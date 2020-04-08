Gold Scalper Pro PSAR ADX Dashboard MT5

Indicador profissional de múltiplos períodos de tempo com detecção avançada de sinais.

Visão geral

O Parabolic SAR V3 + ADX é um indicador técnico avançado que combina a capacidade de acompanhamento de tendência do Parabolic Stop and Reverse (PSAR) com a medição da força de tendência do Average Directional Index (ADX). Esta versão aprimorada apresenta otimização específica por par, sistema de alertas multilíngue e um painel multitemporal completo para traders profissionais.

Principais recursos

Funcionalidade principal

- Integração PSAR: detecção precisa de reversões de tendência com parâmetros ajustáveis.

- Sistema de filtro ADX: elimina sinais fracos com base na força da tendência.

- Detecção de cruzamento direcional: confirmações adicionais através de cruzamentos +DI/-DI.

- Visualização de nuvem ADX: representação visual da força da tendência com ajuste dinâmico.

Otimização por par

Configurações conservadoras pré-ajustadas para principais instrumentos de negociação:

- XAUUSD (Ouro): otimizado para volatilidade de metais preciosos.

- EURUSD: calibrado para pares principais de Forex.

- USDJPY: ajustado para dinâmicas de cruzamentos com o iene.

- XAGUSD (Prata): ajustado para comportamento do mercado de prata.

- BTCUSD: configurado para padrões de volatilidade de criptomoedas.

Sistema avançado de alertas

- Suporte multilíngue: alertas disponíveis em 10 idiomas.

- Notificações móveis: envio de alertas para dispositivos móveis.

- Alertas sonoros: sons personalizáveis.

- Confirmação no fechamento da barra: alerta apenas em velas concluídas.

Painel profissional

- Análise multitemporal: monitoramento simultâneo de 7 períodos (M1–D1).

- Status codificado por cores: feedback visual instantâneo.

- Medidor ADX: indicação em tempo real da força da tendência.

- Caixa de sinais: identificação clara de compra/venda com setas direcionais.

Melhorias visuais

- Caixas de sinal: sobreposições retangulares personalizáveis que marcam pontos de entrada.

- Linhas de tendência: visualização dinâmica conectando pontos de sinal.

- Exibição de valor ADX: valores exibidos em tempo real.

- Controle de transparência: opacidade ajustável para todos os elementos visuais.

Especificações técnicas

Geração de sinais

- Sinal de compra: PSAR abaixo do preço + ADX acima do limite + confirmação opcional DI.

- Sinal de venda: PSAR acima do preço + ADX acima do limite + confirmação opcional DI.

- Filtro de sinais fracos: rejeição automática quando o ADX está abaixo do mínimo configurado.

Opções de personalização

- Controles visuais: configurações completas de cor e transparência.

- Dimensões das caixas: ajustes de comprimento e altura.

- Limiares ADX: configuração de níveis mínimos para validação de sinais.

- Configurações de nuvem: altura e cores personalizáveis.

Recursos de desempenho

- Cálculos otimizados: gerenciamento eficiente de buffers.

- Gerenciamento de memória: limpeza adequada de objetos visuais ao remover o indicador.

- Suporte multi-handle: processamento de dados em múltiplos períodos simultaneamente.

Casos de uso

Trading profissional

- Swing trading: identificação de tendências médias e pontos de entrada.

- Scalping: geração de sinais de curto prazo com confirmação ADX.

- Gestão de portfólio: monitoramento de múltiplos ativos por pares específicos.

Gestão de risco

- Filtragem de sinais: o limite ADX evita operações em mercados laterais.

- Confirmação de tendência: convergência de indicadores reduz sinais falsos.

- Clareza visual: identificação clara de sinais minimiza erros de interpretação.

Este indicador profissional combina métodos comprovados de análise técnica com um design moderno de interface, fornecendo análise de tendência confiável e geração de sinais para qualquer condição de mercado.

Guia de estilo PSAR+ADX por horizonte de tempo

Scalping (M1–M5, duração: minutos)

Estilo agressivo – RECOMENDADO

Configuração:

- Períodos: M1, M5

- Sinais PSAR puros (sem filtro ADX)

- Entradas rápidas na inversão do PSAR

- Stop loss: 10–20 pips

Por que funciona: captura mudanças rápidas de momentum, sem atraso do ADX, maior frequência de sinais, ideal para scalping.

Estilo conservador – NÃO RECOMENDADO

- Confirmação ADX causa atraso

- Perde oportunidades rápidas

- Poucos sinais

- Melhor para prazos mais longos