Wall Street Scalper

5
Wallstreet Scalper (US30 · US500 · US100 · M5)

概要
Wallstreet Scalper は、米国主要株価指数（US30、US500、US100）の M5 タイムフレーム向けに設計されたブレイクアウト型の自動売買システム（EA）です。直近の高値や安値をブレイクした際のモメンタムを捉え、多層的なリスク管理で資金を保護します。個人トレードだけでなく、プロップファームのチャレンジ にも最適化されています。従来の「固定ポイント制」とは異なり、すべての距離設定に ATR（Average True Range）倍率 を採用し、市場のボラティリティに応じて自動調整されます。

コア戦略

  • ブレイクアウトエントリー: 直近のサポート・レジスタンスをわずかに超えた位置に Buy/Sell Stop を設置。

  • ATR による自動調整: SL、TP、トレーリングストップ、さらにはエントリーバッファまで、すべてが ATR 倍率で計算されます。静かな相場ではタイトに、ボラティリティが高い相場では広めに設定されます。

  • ボラティリティフィルター: ATR フィルターにより、相場が静かすぎる場合はエントリーを回避。

ATR パラメータの仕組み

固定値ではなく ATR の倍率 を入力します：

  • テイクプロフィット (InpTpAtrMult = 1.20): ATR の 1.2 倍。

  • ストップロス (InpSlAtrMult = 0.80): ATR の 0.8 倍。

  • トレーリング発動 (InpTslTriggerAtrMult = 0.60): 利益が ATR の 0.6 倍に到達したら開始。

  • トレーリング距離 (InpTslAtrMult = 0.50): ATR の 0.5 倍の距離で追随。

  • エントリーバッファ (InpOrderDistAtrMult = 0.25): ブレイクアウト水準より ATR の 0.25 倍先に注文を配置。

内蔵プロテクション

  • ATR ボラティリティフィルター — 低ボラティリティ時の取引を回避。

  • ダイナミックスプレッドフィルター — 平均スプレッドを学習し、異常拡大時は取引を停止。

  • 連続損失制限 — 一定回数の連敗で新規取引を一時停止。

  • 日次ドローダウン制御 — 日次損失が設定値を超えると自動停止。

  • 最低残高ガード — 残高が指定以下になると取引を中断。

  • ブローカー互換性 — ロットサイズの制約やフリーズレベルを自動考慮。

リスク管理

  • 動的ロット: 口座残高の％リスクに基づき自動計算。

  • 固定ロット: 任意で手動設定可能。

  • 絶対リスク上限: 1 トレードごとの最大リスク金額を制限。

オプションのマーチンゲール

  • モード: 無効 / アンチマーチンゲール（勝利時に増加）/ クラシックマーチンゲール（損失時に増加）。

  • 倍率と最大ステップ: 完全にユーザーが調整可能。

  • 日次リセット: 新しいブローカーデイの開始時にリセット可能。

  • 保護との連携: リスク・ドローダウン制御と連動し、安全性を確保。

追加機能

  • 取引パネル: 手動 Buy/Sell ボタンとポジション管理機能（バックテスト時は無効可）。

  • 時間制御: 特定の時間帯や曜日に限定した取引が可能。

  • バックテスト最適化: 高品質ティックデータを利用した正確な検証。

重要な注意
取引にはリスクが伴います。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。必ずデモ口座で十分にテストし、ブローカー条件に合わせて調整してください。


レビュー 1
Albert Wilk
150
Albert Wilk 2025.10.09 12:10 
 

Buy EA Today . coming soon for Next update 🙂

おすすめのプロダクト
BreakTheCage EA
Gerold Roy Baisie
エキスパート
最低要件 口座タイプ：ECN / RAW / 低スプレッド 推奨ブローカー：IC Markets、IC Trading、または同様のECNブローカー 最低入金額：500ドル（レバレッジ1：500） 推奨入金額：1,000ドル（レバレッジ1：500） 最低レバレッジ：1：100（推奨1：500） VPS：24時間365日稼働に必須 主要機能 レンジ時間を調整可能な自動レンジブレイクアウト戦略 ダイナミックポジションサイジング：固定、残高固定、リスク率、または固定金額 高度なストップ管理：損益分岐点、トレーリングストップ、ダイナミックストップロス/テイクプロフィット レンジフィルタリングシステム：誤ったブレイクアウトを回避 取引制限と時間ベースの管理（最大取引数、決済時間、未決注文の削除） チャートダッシュボードとデバッグモード搭載 XAU/USDおよび主要通貨ペアに完全最適化（1分足推奨） 主要パラメータ リスクと出来高：FixedLots、FixedLotsPerMoney、RiskPercentage、RiskMoney ストップとターゲット：StopL
Gold Rush Turbo EA
Pham Tung Anh Nguyen
5 (1)
エキスパート
INTRODUCTION Gold Rush Turbo – Ride the Fastest Wave of Gold Trading Experience the thrill of fast-paced gold trading. Gold Rush Turbo is a high-performance, medium-risk Expert Advisor designed for traders who thrive in dynamic market conditions. Built for aggressive scalping on XAUUSD (gold), it uses rapid market entries, tight stops, and momentum-based logic to capture short-term price movements. If you’re ready for high-speed decision-making, Gold Rush Turbo keeps your strategy sharp and your
Ex Gold MT5 EA
Richard Kofi Anim Darko
エキスパート
After You download the EA kindly join our telegram group below..... https://t.me/aFXeas EX GOLD MT5 EA is a unique fully automated Expert Advisor which uses a combination of price action and indicators to find profitable entries on the market. It uses an average of standard deviation to follow the trend for additional entries hence taking advantage of the trend. Its unique but simple parameter makes it suitable for beginners and experienced traders. The EA was designed to trade Gold on the M1,
Gap Rider
Ofer Dvir
エキスパート
GapRider EA - ダイナミックな買いサイドギャップトレーディングエキスパートアドバイザー 概要 GapRider EAは、MetaTrader 5向けに設計された洗練された適応型エキスパートアドバイザー（EA）で、買いサイドのギャップトレーディングに特化しています。このEAは、市場の大きなギャップを特定し、戦略的な買い注文を配置し、市場のボラティリティに基づくダイナミックなサイジングを活用して、トレードのエントリーとエグジットを最適化します。堅牢な機能セットを備えたGapRiderは、大きな市場変動後の価格リトレースメントを活用する強力なツールをトレーダーに提供し、初心者から経験豊富なトレーダーまで適しています。 主な機能 ダイナミックサイジングテクノロジー : 平均ローソク足レンジに基づいてストップロス、トレイリングストップ、エントリー条件を自動的に調整し、変化する市場環境への適応性を確保します。 ギャップ検出メカニズム : ユーザーが定義した閾値（デフォルト：平均ローソク足レンジの3倍）を超える大きな価格変動（ギャップ）を特定し、高確率のトレードセットアップをピンポイント
Apolo AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
エキスパート
トレーダーの皆さん、私は実際の結果を厳密に考慮してこのツールを設計しました。Apolo AI は、カナダ通貨の AI とノードで構造化されたトレンド アルゴリズムでスキャルピングすることを目的として特別に設計されました。ここでは、10,000 から 10,000 までの 1 年間のバックテストの結果を見ることができます。 40k、同様の結果でリアルマネーが勝利したリアルアカウントのシグナルも確認できます。Apollo は素晴らしいです! 設計について少し説明します。USDCAD などの安定した通貨のトレンドでスキャルピングするノードの範囲に基づいて、AI が低リスクのエントリーを行うための適切なポイントの構築を担当します。 逆の場合は、回復または終了して再び回復する可能性に基づいて回復係数が入る固定点を作成するノードがあります。 低ランクのスリッページがわかれば、時間に応じたスリッページに対応する内部分析 私の戦略開発は、プロのトレーダーとして長年にわたって私が設計したものであり、AI の自己適応を加えてパフォーマンスを最適化し、パフォーマンスをさらに向上させていることに注意し
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
エキスパート
こんにちはトレーダー！ 私は「デュエンデ」戦略を提示し、 Duende は、さまざまな高低レベルのパターンを検出するアルゴリズムであり、それらは一定のままで良好なエントリを作成し、回復システムは損益分岐点などのさまざまなことを照会し、ピア間をクロスします。 マーケット中のニュースを強力にコントロールし、複数の通貨を問題なくコントロールできることが証明されています 必要なすべてのシンボルで管理できます 私の戦略は「すべての外国為替市場」向けに最適化されていますが、USDCAD、EURCAD、EURCHF、USDCHF、EURJPY の最高のペアもあります。他の通貨と比較して最も安定した通貨であり、他のシンボルへの道を見つけることができますが、 私がデザインしたものを使用することをお勧めします デュエンデ 残高×額のリスクを負うシステムが内蔵されており、相場が不安定になった場合のリカバリー機能も備えています また、組み込みのシークレットインジケーターから正しい予測を検出すると、TP が一部のポジションをクローズし、他のポジションをクローズできないスマートアルゴリズムシステムも
Gold High
Barat Ali Rezai
4.56 (9)
エキスパート
***  64% DISCOUNT, LAST CHANCE TO BUY THE EA AT $250, ONLY 3 COPIES LEFT AT THIS PRICE  ***  Gold High is a complete automated trading robot that has been designed and created based on our best strategies in forex trading.  All trades are protected by stop loss. Users can use a fixed lot or auto lot money management. Our team will regularly check the data and will publish updates If needed. Why this EA : T he EA has successfully passed live testing for over 116 weeks Smart entries calculated b
ProSmart
Yurii Yasny
エキスパート
ECN ProSmart: An Innovative Algorithm for Intersession Trading In the fast-paced world of Forex, where every second counts, a revolutionary tool is emerging - ECN ProSmart. This Expert Advisor does not just automate trades, but transforms the approach to trading at the intersection of global sessions, combining intelligent analysis and flexibility of strategies. Precision synchronized with the market ECN ProSmart is based on the study of the transitional phases between the Asian, European and Am
StrategySage
Dorah Zandile Mahesu
エキスパート
Introducing the Ultimate EUR/USD Trading Bot: Are you ready to take your trading to the next level and unlock the full potential of the EUR/USD currency pair? Our cutting-edge EUR/USD trading bot is here to help you achieve your financial goals with ease and precision. Key Features: Advanced Algorithm : Our trading bot is powered by a state-of-the-art algorithm designed to analyze the EUR/USD market with unparalleled accuracy. It leverages historical data, technical indicators, and real-time mar
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
エキスパート
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
ADX Multi Currency EA MT5
Biswarup Banerjee
エキスパート
ADX Multi Currency EA MT5  は、複数の通貨ペアとタイムフレームにわたって広範にバックテストされた堅牢な平均方向性指数（ADX）戦略を実装しています。このエキスパートアドバイザー（EA）は、グリッドリカバリー、ヘッジ、マーチンゲール（すべて任意で、デフォルトでは無効）など、包括的な取引機能を提供します。ブレイクアウト、反転、トレンドフォローといった精密なエントリーメソッド、インジケーター・時間・利益に基づいた柔軟なエグジットルールに加え、ドローダウン保護、スプレッド／スリッページフィルター、高速かつ軽量な非ラグインジケーターなどの高度な機能も備えています。 システムには、取引セッションを制御する曜日・時間フィルターがあり、過去データを使ったパフォーマンステストにも対応。リアルタイムダッシュボードでは、オープンポジション、口座残高、システムメトリクスが表示され、直感的な入力メニューで簡単に設定可能です。すべてのパラメーターには詳細なドキュメントが用意されています。 詳細ドキュメント： 一般設定ガイド ｜ インジケーター設定｜バックテストとセットファイル こちらから
XAU Smart Risk Fusion
Suresh Krishnan Ganesan
エキスパート
XAU Smart Risk Fusion – Precision Trading Engine for XAUUSD XAU Smart Risk Fusion is a high-performance Expert Advisor engineered for gold trading. Designed for traders seeking both rapid execution and refined risk control, this EA adapts seamlessly to market conditions to capture favorable moves while protecting your capital. It ensures that only one active order is maintained at any time, allowing for clear and controlled trading. Key Features: Adaptive Trading Strategy: Utilizes advanced mar
The Currency Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
エキスパート
The Currency Master The Currency Master is a powerful forex trading robot that can help you automate your trading. Here are some of the benefits of using this robot Automated trading The Currency Master can automatically place trades on your behalf, so you don't have to spend hours watching the markets. This can free up your time so that you can focus on other things. Risk management The Currency Master includes built-in risk management features, such as stop-loss and take-profit orders. Thi
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
エキスパート
Indicementへようこそ！ プロップファーム準備完了! -> セットファイルを ここからダウンロード ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです! 最終価格: 990ドル NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT は、   専門的な取引アルゴリズムの作成における私の 15 年間の経験をインデックス市場にもたらします。 EA は、最適なエントリー価格を見つけるために非常によく考えられたアルゴリズムを使用し、取引のリスクを分散するために内部で複数の戦略を実行します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリング ストップロスとトレーリング テイクプロフィットも使用します。 この
Gold Zenix
Md Billal Hossain
エキスパート
ZENIX EAのご紹介 — 金市場のエリートパートナー XAU/USD（金）専用に設計された次世代エキスパートアドバイザー、ZENIXへようこそ。ZENIXは単なる自動取引システムではありません。ただ一つの使命を掲げて構築された高精度エンジンです。 知性、適応性、そしてパワーで金市場を支配すること。 ***限定価格 - まもなく終了*** 次の価格は200.46ドルに上昇します。 割引価格で「ZENIX」を手に入れるこの機会をお見逃しなく。 価格は5回購入するごとに100ドルずつ上昇します。 本格的な個人トレーダー、シグナルプロバイダー、ポートフォリオマネージャーなど、ZENIXは金取引へのアプローチを変革します。ボラティリティをチャンスに、リスクを測定可能なコントロールに変えます。 ステージ1：コア哲学 — インテリジェンスとゴールドの融合 ZENIXの中核を成すのは、以下の機能を備えた多層的な意思決定エンジンです。 価格変動、ボラティリティ、モメンタムのダイナミクスを用いて、熟練トレーダーのように市場を読み解きます。 状況から学習し、ノイズをフィ
CloudPiercer EA
Jhay Are Budomo
エキスパート
CloudPiercer EA Ichimoku-Based Expert Advisor for MetaTrader 5 Product Information Price: 30 USD Symbol: USDJPY Recommended timeframe: M5 Overview CloudPiercer EA is an Expert Advisor for MetaTrader 5 based on the Ichimoku Kinko Hyo trading system. It is designed to identify trend-following opportunities on USDJPY by analyzing price interaction with the Ichimoku components. The EA applies predefined rules for entry, exit, and trade management, allowing fully automated operation without manual in
Range Breakout EveryDay
Serhii Honcharov
エキスパート
Range Breakout with new ranges every day for better results. Inputs for every day with size filter. You can optimize it for every day with your settings , or i can send profitable settings for live trading longterm. Its not grid system its only for persons who know what is algotrading and not looking for overfitting grid strategies which can blow your account.
Sentinel Heikin Ashi
Daniel Eduardo San Martin
エキスパート
利益を最大化し、リスクを最小限に抑えたいですか？SENTINEL Heikin-Ashiは、Heikin-Ashiのシグナルと、強力なリスク管理モジュールSENTINELを組み合わせ、高度で使いやすいツールを提供します。 スタートポイント（2024年のバックテスト）：EURUSD M15、XAUUSD M12、USDJPY M5 · 様々な資産と時間枠に適応可能 正確な機会を特定 : Heikin-Ashiのシグナル、RSI、新しい移動平均クロスオーバーフィルターの組み合わせで、利益を生むトレードを捉えましょう。 最適化されたリスク管理 : ボラティリティに基づく動的ストップロス、従来型や革新的なトレーリングストップ、固定ポイント数に基づくストップロス設定などの高度なオプションを利用できます。 コントロールと使いやすさ : 新しい事前設定メニューがバックテストを簡略化し、不必要な組み合わせを減らして、より速く効率的に最適化できます。 スタイルに合わせて調整 : 保守的なトレーダーでも積極的なトレーダーでも、SENTINELはポジションサイズ、ストップレベル、部分利確のカスタム設定な
Oscillator Trigger EA
Irina Cherkashina
エキスパート
Oscillator Trigger EA  is a expert advisor created by a professional prop trader and financial manager with many years of experience. This is a solution for those who seek stable profits without constant control over each transaction or monitoring the work of a trading advisor. Created for optimal conservative trading and investing through exchange instruments with long-term regular profits and minimal risks.This expert advisor works effectively on different timeframes and on all trading instrum
Advance Gold Pro MT5
Vikas Rundla
エキスパート
Advance Gold Pro EA -  Overview Unlock the power of precision trading with Advance Gold Pro , a state-of-the-art Expert Advisor (EA) engineered exclusively for Gold (XAUUSD) on the M30 timeframe . Powered by quantum-inspired algorithms, this EA redefines accuracy, pinpointing high-probability entry and exit points to maximize profits while protecting your capital. Whether you’re a novice or a seasoned trader, Advance Gold Pro delivers a disciplined, technology-driven edge for conquering the g
GBPCrasher
Marco Resseghini
エキスパート
GBPCrasherを発見：注意と戦略でForex市場の取引を最適化したい方のために設計されたボット！ GBPCrasherは、M15タイムフレームでGBP市場での取引を行うために開発されたアルゴリズムトレーディングボットです。長期的な自動化ソリューションを求める人々向けに設計され、市場の変動を慎重に利用し、資本の安定した成長を目指しています。 M15タイムフレームで動作する高度なテクニカル分析に基づく戦略。 GBP市場に最適化され、より焦点を絞った取引が可能。 自動的に動作するように設計されており、人間の介入や即時の決定によるストレスを最小限に抑えます。 あなたのForex取引をサポートするツールを探しているなら、GBPCrasherはあなたの財務的な旅を長期的にサポートする理想的なソリューションです。 GBPCrasherは、Forex市場で最も変動の激しいツールの1つであるGBPUSDに焦点を当てて取引操作の管理を改善することを目的として開発されました。M15タイムフレームでの操作により、ボットは小さな変動で市場機会を探し、長期的なビジョンを見失うことはありません。 GBP市場を
Bear EA1
Sydney Tiroyaone Tinki
エキスパート
The EA open sell positions on Tuesday only with maximum of 8 positions allowed. The EA risks 2 USD to make 10 USD depending on your account balance. As your account balance increases the risks and reward also increases. It works best on GBPUSD and USDCHF chart on weekly timeframe. Run the EA on both charts on the same account concurrently. Why use this EA? Robots are much better at multi-tasking than humans, so using an automated system   allows traders to have multiple conditions for things lik
Fx Vol 20 WinRate
Angel Torres
エキスパート
Fx Vol 20 WinRate M30 Brokers: Weltrade Important: Before running the backtest or using it in live trading, you must load the .set file provided in the comments or discussion section. MQL5 restricts compound interest, so risk parameters must be configured manually. Make sure to enable UseMoneyManagement = true and set mmRiskPercent = 10 , since this setup maintains the original system behavior with fixed risk per trade and no percentage accumulation. Description Fx Vol 20 WinRate M30 is a full
EA Red Dragon MT5
Ruslan Pishun
2.7 (10)
エキスパート
The Expert Advisor uses the strategy based on the breakdown of the most important support and resistance levels. Adaptive trade trailing algorithm is used. The EA uses a very small SL so the account is always protected from equity drawdown with a very low risk-per-trade. The EA integrates a system of partial position closure during slippages (can be configured). It was backtested and optimized using real ticks with 99,9% quality. It has successfully completed stress testing. The EA contains the
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
エキスパート
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
GainX 400 Weltrade
Angel Torres
エキスパート
EA GainX 400 – Weltrade (Synthetic Indices | M15) Minimum Recommended Deposit: 50 USD GainX 400 is a specialized automated trading system designed exclusively for Synthetic Indices on the Weltrade broker. It operates on the M15 timeframe, targeting directional momentum expansions. The strategy follows a High Ratio structure, meaning it accepts small, controlled losses while aiming for large winning moves that more than compensate drawdown periods—producing a steady and scalable equity curve ove
Correlation Arbitrage Hedging EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
エキスパート
Correlation Arbitrage Hedging EA A Tool for Statistical Arbitrage Exploration This Expert Advisor is designed for traders who wish to explore correlation-based strategies. It is built on the principle of statistical arbitrage, identifying potential trading opportunities by analyzing the relationship between two currency pairs. Please note that this EA is provided as a foundational tool, and you are encouraged to optimize its settings to align with your individual trading style and risk toleranc
LL Gold Scalper EA MT5
Leopoldo Licari
4 (1)
エキスパート
LL Gold Scalper EA is the new scalping system on XAUUSD (Gold) symbol. Trade with a system based exclusively on loss averaging and mathematical calculations. The EA choose initial trade set with the use of a Trend Indicator, then uses a grid with multiplier for lots and distance to manage position to TP. The system is already optimized for the XAUUSD (Gold) symbol on M15 timeframe, but you can customize it to your liking thanks to the multitude of functions available in the Settings panel. Ple
Volume Hedger EA
Sanele Celumusa Ngidi
エキスパート
50% discount PROMOTION PRICE $30 We Trade passed on Expect Volume and only open trade when the market is calm  The Entries are Left to run Till midday and if the take profit is not hit we close the Trade  we only execute trade around a specific time period  Please Ensure to enable the right EA setting as shown in the ScreenShot  The EA is able to see which market is moving the most and see which one is in second place, after its able to open positions based on the other market going on a  pul
InsideBar Xpert
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
エキスパート
InsideBar Xpert EA The  InsideBar Xpert is a state-of-the-art Expert Advisor (EA) specifically designed to leverage the powerful Inside Bar trading strategy. This sophisticated EA is perfect for traders who seek precision, consistency, and an edge in the forex market. Key Features: Advanced Inside Bar Strategy : Harnesses the potential of Inside Bar patterns to identify high-probability trade setups. Customizable Settings : Fine-tune the EA to match your trading style with adjustable paramete
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.67 (39)
エキスパート
AOT MT5 - 次世代AI多通貨システム Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要!購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください: リソース 説明 AOTの取引頻度について ボットが毎日取引しない理由 AOTボットの設定方法 ステップバイステップのインストールガイド Set files AOT MT5は、 AIセンチメント分析 と 適応最適化アルゴリズム を搭載した高度なExpert Advisorです。何年もの改良を経て開発されたこの完全自動化システムは、リスク管理を使用して単一のAUDCAD M15チャートから16通貨ペアを取引します。 AI駆動技術 静的インジケーターを使用する従来のEAとは異なり、AOTはClaude API統合を通じてリアルタイムAIセンチメントフィルタリングを採用しています。この次世代アプローチは多次元市場パターンを分析し、優れた
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (22)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
エキスパート
重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
エキスパート
特 別価格  $109  (通常価格: $365) 。 セットアップと使用ガイド :  ABS Channel 。 リアルタイム監視:   ABS Signal 。  ライブシグナルのセットアップファイル 基本セットアップファイル ABS EAとは? ABS EAは、H1時間足の XAUUSD(ゴールド) 専用に開発されたプロフェッショナルな取引ロボットです。 マーチンゲールシステム に基づいており、 組み込みのリスク管理機能 により. 初心者から経験豊富なトレーダー向けに設計されたABS EAは、セットアップが簡単で、完全自動化されており、さまざまな取引スタイルに合わせてカスタマイズ可能です。 主な機能 ユーザー定義の安全設定を備えたマーチンゲール戦略 柔軟なロット管理:固定ロットまたは自動ロット 選択した閾値で取引を一時停止する最大ドローダウン制限 簡単なセットアップ:チャートに添付し、設定を構成して取引 技術仕様 シンボル: XAUUSD 時間足: H1 最低入金額: $300 推奨入金額: $1,000 口座タイプ: ECN / Raw Spread レバレッジ:
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (7)
エキスパート
X Fusion AI — ニューラル適応型ハイブリッド取引システム 期間限定割引。残り7件（全20件）— まもなく完売。 現在の特別価格は149ドルで、まもなく999ドルに戻ります。 動作デモ 実運用パフォーマンス ご購入後、推奨パラメータ、使用方法、注意事項、運用のコツなどの情報を受け取るために、必ず私たちにプライベートメッセージをお送りください。 ご支援いただき、誠にありがとうございます。 1. 概要 X Fusion AI は、従来の取引ロジックとニューラル風の適応メカニズムを組み合わせた自動売買システムです。 本システムは価格を予測することを目的とせず、市場環境の変化を分析し、それに応じて内部ロジックを調整します。 主な特徴は以下の通りです： 多様な市場環境への適応 市場条件の変化に対する安定した動作 ドローダウン管理の強化 ノイズや低品質シグナルのフィルタリング 本システムは、市場の流れを評価し、構造変化に応じて反応することに重点を置いています。 2. 実績参照（MQL5 内部シグナル） 以下の MQL5 シグナルで運用状況を確認できます： メインシグナル： https:
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
エキスパート
長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD（ゴールド） 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 このEAは、エントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAの核となるロジックは、特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによって開かれるすべての取引は、事前に定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   アナウンスチャンネル  | セットファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します。 戦略 1 (M30):   この戦略は、定義された弱気パターンの後に続く潜在的な強気反転シグナルを識別するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
4 (3)
エキスパート
世界初のゴールドとビットコイン間の公開裁定アルゴリズム！ 毎日セール開催中！ ライブシグナル -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: 時間の経過とともに推奨されるブローカー：   IC Markets 取引ペア:   XAUUSD、BTCUSD 添付ファイルのシンボル:   XAUUSD H1 取引した通貨ペアが 「Market Watch」 ウィンドウに追加されていることを必ず確認してください。 口座タイプ: ECN/ロースプレッド プレフィックス設定: ブローカーがシンボルプレフィックス付きの通貨ペアを持っている場合、例えば - XAUUSD   _i 次に設定にプレフィックスを入力します：   「   _   i」 金 vs ビットコイン裁定取引: これは、これらの資産間の価格差を利用する戦略ですが、通常は直接取引されるペアではなく、競合する「安全資産」として機能します。トレーダーは、市場の不確実性やトレンド反転の時期に、金がビットコインに対して割安になる（またはその逆）のを狙い、より安価な資産を購入し、より高値で売却
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
エキスパート
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
エキスパート
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25年以上の経験を持つ作者による、マーチンゲールやグリッドなしで任意の資産を取引するためのプロフェッショナルな取引アドバイザー。 トップアドバイザーのほとんどは上昇する金で動作します。テストでは見事に見えます...金が上昇している間は。ですが、トレンドが尽きたらどうなるでしょうか？誰があなたのデポジットを保護しますか？HTTP EAは永遠の上昇を信じていません — 変化する市場に適応し、投資ポートフォリオを広く分散し、デポジットを保護するために設計されています。それは、上昇、下落、横ばいのどのモードでも同様に成功する規律あるアルゴリズムです。プロのように取引します。HTTP EAは、リスクと時間の精密管理システムです。歴史上の美しいチャートでアドバイザーを選ばないでください。動作原理で選んでください。 資産 任意、購入後各々に専用の .set ファイル 時間足 M5-H4（アドバイザー設定で指定） 原則 動的価格不足ゾーンとの作業 デポジット $100 から。レバレッジ 1:25+ ブローカー 任意、ECN/Raw 低スプレッド
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
エキスパート
AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
作者のその他のプロダクト
Cryptex Scalper
Wilna Barnard
エキスパート
Cryptex Scalper — 暗号通貨ブレイクアウトEA (M5) 概要 Cryptex Scalper は、BTCUSD、ETHUSD、LTCUSD などの暗号通貨取引に特化して開発されたブレイクアウト型エキスパートアドバイザーです。 従来のブレイクアウト手法を基盤としつつ、暗号通貨市場特有の条件に対応するよう調整されています。 スプレッドの拡大 24時間365日の取引環境 高いボラティリティ 週末のギャップ発生 Cryptex Scalper は、適応型の自己学習フィルターと厳格なリスク管理を搭載し、ボラティリティの高い市場環境での信頼性を高めています。 主な機能と改良点 1. ダイナミック・スプレッドフィルター（自己学習型） ブローカーの平均スプレッドをリアルタイムで計算し、安全係数を掛け合わせます。 現在のスプレッドが許容範囲内である場合のみ新規注文を許可。 スプレッドが上限を超えた場合、保留中の注文は即時キャンセルされます。 2. ATRベースのボラティリティフィルター ATRを用いて価格に対して異常に高いボラティリティを検出。 急激なスパイク時の「ダマシブレイクアウ
Gold Correlator
Wilna Barnard
エキスパート
Gold Correlator EA (XAUUSD · M5) 概要 Gold Correlator EA は、XAUUSD の M5 足専用に設計された自動ブレイクアウト型エキスパートアドバイザーです。本システムの中心となるのは EURUSD 相関フィルター であり、エントリー時に EURUSD が同方向に動いている場合のみゴールドの取引を実行します。これにより、米ドルの強弱が両市場で一致したときのみ取引が行われ、ダマシのブレイクアウトを回避し、精度の高いエントリーを実現します。 主な機能 EURUSD 相関フィルター（コア機能） EURUSD が上昇しているときのみ、ゴールドの買いエントリーを許可。 EURUSD が下降しているときのみ、ゴールドの売りエントリーを許可。 米ドルフローと一致した方向での取引を保証します。 ブレイクアウトロジック：直近の高値・安値付近に Buy Stop / Sell Stop を配置し、モメンタム継続を狙う。 ボラティリティ管理：標準偏差フィルターにより、低ボラティリティや横ばい相場では取引を回避。 ダイナミックスプレッドフィルタ
KoryuBureiku
Wilna Barnard
エキスパート
Koryu Bureiku EA: 時間帯ブレイクアウトのための完全なソリューション Koryu Bureiku EAは、時間帯ブレイクアウト戦略に基づく強力な取引ツールです。東京セッション中に価格帯を特定し、ロンドンおよびニューヨークセッション中のブレイクアウトを取引します。精密な取引管理と高度なリスクコントロールを提供し、すべての経験レベルのトレーダーに適しています。このEAは、取引の効率性と収益性を最大化するよう設計されています。 主な機能 ダイナミックロットサイズ : リスクプロファイルに基づいて取引量を自動調整します。 ドローダウン保護 : 高いボラティリティの中でもリスクを軽減します。 利益管理機能 : トレイリングストップ、部分利確、ブレイクイーブン機能を搭載。 ブレイクアウトゾーンの可視化 : ブレイクアウトエリアをチャート上に直接表示可能。 時間帯と範囲のフィルター : 最適な市場条件でのみ取引を実行。 詳細なバックテスト : 10年以上の歴史データで実証済みの性能。 ニュースフィルター : 重要な経済イベント中の取引を回避するためのニュースデータフィルタリング。
Bushido Scalper
Wilna Barnard
3.67 (3)
エキスパート
Bushido Scalper 概要 Bushido Scalper は、USD/JPY と EUR/USD の通貨ペアに特化した高度なトレーディングボット（EA）です。強力なスキャルピング戦略を活用して、迅速な価格変動を捉え、迅速に取引を実行することで、高い流動性の市場で利益を最大化します。 主な特徴 スキャルピング戦略 ：短期の取引を行い、急速な価格変動を活用します。 対応通貨ペア ：USD/JPY と EUR/USD に最適化されています。 組み込みフィルター ：RSI とニュースフィルターが含まれており、取引の精度を向上させ、リスクの高い期間を避けることができます。 データログ記録 ：重要な取引詳細（例えば、スリッページ）を bushido_log.csv ファイルに記録し、取引後に分析できます。 重要な使用上の注意 バックテスト 最良の結果を得るために ：1分足の開高安終値（OHL）データを使用してバックテストを行い、結果の正確性を確保してください。 「Every Tick」モードを避ける ：このモードは、最適化された実行速度により、実行に不一致を引き起こす可能性がありま
Tetsu Bitcoin Scalper
Wilna Barnard
2.5 (2)
エキスパート
私のビットコインスキャルピングボットをご紹介 - 10年間の実績に基づく成功！ 私は、ダイナミックな暗号通貨市場で精度、適応性、そして収益性を追求して精密に設計されたビットコインスキャルピングボットを紹介できることを嬉しく思います。過去10年間で90％の勝率を誇り、このボットは安定した結果を提供する最終的なツールです。 主な機能 戦略的エントリーポイント ボットは、最新のXバーの高値と安値で買いストップと売りストップの注文を配置し、最適なポジションを確保します。 高度なトレーリングストップメカニズムを備えており、価格の変動に合わせて利益を動的にロックします。 ニュースフィルター機能 重大なイベントによる高いボラティリティの期間中に取引を避けるために、スマートなニュースフィルターを組み込んでいます。これにより、スキャルピング時の安定性と精度が向上します。 迅速かつ効率的な実行 高速アルゴリズムを使用しており、 isNewBar 関数を利用して正確な注文タイミングを提供します。 バックテストには、1分間のOHLCデータモデルを使用することを推奨します。 「Every Tick」 モードは
Golden Crucible
Wilna Barnard
エキスパート
Golden Crucible - 高度なゴールドスキャルピングEA 限定プロモーション！ Golden Crucible - 高度なゴールドスキャルピングEA Golden Crucibleは、トレーダーが変動の激しいゴールド市場を効果的にナビゲートできるよう支援するExpert Advisor（EA）です。精密に設計されたアルゴリズムとインテリジェントなリスク管理を使用して、このEAは短期的な価格変動をキャプチャし、取引戦略をサポートします。 主な特徴: 最適化された設定: 最適なパフォーマンスを得るために、アップロードされたスクリーンショットで推奨設定が提供されます。 カスタマイズ: EA設定内のパラメーターを調整して、個別の取引目標に合わせることができます。 スマートスケジューリング: 週末セーフティ: 週末の取引を避け、潜在的なリスクを軽減します。 デイリーフィルター: 取引日の終了前に自動的にポジションを閉じ、夜間のリスクを最小化します。 カスタマイズ可能な曜日: 特定の曜日を有効または無効にして、取引スケジュールを個別に調整できます。 高度なスキャルピング技術: 高頻度
Tatsumaki master scalper
Wilna Barnard
2 (1)
エキスパート
Tatsumaki Master Scalper EA 正確な取引の力を解き放つ Tatsumaki Master Scalper 。この最先端のスキャルピングEAは、高度な戦略とインテリジェントなフィルターを組み合わせ、市場での究極の優位性を提供します。スピード、正確性、適応性を求めるトレーダー向けに設計された Tatsumaki Master Scalper は、スキャルピングの技術を習得するための最適なツールです。 これらのペアで自信を持って取引を！ USDJPY EURUSD GOLD BTCUSD USTEC US30 Tatsumaki Master Scalper を選ぶ理由 取引セッションの最適化 市場条件が最も良い時間帯に取引できるように取引時間をカスタマイズ可能。 スプレッドフィルター ボラティリティの高い市場を自信を持って操作。このEAは15秒ごとにスプレッドデータを記録し、データフォルダ（MQL5/Files）に保存します。正確な分析と戦略の調整に役立てられます。 RSIフィルターで賢いエントリー RSIが80を超えるか20を下回るときの取引を回避するこ
Shinkiro DE40 Scalper
Wilna Barnard
エキスパート
Shinkiro DE40 Scalper：精密なスキャルピング戦略 Shinkiro DE40 Scalper は、 過去 X 本のバーの最高値と最安値 に基づいてエントリー機会を特定するよう設計された 自動売買システム（EA） です。 この EA は 安定性とリスク管理 に重点を置き、 フランクフルト証券取引所の取引開始時間 に最適に動作し、 ニューヨークおよびロンドン市場のボラティリティ にも対応します。 なぜ DE40（DAX）でスキャルピングをするのか？ DE40（DAX）指数 は、 ドイツの主要 40 社 で構成されており、多様な業界をカバーしながら経済成長を牽引しています。企業は事業拡大と利益向上を目指しているため、 DE40 は流動性が高く、ボラティリティも大きい 傾向があります。 この市場の特性は、 短期取引（スキャルピング）に適しており 、主要な取引時間中に発生する価格変動が、 Shinkiro DE40 Scalper のエントリー・エグジット戦略と一致 します。 主な機能 柔軟なリスク設定 – ユーザーのフィードバックに基づき、ストップロスの制限を調整し、 リ
Three Majors Scalper
Wilna Barnard
エキスパート
Three Majors Scalper (EURUSD · USDJPY · GBPUSD) — M5 概要 Three Majors Scalper は、 EURUSD・USDJPY・GBPUSD にフォーカスした ルール駆動型の M5 用 EA です。セッション／曜日スケジュール、スプレッド・ゲート、トレーリング管理、 エクイティ（Equity）ベースのポジションサイズ を組み合わせ、リアルタイムのテレメトリを表示するコンパクトなパネルを備えています。ブローカーの制約（ボリュームステップ、最小／最大ロット、フリーズ／ストップレベル）を遵守し、プロップ企業の要件（リスク上限、取引頻度リミッタ）にも配慮して設計されています。 重要: 過去の成績は将来の結果を保証しません。必ずデモ口座でテストし、ブローカー環境に合わせて調整してください。 v1.16 の新機能 エクイティベースのリスク・サイジング （固定ロットも引き続き選択可） ユーザー定義の最大ロット上限 により動的サイジングを制限 スプレッド・ゲート を InpMaxSpreadPips に連動（閾値超過時は新規エントリ停止）
DoncianLongEdge
Wilna Barnard
インディケータ
Overview Donchian Long Edge is a modern take on Richard Donchian’s classic channel breakout strategy — adapted specifically for long-only momentum and reversal entries. It combines the proven logic of Donchian breakouts with ATR-based buffers, rearm logic, and session-aware filters. The indicator highlights buy signals only , designed for trend-following and range-reversal trading approaches. This version introduces session start/end markers and time-based signal filtering , making it especially
フィルタ:
Albert Wilk
150
Albert Wilk 2025.10.09 12:10 
 

Buy EA Today . coming soon for Next update 🙂

Wilna Barnard
1804
開発者からの返信 Wilna Barnard 2025.10.09 13:51
Hi Albert, Thank you very much for the support.
レビューに返信