Wall Street Scalper

5

Limited-Time Promotion – Price Increases on 1 January
Take advantage of this special offer before the price returns to $199.


Wallstreet Scalper (US30 · US500 · US100 · M5)

Übersicht
Wallstreet Scalper ist ein Breakout-Expert Advisor, der für die wichtigsten US-Indizes (US30, US500, US100) auf dem M5-Chart entwickelt wurde. Das System erfasst Momentum, wenn der Preis jüngste Hochs oder Tiefs durchbricht, und nutzt mehrere Schutzebenen, um das Risiko streng zu kontrollieren. Es ist sowohl für Privathändler als auch für Prop-Firm-Challenges optimiert. Anstelle klassischer Punkt-/Pip-Werte verwendet dieser EA ein einzigartiges System auf Basis des ATR (Average True Range), das alle Abstände dynamisch an die aktuelle Marktvolatilität anpasst.

Kernstrategie

  • Breakout-Einstiege: Platzierung von Buy-/Sell-Stop-Orders leicht oberhalb oder unterhalb der letzten Unterstützungs- und Widerstandszonen.

  • ATR-basierte Anpassung: Alle Abstände – Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop und sogar der Entry-Puffer – werden als Vielfache des ATR berechnet. In ruhigen Märkten arbeitet das System eng, in volatilen Phasen bietet es mehr Spielraum.

  • Volatilitäts-Filter: Optionaler ATR-Filter blockiert Einstiege bei zu geringer Marktaktivität.

Funktionsweise der ATR-Parameter

Statt fixer Punkte gibt der Nutzer ATR-Multiplikatoren ein:

  • Take Profit (InpTpAtrMult = 1.20): Ziel bei 1.2 × ATR.

  • Stop Loss (InpSlAtrMult = 0.80): Schutz bei 0.8 × ATR.

  • Trailing-Trigger (InpTslTriggerAtrMult = 0.60): Aktiviert, wenn der Gewinn 0.6 × ATR erreicht.

  • Trailing-Abstand (InpTslAtrMult = 0.50): Stop folgt in 0.5 × ATR Abstand.

  • Entry-Puffer (InpOrderDistAtrMult = 0.25): Orders werden 0.25 × ATR vom Breakout-Level entfernt platziert.

Eingebaute Schutzmechanismen

  • ATR-Volatilitätsfilter – Verhindert Trades bei zu niedriger Volatilität.

  • Dynamischer Spread-Filter – Lernt den durchschnittlichen Spread und stoppt Trades bei Anomalien.

  • Begrenzung auf Verlustserien – Stoppt neue Trades nach einer definierten Zahl an Verlusten.

  • Tägliche Drawdown-Kontrolle – Beendet den Handel, wenn der Tagesverlust das eingestellte Limit überschreitet.

  • Kontostand-Schutz – Stoppt den Handel, wenn der Saldo unter einen Mindestwert fällt.

  • Broker-Sicherheit – Automatische Anpassung an Mindest-/Maximallot, Schrittgröße, Freeze-Level usw.

Risikomanagement

  • Dynamische Lotgrößen: Automatische Berechnung anhand eines % des Kontosaldos.

  • Feste Lots: Möglichkeit, die Positionsgröße manuell festzulegen.

  • Absolutes Risiko-Limit: Maximale Geldsumme pro Trade kann definiert werden.

Optionales Martingale-System

  • Modi: Deaktiviert, Anti-Martingale (Steigerung bei Gewinnen), Klassisches Martingale (Steigerung bei Verlusten).

  • Multiplikator & Schrittbegrenzung: Vollständig konfigurierbar.

  • Tägliches Zurücksetzen: Möglichkeit, die Progression täglich automatisch zurückzusetzen.

  • Integrierter Schutz: Funktioniert zusammen mit den Risiko- und Drawdown-Limits.

Weitere Funktionen

  • Trading-Panel: Manuelle Buy-/Sell-Buttons und Positionsmanagement (deaktivierbar im Backtest).

  • Zeit- & Tagessteuerung: Handel auf bestimmte Stunden und Wochentage beschränkbar.

  • Backtest-Optimierung: Exakte Ergebnisse mit hochwertigen Tickdaten.

Wichtiger Hinweis
Handel mit Finanzinstrumenten ist risikobehaftet. Frühere Ergebnisse garantieren keine zukünftige Performance. Testen Sie den EA immer zunächst auf einem Demokonto und passen Sie die Einstellungen an die Bedingungen Ihres Brokers an.


Bewertungen 1
Albert Wilk
150
Albert Wilk 2025.10.09 12:10 
 

Buy EA Today . coming soon for Next update 🙂

