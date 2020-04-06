ORIX mt4

ORIX System — é um sistema de trading algorítmico desenvolvido e otimizado especificamente para o par de moedas GBPUSD no timeframe M5, baseado em uma análise profunda da estrutura de mercado e do comportamento do preço. O Expert Advisor não utiliza sinais de indicadores padrão e não opera com modelos simplificados. A base do sistema é sua própria lógica de determinação do contexto de mercado, formada a partir dos princípios de impulso, pausa, liquidez e reação do preço. O algoritmo analisa continuamente o mercado em tempo real, identifica os principais elementos da estrutura de mercado e toma decisões de trading com base em um conjunto de fatores, e não em uma única condição.


Análise da Estrutura de Mercado — ORIX System rastreia e avalia automaticamente os seguintes componentes do mercado: níveis de preço fortes e chave; zonas de equilíbrio e balanceamento de preço; áreas de concentração de liquidez; zonas de acumulação de ordens e volume; atividade de participantes grandes e institucionais; zonas de maior pressão de mercado; áreas de esgotamento do impulso e desaceleração do movimento; zonas de reação do preço; elementos significativos da estrutura de mercado. Todas as zonas identificadas são utilizadas pelo algoritmo dentro da lógica de trading e não exigem qualquer ação por parte do trader. As informações exibidas no gráfico refletem os estados analíticos internos do algoritmo e servem para uma compreensão visual do contexto atual do mercado.


Filtro de Notícias — ORIX System está equipado com um filtro de notícias integrado do Forex Factory, que permite evitar operações durante períodos de divulgação de eventos econômicos importantes. Isso reduz a influência da volatilidade causada por notícias e aumenta a estabilidade do Expert Advisor em condições reais de mercado.


Configuração e Funcionamento Padrão — ORIX System é inicialmente configurado e otimizado para operar sem necessidade de ajustes adicionais de parâmetros e está totalmente pronto para uso imediatamente após a instalação. Todos os parâmetros-chave da estratégia já foram selecionados e balanceados. No uso diário, o usuário precisa apenas definir o volume de trading ou o percentual de risco por operação, bem como o parâmetro GMT, se necessário. Os demais parâmetros são recomendados para permanecerem inalterados. Informações detalhadas sobre a configuração do parâmetro GMT são apresentadas em um bloco separado abaixo. Os resultados do Expert Advisor podem variar dependendo da qualidade das cotações do corretor, pois a estratégia é sensível à estrutura do preço, densidade de ticks e precisão dos dados históricos. Para um funcionamento estável e correto, recomenda-se utilizar corretores Forex confiáveis com contas ECN / RAW / Razor e cotações de mercado de alta qualidade.


Qualidade das Cotações e Condições do Corretor — ORIX System pertence à categoria de algoritmos de alta precisão e é orientado ao trabalho com impulsos, pausas e reações do preço; portanto, a qualidade das cotações de mercado desempenha um papel fundamental nos resultados do trading. O algoritmo foi desenvolvido e ajustado com base em cotações de mercado de alta qualidade, incluindo dados do corretor IC Markets. Ao ser utilizado com outros corretores, o comportamento da estratégia pode variar devido às particularidades na formação das cotações e na estrutura dos dados de preços. Antes de adquirir o Expert Advisor, é altamente recomendável testar o ORIX System no corretor onde se pretende operar em conta real. Se os resultados do teste forem satisfatórios, o Expert Advisor apresentará comportamento semelhante na negociação real com esse mesmo corretor. Em corretores com histórico de cotações esparso, suavizado ou incorreto, a eficiência da estratégia pode ser reduzida, o que é uma característica de algoritmos de trading de alta precisão e não uma desvantagem do Expert Advisor.


Parâmetro GMT e Funcionamento Padrão (IMPORTANTE) — ORIX System não requer o uso de arquivos set e está pronto para operar com as configurações padrão. O Expert Advisor foi inicialmente configurado para funcionar corretamente com a maioria dos corretores Forex populares sem necessidade de ajustes adicionais. No uso normal, o usuário precisa apenas alterar o tamanho do lote ou o percentual de risco; os demais parâmetros podem ser mantidos inalterados.


Parâmetro GMT  O parâmetro GMT é um elemento importante da lógica do ORIX System e é utilizado para a correta determinação das condições de trading e do contexto de mercado. Por padrão, o Expert Advisor já utiliza o deslocamento de horário do servidor mais comum: GMT +2 no período de inverno e GMT +3 no período de verão. Esse deslocamento é utilizado pela maioria dos corretores Forex populares, incluindo IC Markets, Pepperstone, FP Markets, Tickmill, Eightcap, Admirals, Exness e Roboforex. Para a maioria dos usuários, não é necessário alterar o parâmetro GMT — o Expert Advisor funcionará corretamente imediatamente após a instalação. Se o seu corretor utilizar um fuso horário de servidor não padrão ou se você não tiver certeza do valor de GMT, pode entrar em contato comigo antes ou após a compra, e eu ajudarei a configurar corretamente o parâmetro GMT para o seu corretor.


Principais Requisitos e Recomendações

Par de moedas: GBPUSD
Timeframe: M5
Depósito mínimo: a partir de 100 USD / EUR com volume de trading de 0.01 lote
Corretor: qualquer corretor ECN respeitável com cotações de alta qualidade
Tipo de conta: ECN / RAW / Razor (modos Netting e Hedging suportados)
VPS: recomendado para operação estável e ininterrupta do Expert Advisor
Risco recomendado: de 1% a 5% por operação (risco calculado com base no stop-loss de uma única operação)


Principais Características do ORIX System — ORIX System foi desenvolvido como um sistema de trading cuidadoso e de alta qualidade, focado na análise da estrutura de mercado e do comportamento do preço, e não em métodos de trading agressivos ou simplificados. O Expert Advisor não utiliza martingale, grids de trading, média contra o mercado, hedge, abertura de operações sem stop-loss, nem trading de alta frequência ou caótico. Cada operação é aberta com risco previamente calculado e controlado, e sempre possui parâmetros claramente definidos.


Princípio de Trading Sem Indicadores — ORIX System é um sistema de trading sem indicadores. O algoritmo não depende de indicadores técnicos padrão e não utiliza sinais atrasados. Toda a lógica de trading é baseada na análise do comportamento do preço e da estrutura de mercado, incluindo impulsos e pausas, zonas de reação, áreas de equilíbrio e pressão de mercado. Essa abordagem permite que o algoritmo opere de forma mais precisa e estável ao utilizar cotações de alta qualidade.


Finalidade do Sistema — ORIX System foi desenvolvido e otimizado especificamente para o par de trading GBPUSD. O algoritmo considera as características do comportamento e da estrutura de preço deste instrumento e não é uma estratégia universal para todos os pares de moedas. O Expert Advisor é orientado a um trading algorítmico cuidadoso, com risco controlado e operação estável e consistente dentro das condições de trading recomendadas.


Bônus para Compradores — Os proprietários do ORIX System (GBPUSD) recebem um bônus adicional. Após a compra do Expert Advisor, você pode entrar em contato comigo e fornecer a confirmação da aquisição do ORIX System para GBPUSD. Como bônus, é fornecida uma versão adicional do ORIX System desenvolvida e otimizada especificamente para o par de moedas EURUSD. Esta é uma versão separada do Expert Advisor, e não um conjunto universal. A lógica e os parâmetros são ajustados individualmente para o EURUSD e não são uma cópia da versão para GBPUSD. A versão EURUSD não é publicada no Market e é disponibilizada apenas aos proprietários da versão principal.


Quantidade Limitada de Cópias e Política de Preços — ORIX System não é um produto de massa e não é planejado para ser vendido a um preço baixo. O Expert Advisor foi desenvolvido como um sistema de trading especializado que exige cotações de alta qualidade, configuração correta e uma abordagem consciente de utilização; portanto, a distribuição do ORIX System é limitada. No início das vendas, está prevista uma quantidade limitada de cópias iniciais a um preço reduzido: as primeiras 5 cópias estão disponíveis por 350 USD. Após a venda das primeiras cópias, o preço do ORIX System será gradualmente aumentado. O aumento de preço é justificado pelo desenvolvimento e suporte contínuos do produto, pelo número limitado de usuários e pela orientação ao uso de qualidade, e não a vendas em massa.

ORIX System é um sistema de trading independente, otimizado para GBPUSD no timeframe M5 e construído com base na análise da estrutura de mercado e do comportamento do preço, e não em sinais de indicadores padronizados ou métodos de trading agressivos. O Expert Advisor é destinado a um trabalho sistemático e consciente com o mercado e não é orientado ao trading agressivo nem a promessas de resultados “ideais”.

Mais do autor
ORIX mt5
Leonid Arkhipov
5 (2)
Experts
ORIX System —  é um sistema de trading algorítmico desenvolvido e otimizado especificamente para o par de moedas GBPUSD no timeframe M5, baseado em uma análise profunda da estrutura de mercado e do comportamento do preço. O Expert Advisor não utiliza sinais de indicadores padrão e não opera com modelos simplificados. A base do sistema é sua própria lógica de determinação do contexto de mercado, formada a partir dos princípios de impulso, pausa, liquidez e reação do preço. O algoritmo analisa con
Aurum AI mt5
Leonid Arkhipov
4.79 (28)
Experts
ATUALIZAÇÃO — DEZEMBRO DE 2025 No final de novembro de 2024, o robô Aurum foi lançado para venda. Durante todo esse período, ele operou em condições reais de mercado sem filtro de notícias, sem proteções adicionais e sem restrições complexas — mantendo-se estável e confiável. Esse ano inteiro de operações reais demonstrou claramente a solidez do sistema de trading. Somente após isso, com base na experiência real e nas estatísticas, em dezembro de 2025 lançamos uma grande atualização: Painel pr
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experts
ATUALIZAÇÃO — DEZEMBRO DE 2025 No final de novembro de 2024, o robô Aurum foi lançado para venda. Durante todo esse período, ele operou em condições reais de mercado sem filtro de notícias, sem proteções adicionais e sem restrições complexas — mantendo-se estável e confiável. Esse ano inteiro de operações reais demonstrou claramente a solidez do sistema de trading. Somente após isso, com base na experiência real e nas estatísticas, em dezembro de 2025 lançamos uma grande atualização: Painel pr
