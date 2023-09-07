HFT Prop Firm EA

4.97

HFT Prop Firm EA, también conocido como Green Man debido a su distintivo logotipo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar desafíos o evaluaciones de empresas comerciales propietarias (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT).

Por tiempo limitado: utilidades gratuitas por valor de $198 cuando compras HFT Prop Firm EA

Versión para MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Monitor de Rendimiento del Desafío HFT (a partir de $200):

  1. Broker: IC Markets Número de Cuenta 66603384 Servidor: ICmarketsSC-Demo06 Contraseña: Greenman

  2. Broker: IC Markets Número de Cuenta 21718043 Servidor: ICmarketsSC-Demo02 Contraseña: Greenman

Resultado 1: https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4333.gif Resultado 2: https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4648.gif Más de 600 opiniones genuinas de 5 estrellas: https://www.mql5.com/en/market/product/104871?source=Unknown#!tab=reviews

Canal Público: https://www.mql5.com/en/channels/hftpropfirmea

4 Herramientas Gratuitas de Comercio para Empresas Propietarias para sus cuentas financiadas: Prop Firm Toolbox (Herramientas de Tamaño Consistente de Lote, Medidor de Spread, Herramientas de Consistencia de Ganancias) por valor de $99 y Prop Firm Equity Protector por valor de $99. ¡Además, únete al Grupo de Señales Swing!

Características Clave

Diseñado Especialmente para Desafíos HFT: Diseñado para pasar desafíos de empresas propietarias de manera eficiente con una baja reducción y con stop loss. Compatibilidad y Uso: Capaz de pasar un número ilimitado de cuentas para más de 14 empresas propietarias de HFT admitidas con una tarifa única de compra. Pregúntame por la lista de empresas propietarias admitidas antes de tu compra. Más de 100 archivos de configuración: Más de 100 archivos de configuración para diferentes tamaños de cuentas para empresas propietarias y demostraciones de brokers admitidos. Gestión Innovadora del Dinero: Incluye Pro Ratio Money Management (PRMM) para ajustes automáticos del tamaño del lote y un protector de capital integrado que detiene el comercio una vez que se alcanza el objetivo. Operación Eficiente: Funciona de manera autónoma una vez configurado, detectando movimientos del mercado y ejecutando operaciones óptimas sin necesidad de monitoreo constante. Soporte: Además de proporcionar archivos de configuración, se ofrece un manual completo con tutoriales en video sobre la configuración de VPS, configuración de MT4, descarga de EA, configuración y funcionamiento del bot. Los códigos de descuento y enlaces se proporcionan a solicitud. Team Viewer, AnyDesk o acceso remoto también están disponibles para principiantes/novatos. Prueba de Retroceso: configuración predeterminada con el símbolo: US30, fecha: no marcar "Usar Fecha", marco de tiempo: M1, spread: de 100 a 160. Contáctame por mensaje privado si tienes problemas para probarlo, te enseñaré cómo importar datos de ticks. Probado para pasar: 8figuretrader (también acepta comerciantes de EE. UU.) Algo Forex Funds Nova Funding (descuento del 15%) Sure Leverage (código de descuento de $50 a $150, pregúntame) Genesis Forex Funds (descuento del 20%, pregúntame) Lion Heart (Roar, descuento del 45%, periodo limitado) Next Step Funding (desafío de 2 pasos, HFT Limited, descuento del 15% al 35%) Pro Trade Funded (descuento del 16% al 30%, código promocional: pregúntame) Quantec Trading Capital (desafío de uno/dos pasos, descuento del 10%, código promocional: P5NET10) Social Trading Club (un paso/HFT, descuento del 10%, pregúntame) Only Funds (HFT, descuento del 15%, código promocional: pregúntame) M Solutions Waka Funding MDP Tradicave (una fase/HFT, mala práctica) Infinity Forex Funds (HFT Limited/Algo/HFT, descuento del 10% al 20%, código promocional: P5NET10)

Nota: para pasar el desafío Kortana FX MT5 HFT, se necesita HFT PropFirm EA MT5.

Visita los sitios de las empresas propietarias para leer y comprender sus reglas, revisa las opiniones sobre las empresas propietarias en Trustpilot.com y realiza tu propia diligencia antes de registrarte con ellas y comprar este EA.

Ventajas Estratégicas

Algoritmo HFT de Alta Eficiencia, no se necesita VPS. Este EA está probado para pasar desafíos con un ping/latencia de 500ms. Estrategia No Martingale: Comercio de una posición a la vez con stop loss para cada una, asegurando seguridad y control. Consideraciones Importantes

Exclusividad: Diseñado exclusivamente para pasar desafíos de empresas propietarias HFT admitidas. No probado en cuentas reales/financiadas, otros tipos de desafíos u otras empresas propietarias no admitidas. Los brokers/empresas propietarias agregan deslizamiento y altos spreads a sus cuentas reales o financiadas, por lo que este EA no puede obtener ganancias. Diligencia Debida: Se recomienda a los usuarios investigar y comprender las empresas propietarias HFT, los desafíos HFT, sus pagos, reglas, etc., y las regulaciones locales antes de registrarse con las empresas propietarias y comprar este EA. Contacto y Soporte: Para archivos de configuración, información de VPS y cualquier consulta, contacta a través de mensaje privado. Un manual completo, FAQ y tutoriales en video se proporcionan al comprar para garantizar una configuración y operación sin problemas.

Descargo de Responsabilidad: Este producto está destinado únicamente para pasar desafíos de empresas propietarias HFT, no está destinado para ser utilizado en cuentas reales o financiadas debido al deslizamiento y altos spreads introducidos por tu broker. No compres este EA si no sabes qué es un Desafío de Empresa Propietaria HFT o si no entiendes lo que aquí se describe. También verifica si la empresa propietaria de tu interés está disponible para residentes de tu país antes de comprar este EA.

Comentários 749
scw
39
scw 2025.09.11 23:36 
 

Great support and indeed pass the challenge phase within a day, just dont use it in real account

Simon Wang
109
Simon Wang 2025.09.11 13:27 
 

i have used and it easy to pass,thx

Samuel0508
33
Samuel0508 2025.07.22 01:15 
 

I just bought HFT Prop Firms MT4 I would like to know which prop firm it is compatible with and the parameter file, thank you.

