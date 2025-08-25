Gamma Trend AI

O indicador Gamma-Trend é uma ferramenta de trading técnico usada para identificar a direção da tendência e pontos potenciais de reversão. Seu objetivo final é simples: identificar claramente sinais de entrada e saída.

No gráfico, o indicador Gamma-Trend aparece como linhas coloridas que mudam com base na direção da tendência: uma cor indica uma tendência de alta, e outra mostra uma tendência de baixa. Ele apresenta níveis de trailing que seguem o movimento do preço, fornecendo orientação contínua para o gerenciamento de posições. O indicador inclui um painel conveniente que exibe o status atual do sinal e informações de tendência rapidamente.

Esta simplicidade, talvez, seja a razão pela qual seus fãs confiam tanto nele. Você simplesmente entra comprado quando o sinal do indicador se torna altista e vai vendido quando o sinal do indicador se torna baixista. Os sinais do indicador vêm na forma de setas azuis e vermelhas. A seta azul te diz quando entrar comprado, e a seta vermelha te diz quando entrar vendido. No entanto, é importante lembrar que, como a maioria dos indicadores de tendência, o Gamma-Trend funciona melhor em mercados com tendências claras e pode produzir sinais falsos em mercados laterais ou altamente voláteis.

It shows true trend direction by ignoring small price fluctuation.

GTS AI Assistant

GTS AI Assistant oferece análise forex inteligente em múltiplos períodos gráficos, alimentado por mais de 5 provedores de IA (DeepSeek, OpenAI, Anthropic, Gemini, Mistral). Monitore 6 pares de moedas em 5 períodos com mais de 21 indicadores técnicos. Recursos incluem retenção do histórico de conversas, avaliação de mercado em tempo real e análise técnica abrangente para decisões de negociação informadas.



Cada comprador do indicador também recebe:

O filtro ML personalizado.

Arquivos de configuração para ajustar o indicador a diversos ativos.

Um manual em vídeo passo a passo para ajudá-lo a instalar, configurar e começar a usar rapidamente esta estratégia de trading.