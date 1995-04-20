Morning Star pattern ms

Indicador Crypto_Forex "Morning Star pattern" para MT4.





- O indicador "Morning Star pattern" é um indicador muito poderoso para negociação de Price Action: sem repintura, sem atraso.

- O indicador detecta padrões Morning Star otimistas no gráfico: sinal de seta azul no gráfico (veja as imagens).

- Com alertas para PC, celular e e-mail.

- Também seu irmão - o indicador bearish "Evening Star pattern" está disponível (siga o link abaixo).

- O indicador "Morning Star pattern" é excelente para combinar com níveis de suporte/resistência.





Este é um produto original que é oferecido apenas neste site MQL5.