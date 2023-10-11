One Gold MT4

Apresentando o One Gold EA, um sofisticado robô de negociação para ouro na plataforma Meta Trader, desenvolvido para auxiliar os traders com análises avançadas de mercado. Nossa tecnologia proprietária alavanca redes neurais e algoritmos baseados em dados para analisar dados históricos e em tempo real do mercado de ouro, fornecendo insights que podem auxiliar na tomada de decisões. Ao contrário das estratégias manuais tradicionais, o One Gold EA opera com intervenção mínima, agilizando o processo de negociação e visando reduzir os riscos associados. Embora o uso de plugins neurais avançados aprimore as capacidades analíticas do robô, é importante observar que, como qualquer ferramenta de negociação, o One Gold EA não garante lucros. No entanto, ele foi projetado com o potencial de melhorar o desempenho da negociação, fornecendo insights mais informados e baseados em dados. O One Gold EA monitora continuamente o mercado de ouro para detectar padrões e tendências que podem ser difíceis para um trader humano detectar. O sistema é capaz de se adaptar a várias condições de mercado, oferecendo uma abordagem de negociação mais consistente, especialmente em um ambiente altamente volátil como a negociação de ouro. Seja você um trader experiente ou novo no mercado, o One Gold EA tem como objetivo dar suporte ao seu processo de tomada de decisão, oferecendo uma análise de mercado abrangente e reduzindo a carga de trabalho manual. Embora o One Gold EA tenha como objetivo simplificar a experiência de trading, é crucial usar o robô em combinação com um plano de trading bem pensado e estratégias adequadas de gerenciamento de risco. Acreditamos no potencial da nossa tecnologia para dar suporte aos traders, mas incentivamos o uso responsável e o monitoramento contínuo dos resultados para os melhores resultados.

Como configurar o One Gold EA

Informações:

  • Símbolos de trabalho: XAUUSD(GOLD)
  • Período de trabalho: H1
  • O depósito mínimo é de $ 100 (Modo Conservador), $ 500 (Modo Intensivo + Recuperação) 
  • A alavancagem depende do risco, em modo de baixo risco e conservador uma alavancagem de 1:30 é adequada 

As vantagens do One Gold:

  • Plugins neurais para desempenho aprimorado  

O EA usa plugins de rede neural de última geração para melhorar a precisão preditiva e se adaptar dinamicamente às mudanças do mercado, permitindo que ele reconheça e responda a padrões complexos de forma mais eficaz.

  • Adaptação Automática de Alavancagem de Risco

Ele ajusta automaticamente o risco com base na alavancagem da conta, otimizando os retornos enquanto equilibra a exposição ao risco. Isso torna mais fácil gerenciar tamanhos de posição em linha com as condições de alavancagem em mudança sem intervenção manual.

  • Compatibilidade da Prop Firm em ambientes de baixo risco 

Projetado para atender aos requisitos de empresas de negociação proprietárias como a FTMO, mas é especificamente recomendado em configurações de baixo risco para aderir a limites rígidos de redução e perdas diárias, garantindo uma experiência de negociação mais segura, de acordo com os critérios da empresa.

  • Testes completos de backtesting ao longo de 13 anos 

O EA foi testado com sucesso em diversas condições de mercado ao longo dos últimos 13 anos, demonstrando estabilidade consistente e mantendo baixas quedas, o que reflete sua confiabilidade ao longo do tempo e em diferentes climas econômicos.

  • Filtro de notícias integrado personalizável

O EA inclui um filtro de notícias ajustável que interrompe a negociação antes de anúncios econômicos significativos, reduzindo as chances de condições voláteis de mercado impactarem negativamente as negociações. Esse recurso é especialmente útil para evitar oscilações repentinas de preço durante comunicados de notícias.

  • Configuração simplificada e baseada em código  

Todos os valores necessários são incorporados ao código do EA, o que significa que não há necessidade de arquivos de configurações externas. Os traders só precisam selecionar um nível de risco preferido, tornando a configuração mais rápida e menos propensa a erros.

  • Flexibilidade do corretor com algumas condições

Ele foi projetado para funcionar efetivamente com a maioria dos corretores, mas pode não ter um desempenho tão bom em contas de centavos ou contas com spreads altos, especialmente em ativos como ouro. Recomendações sobre corretores adequados estão disponíveis no desenvolvedor para garantir o desempenho ideal.

  • Amplas opções de personalização

O EA oferece inúmeras configurações de personalização e otimização, permitindo que os traders o ajustem com precisão às suas estratégias específicas, tolerância a riscos e condições de mercado. Essa flexibilidade oferece maior controle sobre o comportamento do trade.

  • Instalação rápida e fácil

Com um processo de instalação fácil de usar, o EA é acessível a traders de qualquer nível de experiência, proporcionando uma configuração simplificada com etapas mínimas.


Aviso de risco:

Antes de comprar o One Gold Expert Advisor, esteja ciente dos riscos envolvidos. O desempenho passado não é garantia de lucratividade futura (EA também pode ter perdas). Os testes anteriores mostrados (por exemplo, em capturas de tela) são altamente otimizados para encontrar os melhores parâmetros, mas, portanto, os resultados não podem ser transferidos para negociações ao vivo. Não invista ou arrisque dinheiro que você não pode perder.
Comentários 18
Cao Ze Hao
1589
Cao Ze Hao 2025.11.11 13:39 
 

I appreciate the author’s long-term support — every update makes the EA more stable. It’s a true profit beast, and the author is also very friendly and helpful.

Young Jin
118
Young Jin 2025.10.28 09:55 
 

This EA is good. I’ve been running One Gold for about 1 year and 9 months, and it has consistently made profits for me. What’s worked for me ・Avoid “Intense” mode for now. It can be aggressive and doesn’t fit my risk tolerance. ・Use “Conservative” with “Recovery” ON. This combo has given me steadier results. ・Don’t get greedy. Pick an optimal lot size for your account and stick to it. Risk management first. Know your max drawdown comfort and keep leverage in check. Bottom line One Gold can be a solid, steady performer if you respect risk. Keep it on Conservative + Recovery, skip Intense for the time being, and stay disciplined with lot sizing.

OMAR KHATAB
376
OMAR KHATAB 2025.08.19 02:04 
 

The author is very friendly and helpful. Always available if you need help. Highly recommended for any serious trader A++++

