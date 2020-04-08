BlockOscilationDay

BlockOscilationDay - Análise Visual de Mercado Profissional

Descrição
O BlockOscilationDay é um indicador técnico sofisticado que oferece uma análise visual clara e elegante dos movimentos de mercado. Desenvolvido para traders que valorizam a simplicidade e eficiência, o indicador combina múltiplas camadas de informação em uma interface limpa e intuitiva.

Características Principais

Análise Multi-Timeframe

  • Linhas de tendência dinâmicas configuráveis em qualquer timeframe

  • Visualização de níveis significativos do dia anterior

  • Retângulos de oscilação diária com cores intuitivas

Design Minimalista

  • Interface visual não poluída

  • Códigos de cores semafóricas (verde/vermelho) para fácil interpretação

  • Elementos gráficos discretos que não interferem na análise do preço

Funcionalidades Inteligentes

  • Detecção automática de swings de alta e baixa

  • Linhas de suporte e resistência do dia anterior

  • Retângulos que indicam a direção predominante do mercado

  • Setas opcionais para pontos de virada

Configurações Personalizáveis

Linhas de Tendência

  • Quantidade de linhas a manter

  • Espessura e estilo personalizáveis

  • Timeframe específico para análise

Retângulos Diários

  • Período de visualização ajustável

  • Estilos de linha customizáveis

  • Cores baseadas na posição do preço atual

Elementos Visuais

  • Cores personalizáveis para todos os elementos

  • Controle de espessura e estilo de linhas

  • Labels informativos opcionais

Vantagens

  • Visualização Clara: Informação essencial sem poluição visual

  • Configurável: Adaptável ao seu estilo de trading

  • Intuitivo: Cores e formas que facilitam a tomada de decisão

  • Eficiente: Consumo mínimo de recursos do sistema

Eleve sua análise técnica com uma ferramenta que combina elegância visual com funcionalidade prática. O BlockOscilationDay é a escolha ideal para traders que buscam clareza e precisão em sua análise de mercado.


ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Indicadores
ATREND: Como Funciona e Como Usá-lo #### Como Funciona O indicador "ATREND" para a plataforma MT5 é projetado para fornecer aos traders sinais robustos de compra e venda, utilizando uma combinação de metodologias de análise técnica. Este indicador aproveita principalmente o Intervalo Verdadeiro Médio (ATR) para medir a volatilidade, juntamente com algoritmos de detecção de tendências para identificar possíveis movimentos de mercado. Deixe uma mensagem após a compra e receba um brinde especial.
SP Market Profile MT5
Jonathas Silva
Indicadores
O SafeProfit Market Profile é o indicador de rastreamento mais avançado do Mercado de Forex. Ele foi desenvolvido para rastrear o perfil de mercado de cada sessão do dia: Asiática, Européia e Americana. Com este indicador você irá operar o Intraday sorrindo... sabendo exatamente para onde os Big Players estão posicionados e o momento exato para onde eles estão indo. O indicador é simples, rápido e objetivo rastreando no preço cada movimento dos Big Players. Saia da estatística dos 95% que só per
Alpha Indicator
Samuel Viana
Indicadores
O ALPHA TRADER Indicator For MT5 é um indicador que aproveita a eficácia do indicador Average Directional Movement Index e ATR, que é capaz de fornecer insights sólidos sobre a tendência do mercado e as respectivas zonas de sobrevenda e sobrecompra que dão vida a sinais de reversão, portanto, é um recurso incrivelmente confiável para usado para formular um indicador capaz de fornecer visualmente aos investidores sinais de reversão - porque, em última análise, o que esse indicador faz é que ele e
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Indicadores
Max Min Delta Indicator - Market Volume Imbalance Analysis Gain Deeper Insights into Market Volume Imbalance with Delta Analysis What is the Max Min Delta Indicator? The Max Min Delta Indicator is a powerful market volume analysis tool that visually represents maximum and minimum delta values using a histogram. It helps traders identify market strength, weakness, absorption, and aggressive buying/selling activity with precision. Key Features Histogram Visualization: Displays Max Delta (Green) an
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Experts
O Inside Bar e um é uma formação de vela de reversão / continuação, e é um dos padrões de Candle mais operados pelos trader. O Robô F1 permite que você configure diversas estratégias de trade, Day Trade ou swing trade, tendo como base de start o Inside Bar.   Esse padrão requer apenas duas velas para se apresentar. O Robô F1 se utiliza desse padrão extremamente eficiente para identificar as oportunidades de trading. Para tornar as operações mais efetivas ele conta com indicadores que podem ser c
DG TrendSigns
David Gadelha
2 (1)
Indicadores
Purpose DG Trend+Signs is an indicator that paints candles with trend colors and clearly shows consolidations, using both DoGMA Trend and DoGMA Channel indicators. It was created to help users in their trades, showing trends, consolidations and marking entry and exit points. The indicator also takes consolidations in consideration to identify breakouts. Key features Designed to be simple to use, with a few parameters Does NOT repaint Does NOT recalculate Signals on entries Works in ALL pairs Wo
