BlockOscilationDay
- Indicadores
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Versão: 3.20
- Ativações: 5
BlockOscilationDay - Análise Visual de Mercado Profissional
Descrição
O BlockOscilationDay é um indicador técnico sofisticado que oferece uma análise visual clara e elegante dos movimentos de mercado. Desenvolvido para traders que valorizam a simplicidade e eficiência, o indicador combina múltiplas camadas de informação em uma interface limpa e intuitiva.
Características Principais
Análise Multi-Timeframe
-
Linhas de tendência dinâmicas configuráveis em qualquer timeframe
-
Visualização de níveis significativos do dia anterior
-
Retângulos de oscilação diária com cores intuitivas
Design Minimalista
-
Interface visual não poluída
-
Códigos de cores semafóricas (verde/vermelho) para fácil interpretação
-
Elementos gráficos discretos que não interferem na análise do preço
Funcionalidades Inteligentes
-
Detecção automática de swings de alta e baixa
-
Linhas de suporte e resistência do dia anterior
-
Retângulos que indicam a direção predominante do mercado
-
Setas opcionais para pontos de virada
Configurações Personalizáveis
Linhas de Tendência
-
Quantidade de linhas a manter
-
Espessura e estilo personalizáveis
-
Timeframe específico para análise
Retângulos Diários
-
Período de visualização ajustável
-
Estilos de linha customizáveis
-
Cores baseadas na posição do preço atual
Elementos Visuais
-
Cores personalizáveis para todos os elementos
-
Controle de espessura e estilo de linhas
-
Labels informativos opcionais
Vantagens
-
Visualização Clara: Informação essencial sem poluição visual
-
Configurável: Adaptável ao seu estilo de trading
-
Intuitivo: Cores e formas que facilitam a tomada de decisão
-
Eficiente: Consumo mínimo de recursos do sistema
Eleve sua análise técnica com uma ferramenta que combina elegância visual com funcionalidade prática. O BlockOscilationDay é a escolha ideal para traders que buscam clareza e precisão em sua análise de mercado.