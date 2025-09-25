Wall Street Scalper
- エキスパート
- Wilna Barnard
- バージョン: 2.2
- アップデート済み: 10 10月 2025
- アクティベーション: 20
概要
Wallstreet Scalper は、米国主要株価指数（US30、US500、US100）の M5 タイムフレーム向けに設計されたブレイクアウト型の自動売買システム（EA）です。直近の高値や安値をブレイクした際のモメンタムを捉え、多層的なリスク管理で資金を保護します。個人トレードだけでなく、プロップファームのチャレンジ にも最適化されています。従来の「固定ポイント制」とは異なり、すべての距離設定に ATR（Average True Range）倍率 を採用し、市場のボラティリティに応じて自動調整されます。
コア戦略
-
ブレイクアウトエントリー: 直近のサポート・レジスタンスをわずかに超えた位置に Buy/Sell Stop を設置。
-
ATR による自動調整: SL、TP、トレーリングストップ、さらにはエントリーバッファまで、すべてが ATR 倍率で計算されます。静かな相場ではタイトに、ボラティリティが高い相場では広めに設定されます。
-
ボラティリティフィルター: ATR フィルターにより、相場が静かすぎる場合はエントリーを回避。
ATR パラメータの仕組み
固定値ではなく ATR の倍率 を入力します：
-
テイクプロフィット (InpTpAtrMult = 1.20): ATR の 1.2 倍。
-
ストップロス (InpSlAtrMult = 0.80): ATR の 0.8 倍。
-
トレーリング発動 (InpTslTriggerAtrMult = 0.60): 利益が ATR の 0.6 倍に到達したら開始。
-
トレーリング距離 (InpTslAtrMult = 0.50): ATR の 0.5 倍の距離で追随。
-
エントリーバッファ (InpOrderDistAtrMult = 0.25): ブレイクアウト水準より ATR の 0.25 倍先に注文を配置。
内蔵プロテクション
-
ATR ボラティリティフィルター — 低ボラティリティ時の取引を回避。
-
ダイナミックスプレッドフィルター — 平均スプレッドを学習し、異常拡大時は取引を停止。
-
連続損失制限 — 一定回数の連敗で新規取引を一時停止。
-
日次ドローダウン制御 — 日次損失が設定値を超えると自動停止。
-
最低残高ガード — 残高が指定以下になると取引を中断。
-
ブローカー互換性 — ロットサイズの制約やフリーズレベルを自動考慮。
リスク管理
-
動的ロット: 口座残高の％リスクに基づき自動計算。
-
固定ロット: 任意で手動設定可能。
-
絶対リスク上限: 1 トレードごとの最大リスク金額を制限。
オプションのマーチンゲール
-
モード: 無効 / アンチマーチンゲール（勝利時に増加）/ クラシックマーチンゲール（損失時に増加）。
-
倍率と最大ステップ: 完全にユーザーが調整可能。
-
日次リセット: 新しいブローカーデイの開始時にリセット可能。
-
保護との連携: リスク・ドローダウン制御と連動し、安全性を確保。
追加機能
-
取引パネル: 手動 Buy/Sell ボタンとポジション管理機能（バックテスト時は無効可）。
-
時間制御: 特定の時間帯や曜日に限定した取引が可能。
-
バックテスト最適化: 高品質ティックデータを利用した正確な検証。
重要な注意
取引にはリスクが伴います。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。必ずデモ口座で十分にテストし、ブローカー条件に合わせて調整してください。
