Golden Scalper PRO

3.83

Golden Scalper PRO: Nossa Tecnologia ao seu lado!

Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração

Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas

Cópias disponíveis: 3

Negociar ouro, um dos ativos mais voláteis do mercado financeiro, exige alta precisão, análise criteriosa e um gerenciamento de risco extremamente eficaz. O Golden Scalper PRO foi desenvolvido exatamente para integrar esses pilares em um sistema robusto e sofisticado, pensado para otimizar operações no mercado de ouro. Utilizando tecnologias de ponta e estratégias avançadas, o Golden Scalper oferece suporte tanto para traders iniciantes quanto para profissionais, permitindo que enfrentem com segurança os desafios e explorem as oportunidades desse mercado dinâmico. Com o Golden Scalper, você conta com uma ferramenta confiável, desenvolvida para lidar com as particularidades do ouro. Seu sistema une inteligência adaptativa, análise de múltiplos timeframes, ajustes automáticos nas operações e um controle rigoroso de risco. Essa capacidade de adaptação torna o Golden Scalper um aliado versátil, capaz de reagir rapidamente às mudanças do mercado, ao mesmo tempo que garante a proteção a longo prazo do seu capital.


Símbolo XAUUSD (OURO)
Unidade de tempo M5

Capital mín. 500$
Corretor qualquer corretor
Tipo de conta qualquer, preferível spread mais baixo
Alavancagem a partir de 1:500
VPS preferido, mas não obrigatório
Símbolo SPX500 (NASDAQ100)
Unidade de tempo M5

Capital mín. 1000$
Corretor qualquer corretor
Tipo de conta qualquer, preferível spread mais baixo
Alavancagem a partir de 1:500
VPS preferido, mas não obrigatório


Por dentro do Golden Scalper PRO!

Estratégias de Ponta Baseadas em IA

No núcleo do Golden Scalper está uma avançada combinação de tecnologias baseadas em redes neurais, desenvolvidas para aprimorar sua capacidade de análise, previsão e tomada de decisão. O sistema incorpora redes neuroevolutivas, que evoluem continuamente por meio de aprendizado orientado ao desempenho, ajustando e refinando suas estratégias de negociação de forma progressiva. Essa metodologia permite que o Golden Scalper se adapte de maneira inteligente às constantes mudanças do mercado, otimizando tanto a gestão de risco quanto a execução precisa das operações.

Além disso, o Golden Scalper integra as poderosas Redes de Estado Eco (ESN), que se destacam por sua habilidade em processar grandes volumes de dados históricos, identificar padrões ocultos e prever com alta precisão os movimentos futuros dos preços. Essas redes neurais recorrentes são especialmente eficientes em modelagem de séries temporais, proporcionando ao Golden Scalper a capacidade de captar sinais cruciais do mercado em tempo real e transformá-los em decisões operacionais assertivas e estratégicas.


Padrões Gráficos para Análise de Mercado

O Golden Scalper Além de armazenar todas as informações do gráfico faz em tempo real análises gráficas para identificar com precisão oportunidades de movimentos que ocorram com frequência no gráfico aliando-se a analise de noticias em tempo real que tornam suas analises ainda mais eficaz.

Para elevar ainda mais seu nível de robustez e resiliência, o Golden Scalper incorpora Redes Adversárias Gerativas (GANs), capazes de simular uma ampla gama de cenários de mercado, incluindo situações raras, extremas e de alta volatilidade. Através dessas simulações, o CyNera realiza testes de estresse em suas estratégias, permitindo que o sistema identifique vulnerabilidades e faça ajustes finos para enfrentar eventos imprevisíveis do mercado.

Essa abordagem garante que o Golden Scalper mantenha sua eficácia operacional mesmo sob condições adversas, preservando a estabilidade e a consistência dos resultados. Ao antecipar comportamentos atípicos do mercado, o sistema fortalece sua capacidade de adaptação e proteção do capital, oferecendo uma negociação mais segura e preparada para qualquer cenário.

Gestão Inteligente de Risco

Para proteger seu capital, o Golden Scalper PRO integra uma estrutura robusta de gestão de risco. Através de Multiplicadores e 3 Estratégias embutidas no seu sistema de trade ele tem a capacidade de fazer operações de forma mais seguro e altamente configurável para o seu estilo de negociação desde o mais arrojado até o mais cauteloso, você poderá configurar exatamente tudo dentro de nossas estratégias. 


Ajuste Dinâmico da Frequência de Trading

Um dos grandes diferenciais do Golden Scalper PRO é sua capacidade de ajustar dinamicamente a frequência das operações conforme a volatilidade do mercado. Em momentos de alta volatilidade, o sistema intensifica a quantidade de operações, aproveitando os movimentos rápidos e as maiores oportunidades de entradas. Por outro lado, em períodos de baixa volatilidade, o Golden Scalper PRO reduz a frequência das entradas, priorizando apenas setups altamente qualificados e com maior probabilidade de sucesso.

Essa inteligência adaptativa permite que o robô opere de forma eficiente e equilibrada. Tudo isso ocorre de maneira automatizada, sem a necessidade de intervenção constante do trader.

Desempenho Comprovado Através de Extensos Testes

Com mais de uma década de testes em contas reais passamos por todos os cenários possíveis, o Golden Scalper PRO demonstrou sua robustez e lucratividade mesmo em condições de mercado desafiadoras. O EA apresentou curvas de crescimento consistentes com drawdowns controlados, provando sua estabilidade em várias fontes de dados de corretoras e fases voláteis, como crises econômicas.

*Recomendamos fortemente que façam testes em contas demos, levando em consideração que o Golden Scalper PRO trabalha com filtros de noticias. É extremamente aconselhável tendo em vista que os backtestes não levam em consideração estas informações e os resultados em contas reais são completamente diferentes dos resultados de backtesting.


Fácil de Usar e Personalizável

As configurações padrão do Golden Scalper PRO estão otimizadas para facilidade de uso, tornando-o acessível até mesmo para iniciantes. No entanto, para traders experientes, há a opção de ajustar configurações como a frequência de negociação, estratégia adotada, distância entre operações, configurações de controle de lots e infinitas outras configurações. 

O Golden Scalper não é apenas uma ferramenta de negociação, mas um parceiro confiável na negociação de ouro. Seja você experiente ou novo na negociação algorítmica, o Golden Scalper oferece uma solução personalizada e flexível que combina precisão com proteção de capital a longo prazo. Ao integrar análises de ponta e estratégias comprovadas, o Golden Scalper garante que você possa aproveitar as oportunidades lucrativas enquanto navega pelas complexidades do mercado de ouro.

Dê o próximo passo em sua jornada de negociação incorporando o Golden Scalper PRO ao seu portfólio e desbloqueie um novo nível de precisão, segurança e eficiência na negociação de ouro.


Comentários 12
forex2929
45
forex2929 2025.07.20 06:30 
 

This bot is excellent... Let's earn money together with the guidance of developer.

davidw96
26
davidw96 2025.07.18 19:40 
 

Got the bot running now and helped me through every step of the way even with a newbie like me, went over and beyond to help me get everything started and to buy and use a vps, definitely recommend

Alphine
106
Alphine 2025.07.05 12:29 
 

I can say EA is good, i make profit after one week with this bot, and dveloper is super helpful and is highly responsive to queries. I recommend this bot 👍🏼

Hong Xin Zhang
151
Hong Xin Zhang 2025.07.31 02:59 
 

Overall, it's a pretty good EA with a lot of modifiable parameters and variables. You need to carefully figure out how to maximize its performance, reduce risks while increasing profits. Although it's a good EA, it's still necessary to incorporate manual risk control. For example, close existing positions on the eve of important data releases to prevent unexpected situations.The user support gets four stars because the price dropped after I made the purchase ：（

Prince Brex
128
Prince Brex 2025.07.27 01:28 
 

user support is phenomenal. however please do not waste your money with this EA, its honestly no reliable, it blew the account in less than 2 weeks with medium recommended set files with all the news settings active.

forex2929
45
forex2929 2025.07.20 06:30 
 

This bot is excellent... Let's earn money together with the guidance of developer.

Cachito2005
141
Cachito2005 2025.07.19 14:30 
 

The support Felipe is friendly and willing to help and very kind, however the EA is not reliable. my account with $1030 was blow the last wednesday . am concerned, I dont know if I return to use on one real account.

davidw96
26
davidw96 2025.07.18 19:40 
 

Got the bot running now and helped me through every step of the way even with a newbie like me, went over and beyond to help me get everything started and to buy and use a vps, definitely recommend

Erwin Fonke
465
Erwin Fonke 2025.07.18 09:31 
 

I used this bot on a 625 account and a 10k challange account. the 625 account got burned after 24h and my 10k challange the day after. The support guy is friendly and willing to help but the bot is not that great if you ask me.

liu000202
853
liu000202 2025.07.16 23:15 
 

The simulated version performed well, but in the actual version, all $1000 in my two iC accounts was reset to zero

George A.
28
George A. 2025.07.15 21:37 
 

I tested Golden Scalper PRO for almost a month, and it worked well during the first few weeks, my account grew from $1,000 to $1,520. But everything collapsed in a single day. I used the Medium set provided by the seller and adjusted the server time offset. Even so, the bot ended up blowing my account. What’s most concerning is how the bot operates, it opens trades against the trend and keeps increasing the lot size, as if it's betting the market will reverse no matter what. But just one bad session... and it takes your account down. If the bot has to risk $1,400 just to make $300, something’s not right. In my opinion, this bot is not a serious trading tool. Maybe it works with large accounts over $10k, but with moderate capital, the risk is extremely high. It feels more like gambling than a professional strategy.

Alphine
106
Alphine 2025.07.05 12:29 
 

I can say EA is good, i make profit after one week with this bot, and dveloper is super helpful and is highly responsive to queries. I recommend this bot 👍🏼

JN143
19
JN143 2025.07.02 19:11 
 

So far so good, the EA has performed really well since I purchased it 2 weeks ago, navigating some tricky trading sessions in between. Currently meeting my target of USD 100 average profit per day. Developer is super helpful and is highly responsive to queries.

Dhiiraj A
463
Dhiiraj A 2025.06.24 17:19 
 

Very supportive developer , replies to each and every query . Ea performing very well . I recommend it .

Marco Scherer
1716
Marco Scherer 2025.05.28 08:27 
 

A great EA! With some trades, I initially wonder, “Why this one? That doesn’t make any sense…” but a few minutes later, I see a nice profit on my account. For an EA running on the 5-minute chart, it’s been surprisingly stable so far. I’ll let it run for a while and update my review later based on how it performs over time.

----

Update after a few weeks: this EA is a no-brainer!

The best way to use it is to run it on a separate account and simply forget about it. With this bot, I can confidently say: I can start it, go on vacation for a week without checking, and come back to a profitable account!

It trades a bit less than other EAs, but it's 1000 times safer, making large drawdowns very unlikely. Even with just 0.01 lot, you can easily reach up to $500 profit per week, depending on market conditions.

Felipe Jose Costa Pereira
1214
Resposta do desenvolvedor Felipe Jose Costa Pereira 2025.05.29 16:07
Thanks bro, we are very happy to receive this feedback!
Responder ao comentário