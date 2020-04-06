BB Return mt4

BB Return — um Expert Advisor (EA) para negociação de ouro (XAUUSD). Esta ideia de trading foi utilizada por mim anteriormente na operação manual. A base da estratégia é o retorno do preço à faixa das Bollinger Bands, porém não de forma mecânica nem a cada toque. Para o mercado do ouro, as bandas sozinhas não são suficientes, por isso o EA utiliza filtros adicionais que eliminam condições fracas ou não operáveis. As operações são abertas apenas quando a lógica de retorno está realmente justificada.

 

Princípios de negociação — a estratégia não utiliza grid, martingale nem médias de preço. O EA pode operar com lote fixo ou no modo AutoRisk. O BB Return não é sensível ao spread, à derrapagem (slippage) nem às particularidades das cotações do corretor. Pode funcionar com qualquer corretora e em qualquer tipo de conta — Standard, ECN, Pro, Raw, Razor. O EA não está vinculado a sessões de negociação específicas e pode operar 24 horas por dia.

 

Configuração e atividade de trading — não é necessária uma configuração complexa para começar. A estratégia foi projetada para funcionar com os parâmetros padrão, normalmente exigindo apenas o ajuste do tamanho do lote ou do modo AutoRisk. O número médio de operações é de aproximadamente 80–100 por ano. Para um sistema deste nível, sem grid, médias ou métodos agressivos, trata-se de uma atividade de trading bastante ativa. BB Return é uma negociação tranquila em um mercado de ouro volátil.

 

REQUISITOS PARA OPERAÇÃO DO BB EA

Par de negociação: XAUUSD (Ouro)
Timeframe: M5
Depósito mínimo: a partir de $100 para lote 0.01
Corretora: qualquer corretora confiável
Tipo de conta: Standard, ECN, Pro, Raw, Razor e outras
Configurações: recomenda-se utilizar as configurações padrão
VPS: opcional, para operação estável 24/7

 

Bônus pessoal — o conceito das Bollinger Bands é universal e pode ser aplicado a diferentes pares de moedas. Cada comprador recebe uma versão adicional do EA — BB Return Opti, desenvolvida para otimização e adaptação da estratégia a outros instrumentos de negociação.

BB Return Opti é uma versão rápida com parâmetros abertos, permitindo encontrar configurações operacionais para qualquer par de moedas em 5–10 minutos utilizando um período histórico de um ano.

BB Return — versão destinada exclusivamente à negociação de XAUUSD.
BB Return Opti — versão que pode ser configurada para quaisquer moedas ou instrumentos.

Todas as atualizações do EA estão incluídas.
Após a compra, entre em contato comigo para receber o bônus pessoal.

 

Nota para a versão MT4 — se após a instalação do EA o texto do painel aparecer muito grande ou muito pequeno, abra as configurações do EA e ajuste o parâmetro Panel text size.

