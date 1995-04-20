TW Support Resistance Level MT4

support resistance levels indicator mt4:





Esta ferramenta é um indicador de múltiplos períodos que identifica e traça linhas de suporte e resistência, assim como níveis de Fibonacci, em um gráfico com a mesma precisão que o olho humano. Os níveis de suporte e resistência TW para forex possuem um algoritmo complexo que escaneia o gráfico para identificar níveis anteriores de estabilização de preços e rebounds, registrando o número de toques.





Você está cansado de desenhar manualmente os níveis de suporte e resistência e os retrocessos de Fibonacci?





Confira as características deste produto; você ficará surpreso.





Características do Produto:





1. Níveis Menores e Maiores: Você pode personalizar os níveis menores e maiores de acordo com sua preferência e remover níveis adicionais usando algoritmos avançados.





2. Contagem de Toques do Nível: Os níveis de suporte e resistência Tw com quebras mt4, o número de vezes que cada nível foi tocado no passado é calculado e fornecido a você, permitindo que você avalie a força de cada nível.





3. Níveis de Fibonacci: Os níveis de Fibonacci da última onda são desenhados dinamicamente, o que permite verificar o alinhamento desses níveis com os valores obtidos a partir do calculador estático de níveis de suporte e resistência.





4. Buffers para desenvolvedores: Este produto inclui os buffers necessários para desenvolver estratégias de negociação.





5. Usável para Todas as Moedas e Períodos: você pode usar os níveis de suporte e resistência TW para ouro, EUR, GBP, USD, etc. 6. Interface do Usuário Simples e Personalizável: A interface do usuário deste produto é muito simples e personalizável, permitindo que você personalize ou desative cores e itens de acordo com sua preferência.

Usando este produto, você pode:

• Reduzir seu tempo de análise.

• Aumentar a precisão das suas análises.

• Melhorar suas estratégias de negociação.

• Tomar melhores decisões de negociação.

Para testar este produto no testador, defina a modelagem de ticks para o modo "cada tick". Para uma compreensão mais profunda das características e aplicações deste produto, leia o artigo e experimente gratuitamente.



