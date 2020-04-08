Gold Scalper Pro Psar Adx Dashboard MT5
- Indicadores
- Tahir Mehmood
- Versão: 4.2
- Atualizado: 2 dezembro 2025
- Ativações: 7
Gold Scalper Pro PSAR ADX Dashboard MT5
Indicador profissional de múltiplos períodos de tempo com detecção avançada de sinais.
Visão geral
O Parabolic SAR V3 + ADX é um indicador técnico avançado que combina a capacidade de acompanhamento de tendência do Parabolic Stop and Reverse (PSAR) com a medição da força de tendência do Average Directional Index (ADX). Esta versão aprimorada apresenta otimização específica por par, sistema de alertas multilíngue e um painel multitemporal completo para traders profissionais.
Principais recursos
Funcionalidade principal
- Integração PSAR: detecção precisa de reversões de tendência com parâmetros ajustáveis.
- Sistema de filtro ADX: elimina sinais fracos com base na força da tendência.
- Detecção de cruzamento direcional: confirmações adicionais através de cruzamentos +DI/-DI.
- Visualização de nuvem ADX: representação visual da força da tendência com ajuste dinâmico.
Otimização por par
Configurações conservadoras pré-ajustadas para principais instrumentos de negociação:
- XAUUSD (Ouro): otimizado para volatilidade de metais preciosos.
- EURUSD: calibrado para pares principais de Forex.
- USDJPY: ajustado para dinâmicas de cruzamentos com o iene.
- XAGUSD (Prata): ajustado para comportamento do mercado de prata.
- BTCUSD: configurado para padrões de volatilidade de criptomoedas.
Sistema avançado de alertas
- Suporte multilíngue: alertas disponíveis em 10 idiomas.
- Notificações móveis: envio de alertas para dispositivos móveis.
- Alertas sonoros: sons personalizáveis.
- Confirmação no fechamento da barra: alerta apenas em velas concluídas.
Painel profissional
- Análise multitemporal: monitoramento simultâneo de 7 períodos (M1–D1).
- Status codificado por cores: feedback visual instantâneo.
- Medidor ADX: indicação em tempo real da força da tendência.
- Caixa de sinais: identificação clara de compra/venda com setas direcionais.
Melhorias visuais
- Caixas de sinal: sobreposições retangulares personalizáveis que marcam pontos de entrada.
- Linhas de tendência: visualização dinâmica conectando pontos de sinal.
- Exibição de valor ADX: valores exibidos em tempo real.
- Controle de transparência: opacidade ajustável para todos os elementos visuais.
Especificações técnicas
Geração de sinais
- Sinal de compra: PSAR abaixo do preço + ADX acima do limite + confirmação opcional DI.
- Sinal de venda: PSAR acima do preço + ADX acima do limite + confirmação opcional DI.
- Filtro de sinais fracos: rejeição automática quando o ADX está abaixo do mínimo configurado.
Opções de personalização
- Controles visuais: configurações completas de cor e transparência.
- Dimensões das caixas: ajustes de comprimento e altura.
- Limiares ADX: configuração de níveis mínimos para validação de sinais.
- Configurações de nuvem: altura e cores personalizáveis.
Recursos de desempenho
- Cálculos otimizados: gerenciamento eficiente de buffers.
- Gerenciamento de memória: limpeza adequada de objetos visuais ao remover o indicador.
- Suporte multi-handle: processamento de dados em múltiplos períodos simultaneamente.
Casos de uso
Trading profissional
- Swing trading: identificação de tendências médias e pontos de entrada.
- Scalping: geração de sinais de curto prazo com confirmação ADX.
- Gestão de portfólio: monitoramento de múltiplos ativos por pares específicos.
Gestão de risco
- Filtragem de sinais: o limite ADX evita operações em mercados laterais.
- Confirmação de tendência: convergência de indicadores reduz sinais falsos.
- Clareza visual: identificação clara de sinais minimiza erros de interpretação.
Este indicador profissional combina métodos comprovados de análise técnica com um design moderno de interface, fornecendo análise de tendência confiável e geração de sinais para qualquer condição de mercado.
Guia de estilo PSAR+ADX por horizonte de tempo
Scalping (M1–M5, duração: minutos)
Estilo agressivo – RECOMENDADO
Configuração:
- Períodos: M1, M5
- Sinais PSAR puros (sem filtro ADX)
- Entradas rápidas na inversão do PSAR
- Stop loss: 10–20 pips
Por que funciona: captura mudanças rápidas de momentum, sem atraso do ADX, maior frequência de sinais, ideal para scalping.
Estilo conservador – NÃO RECOMENDADO
- Confirmação ADX causa atraso
- Perde oportunidades rápidas
- Poucos sinais
- Melhor para prazos mais longos