips

Pares de moedas recomendados:
  • EURUSD
  • GBPUSD
  • AUDUSD
  • NZDUSD
  • USDCAD


Para quem o Pingo é indicado?

Para traders que buscam uma estratégia automatizada e segura.

Para quem deseja diversificar seu portfólio.

Para iniciantes que preferem uma abordagem do tipo "configure e esqueça".

Para traders experientes que valorizam estabilidade e transparência algorítmica.


Resultados e testes

O Pingo foi testado com dados históricos e em condições reais de mercado.

Os resultados mostram um crescimento estável do saldo com riscos moderados e perdas mínimas.


Suporte e atualizações

Os desenvolvedores estão constantemente aprimorando o algoritmo, adicionando novos recursos e otimizando as operações para as condições atuais do mercado.

Todas as atualizações estão disponíveis gratuitamente após a compra.


A Pingo é uma parceira confiável no mundo da negociação automatizada.

Estabilidade, segurança e um algoritmo bem elaborado são os três pilares sobre os quais ele foi construído.


Saleh Alghanem
1425
Saleh Alghanem 2025.12.18 22:30 
 

With new version 1.3 during 3 weeks only 3 trades all of them hit the stop loss But version 1.0 better than this version.

Responder ao comentário