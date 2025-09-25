Wallstreet Scalper (US30 · US500 · US100 · M5)

概要

Wallstreet Scalper は、米国主要株価指数（US30、US500、US100）の M5 タイムフレーム向けに設計されたブレイクアウト型の自動売買システム（EA）です。直近の高値や安値をブレイクした際のモメンタムを捉え、多層的なリスク管理で資金を保護します。個人トレードだけでなく、プロップファームのチャレンジ にも最適化されています。従来の「固定ポイント制」とは異なり、すべての距離設定に ATR（Average True Range）倍率 を採用し、市場のボラティリティに応じて自動調整されます。

コア戦略

ブレイクアウトエントリー: 直近のサポート・レジスタンスをわずかに超えた位置に Buy/Sell Stop を設置。

ATR による自動調整: SL、TP、トレーリングストップ、さらにはエントリーバッファまで、すべてが ATR 倍率で計算されます。静かな相場ではタイトに、ボラティリティが高い相場では広めに設定されます。

ボラティリティフィルター: ATR フィルターにより、相場が静かすぎる場合はエントリーを回避。

ATR パラメータの仕組み

固定値ではなく ATR の倍率 を入力します：

テイクプロフィット (InpTpAtrMult = 1.20): ATR の 1.2 倍。

ストップロス (InpSlAtrMult = 0.80): ATR の 0.8 倍。

トレーリング発動 (InpTslTriggerAtrMult = 0.60): 利益が ATR の 0.6 倍に到達したら開始。

トレーリング距離 (InpTslAtrMult = 0.50): ATR の 0.5 倍の距離で追随。

エントリーバッファ (InpOrderDistAtrMult = 0.25): ブレイクアウト水準より ATR の 0.25 倍先に注文を配置。

内蔵プロテクション

ATR ボラティリティフィルター — 低ボラティリティ時の取引を回避。

ダイナミックスプレッドフィルター — 平均スプレッドを学習し、異常拡大時は取引を停止。

連続損失制限 — 一定回数の連敗で新規取引を一時停止。

日次ドローダウン制御 — 日次損失が設定値を超えると自動停止。

最低残高ガード — 残高が指定以下になると取引を中断。

ブローカー互換性 — ロットサイズの制約やフリーズレベルを自動考慮。

リスク管理

動的ロット: 口座残高の％リスクに基づき自動計算。

固定ロット: 任意で手動設定可能。

絶対リスク上限: 1 トレードごとの最大リスク金額を制限。

オプションのマーチンゲール

モード: 無効 / アンチマーチンゲール（勝利時に増加）/ クラシックマーチンゲール（損失時に増加）。

倍率と最大ステップ: 完全にユーザーが調整可能。

日次リセット: 新しいブローカーデイの開始時にリセット可能。

保護との連携: リスク・ドローダウン制御と連動し、安全性を確保。

追加機能

取引パネル: 手動 Buy/Sell ボタンとポジション管理機能（バックテスト時は無効可）。

時間制御: 特定の時間帯や曜日に限定した取引が可能。

バックテスト最適化: 高品質ティックデータを利用した正確な検証。

重要な注意

取引にはリスクが伴います。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。必ずデモ口座で十分にテストし、ブローカー条件に合わせて調整してください。