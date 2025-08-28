Gold King AI MT4

5

Só restam 1/5 cópias a este preço ---> Próximo preço 250$ // Versão MT5

O Gold King AI foi criado usando o TensorTrade, uma estrutura Python de código aberto projetada especificamente para construir, treinar, avaliar e implementar algoritmos de negociação robustos usando aprendizagem por reforço.

O algoritmo opera durante a sessão de negociação de Nova Iorque. Depois de analisar o mercado por algumas horas para identificar áreas de interesse, ele coloca ordens pendentes que são executadas quando o preço as atinge. Isso ativa rapidamente um lucro variável para garantir ganhos. Ele também possui uma segunda estratégia chamada “recuperação inteligente”, que é ativada após uma negociação com prejuízo. Essa estratégia envolve a execução de uma ordem um pouco maior para cobrir algumas das perdas.

Observe que a rede neural será treinada usando os dados históricos mais recentes a cada 4-5 meses para manter a IA atualizada.

Este robô não utiliza métodos tóxicos de gestão de risco, como martingale ou hedging. Em vez disso, todas as negociações são protegidas por um trailing take profit e um stop loss.

Sinal ao vivo


CARACTERÍSTICAS:

Símbolo
 XAUUSD (OURO)
Prazo
 M30
Capital mínimo
 150$
Corretora
 Qualquer, de preferência IC Markets
Tipo de conta
 Qualquer, de preferência Raw/ECN
Alavancagem
 Alavancagem de 1:500 ou superior (contacte-me se tiver menos)
VPS Qualquer (contacte-me se precisar de um)


INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

Backtesting: O backtesting deve ser feito usando GMT +2 / US DST +3. É aconselhável usar o Tick Data Suite para realizar o backtest / Baixar backtests.

Negociação ao vivo: A maioria das corretoras, como IC Markets, IC Trading, FP Markets, Pepperstone, Axi, Darwinex, Vantage, Tickmill... usa o formato GMT+2 e muda para GMT+3 no início do horário de verão dos EUA (DST).

Se a sua corretora tiver este horário de servidor, então não deve alterar nada. Se a sua corretora tiver um horário de servidor diferente, entre em contacto comigo para que eu possa enviar-lhe a configuração correta.


Perguntas frequentes:

  1. O Gold King AI funciona todos os dias?
    Sim, coloca ordens pendentes uma vez por dia e, normalmente, as ordens são executadas.

  2. Se o Gold King AI não tem um filtro de notícias, isso significa que negoceia notícias de alto impacto?
    Não, as notícias importantes são normalmente divulgadas às 13:30 GMT, mas o Gold King AI só coloca a sua primeira ordem às 14:30 GMT, o que elimina os riscos destes eventos de alta volatilidade. Ocasionalmente, há divulgações às 15:00 GMT, mas geralmente não são de alto risco, como o FOMC ou o NFP.

  3. Preciso de algum conjunto especial para empresas de prop trading, como a FTMO?
    Sim, entre em contacto comigo para que eu possa enviar-lhe os conjuntos.
Comentários 2
Honour Soft
60
Honour Soft 2025.09.12 00:04 
 

Very good customer service, and an efficient EA, clean and neat.

Honour Soft
60
Honour Soft 2025.09.12 00:04 
 

Very good customer service, and an efficient EA, clean and neat.

Rodrigo Arana Garcia
119974
Resposta do desenvolvedor Rodrigo Arana Garcia 2025.09.12 08:41
Hi Bing, thank you so much for your nice review. Let's keep making profits !
yamil26
107
yamil26 2025.08.30 16:51 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Rodrigo Arana Garcia
119974
Resposta do desenvolvedor Rodrigo Arana Garcia 2025.08.31 19:45
Thank you for the good review !! I hope you enjoy it
