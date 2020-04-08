Gold Scalper Pro Psar Adx Dashboard MT5

Gold Scalper Pro PSAR ADX Dashboard MT5

Indicador profissional de múltiplos períodos de tempo com detecção avançada de sinais.

Visão geral

O Parabolic SAR V3 + ADX é um indicador técnico avançado que combina a capacidade de acompanhamento de tendência do Parabolic Stop and Reverse (PSAR) com a medição da força de tendência do Average Directional Index (ADX). Esta versão aprimorada apresenta otimização específica por par, sistema de alertas multilíngue e um painel multitemporal completo para traders profissionais.

Principais recursos

Funcionalidade principal

- Integração PSAR: detecção precisa de reversões de tendência com parâmetros ajustáveis.
- Sistema de filtro ADX: elimina sinais fracos com base na força da tendência.
- Detecção de cruzamento direcional: confirmações adicionais através de cruzamentos +DI/-DI.
- Visualização de nuvem ADX: representação visual da força da tendência com ajuste dinâmico.

Otimização por par

Configurações conservadoras pré-ajustadas para principais instrumentos de negociação:
- XAUUSD (Ouro): otimizado para volatilidade de metais preciosos.
- EURUSD: calibrado para pares principais de Forex.
- USDJPY: ajustado para dinâmicas de cruzamentos com o iene.
- XAGUSD (Prata): ajustado para comportamento do mercado de prata.
- BTCUSD: configurado para padrões de volatilidade de criptomoedas.

Sistema avançado de alertas

- Suporte multilíngue: alertas disponíveis em 10 idiomas.
- Notificações móveis: envio de alertas para dispositivos móveis.
- Alertas sonoros: sons personalizáveis.
- Confirmação no fechamento da barra: alerta apenas em velas concluídas.

Painel profissional

- Análise multitemporal: monitoramento simultâneo de 7 períodos (M1–D1).
- Status codificado por cores: feedback visual instantâneo.
- Medidor ADX: indicação em tempo real da força da tendência.
- Caixa de sinais: identificação clara de compra/venda com setas direcionais.

Melhorias visuais

- Caixas de sinal: sobreposições retangulares personalizáveis que marcam pontos de entrada.
- Linhas de tendência: visualização dinâmica conectando pontos de sinal.
- Exibição de valor ADX: valores exibidos em tempo real.
- Controle de transparência: opacidade ajustável para todos os elementos visuais.

Especificações técnicas

Geração de sinais

- Sinal de compra: PSAR abaixo do preço + ADX acima do limite + confirmação opcional DI.
- Sinal de venda: PSAR acima do preço + ADX acima do limite + confirmação opcional DI.
- Filtro de sinais fracos: rejeição automática quando o ADX está abaixo do mínimo configurado.

Opções de personalização

- Controles visuais: configurações completas de cor e transparência.
- Dimensões das caixas: ajustes de comprimento e altura.
- Limiares ADX: configuração de níveis mínimos para validação de sinais.
- Configurações de nuvem: altura e cores personalizáveis.

Recursos de desempenho

- Cálculos otimizados: gerenciamento eficiente de buffers.
- Gerenciamento de memória: limpeza adequada de objetos visuais ao remover o indicador.
- Suporte multi-handle: processamento de dados em múltiplos períodos simultaneamente.

Casos de uso

Trading profissional

- Swing trading: identificação de tendências médias e pontos de entrada.
- Scalping: geração de sinais de curto prazo com confirmação ADX.
- Gestão de portfólio: monitoramento de múltiplos ativos por pares específicos.

Gestão de risco

- Filtragem de sinais: o limite ADX evita operações em mercados laterais.
- Confirmação de tendência: convergência de indicadores reduz sinais falsos.
- Clareza visual: identificação clara de sinais minimiza erros de interpretação.

Este indicador profissional combina métodos comprovados de análise técnica com um design moderno de interface, fornecendo análise de tendência confiável e geração de sinais para qualquer condição de mercado.

Guia de estilo PSAR+ADX por horizonte de tempo

Scalping (M1–M5, duração: minutos)

Estilo agressivo – RECOMENDADO
Configuração:
- Períodos: M1, M5
- Sinais PSAR puros (sem filtro ADX)
- Entradas rápidas na inversão do PSAR
- Stop loss: 10–20 pips
Por que funciona: captura mudanças rápidas de momentum, sem atraso do ADX, maior frequência de sinais, ideal para scalping.

Estilo conservador – NÃO RECOMENDADO
- Confirmação ADX causa atraso
- Perde oportunidades rápidas
- Poucos sinais
- Melhor para prazos mais longos

Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubra informações de mercado para índices, commodities, criptomoedas e forex Visão Geral IX Power é uma ferramenta versátil projetada para analisar a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex. Enquanto o FX Power oferece a máxima precisão para pares de moedas ao utilizar dados de todos os pares disponíveis, o IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente. Isso torna o IX Power uma excelente escolha para mercados fora do forex e uma o
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
O Support And Resistance Screener está em um indicador de nível para MetaTrader que fornece várias ferramentas dentro de um indicador. As ferramentas disponíveis são: 1. Screener de estrutura de mercado. 2. Zona de retração de alta. 3. Zona de retração de baixa. 4. Pontos de Pivô Diários 5. Pontos Pivot semanais 6. Pontos Pivot mensais 7. Forte suporte e resistência com base no padrão harmônico e volume. 8. Zonas de nível de banco. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador de suporte e resistência
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indicadores
Meravith Auto é uma versão automatizada do sistema de trading Meravith. O indicador consiste em uma linha de tendência que muda de cor. Quando é altista, é verde, e quando é baixista, é vermelha. Esta é a linha de suporte da tendência. Uma linha de liquidez, onde o volume altista é igual ao volume baixista. Uma linha de desvio altista triplo. Uma linha de desvio baixista triplo. Pontos roxos e azuis que indicam alto volume. O ponto roxo indica um volume superior à média em duas desvios, e o azul
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Apresentamos-lhe um indicador revolucionário que muda as regras do jogo no mundo da negociação de tendências. O indicador foi projetado para repensar o desempenho e elevar sua experiência de negociação a uma altura sem precedentes. Nosso indicador possui uma combinação única de recursos avançados que o diferenciam da concorrência. A tecnologia de ponta "Real Pricing Factors" oferece estabilidade incomparável, mesmo nas condições de mercado mais desafiadoras e voláteis. Diga adeus a padrões instá
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Suporte e Resistência com Precisão Excepcional para Todos os Mercados Visão Geral Rápida Procurando um meio confiável de identificar níveis de suporte e resistência em qualquer mercado—incluindo pares de moedas, índices, ações ou commodities? FX Levels combina o método “Lighthouse” tradicional com uma abordagem dinâmica de vanguarda, fornecendo uma precisão quase universal. Baseado em nossa experiência real com corretores e em atualizações automáticas diárias mais as de tempo real,
