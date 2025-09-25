Wall Street Scalper
- 专家
- Wilna Barnard
- 版本: 2.2
- 更新: 10 十月 2025
- 激活: 20
概述
Wallstreet Scalper 是一款专为美国主要股指（US30、US500、US100）设计的突破型自动交易系统，适用于 M5 时间框架。EA 在价格突破近期高点或低点时捕捉市场动能，并通过多层风险防护机制实现严格的资金管理。它既适合 个人交易，也适合 Prop Firm 挑战。与传统的固定点数系统不同，本 EA 使用 ATR 自适应参数，所有关键距离都会根据当前市场波动自动调整。
核心策略
突破入场： 在最近的支撑/阻力位置之外挂单（Buy Stop / Sell Stop）。
ATR 自适应： 所有止损、止盈、追踪止损以及挂单缓冲距离都以 ATR 倍数来计算，而不是固定点数。市场平稳时系统保持紧凑，波动加剧时则自动放宽。
波动性确认： 可选的 ATR 波动性过滤器会在市场过于平静时阻止开仓。
ATR 参数如何工作
用户无需设置具体点数，而是输入 ATR 倍数：
止盈 (InpTpAtrMult = 1.20)： 目标价位为 1.2 × ATR。
止损 (InpSlAtrMult = 0.80)： 止损价位为 0.8 × ATR。
追踪触发 (InpTslTriggerAtrMult = 0.60)： 当盈利达到 0.6 × ATR 时激活追踪止损。
追踪距离 (InpTslAtrMult = 0.50)： 止损以 0.5 × ATR 的距离跟随价格。
缓冲距离 (InpOrderDistAtrMult = 0.25)： 挂单会比突破位远 0.25 × ATR。
内置防护机制
ATR 波动性过滤 —— 在市场过于安静时阻止开仓。
动态点差过滤 —— 自动学习平均点差，当点差异常扩大时暂停交易。
连续亏损限制 —— 达到设定的连续亏损次数后暂停开新仓。
每日回撤保护 —— 当日亏损超过设定百分比时停止交易。
账户余额保护 —— 当账户余额低于设定值时停止交易。
经纪商安全模式 —— 自动适配最小/最大手数、步长、冻结水平等限制。
仓位与风险管理
动态手数： 根据账户余额风险百分比自动计算手数。
固定手数： 允许用户手动指定固定交易量。
风险上限： 可以设定每笔交易的最大风险金额。
可选马丁格尔系统
模式： 可选择关闭、反马丁格尔（盈利时加仓）或经典马丁格尔（亏损时加仓）。
倍数与步数限制： 用户可自定义放大倍数与最大步数。
每日重置： 支持每天自动重置马丁格尔循环。
风险结合： 与账户风险保护机制协同工作，避免失控。
其他功能
交易面板： 提供手动买/卖按钮与持仓管理功能（测试时可关闭）。
交易时间控制： 可限制交易时段与具体交易日。
优化回测： 使用高质量历史数据时可获得准确结果。
重要提示
金融交易具有风险，过往业绩并不代表未来结果。请务必先在模拟账户中测试，并根据您经纪商的条件调整 EA 设置。
